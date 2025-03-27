müşteri Desteğini Kolaylaştırmak için En İyi 10 Çağrı Merkezi CRM Yazılımı

Alıcıların %86'sı mükemmel bir müşteri deneyimi için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğundan, riskler yüksek.

En iyi çağrı merkezi CRM yazılımını seçmek, ilgili kalmak için olağanüstü müşteri deneyimleri sunmak açısından çok önemlidir.

Sizin için araştırmayı yaptık — işte çağrı merkezi operasyonlarında kullanılan en iyi 10 müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımının listesi. Bu iletişim merkezi yazılım çözümleri, çağrı merkezlerinin iş akışlarını optimize etmesine ve müşteri desteği takımını sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmesine yardımcı olur.

Kapsamlı bir ücretli seçenek mi yoksa ücretsiz bir CRM mi arıyorsanız, bu araçlar olağanüstü sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

⏰ 60 saniyelik özet En iyi CRM çağrı merkezi yazılımlarına ve kullanım örneklerine hızlı bir genel bakış! : Kolaylaştırılmış çağrı merkezi CRM çözümleri için en iyisi ClickUp: Kolaylaştırılmış çağrı merkezi CRM çözümleri için en iyisi Zendesk Talk: En iyi En iyi bulut tabanlı CRM çözümü RingCentral Contact Center: En iyi hepsi bir arada iletişim sistemi Freshdesk Contact Center: Destek biletleri için en iyisi Aircall: En iyi müşteri iletişimi ve etkileşim platformu Five9: En iyi hizmet olarak çağrı ve iletişim merkezi (CCaaS) sağlayıcısı Dialpad: En iyi yapay zeka destekli müşteri iletişim platformu Convoso: Satışları ve verimliliği artırmak için en iyi dış arama çağrı merkezi çözümü Bitrix24: Bulut tabanlı müşteri etkileşimlerini optimize etmek için en iyisi HubSpot CRM: Ücretsiz temel CRM fonksiyonları için en iyisi

Çağrı Merkezi CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru iletişim merkezi CRM yazılımını seçmek her zamankinden daha önemlidir. Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, ihtiyaçlarınızı dikkatlice değerlendirmek çok önemlidir.

Hizmet işiniz için en iyi CRM'yi seçerken dikkate almanız gereken anahtar faktörler şunlardır:

Çağrı yönetimi özellikleri : Müşteri bekleme sürelerini azaltmak için çağrı yönlendirme, kuyruk yönetimi, IVR ve tıklayarak arama özelliklerini arayın

Kullanım kolaylığı : Sistemler arası geçişi en aza indirgemek ve temsilcilerin verimliliğini artırmak için sezgisel, birleşik bir arayüze sahip : Sistemler arası geçişi en aza indirgemek ve temsilcilerin verimliliğini artırmak için sezgisel, birleşik bir arayüze sahip bir CRM seçin

Self servis seçenekleri : Müşterilerin küçük sorunları bağımsız olarak çözmelerine yardımcı olan bilgi bankaları ve etkileşimli SSS gibi destek araçları ile çağrı hacmini azaltın

İş gücü optimizasyon araçları : CRM'nin, temsilcilerin uygunluk durumunu, performansını ve programa uyumunu izlemek için iş gücü yönetimi özelliklerini entegre ettiğinden emin olun

Ölçeklenebilirlik : İşinizle birlikte büyüyen, müşteri tabanınızdaki, hizmet kanallarınızdaki ve takımınızın boyutundaki değişikliklere uyum sağlayan bir yazılım seçin

CRM entegrasyonları: Müşteri verilerini departmanlar arasında bağlayarak, karmaşık süreçleri yöneten temsilcilerin önündeki engelleri ortadan kaldırın

Analitik ve raporlama : Performansı izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için çağrı hacmi, bekleme süreleri ve müşteri memnuniyeti puanları gibi metrikleri inceleyin

Uyumluluk: CRM'nin hassas bilgilerin işlenmesi için GDPR veya HIPAA gibi veri gizliliği düzenlemelerine uygun olmasını sağlayın

Son olarak, satıcının itibarını ve genel hizmet kalitesini, yapay zeka özelliklerini, otomasyon seçeneklerini, müşteri desteğini ve fiyatlandırmasını değerlendirin. Kapsamlı bir CRM süreci, iletişim merkezinizin verimliliğini dönüştürebilir ve hem temsilciler hem de müşteriler için genel deneyimi iyileştirebilir.

