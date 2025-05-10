2025'te Sosyal Medya Büyümesi için En İyi 10 Instagram Planlama Uygulaması

Birçok faktörün rol oynadığı Instagram algoritmasını memnun etmek kolay bir iş değildir. İçerik kalitesi ve biçimi önemli olmakla birlikte, yayınlama zamanı da etkileşimi önemli ölçüde etkiler.

Sadece sosyal medya yöneticileri, bayram paylaşımı yapmak için sabahın köründe uyanmanın zorluğunu anlayabilir. Instagram'ın zaman çizelgesine uyum sağlamak yerine, Instagram planlama uygulamalarını kullanarak Instagram paylaşımlarınızı kontrol altına alabilir ve kendi şartlarınıza göre planlayabilirsiniz.

Bu araçlar basit ve kullanışlıdır, takvimleri önceden planlamanıza ve eksiksiz bir içerik akışı sağlamanıza olanak tanır. Ş Akışınızı basitleştirmek için, keşfedebileceğiniz en iyi Instagram planlama uygulamaları ve sosyal medya yönetim araçlarının bir listesini hazırladık.

En İyi Instagram Planlama Uygulamalarına Genel Bakış

İşte en iyi Instagram planlayıcı uygulamaları ve bunların öne çıkan özellikleri hakkında kısa bir özet:

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp İçerik planlama ve takım işbirliği AI içgörüler, beyaz tahtalar + takvim, otomasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Hootsuite Planlama ve sosyal medya analitiği Birden fazla gönderi türü, analiz, AI altyazıları, sosyal dinleme desteği Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Buffer Basit planlama ve içerik planlama Sürükle ve bırak ile gönderi planlama, AI başlıkları, etkileşim merkezi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlarla gelişmiş özelliklerin kilidini açın SocialBee Evergreen Instagram planlama ve içerik otomasyonu Gönderi geri dönüşümü, içerik kategorileri, AI içerik araçları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur Daha sonra Görsel Instagram planlama ve zamanlama Sürükle ve bırak planlayıcı, AI başlıklar, en iyi zaman önerileri, Bio'da bağlantı Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Sprout Social Gelişmiş analizler ve takım işbirliği En uygun gönderim zamanları, duygu izleme, SproutLink, onay ş akışları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Tailwind Hashtag optimizasyonu ve otomatik Instagram planlama SmartSchedule, hashtag bulucu, ızgara planlayıcı, Smart. bio Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlarla gelişmiş özelliklerin kilidini açın Sendible Ajanslar ve çoklu hesap yönetimi İlk yorum hashtag'leri, toplu planlama, müşteri gösterge panelleri, raporlama Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur SocialPilot Bütçeye duyarlı ajanslar ve KOBİ'ler Toplu planlama, AI altyazılar, içerik kitaplığı, beyaz etiket analitiği Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur Pallyy Instagram öncelikli sosyal medya yönetimi Izgara önizleme, AI hashtag'leri, ilk yorum planlama, Bio Link Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlarla gelişmiş özelliklerin kilidini açın

Instagram Planlama Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Zamanlama uygulamalarında görmek istediğim bir şey, daha iyi saat dilimi desteği... Bu uygulamaların farklı sosyal platformlar için daha sorunsuz entegrasyonlara sahip olması ve her biri için ayrı bir araca ihtiyaç duymamak kesinlikle harika olurdu.

Zamanlama uygulamalarında görmek istediğim bir şey, daha iyi saat dilimi desteği... Bu uygulamaların farklı sosyal platformlar için daha sorunsuz entegrasyonlara sahip olması ve her biri için ayrı bir araca ihtiyaç duymamak kesinlikle harika olurdu.

Bunlar, Reddit'teki sosyal medya yöneticilerinin bir planlama uygulamasında aradığı tüm özelliklerdir. Ayrıca, Instagram için en iyi planlama uygulamalarının sağlaması gereken bazı temel unsurlar şunlardır:

Planlama için gönderileri kolayca sürükleyip bırakın , önceden plan yapın ve net bir takvim görünümüyle Instagram feed'inizi yönetin

Instagram Hikayelerini normal Instagram gönderileri gibi tam zamanında planlayın

Yayınlamadan önce gönderilerinizin, başlıklarınızın ve karusel gönderilerinizin nasıl görüneceğini tam olarak görün

Beğeniler, yorumlar, erişim ve takipçi artışı hakkında değerli bilgiler edinin ve sosyal medya stratejinizi geliştirin

Birden fazla sosyal medya hesabını yönetin ve tek bir gösterge panelinden diğer sosyal medya platformları için gönderiler planlayın

Instagram'ı yöneten bir takımınız varsa, onay ş Akışlarını aramayı unutmayın

En İyi 10 Instagram Planlama Uygulaması

İşte, stres yaşamadan yayın planınıza sadık kalmanıza yardımcı olacak en iyi Instagram araçları.

