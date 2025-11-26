[Yıl]'ın en iyi 11 Confluence AI arama alternatifi

Bir anahtar kelime yazın, Enter tuşuna basın ve kendinizi hazırlayın: üç yıl önceki bir projeyle ilgili alakasız sonuçlar.

Bu, Confluence'ın AI arama özelliğini kullanan birçok takımın karşılaştığı bir gerçektir. Bilginin kolayca bulunmasını sağlamakla görevli bilgi yöneticileri ve BT ekipleri için bu tür bir sürtüşme her şeyi yavaşlatır.

Bu nedenle, giderek daha fazla takım Confluence AI arama alternatiflerini aktif olarak araştırıyor. Bu araçlar, yüzeysel aramanın ötesine geçerek, önemli anlarda anlamlı içeriği ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Bunlardan birkaçına göz atalım. 🧰

En İyi Confluence AI Arama Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu Confluence AI arama alternatiflerinin en iyi olduğu alanlara bir göz atın:

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Özel görünümler ve ş Akışları ile hepsi bir arada verimlilikTakım boyutu: Bireyler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler ClickUp Brain ( bağlı AI asistanı ), Bağlantılı Arama, Belgeler, bilgi tabanı, gerçek zamanlı işbirliği, görev şablonları, gösterge panelleri Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirilebilir ücretli planlar mevcuttur. Slite Uzak ve asenkron takımlar için hafif bilgi paylaşımıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli dağıtılmış takımlar AI dokümantasyon asistanı, işbirliğine dayalı düzenleme, konu kanalları, sürüm geçmişi Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar Guru Tarayıcı erişimli gerçek zamanlı iç bilgi tabanıTakım boyutu: Satış, destek ve operasyon takımları AI kart önerileri, Chrome uzantısı, Slack entegrasyonu, bilgi doğrulama ş akışları Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Glean Dahili araçlar arasında birleşik AI aramaTakım boyutu: Orta ve büyük kurumsal işletmeler Birleştirilmiş arama, AI özetleme, kişiselleştirilmiş öneriler, izinlere duyarlı indeksleme Özel fiyatlandırma Notion AI Birleştirilmiş belgeler, görev izleme ve AI yazma yardımıTakım boyutu: Bireyler, oluşturucular, startup takımları AI özetleyici, yazma önerileri, veritabanları + belgeler, 20.000'den fazla şablon, Enterprise Arama Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Bloomfire Analitiklerle güvenli, aranabilir bilgi paylaşımıTakım boyutu: Orta ölçekli işletmeler ve kurumsal takımlar AI destekli arama, analitik, içerik puanlama, zengin medya destek Özel fiyatlandırma Elastic Search Ölçeklenebilir kurumsal arama ve analiz platformuTakım boyutu: Güçlü arama özelliğine ihtiyaç duyan BT ve geliştirme takımları Tam metin PDF arama , gerçek zamanlı analitik, özel indeksleme, büyük veri hacimleri için ölçeklenebilirlik Özel fiyatlandırma Document360 Teknik belgeler ve iç bilgi tabanlarıTakım boyutu: BT uzmanları ve bilgi yöneticileri Kategori yöneticisi, sürüm kontrolü, gizli barındırma, gelişmiş arama, analitik Özel fiyatlandırma Nuclino Hafif, hızlı takım işbirliği ve bilgi paylaşımıTakım boyutu: Küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı belgeler, dahili wiki, grafik görünümü, markdown destekleri Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan ücretli planlar Quip Salesforce içindeki ortak belgeler ve elektronik tablolarTakım boyutu: Satış ve müşteri ile iletişim halindeki takımlar Canlı işbirliğine dayalı düzenleme, belgeler içinde sohbet, görev listeleri, Salesforce ile sorunsuz entegrasyon özellikleri Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Algolia Özel sıralama ve filtreleme özelliğine sahip yıldırım hızında AI aramaTakım boyutu: Geliştiriciler ve ürün ekipleri AI yeniden sıralama, yazım hatası toleransı, dinamik filtreler, birleştirilmiş içerik arama Özel fiyatlandırma

Neden Confluence AI Arama Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Confluence AI Search alternatiflerini neden dikkate almanız gerektiğini birlikte inceleyelim:

Sezgisel olmayan arama: Kullanımı pek kolay değildir, ayrıca arayüz ve filtreler içerik arttıkça yetersiz kalmaktadır.

Güvenlik endişeleri: Bazı kullanıcılar, arama sonuçlarında gizli veya kısıtlı içeriklerin göründüğünü fark etmişlerdir. Bu durum, sıkı güvenlik protokolleri olan şirketler için bir tehlike işareti oluşturmaktadır.

Tutarsız arama sonuçları: AI arama motoru her zaman bağlamı anlamayabilir, bu da özellikle takımınız farklı projelerde benzer terimler kullanıyorsa, belirsiz veya kısmi cevaplar alabileceğiniz anlamına gelir. AI arama motoru her zaman bağlamı anlamayabilir, bu da özellikle takımınız farklı projelerde benzer terimler kullanıyorsa, belirsiz veya kısmi cevaplar alabileceğiniz anlamına gelir.

Ölçeklenebilirlik sorunları: Belgeleriniz arttıkça, arama yavaşlar ve özellikle kurumsal kurulumlarda, aramayı daraltmak zorlaşır.

Zor öğrenme eğrisi: Dikkatli bir kurulum yapılmazsa, yeni kullanıcılar için dağınık sayfalar ve bulunması zor bilgilerle dolu bir labirente dönüşebilir.

Yalnızca temel fonksiyonlar: ClickUp, Notion veya Dashworks gibi araçlar, anlamsal ClickUp, Notion veya Dashworks gibi araçlar, anlamsal bilgi tabanı araması , daha iyi ortak yazma ve daha kolay özelleştirme sunar.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel bilgi yönetimi pazarındaki yapay zeka pazarının büyüklüğünün 2033 yılına kadar 62,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu, tahmin döneminde yıllık bileşik büyüme oranının %25 olacağını gösteriyor.

