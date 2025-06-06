2025'te Belge İşlemeyi Otomatikleştirmek için En İyi 10 PDF Ayrıştırıcı

PDF'ler zahmetli olmamalıydı. Ancak işte buradasınız, ihtiyacınız olan verileri elde etmek için durmadan kopyalayıp yapıştırıyor ve kaydırıyorsunuz.

PDF'leri ayrıştırmak yavaş ve sinir bozucu olabilir ve gerçekçi olalım, her zaman zamanınızı en iyi şekilde kullanmak anlamına gelmez.

İyi bir PDF ayrıştırıcı bunu değiştirir. Doğru verileri saniyeler içinde çıkarır, sıkıcı işleri otomatikleştirir ve sizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Ancak piyasada bu kadar çok araç varken, doğru olanı nasıl seçebilirsiniz? Sizin için araştırmayı yaptık. Belgeleri daha hızlı ve daha az sorunla işlemenize yardımcı olacak 2025'in en iyi 10 PDF ayrıştırıcısını burada bulabilirsiniz.

PDF ayrıştırıcılarında nelere dikkat etmelisiniz?

PDF'lerle uğraşmak zor olmamalı. Doğru ayrıştırıcı zaman kazandırır, manuel veri girişi zahmetini ortadan kaldırır ve verilerin akışını sorunsuz hale getirir.

Dikkat etmeniz gerekenler:

Taranan belgeler için OCR: Görüntüleri düzenlenebilir metne dönüştürün, böylece çeviride hiçbir şey kaybolmaz

Kullanıcı dostu arayüzler: Yükleme, çıkarma ve devam etme imkanı sunan birini seçin

Güçlü açıklama özellikleri : PDF'leri zahmetsizce vurgulayın, yorumlayın ve işaretleyin

Dinamik veri çıkarma : Daha iyi analiz ve raporlama için yapılandırılmış verileri hızlı bir şekilde alın

Kapsamlı işbirliği özellikleri: PDF'ler üzerinde gerçek zamanlı olarak, gidip gelmeden birlikte çalışın

📖 Ayrıca okuyun: AI ile PDF Veri Çıkarma Araçları

En İyi 10 PDF Ayrıştırıcı

PDF'leri ayrıştırmak sorunun sadece bir parçasıdır. Veriler çıkarıldıktan sonra nereye gider? Kim onaylar? Bir sonraki adımı tetikleyen nedir? Çoğu takım, OCR için bir araç, belgeleri depolamak için başka bir araç ve görevleri atamak için başka bir araç gibi hantal bir araç zinciri oluşturur. İşte bu noktada, tüm bunları değiştirebilecek bir uygulamaya ihtiyacınız vardır.

İşte bugün mevcut en iyi 10 PDF ayrıştırıcının kısa bir özeti:

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp OCR araçlarını kullanarak PDF verilerini çıkarın, Özel Alanlar ile ayrıştırılmış metni iş akışlarına harita, AI'yı kullanarak PDF'lerden görevleri çıkarın, özetleyin ve atayın Uçtan uca belge iş akışı otomasyonu Ücretsiz plan, Kurumsal için Özelleştirilebilir Planlar pdfplumber Metin, tablo ve görüntüleri ayıklayın, PDF düzenini ve biçimlendirmesini koruyun, taranmış belgeler için OCR'yi destekleyin, nesne meta verilerini alın Yapılandırılmış veri analizi ve tablo verisi çıkarma Ücretsiz PDFMiner. altı Yazı tiplerini, düzenleri ve meta verileri ayıklayın, ayrıştırılan içeriği HTML veya hOCR'ye dönüştürün, etiketlenmiş ve yapılandırılmış içeriği analiz edin Meta verilerin işlenmesi ve gelişmiş görüntü çıkarma Ücretsiz Tabula-py Tanımlanmış alan seçimi ile tabloları çıkarın, PDF'leri toplu işleyin CSV, TSV, JSON'a aktarın Pandas ile entegre edin Tablo verilerini ayıklama Ücretsiz PyMuPDF Metin, açıklama ve meta verileri ayıklayın, PDF sayfalarını görüntü olarak işleyin, gömülü görüntüleri ayıklayın Yüksek hızlı metin çıkarma ve görüntü işleme Ücretsiz Apache PDFBox PDF/A-1b standartlarına göre doğrulayın, Unicode metinleri ayıklayın, PDF'leri bölün ve birleştirin İş süreci otomasyonu, dijital arşivleme/imzalama Ücretsiz Pdf. co API Barkodları/QR kodlarını ayıklayın ve oluşturun Filigran ekleyin, PDF'leri birleştirin, bölün API aracılığıyla belge iş akışlarını otomatikleştirin Barkod ve QR kod işleme Aylık 8,99 $'dan başlayan fiyatlarla DocParser Kodsuz ayrıştırma kuralları kullanın, bağlantı anahtar kelimeleriyle verileri ayıklayın, taramaları önceden işleyin ve otomatik olarak döndürün, farklı belge düzenlerini işleyin Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların belge ayrıştırma ihtiyaçları Aylık 32,50 $'dan başlayan fiyatlarla ABBYY FineReader PDF SDK Form alanları için bölgesel OCR gerçekleştirin, aranabilir PDF'lere dönüştürün, vCard'lara iletişim bilgilerini çıkarın, Azure bulutuyla ölçeklendirin Otomatik belge iş akışlarını entegre etme Ücretsiz Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla Foxit PDF SDK Çapraz platform Akıllı Formlar oluşturun, Açıklamalar ekleyin ve dışa aktarın, Güvenli dijital imzalar uygulayın, Büyük depoları verimli bir şekilde arayın Özel durumları ve geniş PDF standartlarını işleme Ücretsiz

