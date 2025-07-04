Zulip ve Slack: Hangi Takım Sohbet Uygulaması Size En Uygun?

İşyeri araçlarının %28'inden azının entegre olduğunu biliyor muydunuz? Bu durum, çalışanlarınızın daha iyi iş stratejileri geliştirmek için harcayabilecekleri zamanı birden fazla araç arasında geçiş yapmakla geçirmelerine neden olur.

Nedeni? Birlikte çalışmayan, kötü tasarlanmış iletişim araçları.

Çoğu zaman, çalışanlar birden fazla konuşma sırasında bağlamı kaybeder. Mesajlar arasında doğru mesajı veya tartışmayı bulmak, samanlıkta iğne aramak gibidir ve zaman ve çaba kaybına neden olur.

Nasıl düzeltebilirsiniz? Doğru mesajlaşma platformuyla. Slack ve Zulip, iki popüler seçenektir, ancak takım iletişimi konusunda çok farklı yaklaşımlar sergilerler. Peki hangisi sizin için doğru?

Bu makalede, Zulip ve Slack'i karşılaştırarak özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini inceleyeceğiz. Ve ikisi de sizin için doğru seçenek gibi gelmezse, ikisini de geride bırakan bir alternatifimiz var: ClickUp!

Zulip ve Slack'e Genel Bakış

İşte sizin için hazırladığımız hızlı karşılaştırma tablosu:

Özellik Slack Zulip Bonus+ ClickUp Kullanıcı deneyimi Modern, şık, gerçek zamanlı sohbet Temiz, konu tabanlı konular Birleştirilmiş çalışma alanı, entegre sohbet + görevler Çok dilli destek 9 dil, RTL yok 20'den fazla kullanıcı arayüzü, 30'dan fazla mesajlaşma Birden fazla dil, RTL desteği Lisans Tescilli, yalnızca bulut Açık kaynak, kendi sunucunuzda barındırma Tescilli, yalnızca bulut Entegrasyonlar 2600'den fazla yerel bot 120'den fazla yerel, Zapier, API 1000'den fazla yerel, API, otomasyon Güvenlik ve gizlilik Uçtan uca şifreleme, kendi sunucunuzda barındırma gerekmez Kendi sunucunuzda barındırın, verilerinizin tam kontrolü sizde olsun SOC 2, GDPR, HIPAA, kendi sunucunuzda barındırma yok Mobil uygulamalar iOS, Android iOS, Android iOS, Android Arama Güçlü, filtreler, dosya arama Tam metin, konu tabanlı Global, filtreler, AI arama Bildirimler Özelleştirilebilir, rahatsız etmeyin Ayrıntılı, konu bazında Özel, görev başına, sohbet başına Dosya paylaşımı Sürükle ve bırak, önizleme Ek dosya, satır içi Ek dosya, belge, yorum İşbirliği Kanallar, konular, toplantılar Akışlar, konular Görevler, belgeler, beyaz tahtalar, sohbet Görev yönetimi Temel hatırlatıcılar, entegrasyonlar Yerleşik yok Gelişmiş: görevler, sprintler, belgeler Özelleştirme Temalar, emojiler, ş Akışları Özel botlar, eklentiler Özel alanlar, görünümler, otomasyonlar Fiyat Ücretsiz ve ücretli planlar Ücretsiz, ücretli barındırma Ücretsiz ve ücretli planlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör ekibimiz şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Zulip nedir?

zulip aracılığıyla

Zulip, anlık sohbeti e-posta tarzı konu dizilemesi ile birleştiren açık kaynaklı bir sohbet ve işbirliği platformudur. İşletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve eğitim kurumları için tasarlanmış olup, takımların karmaşık grup sohbetlerinde kaybolmadan tartışmaları verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Zulip'in benzersiz özelliği, açık kaynaklı bir sohbet çözümü olmasıdır. Böylece, üçüncü taraf sunuculara aşırı bağımlı olmaktan kaçınmak için, kendi sunucunuzda barındırabilir ve takımınız için bir iç sohbet arayüzü oluşturabilirsiniz.

Zulip özellikleri

Zulip, tartışmaların konuyla alakalı kalması için konu tabanlı iletişime öncelik verir. Dinamik biçimlendirme, anketler ve yapılacaklar gibi işbirliğine dayalı mesajlar, mesaj planlama ve daha fazlasını sunar.