1. ClickUp (En iyi Instagram içerik planlama ve takım işbirliği aracı)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin Pazarlama Takımları için ClickUp ile sosyal medya içerik oluşturma ve dağıtımının her adımını basitleştirin

Sosyal medya yöneticileri mükemmel bir Instagram proje yönetimi aracı oluşturabilselerdi, bu araç ClickUp'a çok benzerdi. Çünkü ClickUp, içerik planlama, takım işbirliği ve yapay zekayı tek bir güçlü platformda birleştirerek iş için her şeyi yapan uygulama olarak hizmet verir.

Benzersiz özelliklerini daha iyi anlamak için, sosyal medya içeriği oluşturmanın farklı aşamalarına ve ClickUp for Marketing Teams'in her adımı nasıl basitleştirdiğine bakalım:

İçerik fikir üretme: Sürekli olarak yeni Instagram içeriği üretmek zor olabilir. Güçlü bir fikir üretme süreci şunları dikkate alır:

Hedef kitlenizi anlayın: En çok neyle etkileşime giriyorlar?

Trendleri izleme: Rakipleriniz ve influencer'lar için ne işe yarıyor?

Farklı biçimleri keşfedin: Video gönderileri, karusel gönderileri, anketler ve hikayeler

İçeriği yeniden kullanma: Yüksek performanslı gönderileri güncelleme ve yeniden paylaşma

Fikirlerinizi düzenli tutmak için yapay zeka destekli araçlar, trendleri araştırmanıza, geçmiş etkileşimleri analiz etmenize ve hedef kitlenizin ilgisini çekecek içerik fikirleri önermenize yardımcı olabilir.

Örneğin, ClickUp'ın yerel, çok amaçlı AI asistanı ClickUp Brain, sosyal medya gönderilerini, çevrimiçi yorumları ve tüketici içgörülerini işleyerek içerik stratejinizi iyileştirebilir ve keşfedilmeye değer boşlukları tespit edebilir.

Brain ile kendinizinkini oluşturun ClickUp Brain'i kullanarak içerik fikirleri üretin, trendleri analiz edin ve sosyal medya stratejinizi geliştirin

Zihin haritalama yoluyla görsel akış: İçerik fikirlerinin bir listesini oluşturduktan sonra, bunlar arasındaki bağlantıları görselleştirmek planınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Zihin haritalama, beyin fırtınasından uygulamaya kadar içerik akışını taslak haline getirmek ve farklı Instagram gönderileri arasındaki bağlantıları belirlemek için harika bir yoldur (ör. bir gönderiyi ilgili bir Instagram Hikayesine bağlamak).

Kalem ve kağıt kullanmak yerine, ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak sürükle ve bırak zihin haritaları oluşturun, görsel içerik (ve AI tarafından oluşturulan görüntüler) ekleyerek yayın fikirlerinizi destekleyin ve sosyal medya metinleri üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Bu, farklı içerik parçalarının genel stratejinize nasıl uyduğunu görmenizi kolaylaştırır.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile içerik fikirlerini, iş akışlarını ve kampanya yapılarını görsel olarak haritalandırarak sorunsuz planlama yapın

Görev tabanlı bir iş akışı oluşturma: Net bir içerik iş akışı, ilerlemeyi izlemeye ve Instagram gönderilerini verimli bir şekilde planlamaya yardımcı olur.

ClickUp Görevleri gibi proje yönetimi araçları, içerik oluşturma ve dağıtım sorumluluklarını atamanıza, son tarihler eklemenize ve ClickUp'ta Özel Durumlar (İnceleniyor, Düzenlenmesi Gerekiyor, Onaylandı) ayarlamanıza olanak tanır. Bu, her gönderinin yayınlanmadan önce incelenmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

ClickUp Görevleri kullanarak görev atamaları, son tarihler ve onay aşamalarıyla içerik akışınızı düzenleyin

💡 Profesyonel İpucu: Paylaşılan bir belge üzerinde çalışıyorsanız, ClickUp Belgeleri, takımınız tarafından bırakılan geri bildirimleri ve yorumları doğrudan belge içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize olanak tanır, böylece takip etmeniz kolaylaşır.

Sosyal medya içerik takvimi düzenleme: İçerik takvimi, takımların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve son dakika telaşını önler.