🧠 Not: Çağrı merkezi temsilcileri günde ortalama 50-100 çağrıya yanıt verir, bu nedenle CRM araçları aracılığıyla müşteri verilerine hızlı bir şekilde erişmeleri çok önemlidir.

Daha fazla bilgi: ClickUp Müşteri Desteği ClickUp'ı Nasıl Kullanıyor?

En İyi 10 Çağrı Merkezi CRM Yazılımı

Biliyor muydunuz? Bir markayla en iyi deneyimi yaşayan müşteriler, kötü veya vasat bir deneyim yaşayanlara kıyasla yıllık %140 daha fazla harcama yapmaktadır. Bu nedenle, CRM fonksiyonlarına sahip doğru çağrı merkezi yazılımını seçmek, olağanüstü müşteri hizmeti sunmak için çok önemlidir.

İşte en iyi seçimlerimiz!

1. ClickUp (Kolaylaştırılmış çağrı merkezi CRM çözümleri için en iyisi)

ClickUp CRM ile tüm müşteri etkileşimlerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin ve izleyin

Çağrı merkezlerinizi büyütmeyi planlarken, bir şey çok açıktır: Mükemmel bir müşteri deneyimi, doğru araçlara bağlıdır. Müşteri sorgularını daha hızlı ve daha verimli bir şekilde çözmek için, etkileşimleri sorunsuz bir şekilde yönetmeye yardımcı olan güçlü bir CRM yazılımına ihtiyacınız vardır.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, CRM, takım çalışma alanı, müşteri hizmetleri operasyonları ve masa özelliklerini bir araya getirir. Destek ekiplerinin düzenli ve duyarlı kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp CRM'nin nasıl çalıştığını inceleyelim.

ClickUp'taki CRM, müşteri biletlerini, etkileşimleri ve ayrıntıları tek bir yerde birleştirerek sorunsuz ve verimli bir destek süreci oluşturur. Takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi parmaklarının ucuna getiren bir iş aracıdır.

Hesapları, satış boru hatlarını ve biletleri Liste, Pano ve Tablo gibi biçimlerde görüntüleyebilirsiniz. Yöneticiler, aktif biletlerin hem genel bir özetini hem de ayrıntılı bilgilerini görebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri yaşam döngüsünü ayrıntılı olarak görüntüleyin ve sorgu çözümlerine genel bir bakış elde edin

ClickUp Gösterge Panelleri, aciliyet, bekleme süresi, müşteri memnuniyeti ve temsilci performans ölçütlerini izleyerek biletlere öncelik vermenizi sağlar. Tüm bu veriler, manuel güncelleme gerektirmeden tek bir gösterge panelinde görüntülenebilir.

Gösterge panelinizi kurun, hedeflerinizi girin ve hazırsınız.

İş akışlarını, görevleri, proje devrelerini ve daha fazlasını basitleştirmek için ClickUp'ta 100'den fazla otomasyon arasından seçim yapın

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri basitleştirebilirsiniz. Örneğin, belirli kriterlere göre görevleri otomatik olarak atayabilir veya bir müşteri hata raporu gönderdiğinde e-posta yanıtlarını tetikleyebilirsiniz.

ClickUp , Zendesk, Intercom ve SupportBee gibi araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon sunar. Bu entegrasyonlar, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve CRM ile teknoloji yığınınızdaki diğer uygulamalar arasında veri aktarmanıza olanak tanır.

ClickUp ve Intercom entegrasyonu ile görevleri otomatik olarak oluşturun

Platforma entegre AI teknolojisi ClickUp Brain, çağrı merkezi takımınızın müşteri etkileşimlerini daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Bu sinir ağı ile temsilcileriniz, destek biletleri, müşteri e-postaları ve diğer platformlardan gelen sorular için hızlı bir şekilde yanıtlar oluşturabilir.

ClickUp AI ile yanıtları hazırlarken zaman kazanın, tutarlı iletişim standartları sağlayın ve müşteri memnuniyetini artırın

AI Bilgi Yöneticisi, yaygın müşteri sorgularını yanıtlamak için veritabanınızdan hızlı bir şekilde cevapları alır. Aynı zamanda, AI Yazar, temsilcilerin doğru üslup ve tarzda e-postalar ve içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

Hemen başlamak mı istiyorsunuz? Müşteri ilişkilerini daha verimli bir şekilde yönetmek için ClickUp çağrı merkezi CRM yazılımı şablonlarını kullanın.

