Notion ve Asana: Hangi Verimlilik Aracı Kazanır?

Projeler giderek daha karmaşık hale geldikçe, doğru verimlilik aracını bulmak takımınızın başarısını belirleyebilir.

Konuşmalarda iki büyük oyuncu öne çıkıyor: Notion ve Asana. Her ikisi de iş yapma şeklinizi dönüştürmeyi vaat ediyor, ancak verimliliğe farklı açılardan yaklaşıyor.

Notion, esnekliği güçlü not alma özelliği ile birleştirerek kullanıcıların özel gösterge panelleri, veritabanları ve ortak belgeler oluşturmasına olanak tanır. Asana ise görev yönetiminde mükemmeldir ve takımlara sağlam izleme, raporlama ve entegrasyon özellikleri sunar.

Peki, hangisi dikkatinizi hak ediyor? Bu, ne aradığınıza bağlı.

Bu blogda, Notion ve Asana'nın güçlü ve zayıf yönlerini keşfederek, takımınızın ihtiyaçları için en uygun verimlilik aracını seçmenize yardımcı olacağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte Notion, Asana ve ClickUp arasındaki anahtar farklılıkların hızlı bir özeti. ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama ve Notion ile Asana'nın en iyi alternatifidir. Özellik Notion Asana ClickUp Çalışma Alanı türü Notlar, planlama ve görevler için esnek çalışma alanı Yapılandırılmış proje yönetimi aracı Notion'un esnekliğini Asana'nın otomasyonuyla birleştirir Proje organizasyonu Gösterge panelleri, Kanban panoları, iç içe sayfalar Görevler, alt görevler, bağımlılıklar Panolar, zaman çizelgeleri, beyaz tahtalar, gösterge panelleri AI yetenekleri Yönetici görevlerini özetleyin, taslak haline getirin, otomatikleştirin AI özetleri, akıllı öneriler, otomasyon ClickUp Brain, sohbetleri/e-postaları görevlere dönüştürür Görev yönetimi Görevleri atayın, ilerlemeyi izleyin Görevleri atayın, önceliklendirin ve otomatikleştirin Güncellemeleri otomatikleştirin, son teslim tarihlerini yönetin, iş yüklerini yeniden dağıtın Entegrasyonlar Slack, Google Drive, diğerleri Slack, Salesforce, diğerleri slack ve Google Drive dahil 1.000'den fazla uygulama Raporlama Manuel gösterge panelleri Yerleşik raporlar Gelişmiş gösterge panelleri, çevik raporlama İşbirliği Temel yorumlama ve sayfa paylaşımı Gerçek zamanlı mesajlaşma, yorumlar, dosya paylaşımı Sohbet, yorumlar, gerçek zamanlı düzenleme Fiyatlandırma Ücretsiz plan; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar Ücretsiz plan; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay (Sınırsız)'dan başlar

Notion nedir?

via Notion

Notion'a göre, "düşünebileceğiniz, yazabileceğiniz ve plan yapabileceğiniz tek bir alan. " İster fikirlerinizi kaydediyor, ister projeleri yönetiyor, ister tüm bir şirketi yönetiyor olun, Notion bunu istediğiniz şekilde yapabilmeniz için esneklik sunar.

Bir Notion kullanıcısı bunu " ikinci beyin" olarak adlandırıyor . Bunun nedeni, Notion'un not alma, görev yönetimi ve proje planlamayı birleştirerek iş akışlarını kolaylaştırmasının farklı yollarıdır:

Araştırma materyallerini, transkriptleri ve kullanıcı görüşmelerini saklayın

AI kullanarak içgörüler elde edin

İç içe geçmiş sayfalarla bilgileri düzenleyin ve yeniden yapılandırın

Özetler ve takip e-postaları gibi görevleri otomatikleştirin

Notion özellikleri

İşte Notion'un öne çıkan en kullanışlı özelliklerinden bazıları:

Özellik #1: Gerçekten işe yarayan özelleştirilebilir çalışma alanları

via Notion

Tek tip verimlilik araçlarının hakim olduğu bir dünyada, Notion daha çok kendi proje yönetim platformunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcılar projeler oluşturabilir, görevleri yönetebilir ve veritabanları, Kanban panoları ve yapılacaklar listeleriyle kendi gösterge panellerini tasarlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: AI, iş akışınızı basitleştirebilir, ancak tüm AI araçları aynı değildir. ClickUp AI ve Notion AI: En İyi AI Aracı Hangisi? Her bir aracın görev yönetimi, otomasyon ve içerik oluşturma konusunda nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılı olarak inceleyin, böylece takımınız için en uygun olanı bulabilirsiniz.

