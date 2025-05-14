2025'in En İyi 13 PowerPoint Alternatifi

PowerPoint cehenneminde mi sıkışıp kaldınız? Yalnız değilsiniz.

Her gün, dünya çapında 35 milyon PowerPoint sunumu (veya metinlerle dolu dikdörtgenler) ekranları dolduruyor.

Ancak beynimiz görsel bilgileri metinden 60.000 kat daha hızlı işler. Öyleyse neden dikkatleri zor tutan eski, monoton slayt sunumlarıyla yetinelim?

Değişiklik zamanı! Sıkıcı, geleneksel slayt tabanlı sunumları dinamik, göz alıcı şaheserlere dönüştürmek için en iyi PowerPoint alternatifleri burada.

PowerPoint Sınırlamaları

Microsoft PowerPoint klasik bir yazılımdır, ancak bazı dezavantajları da vardır. En iyi sunum yazılımı olarak durumunu bozan birkaç dezavantajı şunlardır:

İnsan dokunuşu gerektiren yapay zeka: Copilot'un PowerPoint içindeki Copilot'un PowerPoint içindeki yapay zeka içerik oluşturma özelliği yardımcı olur, ancak karmaşık anlatımlar için genellikle ek ayarlamalar gerekir

Canlı öğeler, pek canlı olmayan kurulum: Cameo kamera görüntüleri ekler, ancak bunların düzgün görünmesi için çaba gerekir

Eşzamansız zorluklar: Recording Studio işe yarıyor, ancak yüksek kaliteli etkileşimli içeriği dışa aktarmak zahmetli bir iş

İşbirliği sorunları: Çevrimiçi düzenleme, gerçek zamanlı ekip çalışması için Google Slides sunumları kadar sorunsuz ve işbirliğine uygun değildir

Bu sorunlar, eğitimcileri, profesyonelleri ve takımları daha çok yönlü AI sunum araçları ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip PowerPoint alternatifleri aramaya yöneltir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: TikTok'ta #powerpoint 4,3 milyardan fazla görünüm aldı. Platform, PowerPoint sunumlarını daha dikkat çekici, estetik ve yaratıcı hale getirmeye yönelik kullanıcılar tarafından oluşturulan eğitimlere sahiptir.

PowerPoint Alternatiflerine Genel Bakış

İşte PowerPoint alternatifleri, ideal kullanıcıları ve fiyat tahminleri hakkında kısa bir genel bakış!

PowerPoint alternatifi Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma ClickUp Özelleştirilebilir şablonlar, beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar ve ClickUp Brain aracılığıyla yapay zeka destekli içerik oluşturma özelliği ile işbirliğine dayalı sunumlar yapın Çok yönlü, işbirliğine dayalı bir sunum ve ş Akışı aracı arayan bireyler, küçük ve orta ölçekli takımlar ve kurumsal müşteriler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Canva Görsel olarak çarpıcı sunumlar için kapsamlı şablonlar ve multimedya entegrasyonu ile olağanüstü tasarım esnekliği Tasarım açısından zengin sunumlara öncelik veren yaratıcılar ve pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Beautiful. ai İçeriği otomatik olarak biçimlendiren, yapay zeka destekli slayt tasarımıyla sunumlarınızı mükemmelleştirin Tasarım çabası olmadan hızlı ve mükemmel sonuçlar isteyen iş profesyonelleri Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Prezi Doğrusal olmayan sunumlar, dinamik hikaye anlatımı için yakınlaştırılabilir slaytlar Etkileşimli PowerPoint sunumları arayan eğitimciler ve atölye liderleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar Powtoon Animasyonlar ve seslendirmeler içeren karakter odaklı sahneler ve video tabanlı sunumlar Dinamik ve ilgi çekici videolar oluşturmak isteyen hikaye anlatıcıları ve yaratıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar Google Slides Google Çalışma Alanı ekosistemiyle sorunsuz bulut tabanlı işbirliği ve entegrasyon Gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan uzaktaki takımlar ve eğitimciler Google Çalışma Alanı ile ücretsiz Sunum Güçlü işbirliği özelliklerine sahip, analitik odaklı sunumlar İzleyici katılımını izlemeye odaklanan girişimler ve işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar Mentimeter Anketler, testler ve canlı izleyici geri bildirimleri ile etkileşimli, veri odaklı sunumlar Dinleyicilerin katılımını önceliklendiren konuşmacılar ve eğitimciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Keynote Sinematik geçişlerle Apple kullanıcıları için tasarlanmış şık, yüksek kaliteli sunumlar Yerel uygulama entegrasyonuyla şık sunumlar isteyen Mac kullanıcıları Ücretsiz: Mac ve iOS cihazlarda kullanılabilir Slidebean Otomatik içerik biçimlendirme özelliğine sahip sunumlar için AI destekli slayt oluşturma Yatırımcılara sunum yapmaya hazır sunumlar hazırlayan girişimciler ve girişimciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Visme Veri görselleştirmeleri, videolar ve infografikler içeren zengin multimedya sunumları Veriye dayalı, ilgi çekici içeriğe ihtiyaç duyan pazarlamacılar ve iş profesyonelleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Gamma Hikaye anlatımına ve özelleştirilebilir biçimlere odaklanan, yapay zeka tarafından oluşturulan sunumlar. Görsel olarak uyumlu, yapay zeka destekli sunumlar arayan içerik oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Zoho Show Sorunsuz işbirliği ve verimlilik için Zoho ekosistemiyle entegre Diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon isteyen Zoho kullanıcıları Ücretsiz: Bireyler ve küçük takımlar için; Pro planı için WorkDrive veya Workplace aboneliği gerekir