E-tablolar kullanmak yerine, ClickUp'ın Takvim Görünümü gibi görsel içerik takvimi yazılımları, takımların birden fazla gönderiyi planlamasına, zaman çizelgelerini ayarlamasına ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır. Bu sayede herkes neyin ne zaman olacağını bilir.

ClickUp Takvim Görünümü kullanarak görsel bir içerik takvimi ile tüm içerik akışınızı planlayın, programlayın ve yönetin

İçerik takvimine benzer şekilde, ClickUp'ın Sosyal Medya Yayınlama Takvimi Şablonu, sosyal medya yöneticilerinin tutarlılığı korumasına yardımcı olan yapılandırılmış bir çerçeve sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Sosyal Medya Yayın Planlama Şablonu ile gerçek zamanlı içgörülere dayalı olarak sosyal medya stratejinizi geliştirin

Birden fazla platformda yayınları önceden planlamanıza olanak tanıyarak, içeriğinizin doğru zamanda doğru kitleye ulaşmasını sağlar. Ayrıca, yerleşik performans izleme ve analiz özellikleriyle, gerçek zamanlı içgörülere dayalı olarak sosyal medya stratejinizi iyileştirebilirsiniz.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirme: Otomasyon, saatlerce süren manuel işlerden tasarruf sağlayarak pazarlamacıların idari görevler yerine içerik oluşturmaya odaklanmalarını sağlar. Otomatikleştirmeyi düşünün:

Görev atamaları (örneğin, yeni bir gönderi fikri eklendiğinde otomatik olarak bir tasarımcı ve metin yazarı atayın)

İçerik onayları (ör. taslak incelemeye hazır olduğunda düzenleyicileri bilgilendirin)

Gönderi planlama (ör. Instagram planlama sosyal medya araçlarını kullanarak içeriği otomatik olarak yayınlama)

Yukarıdakileri ClickUp Otomasyonları ile yapabilirsiniz — bu süreçleri basitleştirin, hataları azaltın ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde akış halinde tutun.

ClickUp Otomasyonları ile onaylar, atamalar ve gönderi planlama gibi tekrarlayan sosyal medya görevlerini otomatikleştirerek zaman kazanın

Analitiklerle performans izleme: İçeriğiniz yayınlandıktan sonra, erişim ve takipçi artışı gibi etkileşim metriklerini izlemek, gelecekteki stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri, gerçek zamanlı performans verilerini göstererek, neyin işe yaradığına göre yaklaşımınızı kolayca ayarlamanıza olanak tanır.

Performans metriklerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve ClickUp Gösterge Panelleri'ni ayarlayarak sosyal medya çabalarınızı optimize etmek için değerli içgörüler elde edin

Bir başlangıç mı arıyorsunuz? ClickUp Sosyal Medya Şablonu, sosyal medya stratejinizi hassas bir şekilde organize etmek, planlamak ve yürütmek için merkezi bir hub görevi görür. Rekabette bir adım önde olmak ve verilere dayalı kararları zahmetsizce almak istiyorsanız deneyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli içgörülerle içerik , planlama ve işbirliğini tek bir yerden yöneterek sosyal medya stratejinizi geliştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirlerinizi görsel olarak beyin fırtınası yapın ve düzenleyin , kampanyalarınızı ve iş akışlarınızı haritalandırın

ClickUp Görevleri ile iş akışlarını ve görev yönetimini kolaylaştırın, son tarihleri, durumları ve onayları ayarlayın

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile gönderileri zahmetsizce planlayın ve zamanlayın, tutarlı bir Instagram akışı sağlayın

Onaylar, atamalar ve otomatik yayınlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme özellikleri nedeniyle öğrenmesi zaman alır

Bazen yavaş yükleme süreleri yaşanabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Her projede, takımın aşması gereken sorunlar veya engeller olabilir, ancak ClickUp, ulaşmamız gereken kişilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlıyor. Otomasyonlar, çok eski ve zaman alıcı bir süreci daha hızlı ve daha doğru bir şekilde akış haline getirmemizi sağladı.

Her projede, takımın aşması gereken sorunlar veya engeller olabilir, ancak ClickUp, ulaşmamız gereken kişilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlıyor. Otomasyonlar, çok eski ve zaman alıcı bir süreci daha hızlı ve daha doğru bir şekilde akış haline getirmemizi sağladı.

2. Hootsuite (Instagram planlama ve sosyal medya analizi için en iyisi)

via Hootsuite

Sosyal medya yöneticileri, yayın programlarına uymak, etkileşimi izlemek ve kitle etkileşimlerine yanıt vermek gibi görevlerin hızla bunaltıcı hale gelebileceğini bilir.

