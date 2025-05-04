2025'in En İyi 10 Satış Koçluğu Yazılımı

Harika bir satış takımı, tutarlı ve etkili koçluk üzerine kuruludur.

Ancak dürüst olalım, geleneksel koçluk yöntemleriyle satış temsilcileri öğrendiklerini unutur, yöneticiler ilerlemeyi izlemekte zorlanır ve anlaşma incelemeleri görüşlere dayalı tartışmalara dönüşür.

Doğru satış koçluğu yazılımı bu sorunu çözer. AI destekli analizden yapılandırılmış rol oyunlarına kadar, bu platformlar koçluğu ölçülebilir, tekrarlanabilir ve kullanışlı hale getirir.

Bu blog yazısında, eğitimi rekabet avantajı haline getirmek için en iyi satış koçluğu araçlarından bazılarını bir araya getirdik. 🎯

Satış koçluğu yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İyi satış koçluğu, pekiştirme, gerçek zamanlı öğrenme ve ölçülebilir iyileştirmelerle ilgilidir. Doğru yazılım, temsilcilerin becerilerini aktif olarak geliştirmesine, daha fazla anlaşma kapatmasına ve uzun vadeli başarı elde etmesine yardımcı olur.

Satış koçluğu yazılımını değerlendirirken dikkat etmeniz gerekenler. 👀

AI destekli koçluk: AI destekli içgörülerle geri bildirimi otomatikleştirir, güçlü ve zayıf yönleri ve uygulanabilir adımları vurgular

Gerçek zamanlı geri bildirim: Temsilcilerin yaklaşımlarını anında ayarlamalarına yardımcı olmak için canlı aramalar, e-postalar veya toplantılar sırasında anlık koçluk sağlar

Konuşma zekası: Müşteri etkileşimlerini yakalar ve analiz ederek kalıpları, itirazları ve başarılı davranışları belirler

Rol oynama ve simülasyonlar: Temsilcilerin risksiz bir ortamda satış konuşmaları, itirazları ele alma ve müzakere stratejilerini pratik yapmalarını sağlar

Otomatik anlaşma incelemeleri: Riskli anlaşmaları işaretler, rakiplerin bahsettiği noktaları vurgular ve verilere dayalı koçluk önerileri sunar

Akran işbirliği: Temsilcilerin çağrı paylaşımı, grup koçluk oturumları ve en iyi uygulama kitaplıkları aracılığıyla birbirlerinden öğrenmelerini sağlar

Performans izleme: Beceri gelişimini, kota ulaşımını ve anlaşma ilerlemesini izleyen analizlerle koçluğun etkisini ölçer

🔍 Biliyor muydunuz? ABD'deki ilk iç satış takımı 1957 yılında DialAmerica (eski adıyla Life Circulation Company) tarafından kuruldu. Satış ekibinin tamamı kadınlardan oluşuyordu! Neden mi? Ne yazık ki, o zamanlar kadınlara daha düşük ücret ödeniyordu. Ancak, kısa sürede becerilerinin çok daha değerli olduğunu kanıtladılar.

