Kolay Özelleştirme için Ücretsiz Ürün Kataloğu Şablonları

Evet, harika ürünleriniz var. Ama onlara gerçekten yakışan bir katalog oluşturmak? Bu tamamen farklı bir hikaye. Görüntü türlerini, tasarım sorunlarını ve son dakika fiyat değişikliklerini yönetmek, basit görevlerde saatlerinizi boşa harcayabilir.

Hiç boş bir belge açıp "Nereden başlayacağım?" diye düşündünüz mü? Bu mücadeleyi mi? Tamamen anlaşılabilir. İşte bu noktada ücretsiz ürün kataloğu şablonları imdadınıza yetişir. Bu katalog şablonları, resim, açıklama ve fiyat bilgileri eklemenizi sağlar. Artık sıfırdan başlamak veya hafta sonları grafik tasarım öğrenmek zorunda değilsiniz. Hızlı, esnek ve ürünlerinizi en iyi şekilde sergilemek için tasarlanmışlardır.

Size uygun bir tane bulalım.

Ürün Kataloğu Şablonları Nedir?

Ürün kataloğu şablonları, ürünleri, fiyat bilgilerini, açıklamaları ve resimleri görüntüleyen yapılandırılmış kataloglar için önceden tasarlanmış düzenlerdir. Ürün stratejinizin önemli bir parçasıdır ve markanıza ve ürünlerinize uyacak şekilde kolayca özelleştirebileceğiniz hazır bir biçim sunar.

Ürün kataloğu şablonları, işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini potansiyel alıcılara profesyonel bir şekilde göstermelerine yardımcı olur. Kullanıcılar sıfırdan tasarım yapmak yerine içeriği ekler ve son kataloğu dışa aktarır.

Bu şablonlar çoğu durumda ürün başlıkları, ayrıntılar, resimler, logolar ve şirket bilgileri için yer tutucular içerir. Çoğu, PowerPoint, InDesign, Canva ve PDF düzenleyiciler gibi popüler araçlarla da uyumludur. Bunları hem baskı hem de dijital paylaşım için kullanabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu muhtemelen e-postalar, sohbetler ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda ping alışverişi anlamına gelir. Tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

İyi Bir Ürün Kataloğu Şablonunu Oluşturan Unsurlar

İster tasarım düzeni ister veri yönetimi yapısı olsun, iyi bir şablon işinizi kolaylaştırır:

Düzenlenebilir içerik blokları: Ürün ayrıntılarını, açıklamalarını ve fiyat bilgilerini sıfırdan başlamadan güncelleyebileceğiniz bir şablon seçin

Esnek düzen: İyi bir şablon, tekliflerinize göre bölümleri veya kategorileri yeniden düzenlemenizi sağlar

Arama çubuğu: Görevler, belgeler, mesajlar veya dosyalar gibi her şeyi saniyeler içinde bulabileceğiniz akıllı, birleşik bir arama çubuğuna sahip bir şablon seçin

Marka özelleştirme: İşletmenizin kimliğine uygun logo, yazı tipi ve renk şeması eklemenizi sağlamalıdır

Yüksek çözünürlüklü resim alanları: Herhangi bir cihazda hızlı yüklenen ve net görünen resimleri ekleyebileceğiniz bir şablon seçin

Çoklu biçim desteği: Şablonu PowerPoint, Canva, InDesign gibi araçlarda veya yazdırılabilir PDF olarak kullanabileceğinizden emin olun

Kapak ve içindekiler: Bir ürün kataloğu şablonu, kataloğunuzu düzenli ve gezinmesi kolay tutmak için isteğe bağlı bölümler içermelidir

Ürün Kataloğu Tasarım Şablonları

Kimse saatlerce kenar boşluklarıyla uğraşmak veya görüntüleri yeniden boyutlandırmak için zaman harcamak istemez. Bu nedenle bu ücretsiz katalog şablonlarını listeledik. Tak ve çalıştır özelliğine sahip bu şablonlar, sunumları basitleştirmek ve lansmanları hızlandırmak için tasarlanmıştır. Kaliteden veya tasarımdan ödün vermezsiniz.

1. ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonu ile dijital lansmanları planlayın ve yönetin

Kataloğunuzda uygulamalar, araçlar veya hizmetler gibi dijital ürünler varsa, ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonunu kullanın. Bu şablon, fikir aşamasından dağıtım aşamasına kadar her adımı izlemenize yardımcı olur. Excel tabloları, görev panoları ve Slack konuları arasında gidip gelmek yerine, projenizi tek bir yerde merkezileştirin.

Şablon, birçok iş akışını aynı anda yürüten takımlar için mükemmeldir. Gerçek zamanlı güncellemeler ve ayrıntılı görev izleme özelliklerine sahiptir. Sadece ürünleri listelemekle kalmaz, bunların arkasındaki her şeyi yönetirsiniz.

Neden seveceksiniz?

Ürün boru hattınızın her aşaması için kontrol listeleri oluşturun

Teknik özellikler, zaman çizelgeleri ve onay aşamaları için Özel Alanlar ekleyin

Görevleri atayın ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirin

Tek bir paylaşımlı belge üzerinde geliştiriciler, pazarlamacılar ve tasarımcılarla işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Sürekli güncelleme ve sorunsuz işbirliği gerektiren SaaS araçları, dijital indirmeler veya abonelik tabanlı ürünler satan takımlar.

✨ Bonus İpucu: Ürün geliştirme kontrol listesi sadece yapılacaklar listesi değildir, aynı zamanda lansmanınızın güvenlik ağıdır. Bu listeyi kullanarak eksiklikleri tespit edin, yeniden çalışmayı azaltın ve farklı fonksiyonlardan oluşan takımların senkronizasyonunu sağlayın.

2. ClickUp Ürün Fiyatlandırma şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu ile daha akıllı fiyatlar belirleyin

Bir ürüne fiyat biçmek matematik problemi değil, stratejidir. ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu, fiyatlandırma stratejilerini yönetmesi ve ürün maliyetlerini zaman içinde izlemesi gereken işletmeler için tasarlanmıştır. Fiyatlandırma için bir komut merkezi gibi çalışır, işletmelerin maliyetleri ayrıştırmasına, kar marjlarını hesaplamasına ve rakiplerini analiz etmesine yardımcı olur.

Bu şablon, pazar geri bildirimlerine ve performansa dayalı fiyatlandırma modellerinin sürekli izlenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Neden seveceksiniz?

Özel Alanlar'ı kullanarak SKU, birim fiyat ve öğe başına maliyet gibi anahtar verileri girin

Kategori ve markaya göre önceden hazırlanmış görünümlerle ürün gruplarını analiz edin

Takımlarla işbirliği yaparak fiyatlandırma stratejilerini test edin ve ayarlayın

Fiyatlandırmayı sürekli iyileştirmek için görevler, hedefler ve yinelenen güncellemeler ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış ekipleri, ürün yöneticileri ve yeni SKU'lar piyasaya süren veya birden fazla ürün grubu için fiyat stratejilerini optimize eden işletme sahipleri.

3. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu ile stok seviyelerini takip edin

Stok seviyelerini, yeniden siparişleri veya eski öğeleri takip etmeden envanteri yönetmek kaotik olabilir. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, birden fazla ürün ve tedarik zincirini yöneten işletmeler için oluşturulmuştur.

Bu, sadece bir liste değil, işletmelerin dağınık elektronik tablolara güvenmeden stoklarını yönetmelerine yardımcı olan eksiksiz bir envanter sistemidir. SKU'ları düzenleyebilir, gerçek zamanlı envanter değişikliklerini izleyebilir, yeniden sipariş uyarılarını otomatikleştirebilir ve ürün değerini bir bakışta görebilirsiniz.

Neden seveceksiniz?