Hootsuite, Instagram gönderilerini, Hikayeleri, Reels'ları ve karusel gönderilerini planlamak için merkezi bir gösterge paneli sunarak bu sorumluluğu paylaşır. Ayrıca performansı ölçmek için analizler de sağlar.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Hikayelerden Reels ve karusel gönderilerine kadar Instagram içeriklerini tek bir yerden planlayın ve yönetin

Instagram analitiği ile performansı analiz edin, en iyi performans gösteren içeriği belirleyin ve etkileşim stratejilerini optimize edin

OwlyWriter AI gibi yapay zeka destekli araçları kullanarak başlıklar oluşturun ve içeriği verimli bir şekilde yeniden kullanın

Yerleşik sosyal dinleme özelliği ile trendleri ve rakipleri takip ederek sektördeki değişikliklerden bir adım önde olun

Organik ve ücretli kampanyaları yan yana yönetin, reklam çabalarını daha kolay denetleyin

Hootsuite sınırlamaları

Nispeten yüksek fiyatları, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için erişilebilirliğini azaltır

Karmaşık kullanıcı arayüzü, tam olarak anlaşılması ve etkili bir şekilde kurulması için zaman gerektirir

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 99 $

Takım : 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.700+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Hootsuite hakkında söyledikleri

Sosyal medya için planlama, takvim ve hesap yönetimi konusunda en yüksek puanı alan uygulamalardan biri. Hootsuite, büyük işletmelere yönelik bir uygulama gibi görünüyor. Dezavantajı, diğerlerine kıyasla pahalı olması.

Sosyal medya için planlama, takvim ve hesap yönetimi konusunda en yüksek puanı alan uygulamalardan biri. Hootsuite daha çok büyük işletmelere yönelik gibi görünüyor. Dezavantajı, diğerlerine kıyasla pahalı olması.

📖 Daha fazla bilgi: Hootsuite'un size uygun olup olmadığından emin değil misiniz? Daha akıllı planlama, daha derin analizler ve daha iyi işbirliği sunan güçlü sosyal medya yönetim araçlarını keşfetmek için en iyi Hootsuite alternatiflerine göz atın.

3. Buffer (Basit Instagram planlama ve içerik planlama için en iyisi)

via Buffer

Her sosyal medya yöneticisinin aşırı karmaşık bir planlama aracına ihtiyacı yoktur; bazen basitlik anahtardır. Buffer, kolay Instagram planlamasına odaklanır ve kullanıcıların pazarlama derecesine ihtiyaç duymadan gönderileri, Reels'leri, Hikayeleri ve karusel gönderilerini planlamasına olanak tanır.

Sezgisel arayüzü, Instagram içeriğini planlamak ve izlemek için basit bir yol arayan bireysel pazarlamacılar, küçük işletmeler ve içerik oluşturucular için idealdir.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak arayüzüyle Instagram gönderilerini, Hikayeleri ve Reels'ları planlayın ve otomatik olarak yayınlayın

Instagram analitiği ile etkileşimi takip edin, en iyi performans gösteren içeriği ve en uygun yayınlama zamanlarını belirleyin

Buffer'ın AI Asistanını kullanarak başlıklar oluşturun, fikirler üretin ve içeriğinizi iyileştirin

Instagram ve Facebook'taki yorumları tek bir yerden yöneterek takipçilerinize daha kolay yanıt verin

İçerik fikirlerini gelecekteki gönderiler ve kampanyalar için merkezi bir hub'da kaydedin ve düzenleyin

Buffer sınırlamaları

Sınırlı analitik ve sosyal dinleme, derinlemesine rakip analizi için daha az uygun hale getirir

Temel otomasyon seçenekleri, daha gelişmiş planlama araçlarına kıyasla bazı görevler için manuel müdahale gerektirir

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler : Kanal başına aylık 6 $

Takım: Kanal başına aylık 12 $

Buffer puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Instagram başlangıçta zamanlama özelliği düşünülerek tasarlanmamıştı. Bu durum, Instagram'ın Ocak 2018'de Graph API aracılığıyla iş hesapları için otomatik yayınlamayı resmi olarak etkinleştirmesiyle değişti. Bu güncellemeden önce, Later ve Buffer gibi zamanlama araçları, kullanıcılara manuel olarak yayın yapmalarını hatırlatmak için push bildirimlerine güvenmek zorundaydı.

