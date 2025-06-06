2025'te Belge İşlemeyi Otomatikleştirmek için En İyi 10 PDF Ayrıştırıcı

PDF'ler zahmetli olmamalıydı. Ancak işte buradasınız, ihtiyacınız olan verileri elde etmek için durmadan kopyalayıp yapıştırıyor ve kaydırıyorsunuz.
PDF'leri ayrıştırmak yavaş ve sinir bozucu olabilir ve gerçekçi olalım, her zaman zamanınızı en iyi şekilde kullanmak anlamına gelmez.
İyi bir PDF ayrıştırıcı bunu değiştirir. Doğru verileri saniyeler içinde çıkarır, sıkıcı işleri otomatikleştirir ve sizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.
Ancak piyasada bu kadar çok araç varken, doğru olanı nasıl seçebilirsiniz? Sizin için araştırmayı yaptık. Belgeleri daha hızlı ve daha az sorunla işlemenize yardımcı olacak 2025'in en iyi 10 PDF ayrıştırıcısını burada bulabilirsiniz.
PDF ayrıştırıcılarında nelere dikkat etmelisiniz?
PDF'lerle uğraşmak zor olmamalı. Doğru ayrıştırıcı zaman kazandırır, manuel veri girişi zahmetini ortadan kaldırır ve verilerin akışını sorunsuz hale getirir.
Dikkat etmeniz gerekenler:
- Taranan belgeler için OCR: Görüntüleri düzenlenebilir metne dönüştürün, böylece çeviride hiçbir şey kaybolmaz
- Kullanıcı dostu arayüzler: Yükleme, çıkarma ve devam etme imkanı sunan birini seçin
- Güçlü açıklama özellikleri: PDF'leri zahmetsizce vurgulayın, yorumlayın ve işaretleyin
- Dinamik veri çıkarma: Daha iyi analiz ve raporlama için yapılandırılmış verileri hızlı bir şekilde alın
- Kapsamlı işbirliği özellikleri: PDF'ler üzerinde gerçek zamanlı olarak, gidip gelmeden birlikte çalışın
📖 Ayrıca okuyun: AI ile PDF Veri Çıkarma Araçları
En İyi 10 PDF Ayrıştırıcı
PDF'leri ayrıştırmak sorunun sadece bir parçasıdır. Veriler çıkarıldıktan sonra nereye gider? Kim onaylar? Bir sonraki adımı tetikleyen nedir? Çoğu takım, OCR için bir araç, belgeleri depolamak için başka bir araç ve görevleri atamak için başka bir araç gibi hantal bir araç zinciri oluşturur. İşte bu noktada, tüm bunları değiştirebilecek bir uygulamaya ihtiyacınız vardır.
İşte bugün mevcut en iyi 10 PDF ayrıştırıcının kısa bir özeti:
|Araç
|Anahtar özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|OCR araçlarını kullanarak PDF verilerini çıkarın, Özel Alanlar ile ayrıştırılmış metni iş akışlarına harita, AI'yı kullanarak PDF'lerden görevleri çıkarın, özetleyin ve atayın
|Uçtan uca belge iş akışı otomasyonu
|Ücretsiz plan, Kurumsal için Özelleştirilebilir Planlar
|pdfplumber
|Metin, tablo ve görüntüleri ayıklayın, PDF düzenini ve biçimlendirmesini koruyun, taranmış belgeler için OCR'yi destekleyin, nesne meta verilerini alın
|Yapılandırılmış veri analizi ve tablo verisi çıkarma
|Ücretsiz
|PDFMiner. altı
|Yazı tiplerini, düzenleri ve meta verileri ayıklayın, ayrıştırılan içeriği HTML veya hOCR'ye dönüştürün, etiketlenmiş ve yapılandırılmış içeriği analiz edin
|Meta verilerin işlenmesi ve gelişmiş görüntü çıkarma
|Ücretsiz
|Tabula-py
|Tanımlanmış alan seçimi ile tabloları çıkarın, PDF'leri toplu işleyin CSV, TSV, JSON'a aktarın Pandas ile entegre edin
|Tablo verilerini ayıklama
|Ücretsiz
|PyMuPDF
|Metin, açıklama ve meta verileri ayıklayın, PDF sayfalarını görüntü olarak işleyin, gömülü görüntüleri ayıklayın