Örneğin, ClickUp CRM şablonu, potansiyel müşterileri, hesapları, anlaşmaları ve kişileri izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

ClickUp CRM Şablonu ClickUp CRM şablonunu kullanarak potansiyel müşterileri, anlaşmaları, hesapları ve müşteri etkileşimlerini tek bir yerden takip edin

CRM şablonunu kullanarak şunları da yapabilirsiniz:

Tüm müşteri verilerinizi tek bir yerde düzenleyerek kolay erişim sağlayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek daha önemli faaliyetler için zaman kazanın

Anahtar müşteri hizmetleri metriklerini izleyerek büyüme alanlarını belirleyin

Daha iyi karar almayı destekleyen müşteri verilerinden içgörüler sağlayın

ClickUp ile müşteri destek ekipleriniz daha sorunsuz, daha hızlı ve daha etkili bir deneyim sunabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Esnek veri görünümleriyle ClickUp Çalışma Alanınızı özelleştirin

E-postayı entegre ederek iletişimi güçlendirin ve siloları ortadan kaldırın

Herhangi bir cihazdan, her yerden ClickUp'a erişin

Düzenli satış iş akışları ve teslimatlar için CRM şablonlarını kullanın

Geçmiş verileri kullanarak satış tahminleri oluşturun ve trendleri öngörün

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri bazı kullanıcılar için çok karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

"Takımımız ClickUp'tan çok memnun çünkü platformda işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları her şeyi bulabiliyorlar ve diğer araçlara kıyasla kullanımı son derece kolay. "

"Takımımız ClickUp'tan çok memnun çünkü platformda işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları her şeyi bulabiliyorlar ve diğer araçlara kıyasla kullanımı son derece kolay. "

Daha fazla bilgi: ClickUp Müşteri Desteği ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

2. Zendesk Talk (En iyi bulut tabanlı CRM çözümü)

zendesk Talk aracılığıyla

Zendesk Talk, Zendesk Destek platformuna entegre edilmiş bulut tabanlı bir CRM çözümüdür. Takımların diğer destek kanallarıyla birlikte telefon çağrılarını yönetmelerine olanak tanır. Başlamak için sayıların kullanılabilirliğini onaylayın, yasal düzenlemelere uyun, ilgili maliyetleri anlayın ve optimum performans için ağınızı ve donanımınızı hazırlayın.

Talk'u etkinleştirip ayarlarını yapılandırdıktan sonra, ekibiniz hemen arama yapmaya ve almaya başlayabilir. Zendesk Talk, çeşitli yazılım platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işletmelerin birden fazla kanalda birleşik destek sağlamasına olanak tanır.

Zendesk Talk'un en iyi özellikleri

Ses, e-posta ve metin kanallarını tek bir platformda entegre edin

AI destekli araçlarla çağrı yönlendirme, yanıtlama ve transkripsiyonu otomatikleştirin

Kapsamlı müşteri profilleriyle müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin

IVR sistemini kullanarak müşteri bilgilerini toplayın ve çağrıları etkili bir şekilde yönlendirin

Çağrı işlemlerini takip edin ve gerçek zamanlı analizlerle eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Zendesk Talk sınırlamaları

Belirli özelliklere erişmek için ek eklentilere ihtiyaç duyar

Maliyet, daha küçük takımlar için zorluk oluşturabilir

Zendesk Talk fiyatlandırması

Destek Ekibi : Ajan başına aylık 25 ABD doları

Suite Team : Ajan başına aylık 69 ABD doları

Suite Professional: Ajan başına aylık 149 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk Talk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.900+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi CRM Yazılımı Örnekleri ve Kullanım Alanları

ringCentral Contact Center aracılığıyla

RingCentral Contact Center, gelen çağrı merkezleri için video görüşmeleri, mesajlaşma ve telefon hizmetlerini tek bir platformda birleştirir. Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çağrı merkezleri için esnek bir seçenek sunar.