4. SocialBee (Her zaman güncel Instagram içerik planlaması için en iyisi)

via SocialBee

Bir Instagram hesabını aktif tutmak için düzenli olarak paylaşım yapmak gerekir, ancak tüm içeriklerin her seferinde sıfırdan oluşturulması gerekmez. SocialBee, zamansız içeriklerin geri dönüşümünde uzmanlaşmıştır.

İşte nasıl işliyor: Bu araç, Instagram gönderilerini bir kez planlamanıza ve zaman içinde otomatik olarak yeniden yayınlanmasını sağlar. Bu, minimum çabayla etkileşimi en üst düzeye çıkarmak isteyen markalar ve işletmeler için özellikle kullanışlıdır.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

Gönderileri geri dönüştürerek, feed'inizi aktif tutmak için her zaman güncel olan içeriklerin planlamasını otomatikleştirin

İçerik kategorileriyle gönderileri düzenleyin ve farklı içerik türlerinin dengeli bir karışımını sağlayın

Esnek zamanlama seçenekleriyle Instagram Hikayeleri, Reels ve karusel gönderilerini planlayın

İçerik oluşturma sürecini hızlandırmak için AI tarafından oluşturulan başlıklar ve görseller kullanın

Tutarlı ve görsel olarak çekici bir feed sağlamak için Instagram ızgara düzeninizi önizleyin

SocialBee sınırlamaları

Sınırlı analitik ve etkileşim izleme, yayın performansını derinlemesine ölçmeyi zorlaştırır

Rakip izleme ve trend analizini kısıtlayan gelişmiş sosyal dinleme özellikleri yoktur

SocialBee fiyatlandırması

Bootstrap : Kullanıcı başına aylık 29 $

Accelerate : Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: 99 $/ay

SocialBee puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcıların SocialBee hakkında söyledikleri

Tek bir yerden birden fazla platforma gönderi yapabilme özelliğini seviyorum. Gösterge paneli, belirli bir kanalın kurallarına uymak için değişiklik yapmanız gerektiğinde sizi uyarır. Başlamak da çok kolaydı. Hesaplarınızı bağladıktan sonra, içeriğinizi göndermeye başlayabilirsiniz.

Tek bir yerden birden fazla platforma gönderi yapabilmeyi seviyorum. Gösterge paneli, belirli bir kanalın kurallarına uymak için değişiklik yapmanız gerekirse sizi uyarır. Başlamak da çok kolaydı. Hesaplarınızı bağladıktan sonra, içeriğinizi yayınlamaya başlayabilirsiniz.

5. Later (Görsel Instagram planlama ve zamanlama için en iyisi)

via Later

Instagram estetiği markanız için önemliyse, Later, tutarlı bir feed oluşturmanıza yardımcı olacak sürükle ve bırak özellikli görsel bir planlayıcı sunar.

Öncelikle Instagram kullanıcıları için tasarlanmış olup, gönderiler, Hikayeler, karuseller ve Reels için otomatik yayınlama özelliği ile içerik planlamasını basitleştirir.

Bu araç ayrıca hashtag önerileri, en iyi yayınlama zamanı hakkında bilgiler ve bir AI başlık yazarı da sunar.

Later'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak takvimini kullanarak Instagram gönderilerini görsel olarak planlayın ve zamanlayın

Tekli görseller, karuseller, Hikayeler ve Reels'ları otomatik olarak yayınlayarak tutarlılığınızı koruyun

Analitik, hashtag önerileri ve en iyi yayınlama zamanları ile içerik performansını optimize edin

AI destekli başlık yazma özelliğini kullanarak içerik oluşturmayı hızlandırın

Biyografide bağlantı özelliği, web sitelerine, çevrimiçi mağazalara ve bloglara trafik çeker

Daha sonra sınırlamalar

Sınırlı etkileşim özellikleri, Instagram etkileşimlerini yönetmeyi zorlaştırır

Marka bahsetmelerini ve rakip içgörülerini izlemek için sosyal dinleme araçları yok

Daha sonra fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 25 $

Büyüme : 45 $/ay

Gelişmiş : 80 $/ay

Ajans : 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Daha sonra derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Later hakkında söyledikleri

Haftalık içeriğinizi görebileceğiniz tam takvim görünümünü beğendim. Ayrıca, aylık içerik performans özetimi yaparken analiz sayfası çok yardımcı oluyor.

Haftalık içeriğinizi tam takvim görünümünde görebilmeyi seviyorum. Ayrıca, aylık içerik performans özetimi yaparken analiz sayfası da çok yardımcı oluyor.