Stokta var veya Stokta yok gibi özel etiketleri kullanarak envanter durumunu izleyin

Daha iyi genel bakış için Tablo, Zaman Çizelgesi ve Sipariş Güncellemeleri gibi önceden oluşturulmuş görünümleri kullanın

Envanter eşiklerine göre stok uyarılarını ve yeniden siparişleri otomatikleştirin

Fiyatlandırma, görseller ve tedarikçi bilgileri dahil olmak üzere ürün verilerini merkezileştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Dağınık elektronik tablolara güvenmeden stokları yönetmek için yapılandırılmış, ölçeklenebilir bir sisteme ihtiyaç duyan perakendeciler, toptancılar ve operasyon yöneticileri.

➡️ Daha fazla bilgi: Envanter Yönetim Sistemi Nasıl Oluşturulur?

4. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile siparişleri ve envanteri bir profesyonel gibi yönetin

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, iki işlevli bir çözümdür. İşletmelerin tedarikçileri, stokları ve bütçelerini yönetmelerine yardımcı olur.

Bu şablon, siparişleri ve stok seviyelerini izlemek için tek bir çalışma alanı sunar. Durumlar, tedarikçi güncellemeleri, öğe kullanılabilirliği ve maliyet izleme gibi her şey düzenli bir şekilde karşınıza çıkar.

Otomasyon ve gerçek zamanlı ürün yönetimi, tedarik sürecinizi daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Neden seveceksiniz?

Her satın alma siparişi için görevler oluşturun ve 14 ayrıntılı durum aracılığıyla yönetin

Tek bir gösterge panelinden stok seviyelerini, yeniden sipariş noktalarını ve teslimat ilerlemesini izleyin

Her sipariş için takım üyelerine sorumluluklar ve zaman çizelgeleri atayın

Yerleşik otomasyonları kullanarak hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri tetikleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Envanter listelerini ve satın alma iş akışlarını daha az manuel çaba ile yönetmek için tek bir araca ihtiyaç duyan küçük işletme sahipleri, satın alma sorumluları ve operasyon takımları.

Pro İpucu: Boş sayfayı bir kenara bırakın ve ağır işi ClickUp Brain'e bırakın. Ürünler, fiyatlandırma veya envanter için ihtiyacınız olan katalog veya iş akışını belirtin, saniyeler içinde kullanıma hazır bir şablon oluşturulur. Sanki işinize göre sizin için çalışan akıllı bir asistanınız var gibi.

5. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu ile satın alma sürecini basitleştirin

Manuel sipariş takibi, hataların meydana geldiği ve zamanın boşa harcandığı yerdir. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu, ürün siparişlerini alımdan teslimata kadar yönetmek için kolaylaştırılmış bir yol sunar.

Hız, doğruluk ve görünürlük için tasarlanmıştır. Müşteri bilgilerini, sipariş ayrıntılarını ve gönderim durumlarını tek bir arayüzde merkezileştirmenizi sağlar. Ayrıca, bu şablon birden fazla özel görünümle birlikte gelir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Neden seveceksiniz?

Alıcı bilgilerini ve sipariş ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak yakalamak için özel formlar oluşturun

Siparişleri Yeni, Paketleme, Tamamlandı ve Teslim Edildi gibi durumlarla her aşamada izleyin

Sipariş Durumu veya Sorun Takibi gibi yapılandırılmış görünümler aracılığıyla tüm siparişlere ve müşteri verilerine erişin

Toplam fiyat, ürün türü, iletişim bilgileri ve gönderim güncellemeleri için alanları kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Küçük perakendeciler, DTC markaları veya gelen siparişleri kaos olmadan yönetmek için güvenilir bir sisteme ihtiyaç duyan hizmet tabanlı işletmeler.

6. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu ile araçları yan yana karşılaştırın

Yazılım platformları arasında karar verirken başka bir görüşe ihtiyacınız yok, yan yana karşılaştırılmış verilere ihtiyacınız var. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu, araçları karşılaştırmak için net bir yol sunar. Özellikleri, maliyeti, kullanılabilirliği ve daha fazlasını kapsar.