|Yüksek hızlı metin çıkarma ve görüntü işleme
|Ücretsiz
|Apache PDFBox
|PDF/A-1b standartlarına göre doğrulayın, Unicode metinleri ayıklayın, PDF'leri bölün ve birleştirin
|İş süreci otomasyonu, dijital arşivleme/imzalama
|Ücretsiz
|Pdf. co API
|Barkodları/QR kodlarını ayıklayın ve oluşturun Filigran ekleyin, PDF'leri birleştirin, bölün API aracılığıyla belge iş akışlarını otomatikleştirin
|Barkod ve QR kod işleme
|Aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla
|DocParser
|Kodsuz ayrıştırma kuralları kullanın, bağlantı anahtar kelimeleriyle verileri ayıklayın, taramaları önceden işleyin ve otomatik olarak döndürün, farklı belge düzenlerini işleyin
|Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların belge ayrıştırma ihtiyaçları
|Aylık 32,50 $'dan başlayan fiyatlarla
|ABBYY FineReader PDF SDK
|Form alanları için bölgesel OCR gerçekleştirin, aranabilir PDF'lere dönüştürün, vCard'lara iletişim bilgilerini çıkarın, Azure bulutuyla ölçeklendirin
|Otomatik belge iş akışlarını entegre etme
|Ücretsiz Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
|Foxit PDF SDK
|Çapraz platform Akıllı Formlar oluşturun, Açıklamalar ekleyin ve dışa aktarın, Güvenli dijital imzalar uygulayın, Büyük depoları verimli bir şekilde arayın
|Özel durumları ve geniş PDF standartlarını işleme
|Ücretsiz
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz?
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.
1. ClickUp (Uçtan uca belge iş akışı otomasyonu için en iyisi)
İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp ile tanışın
Burada, ayrıştırılmış belgeleriniz saklanır, incelenir, üzerinde işlem yapılır ve izlenir. Başlangıç olarak, ClickUp, faturalar, formlar, sözleşmeler veya makbuzlar gibi PDF'lerden veri çıkarmak için OCR araçlarıyla kolayca entegre olur.
Gerekirse verilerinizi PDF, CSV veya Excel formatında da dışa aktarabilirsiniz.
Metin ayrıştırıldıktan sonra, ClickUp Özel Alanlar bu verileri doğrudan görevlere veya iş akışlarına haritalamanıza olanak tanır: son teslim tarihleri, adlar, değerler, onay kutuları, izlemeniz gereken her şey.
ClickUp Brain
Ve daha iyi olamayacağını düşündüğünüz anda, ClickUp, ClickUp Brain ile dahili AI iş akışlarını tanıttı.
PDF'lerden metin çıkarabilir, görevler oluşturabilir ve bunları anında atayabilir. "En son teklif için bir inceleme görevi oluştur"* deyin, gerisini o halletsin: son tarihleri ayarlama, ekip arkadaşlarını atama ve süreci kolaylaştırma.
ClickUp Ai ile PDF'lerden anahtar ayrıntıları kolayca bulabilir, özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Tabloya getirdiği sayısız özellik ile karar verme sürecini otomatik hale getirir.
📌 Başlamak için bazı ipuçları:
- Bu PDF verilerini bir görev kontrol listesine dönüştürün
- Bu PDF ek dosyalarında bahsedilen son tarihleri bulun ve vurgulayın
- Bu raporun özetini madde işaretleriyle oluşturun
- Bu PDF içeriğini daha kısa bir sürüme yeniden yazın
ClickUp Belgeleri
Dokümantasyon için daha iyi bir seçeneğe mi ihtiyacınız var? ClickUp, ayrıştırılmış verilere ClickUp Belgeleri içinde yer ve gelişme imkanı sunar. Ayrıştırılmış girdilerden canlı belgeler oluşturabilir, bunları görevlere ekleyebilir ve iş akışlarınıza gömebilirsiniz.