6. Sprout Social (Gelişmiş analitik ve takım işbirliği için en iyisi)

via Sprout Social

Sprout Social pahalı olsa da, derinlemesine analizler, yapay zeka destekli içgörüler ve sorunsuz takım işbirliği sunan birinci sınıf bir seçimdir.

Çoklu platform planlama, içerik onay ş akışları, sosyal dinleme ve kitle duyarlılık analizi gibi özellikler sayesinde, karmaşık sosyal medya operasyonları olan markalar için mükemmel bir seçenek.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

AI destekli içerik önerileriyle başlıkları ve yayın fikirlerini geliştirin

Gelişmiş sosyal dinleme araçlarını kullanarak konuşmaları, markadan bahsetmeleri ve hedef kitlenin duygularını izleyin

Etkileşim verilerine dayalı Optimal Send Times özelliği ile yayınlamak için en uygun zamanı tahmin edin

Ayrıntılı analizler ve özel raporlarla hedef kitle bilgilerini ve kampanya performansını analiz edin

Onay ş Akışları ve mesaj etiketleme gibi takım özelliklerini kullanarak verimli bir şekilde işbirliği yapın

SproutLink (biyografide bağlantı aracı) ile Instagram'dan doğrudan web sitenize trafik çekin

Sprout Social sınırlamaları

Nispeten yüksek fiyatı, tek başına çalışan girişimciler veya küçük işletmeler için ideal değildir

Kullanıcı başına fiyatlandırma modeli, takımınız büyüdükçe pahalı hale gelebilir

Kapsamlı özellik seti nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Sprout Social fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 249 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 399 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3.837+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (595+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Sprout Social hakkında söyledikleri

Sproutsocial'ı iki farklı şirkette kullandım ve kendi dijital ajansımda da kullanacağım. Sosyal mesajları düzenlemek, planlamak ve yayınlamak için harika bir araç.

Sproutsocial'ı iki farklı şirkette kullandım ve kendi dijital ajansımda da kullanacağım. Sosyal mesajları düzenlemek, planlamak ve yayınlamak için harika bir araç.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Sprout Social Alternatifleri

7. Tailwind (Otomatik Instagram planlama ve hashtag optimizasyonu için en iyisi)

via Tailwind

Sadece yayınlamaktan daha fazlasını sunan bir Instagram planlama aracı arıyorsanız, Tailwind'i deneyebilirsiniz. Bu araç akıllı planlama, hashtag önerileri ve görsel içerik planlama özellikleri sunar.

Gerçekten kullanışlı bir özellik: Tailwind'in SmartSchedule özelliği, kitlenin etkinliğine göre en iyi yayınlama zamanlarını otomatik olarak bulur.

Tailwind'in en iyi özellikleri

Instagram gönderilerini, Hikayeleri ve karuselleri otomatik olarak yayınlayarak manuel yayınlama ihtiyacını azaltın

Tailwind'in Hashtag Bulucu özelliği ile hashtag'leri otomatik olarak bulun ve planlayarak gönderilerinizin görünürlüğünü artırın

Sürükle ve bırak ızgarasını kullanarak feed'inizi görsel olarak planlayın ve önizleyin, Instagram'da uyumlu bir estetik elde edin

Etkileşim için en uygun zamanları belirleyen SmartSchedule ile yayın planınızı optimize edin

Gönderileri önemli içeriğe bağlayan, otomatik olarak güncellenen bir bağlantı biyografisi aracı olan Smart Bio ile trafiği artırın

Tailwind sınırlamaları

Otomatik yayınlama kısıtlamaları, çoklu görsel içeren yayınların manuel olarak yayınlanmasını gerektirir

Temel analizler, diğer Instagram planlama araçlarında bulunan derinlemesine içgörülerden yoksundur

Tailwind fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Gelişmiş : 49,99 $/ay

Maksimum: 99,99 $/ay

Tailwind puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Sendible (Ajanslar ve takım işbirliği için en iyisi)

via Sendible

Çoğu sosyal medya yöneticisinin aşina olduğu bir şey, birden fazla sosyal medya hesabını yönetmektir. Bu, takımlarla koordinasyon ve performans izleme gibi ek sorumluluklar getirir ve her ikisi de kısa sürede çok zorlayıcı hale gelebilir.

Ajanslar ve pazarlama takımları için tasarlanan Sendible, Instagram gönderilerini planlamak, etkileşimi izlemek ve ayrıntılı raporlar oluşturmak için birleşik bir gösterge paneli sunar.