👀 Biliyor muydunuz? PowerPoint başlangıçta Presenter olarak adlandırılmıştı.

Kullanabileceğiniz En İyi 13 PowerPoint Alternatifi

PowerPoint işinizi halleder, ancak her zaman en uygun seçenek olmayabilir. Daha fazla yaratıcılık, esneklik veya izleyici katılımı istiyorsanız, bu PowerPoint alternatifleri sunumlarınız için ihtiyacınız olan yükseltme olabilir!

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı sunumlar ve iş akışları oluşturmak için en iyisi)

ClickUp'ı deneyin — ücretsizdir ClickUp ile projenizi birden çok görünüm ve biçimde planlayın ve sunun

Sunumunuz için slaytlardan daha fazlasını istiyorsanız, ClickUp en iyi PowerPoint alternatiflerinden biridir. Sunum içeriğiniz üzerinde AI ile beyin fırtınası yapmanızı, ilgi çekici sunumlar oluşturmanızı ve gerçek zamanlı düzenleme ile tek bir yerden işbirliği yapmanızı sağlayan her şeyi içeren bir uygulamadır. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmak veya sonsuz PowerPoint dosyaları ve sürümleri arasında kaybolmak yok.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, yazma, düzenleme ve e-posta gönderme gibi işlemler için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanınızın tamamında yapay zeka destekli yazma yardımı alabilirsiniz.

Fikirlerinizi ekleyin ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile bir sunum düzeni oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar, siz ve takımınız için fikirleri haritalandırmak, konseptleri çizmek ve akış şemaları oluşturmak için mükemmel bir görsel çalışma ortamı sunar. Slaytları tasarlamaya başlamadan önce sunumunuzu şekillendirmek için idealdir.

Slaytlarınız için zahmetsizce içerik oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Belgeleri fikirlerinizi şekillendirmenize yardımcı olabilir. Notlar alın, araştırmalara bağlantı ekleyin, multimedya içeriği ekleyin, zengin biçimlendirme (başlıklar, afişler, madde işaretli listeler ve daha fazlası) ile mesajınızı yapılandırın ve iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Belge'de özetlenen eylem öğelerini ClickUp Görevlerine bağlayarak hiçbir şeyi gözden kaçırmayın.

ClickUp Belgeleri ile takımınızla aynı anda sunum içeriğini düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

Daha çok değil, daha akıllı çalışmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain 'in yapay zeka desteği, içerik oluşturmayı hızlandırmanıza, mesajlarınızı iyileştirmenize ve mevcut çalışma alanınızdan içgörüler elde etmenize yardımcı olur. Böylece biçimlendirmeyle uğraşmak yerine her slaytta etki yaratmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile sunumlarınız için ana hatları oluşturun, içerik üzerinde beyin fırtınası yapın ve hatta yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun

Her şeyi bir araya getirmeye hazır olduğunuzda, ClickUp Sunum Şablonu, hikayenizi net ve güvenle oluşturmak ve sunmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Sunumunuzun giriş, gövde ve sonuç bölümleri için önceden biçimlendirilmiş slaytlarla, çarpıcı bir slayt sunumu anında oluşturabilirsiniz!