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Uçtan uca belge iş akışı otomasyonu için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp ile tanışın

Burada, ayrıştırılmış belgeleriniz saklanır, incelenir, üzerinde işlem yapılır ve izlenir. Başlangıç olarak, ClickUp, faturalar, formlar, sözleşmeler veya makbuzlar gibi PDF'lerden veri çıkarmak için OCR araçlarıyla kolayca entegre olur.

Gerekirse verilerinizi PDF, CSV veya Excel formatında da dışa aktarabilirsiniz.

Görev verilerinizi birden çok dosya biçiminden ve araçtan dışa aktarın

Metin ayrıştırıldıktan sonra, ClickUp Özel Alanlar bu verileri doğrudan görevlere veya iş akışlarına haritalamanıza olanak tanır: son teslim tarihleri, adlar, değerler, onay kutuları, izlemeniz gereken her şey.

ClickUp Özel Alanlar ile benzersiz veri alanları ayarlayarak verileri verimli bir şekilde çıkarın

ClickUp Brain

Ve daha iyi olamayacağını düşündüğünüz anda, ClickUp, ClickUp Brain ile dahili AI iş akışlarını tanıttı.

PDF'lerden metin çıkarabilir, görevler oluşturabilir ve bunları anında atayabilir. "En son teklif için bir inceleme görevi oluştur"* deyin, gerisini o halletsin: son tarihleri ayarlama, ekip arkadaşlarını atama ve süreci kolaylaştırma.

ClickUp Ai ile PDF'lerden anahtar ayrıntıları kolayca bulabilir, özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Tabloya getirdiği sayısız özellik ile karar verme sürecini otomatik hale getirir.

📌 Başlamak için bazı ipuçları: Bu PDF verilerini bir görev kontrol listesine dönüştürün

Bu PDF ek dosyalarında bahsedilen son tarihleri bulun ve vurgulayın

Bu raporun özetini madde işaretleriyle oluşturun

Bu PDF içeriğini daha kısa bir sürüme yeniden yazın

ClickUp Belgeleri

Dokümantasyon için daha iyi bir seçeneğe mi ihtiyacınız var? ClickUp, ayrıştırılmış verilere ClickUp Belgeleri içinde yer ve gelişme imkanı sunar. Ayrıştırılmış girdilerden canlı belgeler oluşturabilir, bunları görevlere ekleyebilir ve iş akışlarınıza gömebilirsiniz.

ClickUp Docs'u kullanarak işbirliğine dayalı canlı düzenleme ile gerçek zamanlı düzenlemeler yapın

En iyi yanı ne mi? Yorumlar, onaylar ve güncellemeler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Belgeler ClickUp içinde bulunduğundan, sürücü klasöründe kaybolup sürüm geçmişlerinde kaybolmak yerine sürece bağlı kalırlar.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile birleştirildiğinde, ayrıştırılan veriler artık insan müdahalesi olmadan bir sonraki adımı tetikleyebilir ve veri girişini tamamen otomatik hale getirebilir. O fatura mu? Muhasebeye otomatik olarak atandı. O sözleşme mi? İnceleme için hukuk departmanına gönderildi. O form mu? Kaydedildi, etiketlendi ve arşivlendi, hepsi ellerinizi kullanmadan.