Sendible'ın en iyi özellikleri

Hikayeler, karuseller ve ilk yorum hashtag'leri dahil olmak üzere Instagram içeriklerini planlayın ve otomatik olarak yayınlayın

Onay iş akışları ve müşteri gösterge panelleri ile birden fazla hesabı verimli bir şekilde yönetin, ajanslar için mükemmel

Instagram yorumlarını ve mesajlarını gerçek zamanlı olarak izleyin, daha hızlı yanıtlar için takım üyelerine atayın

Otomatik raporlar oluşturun ve performansı izleyin, özel markalama ile profesyonel analizler sunun

İçeriği toplu olarak içe aktarın ve kuyruklar oluşturarak, manuel müdahaleye gerek kalmadan her zaman güncel olan içeriğin yeniden yayınlanmasını otomatikleştirin

Sendible sınırlamaları

AI destekli başlık veya içerik oluşturma özelliği olmadığı için manuel olarak gönderi oluşturulması gerekir

Derin sosyal dinleme araçları eksik, bu da rakip izlemeyi bazı alternatiflere göre daha az sağlam hale getiriyor

Sendible fiyatlandırması

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 29 $

Traction : 89 $/ay

Ölçek : 199 $/ay

Gelişmiş : 299 $/ay

Enterprise: 750 $/ay

Sendible puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (880+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Sosyal Medya Büyümesi için En İyi Instagram Planlayıcılar

9. SocialPilot (Bütçeye önem veren ajanslar ve KOBİ'ler için en iyisi)

via SocialPilot

Uygun fiyatlı ancak güçlü bir sosyal medya yönetim aracı mı arıyorsunuz? SocialPilot, zengin özelliklere sahip bir planlayıcıya ihtiyaç duyan ajanslar, küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için tasarlanmıştır.

Hootsuite gibi rakiplerine kıyasla SocialPilot, benzer özellikleri çok daha düşük bir maliyetle sunar. Kullanımı kolay planlama, analiz ve takım işbirliği araçları sunar.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

Tüm Instagram içerik türlerini (Gönderiler, Reels, Hikayeler ve Karuseller) kolaylıkla planlayın

AI Pilot'u kullanarak ilgi çekici başlıklar ve hashtag önerileri oluşturun

İlk yorum planlamasını otomatikleştirerek başlıkları temiz tutun ve erişimi artırın

İçerik Kitaplığı ile yeniden kullanılabilir gönderilere anında erişin, içerik oluşturma zamanından tasarruf edin

Toplu planlama ile tek seferde 500'e kadar gönderi yükleyin

Ajanslar için beyaz etiket markalama dahil olmak üzere gelişmiş analiz ve raporlama ile performansı analiz edin

Sosyal Gelen Kutusu ile Facebook, Instagram, LinkedIn ve Google İş'teki mesajları ve yorumları yönetin

SocialPilot sınırlamaları

TikTok otomatik yayınlama yok

Marka izleme için gelişmiş sosyal dinleme özellikleri yoktur

Hootsuite gibi rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyon

SocialPilot fiyatlandırması

Temel özellikler : Aylık 30 $

Standart : 50 $/ay

Premium : 100 $/ay

Ultimate: 200 $/ay

SocialPilot puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (820+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (370+ yorum)

Gerçek kullanıcıların SocialPilot hakkında söyledikleri

Hesaplarımızı bağlamak ve gönderilerimizi planlamak çok kolay! Takımımız ve kullanıcılarımızla birlikte uygulaması kolaydı. Haftada 75'ten fazla sosyal medya hesabına gönderi paylaşıyoruz, bu yüzden kullanımı kolay bir araca sahip olmak son derece yararlı.

Hesaplarımızı bağlamak ve gönderilerimizi planlamak çok kolay! Takımımız ve kullanıcılarımızla birlikte uygulaması kolaydı. Haftada 75'ten fazla sosyal medya hesabına gönderi paylaşıyoruz, bu yüzden kullanımı kolay bir araca sahip olmak son derece yararlı.

📖 Ayrıca okuyun: Ajanslar için en iyi sosyal medya yönetim araçları

10. Pallyy (Instagram odaklı sosyal medya yönetimi için en iyisi)

via Pally

Sosyal medya stratejiniz büyük ölçüde Instagram'a odaklanıyorsa, Pallyy geleneksel sosyal medya yönetim araçlarına göre güçlü ancak bütçe dostu bir alternatiftir.

Başlangıçta bir Instagram analiz aracı olarak geliştirilen Pallyy, güçlü görsel içerik planlama özelliklerine sahip tam donanımlı bir sosyal medya planlayıcıya dönüştü.