Fiyatlandırma ve ürün görselleri için yerleşik görünümler sayesinde, tahminlere gerek kalmaz ve tüm takımınızın üzerinde anlaşabileceği açık, izlenebilir kriterler ile yerini alır.

Neden seveceksiniz?

Her yazılım seçeneği için görevler oluşturun ve kullanılabilirliğe veya kullanım durumuna göre düzenleyin

Özel Alanlar'ı kullanarak fiyatlandırma, destek, kullanıcı arayüzü ve anahtar özellikler konusunda araçları puanlayın

Tablo, Resim Panosu ve Fiyatlandırma görünümleriyle karşılaştırmaları görselleştirin

Kullanılabilir, Yeni ve Kullanılamıyor gibi durumlarla karar verme sürecindeki ilerlemeyi izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla paydaşın dahil olduğu SaaS araçları veya iç sistemler hakkında kararlar alan BT takımları, startup kurucuları ve ürün yöneticileri.

7. ClickUp Teklif Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teklif Formu Şablonu ile profesyonel teklifleri daha hızlı gönderin

Yanlış bir teklif, anlaşmanın iptal olmasına neden olabilir. ClickUp Teklif Formu Şablonu, bunun olmasını önlemek için tasarlanmıştır. Proje gereksinimlerini toplamanıza, fiyatları hesaplamanıza ve net teklifler göndermenize yardımcı olur.

Özel Alanlar, hizmet ayrıntılarını, saatlik ücretleri, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını izlemenize yardımcı olur. Bu şablon, satış sürecinizi düzenli tutar ve tekliflerin tüm takımlar arasında uyumlu olmasını sağlar.

Neden seveceksiniz?

İş kapsamı, fiyatlandırma ve teslimat zaman çizelgeleri için bölümler içeren teklif talepleri oluşturun

Durum etiketleriyle her teklifin durumunu "İnceleniyor"dan "Teklif Gönderildi"ye kadar izleyin

İlgili takım üyelerine teklif onayları ve görevler atayın

E-posta entegrasyonlarını kullanarak teklifleri ve takip mesajlarını doğrudan gönderin

🔑 İdeal kullanım alanları: İşleri hızlı ve güvenilir bir şekilde teklif etmek ve araçlar arasında geçiş yapmadan potansiyel müşterileri kapatmak isteyen serbest çalışanlar, ajanslar ve B2B satış takımları.

➡️ Daha fazla bilgi: ClickUp Ürün Yöneticileri ClickUp'ı Nasıl Kullanıyor?

8. ClickUp Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Liste Şablonunun esnek yapısı ile hızlı bir başlangıç yapın

ClickUp Liste Şablonu, görevleri, iş akışlarını, ürün verilerini ve hatta hızlı proje taslaklarını düzenlemek için basit ama güçlü bir kurulumdur. Bu şablon, işleri karmaşıklaştırmayan işlevsel bir yapıya ihtiyacınız olduğunda idealdir.

Düzen, isteğe bağlı özelleştirmelerle birlikte yeni başlayanlar için kolay görünümler sunarak, ihtiyaçlarınız arttıkça temiz ve ölçeklenebilir kalmasını sağlar. Bunu boş ama akıllı bir başlangıç noktası olarak düşünün.

Neden seveceksiniz?

Önceden oluşturulmuş görünümleri kullanarak Tablo, Liste ve görev gösterge panelleri arasında geçiş yapın

Yapılacak, İlerleme ve Tamamlandı gibi özelleştirilebilir durumlarla ş akışınızı düzenleyin

Görevleri atayın ve etiketler, son teslim tarihleri ve öncelikler ile güncellemeleri izleyin

Esnek bir temelden başlayın ve gerektiğinde otomasyon ile ölçeklendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün kataloglarından iç iş akışlarına kadar her şeyi sorunsuz bir şekilde yönetmek için tak ve çalıştır liste biçimi isteyen takımlar veya tek başına çalışan kullanıcılar.