Özellik #2: Not alma ve bilgi yönetimi için ikinci bir beyin

Beyniniz temelde 72 açık tarayıcı sekmesinden oluşuyorsa, Notion notlar alabileceğiniz, araştırmalarınızı kaydedebileceğiniz ve her şeyi düzgün bir şekilde düzenleyebileceğiniz birleşik bir çalışma alanı sunar. Araştırma transkriptlerini depolayan UX tasarımcılarından tüm romanlarını planlayan yazarlara kadar, kullanıcılar iç içe geçmiş sayfalar ve veritabanları ile bilgileri düzenlemenin ve geri getirmenin ne kadar kolay olduğunu seviyor.

Özellik #3: Notion AI: Notion'un yerleşik verimlilik asistanı

via Notion

Özetler hayatımızı kolaylaştırır. Notion AI, belgeleri özetleyerek, içerik taslakları oluşturarak, raporlar hazırlayarak ve takip e-postalarını otomatikleştirerek bu konuda yardımcı olur. Bu araçlar, bir proje çalışma alanı içindeki günlük yazma ve organizasyonel görevleri desteklemek için tasarlanmıştır.

💡 Profesyonel İpucu: Notion AI, ş akışınızı hızlandırabilir, ancak potansiyelini tam olarak kullanıyor musunuz? Notion AI'yı Kullanma: Notion AI ile Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarın, en iyi AI destekli özellikleri ve en popüler şablonları keşfeder.

Özellik #4: Birden fazla takım üyesi için sorunsuz işbirliği

via Notion

Notion, işbirliği için tasarlanmıştır. Takımlar, görevleri atayabilir, proje ilerlemesini takip edebilir ve tüm bunları tek bir yerden kolayca iletişime geçebilir. İster birden fazla projeyi yönetiyor ister tüm şirketi idare ediyor olun, Notion size gerçek zamanlı güncellemeler ve paylaşılan şablonlar ile güç verir.

Diğer uygulamalarla uyumlu olmayan bir verimlilik aracıyla çalışmak zordur. Notion, Google Drive, Slack ve diğer verimlilik araçlarıyla entegre olarak, takımınızın işi tamamlamak için uygulamalar arasında geçiş yaparak zaman kaybetmemesini sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Notion belgeleme için harika olsa da, ClickUp yerleşik görevler, otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliğinin ötesine geçer — hepsi tek bir yerde. Takımların neden geçiş yaptığını öğrenmek için Takımların Notion yerine ClickUp'ı tercih etme nedenlerini görün.

Notion fiyatlandırması

Notion, bireyler, küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketler için uygun bir dizi fiyatlandırma planı sunar. İşte ayrıntılar:

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📮 ClickUp Insight: Neredeyse tüm çalışanlarınız gereksiz bilgilerle boğuluyor bilgi çalışanlarının %92'si, dağınık sohbetlerde, dolup taşan gelen kutularında ve sonsuz elektronik tablolarda gömülü anahtar kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Bu kararları yakalamak ve izlemek için merkezi bir sistem olmadan, değerli iş içgörüleri dijital boşlukta kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi, bunun asla olmaması için anında sohbetleri, yorumları, belgeleri ve e-postaları tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

Asana nedir?

Asana'nın misyonu basit: "Asana'da çalışmak, her yerdeki takımlar için "işle ilgili işler" sorunlarını çözme fırsatıdır. Bu da, tek bir forma odaklanmak yerine, tüm bu ilerleme formlarında rol almamız anlamına gelir."

via Asana

Bu değerler, Asana'nın sunduğu aşağıdaki özelliklerde kendini gösterir:

Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve takımlar arasında ilerlemeyi izleyin

Karmaşık projeleri görevlere ve alt görevlere bölün

Öncelik düzeyleri, son teslim tarihleri ve işbirliği araçlarını kullanarak işleri düzenleyin