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sunum Şablonu ile etkili ve ilgi çekici bir sunum yapın

ClickUp, sıkıcı ve basit sunumları işbirliğine dayalı, dinamik sunumlara dönüştürür ve ş Akışınızı sorunsuz ve keyifli hale getirir.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahtalarında basit metin komutları kullanarak sunumunuz için anında AI görselleri ve sanat eserleri oluşturun. İstediğiniz görüntünün açıklamasını yazın, gerisini AI halletsin! ClickUp Brain'in yapay zekası, fikirlerinizi Beyaz Tahtalarda hayata geçirsin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir sunum şablonlarıyla kısa sürede etkileyici iş sunumları oluşturun

ClickUp'ın tescilli yapay zekası ile saniyeler içinde iyi yapılandırılmış taslaklar oluşturun

ClickUp'ın Canlı İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve anında geri bildirim sağlayın

ClickUp Clips ile asenkron sunumlar, demolar ve adım adım kılavuzlar için ekranınızı web kamerası ve seslendirme (veya seslendirme olmadan) ile kaydedin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans resimleri eklemek çok kolaydır.

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans resimleri eklemek çok kolaydır.

📖 Ayrıca Okuyun: İş Akışlarınızı İyileştirecek En İyi AI Beyaz Tahta Araçları

2. Canva (Eşsiz tasarım esnekliği ile sunumlar oluşturmak için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva ile animasyonlu sunumları istediğiniz gibi tasarlayın. PowerPoint yapılandırılmış şablonlar sunarken, Canva sürükle ve bırak özelleştirme, binlerce tasarım öğesi ve zengin multimedya seçenekleriyle size tam yaratıcı kontrol sağlar. Geleneksel slayt sunumlarının tasarım sınırlamaları olmadan görsel olarak çarpıcı sunumlar oluşturun.

Canva'nın en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak sunum şablonlarını özelleştirin

Çeşitli sektörler ve amaçlar için binlerce önceden tasarlanmış slayt kullanın

Takım üyelerini gerçek zamanlı olarak düzenlemeye ve yorum yapmaya davet edin

Video, ses, animasyon ve grafikleri kolayca ekleyin

Logonuzu, yazı tiplerinizi ve renklerinizi kitaplıkta saklayarak markanızın tutarlılığını koruyun

Canva sınırlamaları

Birçok yüksek kaliteli öğe ve şablon Pro kullanıcılarla sınırlıdır

Büyük, görsel olarak çekici sunumlar platformu yavaşlatabilir

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı özellikler ve şablonlar

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,00 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10,00 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Herkes için güçlü ama basit bir tasarım aracı

Herkes için güçlü ama basit bir tasarım aracı

👀 Biliyor muydunuz? Forethought, PowerPoint 1.0'ı 1987'de geliştirdi. Microsoft, MS Office'in 1989'da piyasaya sürülmesinden hemen önce, 1988'de bu şirketi satın aldı.

3. Beautiful. ai (AI destekli otomatik slayt tasarımı için en iyisi)

Tasarım stresi olmadan mükemmel bir sunum yapmaya ne dersiniz? Kesinlikle evet!

Kafiyeli sözlerimizi beğenmeyebilirsiniz, ancak slaytlarınızı anında yapılandırıp stilize eden Beautiful.ai 'nin AI sanat oluşturucusunu muhtemelen beğeneceksiniz. Sonuçta, PowerPoint'ün zahmetli ve sıkıcı biçimlendirme işlemlerini ortadan kaldırıyor.

İçeriğinizi ekleyin, otomatik olarak şık ve profesyonel bir sunum oluşturun. Bu araç, hızlı ve şık sonuçlara ihtiyaç duyduğunuz satış sunumları, yatırımcı sunumları ve iş raporları için mükemmeldir.