💡 Profesyonel İpucu: Sadece başlatıp umutlanmayın, önemli olanı izleyin. Katalog verilerinizi bir ürün KPI ve metrik gösterge paneline ekleyerek ürün performansını, müşteri faizini ve satış modellerini gerçek zamanlı olarak ölçün.

9. ClickUp Giyim Tasarım Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Giyim Tasarım Şablonu ile moda projelerini eskizden lansmana kadar yönetin

Giyim tasarımı sadece yaratıcılıkla değil, aynı zamanda teslim tarihleri, tedarik, bütçeler ve üretimle de ilgilidir. ClickUp Giyim Tasarım Yönetimi Şablonu, her şeyi kontrol altında tutar.

Bu kullanıma hazır klasör, moda projelerinizi düzenli tutar. İlk tasarım taslağından son ürün lansmanına kadar her şeyi kapsar. İlerlemeyi izleyebilir, envanteri yönetebilir ve kolayca işbirliği yapabilirsiniz. Birden çok görünüm ve durum, dağınık araçların yarattığı kaosu önlemenize yardımcı olur.

Neden seveceksiniz?

Konsept, Tedarik ve Üretim gibi özel durumlarla ş Akışınızı haritalayın

Özel Alanlar aracılığıyla bütçeleri atayın, tasarım türlerini kategorilere ayırın ve ilerlemeyi izleyin

Son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını yönetmek için Zaman Çizelgesi, Liste, Pano ve Takvim görünümleri arasında geçiş yapın

Takımlar arasında işbirliği yapın, değişiklikleri izleyin ve iletişimi kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Moda tasarımcıları, üretim sorumluları veya sezonluk koleksiyonları veya ürün tasarım süreçlerini yöneten yaratıcı takımlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Ürün demo videoları, alışveriş yapanların %64'ünü büyük ölçüde etkiler. Kataloğunuza kısa videolar eklemek veya videolara bağlantı vermek, alıcıların güvenini artırabilir.

10. Freepik Degrade Ürün Kataloğu Şablonu

via Freepik

Freepik tarafından sunulan bu Gradient Ürün Kataloğu Şablonu, görsel netlik için tasarlanmıştır. Birden fazla ürün kategorisini dağınık bir şekilde sergilemek yerine şık ve minimal bir yapıya ihtiyaç duyan işletmeler için mükemmeldir.

Tasarım, degrade arka planlar, keskin görüntü yer tutucular ve basit yazı tipleri gibi özelliklere sahiptir. Her sektör ve marka için modern ve çok yönlüdür.

Neden seveceksiniz?

Profesyonel bir görünüm için yüksek çözünürlüklü resimler ekleyin

Düzenlenebilir AI ve EPS dosyalarıyla metinleri, tasarımları ve renkleri özelleştirin

Kod kullanmadan fiyatlandırma, açıklamalar ve ürün ayrıntılarını kolayca ekleyin

Baskı ve dijital kullanım için PDF veya görüntü olarak dışa aktarın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı özelleştirme seçeneklerine sahip, görsel olarak çekici ve hafif bir ürün kataloğu isteyen küçük işletmeler, toptancılar veya tasarımcılar.

11. Freepik Kurumsal Şirket Profili Broşür Şablonu

via Freepik

Ürünlerin yanı sıra hizmetler, değerler veya kurumsal kimlik gibi başka şeyler de satıyorsanız, Freepik'in Kurumsal Şirket Profili Broşür Şablonuna göz atın. Okuyucuyu yormadan her şeyi anlatmanıza yardımcı olur.

Geniş, panoramik tasarım, güçlü görsellerle hikaye anlatımı için idealdir. Yapılandırılmış bölümler, ürünlerinizi, iş başarılarınızı ve takımınızın uzmanlığını sergiler.

Neden seveceksiniz?