Yerleşik takvim ve bildirimleri kullanarak programınıza sadık kalın

Salesforce ve Slack gibi uygulamalarla entegre edin

💡 Profesyonel İpucu: Asana'da karmaşık projeleri yönetmek, sınırlı görev yönetimi özellikleri nedeniyle kısıtlayıcı olabilir. Asana yerine ClickUp'ı seçmeniz için 20 basit neden, ClickUp'ın takımınıza projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmek için gereken esnekliği, otomasyonu ve işbirliği araçlarını nasıl sağladığını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Asana özellikleri

Asana'nın en popüler (ve kullanışlı) özelliklerine genel bir bakış:

Özellik #1: Her şeyi (ve herkesi) yolunda tutan görev yönetimi

via Asana

Asana, takımların görevleri atayabileceği, öncelikleri belirleyebileceği ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyebileceği bir görev yönetim sistemi sunar. Bazı geleneksel proje yönetimi araçlarının aksine, Asana'daki görevler birden fazla projede yer alabilir, böylece farklı takımlar işi tekrarlamadan işbirliği yapabilir.

Özellik #2: Zaman kazandıran ş Akışı otomasyonu

via Asana

Asana'nın otomasyon özellikleriyle takımlar, görevleri otomatik olarak taşıyan, takım arkadaşlarını atayan ve hatırlatıcılar gönderen kurallar ve tetikleyiciler ayarlayabilir.

Özellik #3: Üstün esneklik için çoklu proje görünümleri

via Asana

Asana, liste görünümü, Kanban panoları, takvim görünümü ve Gantt tarzı zaman çizelgeleri dahil olmak üzere proje verilerini görüntülemek için birden fazla yol sunar. Görsel bir planlayıcı ya da yapılandırılmış listeleri seven biri olsanız da, Asana projelerinizi size en uygun şekilde izlemenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Asana, basit görev yönetimi için harikadır, ancak takımınız yerleşik sohbet, çok kullanıcılı görev atamaları veya CRM özelliklerine ihtiyaç duyuyorsa, sizi engelleyebilir. En İyi 15 Asana Alternatifi ve Rakibi, büyüyen takımlar için daha fazla esneklik, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunan en iyi araçları keşfeder.

Özellik #4: Sorunsuz takım işbirliği

Asana, takım üyelerinin görevler hakkında yorum yapabileceği, dosya ekleyebileceği ve takım arkadaşlarını gerçek zamanlı olarak etiketleyebileceği bir işbirliğine dayalı çalışma alanı sunar. Kullanıcılar, görevleri doğrudan Asana'ya e-posta ile gönderebilmelerini ve bunları Google Drive, Slack ve Salesforce gibi araçlarla entegre edebilmelerini çok seviyor.

Özellik #5: Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama

via Asana

Projenizin ilerlemesinin nasıl olduğunu bilmek mi istiyorsunuz? Asana, anahtar proje yönetimi metriklerini izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş raporlama araçları sunar. Bu, proje yöneticilerinin görev bağımlılıklarını, yaklaşan son teslim tarihlerini ve iş yükü dağıtımını net bir şekilde görmelerine yardımcı olur, böylece takım hiçbir şeyin hazırlıksız yakalanmaz.

💡 Profesyonel İpucu: Takımlar ClickUp ile Verimliliklerini Nasıl Artırıyor başlıklı makalede, gerçek takımların kaosu nasıl ortadan kaldırdığını, yoğun işleri nasıl otomatikleştirdiğini ve gerçekten önemli olan şeylere nasıl odaklandığını öğrenin.

Asana fiyatlandırması

Asana, bireyler, küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketler için birden fazla fiyatlandırma planı sunar. İşte tüm planlar:

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Asana, önemli proje yönetimi özelliklerini ücretli olarak sunarken, ClickUp daha fazla aracı ücretsiz olarak sunar. Özel görev durumlarından yerleşik Belgeler ve Otomasyonlara kadar, takımların Asana'ya alternatif olarak neden ClickUp'ı seçtiğini öğrenin.

Notion ve Asana: Özellik Karşılaştırması

Hem Notion hem de Asana, güçlü verimlilik ve sağlam proje yönetimi özellikleri sunar, ancak organizasyon ve işbirliğine farklı yaklaşımlar sergiler.