Güzel. ai'nin en iyi özellikleri

AI destekli slayt tasarımıyla içeriği biçimlendirin ve hizalayın, profesyonel bir görünüm elde edin

İş sunumları, pazarlama raporları ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonlardan yararlanın

Takım üyelerini sunumları kolayca gözden geçirmeye ve düzenlemeye davet edin

Sunumunuzu kimlerin görüntülediğini ve sunumunuzla nasıl etkileşimde bulunduklarını izleyin

Logolar, renkler ve yazı tipleriyle marka tutarlılığını koruyun

Güzel. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sınırlı özelleştirme seçenekleri ve yavaş performans bildirmektedir

Güzel. ai fiyatlandırma

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 40 $

Güzel. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

Beautiful.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, bu aracın şu özelliklere sahip olduğunu düşünüyor:

Şık, kolay ve güzel! Hiç yaratıcı bir tip olmadım, bu yüzden Beautiful ile sunumları şık hale getirmek çok kolay!

Şık, kolay ve güzel! Hiç yaratıcı bir tip olmadım, bu yüzden Beautiful ile sunumları şık hale getirmek çok kolay!

4. Prezi (Doğrusal olmayan, etkileşimli sunumlar oluşturmak için en iyisi)

prezi aracılığıyla

Sunumunuzu izleyicilerinizin keyifle izleyeceği bir yolculuğa dönüştürün. PowerPoint'ün slayt slayt biçiminden farklı olarak, Prezi'nin yakınlaştırılabilir tuvalinde fikirler arasında dinamik bir şekilde geçiş yapabilir ve akıcı, hikaye odaklı bir deneyim yaratabilirsiniz. Fikirleri doğal bir şekilde birbirine bağlayın, izleyicilerinizin ilgisini canlı tutun ve karmaşık konuları daha kolay takip edilebilir hale getirin.

Prezi'nin en iyi özellikleri

Sıkı bir slayt dizisi izlemeyen, ancak bir hikaye anlatan çekici sunumlar oluşturun

Dinamik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırarak anahtar noktaları vurgulayın

Sunumunuza hızlı bir başlangıç yapmak için profesyonelce tasarlanmış düzenlere ve temalara erişin

Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak çalışın

Uzaktan sunum paylaşımı için Zoom, Microsoft Teams ve Slack ile entegre edin

Prezi sınırlamaları

Sunum uygulaması, yakınlaştırma biçimine aşina olmayan ilk kez kullanan kullanıcılar için zor olabilir

Çoğu özellik için internet bağlantısı gerekir

Karmaşık sunumlar bazen gecikme yaşayabilir

Prezi fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm: Prezi filigranı ile temel özellikler

Artı: Aylık 19 $

Premium: 29 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 39 $

Prezi puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Prezi hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bu aracı şöyle değerlendiriyor:

İyi ama biraz ağır

İyi ama biraz ağır

5. Powtoon (Karakter odaklı, video tabanlı hikaye anlatımı sunumları için en iyisi)

powtoon aracılığıyla

Powtoon, temel slaytları akıcı animasyonlar ve sinematik geçişlerle dinamik, karakter odaklı animasyonlu sunumlara dönüştürür. Hikaye anlatımı için tasarlanmış bu araç, dikkat çekip izleyicilerin ilgisini canlı tutan pazarlama sunumları, açıklayıcı videolar ve yaratıcı projeler için mükemmeldir.

Powtoon'un en iyi özellikleri

Animasyonlu karakterler ve hikaye anlatımı sahneleriyle fikirlerinizi hayata geçirin

Daha iyi etkileşim için geleneksel slaytları dinamik videolara dönüştürün

Tasarım veya video düzenleme becerileri olmadan kolayca sunumlar oluşturun

Görselleri tamamlamak için sesli anlatımları kaydedin veya yükleyin

Sunumları video olarak paylaşın veya e-postalara ya da web sitelerine ekleyin

Powtoon sınırlamaları

Dışa aktarma seçenekleri sınırlıdır ve şablonlar ücretsiz planda filigran ile birlikte gelir

Karmaşık animasyonlar ara sıra gecikmelere neden olabilir

Powtoon fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm: Powtoon filigranı ile temel özellikler

Lite: 50 $/ay

Profesyonel: 190 $/ay

İş: Aylık 125 $, yıllık faturalandırılır

Powtoon puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Powtoon hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının görüşü:

Powtoon, sunum yapmak için çeşitli mükemmel özelliklerin sağlandığı, iyi tasarlanmış bir platformdur.