İşte özelliklerinin bir dökümü:

Özellik #1: Konu başlıklı konuşmalar

zulip aracılığıyla

Zulip, Slack gibi kanallar da sunar. Ancak öne çıkan özelliği, mesajları akışlar içinde konulara göre düzenlemesi ve tartışmaları net ve takip edilebilir hale getirmesidir. Zulip'in e-posta konuları gibi konu tabanlı konu oluşturma özelliği, hızlı ilerleyen sohbetlerde bile her konuşmanın bağlam içinde kalmasını sağlar.

Şunları yapabilirsiniz:

Devam eden birden fazla konuşma sırasında bağlam bilgisiyle belirli mesajlara yanıt verin

Aynı akışta gerçekleşen birden fazla tartışmayı izleyin

Sonsuz mesajları taramadan mesaj geçmişini arayın ve konuları tekrar ziyaret edin

Konulara ve konulara anketler ve yapılacaklar listeleri gibi etkileşimli öğeler ekleyin

Kanalda belirli bir tartışmayı aramak yerine, doğrudan özel bir konuya atlayabilir, kriterler ekleyebilir ve doğru tartışmayı zahmetsizce bulabilirsiniz.

Özellik #2: Açık kaynak kodlu, kendi sunucunuzda barındırılan sohbet

zulip aracılığıyla

Zulip %100 açık kaynak kodludur ve takımlara ve kuruluşlara iletişim platformları üzerinde tam kontrol sağlar. Tescilli araçların aksine, Zulip'i kendi sunucunuzda barındırabilir, özelleştirebilir ve ihtiyaçlarınıza göre genişletebilirsiniz, bu da onu iş ve kurumsal ölçeklendirme için mükemmel bir araç haline getirir.

Şunları yapmanızı sağlar:

Daha iyi güvenlik ve uyumluluk için Zulip'i kendi sunucularınızda barındırın

Özellikleri ve entegrasyonları iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirin

Zulip topluluğuna katkıda bulunun ve platformun geliştirilmesine yardımcı olun

Özellik #3: Güçlü arama özelliğine sahip eşzamansız sohbet

zulip aracılığıyla

Uzaktan çalışan takımlar için tasarlanan Zulip, farklı zaman dilimlerinde çalışan çalışanlar için eşzamansız iletişim araçları sunar. Mesajlar konular altında düzgün bir şekilde düzenlendiğinden, üyeler bağlamı kaybetmeden uygun oldukları anda doğru tartışmaya cevap verebilirler.

Gelen kutunuzda okunmamış mesajların bulunduğu tüm konuşmalara genel bir bakış elde edersiniz. Ayrıca, doğru konuyu bulmanıza yardımcı olacak güçlü filtrelere sahip bir arama düğmesi de vardır.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var:

Özellik #4: Çok dilli yerelleştirme

zulip aracılığıyla

çalışanların %83'ü evden çalışmanın kendileri için daha verimli ve üretken olduğunu not ediyor. Uzaktan çalışma modeli, işletmelerin sınırların ötesindeki yetenekleri işe almasına olanak tanır.

Ancak bu, size en parlak zihinlere erişim sağlarken, dil engeli de beraberinde getirir. Zulip, 20'den fazla yerelleştirilmiş dil ile bunu önlemeye yardımcı olabilir. Arayüzü, ana dili İngilizce olmayan çalışanlara uyacak şekilde çevirebilirsiniz.

Zulip fiyatlandırması

Zulip Bulut:

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kendi sunucunuzda barındırılır:

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 3,50

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

👀 Biliyor muydunuz? Genellikle zayıf iletişimden kaynaklanan çalışanların işten kopması, küresel ekonomiye yaklaşık 8,9 trilyon dolarlık verimlilik kaybına mal olmaktadır.

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, kanal tabanlı anlık mesajlaşma özelliğine sahip, yapay zeka destekli bir görev yönetim aracıdır. Müşteriler ve ortaklarla anlık iletişim kanalları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, belgeleri, sayfaları, sunumları ve daha fazlasını paylaşabileceğiniz ilgili kanallar arasında takım tartışmalarını düzenli tutar.