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarınızı özelleştirin ve optimize edin, gerçek zamanlı durum güncellemelerini yansıtın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı belge işleme özellikleri, yeni başlayan kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit yorumu:

2017'den beri ClickUp kullanıyorum. Harika bir uygulama. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağımı anlamakta zorlandığım dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsini geride bırakıyor (Jira bile). Kuruluş içindeki farklı takımların, merkezi bir bilgi yapısı içinde, tercih ettikleri iş akışında çalışmasına olanak tanıyor.

2017'den beri ClickUp kullanıyorum. Harika bir uygulama. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağımı anlamakta zorlandığım dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsinden üstün (Jira bile). Kuruluş içindeki farklı takımların, merkezi bir bilgi yapısı içinde, tercih ettikleri iş akışında çalışmasına olanak tanır.

💡 Gerçek Kontrol: Şirketlerin %26'sı, belge yönetimi yükünü hafifletmek için otomasyon çözümlerine yaptıkları yatırımları artırıyor.

2. pdfplumber (Yapılandırılmış veri analizi ve tablo verisi çıkarma için en iyisi)

pdfplumber aracılığıyla

pdfplumber, PDF'lerden metin, tablo ve görüntüleri hassas bir şekilde çıkarmak için kullanılan bir Python kütüphanesidir. Temel ayrıştırıcılardan farklı olarak, biçimlendirmeyi korur ve OCR desteği ile taranmış belgeleri işleyerek PDF verilerinin sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

pdfplumber'ın en iyi özellikleri

Kırpılmış veya değiştirilmiş sayfalar dahil olmak üzere PDF'nin herhangi bir sayfasından metin alın

Her PDF nesnesi hakkında kapsamlı meta verileri ve yapısal ayrıntıları kolayca alın

Sorun gidermeyi basitleştirmek için yerleşik entegre görsel hata ayıklama araçlarını kullanın

Verilerinizi daha iyi seçmek için kırpma kutusu filtreleme gibi yardımcı fonksiyonları kullanın

pdflumber sınırlamaları

Öncelikle makine tarafından oluşturulan PDF'ler için işler, ancak taranmış PDF'ler için çalışmaz

pdfplumber fiyatlandırma

Ücretsiz

pdfplumber puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔑 Verimlilik ipucu: PDF'lerinizi tek tek işlemek yerine toplu olarak işleyin. Anahtar verileri ayıklamak, biçimleri dönüştürmek veya dosyaları toplu olarak düzenlemek için otomasyon kuralları ayarlayın. Bu, tekrarlayan manuel işleri azaltır ve belge işlemeyi hızlandırır.

3. PDFMiner. six (Meta verileri işleme ve gelişmiş görüntü çıkarma için en iyisi)

PDFMiner. six, modüler tasarıma sahip bir PDF ayrıştırma aracıdır. Geliştiricilere PDF işleme üzerinde hassas kontrol sağlar. PDFMiner'ın geliştirilmiş bir çatalı olarak, görüntü çıkarma ve Python 3 uyumluluğunu geliştirir.

Biçimlendirmeyi koruyarak metin bloklarını analiz etmek gibi karmaşık görevler için idealdir ve raporlar ve broşürler gibi yapılandırılmış belgeler içindir.

PDFMiner. En iyi altı özellik

Dikey yazılar dahil olmak üzere çeşitli yazı tipi türleri için aracın sağlam desteğinden en iyi şekilde yararlanın

Verileri kaybetmeden metin ve görüntüleri sıkıştırarak PDF boyutunu küçültün

Karmaşık belgelerde gezinmek için içerik tabloları ve etiketli içerik çıkarın

Çıkarılan metni HTML, görüntü veya hatta hOCR gibi çeşitli biçimlere dönüştürün

PDFMiner. altı sınırlama

Karmaşık arayüzü nedeniyle öğrenmesi zor olabilir ve yeni başlayanları caydırabilir

PDFMiner. altı fiyatlandırma

Ücretsiz

PDFMiner. altı puan ve yorum

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Tabula-py (Tablo verilerini çıkarmak için en iyisi)

Tabula-py, PDF'lerden değerli veri tabloları çıkarmak için kullanılan bir Python kütüphanesidir.

Raporlardan yapılandırılmış verilere ihtiyaç duyan veri analistleri ve araştırmacılar için yararlıdır ve tablo çıkarmayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlar.

Tabula-py'nin en iyi özellikleri

PDF'deki tam alanları belirterek tabloları hassas bir şekilde çıkarın

Toplu işleme ile birden fazla PDF'yi aynı anda işleyin

Pandas ile sorunsuz bir şekilde entegre edin ve tabloları CSV, TSV veya JSON formatında dışa aktarın

Kod değişiklikleri yapmadan Windows, macOS ve Linux'ta komut dosyalarını çalıştırın

Tabula-py sınırlamaları

Metin tanıma araçları olmadan taranmış PDF'lerden veri çıkarılamaz

En iyi performans için bazı teknik kurulum ve ayarlamalar gerekebilir

Tabula-py fiyatlandırması

Ücretsiz

Tabula-py puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Bir ABD sağlık sigortası şirketi, AI destekli belge iş akışlarını kullanarak talep işleme süresini %74 oranında azalttı ve işlem süresini talep başına 11,5 dakikadan sadece 3 dakikaya indirdi.

5. PyMuPDF- PyPI (Yüksek hızlı metin çıkarma ve görüntü işleme için en iyisi)

pyMuPDF aracılığıyla

Fitz olarak da bilinen PyMuPDF, PDF ve diğer belge biçimleriyle çalışan hafif ve hızlı bir Python kütüphanesidir. PyMuPDF, basit metin çıkarmadan gelişmiş belge işleme görevlerine kadar uzanan bir aralıkta idealdir.

Bu araç, geliştiricilerin PDF'lerden metin, resim, açıklama ve meta verileri çıkarırken aynı zamanda görüntüleme ve düzenleme özelliklerini de desteklemek için tasarlanmıştır.

PyMuPDF'nin en iyi özellikleri

Düzgün incelemeler için açıklamaları ve yorumları anında çıkarın

PDF sayfalarını görsel sunum için görüntüler (PNG, JPEG) olarak işleyin

İşleme için gömülü görüntüleri orijinal biçimlerinde ayıklayın

PyMuPDF sınırlamaları

Sağlam ve gelişmiş özellikleri, yeni kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Harici OCR araçları olmadan taranmış PDF'leri işleyemez

PyMuPDF fiyatlandırması

Ücretsiz

PyMuPDF puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Ürün Belgeleri İş Akışı Nasıl Oluşturulur?

6. Apache PDFBox (İş süreci otomasyonu, dijital arşivleme ve dijital imzalama için en iyisi)

apache PDFBox aracılığıyla

Apache PDFBox, geliştiricilerin PDF dosyalarından veri oluşturmasına, bu verileri işlemesine ve çıkarmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir Java kütüphanesidir. Bu kütüphane, basit ve karmaşık PDF işleme görevleri için uygun, sağlam bir araç seti olarak da işlev görür.

Yeni PDF'ler oluşturmanız, mevcut PDF'leri değiştirmeniz veya belirli verileri çıkarmanız gerekirse, Apache PDFBox bunun için gerekli donanıma sahiptir.

Apache PDFBox'ın en iyi özellikleri

Uzun vadeli uyumluluk için PDF dosyalarını PDF/A-1b standardına göre doğrulayın

PDF dosyalarından Unicode metinleri kolayca çıkarın ve metinleri diğer uygulamalarda aranabilir hale getirin

Tekli PDF'leri birden çok dosyaya bölün veya birden çok PDF'yi tek bir belgeye birleştirin

Apache PDFBox sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti ve Java kavramlarını anlamayı gerektirmesi nedeniyle yeni başlayanlar için zorlayıcıdır

Çalıştırmak için Java ortamı gerektirir, bu da Java'ya aşina olmayan geliştiriciler için karmaşıklık yaratabilir

Apache PDFBox fiyatlandırması

Ücretsiz

Apache PDFBox puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Apache PDFBox hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

PDF'lerle çalışmak için harika bir yol, mevcut PDF dosyalarını düzenleyebilmem hoşuma gidiyor, önceden sadece okuyabiliyordum.

PDF'lerle çalışmak için harika bir yol, mevcut PDF dosyalarını düzenleyebilmem hoşuma gidiyor, önceden sadece okuyabiliyordum.

7. Pdf. co API (Barkod ve QR kodlarının işlenmesi için en iyisi)

PDF. co, tam yığın geliştiricilerden kodlama meraklılarına kadar geniş bir kullanıcı tabanı için belge işlemeyi otomatikleştiren bulut tabanlı bir PDF ayrıştırıcı yazılımıdır. Güçlü bir API ve entegrasyonlar paketi ile veri çıkarma, dönüştürme ve belge oluşturma gibi görevleri basitleştirerek PDF'leri sorunsuz bir şekilde otomatikleştirir ve verimliliği artırır.

PDF. co API'nin en iyi özellikleri

Yeni PDF'ler oluşturun ve filigran, birleştirme ve bölme gibi özelliklerle mevcut PDF'leri değiştirin

API'lerini kapsamlı bir şekilde kullanarak PDF belgelerindeki barkodları ve QR kodlarını okuyun ve oluşturun

PDF. co API sınırlamaları

Tüm özelliklere ve daha yüksek kullanım sınırlarına erişmek için abonelik gerekir; bu, ara sıra kullanan kullanıcılar için uygun olmayabilir

PDF. co API fiyatlandırması

Temel : 8,99 $/ay

Kişisel : 22,49 $/ay

İş 1 : 44,99 $/ay

İş 2 : 89,99 $/ay

İş 3 : 270,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PDF. co API derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (115+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar PDF. co API hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Çok özel bir biçime sahip faturalardan bilgi çıkarmak için zaman kazandıran bir araç arıyordum. PDF. co sayesinde, finans takımı artık faturaları tek tek okumak zorunda kalmayacak. Harika, birkaç platform denedim ve Pdf. co tam isabet oldu.

Çok özel bir biçime sahip faturalardan bilgi çıkarmak için zaman kazandıran bir araç arıyordum. PDF. co sayesinde, finans ekibi artık faturaları tek tek okumak zorunda kalmayacak. Harika, birkaç platform denedim ve Pdf. co tam istediğim gibi.

🔍 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın Bağlam Şeması Şablonu ile soyut diyagramları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

8. Docparser (Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların belge ayrıştırma ihtiyaçları için en iyisi)

docparser aracılığıyla

Docparser, yapılandırılmamış PDF'leri, Word dosyalarını ve taranmış görüntüleri yapılandırılmış verilere dönüştürmek için AI, OCR ve özelleştirilebilir ayrıştırma kurallarını kullanan bulut tabanlı, kod gerektirmeyen bir veri çıkarma ve iş süreci otomasyon aracıdır.

Hukuk, e-ticaret, üretim vb. belge yoğun sektörler için tasarlanmış bu yazılım, AI ve OCR teknolojilerini kullanarak yapılandırılmamış belgeleri elektronik tablolar, veritabanları veya entegrasyonlar için kullanılabilir verilere dönüştürür.

Docparser'ın en iyi özellikleri

Sayfaları otomatik olarak döndürün ve görüntü ön işleme ile taramaları geliştirin

Ofsetler olsa bile, bağlantı anahtar kelimelerini kullanarak tekrarlanan değerleri ayıklayın

AI Smart Parser ile çeşitli belge düzenlerini işleyin

Docparser sınırlamaları

Net el yazısı ile sınırlıdır; dağınık yazılar manuel düzeltme gerektirebilir

Tutarlı kalıplara sahip olmayan serbest formdaki notlar veya belgelerle uğraşmak

Docparser fiyatlandırması

Başlangıç: 32,50 $/ay

Pro: 61,50 $/ay

İş: 133 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Docparser puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (115+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Docparser hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürünlerin çevrimiçi ortamda sunulan ürün

Çevrimiçi ortamda sunulan ürün beyanlarını dijitalleştirmeye başlamak için Docparser'ı kullandık. Kullanmaya başlamak ve en yaygın belge türlerinden verileri çıkarmak çok kolay.

9. ABBYY FineReader PDF SDK (Otomatik belge iş akışlarını entegre etmek için en iyisi)

aBBYY FineReader PDF SDK aracılığıyla

ABBYY FineReader PDF SDK, belge işleme özelliklerine sahip, geliştiricilere yönelik bir araç setidir.

REST API ile diğer yazılımlarla kolayca entegre olur ve programlama becerisine sahip profesyoneller tarafından kullanılabilir.

ABBYY, OCR teknolojisini kullanarak metni ayıklayıp ayrıştırılan verilerin biçimini korur, bu da onu vergi formları, satın alma siparişleri ve benzeri işlemler için finansal hizmetler ve sigorta işleri için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

ABBYY FineReader PDF SDK'nın en iyi özellikleri

Toplamlar ve müşteri adları gibi fatura alanlarını bölgesel tanıma ile ayıklayın

Düzen bütünlüğünü koruyarak belgeleri aranabilir PDF/PDF-A'ya dönüştürün

İş kartlarından iletişim bilgilerini çıkarın ve CRM entegrasyonu için vCard'a aktarın

Yüksek hacimli iş yükleri için Azure destekli işleme ile zahmetsizce ölçeklendirin

ABBYY FineReader PDF SDK sınırlamaları

Orta düzey programlama bilgisi gerektirdiği için teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için erişimi daha zordur

Karmaşık ve zaman alıcı yapılandırma

ABBYY FineReader PDF SDK fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ABBYY FineReader PDF SDK derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (425+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ABBYY FineReader PDF SDK hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Bu aracı seviyorum çünkü kullandığım en etkili OCR programına sahip. Piyasadaki en uygun maliyetli ve kullanımı kolay ürünlerden biri. Son derece kullanıcı dostu.

Bu aracı seviyorum çünkü kullandığım en etkili OCR programına sahip. Piyasadaki en uygun maliyetli ve kullanımı kolay ürünlerden biri. Son derece kullanıcı dostu.

10. Foxit PDF SDK (En uç durumları ve çok çeşitli PDF standartlarını işlemek için en iyisi)

foxit PDF SDK aracılığıyla

En iyi PDF ayrıştırma çözümleri listemizin sonuncusu Foxit PDF SDK'dır. Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web gibi platformlarda uygulamalara gelişmiş PDF işlevselliği entegre etmek için yüksek performanslı bir geliştirme araç seti arayan geliştiriciler için en uygun seçenektir.

Foxit'in sektör lideri PDF motoruyla desteklenen bu yazılım, geliştiricilerin PDF belgelerini kolaylıkla oluşturmasına, görüntülemesine, düzenlemesine, açıklama eklemesine ve güvenliğini sağlamasına olanak tanır.

Akıllı Formlar, gelişmiş açıklamalar ve çapraz platform uyumluluğu gibi özellikleriyle, ölçeklenebilir PDF çözümlerine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için özellikle kullanışlıdır.

Foxit PDF SDK'nın en iyi özellikleri

JavaScript desteği ile herhangi bir platformda etkileşimli formları doldurmak için Akıllı Formları kullanın

Vurgulamalar, yorumlar, damgalar ve daha fazlası gibi açıklamalar oluşturun, düzenleyin, içe/dışa aktarın

Yasal belgeler veya finansal raporlar için güvenli dijital imza iş akışları geliştirin

Büyük belge depolarında gelişmiş arama fonksiyonunu uygulayın

Foxit PDF SDK sınırlamaları

Etkili bir şekilde uygulamak için kapsamlı programlama bilgisi gerektirir

Foxit PDF SDK fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Özel fiyatlandırma

Foxit PDF SDK derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

Foxit PDF SDK hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Optik Karakter Tanıma özelliği, Foxit PDF SDK'nın yeni sürümlerinde sunulan en güçlü ve verimliliği artıran tek özelliktir... Bu sayede, sadece okunabilir değil, aynı zamanda aranabilir ve düzenlenebilir olan kayıp araştırma materyallerinden oluşan benzersiz bir kütüphane oluşturuyoruz.

Optik Karakter Tanıma özelliği, Foxit PDF SDK'nın yeni sürümlerinde sunulan en güçlü ve verimliliği artıran tek özelliktir... Bu sayede, sadece okunabilir değil, aynı zamanda aranabilir ve düzenlenebilir olan kayıp araştırma materyallerinden oluşan benzersiz bir kütüphane oluşturuyoruz.

ClickUp ile Otomatikleştirin, Çıkarın ve Otomatik Pilota Geçin

Artık birçok belge işleme aracı seçeneğiniz olduğuna göre, Pazartesi günleri artık bitmek bilmeyen bir PDF dosyası avına dönüşmek zorunda değil. Artık silolaşmış dosyalarla uğraşmak veya tekrarlayan görevlerde boğulmak yok.

Bahsettiğimiz her belge işleme aracının kendine özgü güçlü yönleri olsa da, ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak bu alandaki kuralları yeniden yazıyor.

Uyumlu yaklaşımı, verileri çıkarmanıza, PDF dosyalarını temizlemenize ve iş akışlarını zahmetsizce kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Geliştiriciler ve bilgi çalışanları zaten yeterince meşgul, neden veri çıkarmayı daha da karmaşık hale getirelim?

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!