En iyi yanı ne mi? Yorumlar, onaylar ve güncellemeler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Belgeler ClickUp içinde bulunduğundan, sürücü klasöründe kaybolup sürüm geçmişlerinde kaybolmak yerine sürece bağlı kalırlar.
ClickUp Otomasyonları
ClickUp Otomasyonları ile birleştirildiğinde, ayrıştırılan veriler artık insan müdahalesi olmadan bir sonraki adımı tetikleyebilir ve veri girişini tamamen otomatik hale getirebilir. O fatura mu? Muhasebeye otomatik olarak atandı. O sözleşme mi? İnceleme için hukuk departmanına gönderildi. O form mu? Kaydedildi, etiketlendi ve arşivlendi, hepsi ellerinizi kullanmadan.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Düşüncelerinizi düzenleyin, fikirlerinizi paylaşın, uzun PDF'leri özetleyin ve ClickUp Docs ile PDF'leri anında düzenlemek için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- ClickUp Otomasyonları ile belge ve görev iş akışlarınızı optimize etmek için özel tetikleyiciler ve eylemlerle gereksiz görevleri birleştirin
- ClickUp Brain'in gücünü kullanarak hızlı belge karşılaştırmaları yapın ve veriye dayalı, kanıta dayalı kararlar almak için zengin içgörüler elde edin
- ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliğinden en iyi şekilde yararlanarak ClickUp ve Google Drive ve Dropbox gibi bağlı uygulamalarda tek bir yerden dosya arayın , uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın
- Twilio, Slack, Airtable ve Dropbox gibi 1.000'den fazla diğer harici uygulama ile ClickUp'ın Entegrasyonlarından yararlanın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı belge işleme özellikleri, yeni başlayan kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
2017'den beri ClickUp kullanıyorum. Harika bir uygulama. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağımı anlamakta zorlandığım dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsini geride bırakıyor (Jira bile). Kuruluş içindeki farklı takımların, merkezi bir bilgi yapısı içinde, tercih ettikleri iş akışında çalışmasına olanak tanıyor.
2017'den beri ClickUp kullanıyorum. Harika bir uygulama. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağımı anlamakta zorlandığım dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsinden üstün (Jira bile). Kuruluş içindeki farklı takımların, merkezi bir bilgi yapısı içinde, tercih ettikleri iş akışında çalışmasına olanak tanır.
💡 Gerçek Kontrol: Şirketlerin %26'sı, belge yönetimi yükünü hafifletmek için otomasyon çözümlerine yaptıkları yatırımları artırıyor.
2. pdfplumber (Yapılandırılmış veri analizi ve tablo verisi çıkarma için en iyisi)
pdfplumber, PDF'lerden metin, tablo ve görüntüleri hassas bir şekilde çıkarmak için kullanılan bir Python kütüphanesidir. Temel ayrıştırıcılardan farklı olarak, biçimlendirmeyi korur ve OCR desteği ile taranmış belgeleri işleyerek PDF verilerinin sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
pdfplumber'ın en iyi özellikleri
- Kırpılmış veya değiştirilmiş sayfalar dahil olmak üzere PDF'nin herhangi bir sayfasından metin alın
- Her PDF nesnesi hakkında kapsamlı meta verileri ve yapısal ayrıntıları kolayca alın
- Sorun gidermeyi basitleştirmek için yerleşik entegre görsel hata ayıklama araçlarını kullanın
- Verilerinizi daha iyi seçmek için kırpma kutusu filtreleme gibi yardımcı fonksiyonları kullanın
pdflumber sınırlamaları
- Öncelikle makine tarafından oluşturulan PDF'ler için işler, ancak taranmış PDF'ler için çalışmaz
pdfplumber fiyatlandırma
- Ücretsiz
pdfplumber puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔑 Verimlilik ipucu: PDF'lerinizi tek tek işlemek yerine toplu olarak işleyin. Anahtar verileri ayıklamak, biçimleri dönüştürmek veya dosyaları toplu olarak düzenlemek için otomasyon kuralları ayarlayın. Bu, tekrarlayan manuel işleri azaltır ve belge işlemeyi hızlandırır.