Anahtar özellikleri inceleyelim ve hangi aracın daha iyi olduğunu görelim.

Özellik #1: Proje ve görev yönetimi

Asana, Kanban panoları, listeler ve zaman çizelgesi görünümleriyle yapılandırılmış görev yönetiminde mükemmeldir, görevleri atamayı, bağımlılıkları ayarlamayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

Notion ise, yapılacaklar listesi, görev panoları ve bilgi merkezleri olarak işlev görebilen gömülü veritabanlarına sahip özelleştirilebilir çalışma alanları sunar. Ancak, görev bağımlılıkları ve hatırlatıcılar için Asana'nın yerleşik otomasyon özelliği yoktur.

🏆 Kazanan: Asana

Özellik #2: İşbirliği ve takım iletişimi

Notion, takımların belgeler, wiki'ler ve veritabanları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır. Takım üyelerini etiketleyebilir, yorum bırakabilir ve paylaşılan şablonları entegre edebilirsiniz.

Asana, yerleşik mesajlaşma, video kaydetme, görev yorumları ve gerçek zamanlı bildirimlerle işbirliğini bir üst seviyeye taşır. Takımlar ayrıca güncellemeleri otomatikleştirebilir ve ekstra manuel çaba gerektirmeden herkesin senkronizasyonda kalmasını sağlayabilir.

🏆 Kazanan: Asana

Özellik #3: Özelleştirme ve esneklik

Notion esneklik açısından rakipsizdir: kullanıcılar özel gösterge panelleri oluşturabilir, elektronik tablolar ekleyebilir ve ihtiyaçlarına göre benzersiz iş akışları tasarlayabilir. Tüm çalışma ortamınızı istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz.

Notion'dan farklı olarak Asana daha katıdır ve yapılandırılmış proje şablonları, otomasyon ve raporlama araçlarıyla birlikte daha dik bir öğrenme eğrisi sunar, bu da manuel kurulum gerektirmeden ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

🏆 Kazanan: Notion

💡 Profesyonel İpucu: Her yeni projede tekerleği yeniden icat etmeye son verin! Her Türlü Proje için 30 Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonu, iş akışlarını basitleştiren ve takımınızı yolunda tutan, kullanıma hazır, özelleştirilebilir şablonlar sunar.

Özellik #4: Otomasyon ve yapay zeka yetenekleri

Notion AI, iş akışı otomasyonundan çok içerik oluşturmaya odaklanmıştır. Notları özetleme, fikir üretme ve bilgileri düzenleme konusunda mükemmeldir, ancak Asana'nın sunduğu düzeyde iş akışı otomasyonuna sahip değildir.

🏆 Kazanan: Beraberlik!

Özellik #5: Raporlama ve analiz

Asana, kullanıcıların yinelenen görevler, bağımlılıklar, özel iş akışları ve kural tabanlı tetikleyiciler ayarlamasına olanak tanıyan güçlü otomasyon araçları sunar. Ayrıca, daha akıllı hedefler öneren, görevleri özetleyen ve proje önerileri sunan Asana Intelligence (AI destekli içgörüler) özelliğini de içerir.

Asana, özel gösterge panelleri, gerçek zamanlı ilerleme izleme, iş yükü yönetimi ve zaman çizelgesi raporları gibi gelişmiş raporlama araçları sunar. Takımlar, darboğazları görselleştirebilir ve içgörülere göre iş yüklerini ayarlayabilir.

Notion'da yerleşik raporlama araçları yoktur, ancak kullanıcılar bağlantılı veritabanları, ilerleme izleyicileri ve grafikler içeren özel gösterge panelleri oluşturabilir. Ancak, Notion'da analitik ayarları yapmak, Asana'nın kullanıma hazır raporlama sisteminden farklı olarak manuel yapılandırma gerektirir.

🏆 Kazanan: Asana

Reddit'te Notion ve Asana karşılaştırması

Notion ve Asana'yı karşılaştırırken, Reddit'teki kullanıcı geri bildirimleri, insanların bu araçları nasıl kullandıkları, sevdikleri veya zorlandıkları konusunda değerli bilgiler sağlar.