Slack, kullanımı son derece kolay olduğu için takım iletişim uygulamaları arasında popülerdir. Takım üyeleri birbirleriyle sohbet edebilir veya kanallarda tartışmalar yapabilir, dosya paylaşabilir, sohbet geçmişini arayabilir ve tüm ayrıntıları düzenli tutabilir. Ayrıca, Zulip gibi, bir mobil uygulama da sunar.

🧠 İlginç bilgi: Slack, Glitch üzerinde çalışırken Tiny Speck adlı bir oyun geliştirme şirketi için bir iç iletişim aracı olarak başladı. Oyun başarısız oldu, ancak Slack büyük bir başarı elde etti!

Slack özellikleri

Slack'in en büyük gücü, kolay ve son derece özelleştirilebilir arayüzüdür. Takımınız menü çubuklarında temaları özelleştirebilir ve tercihleri ayarlayabilir.

Estetiğin ötesinde, Slack etkileyici sohbet ve görev yönetimi özellikleri sunar, örneğin:

Özellik #1: Kanal tabanlı sohbetler

slack aracılığıyla

Zulip'in konu tabanlı konu dizilemesine odaklanmasından farklı olarak, Slack yüzlerce doğrudan mesaj arasında kaybolmak yerine konuşmaları tek bir yerde tutmak için kanallar sunar. Bunları takımlar, projeler veya departmanlar arası tartışmalar için ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, eğik çizgi ve ardından "remind" (/remind) yazarak hatırlatıcılar ayarlamak gibi Slack hilelerini de kullanabilirsiniz. Ardından, belirli kişiyi veya kanalı ve hatırlatıcı için saat ve tarihi bahsetme.

Slack'in kanal tabanlı sohbetleri şunları yapmanızı sağlar:

Dahili takımlar için gizli kanallar oluşturun

Müşteriler, satıcılar ve ortaklarla iletişim kurmak için harici kanallar oluşturun

Önemli mesajları sabitleyin ve dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşın

💡 Pro İpucu: Takımınızla çalışma saatlerini belirleyin ve Slack profilinizi "rahatsız etmeyin" moduna alın. Bu dönemde herhangi biri mesaj gönderirse, mesaj uyarısı almazsınız. Gönderenin mesajın acil olduğunu düşünmesi durumunda, sizi bilgilendirmeyi seçebilir.

Özellik #2: Yerel sesli ve video aramalar

slack aracılığıyla

Slack'ten hızlı bir sesli sohbete katılabilir veya doğrudan bir video toplantısı başlatabilirsiniz. Sohbet uygulaması, doğrudan mesajlardan anında 1:1 aramalara bağlanmanıza veya gerçek zamanlı takım iletişimi için kanallarda tartışmalar başlatmanıza olanak tanıyan huddles özelliğini sunar. Ayrıca, sunumları ve Google Dokümanlar'ı gerçek zamanlı olarak tartışmak için ekranınızı paylaşabilirsiniz.

Özellik #3: Otomatikleştirilmiş iş akışları

slack aracılığıyla

Slack'te basit komutlar yazarak veya sürükle ve bırak özelliğini kullanarak otomatik iş akışları kurabilirsiniz. Bu iletişim yazılımı, AI ile iş akışlarını otomatikleştirmenize de olanak tanır. Yerleşik Slack AI'dan belirli bir otomasyon oluşturmasını isteyin, saniyeler içinde sizin için doğru kanalda ayarlayacaktır.

Özellik #4: Şablonlar

slack aracılığıyla

Slack'in şablonları, proje organizasyonu, çalışanların işe alımı, pazarlama kampanyaları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş yapılarla görev yönetimini basitleştirir. Platformda ayrıca toplantı gündemleri, yardım istekleri ve kaynakları ayarlamanıza yardımcı olacak iletişim planı şablonları da bulunur.

Özellik #5: AI destekli özetler ve arama

slack aracılığıyla

Slack AI, kanal özetleri ile takım iletişimi ve görev yönetimini kolaylaştırır. Hatta toplantı sırasında toplantı transkripsiyonlarını ve notları sizin için alabilir, böylece siz tamamen tartışmaya odaklanabilirsiniz.

Belirli bir bilgi mi arıyorsunuz? Slack AI'ya aradığınızı söyleyin; sohbet uygulamasının herhangi bir yerinden doğru verileri bulacaktır.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş+: Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack AI'yı tüm ücretli planlara aylık 10 $/kullanıcı ek ücret karşılığında ekleyebilirsiniz

🧠 İlginç bilgi: Microsoft Teams, birinin kimlik doğrulama sertifikasını yenilemeyi unutması nedeniyle dünya çapında büyük bir kesinti yaşadı.