Kullanabileceğiniz En İyi Confluence AI Arama Alternatifleri

İşte en iyi 11 Confluence AI Search alternatifi. ⚒️

1. ClickUp (Proje yönetimi iş akışlarına arama entegrasyonu için en iyisi)

İş araçlarınızın takımınız gibi biraz daha düşünebilmesini dilediyseniz, ClickUp bu dileğinize en yakın şey olabilir.

Proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmış, dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanıdır.

Klasörleri karıştırmak veya Slack'te birine güncellemeleri sormak yerine, ClickUp Bilgi Yönetimine başvurabilirsiniz.

ClickUp Brain ile bağlamsal yanıtlar alın

Tabii ki, bunun arkasındaki güç ClickUp Brain'dir. Bu AI eklenti, takımınızın çalışma şekline doğrudan entegre edilmiştir.

ClickUp Brain'e proje bilgileri için danışın Belgeler içinde

Üç aydır devam eden bir projenin hızlı bir özetine mi ihtiyacınız var? Belgeleri, görevleri, güncellemeleri ve yorumları tarayarak net ve eyleme geçirilebilir bir özet sunabilir. Ürün lansman planı mı hazırlıyorsunuz? ClickUp Brain, birkaç saniye içinde dönüm noktaları önerebilir, taslak metinler yazabilir ve haftalık güncelleme raporları oluşturabilir.

Hatta sizin için web'de arama yapabilir, bulguları derleyebilir ve ClickUp içinde bir rapor oluşturabilir!

Ayrıca, "Bunu nerede görmüştüm?" diye düşünmenize gerek kalmamasını sağlayan ClickUp Enterprise Search aracı da bulunmaktadır.

Enterprise Search ile Çalışma Alanınızdan ve bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgilere daha hızlı ulaşın.

Dosyanızın nerede olduğu önemli değil — ClickUp, Jira veya Google Drive — hepsini tek seferde arayabilirsiniz. Belki satış takımınız en son fiyat listesini bulmak istiyor veya geliştirme takımınız Slack konuları arasında gizlenmiş bir teknik belgeye ihtiyaç duyuyor. Aradığınız şeyi yazın, intranet arama motoru AI destekli bağlamla onu bulsun.

ClickUp Belge ile bilgileri kolayca oluşturun ve saklayın

ClickUp Belge, bilgilerinizi oluşturduğunuz yerdir.

Docs ile fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürebilirsiniz. Örneğin, pazarlama takımınız bir kampanya önerisi hazırlıyor. Yazarken, ClickUp Görev Kontrol Listelerini son teslim tarihleriyle birlikte ekliyor, kampanya görevlerine bağlantı veriyor ve hatta projenin zaman çizelgesinin canlı Kanban panosunu aynı belgeye ekliyorlar.

Docs işbirliğine dayalı olduğu için, ürün yol haritası hazırlarken veya işe alım SOP'larını belgelendirirken tüm takımınız birlikte wiki'ler oluşturabilir, yorum yapabilir, düzenlemeler yapabilir ve işleri ilerletebilir.

ClickUp Belgeleri ile Bilginizi Merkezileştirin ClickUp Belgeleri'nde takımınızla işbirliği yapın

Bilginizi AI Ajanları ile işinize yarayın

Bilginiz ClickUp'ta kelimenin tam anlamıyla canlanıyor. Cevap ajanlarından Brain ajanına kadar uzanan AI ajanları, Çalışma Alanı belgelerini veya bağlı uygulamaları anında inceleyerek sohbet kanalları ve görevler üzerinden sorgulara yanıt verebilir. Evet, artık aynı sorguyu 10 kez cevaplamanıza gerek yok.

ClickUp Agents ile bilgi ş akışlarını eşzamansız olarak yönetin

💟 AI Search: ClickUp, hepsi bir arada AI katmanı sunar. Kurumsal Search, AI kullanarak tek bir sorguda hem ClickUp içeriğini (görevler, belgeler, yorumlar) hem de 1.000'den fazla harici uygulamayı (Jira, Google Drive, Slack) indeksler ve arar. ClickUp Brain daha sonra bu bağlamı kullanarak proje bağlamına dayalı eyleme geçirilebilir özetler ve yanıtlar sunar, böylece manuel olarak araştırma yapma veya uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, sohbet kanallarında tekrarlayan soruları otomatik olarak yanıtlayan AI Ajanları da içerir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurun: ClickUp entegrasyonlarını kullanarak 1.000'den fazla uygulamayle entegre edin, görevleri senkronize edin ve iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin. ClickUp entegrasyonlarını kullanarak 1.000'den fazla uygulamayle entegre edin, görevleri senkronize edin ve iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Ş Akışınızı yönetin: Sorunsuz görev yönetimi için alt görevler, bağımlılıklar, öncelikler ve zaman tahminleri ile Sorunsuz görev yönetimi için alt görevler, bağımlılıklar, öncelikler ve zaman tahminleri ile ClickUp Görevleri oluşturun, atayın ve izleyin.

Yazmayı otomasyonla otomatikleştirin: ClickUp Brain'in AI Writer özelliği ile çalıştığınız yerde içerik ve bilgi tabanları oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin.

Aramaları sıralayın ve filtreleyin: Kurumsal Search'te uygulamaya, kaynağa, kişilere, görev durumuna ve daha fazlasına göre arama sonuçlarını filtreleyerek tam olarak ihtiyacınız olanı bulun.

Bilgiyi merkezileştirin: Şablonları, SOP'leri, toplantı notlarını, proje wiki'lerini ve beyin fırtınası oturumlarını Şablonları, SOP'leri, toplantı notlarını, proje wiki'lerini ve beyin fırtınası oturumlarını ClickUp Docs Hub içinde düzenleyerek kolay erişim sağlayın.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özel seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

ClickUp, görev listeleri ve işbirliği için şimdiye kadar karşılaştığım en ayrıntılı ve aynı zamanda en esnek platformdur. Liste oluşturmak ve projeleri izlemek için pek çok yol vardır. Takımıma, tüm müşteri işlerimizi güncel tutmak, belirli görevler hakkında birbirimizle iletişim kurmak ve tüm paylaşılan bilgi ve kaynaklarımızı depolamak için basit bir yol sağladı. Bu platformun yapabileceklerinin henüz çok küçük bir kısmını keşfettik, ancak düzenli kalmamıza ve her şeyi halletmemize çok yardımcı oldu.