Powtoon, sunum yapmak için çeşitli mükemmel özelliklerin sağlandığı, iyi tasarlanmış bir platformdur.

google Slaytlar aracılığıyla

PowerPoint, Microsoft 365 ile senkronizasyon sağlarken, Google Slaytlar sorunsuz, bulut öncelikli takım çalışması için tasarlanmıştır. Yükleme veya dosya yükleme gerekmez, herhangi bir cihazdan veya işletim sisteminden anında erişim sağlanır. Google Çalışma Alanı entegrasyonu sayesinde takımlar gerçek zamanlı olarak düzenleme, yorum yapma ve sunum yapma olanağına sahip olur. Bu da hızlı ve tamamen uzaktan yürütülen işbirliği için mükemmel bir seçimdir.

Google Slaytlar'ın en iyi özellikleri

Diğer kullanıcılarla aynı sunumu aynı anda düzenleyin ve yorumlayın

İnternete bağlı herhangi bir cihazdan sunumlara erişin, paylaşın ve yönetin

Belgeler, E-Tablolar ve Drive gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla kusursuz bir şekilde çalışır

Sunumların önceki sürümlerini kolayca izleyin ve geri dönün

Sürükle ve bırak düzenleme özelliklerine sahip basit, kullanıcı dostu tasarım

Google Slaytlar sınırlamaları

Animasyonlar ve geçişler PowerPoint'e kıyasla sınırlıdır

Sunumları çevrimdışı düzenlemek sorunlu olabilir ve önceden kurulum gerektirir

Google Slaytlar fiyatlandırması

Google Çalışma Alanı ile ücretsiz

Google Slaytlar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Slides hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısının yorumları:

İşbirliği için uygun, tasarım için sınırlı

İşbirliği için uygun, tasarım için sınırlı

📖 Ayrıca okuyun: Etkileyici Sunumlar için Ücretsiz Google Slayt Şablonları

7. Pitch (Güçlü analitik özelliklere sahip veri odaklı sunumlar için en iyisi)

via Pitch

Neyin işe yaradığını öğrenin ve işe yaramayanları düzeltin. Sizi tahminlerde bırakmayan PowerPoint'ün aksine, Pitch görünümleri, etkileşimleri ve katılımı izlemek için gerçek zamanlı analizler sunar. Satış sunumlarını iyileştirmek ve daha büyük bir etki yaratmak için veriye dayalı içgörüler isteyen takımlar için mükemmeldir.

En iyi özellikleri tanıtın

Tüm sunumdaki görünümleri, slaytlarda geçirilen zamanı ve katılım modellerini izleyin

Paylaşılan slayt sunumlarında takım üyeleriyle beyin fırtınası oturumları düzenleyin

Kutudan çıktığı gibi kullanabileceğiniz şık, profesyonel tasarımlar ve şablonlar

Grafikleri, videoları ve etkileşimli öğeleri kolayca ekleyin

Daha hızlı güncellemeler için tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Sunum sınırlamaları

Canva gibi bulut tabanlı sunum yazılımlarına kıyasla tasarım esnekliği kısıtlayıcı olabilir

Depolama ve gelişmiş analizler ücretsiz planda sınırlıdır

Fiyat teklifi

Ücretsiz: Bireyler ve küçük takımlar için temel özellikler

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 100 $

Sunum puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pitch hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Pitch, sunum oyununu değiştiriyor. Slaytları saniyeler içinde özelleştirme yeteneği inanılmaz. Saatler sürmüş gibi görünen bir şeyi dakikalar içinde yapabilirsiniz.

Pitch, sunum oyununu değiştiriyor. Slaytları saniyeler içinde özelleştirme yeteneği inanılmaz. Saatler sürmüş gibi görünen bir şeyi dakikalar içinde yapabilirsiniz.

8. Mentimeter (Etkileşimli, izleyici odaklı sunumlar oluşturmak için en iyisi)

mentimeter aracılığıyla

Sunumlarınızı iki yönlü bir konuşma haline getirin. PowerPoint'ün statik slaytlarından farklı olarak Mentimeter, canlı anketler, soru-cevaplar ve gerçek zamanlı oylamalar kullanarak izleyicilerinizi aktif katılımcılara dönüştürür. Toplantılar, atölye çalışmaları ve sınıflar için mükemmel olan bu uygulama, katılımı yüksek tutar ve her oturumu etkileşimli hale getirir.