Platform, çağrı merkezi performansını ve hizmet kalitesini, kullanıcı etkinliğini ve etkileşimini izlemek için derinlemesine analizler sunar. Bu içgörüler, takımların sorunları belirlemesine ve süreçleri iyileştirmesine yardımcı olur.

Çağrı merkezleri için RingCentral, operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için otomatik çağrı dağıtımı, etkileşimli sesli yanıt (IVR) ve gelişmiş analitik gibi önemli özellikler içerir.

Toplantı sonrası ayrıntılı özetler için transkriptler ve altyazılar oluşturun

Masaüstü, mobil tarayıcılar veya uygulama üzerinden toplantılara erişin

Etkileşimli beyaz tahtalar ve paylaşılan notlarla gerçek zamanlı işbirliği yapın

Güvenli toplantılar için ana bilgisayar kontrolleri, bekleme odaları ve uçtan uca şifreleme kullanın

Telefon uygulaması için zaman alan kurulum süreci

Salesforce ile senkronizasyon sırasında daha yavaş entegrasyon hızları

RingCX : Ajan başına aylık 69 ABD doları

RingCentral Contact Center Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2 : 4,0/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Çağrı merkezi temsilcileri, müşteri verilerini aramak için harcadıkları zaman da dahil olmak üzere, her müşteri çağrısı için ortalama 6 dakikadan fazla zaman harcayabilir. Entegre bir CRM sistemi ile bu süre önemli ölçüde azaltılabilir, böylece daha hızlı çözümler ve daha memnun müşteriler elde edilebilir!

freshdesk Contact Center aracılığıyla

Çağrı merkezlerinin sorunsuz, kişiselleştirilmiş hizmet sunmasına yardımcı olan Freshdesk Contact Center , sağlam özellikleriyle müşteri desteği ve biletleme işlemlerine öncelik verir . Bilgi tabanı, takımların bilgileri verimli bir şekilde depolamasına, erişmesine ve paylaşmasına olanak tanıyarak müşteri sorgularının çözümünü basitleştirir.

Makaleler, kolay düzenleme ve hızlı erişim için klasörler halinde gruplandırılmıştır. Klasör görünürlüğü, web bileşenleri veya mobil uygulamalar gibi platformlar için özelleştirilebilir, böylece doğru kullanıcıların ilgili içeriği görmesi sağlanır.

Ayrıca, harici klasörler için meta açıklamalar arama motoru performansını artırarak içeriğe erişimi kolaylaştırır.

Çeşitli müşteri gruplarına hizmet vermek için çok dilli bilgi tabanları oluşturun

Çözüm makalelerini toplu olarak dışa aktarın ve Freshdesk API'sini kullanarak güncelleyin

Tek bir platformdan e-posta, telefon, canlı sohbet ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurun

Yerleşik AI araçlarıyla rutin görevleri otomatikleştirin ve SSS'leri yanıtlayın

Analitiklerdeki sınırlı iyileştirme sorununu ortadan kaldırarak çözüm geri bildirimlerini izlemeyi zorlaştırmayın

Birden fazla bilet veya büyük belge düzenlemeleriyle uğraşırken yavaşlayan performansı yönetin

Ücretsiz

Büyüme : Aylık 18 $/kullanıcı

Pro : Aylık 59 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 95 $/kullanıcı

G2 : 4. 1/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshdesk hakkında ne diyor?

"Kullanımı basit ve kolaydır. Herhangi bir PC veya mobil cihazda kullanabilirsiniz. Diğer sağlayıcılara göre daha ucuzdur ve neredeyse hiç kesinti yaşanmaz. Çağrı kalitesi olağanüstü. "

"Kullanımı basit ve kolaydır. Herhangi bir PC veya mobil cihazda kullanabilirsiniz. Diğer sağlayıcılardan daha ucuzdur ve neredeyse hiç kesinti yaşanmaz. Çağrı kalitesi olağanüstü. "

Daha fazla bilgi: Müşteri Hizmetleri Etik Kurallarınızı Nasıl İyileştirebilirsiniz?

5. Aircall (En iyi müşteri iletişimi ve etkileşim platformu)

aircall aracılığıyla

Aircall, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir telefon sistemidir. Sağlam bir iletişim platformu sunar ve güvenilir ve kullanıcı dostu bir CRM'ye ihtiyaç duyan müşteri hizmetleri, satış ve BT ekipleri için mükemmel bir seçimdir. Platform, popüler yardım masası ve verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hem gelen hem de giden aramaları destekler.