Misyon, hizmetler, referanslar ve iletişim bilgileri için metin bloklarını özelleştirin

Mesajlarınızın yanında yüksek kaliteli resimler, simgeler veya ürün fotoğrafları sergileyin

Düzen, renk ve markalama için düzenlenebilir EPS, JPG ve SVG dosyalarını kullanın

Çevrimiçi paylaşım veya yazdırma için çok sayfalı şirket profili oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Potansiyel müşterilere veya yatırımcılara kendilerini şık ve yapılandırılmış bir biçimde sunması gereken ajanslar, B2B şirketleri veya hizmet odaklı işletmeler.

✨ Bonus İpucu: Saatler kazanın ve yazar bloğunu atlayın. Ürün açıklaması oluşturucu kullanarak, hedef kitlenize uygun, SEO'ya hazır, net ve ilgi çekici metinleri anında oluşturun.

12. Freepik Gradient Technology Ürün Kataloğu

via Freepik

Gradient Teknoloji Ürün Kataloğu Şablonu, modern teknoloji, elektronik veya dijital aksesuar işleri için oluşturulmuştur.

Tasarım, cesur gradyanları minimalist ürün bölümleriyle harmanlamaktadır. Bu, gadget'ları, donanımları veya yazılımları şık ve temiz bir şekilde sergilemek için mükemmeldir. Düzenlenebilir dosya türleri ve fotoğrafa hazır yapılarla, kataloğunuza şık ve satışa hazır bir görünüm kazandırır.

Neden seveceksiniz?

İyi yerleştirilmiş resim alanları ve ürün açıklamalarıyla teknoloji ürünlerini sergileyin

Katmanlı AI ve EPS dosyalarını kullanarak fiyat bilgilerini, özellikleri ve kategorileri özelleştirin

Düzenlenebilir yazı tipleri ve degrade arka planlar kullanarak marka renklerini ve tipografisini kolayca eşleştirin

Minimum tasarım çabasıyla hem web hem de baskı için görsel olarak çekici bir katalog hazırlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: E-ticaret satıcıları, tüketici elektroniği markaları veya şık, kullanıma hazır ürün kataloğu tasarım şablonu arayan B2B teknoloji şirketleri.

🔍 Biliyor muydunuz? Müşterilerin %87'si, çevrimiçi alışveriş yaparken ürün içeriğinin en önemli faktör olduğunu söylüyor. Ürün kataloğunuzda net ayrıntılar veya görseller yoksa, güveni ve dönüşümleri kaybedersiniz.

13. Canva Güzellik Ürün Broşürü Şablonu

via Canva

Canva'nın Güzellik Ürünleri Broşürü Şablonu, tasarım zahmeti olmadan şık bir tanıtım biçimi arayan kozmetik ve sağlık işleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu katalog şablonu, yüksek kaliteli ürünleri göstermek için temiz tipografi ile geniş görüntü alanını dengeler.

Düzen, açıklamalar, avantajlar, içerikler ve fiyatlar için yer içerir. Bu, mağaza içi kullanım veya dijital lansman paketi için idealdir.

Neden seveceksiniz?

Sürükle ve bırak kolaylığıyla resimlerinizi, ürün fotoğraflarınızı ve marka öğelerinizi ekleyin

Glacial Indifference ve Montserrat gibi tasarımları, renkleri ve yazı tiplerini özelleştirin

A4 yatay biçiminde yazdırın veya anında çevrimiçi paylaşın

Tasarımcı tutmadan profesyonel bir görünüm elde edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hem kaliteli hem de samimi bir ürün kataloğu şablonu arayan güzellik girişimcileri, cilt bakım ürünleri serileri, spa merkezleri veya e-ticaret markaları.

14. Canva Fildişi Minimalist Takı Ürün Broşürü

via Canva

Canva'nın Ivory Minimalist Jewelry Product Brochure (Fildişi Minimalist Takı Ürün Broşürü) şıklık için tasarlanmıştır. Yumuşak, nötr tonları ve zarif tipografisiyle bu broşür, dikkat dağıtmadan lüks takılara parlama alanı sağlar.