Pallyy'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak içerik takvimi ile basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünde gezinin

AI destekli araçlarla optimize edilmiş başlıklar ve hashtag'ler oluşturun

Yayınlamadan önce gönderilerinizi düzenlemek için Instagram Grid'inizi görsel olarak önizleyin

Başlıklarınızı karmaşık hale getirmeden hashtag eklemek için ilk yorumları planlayın

Instagram izleme ile rakiplerinizin etkileşimlerini, gönderilerini ve büyümesini takip edin

Otomatik raporları doğrudan e-postanıza alın (günlük, haftalık veya aylık)

Bio Link aracını kullanarak izlenebilir bağlantılar içeren özelleştirilmiş bir açılış sayfası oluşturun

Pallyy sınırlamaları

Instagram için en iyisi — diğer platformlar için analizler daha az ayrıntılıdır

Gelişmiş otomasyon özellikleri yoktur (ör. gönderi geri dönüşümü, AI tarafından oluşturulan gönderi önerileri)

Özel markalama ihtiyacı olan ajanslar için beyaz etiketleme seçeneği yoktur

Pallyy fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium Plan : Kullanıcı başına aylık 25 $

Takım Planı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pallyy puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (65+ yorum)

📖 Daha Fazla Bilgi: Birden fazla platformda müşteri etkileşimlerini yönetmekte zorlanıyor musunuz? Etkileşimi kolaylaştırmak, konuşmaları izlemek ve kalıcı ilişkiler kurmak için en iyi sosyal medya CRM araçlarını keşfedin.

Sosyal medya içerik yönetiminizi ve müşteri etkileşimini geliştirebilecek 3 ek araç:

CoSchedule : Pazarlama takımlarının pazarlama takvimleri ve planlama platformları aracılığıyla blog gönderileri ve e-posta kampanyalarının yanı sıra sosyal medya içeriklerini planlamasına, düzenlemesine ve otomatikleştirmesine yardımcı olur. : Pazarlama takımlarının pazarlama takvimleri ve planlama platformları aracılığıyla blog gönderileri ve e-posta kampanyalarının yanı sıra sosyal medya içeriklerini planlamasına, düzenlemesine ve otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Loomly : İşletmelerin tutarlı bir çevrimiçi varlık sürdürmelerine yardımcı olmak için yayınlamayı otomatikleştirir. Ayrıca içerik önizlemeleri sağlar ve yayın fikirlerini saklar. : İşletmelerin tutarlı bir çevrimiçi varlık sürdürmelerine yardımcı olmak için yayınlamayı otomatikleştirir. Ayrıca içerik önizlemeleri sağlar ve yayın fikirlerini saklar.

eClincher : Görsel takvim planlama ve akıllı zamanlama ile optimize edilmiş yayın zamanları ve sıra otomasyonuna sahip bir etkileşim aracı sunar. : Görsel takvim planlama ve akıllı zamanlama ile optimize edilmiş yayın zamanları ve sıra otomasyonuna sahip bir etkileşim aracı sunar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Instagram'da ilk kez Temmuz 2010'da kurucu ortak Kevin Systrom tarafından paylaşılan fotoğraf, bir köpek ve bir ayak (kız arkadaşı Nicole'e ait) idi ve "test" yazısı eşlik ediyordu.

Insta(nt) Büyüme için ClickUp ile planlayın

Bahsettiğimiz Instagram planlama uygulamalarının kendine özgü güçlü yönleri olsa da, ClickUp uygulama geçişini azalttığı için öne çıkıyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları tüm özellikleri tek bir yerde bulmaktan memnunlar. Peki etkisi ne?

ICPSR, Michigan Üniversitesi Üyelik Deneyimi Müdürü Anna Shelton'a sorun:

Takımımız grafik tasarımdan satışa, sosyal medyadan etkinliklere kadar her şeyi hallediyor. Slack ve Jira gibi birden fazla kanalda işleri organize edebilecek bir araca ihtiyacımız vardı. Diğer ürünleri denedikten sonra ClickUp'ı bulduk ve bir daha geri dönmedik!

Takımımız grafik tasarımdan satışa, sosyal medyadan etkinliklere kadar her şeyi hallediyor. Slack ve Jira gibi birden fazla kanalda işleri organize edebilecek bir araca ihtiyacımız vardı. Diğer ürünleri denedikten sonra ClickUp'ı bulduk ve bir daha geri dönmedik!

AI destekli içgörüler, görsel içerik takvimi, otomatikleştirilmiş iş akışları ve sorunsuz takım işbirliği ile ClickUp, planlama, içerik planlama ve performans izlemeyi basitleştirir.

Instagram hesabınızı daha hızlı büyütmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!