Mentimeter'ın en iyi özellikleri

Farklı etkinlikler ve konular için hazır şablonları kullanın

İzleyicilerin yanıtlarını görsel olarak çekici biçimlerde görüntüleyin

Katılımcıların cihazlarından basit bir kodla katılmalarını sağlayın

Herhangi bir cihazdan sunumlara erişin ve yönetin

Mentimeter sınırlamaları

Ücretsiz planda sunum başına soru sayısını sınırlar

Canva gibi sunum araçlarına kıyasla daha az esneklik

Mentimeter fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı soru ve özellikler

Temel: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mentimeter puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Keynote (Şık ve sorunsuz sunumlar isteyen Apple kullanıcıları için en iyisi)

keynote aracılığıyla

Apple kullanıcıları için geliştirilen bu sunum yazılımı, şık ve çarpıcı slaytlar oluşturmak için tasarlanmıştır. Keynote, piyasadaki diğer PowerPoint alternatifleri gibi değildir. Mac, iPad ve iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan, Apple'a özgü bir deneyim sunar.

Modern tasarımı, akıcı animasyonları ve gerçek zamanlı işbirliği özelliği ile zahmetsizce şık ve profesyonel slaytlar hazırlamak isteyenler için mükemmeldir.

Keynote'un en iyi özellikleri

Mac, iPhone ve iPad cihazlarda kusursuz bir şekilde çalışın

Diğer kullanıcılarla aynı anda sunum düzenleyin

Dinamik geçişler, animasyonlar ve sinematik slaytlar oluşturun

Slaytları doğrudan iPad'inizde açıklama ekleyin veya tasarlayın

Esnek paylaşım için mevcut PowerPoint sunumlarınızı ve PDF biçimlerini destekleyin

Keynote sınırlamaları

Windows veya Android kullanıcıları için mevcut değildir

Rakiplere kıyasla daha az önceden tasarlanmış şablon

Yeni sunum uygulamalarında yapay zeka destekli etkileşimli özellikler eksiktir

Keynote fiyatlandırması

Ücretsiz: Mac ve iOS cihazlarda kullanılabilir

Keynote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Slidebean (Startup'lar ve sunumlar için en iyisi)

slidebean aracılığıyla

Hızlı bir sunum hazırlamanız mı gerekiyor? PowerPoint'ün manuel biçimlendirme işlemlerinin aksine, Slidebean'ın yapay zekası standart bir slayt düzeni ve süreci izleyerek yatırımcılara sunmaya hazır sunumları otomatik olarak oluşturur.

Özelleştirilebilir sunum şablonları, akıllı tasarım otomasyonu ve sezgisel bir arayüz ile kurucular, düzen veya tasarımla zaman kaybetmeden etkileyici sunumlar hazırlayabilir.

Slidebean'ın en iyi özellikleri

İçeriği otomatik olarak düzenleyerek temiz ve profesyonel bir görünüm elde edin

Startup'lar, pazarlama, yatırımcılar ve müşteri sunumları için önceden tasarlanmış sunum şablonlarını kullanın

Yatırımcılar için anahtar iş metriklerini oluşturmak ve görselleştirmek için finansal modelleme araçlarını deneyin

Takım üyeleriyle işbirliği yaparak sunumları gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve inceleyin

Sunumları PDF ve PowerPoint biçimlerinde indirmek için esnek bir şekilde dışa aktarın

Slidebean sınırlamaları

Özel tasarım sınırlı hissettirebilir

Finansal modelleme özellikleri yeni başlayanlar için zor olabilir

Slidebean fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Accelerate: Kullanıcı başına aylık 99 $

Slidebean puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)

11. Visme (Veri görselleştirme ile etkileşimli sunumlar oluşturmak için en iyisi)

visme aracılığıyla

Verileri hikayeye dönüştürmek artık daha kolay. PowerPoint statik slaytlara dayanırken, Visme etkileşimli grafikler, animasyonlar ve infografikler ile verilere hayat veriyor.

İster pazarlama raporu ister iş sunumu olsun, Visme sayıları ilgi çekici ve ikna edici görsellere dönüştürür; tasarım becerisine gerek yoktur.

Visme'nin en iyi özellikleri

Etkileşimli grafikler, çizelgeler ve infografikler kolayca oluşturun

Teknik uzmanlık gerektirmeden profesyonel görünümlü slaytlar tasarlayın

Videolar, sesler ve animasyonlar ekleyin

Logonuz, yazı tipleriniz ve renklerinizle marka tutarlılığını koruyun.

Projeleri inceleme ve düzenleme için takım üyeleriyle paylaşın

Visme sınırlamaları

Ücretsiz plan, filigran ve daha az şablon içerir

Gelişmiş özelliklerin öğrenilmesi zaman alabilir

Visme fiyatlandırması

Temel: Filigranlı sınırlı özellikler ve şablonlar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

12. Gamma (Web sitesi dönüştürme özelliklerine sahip AI destekli sunumlar için en iyisi)

via Gamma

Gamma'nın yapay zeka destekli çevrimiçi sunum aracı, sadece sunumlar oluşturmakla kalmaz, bunları tek bir tıklama ile etkileşimli web sayfalarına dönüştürür. Bu araç, fikirlerinin toplantı odasının ötesine taşınmasını ve daha geniş bir kitleye zahmetsizce ulaşmasını isteyen içerik oluşturucular ve takımlar için mükemmeldir.

Gamma'nın en iyi özellikleri

Minimum girdi ile yapılandırılmış, şık slaytlar oluşturun

Sunumları paylaşılabilir, tamamen duyarlı web sitelerine dönüştürün

Düğmeler, genişletilebilir kartlar ve gömülü medya ekleyin

Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak sunumları paylaşın ve birlikte düzenleyin

Sunumlarınızla izleyicilerin etkileşimini izleyin

Gamma sınırlamaları

Web sitesi dönüştürme dahil bazı fonksiyonlar halen test aşamasındadır

Ücretsiz planda sınırlı AI tarafından oluşturulan içerik ve etkileşimli özellikler

Gamma fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm: Sınırlı gelişmiş özellikler ve yapay zeka kredileri

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

13. Zoho Show (Zoho ekosisteminde sorunsuz sunum oluşturmak için en iyisi)

zoho Show aracılığıyla

CRM, projeler veya dosya yönetimi için Zoho mu kullanıyorsunuz? O zaman Zoho Show tam size göre! PowerPoint'ten farklı olarak, Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar, verileri tek bir yerden çekmenize, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza ve zahmetsizce sunum yapmanıza olanak tanır. Ekstra adımlar, sekme değiştirme yok, sadece daha sorunsuz iş akışları ve daha iyi sunumlar var.

Zoho Show'un en iyi özellikleri

Zoho CRM, WorkDrive ve Projeler ile bağlantı kurun

Yazılım yüklemeden herhangi bir cihazdan sunumlar üzerinde çalışın

Takım arkadaşlarınızla sunumları birlikte hazırlayın

Biçimlendirme sorunları yaşamadan PowerPoint slaytları olarak içe ve dışa aktarın

Pazarlama, iş ve eğitim içeriği için şablonları deneyin

Zoho Show sınırlamaları

Karmaşık geçişler için daha az gelişmiş seçenekler

Çevrimdışı düzenleme özelliği yok

Zoho Show fiyatlandırması

Ücretsiz: Bireyler ve küçük takımlar için

Pro: WorkDrive veya Workplace aboneliği gerekir

Zoho Show puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

ClickUp—PowerPoint'ten daha fazlası

PowerPoint'in zamanı geçti, ama kabul edelim, artık biraz... eskimiş gibi. ClickUp, özelleştirilebilir şablonları ve sezgisel Beyaz Tahta özelliği ile yaratıcı, işbirliğine dayalı sunumlar için dönüştürücü bir araçtır. Hiç uğraşmadan görsel olarak çarpıcı slaytlar oluşturabilir ve hatta araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan dinamik açıklamalar için görsel-işitsel Klipler kaydedebilirsiniz.

Oh, ve yapay zekası mı? Yazımdan görüntü oluşturmaya kadar her şey için kişisel bir asistanınız varmış gibi. Öyleyse neden eh işte ile yetinirken, izleyicilerinizi vay canına diye hayran bırakma fırsatını kaçırın?

ClickUp'a kaydolun ve herkesin sunumunuzu sabırsızlıkla beklemesini sağlayın!