3. PDFMiner. six (Meta verileri işleme ve gelişmiş görüntü çıkarma için en iyisi)
PDFMiner. six, modüler tasarıma sahip bir PDF ayrıştırma aracıdır. Geliştiricilere PDF işleme üzerinde hassas kontrol sağlar. PDFMiner'ın geliştirilmiş bir çatalı olarak, görüntü çıkarma ve Python 3 uyumluluğunu geliştirir.
Biçimlendirmeyi koruyarak metin bloklarını analiz etmek gibi karmaşık görevler için idealdir ve raporlar ve broşürler gibi yapılandırılmış belgeler içindir.
PDFMiner. En iyi altı özellik
- Dikey yazılar dahil olmak üzere çeşitli yazı tipi türleri için aracın sağlam desteğinden en iyi şekilde yararlanın
- Verileri kaybetmeden metin ve görüntüleri sıkıştırarak PDF boyutunu küçültün
- Karmaşık belgelerde gezinmek için içerik tabloları ve etiketli içerik çıkarın
- Çıkarılan metni HTML, görüntü veya hatta hOCR gibi çeşitli biçimlere dönüştürün
PDFMiner. altı sınırlama
- Karmaşık arayüzü nedeniyle öğrenmesi zor olabilir ve yeni başlayanları caydırabilir
PDFMiner. altı fiyatlandırma
- Ücretsiz
PDFMiner. altı puan ve yorum
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Tabula-py (Tablo verilerini çıkarmak için en iyisi)
Tabula-py, PDF'lerden değerli veri tabloları çıkarmak için kullanılan bir Python kütüphanesidir.
Raporlardan yapılandırılmış verilere ihtiyaç duyan veri analistleri ve araştırmacılar için yararlıdır ve tablo çıkarmayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlar.
Tabula-py'nin en iyi özellikleri
- PDF'deki tam alanları belirterek tabloları hassas bir şekilde çıkarın
- Toplu işleme ile birden fazla PDF'yi aynı anda işleyin
- Pandas ile sorunsuz bir şekilde entegre edin ve tabloları CSV, TSV veya JSON formatında dışa aktarın
- Kod değişiklikleri yapmadan Windows, macOS ve Linux'ta komut dosyalarını çalıştırın
Tabula-py sınırlamaları
- Metin tanıma araçları olmadan taranmış PDF'lerden veri çıkarılamaz
- En iyi performans için bazı teknik kurulum ve ayarlamalar gerekebilir
Tabula-py fiyatlandırması
- Ücretsiz
Tabula-py puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? Bir ABD sağlık sigortası şirketi, AI destekli belge iş akışlarını kullanarak talep işleme süresini %74 oranında azalttı ve işlem süresini talep başına 11,5 dakikadan sadece 3 dakikaya indirdi.
5. PyMuPDF- PyPI (Yüksek hızlı metin çıkarma ve görüntü işleme için en iyisi)
Fitz olarak da bilinen PyMuPDF, PDF ve diğer belge biçimleriyle çalışan hafif ve hızlı bir Python kütüphanesidir. PyMuPDF, basit metin çıkarmadan gelişmiş belge işleme görevlerine kadar uzanan bir aralıkta idealdir.
Bu araç, geliştiricilerin PDF'lerden metin, resim, açıklama ve meta verileri çıkarırken aynı zamanda görüntüleme ve düzenleme özelliklerini de desteklemek için tasarlanmıştır.