Her şeyden önce, kullanıcılar Notion'un esnekliğini ve birden fazla çalışma alanını tek bir sisteme entegre etme yeteneğini seviyor. Bir kullanıcı şöyle belirtti:

Notion, kafamdakileri yansıtabileceğim güçlü bir araç yaratmayı başardı. Çok detaylı ve yapılandırılmış çalışabilir, aynı anda aynı yerde bir depolama alanı, bir Kanban panosu veya wiki kullanabilirim.

Notion, kafamdakileri yansıtabileceğim güçlü bir araç yaratmayı başardı. Son derece ayrıntılı ve yapılandırılmış çalışabilir, aynı anda aynı yerde bir depolama alanı, bir Kanban panosu veya wiki kullanabilirim.

Ancak, kullanıcıların Notion'un sonsuz özelleştirme seçeneklerinden bunaldıklarını ve görevleri tamamlamak yerine sistemlerini kurmak için daha fazla zaman harcadıklarını paylaştıkları yorumlar da bulunmaktadır.

Özelleştirme konusunda sonsuz olanakları sayesinde, güzel listemdeki işleri yapmak için hiç zamanım kalmıyor.

Özelleştirme konusunda sonsuz olanakları sayesinde, güzel listemdeki işleri yapmak için hiç zamanım kalmıyor.

Bu arada, Asana kullanıcıları, özellikle güçlü mobil işlevselliğe sahip yapılandırılmış bir yapılacaklar listesine ihtiyaç duyanlar, kişisel görev yönetimini gerçekten takdir ediyor.

Kişisel yönetimim için Asana'yı tercih ettiğimi fark ettim. Tam zamanlı işimin dışında, her an milyonlarca işim var ve Asana'yı bulmadan önce nasıl başardığımı gerçekten bilmiyorum.

Kişisel yönetimim için Asana'yı tercih ettiğimi fark ettim. Tam zamanlı işimin dışında, her an milyonlarca işim var ve Asana'yı bulmadan önce nasıl başardığımı gerçekten bilmiyorum.

Ancak, Notion gibi, Asana'nın da karmaşıklığı, net en iyi uygulamaların olmaması ve sınırlı müşteri desteği nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan eleştirmenleri var.

Asana Business'ı bir buçuk yıl kullandıktan sonra, Asana'da şirketimiz için muhteşem bir ERP sistemi kurduk. Bu platformu nasıl kullanacağımızı öğrenmek bir öğrenme süreci oldu, çünkü "En İyi Uygulamalar" kılavuzu yoktu.

Asana Business'ı bir buçuk yıl kullandıktan sonra, Asana'da şirketimiz için muhteşem bir ERP sistemi kurduk. Bu platformu nasıl kullanacağımızı öğrenmek bir öğrenme süreci oldu, çünkü "En İyi Uygulamalar" kılavuzu yoktu.

Ayrıca Reddit: En İyi Notion AI Alternatifleri ve Rakipleri

ClickUp ile tanışın — Notion ve Asana'ya en iyi alternatif

Notion ve Asana, binlerce kullanıcıyı kendine hayran bırakan verimlilik araçlarıdır.

Ancak, her ikisinin de eksiklikleri var:📌 Notion, beyin fırtınası, yapay zeka destekli içerik oluşturma, yapılandırılmış sayfalar ve özelleştirilmiş verimlilik gösterge panelleri için mükemmeldir. Ancak, gelişmiş otomasyon ve takım iş yükü izleme özellikleri yoktur. 📌 Asana, iş akışı otomasyonu için harikadır. Yöneticilerin iş yükü fazla olan çalışanları görmelerine, görevleri yeniden dağıtmalarına ve izlemelerine yardımcı olur ve Salesforce, Tableau ve Power BI gibi kurumsal araçlarla derin entegrasyonlar sunar. Ancak, Notion'un sunduğu esneklik ve özelleştirme özelliklerinden yoksundur.

Bu eksik özellikler verimlilikte boşluklar yaratır, ancak iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp bunları mükemmel bir şekilde doldurur!

Reddit kullanıcıları da aynı fikirde görünüyor:

ClickUp'ın oldukça iyi işlediğini düşünüyorum. Asana'dan çok daha esnek, ancak en sevdiğim özelliği, görevlere birden fazla kişi atayabilmek, bu da görevler üzerinde işbirliğini daha da kolaylaştırıyor.