Zulip ve Slack: Özelliklerin Karşılaştırması

Hala Slack ve Zulip arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız, özellikleri ve avantajlarının karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz:

Slack ve Zulip arasındaki farklar hakkında temel bir fikir edindiğinize göre, şimdi her ikisi için de net bir kazananın olduğu daha ayrıntılı bir karşılaştırma yapalım:

1. Kullanıcı deneyimi ve arayüz

Zulip, işlevsellik ve yapılandırılmış iletişime odaklanır. Temiz arayüzü, estetik yerine organizasyona öncelik veren işlevsel bir tasarıma sahiptir. Benzersiz akış ve konu sistemi, mesajların netliğini artırır. Ancak, yeni kullanıcıların buna alışması biraz zaman alabilir. Özelleştirme seçenekleri azdır ve tasarım seçenekleri sınırlıdır.

Zulip ile karşılaştırıldığında Slack, daha sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip, daha gelişmiş ve modern bir sohbet platformudur. Akıcı animasyonlar, görsel olarak çekici bir deneyim sunar. Gezinme daha basittir ve Slack'in gerçek zamanlı sohbet modeli, daha hızlı ve daha duyarlı bir deneyim sağlar.

🏆 Kazanan: SlackEstetik sizin için işlevsellik kadar önemliyse, Slack sizin kazananınız.

2. Çok dilli destek

Slack ile Zulip'i karşılaştırdığınızda, Zulip 20'den fazla dile yerelleştirilmiştir. Bu, platformun tüm arayüzünü bu dillerden birine çevirebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, Zulip 30'dan fazla dili destekler, böylece tercih ettiğiniz dil yerelleştirilmiş dillerden biri olmasa bile mesaj gönderip alabilirsiniz. Toplamda, Zulip'te 64 dili kullanabilirsiniz.

Ancak Slack şu anda yalnızca dokuz dili desteklemektedir. Platform henüz sağdan sola yazılan dilleri desteklememektedir. Ancak, yazım denetimi ayarlarını değiştirerek Slack'in desteklemediği dillerde de mesaj gönderip alabilirsiniz.

🏆 Kazanan: ZulipFarklı ülkelerde ve bölgelerde çalışan yerli olmayan takım üyeleriniz varsa, Zulip açık ara kazanan olur.

3. Yazılım lisanslama modeli

Zulip'in en önemli özelliği, açık kaynaklı bir platform olmasıdır. Kaynak kodunu kullanarak kendi sohbet arayüzünüzü değiştirebilir ve özelleştirebilirsiniz. Bu tür kendi kendine barındırma özellikleri, özellikle hassas ve yüksek düzeyde düzenlemeye tabi verilerle çalışan kuruluşlar için büyük esneklik sağlar.

Buna karşılık, Slack tescilli bir yazılımdır. Dahili bir sohbet platformu oluşturmak için temel koduna erişemezsiniz.

🏆 Kazanan: ZulipGeliştiriciyseniz, gizliliğe önem veren bir iş yapıyorsanız veya tedarikçiye bağımlı olmaktansa kendi sunucunuzda barındırmayı ve özelleştirmeyi tercih eden bir takım iseniz, Zulip sizin için en uygun seçimdir.

4. Kapsamlı entegrasyonlar

Zulip, 120'den fazla yerel entegrasyon sunar. Ancak, Zapier ve IFTTT ile entegrasyonu sayesinde daha fazla platformu senkronize edebilirsiniz. Zulip, açık kaynak kodunu kullanarak entegrasyonlarınızı yazmanıza da olanak tanır. Ancak, bir geliştirici ekibiniz yoksa bu zor olabilir.

Öte yandan, Slack 2.600'den fazla uygulama ile entegre olabilir. En iyi Slack entegrasyonları arasında Microsoft Teams, Asana ve ClickUp bulunur. Bunlar, kodlama deneyiminiz olmasa bile merkezi bir proje yönetimi ve iletişim ekosistemi oluşturur.