Platform, basit arayüzü ve gelişmiş çağrı yönetimi özellikleri nedeniyle çağrı merkezleri için caziptir. Fiyatlandırma konusundaki eleştirilere rağmen, güçlü performansı ve işlevselliği genellikle bu endişeleri gölgede bırakmaktadır.

Aircall'un en iyi özellikleri

Beş katılımcıya kadar canlı çağrı konferansları düzenleyin

Sorunların daha hızlı çözülmesi için çağrıları doğrudan belirli temsilcilere veya takımlara yönlendirin

Metin iletişimi tercih eden müşterilere hizmet vermek için SMS ve MMS gönderin ve alın

Bekleme süresini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için çağrı kuyruğu ve geri arama seçenekleri sunun

Paralel aramalar arasında geçiş yapın veya aynı anda birden fazla aramayı yanıtlayın

Aircall sınırlamaları

Özellikle mobil uygulamalarda, ara sıra yaşanan çağrı kalitesi sorunları, örneğin çağrıların kesilmesi ve gecikme

Aramalar sırasında açılan bildirim pencereleriyle kesintiler

Aircall fiyatlandırması

Temel özellikler : 40 $/lisans

Profesyonel : 70 $/lisans

Özel : Fiyatlandırma için arayın

Aircall Eklenti : 9 $/lisans

Aircall Analytics + Eklenti: 15 $/lisans

Aircall puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

five9 aracılığıyla

Ses, SMS, e-posta, sohbet ve sosyal mesajlaşma üzerinden çok kanallı iletişimi destekleyen bulut tabanlı CCaaS platformu Five9 ile olağanüstü müşteri deneyimleri sunun.

Five9, verimli personel alımı, gerçek zamanlı izleme ve doğru planlama için gelişmiş İş Gücü Katılım Yönetimi (WEM) araçları sunar. Sanal temsilciler, gerçek zamanlı transkripsiyon ve çağrı özetleme gibi yapay zeka destekli özellikleri, verimliliği artırır ve çözümleri hızlandırır.

Five9'un en iyi özellikleri

Ses, SMS, e-posta, sohbet ve sosyal mesajlaşmayı tek bir platformda yönetin

Tahmin, planlama ve gerçek zamanlı izleme için İş Gücü Katılım Yönetimi'nden (WEM) yararlanın

Gün içi yönetim ve beceriye dayalı görev eşleştirme ile personel dağılımını optimize edin

Sanal temsilciler, gerçek zamanlı transkripsiyon ve çağrı özetleri gibi AI özelliklerinden yararlanın

Five9 sınırlamaları

Ara sıra yükleme gecikmeleri ve donma sorunları

Çağrı kesintileri, oturum açma hataları ve beklenmedik bağlantı kesilmeleri ile ilgili sorunlar

Five9 fiyatlandırma

Dijital : 119 $/ay (36 aylık sözleşme, kolay aylık ödemeler)

Temel : 119 $/ay (36 aylık sözleşme, kolay aylık ödemeler)

Premium, Optimum ve Ultimate: Özel fiyatlandırma

Five9 puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (465+ yorum)

Five9 hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

"Genel olarak Five9'u kullanmayı gerçekten çok seviyorum, çoğunlukla etkili ve sisteme alıştıktan sonra navigasyonu oldukça kolay, bazen giriş sorunları gibi küçük aksaklıklar yaşıyor ama yine de satın almayı düşünen herkese tavsiye ederim."

"Genel olarak Five9'u kullanmayı gerçekten çok seviyorum, çoğunlukla etkili ve sisteme alıştıktan sonra navigasyonu oldukça kolay, bazen giriş sorunları gibi küçük aksaklıklar yaşıyor ama yine de satın almayı düşünen herkese tavsiye ederim."

7. Dialpad (En iyi yapay zeka destekli müşteri iletişim platformu)

dialpad aracılığıyla

Modern çağrı merkezleri için tasarlanan Dialpad, satış, destek ve takım işbirliğini geliştirmek için gelişmiş AI yeteneklerini birleşik bir iletişim platformuyla birleştiren sağlam bir çağrı merkezi CRM yazılımıdır.