ClickUp'ın oldukça iyi çalıştığını düşünüyorum. Asana'dan çok daha esnek, ancak en sevdiğim özelliği, görevlere birden fazla kişi atayabilmek, bu da görevler üzerinde işbirliğini daha da kolaylaştırıyor.

ClickUp ile verimlilik, proje yönetimi ve işbirliği araçlarının tümünü tek bir platformda elde edersiniz. ClickUp ile neler yapabileceğinizi hızlıca anlayalım.

💡 Profesyonel İpucu: Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak verimliliği ve odaklanmayı bozar. ClickUp'ı Benzersiz Kılan Avantajlar, hepsi bir arada iş merkezinin dikkat dağınıklığını nasıl ortadan kaldırdığını ayrıntılı olarak açıklar.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: AI destekli proje yönetimi

Birden fazla takım, son teslim tarihi ve bağımlılık içeren bir ürün lansmanı yönetiyorsunuz. Normalde, proje yönetimi takımları görevleri koordine etmek, ilerlemeyi izlemek ve güncellemeleri göndermek için saatler harcar.

ClickUp Görevleri ile tüm bunlar otomatik olarak gerçekleşir.

✅ Sistem takım iş yüklerini analiz eder ve görevleri yeniden dağıtır; kimse aşırı yüklenmez

✅ AI gecikmeleri veya darboğazları algılar ve son teslim tarihlerini dinamik olarak ayarlar, böylece işler yolunda gider

✅ Durum güncellemeleri? ClickUp, gerçek zamanlı proje verilerine göre bunları sizin için yazar

✅ Zaman çizelgelerini görselleştirir, bağımlılıkları izler ve son teslim tarihlerini gerçek zamanlı olarak ayarlar

Yapılandırılmış listelerden dinamik beyaz tahtalara kadar, ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle işlerinizi takip edin. ClickUp Görev Görünümü dahil

Yerleşik otomasyonlarla, takım üyelerine görev atama, durumları güncelleme veya bildirimleri tetikleme gibi tekrarlayan görevleri parmağınızı bile kıpırdatmadan gerçekleştirebilirsiniz. Daha da iyisi mi? Form gönderilerini anında görevlere dönüştürebilirsiniz.

Tükenmeyi önlemek için ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, takımınızın görevlerini dengelerken, ClickUp Gösterge Panelleri KPI'lar, bütçe durumu ve teslimat zaman çizelgeleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar.

Aslında, ClickUp'ın Proje Yönetimi Şablonu, bahsedilen özellikleri hiçbir hazırlık ve eğitim gerektirmeden deneyimlemenizi sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Proje Yönetimi Şablonu ile her şeyi bağlantılı tutun, takımlarınız sorunsuz bir şekilde işbirliği yapsın

Takımlar farklı araçlara dağılmış ve iletişim kopukluğu yaşandığında, büyük ve işlevler arası projeleri yolunda tutmak zordur. Bu zorluğu anlayan bu şablon, sınırsız görevleri, zaman çizelgelerini ve işbirliğini tek bir yerde merkezileştirir.

Net iş akışları ve otomatik izleme ile takımlar uyumlu çalışır ve teslim tarihlerini kaçırmak imkansız hale gelir.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Yapılandırılabilir AI ile desteklenen belgeler

Notion, dokümantasyon için harikadır, ancak statik sayfalar projeleri ilerletmez. İdeal olarak, işlerle bağlantı kurmalı ve yürütmeyi otomatikleştirmelidir.

ClickUp Belgeleri akıllı, eylem odaklı ve iş akışınıza derinlemesine entegre edilmiştir.

✅ Yapılandırılmış belgeler, wiki'ler ve SOP'lar saniyeler içinde oluşturun

✅ Herhangi bir metni vurgulayın ve anında atayabilir, takip edilebilir bir göreve dönüştürün

✅ Birlikte düzenleme, yorum bırakma ve AI tarafından oluşturulan tartışma özetleri alma

✅ Proje planlarını doğrudan görevlere, otomasyonlara ve gösterge panellerine bağlayın

ClickUp Belgeleri ile tüm bilgilerinizi tek bir yerde toplayarak iş akışlarınızda kolay erişim, işbirliği ve uygulama sağlayın

Bunlar sadece temel fonksiyonlardır — ClickUp Belgeleri daha da ötesine geçer.