PyMuPDF'nin en iyi özellikleri
- Düzgün incelemeler için açıklamaları ve yorumları anında çıkarın
- PDF sayfalarını görsel sunum için görüntüler (PNG, JPEG) olarak işleyin
- İşleme için gömülü görüntüleri orijinal biçimlerinde ayıklayın
PyMuPDF sınırlamaları
- Sağlam ve gelişmiş özellikleri, yeni kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci gerektirebilir
- Harici OCR araçları olmadan taranmış PDF'leri işleyemez
PyMuPDF fiyatlandırması
- Ücretsiz
PyMuPDF puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Daha fazla bilgi: Ürün Belgeleri İş Akışı Nasıl Oluşturulur?
6. Apache PDFBox (İş süreci otomasyonu, dijital arşivleme ve dijital imzalama için en iyisi)
Apache PDFBox, geliştiricilerin PDF dosyalarından veri oluşturmasına, bu verileri işlemesine ve çıkarmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir Java kütüphanesidir. Bu kütüphane, basit ve karmaşık PDF işleme görevleri için uygun, sağlam bir araç seti olarak da işlev görür.
Yeni PDF'ler oluşturmanız, mevcut PDF'leri değiştirmeniz veya belirli verileri çıkarmanız gerekirse, Apache PDFBox bunun için gerekli donanıma sahiptir.
Apache PDFBox'ın en iyi özellikleri
- Uzun vadeli uyumluluk için PDF dosyalarını PDF/A-1b standardına göre doğrulayın
- PDF dosyalarından Unicode metinleri kolayca çıkarın ve metinleri diğer uygulamalarda aranabilir hale getirin
- Tekli PDF'leri birden çok dosyaya bölün veya birden çok PDF'yi tek bir belgeye birleştirin
Apache PDFBox sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti ve Java kavramlarını anlamayı gerektirmesi nedeniyle yeni başlayanlar için zorlayıcıdır
- Çalıştırmak için Java ortamı gerektirir, bu da Java'ya aşina olmayan geliştiriciler için karmaşıklık yaratabilir
Apache PDFBox fiyatlandırması
- Ücretsiz
Apache PDFBox puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Apache PDFBox hakkında ne diyor?
İşte G2'nin incelemesi:
PDF'lerle çalışmak için harika bir yol, mevcut PDF dosyalarını düzenleyebilmem hoşuma gidiyor, önceden sadece okuyabiliyordum.
PDF'lerle çalışmak için harika bir yol, mevcut PDF dosyalarını düzenleyebilmem hoşuma gidiyor, önceden sadece okuyabiliyordum.
7. Pdf. co API (Barkod ve QR kodlarının işlenmesi için en iyisi)
PDF. co, tam yığın geliştiricilerden kodlama meraklılarına kadar geniş bir kullanıcı tabanı için belge işlemeyi otomatikleştiren bulut tabanlı bir PDF ayrıştırıcı yazılımıdır. Güçlü bir API ve entegrasyonlar paketi ile veri çıkarma, dönüştürme ve belge oluşturma gibi görevleri basitleştirerek PDF'leri sorunsuz bir şekilde otomatikleştirir ve verimliliği artırır.
PDF. co API'nin en iyi özellikleri
- Yeni PDF'ler oluşturun ve filigran, birleştirme ve bölme gibi özelliklerle mevcut PDF'leri değiştirin
- API'lerini kapsamlı bir şekilde kullanarak PDF belgelerindeki barkodları ve QR kodlarını okuyun ve oluşturun
PDF. co API sınırlamaları
- Tüm özelliklere ve daha yüksek kullanım sınırlarına erişmek için abonelik gerekir; bu, ara sıra kullanan kullanıcılar için uygun olmayabilir
PDF. co API fiyatlandırması
- Temel: 8,99 $/ay
- Kişisel: 22,49 $/ay
- İş 1: 44,99 $/ay
- İş 2: 89,99 $/ay
- İş 3: 270,99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
PDF. co API derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (115+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar PDF. co API hakkında ne diyor?