Gerçek zamanlı transkripsiyon, canlı koçluk ve otomatik not alma gibi yapay zeka destekli özellikleri, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır ve iş akışlarını optimize eder.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Anlık çağrı notları ve takipleri için gerçek zamanlı AI transkripsiyonları oluşturun

İş akışlarını basitleştirmek için CRM ve verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Takım performansını artırmak ve çağrı sonuçlarını iyileştirmek için özel oyun kitapları oluşturun

Dialpad sınırlamaları

Karmaşık terminolojilerde ara sıra meydana gelen transkripsiyon hataları

Ses kalitesi ağın kararlılığına bağlı olabilir

Dialpad fiyatlandırması

Temel özellikler : Aylık 95 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 135 $/kullanıcı

Premium: Aylık 170 $/kullanıcı

Dialpad puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (530+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi CRM Yazılımı Örnekleri ve Kullanım Örnekleri

8. Convoso (Satışları ve verimliliği artırmak için en iyi dış arama çağrı merkezi çözümü)

convoso aracılığıyla

Potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşümleri kolaylaştırmak istiyorsanız Convoso'yu deneyin. Bu bulut tabanlı iletişim merkezi platformu, potansiyel müşterileri birden fazla kanalda etkileşime geçirmek için tahmini, güçlü ve önizlemeli arama, iki yönlü metin mesajlaşma, giden e-postalar, sesli mesaj bırakma ve dinamik IVR gibi araçlar sunar.

Tahminci çevirici, maksimum çağrı hacmi için temsilcilerin kullanılabilirliğini optimize ederken, dinamik IVR müşteri etkileşimlerini otomatikleştirerek otomatik yanıtları insan desteği ile birleştirerek sorunsuz ve verimli bir deneyim sunar.

Convoso'nun en iyi özellikleri

Aktarımlar, manuel arama ve gelen geri arama kuyruğu için sorunsuz bir süreç sağlayın

Ayrıntılı, kişiselleştirilmiş raporlama için özelleştirilebilir gösterge panelleri edinin

Tahminli çevirici ile iletişim oranlarını ve verimliliği artırın

Daha geniş bir erişim için iki yönlü metin mesajlaşma, giden e-posta ve sesli mesaj bırakma özelliklerini etkinleştirin

Convoso sınırlamaları

Güncellemeler, sistem performansını etkileyen arızalara neden olabilir

Karmaşık yapılandırmalar kısıtlıdır veya mümkün değildir

Convoso fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Convoso puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Convoso hakkında ne diyor?

"Kullanıcı dostu arayüzünü beğendim, convoso basit ve kullanımı kolaydı. Ayrıca, beni hedefimden sapmamamı sağlayan dönüşüm oranım gibi çeşitli verileri gösterme şeklini de beğendim. "

"Kullanıcı dostu arayüzünü beğendim, convoso basit ve kullanımı kolaydı. Ayrıca, beni doğru yolda tutan dönüşüm oranım gibi çeşitli verileri gösterme şeklini de beğendim. "

9. Bitrix24 (Bulut tabanlı müşteri etkileşimlerini optimize etmek için en iyisi)

bitrix24 aracılığıyla

Hepsi bir arada bir çözüm mü arıyorsunuz? Bitrix24, CRM ve iş yönetimi araçlarını AI destekli özelliklerle birleştirerek operasyonları kolaylaştırır. 35'in üzerinde özelleştirilebilir araçla iletişim, işbirliği, satış ve proje yönetimini gerçekleştirir ve birden fazla sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Platform, veri geçişini basitleştirir, mevcut uygulamalarla entegre olur ve rutin görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran ücretsiz bir AI asistanı olan CoPilot'u içerir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Sorunsuz uzaktan işbirliği için sanal ofis kurun

Pazarlama otomasyonu ve müşteri desteği ile sağlam bir CRM'den yararlanın

Verimli müşteri etkileşimleri için telefon ve canlı sohbeti kullanın

Şablonlar içeren sezgisel bir oluşturucu kullanarak web siteleri ve çevrimiçi mağazalar oluşturun

Bağlantılı bir iş akışı için Zoom, Dropbox ve QuickBooks gibi araçlarla entegre edin