Bu düzen, koleksiyonları, fiyatları ve malzemeleri vurgulamak için mükemmeldir. Şık görünümünü korur ve lüks hissini artırır. Lookbook ile katalogun birleşimi gibi: özelleştirmesi kolay, gözden kaçması zor.

Neden seveceksiniz?

Ürün adları, kısa açıklamalar, fiyatlar ve bakım talimatları ekleyin

Takı resimlerinizi, stilize edilmiş veya beyaz arka plan üzerinde ekleyin

Noto Serif Display ve Public Sans gibi yazı tiplerini markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Net A4 yatay biçiminde yazdırın veya çevrimiçi paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Koleksiyonlarını zamansız ve görsel olarak çekici bir tasarımla sunmak isteyen butik mücevher markaları, özel tasarımcılar veya lüks perakende mağazaları.

15. Canva Kahverengi Minimalist İtalya Turu Üç Katlı Broşür

via Canva

Seyahat broşürü olarak tasarlanmış olsa da, bu Kahverengi Minimalist Üç Katlı Şablon, yaşam tarzı veya el yapımı ürünleri sergilemek için kolayca yeniden kullanılabilir.

Toprak tonları, Times New Roman Condensed ve Poppins gibi zamansız yazı tipleri ve fotoğraflar ve açıklamalar için bol alan içeren sıcak, editoryal bir biçim oluşturur. Bu, zanaat ürünleri veya deneyime dayalı teklifler gibi bir hikaye anlatan koleksiyonları kataloglamak için idealdir.

Neden seveceksiniz?

Kısa form açıklamaları ve fiyat bilgilerinin yanı sıra büyük ürün görsellerini ekleyin

Kataloğunuzu üç katlı biçim kullanarak kategorilere ayırın

Mevsimsel temalar veya marka estetiği için yazı tiplerini, düzeni ve paleti kişiselleştirin

Baskıya hazır broşürleri dışa aktarın veya dijital bir deneyim olarak paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Geleneksel ürünleri olan işletmeler, deneyime dayalı markalar veya ürünlerini anlatım gücüyle sergilemek için minimalist bir düzen arayan oluşturucular.

16. Canva Yeşil Organik Sağlıklı Diyet Menüsü Üç Katlı Broşür

via Canva

Yeşil Organik Sağlıklı Diyet Menüsü Üç Katlı Broşür, temiz bir görsel düzene sahiptir. Başlangıçta catering için tasarlanan bu şablonun yapılandırılmış düzeni, doğal ürünler, çevre dostu ürünler veya sağlık odaklı hizmetler sunan işletmeler için idealdir.

Toprak tonlarındaki renk paleti, DM Sans ve Bricolage Grotesque gibi modern yazı tipleriyle bir araya gelerek ürün kataloğunuz için samimi ancak profesyonel bir hava yaratır.

Neden seveceksiniz?

Malzemeleri, besin değerlerini veya ürün açıklamalarını kolay okunur bölümlerde görüntüleyin

Ürün, hizmet veya ambalaj resimlerinizi özel alanlara ekleyin

Önceden tasarlanmış bilgi bloklarıyla fiyatları, planları veya paket seviyelerini öne çıkarın

Canva'nın çevre dostu seçenekleriyle dijital kullanım için dışa aktarın veya yazdırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Organik ürün satıcıları, sağlık koçları, bitki bazlı gıda markaları veya tasarım ve biçim açısından değerlerini yansıtan bir katalog şablonu arayan eko-perakendeciler.

💫 Kullanıcı Dostu İpucu: Ürün kataloğunuz büyüdükçe, platformlar arasında bilgilerin tutarlılığını sağlamak zorlaşır. Sağlam ürün bilgisi yönetim yazılımı, ürün verilerini (açıklamalar, özellikler ve fiyatlar) merkezileştirir, böylece kataloğunuz her yerde doğru kalır ve kopyala-yapıştır karmaşası yaşanmaz.