En İyi 10 Satış Koçluğu Yazılımına Genel Bakışe

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hedef izleme, işbirliği ve otomasyon OKR'lerle hedef belirleme, gerçek zamanlı gösterge panelleri, ClickUp Brain'den AI içgörüler, toplantı özetleri, Beyaz Tahta ile etkileşimli koçluk Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Gong AI destekli anlaşma içgörüleri ve satış izleme Konuşma analizi, davranış karşılaştırması, oyun kaydı paylaşımı, beceri eksikliklerinin tespiti Özel fiyatlandırma Salesloft Çok kanallı satış etkileşimi ve otomasyon Konuşmalar AI, koçluk iş akışları için Rhythm AI, AI destekli anlaşma rehberliği, performans karşılaştırması Özel fiyatlandırma Avoma Toplantı notları ve çağrı analizi Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI çağrı puanlama, koçluk çalma listeleri, gelir zekası kullanıcı başına aylık 29–99 ABD doları Chorus Çağrı analizi ve koçluk geri bildirimi Satış görüşmesi transkripsiyonu, itiraz izleme, CRM otomasyonu, koçluk snippet'leri Özel fiyatlandırma Mindtickle Yapılandırılmış satış eğitimi ve beceri güçlendirme Hazırlık indeksi, AI destekli geri bildirim, role dayalı koçluk, eğitim şablonları Özel fiyatlandırma HubSpot Entegre CRM ve rehberli satış koçluğu AI destekli satış, satış analitiği, HubSpot Academy kursları, çağrı/e-posta etkileşimi izleme Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla Jiminny Konuşma zekası ve koçluk içgörüleri Gerçek zamanlı çağrı koçluğu, AI destekli içgörüler, akran koçluğu, otomatik CRM güncellemeleri Özel fiyatlandırma Salesforce Özelleştirilebilir satış koçluğu Einstein Sales Coach, Trailhead öğrenme platformu, gerçek zamanlı geri bildirim, Work ile hedef uyumu. com Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Lessonly by Seismic Rol oynama ve video koçluğu Satış eğitimi yolları, uygulama senaryoları, gerçek zamanlı geri bildirim, içerik entegrasyonları Özel fiyatlandırma

Yüksek Performanslı Takımlar için En İyi 10 Satış Koçluğu Yazılımı

Satış teknolojisi yığınınıza entegre edebileceğiniz en iyi 10 satış koçluğu yazılımını, özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve incelemeleriyle birlikte bir liste halinde derledik. Böylece takımınız için en uygun yazılımı bulabilirsiniz.

Hadi başlayalım! 💪

1. ClickUp (Hedef izleme, işbirliği ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, yapılandırılmış eğitim planları, performans izleme ve gerçek zamanlı işbirliği ile koçluk içgörülerini eyleme dönüştürmenize yardımcı olur. Çağrı geri bildirimlerinin analizinden kişiselleştirilmiş hedeflerin ayarlanmasına kadar, koçluğun satış büyümesini sağlamak için sürekli bir süreç olmasını sağlar.

ClickUp CRM ile birleştirildiğinde, müşteri ilişkilerini yönetmenize, anlaşmaları izlemenize ve iş akışlarını tek bir yerden kolaylaştırmanıza yardımcı olur. ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı, satış ekiplerinin görevleri otomatikleştirmesine, boru hatlarını izlemesine ve AI destekli içgörülerle anlaşmaları daha hızlı kapatmasına yardımcı olarak bunu bir adım daha ileriye taşır.

Platformun nasıl yardımcı olduğunu keşfedelim.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak çeşitli hedef türleriyle ilerlemeyi izleyin

ClickUp Goals, satış takımlarına ölçülebilir sonuçlar belirlemek, izlemek ve elde etmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Satış yöneticileri ve koçları, belirsiz performans beklentileri yerine, her eğitim oturumunun gerçek ilerlemeyle sonuçlanmasını sağlamak için net Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler) tanımlayabilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile satış performansını bir bakışta görselleştirin

Tüm hedeflerinizi izlemek mi istiyorsunuz? ClickUp Gösterge Panellerine başvurun.

Gösterge panelleri, satış yöneticilerine, koçlara ve işletmelere takımlarının ilerlemesini gerçek zamanlı ve bir bakışta görebilme olanağı sunar. Tamamen özelleştirilebilir kartlarla CRM gösterge paneli oluşturmak, anlaşma ilerlemesini izlemek, temsilcilerin verimliliğini izlemek ve eğitim tamamlanma oranlarını analiz etmek artık çok kolay.

ClickUp Brain ile her satış temsilcisi için satış eğitimini kişiselleştirin

Koçluğu daha da etkili hale getirmek için ClickUp Brain, talep üzerine satış asistanı görevi görür, anlık içgörüler sağlar, soruları yanıtlar ve temsilcilerin en çok ihtiyaç duyduğu anda ilgili verileri ortaya çıkarır.