Şablonları, iç içe geçmiş sayfaları ve /Slash komutlarıyla zengin biçimlendirmeyi kullanarak yol haritasından müşteri kılavuzuna kadar her şeyi hızla oluşturun. Sürükle ve bırak tabloları kullanın, yer imleri ekleyin, grafikler ekleyin ve kullanıcıları etkileşimli içeriklerde yönlendirmek için düğmeler oluşturun. Odak Modu ile dikkatinizin dağılmadan yazmak artık çok kolay.

ClickUp Belgelerindeki her şey aranabilir, güvenli ve paylaşımı kolaydır — ister gizli olarak, ister bir takımla veya dış müşterilerle çalışıyor olun. Ayrıca Belgeler Merkezi sayesinde, sayfalar, şablonlar ve kaynaklardan oluşan tüm kitaplığınız düzenli kalır ve anında erişilebilir olur.

Ancak, hemen başlamak isteyen bir proje yöneticisiyseniz, ClickUp'ın Proje Yönetimi Plan Şablonunu keşfedebilirsiniz. Bu şablon, projeleri düzenli ve planlandığı gibi yürütmek için net bir zaman çizelgesi, yapılandırılmış görev listeleri ve gerçek zamanlı izleme sağlayarak planlamayı basitleştirir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp'ın AI yetenekleri

AI hakkında biraz bahsettik, ancak kullanım örneklerini ve etkisini daha derinlemesine inceleyelim. Diğer AI araçları genellikle sadece içerik üretir. ClickUp Brain ise bir adım daha ileri gider ve içeriği eyleme dönüştürür.

Diyelim ki pazarlama takımınız yeni bir kampanya stratejisi hazırlıyor.

Notion'da fikirlerinizi bir belgeye yazarsınız.

Asana'da görevleri manuel olarak oluşturursunuz.

ClickUp'ta mı? Siz bir kez yazın, gerisini AI yapsın.

✅ ClickUp hedefler, zaman çizelgeleri ve anahtar teslimatlar içeren bir kampanya taslağını anında oluşturur

✅ AI strateji noktalarını eylem öğelerine dönüştürür ve bunları doğru takım üyelerine atar

ClickUp Brain ile uzun belgeleri, konuları ve raporları hızlı bir şekilde özetleyin ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

ClickUp Brain'in etkisini, onu çalışırken gördüğünüzde gerçekten hissedeceksiniz. Her şeyden önce, akıllı önerilerden daha fazlasını elde edersiniz. Çalışma alanınızı anlayan bir sinir ağına sahip olursunuz.

"Üçüncü çeyrek reklam kampanyasının son durumu nedir?" veya "SEO denetiminden kim sorumlu?" gibi sorular sorun ve anında, bağlamsal cevaplar alın.

Ayrıca, ClickUp Brain, ses-metin dönüştürme, otomatik zaman bloklama ve yazım ve üslubu kontrol eden entegre bir yazma asistanı gibi özelliklerle takımların işleriyle etkileşim kurma şeklini dönüştürür.

Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz En İyi AI İşbirliği Araçları

ClickUp tek bir uygulamada yaparken neden iki uygulamada görevleri yönetin?

Birden fazla uygulama üzerinden proje yönetimi, verimliliği öldüren bir faktördür. ClickUp kullanıcıları bu sorunu çok iyi biliyor ve bu yüzden geçiş yaptılar. Spekit İş Operasyonları Koordinatörü Andrea Park bunu en iyi şekilde ifade ediyor:

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde birleştiren en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından Belgelere ve Sprintlere kadar, ClickUp, herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını organize etmek ve şirket genelinde görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır.

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde birleştiren en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından Belgelere ve Sprintlere kadar, ClickUp, herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını organize etmek ve şirket genelinde görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır.

Notlar için Notion, görevler için Asana ve raporlama için diğer uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, her şeyi tek bir çatı altında toplayan özel bir proje yönetimi aracı olan ClickUp'ı kullanın. 15'ten fazla iş görünümü, yerleşik AI otomasyonu ve derin entegrasyonlarla görev yönetimi, hedef izleme, takım işbirliği ve raporlamayı basitleştirir.

Ücretsiz bir hesap oluşturun ve ClickUp ile çalışanlarınızı, içeriklerinizi ve araçlarınızı tek bir akıllı sistemde birleştirin.