CoPilot ile rutin görevleri otomatikleştirin ve verimliliği artırın

Bitrix24 sınırlamaları

Dağınık, sezgisel olmayan arayüz, yeni kullanıcılar için gezinmeyi zorlaştırır

Karmaşık raporlama araçları, veri analizini ve karar vermeyi zorlaştırır

Mobil uygulamadaki sınırlı işlevsellik, kullanılabilirliği azaltır

Bitrix24 fiyatlandırma

Temel : 23,20 $/ay, 5 kullanıcı için

Standart : 58 $. 50 kullanıcı başına aylık 18 $

Profesyonel : 100 kullanıcı başına aylık 116,48 ABD doları

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 233,07 ABD doları

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (540+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (920+ yorum)

10. HubSpot CRM (Ücretsiz temel CRM fonksiyonları için en iyisi)

hubSpot CRM aracılığıyla

HubSpot, CRM, satış, pazarlama otomasyonu ve müşteri hizmetleri için araçlar içeren hepsi bir arada bir platform sunar. CRM paketi, düzenli müşteri verileri, iletişim izleme ve gelişmiş takım işbirliği gibi özelliklerle işletmelerin müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

HubSpot CRM, kullanıcı dostu bir sistemde satış izleme, müşteri desteği yönetimi ve otomatik iş akışları sunar. Kanallar arasındaki etkileşimleri entegre ederek, zamanında ve kişiselleştirilmiş destek sağlar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, gerçek zamanlı verileri görüntüleyerek takımınızın uyumlu ve bilgili olmasını sağlar.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Entegre potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla satış ve pazarlamayı yönetin

Bilet sistemleri, canlı sohbet ve geri bildirim araçlarını kullanarak müşteri hizmetlerini geliştirin

Gelişmiş analitik ile etkileşimleri, satışları ve kampanyaları izleyin

Görevleri otomatikleştirerek süreçleri kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin

HubSpot CRM sınırlamaları

Pazarlama eklentilerinin yüksek maliyetleri, küçük işletmeler için bir engel olabilir

Kullanıcı arayüzünde görsel çekicilik eksikliği, bu da kullanıcı etkileşimini etkiliyor

Entegrasyonlar için sınırlı API kapsamı ve işlevsellik

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel Müşteri Platformu : 5 kullanıcı için aylık 1.170 $

Enterprise Customer Platform: 7 kullanıcı için aylık 4.300 ABD doları

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

"HubSpot'u yaklaşık 6 ay önce şirketimizde uyguladık. Satış, pazarlama ve hizmet takımlarımız için verileri tek bir yerde merkezileştirmek harika oldu. Önceden tüm kişilerimiz Gmail, web sitemiz, rastgele elektronik tablolar ve post-it notları arasında dağılmıştı... Evet, buna ihtiyacımız vardı. "

"HubSpot'u yaklaşık 6 ay önce şirketimizde uyguladık. Satış, pazarlama ve hizmet takımlarımız için verileri tek bir yerde merkezileştirmek harika oldu. Önceden tüm kişilerimiz Gmail, web sitemiz, rastgele elektronik tablolar ve post-it notlarına dağılmıştı... Evet, buna ihtiyacımız vardı. "

💡 Profesyonel İpucu: CRM'yi kurarken temel bilgilerle başlayın. İş hedeflerinizi destekleyen anahtar özelliklere odaklanın ve bunları kademeli olarak uygulamaya koyun. Ekibinizin sistemi tam olarak benimsemesi ve potansiyelini en iyi şekilde kullanması için kapsamlı eğitimler verin.

Çağrı Merkezleri için CRM Yazılımına Başlayın

Bir çağrı merkezinde, müşteri yönetimi görevlerine kesintisiz odaklanmak nadirdir. Geleneksel CRM sistemleri, temel verilere erişmek için genellikle zaman alıcı adımlar gerektirir.

Doğru çağrı merkezi ve CRM entegrasyonu ile müşteri taleplerinden takım işbirliğine kadar her şey tek bir yerde. Bu sayede önemli bilgileri kolayca bulabilir ve görevlerin tekrarını önleyebilirsiniz.

ClickUp'ın CRM'i, verimli süreçler oluşturmanıza yardımcı olacak güçlü araçlar ve entegrasyonlar sunar. Rutin görevlerden karmaşık müşteri etkileşimlerine kadar ihtiyacınız olan her şey için tek bir platform.

Hemen ücretsiz bir hesap açın ve müşteri verilerinizi düzenlemeye başlayın!