17. Canva Siyah Turuncu Kalın Yazı Tipi Spor Salonu ve Fitness Üç Katlı Broşür

via Canva

Siyah Turuncu Kalın Yazı Tipi Spor Salonu ve Fitness Üç Katlı Broşür sadece spor salonları için değildir. Yüksek kontrastlı renkleri, keskin tipografisi ve dinamik düzeni, güçlü, enerjik ve modern bir izlenim bırakması gereken tüm ürün katalogları için idealdir.

Cesur bölümler ve resimler, açıklamalar ve fiyatlar için alan içeren bu şablon, eylem odaklı markalar veya performans tabanlı teklifler için mükemmeldir.

Neden seveceksiniz?

Yeni gelenleri, en çok satanları veya sınırlı sayıda üretilenleri kalın ürün alanlarında öne çıkarın

Görüntüleri, özellikleri ve fiyat bilgilerini temiz, özel bölümlere ekleyin

Canva Sans ve Public Sans yazı tiplerini kullanarak tüm biçimlerde okunabilirliği koruyun

A4 üç katlı düzeninde dışa aktarın ve yazdırın veya tek bir bağlantıyla dijital olarak paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Güçlü ve modern bir ürün kataloğu şablonu isteyen fitness markaları, spor ekipmanı üreticileri, takviye gıda şirketleri ve hatta teknoloji markaları.

🌟 Trivia: Nikon, gerçek müşteri fotoğrafları + alıntılar kullanıyor. Sadece cilalı fotoğraflar yerine, ürünlerini sosyal kanıt görevi de gören referans tarzı katalog sayfalarında kullanım halinde gösteriyor.

18. Visme Moda Kataloğu Şablonu

via Visme

Visme'nin Moda Kataloğu Şablonu, sezonluk lansmanlar veya müşteriler için portföyler gibi giyim koleksiyonlarını sergilemek için mükemmel, tam özellikli bir düzendir.

Temiz yapısı ve modern yazı tipleri, görseller ve etkileşimli seçenekler gibi esnek tasarım öğeleri, onu statik bir broşürden çok daha fazlası haline getirir. Tıklanabilir bir lookbook haline getirebilir veya tam bir ürün deneyimi olarak web sitenize gömebilirsiniz.

Neden seveceksiniz?

Ürün stillerini, malzemelerini ve değerli bilgileri net bir görsel hiyerarşi ile listeleyin

Görüntülerinizi ekleyin ve markanıza uyacak şekilde renkleri, yazı tiplerini ve düzen bloklarını özelleştirin

Animasyonlar, bağlantılar ve medya ekleyerek etkileşimli bir katalog veya indirilebilir PDF oluşturun

Yerleşik bileşenleri veya grafikleri kullanarak ürün ayrıntılarını veya sezonluk eğilimleri vurgulayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Sıfırdan başlamak istemeden şık ve etkileşimli bir ürün kataloğu tasarım şablonu isteyen moda markaları, butik etiketleri veya giyim pazarlamacıları.

ClickUp ile Stres Olmadan Satış Yapan Bir Katalog Oluşturun

Ürün kataloğu oluşturmak tam zamanlı bir iş gibi hissettirmek zorunda değildir. İyi bir ürün kataloğu şablonu size avantaj sağlar. Moda, teknoloji, sağlık ürünleri veya dijital hizmetler için kullanabilirsiniz.

Sürükle ve bırak tasarımlardan envanter tabanlı düzenlere kadar, bu şablonlar kaliteden ödün vermeden kendi resimlerinizi, ayrıntılarınızı ve fiyat bilgilerinizi hızla eklemenizi sağlar.

İster yeni bir ürün serisi piyasaya sürün ister markanızın sunumunu yenileyin, biçimlendirme sorunlarıyla uğraşmayın ve işe yarayan bir şeyle başlayın.

Katalogdan daha fazlasına mı ihtiyacınız var? ClickUp'ı deneyin. İş için her şeyi içeren uygulama, siparişleri düzenlemenize, izlemenize, envanteri yönetmenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

👉 ClickUp'a kaydolun, ürün şablonlarını keşfedin ve ilk günden itibaren daha akıllı bir şekilde çalışın.