🏆 Kazanan: SlackSlack, mevcut teknoloji altyapınızla kolayca entegre edilebilen, sorunsuz ve doğrudan mesajlaşma sistemi için en iyi seçimdir. Zulip, daha çok bir iç iletişim sistemi kurmak ve entegrasyonları tasarlayacak doğru geliştirme takımına sahip olanlar için uygundur.

5. Güvenlik ve gizlilik

Slack, SOC 2 ve ISO 27001 gibi uyumluluk sertifikalarıyla kurumsal düzeyde güvenlik sunar. Uçtan uca veri şifreleme ile sohbetlerinizin güvenliğini sağlar. Ancak, tescilli bir platform olduğu için Slack'in gizlilik politikaları üzerinde fazla kontrolünüz olmaz.

Zulip ise açık kaynak kodunu kullanarak kendi güvenli sisteminizi oluşturmanıza olanak tanır. Kendi sunucunuzda barındırma fonksiyonu, gizliliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar ve bu da onu büyük kurumsal şirketler için güçlü bir seçenek haline getirir.

🏆 Kazanan: ZulipSlack ile Zulip karşılaştırmasında, Zulip'in açık kaynak koduyla iletişim sisteminizi oluşturabileceğiniz için gizlilik ve güvenlik açısından Zulip kazanır.

Reddit'te Zulip ve Slack karşılaştırması

Reddit kullanıcılarının Slack ve Zulip hakkındaki görüşleri oldukça bölünmüş durumda. Bazıları Slack'in gelişmiş arayüzünü ve entegrasyonlarını tercih ederken, diğerleri yapılandırılmış konu sistemini ve açık kaynak esnekliğini nedeniyle Zulip'i tercih ediyor.

Örneğin, bir Reddit kullanıcısı r/programming'de Slack alternatifi olarak Zulip hakkında şunları söylemiştir:

Dinleyin, açık kaynak ve kendi sunucusunda barındırılması iyi bir şey, ancak tüm mesajlaşma "ürünlerinin" sorunu, yalnızca tescilli olmalarından kaynaklanmıyor, tek müşteriye yönelik çözümler üretmeye odaklanmalarından kaynaklanıyor. IRC ve XMPP'nin birçok sorunu var, ancak bunlar protokollerdir, bu nedenle herkes istediği müşterileri (grafik, komut satırı, botlar, ...) yazabilir ve bunları bu protokolleri kullanan herhangi bir hizmetle kullanabilir. Yeni etki alanı özel istemci-sunucu protokolleri oluşturarak, insanlara daha az seçenek sunmuş olursunuz.

Dinleyin, açık kaynak ve kendi sunucusunda barındırılması iyi bir şey, ancak tüm mesajlaşma "ürünlerinin" sorunu, yalnızca tescilli olmalarından kaynaklanmıyor, tek müşteriye yönelik çözümler üretmeye odaklanmalarından kaynaklanıyor. IRC ve XMPP'nin birçok sorunu var, ancak bunlar protokollerdir, bu nedenle herkes istediği müşterileri (grafik, komut satırı, botlar, ...) yazabilir ve bunları bu protokolleri kullanan herhangi bir hizmetle kullanabilir. Yeni etki alanı özel istemci-sunucu protokolleri oluşturarak, insanlara daha az seçenek sunmuş olursunuz.

Ancak, bazı Reddit kullanıcıları da Zulip'i övüyor, tıpkı bir Reddit kullanıcısının r/self-hosted'da yaptığı gibi:

…Zulip'in kanal ve alt konu düzenini gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda listemin başında yer alıyor ve önümüzdeki hafta takımıma sunacağım. Çok sezgisel ve çok beğendim…

…Zulip'in kanal ve alt konu düzenini gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda listemin başında yer alıyor ve önümüzdeki hafta takımıma sunacağım. Çok sezgisel ve çok beğendim…

Öte yandan, Reddit kullanıcıları Slack'i bir iletişim yazılımı olarak basitliği nedeniyle övüyor. Yapılandırılmış iletişimi ve gerçek zamanlı hatırlatıcılarını küçük takımlar için ideal buluyorlar.