ClickUp, görev listeleri ve işbirliği için şimdiye kadar karşılaştığım en ayrıntılı ve aynı zamanda en esnek platformdur. Liste oluşturmak ve projeleri izlemek için pek çok yol vardır. Takımıma, tüm müşteri işlerimizi güncel tutmak, belirli görevler hakkında birbirimizle iletişim kurmak ve tüm paylaşılan bilgi ve kaynaklarımızı depolamak için basit bir yol sağladı. Bu platformun yapabileceklerinin henüz çok küçük bir kısmını keşfettik, ancak düzenli kalmamıza ve her şeyi halletmemize çok yardımcı oldu.

2. Slite (Uzaktan ve eşzamansız çalışan takımlar için hafif bilgi paylaşımı için en iyisi)

Slite aracılığıyla

Slite, BT uzmanlarının belgeleri, süreçleri ve iç SSS'leri dağınık olmadan merkezileştirmelerine yardımcı olan yapılandırılmış bir bilgi tabanıdır. AI destekli arama özelliği, ilgili sayfaları, tartışmaları ve geçmiş kararları ortaya çıkararak, özellikle hızlı değişen ortamlarda teknik ayrıntıları hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştırır.

Slite'ın temiz kullanıcı arayüzü, sürüm kontrolü ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, altyapı belgelerinin, oryantasyon kılavuzlarının ve sorun giderme SOP'lerinin sürekli güncellenmesini destekler. Karmaşık teknoloji yığınlarını yöneten takımlar için, bu araç tartışmaları ve kararları sohbetlerde kaybolmadan belgelere bağlı tutarak silo haline gelmiş bilgileri de azaltır.

💟 AI Search: Slite'ın AI destekli arama özelliği, doğal dil kullanarak (ChatGPT gibi) "bilgi tabanınızla konuşmanızı" sağlamak için tasarlanmıştır. Basit anahtar kelime eşleştirmenin ötesine geçerek sorularınızın anlamını ve bağlamını anlar. Araç ayrıca AI'yı kullanarak içeriği sürekli olarak düzenler, yinelenenleri tespit eder, ilgili belge bağlantıları önerir ve belgelerin güncel ve güvenilir kalmasını sağlar.

Slite'ın en iyi özellikleri

Kolay gezinme ve verimli bilgi erişimi için kanallar, klasörler ve etiketler kullanarak Çalışma Alanınızı yapılandırın.

Yineleyen görevler ve projeler için tutarlılık sağlamak amacıyla yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun ve paylaşımını gerçekleştirin.

Etkileyici içerik oluşturma sürecinde belgeleri gömülü resimler, videolar ve diğer medya türleriyle zenginleştirin.

Proje görevlerini uygulanabilir tutmak için doğrudan belgelerin içine kontrol listeleri ve yapılacaklar listeleri ekleyin.

Slite sınırlamaları

Kullanıcılar, çok uzun belgelerde performans sorunlarından şikayetçi

Dosya ve klasörleri düzenlemek kısıtlayıcı gelebilir

Slite fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Slite hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Her şey çok basit! Aracınız çok sezgisel. Benim gibi Notion gibi başka bir araç kullanıyorsanız, zorlanmayacaksınız. Bu tür bir araç kullanmıyorsanız, kullanmayı çok çabuk öğreneceksiniz. Notion'ımı Slite'a aktarmak çok kolaydı... Gantt modeli gibi yol haritası için daha fazla özellik görmek isterim. Ayrıca, farklı kullanıcıların Notion'larını içe aktardığımda, düzen tam olarak aynı olmadığından, bunu iyileştirmek için biraz zaman harcamam gerekti.

Her şey çok basit! Aracınız çok sezgisel. Benim gibi Notion gibi başka bir araç kullanıyorsanız, zorlanmayacaksınız. Bu tür bir araç kullanmıyorsanız, kullanmayı çok çabuk öğreneceksiniz. Notion'ımı Slite'a aktarmak çok kolaydı... Gantt modeli gibi yol haritası için daha fazla özellik görmek isterim. Ayrıca, farklı kullanıcıların Notion'larını içe aktardığımda, düzen tam olarak aynı olmadığından, bunu iyileştirmek için biraz zaman harcamam gerekti.

3. Guru (Tarayıcı erişimi ile gerçek zamanlı iç bilgi tabanı için en iyisi)

Guru aracılığıyla

Guru, bilgi yöneticilerinin ş akışlarını kesintiye uğratmadan bilgileri yakalamasına, düzenlemesine ve dağıtımını gerçekleştirmesine yardımcı olan gerçek zamanlı bir bilgi yönetimi yazılımıdır. Genellikle iç içe geçmiş sayfalar arasında bağlam değiştirmeyi gerektiren Confluence'ın aksine, Guru, takımların halihazırda kullandığı uygulamalar içinde doğrudan doğrulanmış bilgileri gösterir.

Kartlar (Guru'nun temel içerik birimleri) güncellenmesi, doğrulama için atanması ve kullanımı izlenmesi kolaydır, böylece bilgi yöneticilerine neyin yardımcı olduğunu ve neyin güncelliğini yitirdiğini görmek için görünürlük sağlanır. AI destekli arama ve önerileri, hızlı tempolu müşteri desteği veya satış ortamlarında doğru cevapları sunmayı kolaylaştırır.

💟 AI Search: Guru, bir tarayıcı uzantısı (Chrome, Slack, MS Teams) aracılığıyla doğrulanmış, bağlam açısından zengin cevapları doğrudan kullanıcının ş akışına sunmaya odaklanır. AI, sadece belgeleri listeye eklemek yerine, Agentic Search (arama, akıl yürütme ve yanıt verme) işlemini gerçekleştirir.

Guru'nun en iyi özellikleri

Paylaşılan taslaklar, satır içi yorumlar ve gerçek zamanlı güncellemelerle takım işbirliği için eşzamanlı olarak iş yapın.

Sağlam, yazım hatalarına toleranslı, çok yönlü ve doğal dil arama özellikleriyle bilgileri hızlı bir şekilde bulun.

Bilgi stratejinizi optimize etmek için içerik kullanımı, performans ve kullanıcı etkileşimi hakkında eyleme geçirilebilir veriler elde edin.

Guru sınırlamaları

Uygulamada entegre bordro ve PTO izleme özelliği bulunmamaktadır.

Yazı tipi görünümü gibi belirli öğeler için sınırlı özelleştirme

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Hepsi bir arada: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2100'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Guru hakkında ne diyor?

Bir inceleme bunu şu şekilde ifade ediyor:

Dahili destek ekibimizin bilgi tabanı, Guru'nun rehberliğinde düzenleniyor. Ş Akışlarına yardımcı olmanın yanı sıra, buldukları çözümlere güvenmeleri için onlara bilgi ve güven veriyor... Noktalar bir okla gizlendiğinde, aradığınızı görmek zorlaşır ve aradığınız her şeyi ortaya çıkaran ilgili açılır oku tıklamanız gerekir, bu da işleri daha karmaşık hale getirir.

Dahili destek ekibimizin bilgi tabanı, Guru'nun rehberliğinde düzenleniyor. Ş Akışlarına yardımcı olmanın yanı sıra, buldukları çözümlere güvenmeleri için onlara bilgi ve güven veriyor... Noktalar bir okla gizlendiğinde, aradığınızı görmek zorlaşır ve aradığınız her şeyi ortaya çıkaran ilgili açılır oku tıklamanız gerekir, bu da işleri daha karmaşık hale getirir.

Glean aracılığıyla

Dahili içeriğin ötesinde veri aramak mı istiyorsunuz? Glean, BT uzmanlarının geniş bir teknoloji yığını içinde bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarını sağlayan bir kurumsal arama platformudur.

AI'sı doğal dil sorgularını ve organizasyonel bağlamı anlar ve kişiselleştirilmiş, izinlere uygun sonuçlar sunar. Bu, özellikle yeni çalışanların işe alımı, sorun giderme veya uyumluluk belgeleriyle ilgilenen BT takımları için kullanışlıdır.

💟 AI Search: Glean, bir kuruluşun tüm uygulamaları (Slack, Jira, Box vb.) arasında güvenli ve kapsamlı bir bilgi grafiği oluşturur. AI'sı, kullanıcının mevcut projesini ve güvenlik iznini anlar ve kaynak silosundan bağımsız olarak bilgi erişimini doğal ve anında hissettiren, hiper kişiselleştirilmiş, platformlar arası yanıtlar sunar.

Glean en iyi özellikleri

Bilgi grafiği ve geri getirme destekli üretim (RAG) sayesinde kullanıcı bağlamı, rolü ve devam eden projelere göre kişiselleştirilmiş sonuçlar elde edin.

Kurumsal verileri ve ş akışlarını anlayan Glean Assistant ile tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin.

Angle sorgu dili, fareyle üzerine gelindiğinde yazma ve gelişmiş kod tarama gibi Kod Keşif Araçları ile geliştiriciler için teknik ş akışlarını hızlandırın.

Bilgi merkezleriyle işbirliğini teşvik ederek, içgörülerinizi paylaşmanıza, tek bir doğru kaynak oluşturmanıza ve karar verme sürecini kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Sınırlamaları öğrenin

Belirlenen platformlar dışında veri çekmek için başka platform seçemezsiniz.

Bu listedeki Confluence AI Search alternatiflerine kıyasla kısıtlı ve sezgisel olmayan analitik özellikler

Glean fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Glean derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 4,8/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Glean hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

*Glean'in genel odak noktası, aramanın bir amaç değil, kullanıcının gerçekten istediği şeye, yani cevaba ulaşmak için bir araç olduğunu kabul ederek, kullanıcının "giriş yapıp işi tamamlaması" üzerine daha keskin bir şekilde odaklanmıştır.Arama, daha gelişmiş sıralama yetenekleriyle iyileştirilebilir. Şu anda alaka düzeyi (kullanıcı için net olmayan) ana faktördür, ancak kullanıcıların tarihe göre (Z-A veya A-Z) SIRALAMA yapabilmelerini sağlamak nispeten kolay bir ekleme olacaktır... İnsanlar, kimlik yönetimine bağlı olsalar da, offshore, yükleniciler vb. gibi bazı kullanıcı durumlarıyla başa çıkmak için manuel geçersiz kılma konusunda biraz esnekliğe sahip değildirler, bu da bazı garip sonuçlara veya bağlam eksikliğine yol açmaktadır.

*Glean'in genel odak noktası, aramanın bir amaç değil, kullanıcının gerçekten istediği şeye, yani cevaba ulaşmak için bir araç olduğunu kabul ederek, kullanıcının "giriş yapıp işi tamamlaması" üzerine daha keskin bir şekilde odaklanmıştır.Arama, daha gelişmiş sıralama yetenekleriyle iyileştirilebilir. Şu anda alaka düzeyi (kullanıcı için net olmayan) ana faktördür, ancak kullanıcıların tarihe göre (Z-A veya A-Z) SIRALAMA yapabilmelerini sağlamak nispeten kolay bir ekleme olacaktır... İnsanlar, kimlik yönetimine bağlı olsalar da, offshore, yükleniciler vb. gibi bazı kullanıcı durumlarıyla başa çıkmak için manuel geçersiz kılma konusunda biraz esnekliğe sahip değildirler, bu da bazı garip sonuçlara veya bağlam eksikliğine yol açmaktadır.

5. Notion AI (Birleştirilmiş belgeler, görev izleme ve AI yazma yardımı için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion'da tutarsız belgelerle mi uğraşıyorsunuz? Notion AI, akıllı yazma ve akıllı arama yetenekleriyle aracın fonksiyonunu genişletir. Bağımsız AI araçları veya arama motorlarıyla karşılaştırıldığında, Notion AI içerik blokları içinde yerel olarak çalışır ve kullanıcıların sorular sormasına, düşüncelerini otomatik olarak tamamlamasına veya ton veya netliğe göre içeriği yeniden yazmasına olanak tanır.

AI Autofill özelliği, veritabanı alanlarının daha hızlı doldurulmasına yardımcı olurken, Q&A özelliği birden fazla sayfada anlamsal arama yapılmasını sağlar. Confluence AI veya Guru gibi araçlarla karşılaştırıldığında, Notion AI dış sistemleri indekslemeye daha az, iç ş Akışlarını optimize etmeye daha fazla odaklanır. Ayrıca, metinleri doğrudan Notion içinde çevirerek diller arası işbirliğini kolaylaştırır.

💟 AI Search: Notion AI, kullanıcıların karmaşık veritabanları ve bağlantılı sayfalar içinde veri sorgulamasına olanak tanır ve sadece bir belge liste yerine alıntılanabilir, özetlenmiş cevaplar alır. AI yazma ve otomatik doldurma fonksiyonları, içerik oluşturmayı kolaylaştırarak bilginin baştan itibaren tutarlı bir biçimle oluşturulmasını ve paylaşımını sağlar.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

AI Yazma Asistanı ile daha net ve profesyonel yazılar için gerçek zamanlı gramer kontrolleri, yazım düzeltmeleri ve stil iyileştirmeleri elde edin.

Verilerinizden grafikler ve çizelgeler oluşturun ve trendleri analiz ederek daha net ve daha eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Verimli bir şekilde beyin fırtınası yaparak, bağlamınıza uygun listeler, ana hatlar veya yaratıcı konseptler oluşturun.

Toplantılardan anahtar noktaları ve eylem öğelerini yakalayın, yazıya dökün ve otomatik olarak çıkarın.

Notion AI sınırlamaları

Kullanıcılar bildirimler ve satır içi tartışmalarla ilgili sorunlardan şikayetçi

Sürüm geçmişi özelliği, sürümlerin düzeltilmesi ve adlandırılması gibi iyileştirmelerle geliştirilebilir.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

Notion AI, Satış takımımızın içeriği bulma, özetleme ve kullanma şeklini dönüştürdü. Eskiden saatler süren işlemler, örneğin 300 slaytlık sunumları veya birden fazla depoyu incelemek, artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Notion ve Google Drive'da (hiçbir şeyi manuel olarak yüklemeden!) arama yapabilme özelliği, şirketimiz için çok büyük bir avantaj... Daha derin entegrasyonlar, özellikle Gong ile, çok hoşumuza giderdi. API aracılığıyla potansiyel bir çözüm olsa da, tek tıklamayla yapılan yerel bir bağlantı ideal olurdu.

Notion AI, Satış takımımızın içeriği bulma, özetleme ve kullanma şeklini dönüştürdü. Eskiden saatler süren işlemler, örneğin 300 slaytlık sunumları veya birden fazla depoyu incelemek, artık dakikalar içinde tamamlandı. Notion ve Google Drive'da (hiçbir şeyi manuel olarak yüklemeden!) arama yapabilme özelliği, şirketimiz için çok büyük bir avantaj... Daha derin entegrasyonlar, özellikle Gong ile, çok hoşumuza giderdi. API aracılığıyla potansiyel bir çözüm olsa da, tek tıklamayla yapılan yerel bir bağlantı ideal olurdu.

6. Bloomfire (Analitiklerle güvenlikli, aranabilir bilgi paylaşımı için en iyisi)

Bloomfire aracılığıyla

BT takımları genellikle tekrarlanan sorularla boğulur. Bloomfire, geleneksel bilgi yönetimini tamamen değiştirir. AI'sı belgeleri, videoları, transkriptleri ve hatta ses kayıtlarını derinlemesine inceleyerek bağlam içinde cevapları ortaya çıkarır.

Bu araç, takımınızın ne aradığını öğrenir, eksiklikleri vurgular ve yardım masasından sistem yöneticisine kadar herkesin gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasını sağlar. Bloomfire, yerleşik Soru-Cevap, otomatik etiketleme ve hangi içeriğin işe yaradığını (ve hangilerinin yaramadığını) gösteren analizler ile BT ekiplerinin bilet hacmini azaltmasına, daha hızlı işe alım yapmasına ve nihayetinde tekrarlayan sorunların önüne geçmesine yardımcı olur.

💟 AI Search: Bloomfire'ın AI'sı, standart arama motorlarının genellikle gözden kaçırdığı gömülü bilgileri bulmak için video ve ses içeriğinin transkriptleri dahil olmak üzere zengin medyayı derinlemesine analiz etme ve indeksleme konusunda mükemmeldir. Güçlü analitik özelliklerini kullanarak kullanıcı sorgu modellerini haritalandırır, keşfedilen dokümantasyon boşluklarını doldurmak için bilgi oluşturmayı belirler ve önceliklendirir.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Departmanlar arası arama, esnek içerik paylaşımı ve sağlam belge yönetimi ş Akışı araçlarıyla bilgileri büyük ölçekte yönetin.

Platformun arayüzünü, markasını ve navigasyonunu benzersiz ihtiyaçlarınıza ve ş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirin.

Görsel beyin fırtınası ve ekip çalışması için işbirliğine dayalı zihin haritaları ile verimliliği artırın.

Mobil uygulama ve uzaktaki takımlar için çevrimdışı erişim ile hareket halindeyken bilgi paylaşımını mümkün kılın.

Bloomfire sınırlamaları

Aramalarınızı filtreleyemezsiniz, bu da geniş sonuçlara yol açar.

Aynı anda bir dizi gönderi oluşturmak zordur.

Bloomfire fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bloomfire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Bloomfire hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaştı:

Videoları aktarır, tam metin arama sağlar, farklı grupların oluşturulmasına izin verir, kullanıcı analizi yapar, böylece bu araç için ödediğimiz paranın karşılığını alıp almadığımızı biliriz... Keşke bu araçta belgeleri düzenleyebilseydim. Ancak şu anda tespit ettiğimiz birkaç dezavantajı var.

Videoları aktarır, tam metin arama sağlar, farklı grupların oluşturulmasına izin verir, kullanıcı analizi yapar, böylece bu araç için ödediğimiz paranın karşılığını alıp almadığımızı biliriz... Keşke bu araçta belgeleri düzenleyebilseydim. Ancak şu anda tespit ettiğimiz birkaç dezavantajı var.

7. Elastic Search (Ölçeklenebilir kurumsal arama ve analiz platformu için en iyisi)

Elastic Search aracılığıyla

Elastic, kurumsal işletmelerin araçlar ve takımlar arasında bilgiyi birleştirmesine yardımcı olan ölçeklenebilir bir arama ve analiz platformudur. Confluence AI, Atlassian ekosistemine bağlıyken, Elastic e-postalar, belgeler, veritabanları ve destek platformları gibi çeşitli veri kaynaklarıyla entegre olur.

Platform, ayrıntılı izinler, özel sıralama ve gelişmiş filtreleme özelliklerini destekleyerek büyük hacimli içeriği güvenli bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır. Elastic ayrıca, sıkı uyumluluk veya veri yerleşim gereksinimleri olan kuruluşlar için değerli olan esnek dağıtım seçenekleri (yerinde veya bulut) sunar.

💟 AI Search: Elastic, gelişmiş Hibrit Arama (anlamsal vektör aramayı geleneksel anahtar kelime aramasıyla birleştiren) özelliğini kullanarak, ayrıntılı kontrol ile büyük, gerçek zamanlı veri kümelerini işler ve sıralar. Bu, teknik takımların karmaşık, yüksek hacimli veri akışları (günlükler, metrikler ve belgeler) için son derece özel alaka modelleri oluşturmasına olanak tanır.

Elastic Search'ün en iyi özellikleri

Verimli uzamsal sorgular, haritalama ve büyük ölçekli coğrafi analizler için bu özelliği kullanın.

Yerleşik makine öğrenimi özelliklerini kullanarak anomalileri tespit edin, zaman serilerini tahmin edin ve kök neden analizini otomasyonla gerçekleştirin.

Veri ortamınızda gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için etkileşimli gösterge panelleri ve veri görselleştirmeleri oluşturun.

Metrikleri, günlükleri ve izleri izleyerek sorunların çözümünü hızlandırın ve birleşik görünürlük elde edin.

Elastic Search sınırlamaları

Popüler araçlarla kullanıma hazır entegrasyonlar, bazı rakiplerin sunduğu kadar sorunsuz değildir.

Dokümantasyonu biraz daha ayrıntılı olabilirdi, bu da kullanıcıların Elastic Search alternatiflerine yönelmesine neden oluyor.

Elastic Search fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Elastic Search puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Elastic Search hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

Arama sonuçları çok hızlı ve filtreleme özelliğini beğendim. Çalışan bilgilerini içeren bir milyonun üzerinde kayıt içeren veritabanında kullandım ve arama işlemi milisaniyeler sürdü... Ayarları oldukça karmaşık olabilir. Ayar maliyeti oldukça yüksek olabilir. Geçmişte çalıştığım şirketlerden birinde bunu barındırdığımı ve maliyetinin 10 bin dolardan fazla olduğunu hatırlıyorum.

Arama sonuçları çok hızlı ve filtreleme özelliğini beğendim. Çalışan bilgilerini içeren bir milyonun üzerinde kayıt içeren veritabanında kullandım ve arama işlemi milisaniyeler sürdü... Ayarları oldukça karmaşık olabilir. Ayar maliyeti oldukça yüksek olabilir. Geçmişte çalıştığım şirketlerden birinde bunu barındırdığımı ve maliyetinin 10 bin dolardan fazla olduğunu hatırlıyorum.

8. Document360 (Teknik belgeler ve iç bilgi tabanları için en iyisi)

Document360 aracılığıyla

Netlikle tasarlanan Document360, bilgi yöneticilerinin yoğun özelleştirme gerektirmeden, iyi tanımlanmış kategoriler, sürümler ve ş akışları aracılığıyla içeriği düzenlemelerine olanak tanır. Kapsamlı arama özelliği, doğruluğu önceliklendirerek takımların ilgili sayfaları hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.

Gelişmiş arama filtreleri, AI destekli arama sıralaması ve gerçek zamanlı analiz gibi özellikler, ilgili bilgilerin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olur. Yerleşik sürüm kontrolü, etiketleme sistemleri, markdown desteği ve makale geçmişi izleme de takımların tutarlılık ve hesap verebilirliği korumasına yardımcı olur.

💟 AI Search: Teknik yazarlar için özel olarak geliştirilen Document360'ın arama özelliği, doğruluk ve yapıya öncelik verir. AI arama, titizlikle yönetilen bir sistem üzerine kuruludur ve herhangi bir SOP veya kılavuzun teknik olarak en doğru ve yetkili sürümünün her zaman ilk sırada görünmesini sağlayarak kritik süreçlerdeki hataları en aza indirir.

Document360'ın en iyi özellikleri

Günlük yedeklemeler ve manuel geri yükleme seçenekleriyle belgeleri otomatik olarak yedekleyin ve geri yükleyin.

Çevrimdışı erişim ve taşınabilirlik için içeriği PDF'ye aktarın veya içe/dışa aktarma fonksiyonuyla projeler arasında geçiş yapın.

Kolay içerik gruplandırması için çok düzeyli kategoriler ve alt kategoriler içeren Kategori Yöneticisi ile içeriği düzenleyin.

Özel logolar, renk temaları, başlık/altbilgi ve gezinme menüleri ile bir bilgi tabanı oluşturun

Document360 sınırlamaları

Platform, özellikle sekmeler ve Çalışma Alanları arasında geçiş yaparken çok yavaş yüklenebilir.

Sürüm geçmişi ve değişiklik izleme gibi özellikler eksiktir.

Document360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Document360 hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun görüşlerini okuyun:

KB için çok kolay ve sezgisel bir araç Yazarların belgelerin uçtan uca ş Akışını yönetmesi için tam sahiplik hakkı verir Yerleşik resim ve tablo stilleri işi çok daha kolaylaştırır SEO ve Analytics, KB'nin nasıl tasarlanacağına dair daha geniş bir anlayış sağlar… Esnek olmayan ana sayfa düzenleyici Kopyala-yapıştırda span stillerinin tanıtımı Nokta, tırnak işareti vb. içeren gereksiz karakterler Çağrı metinleriyle çalışmanın zorluğu Ara kontrol veya inceleme için önizleme veya hazırlık aşamasının olmaması

KB için çok kolay ve sezgisel bir araç Yazarların belgelerin uçtan uca akışını yönetmesi için tam sahiplik hakkı verir Yerleşik resim ve tablo stilleri işi çok daha kolaylaştırır SEO ve Analytics, KB'nin nasıl tasarlanacağına dair daha geniş bir anlayış sağlar… Esnek olmayan ana sayfa düzenleyici Kopyala-yapıştırda span stillerinin tanıtımı Nokta, tırnak işareti vb. içeren gereksiz karakterler Çağrı metinleriyle çalışmanın zorluğu Ara kontrol veya inceleme için önizleme veya hazırlık aşamasının olmaması

9. Nuclino (Hafif, hızlı takım işbirliği ve bilgi paylaşımı için en iyisi)

Nuclino aracılığıyla

Nuclino, Confluence'ın hantal arayüzüne daha hızlı ve daha hafif bir alternatif isteyen takımlar için sağlam bir seçimdir. Kullanıcıları zorlamadan dokümantasyon, iç wiki'ler ve proje işbirliğini tek bir yerde birleştirir.

Platform, gerçek zamanlı işbirliğine dayalı bir düzenleyici, bağlantılı sayfalar ve grafik tabanlı bir yapı kullanır. Takımınız karmaşıklık yerine hız, basitlik ve netliğe değer veriyorsa, Nuclino odaklanmanızı kolaylaştırır ve dikkatiniz dağılmadan ihtiyacınız olanı bulmanızı sağlar.

💟 AI Search: Nuclino'nun AI asistanı Sidekick, bağlı iç wiki sayfalarından elde edilen anlık ve doğrudan cevaplar sunar. AI aracı, basit ve net cevapları hızla ortaya çıkararak, derin özellik karmaşıklığından çok basitliği önceliklendiren startup'lar ve küçük takımlar için ideal bir çözümdür.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Notları, görevleri, akış şemalarını, gömülü dosyaları ve daha fazlasını destekleyen zengin, uzun biçimli belgeler oluşturun.

Belgeleri aynı anda düzenleyin, anlık güncellemeleri görün ve sorunsuz ekip çalışması için varlığı izleyin.

Kanban panoları, görev listeleri ve hafif proje yönetimi araçlarıyla görevleri ve projeleri takip edin.

Nuclino sınırlamaları

Araçta içeriği toplu olarak indirme seçeneği bulunmamaktadır.

Arama, yazım hatalarını işleme almaz; yanlış yazımlar sonuç vermez.

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Sayfaları birbirine bağlamak ve gruplar oluşturmak çok sezgiseldir ve gruplar ve sayfalar arasında sorunsuz bir şekilde gezinmek için birden fazla iyi arayüz vardır... Bir koleksiyon oluşturduğunuzda, düzenleme yapamayacağınız bir sayfa oluşturur ve bu sayfada yalnızca gruptaki tüm sayfaların bağlantıları ve adları bulunur, bu da bir sayfa olarak pek iyi görünmez. Bu sayfanın, o koleksiyonun ana sayfası olarak fonksiyon görecek şekilde düzenlenebilen bir sayfa olması daha iyi olurdu.

Sayfaları birbirine bağlamak ve gruplar oluşturmak çok sezgiseldir ve gruplar ve sayfalar arasında sorunsuz bir şekilde gezinmek için birden fazla iyi arayüz vardır... Bir koleksiyon oluşturduğunuzda, düzenleme yapamayacağınız bir sayfa oluşturur ve bu sayfada yalnızca gruptaki tüm sayfaların bağlantıları ve adları bulunur, bu da bir sayfa olarak pek iyi görünmez. Bu sayfanın, o koleksiyonun ana sayfası olarak fonksiyon görecek şekilde düzenlenebilen bir sayfa olması daha iyi olurdu.

10. Quip (Salesforce içindeki ortak belgeler ve elektronik tablolar için en iyisi)

Quip aracılığıyla

Quip, daha basit ve daha işbirliğine dayalı bir platforma ihtiyaç duyan bilgi yöneticileri için daha akıcı ve belge odaklı bir deneyim sunar. Belgeleri, elektronik tabloları ve takım sohbetlerini tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirir. Quip, satır içi konuşmaları, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve işbirliğine dayalı kontrol listelerini destekleyerek, bilginin oluşturulduğu anda yakalanmasını, tartışılmasını ve iyileştirilmesini kolaylaştırır.

AI'ya çok fazla bağlı olmasa da, basitliği ve sıkı Salesforce entegrasyonu (ihtiyacı olanlar için), önemli süreçleri ve güncellemeleri merkezileştirmeye yardımcı olur.

💟 AI Search: Quip'in AI yetenekleri, Salesforce ş akışlarıyla derin entegrasyonuna odaklanmaktadır. Arama, işbirliğine dayalı belgeler ve elektronik tablolara gömülü gerçek zamanlı iş verilerini almaya odaklanır ve bulunan bilgilerin CRM kayıtları ve canlı satış veya hizmet bağlamıyla doğrudan ilgili olmasını sağlar.

Quip'in en iyi özellikleri

Platform içinde grup veya bire bir mesajlaşma, video görüşmeleri ve geri bildirim istemlerine katılın.

Canlı Salesforce kayıtlarını, raporları ve CRM verilerini doğrudan belgelere ve elektronik tablolara yerleştirerek gerçek zamanlı veri uyumu sağlayın.

Belgeler veya sohbet odaları içinde, son teslim tarihleri ve ilerleme izleme ile görevler oluşturun, atayın ve izleyin.

Belgeleri takvimler, çizim tuvalleri ve üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarıyla genişletin.

Quip sınırlamaları

Arayüz navigasyonu, diğer Confluence AI Search alternatiflerine kıyasla karmaşıktır.

Uygulama, biçimlendirmeyi değiştirdiğinizde yazı tipini değiştirme eğilimindedir.

Quip fiyatlandırması

Quip starter: Kullanıcı başına aylık 12 $

Quip plus: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip advanced: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Quip hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Quip'te harici hizmetlere veya verilere referans vermek için, bunların adının önüne @ sembolünü yazmanız yeterlidir. @ sembolü, kişileri bahsetmek veya zaman damgası veya tarih eklemek gibi birçok amaçla kullanılabilir. Ayrıca, belirtilen zamanda bir hatırlatıcı alırsınız... Quip'i kurmak ve en iyi şekilde kullanmak zor olabilir; en iyi kullanım Salesforce ürünüyle birlikte olduğundan, farklı bir CRM kullanıyorsanız sınırlı kalırsınız.

Quip'te harici hizmetlere veya verilere referans vermek için, bunların adının önüne @ sembolünü yazmanız yeterlidir. @ sembolü, kişileri bahsetmek veya zaman damgası veya tarih eklemek gibi birçok amaçla kullanılabilir. Ayrıca, belirtilen zamanda bir hatırlatıcı alırsınız... Quip'i kurmak ve en iyi şekilde kullanmak zor olabilir; en iyi kullanım Salesforce ürünüyle birlikte olduğundan, farklı bir CRM kullanıyorsanız sınırlı kalırsınız.

11. Algolia (Özel sıralama ve filtreleme ile hızlı AI araması için en iyisi)

Algolia aracılığıyla

Algolia, iç araçlarınız ve belgelerinizde aramanın nasıl çalıştığını ince ayarlamanıza olanak tanır.

Sıralama kuralları, gerçek zamanlı indeksleme ve hatta anlamsal yeniden sıralama gibi konularda tam kontrol sahibi olursunuz. Takımınız büyük ve karmaşık veri kümelerini yönetiyorsa bu ideal bir seçenektir.

Platform, çok yönlü gezinme, yazım hatası toleransı ve çoklu dil desteğini kullanıma hazır olarak sunar. API öncelikli olduğu için, onu yığınınıza entegre etmek çok kolaydır. Sadece akıllı değil, aynı zamanda ölçeklenebilir bir arama ihtiyacınız olduğunda özellikle kullanışlıdır.

💟 AI Search: Algolia, geliştiricilere arama mantığı üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sağlayan API öncelikli bir platform sunar. AI Re-ranking özelliği, kullanıcı davranışına ve niyetine göre alaka puanlarının gerçek zamanlı olarak ayarlanmasını sağlar ve karmaşık filtreleme ve çoklu dil desteği gibi özellikleri sorunsuz bir şekilde yönetebilen, son derece özelleştirilmiş, süper hızlı bir ön uç arama deneyimi yaratır.

Algolia'nın en iyi özellikleri

Arama sonuçlarının sıralamasını ve düzenini ince ayarlamak için özelleştirilebilir bir alaka algoritması edinin.

Alaka düzeyini özelleştirerek ve bireysel kullanıcı davranışlarına göre içeriği güçlendirerek arama sonuçlarını kişiselleştirin.

Geliştirici olmayan kullanıcılar için aramayı özel hale getirmek, analizlerin görünümünü görüntülemek ve yapılandırmaları yönetmek için görsel bir gösterge paneli sağlayın.

Kullanıcının konumuna veya yakınlığına göre sonuçları önceliklendirmek ve filtrelemek için coğrafi farkındalık sağlayın.

Algolia sınırlamaları

Sınırlı API veri setleri ve ayrıntılı raporlar

Uygulama belgeleri ve örnekleri güncellenmemiştir.

Algolia fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Algolia hakkında ne diyor?

Bir inceleme bunu şu şekilde ifade ediyor:

İyi kullanıcı arayüzü, hızlı entegrasyonlar, kapsamlı belgeler, çoklu platform desteği. Genel olarak harika bir arama motoru... Sınırlı sorgu mantığı. Özellikle "A VEYA (B VE C) VEYA (D VE E)" desteklenmiyor. Birden fazla alanda nesne filtrelemenin uygun dizisi desteklenmiyor. Aynı varlığa sahip birden fazla kayıt oluşturmanız ve her kayıtta benzersiz nesnelerden oluşan bir dizi oluşturmanız gerekir. Sorgu önerisi bizim durumumuzda yardımcı olmuyor. Çünkü bu öneriler temel olarak günün "en popüler terimleri"ni içeriyor. Bazı terimler bugün geçerli olabilir, ancak yarın geçerli olmayabilir.

İyi kullanıcı arayüzü, hızlı entegrasyonlar, kapsamlı belgeler, çoklu platform desteği. Genel olarak harika bir arama motoru... Sınırlı sorgu mantığı. Özellikle "A VEYA (B VE C) VEYA (D VE E)" desteklenmiyor. Birden fazla alanda nesne filtrelemenin uygun dizisi desteklenmiyor. Aynı varlığa sahip birden fazla kayıt oluşturmanız ve her kayıtta benzersiz nesnelerden oluşan bir dizi oluşturmanız gerekir. Sorgu önerisi bizim durumumuzda yardımcı olmuyor. Çünkü bu öneriler temel olarak günün "en popüler terimleri"ni içeriyor. Bazı terimler bugün geçerli olabilir, ancak yarın geçerli olmayabilir.