İşte G2'nin incelemesi:
Çok özel bir biçime sahip faturalardan bilgi çıkarmak için zaman kazandıran bir araç arıyordum. PDF. co sayesinde, finans takımı artık faturaları tek tek okumak zorunda kalmayacak. Harika, birkaç platform denedim ve Pdf. co tam isabet oldu.
Çok özel bir biçime sahip faturalardan bilgi çıkarmak için zaman kazandıran bir araç arıyordum. PDF. co sayesinde, finans ekibi artık faturaları tek tek okumak zorunda kalmayacak. Harika, birkaç platform denedim ve Pdf. co tam istediğim gibi.
🔍 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın Bağlam Şeması Şablonu ile soyut diyagramları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.
8. Docparser (Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların belge ayrıştırma ihtiyaçları için en iyisi)
Docparser, yapılandırılmamış PDF'leri, Word dosyalarını ve taranmış görüntüleri yapılandırılmış verilere dönüştürmek için AI, OCR ve özelleştirilebilir ayrıştırma kurallarını kullanan bulut tabanlı, kod gerektirmeyen bir veri çıkarma ve iş süreci otomasyon aracıdır.
Hukuk, e-ticaret, üretim vb. belge yoğun sektörler için tasarlanmış bu yazılım, AI ve OCR teknolojilerini kullanarak yapılandırılmamış belgeleri elektronik tablolar, veritabanları veya entegrasyonlar için kullanılabilir verilere dönüştürür.
Docparser'ın en iyi özellikleri
- Sayfaları otomatik olarak döndürün ve görüntü ön işleme ile taramaları geliştirin
- Ofsetler olsa bile, bağlantı anahtar kelimelerini kullanarak tekrarlanan değerleri ayıklayın
- AI Smart Parser ile çeşitli belge düzenlerini işleyin
Docparser sınırlamaları
- Net el yazısı ile sınırlıdır; dağınık yazılar manuel düzeltme gerektirebilir
- Tutarlı kalıplara sahip olmayan serbest formdaki notlar veya belgelerle uğraşmak
Docparser fiyatlandırması
- Başlangıç: 32,50 $/ay
- Pro: 61,50 $/ay
- İş: 133 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Docparser puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (115+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Docparser hakkında ne diyor?
İşte G2'nin incelemesi:
Çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürün
Çevrimiçi ortamda sunulan ürün beyanlarını dijitalleştirmeye başlamak için Docparser'ı kullandık. Kullanmaya başlamak ve en yaygın belge türlerinden verileri çıkarmak çok kolay.
9. ABBYY FineReader PDF SDK (Otomatik belge iş akışlarını entegre etmek için en iyisi)
ABBYY FineReader PDF SDK, belge işleme özelliklerine sahip, geliştiricilere yönelik bir araç setidir.
REST API ile diğer yazılımlarla kolayca entegre olur ve programlama becerisine sahip profesyoneller tarafından kullanılabilir.
ABBYY, OCR teknolojisini kullanarak metni ayıklayıp ayrıştırılan verilerin biçimini korur, bu da onu vergi formları, satın alma siparişleri ve benzeri işlemler için finansal hizmetler ve sigorta işleri için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
ABBYY FineReader PDF SDK'nın en iyi özellikleri
- Toplamlar ve müşteri adları gibi fatura alanlarını bölgesel tanıma ile ayıklayın
- Düzen bütünlüğünü koruyarak belgeleri aranabilir PDF/PDF-A'ya dönüştürün
- İş kartlarından iletişim bilgilerini çıkarın ve CRM entegrasyonu için vCard'a aktarın
- Yüksek hacimli iş yükleri için Azure destekli işleme ile zahmetsizce ölçeklendirin
ABBYY FineReader PDF SDK sınırlamaları
- Orta düzey programlama bilgisi gerektirdiği için teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için erişimi daha zordur
- Karmaşık ve zaman alıcı yapılandırma
ABBYY FineReader PDF SDK fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ABBYY FineReader PDF SDK derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (340+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (425+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ABBYY FineReader PDF SDK hakkında ne diyor?