AI Knowledge Manager, belgelerden, görevlerden ve projelerden gelen soruları anında yanıtlar, böylece yöneticiler ve temsilciler kritik satış bilgilerini hızlı bir şekilde alabilir. AI destekli yazma yardımıyla, her temsilcinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş geri bildirimler, eğitim materyalleri ve satış stratejileri oluşturabilirsiniz.

Ek olarak, ClickUp AI Notetaker satış toplantıları ve koçluk oturumlarından anahtar notları kaydeder. Toplantı notları için bu AI aracı, tartışmaları otomatik olarak yakalar, içgörüleri özetler ve eylem öğelerini vurgular, böylece her takip işlemi gerçekleştirilir.

ClickUp AI Notetaker ile anlık toplantı özetleri alın ve koçluk stratejilerinizi iyileştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

En iyi uygulamaları belgelendirin ve paylaşın: Satış destek içeriği, kanıtlanmış satış stratejileri, itirazları ele alma senaryoları ve koçluk yönergeleri dahil olmak üzere bilgileri ClickUp Belgeleri'nde merkezileştirin Satış destek içeriği, kanıtlanmış satış stratejileri, itirazları ele alma senaryoları ve koçluk yönergeleri dahil olmak üzere bilgileri ClickUp Belgeleri'nde merkezileştirin

Kişiselleştirilmiş koçluk planları atayın: ClickUp Görevleri'ni kullanarak bireysel koçluk görevleri oluşturun, ilerlemeyi izleyin ve temsilcilerin son tarihler ve hatırlatıcılarla anahtar öğrenme etkinliklerini tamamlamasını sağlayın

Gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın: ClickUp Chat ile hareket halindeyken takım sohbetlerinde koçluk ipuçları verin, çağrı incelemelerini tartışın ve satış stratejileri üzerinde işbirliği yapın ClickUp Chat ile hareket halindeyken takım sohbetlerinde koçluk ipuçları verin, çağrı incelemelerini tartışın ve satış stratejileri üzerinde işbirliği yapın

Rol yapma alıştırmalarını kolaylaştırın: ClickUp Beyaz Tahtaları ile etkileşimli koçluk senaryoları oluşturun, satış konuşmalarını haritalandırın ve temsilciler için iyileştirme alanlarını görselleştirin

ClickUp sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirme ile ilgili zorlu bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

ClickUp'ın en büyük gücü esnekliğidir. Görünümleri, durumları ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği, neredeyse her takımın sürecine uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Çok sayıda özellik, günlük görevlerden uzun vadeli yol haritalarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetmemizi sağlar. Tüm işlerimizin tek bir yerde toplanması harika ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlamayı net ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlanmış hale getiriyor...

ClickUp'ın en büyük gücü esnekliğidir. Görünümleri, durumları ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği, neredeyse her takımın sürecine uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Çok sayıda özellik, günlük görevlerden uzun vadeli yol haritalarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetmemizi sağlar. Tüm işlerimizin tek bir yerde toplanması harika ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlamayı net ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlanmış hale getiriyor...

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması, proje yönetimi platformu ve hatta satış koçluğu yazılımında AI bir özellik olarak entegre olsa da, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. ClickUp bunu değiştirir. Bir satış koçluğu yazılımı olarak, AI destekli toplantı notlarını, otomatik takipleri ve gerçek zamanlı performans izlemeyi tek bir yerde bir araya getirir. Satış yöneticileri, uygulamalar arasında geçiş yapmadan koçluk içgörülerini yakalayabilir, beceri geliştirme görevleri atayabilir ve temsilcilerin ilerlemesini takip edebilir.

2. Gong (AI destekli anlaşma içgörüleri ve satış izleme için en iyisi)

gong aracılığıyla

Satış takımlarını koçluk etmek, belirsiz geri bildirimler ve içgüdülerden oluşan sonsuz bir döngü gibi hissettirmemelidir. Gong, neyin işe yaradığını belirleyen AI destekli içgörülerle bu kaosu netliğe dönüştürür.