Bir Reddit kullanıcısı r/Slack'te bunu şöyle belirtmiştir:

İlk bakışta, basit bir işi basitçe yapar... Sadece basit bir iletişim aracı istiyorsanız, ürünün derinliği sizi rahatsız etmez. Diğer bazı ürünlerin (beams ile kafiyeli) mesajların gönderileceği birden fazla yere aşırı karmaşık yapı düzeyleri eklediği durumlarda, doğaçlama bilgi alışverişi toplantıları için FANTASTİK bir araçtır... İnsanlara göstermeyi en sevdiğim özellik, doğal dili kullanabileceğiniz ve Slack'in size bir hatırlatıcı göndereceği /remind aracıydı...

İlk bakışta, basit bir işi basitçe yapar... Sadece basit bir iletişim aracı istiyorsanız, ürünün derinliği sizi rahatsız etmez. Diğer bazı ürünlerin (beams ile kafiyeli) mesajların gönderileceği birden fazla yere aşırı karmaşık yapı düzeyleri eklediği durumlarda, doğaçlama bilgi alışverişi toplantıları için FANTASTİK bir araçtır...

İnsanlara göstermeyi en sevdiğim özellik, doğal dili kullanabileceğiniz ve Slack'in size bir hatırlatıcı göndereceği /remind aracıydı...

ClickUp ile tanışın — Slack ve Zulip'e en iyi alternatif

Hem Slack hem de Zulip'in dezavantajları vardır. Zulip'in esnekliği ve işbirliği özelliklerinin yanı sıra Slack'in yapay zeka destekli özelliklerinin de keyfini çıkarmak istiyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'ı seçin. *

ClickUp, e-postalar, sohbetler, WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

ClickUp, e-postalar, sohbetler, WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %75'i işverenlerinin denetimi olmadan AI araçları kullanıyor.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Sohbet

Slack, küçük takımlar için harika bir iletişim aracıdır. Ancak, dinamik iş akışlarına sahip ölçeklenebilir kuruluşlar için görev yönetimi özelliklerinden yoksundur. ClickUp Chat, takım konuşmalarını, görevleri ve projeleri tek bir özelleştirilebilir yerde birleştirerek bu boşluğu doldurur.

ClickUp Sohbet ile şunları yapabilirsiniz:

Belirli konular ve projeler için kanal tabanlı konuşmalar oluşturun

Duyurular yapın ve önceki mesajları "takip edin"

Tek tek takım üyelerine veya tüm takıma mesaj gönderin

Bireysel konuşmaları ilgili görevlerle ilişkilendirin ve bunları belirli klasörler ve listelerde düzenleyin

Sohbet'te AI'dan yararlanarak soruları yanıtlayın, konuları özetleyin ve hatta belirli soruları sınıflandırabilen temsilciler oluşturun

Tek bir tıklama ile mesajları görevlere dönüştürün

Zulip'in konu tabanlı sohbetlerinden farklı olarak, ClickUp üstün bir iletişim yapısı sunar. Tüm tartışmalarınız ilgili projelerde düzgün bir şekilde saklanır ve AI ajanları tarafından koordine edilebilir

ClickUp Bir Adım Önde #2: ClickUp Brain

ClickUp'ın en büyük avantajı nedir? Bir AI asistanıdır! ClickUp Brain, sohbet ve görevler arasındaki boşluğu doldurarak takım işbirliğini sorunsuz hale getirir. Konuşmaları eyleme dönüştürmenize, herkesin aynı sayfada kalmasına ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamanıza yardımcı olur.

Sohbet mesajlarından anında görevler oluşturun

Görevleri doğrudan sohbette bahsetme ve tartışma

AI ile sohbet konularını veya görev tartışmalarını özetleyin

Sohbet bağlamına göre görevler oluşturmak veya güncellemek için akıllı öneriler alın

Görev ayrıntılarını (durum, atanan kişi, son teslim tarihi) doğrudan sohbetten güncelleyin

Sohbetlerde görev değişiklikleri hakkında gerçek zamanlı bildirimler alın

Sohbetin yanında ilgili görevleri, belgeleri ve yorumları görün

Eylem öğeleri için otomatik hatırlatıcılar ve takipler ayarlayın

Birleştirilmiş AI arama ile sohbet ve görevlerde arama yapın

💡Pro İpucu: ClickUp Brain'in birden fazla AI modeli kullandığını ve hatta sizin için web'de arama yaptığını biliyor muydunuz? Bu, bir soru sorduğunuzda, çalışma alanınızdan bilgi alıp, farklı AI modelleriyle kontrol etme seçeneği sunarak ve çevrimiçi olarak en doğru ve güncel cevapları bulmak için arama yaptığı anlamına gelir. Yani, belirli bir şey arıyorsanız veya sadece en son haberleri almak istiyorsanız, Brain sizin yanınızda!

ClickUp ile görevlere ve tartışmalara yorum ekleyin Yorumları atayın

Sohbetlerde görevleri delege etmek zordur. Takım arkadaşlarınız talimatları kaçırabilir. Slack'in anlık sohbet uyarılarına rağmen belirli mesajları fark etmeyebilirler.

ClickUp Yorum Atama özelliği ile, girdilerinizi doğrudan göreve ekleyebilirsiniz. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Doğrudan yorumda bir eylem öğesi oluşturun

Eylem öğesini atamak için ilgili takım üyelerini bahsetme

Yorumları doğrudan yorum bölümünde çözün veya yeniden atayın

Proje tabanlı yorumları tek bir yerde düzenleyin ve doğru yorumları kolayca arayın

Ayrıca ClickUp Brain'den atadığınız yorumları ve tartışmaları özetlemesini isteyebilirsiniz.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile görevlerinizi klasörler ve listeler halinde yapılandırın

Zulip, temel olarak minimal görev yönetimi özelliklerine sahip bir sohbet platformudur. Slack, görevleri planlamanıza izin verirken, proje tabanlı organizasyon özelliğinden yoksundur.

Ancak, ClickUp Görevleri, projelerinizin her adımını kolayca takip edilebilir bir görev listesi halinde düzenlemenizi sağlar. Şunları yapabilirsiniz:

Pano, Liste veya Takvim gibi 15'ten fazla Özel Görünüm arasında görev görünümünü özelleştirin

ClickUp Gantt Grafiklerinde görevleri sürükleyip bırakın ve ilerlemeyi izleyin

Sağ taraftaki Etkinlik sütununda her bir görevdeki etkinliği izleyin

50'den fazla eylem tetikleyicisiyle otomatik ş Akışları planlayın

ClickUp Brain ile belgeleri görevlere dönüştürün

Görevler içinde alt görevler ve kontrol listeleri oluşturarak, en küçük ayrıntılar dahil olmak üzere herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

ClickUp Bir Adım Önde #5: ClickUp Takvim

ClickUp Takviminde görevleri planlayın

ClickUp Takvim ile mükemmel bir program oluşturabilirsiniz. Size şunları sağlar:

Günün yapılacaklar listesine göre takvimde otomatik olarak zamanı kilitleyin

Birleştirilmiş görünüm için birden fazla takvimi üst üste yerleştirin

Kolay organizasyon için görevleri, etkinlikleri ve listeleri renk kodlarıyla işaretleyin

Aşan kişi, durum, öncelik veya Özel Alanlara göre filtreleyin

ClickUp'ın Notetaker özelliği ile aranabilir toplantı transkriptleri oluşturun ve eylem öğelerini otomatik olarak atayın

Takvimden doğrudan bağımlılıkları ve iş yükünü görün

Takımınız için Özelleştirilmiş Bağlantılı Çalışma Alanında İşbirliği Yapın

Çalışanların zamanının %61'i, dağınık sistemlerde bilgi güncelleme, arama ve yönetme ile geçmektedir. Bu durumu, organizasyon ve kapsamlı entegrasyon sunan bir araca yatırım yaparak önleyebilirsiniz.

Zulip'in kendi arayüzünde kendi açık kaynak projenizi oluşturma esnekliği ve Slack'te iş yerinde kolay anlık mesajlaşma gibi bazı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ancak her ikisinin de bazı dezavantajları vardır.

Taviz vermek istemiyor musunuz? Sohbet uygulamalarının ötesine geçin ve ClickUp'ın eşsiz AI destekli işbirliği ve görev yönetimi özelliklerini seçin. Sohbet tartışmalarını, belgeleri ve hatta yorumları görevlere ve eylem öğelerine dönüştürün.

ClickUp Brain, ilerleme ve tartışmalar hakkında anlık özetler oluşturur. Ayrıca, toplantı tutanaklarını, kolay sohbeti ve yapılacaklar listelerinizin dinamik görünümlerini elde edersiniz.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve takımınızın dağınık verilerle saatler harcamadan önemli işlere odaklanmasını sağlayın.