İşte Capterra'nın incelemesi:
Bu aracı seviyorum çünkü kullandığım en etkili OCR programına sahip. Piyasadaki en uygun maliyetli ve kullanımı kolay ürünlerden biri. Son derece kullanıcı dostu.
Bu aracı seviyorum çünkü kullandığım en etkili OCR programına sahip. Piyasadaki en uygun maliyetli ve kullanımı kolay ürünlerden biri. Son derece kullanıcı dostu.
10. Foxit PDF SDK (En uç durumları ve çok çeşitli PDF standartlarını işlemek için en iyisi)
En iyi PDF ayrıştırma çözümleri listemizin sonuncusu Foxit PDF SDK'dır. Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web gibi platformlarda uygulamalara gelişmiş PDF işlevselliği entegre etmek için yüksek performanslı bir geliştirme araç seti arayan geliştiriciler için en uygun seçenektir.
Foxit'in sektör lideri PDF motoruyla desteklenen bu yazılım, geliştiricilerin PDF belgelerini kolaylıkla oluşturmasına, görüntülemesine, düzenlemesine, açıklama eklemesine ve güvenliğini sağlamasına olanak tanır.
Akıllı Formlar, gelişmiş açıklamalar ve çapraz platform uyumluluğu gibi özellikleriyle, ölçeklenebilir PDF çözümlerine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için özellikle kullanışlıdır.
Foxit PDF SDK'nın en iyi özellikleri
- JavaScript desteği ile herhangi bir platformda etkileşimli formları doldurmak için Akıllı Formları kullanın
- Vurgulamalar, yorumlar, damgalar ve daha fazlası gibi açıklamalar oluşturun, düzenleyin, içe/dışa aktarın
- Yasal belgeler veya finansal raporlar için güvenli dijital imza iş akışları geliştirin
- Büyük belge depolarında gelişmiş arama fonksiyonunu uygulayın
Foxit PDF SDK sınırlamaları
- Etkili bir şekilde uygulamak için kapsamlı programlama bilgisi gerektirir
Foxit PDF SDK fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Özel fiyatlandırma
Foxit PDF SDK derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
Foxit PDF SDK hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
İşte Capterra'nın incelemesi:
Optik Karakter Tanıma özelliği, Foxit PDF SDK'nın yeni sürümlerinde sunulan en güçlü ve verimliliği artıran tek özelliktir... Bu sayede, sadece okunabilir değil, aynı zamanda aranabilir ve düzenlenebilir olan kayıp araştırma materyallerinden oluşan benzersiz bir kütüphane oluşturuyoruz.
Optik Karakter Tanıma özelliği, Foxit PDF SDK'nın yeni sürümlerinde sunulan en güçlü ve verimliliği artıran tek özelliktir... Bu sayede, sadece okunabilir değil, aynı zamanda aranabilir ve düzenlenebilir olan kayıp araştırma materyallerinden oluşan benzersiz bir kütüphane oluşturuyoruz.
ClickUp ile Otomatikleştirin, Çıkarın ve Otomatik Pilota Geçin
Artık birçok belge işleme aracı seçeneğiniz olduğuna göre, Pazartesi günleri artık bitmek bilmeyen bir PDF dosyası avına dönüşmek zorunda değil. Artık silolaşmış dosyalarla uğraşmak veya tekrarlayan görevlerde boğulmak yok.
Bahsettiğimiz her belge işleme aracının kendine özgü güçlü yönleri olsa da, ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak bu alandaki kuralları yeniden yazıyor.
Uyumlu yaklaşımı, verileri çıkarmanıza, PDF dosyalarını temizlemenize ve iş akışlarını zahmetsizce kolaylaştırmanıza olanak tanır.
Geliştiriciler ve bilgi çalışanları zaten yeterince meşgul, neden veri çıkarmayı daha da karmaşık hale getirelim?