Artık dağınık notlara ve önyargılı görüşlere güvenmek zorunda değilsiniz; satış işbirliği yazılımı, temsilcilerinizin performansına ilişkin eksiksiz, verilerle desteklenen bir görünüm sunar.

Her konuşmayı izler, anahtar davranışları vurgular ve performansı en iyi satıcılarla karşılaştırır. Bu, satış koçlarının ve yöneticilerinin beceri eksikliklerini tespit etmesine, hedefli geri bildirim sağlamasına ve en iyi uygulamaları takım genelinde ölçeklendirmesine yardımcı olur.

Gong'un en iyi özellikleri

Her temsilcinin çağrı verilerini analiz ederek başarılı davranışları ve sosyal beceri eksikliklerini belirleyin

Temsilcilere, kendi kendilerini geliştirmeleri için en iyi performans gösterenlerin oyun kayıtlarını sağlayın

Takımlar arasında temsilci performansını karşılaştırarak eğitim fırsatlarını keşfedin

Koçluk içgörülerini eyleme geçirilebilir takım stratejilerine dönüştürerek kazanma oranlarını artırın

Gong sınırlamaları

Hantal arayüzü, ilgili bilgileri bulmayı zorlaştırıyor

Minimum koltuk sayısı, küçük takımlar için ideal olmayabilir

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? İlk kayıtlı satış işlemi, tüccarların ticaret işlemlerini izlemek için kil tabletler kullandığı Mezopotamya'da gerçekleşti. Eski CRM iş başında!

3. Salesloft (Çok kanallı satış etkileşimi ve otomasyonu için en iyisi)

salesloft aracılığıyla

Salesloft, gelir takımlarının potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde bağlantı kurmasına, satış süreçlerini yönetmesine ve anlaşmaları kapatmasına yardımcı olmak için tasarlanmış lider bir satış etkileşim platformudur. Anahtar alıcı etkileşimlerini yakalar, kalıpları belirler ve neyin işe yaradığı ve neyin düzeltilmesi gerektiği konusunda eyleme geçirilebilir öneriler sunar.

Satış yöneticilerinin işini kolaylaştırır, kişiselleştirilmiş koçluk, performans karşılaştırmaları, gerçek zamanlı geri bildirim, anlaşma içgörüleri ve stratejik oyun kitapları ile satış temsilcilerini en iyi performansa ulaştırır.

Salesloft'un en iyi özellikleri

Conversations AI* ile gerçek zamanlı alıcı etkileşimlerini yakalayın ve analiz edin, anlaşma kazanmanızı sağlayacak davranışları ortaya çıkarın

Rhythm AI ile koçluk iş akışlarını otomatikleştirin, temsilcilerin en etkili eylemlerine öncelik verin

Satıcıları daha hızlı takip etmek ve satışları daha hızlı kapatmak için Deals ile yapay zeka destekli anlaşma rehberliği alın

Eksik yetkinlikleri ve eğitim fırsatlarını belirlemek için takımlar arasında performans karşılaştırması yapın

Salesloft sınırlamaları

Salesforce dışında sınırlı yerel CRM entegrasyonları

Sık telefon sorunları ve aralıklı kesintiler güvenilirliği etkiler

Salesloft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salesloft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Salesloft hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bu yorumcusunun ne dediğine bakın:

Salesloft, harcadığınız paranın karşılığını fazlasıyla veren, kullanımı kolay bir yazılımdır. Satış temsilcim ve onboarding ekibi, tüm kurulumumu mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi... Keşke CRM'lerle daha fazla yerel entegrasyonları olsaydı. Salesforce, birincil entegrasyonlarıdır.

Salesloft, harcadığınız paranın karşılığını fazlasıyla veren, kullanımı kolay bir yazılımdır. Satış temsilcim ve onboarding ekibi, tüm kurulumumu mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi... Keşke CRM'lerle daha fazla yerel entegrasyonları olsaydı. Salesforce, birincil entegrasyonlarıdır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Joe Girard, sadece 15 yılda 13.000'den fazla araba satarak rekor kırdı! Gizli silahı ne miydi? Kişiselleştirme. