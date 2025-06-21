Başarılı Lansmanlar Planlamak ve Gerçekleştirmek için En İyi Ürün Lansman Takvimleri

Ürün lansmanı kontrol listeleri, pazara giriş (GTM) şablonları ve yol haritaları işlerin yolunda gitmesini sağlamak içindir, ancak dürüst olalım, genellikle her yerdeler. Takımlar farklı araçlar kullanır, belgeler silolar halinde güncellenir ve en son sürümün hangisi olduğunu bulmak tam zamanlı bir iş gibi gelebilir.

İşte bu noktada ürün lansman takvimi planlarınızı kurtarabilir. Ürün lansmanının erken aşamalarından son aşamasına kadar net ve görsel bir zaman çizelgesi sunar. Böylece ürün yöneticileri (PM'ler) ve ürün pazarlama yöneticileri (PMM'ler) uyumlu çalışabilir, anahtar dönüm noktalarını yakalayabilir ve her şeyi yolunda tutabilir.

Bu makalede, piyasadaki en iyi ürün lansmanı takvimi araçlarından bazılarını inceleyeceğiz. Ayrıca, bunların son teslim tarihlerini yönetmenize, ilerlemeyi izlemenize ve GTM stratejinizi baştan sona uygulamanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

👀 Biliyor muydunuz? Ürün yöneticilerinin %72'si, araçları birleştirmenin başlıca nedeni olarak standardizasyon eksikliğini gösteriyor.

Ürün Lansman Takvimlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru ürün lansmanı takvimi, dönüm noktalarını izlemenizi, takımlar arasında işbirliği yapmanızı ve lansman tarihindeki değişikliklere hızla uyum sağlamanızı sağlar.

Dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir şablonlar: Yeni ürünler veya özelliklerin piyasaya sürülmesi gibi özel lansman ihtiyaçlarınıza göre şablonlar oluşturmanıza olanak tanıyan takvimler

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım işbirliğini destekleyen takvimler, paydaşların ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak güncellemesine, yorum yapmasına ve izlemesine olanak tanır

Dönüm noktası izleme ve uyarılar: Pazarlama kampanyaları ve beta testleri gibi anahtar dönüm noktalarını izlemek için araçlar, önemli son tarihler için otomatik uyarılar

Çapraz fonksiyonlu entegrasyon: Tüm verileri tek bir yerde tutmak için Slack, Trello veya Jira gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla entegre olan takvimler

Zaman çizelgesi düzenlemeleri için sürüm kontrolü: Önceki sürümleri kaybetmeden değişiklikleri izlemeye olanak tanıyan ve takımlar arasında tutarlılığı sağlamaya yardımcı olan özellikler

Görev bağımlılıkları: Tasarım onayları veya pazarlama varlıklarının oluşturulması gibi kritik sıralamaları yöneten ve lansman sürecinde gecikmeleri önlemeye yardımcı olan araçlar

🧠 İlginç Bilgi: İskoçya'da keşfedilen ve MÖ 8.000 yıllarına dayanan bilinen en eski takvim, ayın evrelerini ve mevsimsel değişiklikleri takip ediyordu. Bu takvim, yapay zeka araçlarının ortaya çıkmasından çok önce eski uygarlıkların zamanı nasıl yönettiğini ortaya koyuyor.

En İyi Ürün Lansman Takvimleri Bir Bakışta

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en etkileyici ürün lansman takvimleri:

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyuttaki takım için hepsi bir arada ürün lansmanı planlama ve yürütme Özel görünümler, otomatikleştirilmiş iş akışları, yerleşik yapay zeka, dönüm noktası ve son tarih izleme, takım işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Notion Belgeler ve projeler için bağlantılı bir çalışma alanı arayan küçük ve orta ölçekli takımlar Durum ve proje izleme, özel görünümler, belgeleme, diğer araçlardan dosya aktarma. Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Trello Bireyler ve küçük takımlar için Kanban panosu tarzı görselleştirme Sprint yönetimi, ürün yol haritaları, ölçeklendirme için Power Ups Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar Asana Büyük ve orta ölçekli takımlar için iş yönetimi Proje ilerlemesi izleme, kaynak yönetimi, raporlama gösterge panelleri, AI iş akışları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar Pipefy Büyük kurumsal şirketlerde teknik olmayan takımlar için süreç yönetimi Görev yönetimi, iş akışı otomasyonu, AI ajanları, hizmet talebi izleme, imza yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar özel fiyatlandırılır CoSchedule Orta ölçekli ajanslar ve takımlar için sosyal medya pazarlaması Sosyal medya kampanyası planlama, zamanlama, yayınlama ve ölçümleme, müşteriye özel zaman çizelgesi yönetimi, beyin fırtınası, Sosyal Gelen Kutusu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar Aha! Büyük takımlar için ürün yönetimi ve stratejik planlama Proje yol haritaları, sürüm geçmişi, bilgi tabanı oluşturma. Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 11 $'dan başlıyor Jira Kurumsal sorun ve proje izleme Çevik proje yönetimi, Scrum panoları, kullanıcı hikayesi izleme, ayrıntılı raporlar. Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlar Monday. com Küçük ve orta ölçekli işletmeler için proje izleme Görev yönetimi, zaman çizelgeleri, dönüm noktaları, Gantt grafikleri, Kanban panoları, otomatikleştirilmiş iş akışları. Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar ProductPlan Büyük takımlar için stratejik ürün planlama ve yol haritası oluşturma Yol haritası yönetimi, Fayda-maliyet puanlama, risk değerlendirmesi, ilerleme izleme, takım işbirliği Özel fiyatlandırma Productboard Kurumsal takımlar için müşteri odaklı ürün yönetimi İşbirliğine dayalı ürün yol haritaları, fikir önceliklendirme, ürün yolculuğu izleme, AI içgörüleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar

En İyi 11 Ürün Lansmanı Takvimi

Zaman çizelgelerini, görevleri ve anahtar lansman aşamalarını verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi ürün lansmanı takvimi seçeneklerini bu listede bir araya getirdik. Bir göz atalım:

1. ClickUp (Hepsi bir arada ürün lansmanı planlama ve yürütme için en iyisi)

Ürün Takımları için ClickUp ile takım görünümlerini, iş akışlarını ve otomasyonları zahmetsizce düzenleyin

Sağlam bir ürün lansmanı stratejisi, lansman öncesi hazırlıklardan lansman sonrası analizlere kadar her şeyi kapsayan sorunsuz bir süreç gerektirir. İşte iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın gerçekten parladığı nokta budur.

Temel bir görev planlama yazılımının ötesine geçerek, takımlara daha akıllı, daha hızlı ve araçlar arasında geçiş yapmadan çalışabilecekleri merkezi bir alan sunar

ClickUp'ın Ürün Yönetimi Yazılımı ile satış, ürün ve pazarlama takımları baştan sona uyumlu çalışabilir. Dönüm noktalarını planlarken, görevleri atarken veya son dakika geri bildirimlerine yanıt verirken, ClickUp her şeyi kontrol altında tutar.

Öne çıkan bir özellik mi? ClickUp Takvimi.

Ürün lansman takviminizi işinizin olduğu yere taşıyın — AI destekli ClickUp Takvim, toplantıları otomatik olarak planlar, görevler oluşturur ve önceliklerinize uyum sağlar

Bu AI destekli takvim sadece programınızı göstermez, aynı zamanda optimize etmenize de yardımcı olur. Görevleri otomatik olarak önceliklendirir, odaklanma zamanlarını bloklar, toplantıları ayarlar ve işlerinizi aksatmadan gününüzün akıcı geçmesini sağlar.

İşler değiştiğinde (lansman sırasında her zaman olduğu gibi), ürün lansman takvimi de sizinle birlikte değişir. Bunu, zaman yönetiminde gerçekten iyi bir akıllı asistan olarak düşünün.

Ayrıca, lansman sürecini daha küçük adımlara bölebileceğiniz, görev durumlarını ayarlayabileceğiniz ve öncelik düzeyleri atayabileceğiniz ClickUp Görevleri de vardır. Bu, dikkatin hemen yüksek öncelikli öğelere yönelmesini sağlar.

ClickUp Özel Alanlar, bağlantılar veya belgeler gibi ek ayrıntıları depolayabilir ve her görev için bağlam sağlar.

ClickUp Görevleri ile dikkatinizi gerektiren görevleri hızla belirleyin ve önceliklendirin

Takımların aynı sayfada kalmasını sağlamak için ClickUp Gösterge Panelleri ve raporlama araçlarını kullanabilirsiniz. Bunlar, takımların ilerlemeyi izlemesine, kampanya performansını takip etmesine ve her lansman aşamasının başarısını ölçmesine olanak tanır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanyaları denetleyin ve performans ölçümlerini basit görsellere dönüştürün

ClickUp'ın özelleştirilebilir iş akışları, ürün tasarımından testlere ve pazara sunma kampanyalarına kadar lansmanınızın her aşamasını özelleştirmenize olanak tanır.

Erken başlamak mı istiyorsunuz? Önceden oluşturulmuş lansman şablonlarını inceleyerek kurulumu hızlandırın ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için ClickUp Otomasyonlarının sihrini kullanın.

İşte başlamak için bir tanesi: ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, sizin ve takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden izlemenize yardımcı olur.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile taahhütler için zamanı bloklayın, görevleri takımlara göre renk kodlarıyla ayırın ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin

Bu şablon, dönüm noktalarını takip etmek, lansman projelerini görevlere ayırmak ve kaynakları etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Veya ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonunu deneyin. Takımınızı, zaman çizelgelerinizi, görevlerinizi ve kaynaklarınızı uyumlu hale getirerek kaosa sipariş getirmek için tasarlanmıştır. Birden fazla ürün lansmanını yönetiyorsanız veya sprintler arasında çalışıyorsanız, ClickUp Sürüm Yönetimi Şablonu işinizi bir adım öteye taşır.

Gerçek zamanlı işbirliği sayesinde, takımlar her zaman aynı oyun kitabından çalışır. Yorumlar, güncellemeler ve dosya paylaşımı tek bir merkezi yerde gerçekleşir; e-postaları karıştırmak veya takvim etiketleri oynamak gerekmez.

İster işlevler arası bir takımı yönetiyor, değişen son teslim tarihlerine yanıt veriyor, ister sadece herkesin aynı hedefe odaklanmasını sağlamaya çalışıyor olun, ClickUp size destek olur. Önemli olan sadece lansman gününe ulaşmak değil, bu noktaya netlik, hız ve çok daha az kaosla ulaşmaktır.

📮 ClickUp Insight: Anketimize göre, liderlerin yaklaşık %88'i güncellemeleri almak için hala manuel kontrol, gösterge panelleri veya toplantılara güveniyor. Bunun maliyeti nedir? Kaybedilen zaman, bağlam değiştirme ve çoğu zaman güncel olmayan bilgiler. Güncellemeleri takip etmek için ne kadar çok enerji harcarsanız, bunlara göre hareket etmek için o kadar az enerjiniz kalır. Listeler ve Sohbetler'de bulunan ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, durum değişikliklerini ve önemli tartışma konularını anında ortaya çıkarır. Artık takımınızdan "hızlı güncellemeler" göndermelerini istemenize gerek yok. 👀 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımların daha iyi bağlantılı ve uyumlu olmasını sağladı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri, toplantıları ve son tarihleri tarihe göre görselleştirin ve yönetin

Zamanlama çakışmalarını önlemek için Google, Outlook ve Apple takvimlerini entegre edin

Özel görev durumları ve öncelik düzeyleri belirleyerek ekibin dikkatini kritik görevlere odaklayın

İşlerin doğru sırayla yapılmasını sağlamak için görev bağımlılıklarını ayarlayın

Yerleşik yapay zeka ClickUp Brain'i kullanarak sürüm notları, ilerleme güncellemeleri, açılış sayfaları ve daha fazlasını yazın

Gösterge panelleri ve raporlarla takım performansını ve lansman ilerlemesini izleyin

Ürün lansmanı şablonları ve kontrol listeleriyle her aşamayı planlayın ve yürütün

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ustalaşmak için biraz zaman gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.430+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp, hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirme alanlarında eski iş akışlarını dönüştürerek takımımız için bir dönüm noktası oldu. Görevlerin ilerlemesini doğru bir şekilde yansıtan yapılandırılmış durumlar oluşturma özelliği sayesinde, karışıklıkları ortadan kaldırdık ve projeler genelinde görünürlüğü artırdık. Bir zamanlar Redmine'da barındırılan hata izleme sistemimiz kopuktu ve görünürlükten yoksundu. ClickUp'ta yeni sistemimizi oluşturduktan sonra, sorunsuz bir lansman gerçekleştirdik ve triyajdan çözüme kadar mükemmel bir iş akışına sahip olmaya devam ediyoruz, böylece hiçbir şey gözden kaçmıyor. Ekibimizi zaman alan manuel işlerden kurtarmak için otomasyonları kolayca uyguladık, bu da bize büyük bir zaman tasarrufu sağladı.

ClickUp, hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirme alanlarında eski iş akışlarını dönüştürerek takımımız için bir dönüm noktası oldu. Görevlerin ilerlemesini doğru bir şekilde yansıtan yapılandırılmış durumlar oluşturma özelliği sayesinde, karışıklıkları ortadan kaldırdık ve projeler genelinde görünürlüğü artırdık. Bir zamanlar Redmine'da barındırılan hata izleme sistemimiz kopuktu ve görünürlükten yoksundu. ClickUp'ta yeni sistemimizi oluşturduktan sonra, sorunsuz bir lansman gerçekleştirdik ve triyajdan çözüme kadar mükemmel bir iş akışına sahip olmaya devam ediyoruz, böylece hiçbir şey gözden kaçmıyor. Takımımızı zaman alıcı manuel işlerden kurtarmak için otomasyonları kolayca uyguladık, bu da bize büyük bir zaman tasarrufu sağladı.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi Takvimi ile İşlerinizi Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

2. Notion (Belgeler ve projeler için en iyi bağlantılı çalışma alanı)

notion aracılığıyla

Notion ile ürün takımları özelliklerin durumunu izleyebilir, mühendisler öncelikli hataları vurgulayabilir ve yöneticiler ürün lansman takvimini bir bakışta görebilir.

Platform, her departman için anlamlı olan özel görünümler oluşturmanıza bile olanak tanıyarak işbirliğini daha sorunsuz hale getirir. Ayrıca, Notion'un Confluence, Google Dokümanlar, Asana ve Trello içe aktarıcılarını kullanarak tüm dosyalarınızı sorunsuz bir şekilde hızlıca taşıyabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Karmaşık projeleri, atanan kişiler ve son teslim tarihleri ile birlikte görevlere ve alt görevlere bölün

Her sayfaya daha fazla bağlam eklemek için resimler yükleyin, videolar ekleyin ve dosyalar ekleyin

İş, okul veya kişisel projeleriniz için 10.000'den fazla şablona erişin

Notion AI ile gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın, cevaplar üretin ve tabloları otomatik olarak doldurun

Notion sınırlamaları

Uygulamanın sayfa öncelikli görünümü, yeni kullanıcıların başlangıç yapmasını zorlaştırabilir

Sistemleri özelleştirmek zaman ve çaba gerektirebilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 24 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Business ve Enterprise planlarına dahildir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi okur:

Notion'un harika bir araç olduğunu güvenle söyleyebilirim! Gösterge panelinizi özelleştirmek için çok fazla seçenek olduğu için başlangıçta biraz öğrenme süreci gerekiyor, ancak bunu aştıktan sonra verimli bir şekilde planlama yapabilirsiniz! Kendi gösterge panellerimin yanı sıra diğer takım üyeleriyle de paylaşım yapabilmeyi çok seviyorum. Bir başka artısı da, harici belgeleri bağlayabilmem, böylece her şeyin tek bir yerde olması ve kolay erişilebilir olması.

Notion'un harika bir araç olduğunu güvenle söyleyebilirim! Gösterge panelinizi özelleştirmek için çok fazla seçenek olduğu için başlangıçta biraz öğrenme süreci gerekiyor, ancak bunu aştıktan sonra verimli bir şekilde planlama yapabilirsiniz! Kendi gösterge panellerimin yanı sıra diğer takım üyeleriyle de paylaşım yapabilmeyi çok seviyorum. Bir başka artısı da, harici belgeleri bağlayabilmem, böylece her şeyin tek bir yerde olması ve kolay erişilebilir olması.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Sürüm Yönetimi Araçları

3. Trello (Kanban panosu tarzı görselleştirme için en iyisi)

trello aracılığıyla

Ürününüzü daha hızlı pazara sunmak mı istiyorsunuz? Trello, ürün yönetimi takımları için popüler bir seçimdir ve sprintleri yönetmeyi ve güncellemeleri minimum çabayla yayınlamayı kolaylaştırır.

Kanban tarzı düzeni son derece basittir. Görevleri sürükleyip bırakarak "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi aşamalara taşıyabilirsiniz. Trello ayrıca, ürün yol haritalarından müşteri geri bildirimlerine kadar her şeyi izlemenize yardımcı olan önceden oluşturulmuş şablonlar da sunar.

Trello Power-Ups ile Google Drive ve Takvim gibi 150'den fazla araçla entegrasyon sağlayabilirsiniz. Bu, diğer takımlara ürününüzün geliştirilmesi ve ilerlemesi hakkında daha net bir görünüm sunar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Basit, Kanban tarzı düzen ile hızlı bir proje genel bakışı elde edin

Panolar, Takvimler, Tablolar ve Zaman Çizelgeleri kullanarak projeleri görselleştirin

Üye bilgileri, son teslim tarihleri ve ek dosyalar gibi proje verilerini merkezileştirin

İş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş alanlarla Trello kartlarını özelleştirin

Trello'nun AI asistanı Butler ile ürün lansmanı görevlerini otomatikleştirin

Trello sınırlamaları

Gerçek zamanlı sohbet ve akıllı bildirimler yoktur

Agile veya Scrum sprintlerine doğrudan izin vermez

Kart sistemi karmaşık projeler için ideal değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz (En fazla 10 işbirlikçi)

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına yıllık 210 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.400+ yorum)

4. Asana (İş yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Bir iş yönetimi platformu olan Asana, yeni özellikleri büyük ölçekte piyasaya sürmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece ekibiniz ne kadar büyürse büyüsün her şeyin kontrolü sizde kalır. 10 veya 200 kullanıcıyı sisteme dahil ediyor olsanız da, Asana sizi destekler.

Her projeyi veya görevi daha büyük iş hedeflerinize kolayca bağlayarak herkesin en önemli işlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, tüm güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı da karşılar.

Portföyler, birden fazla girişimi takip etmenize yardımcı olurken, özel gösterge panelleri takımlar arasında raporlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, Asana AI, otomasyon ve daha fazlası ile takımların zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Projeleri Panolar, Listeler, Zaman Çizelgeleri, Takvimler ve Gantt grafiklerinde görüntüleyin

Portföyler ile birden fazla ürün lansmanını birlikte izleyin

Formlar, Kurallar, Paketler ve Şablonlarla iş akışlarını otomatikleştirin

İş yükü ve zaman takibi araçlarıyla kaynakları yönetin

200'den fazla uygulama (ClickUp dahil) ile bağlantı kurun ve sınırsız proje ve dosya depolama alanını kullanın

Asana sınırlamaları

Kapsamlı bir proje yönetimi şablon seti yoktur

Asana AI, ücretsiz planda mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş : 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Asana'da en çok takdir ettiğim şey, karmaşık, çok takımlı projelere yapı ve netlik kazandırma yeteneğidir. Birkaç iş biriminde faaliyet gösteren bir şirket olarak, Asana bize görevleri atayabileceğimiz, öncelikleri belirleyebileceğimiz ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebileceğimiz birleşik bir platform sunuyor. Zaman çizelgesi ve takvim görünümleri, anahtar teslimatlar ve son tarihler konusunda görünürlük sağlamak için özellikle yararlıdır. Ayrıca, takım içinde hesap verebilirliği ve şeffaflığı teşvik ederek genel yürütme ve takip süreçlerimizi iyileştirdi.

Asana'da en çok takdir ettiğim şey, karmaşık, çok takımlı projelere yapı ve netlik kazandırma yeteneğidir. Birkaç iş biriminde faaliyet gösteren bir şirket olarak, Asana bize görevleri atayabileceğimiz, öncelikleri belirleyebileceğimiz ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebileceğimiz birleşik bir platform sunuyor. Zaman çizelgesi ve takvim görünümleri, anahtar teslimatlar ve son tarihler konusunda görünürlük sağlamak için özellikle yararlıdır. Ayrıca, takım içinde hesap verebilirliği ve şeffaflığı teşvik eder, bu da genel yürütme ve takip süreçlerimizi iyileştirdi.

5. Pipefy (Süreç yönetimi için en iyisi)

pipefy aracılığıyla

Pipefy, ürün pazarlama takımlarının bir ürün lansmanının tüm aşamalarında iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan kod gerektirmeyen bir süreç yönetim aracıdır.

Özelleştirilebilir iş akışları ile takımlar, görevleri, onayları ve zaman çizelgelerini tek bir platformda düzenleyebilir. Platformun AI ajanları, tekrarlayan görevleri yerine getirerek her şeyin yolunda gitmesini ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlar.

Planlamadan lansman sonrası aşamaya kadar Pipefy, bilgileri merkezileştirir, süreçleri otomatikleştirir ve verimliliği artırır, böylece karmaşık ürün lansmanlarını minimum manuel çabayla yönetmeyi kolaylaştırır.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Gizli bulut veya şirket içi sistemlerden ERP'leri, veritabanlarını ve dikey çözümleri entegre edin

Tanımlanmış başlangıç noktaları, aşamalar ve gerekli entegrasyonlarla özel iş akışları oluşturun

İş akışı yönetimi için Kanban ve Scrum'ı kullanın

Pipefy AI Agents ile tekrarlayan görevleri yönetin ve süreç verimliliğini artırın

Pipefy sınırlamaları

Sınırlı veri filtreleme seçenekleri, etiketlemeye aşırı bağımlılığa yol açar

Bazı kullanıcılar müşteri desteği ile sorunlar yaşadı

Pipefy fiyatlandırması

Ücretsiz

İş, Kurumsal ve Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Pipefy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? "Yumuşak lansman" terimi , restoran ve otellerin büyük açılış öncesinde sınırlı bir kitleye sessizce açıldığı konaklama sektöründe ortaya çıkmıştır . Bu yaklaşım, işletmelerin düşük baskı altında operasyonlarını test etmelerine ve geri bildirim toplamalarına olanak sağlamıştır

6. CoSchedule (Tüm takımlar için en iyi sosyal medya pazarlama takvimi)

coSchedule aracılığıyla

Kapsamlı bir sosyal medya pazarlama takvimine ihtiyacınız varsa, CoSchedule sosyal stratejinizi planlamanıza, programlamanıza, yayınlamanıza ve ölçmenize yardımcı olabilir.

Ajanslar için ajans takvimi, müşteriye özel zaman çizelgelerini yönetmenize olanak tanırken, içerik takvimi orta ölçekli takımlara görevler ve projeler üzerinde tam görünürlük sağlar

Pazarlama paketi her şeyi bir araya getirerek takımlar ve projeler arasındaki koordinasyonu iyileştirir. Ayrıca, yerleşik AI'yi kullanarak sosyal medya içeriklerinizi yazabilir veya optimize edebilir ve özelleştirilebilir AI komut şablonlarını kullanarak fikirler ve içerikler üretebilirsiniz.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Pazarlama takvimi gösterge paneli ile tüm pazarlama çabalarınızı tek bir yerden görün

Görev planlamasında etkili bir şekilde işbirliği yaparak tüm takımların teslim tarihlerine uymasını sağlayın

AI destekli fikir üretme özelliği ile hedef kitleniz için ilgi çekici sosyal medya paylaşım konuları için beyin fırtınası yapın

AI görüntü oluşturucu kullanarak gönderileriniz için görüntüler oluşturun

CoSchedule sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çoklu tarihli projelerin ve kampanyaların olmaması nedeniyle girdilerin yinelenmesine neden olduğunu belirtiyor

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 29 $

Agency Calendar: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

İçerik Takvimi: Özel fiyatlandırma

Marketing Suite: Özel fiyatlandırma

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar CoSchedule hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesinde şöyle yazıyor:

CoSchedule'un birden fazla sorunu çözdüğünü, hatta bazılarının varlığından bile haberdar olmadığınız sorunları çözdüğünü şüphesiz söyleyebilirim. CoSchedule, yayınları planlamayı ve içerik takviminizi takip etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

CoSchedule'un birden fazla sorunu çözdüğünü, hatta bazılarının farkında bile olmadığınız sorunları çözdüğünü şüphesiz söyleyebilirim. CoSchedule, yayınları planlamayı ve içerik takviminizi takip etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

📖 Ayrıca okuyun: Startuplar için En İyi Pazarlama Araçları

7. Aha! (Ürün yönetimi ve stratejik planlama için en iyisi)

Aha! tüm ürün yaşam döngüsünü basitleştiren sağlam bir ürün yönetimi araç seti sunar. Örneğin, Aha! Yol Haritaları, projeleri farklı açılardan görüntülemenizi sağlar. Portföy yol haritası, ilerleme hakkında genel bir görünüm sunarken, özellik yol haritası belirli görevlere ve zaman çizelgelerine odaklanır.

Mühendislik takımları için Aha! Develop, yol haritasına doğrudan bağlanarak geliştirme görevlerini genel ürün stratejisiyle senkronize halde tutar. Platform, sürüm geçmişini yönetmenize ve özel bir bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanır, böylece ürün lansman takımınız aynı sayfada olur.

Aha! en iyi özellikler

Aha! Ideas ile fikirleri toplayın, düzenleyin ve gerçek kullanıcı geri bildirimlerine göre önceliklendirin

Özel raporlar oluşturun ve grafikler ve tablolar aracılığıyla performansı izleyin

Ürün yönetimi için en iyi uygulamalar, kılavuzlar ve ipuçları içeren bir bilgi merkezine erişin

Ürün belgelerini paylaşın, ürün intraneti oluşturun ve içerik üzerinde işbirliği yapın

Aha! sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Aha! 'nın başlangıçta kullanımı karmaşık buluyor

Planlarda hızlı ayarlamalar yapmak zahmetlidir

Aha! fiyatlandırma

Aha! Develop : Kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Bilgi: Kullanıcı başına aylık 23 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Beyaz Tahtalar : Kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Ideas : Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Discovery : Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Yol Haritaları: Kullanıcı başına aylık 74 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Ürün ekipleri genellikle lansman öncesinde "ön otopsi" yapar. Bu strateji, ürünün başarısız olduğunu varsaymak ve potansiyel nedenleri belirlemek için geriye doğru çalışmak suretiyle ekiplerin riskleri proaktif olarak ele almasını sağlar.

8. Jira (Sorun ve proje izleme için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Agile projeleri yönetmek için vazgeçilmez bir araç olan Atlassian'ın Jira'sı, geliştiriciler arasında popülerdir. Jira'daki Scrum panoları, karmaşık projeleri parçalara ayırmanıza ve kullanıcı hikayelerini izlemenize olanak tanır. İlerlemeyi görselleştirebilir, sprintler ayarlayabilir ve hatta ayrıntılı raporlara dalabilirsiniz.

Jira, hangi takımın üzerinde çalıştığına bakılmaksızın, ürün lansman takvimine bağlı tüm görevleri takip etmenizi sağlar. Takımınızın benzersiz süreçlerine, iş akışlarına ve diline uyacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, Jira içinde sürüm tarihleri, Figma tasarımları ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.

Jira'nın en iyi özellikleri

Büyük projeleri daha küçük, eyleme geçirilebilir görevlere bölmek için Scrum panoları oluşturun

Önceden oluşturulmuş gösterge panelleri ve ayrıntılı raporlarla proje ilerlemesini izleyin

AI destekli arama, sohbet ve temsilcilerle işinizi basitleştirin

Geliştiricilere kod geliştirme ve depo erişimi konusunda görünürlük sağlayın

Jira'yı Atlassian ve iş ortağı araçlarıyla açık DevOps kurulumu aracılığıyla entegre edin

Jira sınırlamaları

Arama ve filtreleme sistemleri karmaşık ve iyileştirilmesi gerekiyor

Katı arayüz ve esnekliğin olmaması, özelleştirmeyi zorlaştırıyor

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlar

Premium : Kullanıcı başına aylık 17 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (6.300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Ofisimizde görev yönetimi ve zaman yönetimi için jira kullanıyoruz, bu da birden fazla hareketli parçadan oluşan takım projelerinde bize yardımcı oluyor. Görev ve alt görev kısmı, işleri izlemeyi çok kolaylaştırdı ve son zamanlarda yapılan kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de gerçekten çok yardımcı oluyor.

Ofisimizde görev yönetimi ve zaman yönetimi için jira kullanıyoruz, bu da çok sayıda hareketli parçadan oluşan takım projelerinde bize yardımcı oluyor. Görev ve alt görev kısmı izlemeyi çok kolaylaştırdı ve son zamanlarda yapılan kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de gerçekten çok yardımcı oluyor.

9. Monday. com (Esnek proje izleme için en iyisi)

monday.com, her boyuttaki takıma hitap eden, ürün özelliklerinin lansmanını yönetmek için esnek bir platform sunar. Sezgisel arayüzü, minimum çabayla görevleri, zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını denetlemenizi sağlar.

Gantt grafikleri, takvimler veya Kanban panoları kullanarak projenizi görselleştirebilir ve takımınızın ş Akışı tercihlerine uyum sağlayabilirsiniz. Daha gelişmiş ihtiyaçlar için, üst düzey planlar entegrasyonlara ve otomasyon özelliklerine erişim sağlar.

Monday. com en iyi özellikler

30'dan fazla bileşenle gösterge panellerini özelleştirerek daha akıllı kararlar alın

Görevleri otomatikleştirmek ve içerik oluşturmak için Monday AI asistanını kullanın

Tüm ürün lansmanı verileri için tek bir doğru kaynakla doğru kararlar alın

Beyaz Tahta, gömülü belgeler ve güncelleme bölümleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Monday.com sınırlamaları

Kullanıcılar zor bir öğrenme süreci yaşıyor

Görsel iletişime dayanan uzak takımları etkileyebilecek yerleşik ekran yakalama özelliği içermez

Büyük veri hacimleri işlenirken performans düşer, bu da gecikmelere ve yavaşlamalara neden olur

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Standart: Koltuk başına aylık 14 ABD doları

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Her yıl 30.000'den fazla yeni tüketici ürünü piyasaya sürülür, ancak geliştirilen ürünlerin yalnızca %40'ı pazara ulaşır ve bunların da yalnızca %60'ı gelir getirir.

10. ProductPlan (Stratejik ürün planlama ve yol haritası oluşturma için en iyisi)

via ProductPlan

Ürün yönetiminde çalışıyorsanız, ProductPlan yol haritalarınızı net bir şekilde düzenlemenizi ve sunmanızı kolaylaştırır. Ürün fikirlerini ilerlemeye hazır olana kadar toplamak ve saklamak için ayrılmış bir alan olan Parking Lot ile başlar.

ProductPlan, yol haritası verilerini kullanarak etkili ürün lansman planları oluşturmanıza olanak tanır. Lansman öncesi, lansman ve lansman sonrası görevlerinizin kontrol listelerini oluşturun ve her birine sahipler ve durumlar atayarak takımlar arasında şeffaflık sağlayın.

Ayrıca, ilerleme güncellemelerini paylaşabilir ve raporlarda riskleri vurgulayarak tüm paydaşların aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

ProductPlan'ın en iyi özellikleri

Tanımlanmış sorumluluklar ve tarihlerle ürün takımlarını ve paydaşları aynı sayfada tutun

Yorumlar aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

Paydaşlara tüm ürün lansman durumlarının ayrıntılı bir görünümünü sunun

Birden fazla yol haritasını tek bir görünümde görselleştirin

ProductPlan sınırlamaları

Jira veya Trello ile karşılaştırıldığında, ProductPlan iş akışları, alanlar ve entegrasyonlar için daha az özelleştirme seçeneği sunar

ProductPlan fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ProductPlan puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

11. Productboard (Müşteri odaklı ürün yönetimi için en iyisi)

productboard aracılığıyla

Ürün yol haritanızı oluşturmak ve herkesi bilgilendirmek için bir araç arıyorsanız, Productboard tam size göre.

Bu, zaman çizelgelerini görselleştirmenin, öncelikleri belirlemenin ve her bir ürünün başlangıcından sonuna kadar olan yolculuğunu izlemenin harika bir yoludur. Boş bir sayfadan başlayabilir veya sprint planları, aylık lansmanlar, sürüm planları veya Kanban yol haritaları gibi ürün lansmanı plan şablonlarından birini seçebilirsiniz.

Productboard'u ayıran özellik, erişim düzeylerini farklılaştırmasıdır. Her şeyi oluşturan, düzenleyen ve paylaşan "yol haritası oluşturucular" vardır. Ardından, ürün lansman takvimini görebilen ancak değişiklik yapamayan "görüntüleyenler" ve yorum bırakabilen "katkıda bulunanlar" vardır.

Productboard'un en iyi özellikleri

Müşteri geri bildirimlerini kullanarak doğru ürün özelliklerine öncelik verin

İş hedefleriyle uyumlu işbirliğine dayalı yol haritaları oluşturun

Daha fazla verimlilik için iş akışlarını otomatikleştirin ve süreçleri standartlaştırın

İlerlemeyi izleyin, bağımlılıkları takip edin ve riskleri zamanında belirleyin

Özellik sürüm planlaması ile etkili ürün lansmanları planlayın

Slack, Microsoft Teams, Jira ve Zapier gibi araçlarla entegre edin

Productboard sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformda gecikme ve senkronizasyon sorunları yaşadığını bildirmiştir

Productboard fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Temel özellikler: Üretici başına aylık 25 ABD doları

Pro: 2 üretici için aylık 75 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Productboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250 yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Productboard hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Productboard, ürün önceliklendirme sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oluyor ve bunu seviyorum. Kullanımı gerçekten çok kolay ve ekibim kapsamlı bir eğitim almadan uygulayabiliyor. Slack ve Jira gibi diğer araçlarla entegre edilerek iş akışımıza daha da entegre hale geliyor. Ayrıca destek ekibine yönelttiğimiz tüm sorulara inanılmaz derecede hızlı yanıt verdiler. Hedeflerimiz konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için sık sık kullandığımız bir araç.

Productboard, ürün önceliklendirme sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oluyor ve bunu seviyorum. Kullanımı gerçekten çok kolay ve ekibim kapsamlı bir eğitim almadan uygulayabiliyor. Slack ve Jira gibi diğer araçlarla entegre edilerek iş akışımıza daha da entegre hale geliyor. Ayrıca destek ekibine yönelttiğimiz tüm sorulara inanılmaz derecede hızlı yanıt verdiler. Hedeflerimiz konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için sık sık kullandığımız bir araç.

📖 Ayrıca okuyun: Basın Bülteni Şablonları ve Örnekleri

ClickUp ile Ürün Lansmanınızın Etkisini En Üst Düzeye Çıkarın

Ürün lansmanı, etkili planlama, koordinasyon ve yürütmeyi içeren dinamik bir süreçtir. Burada bahsedilen her araç, CoSchedule'un sosyal medya pazarlama takvimi veya ProductPlan'ın yol haritası oluşturma yetenekleri gibi kendine özgü güçlü yönleri tablo halinde sunar.

Ancak her şeyi tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre eden bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp sizin için en uygun çözümdür.

ClickUp, ürün lansmanı planlamasını ve yürütülmesini kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve veri odaklı bir sürece dönüştürerek, zamanında ve hedefe uygun başarılı bir ürün lansmanı hedefleyen takımlar için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Bu hepsi bir arada proje yönetimi sistemi, iyi yapılandırılmış ürün lansmanı kontrol listeleri, özelleştirilebilir iş akışları ve ekipler arasında işbirliği yapma olanağı sunarak etkiyi en üst düzeye çıkarır ve müşterilerinize kalıcı değer sağlar.

Güçlü özellikleri, ürün lansmanının her aşamasını tek bir çalışma alanından yönetmek isteyenler için en iyi seçimdir.

Ürün lansmanınızı başarıyla gerçekleştirmek için hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun.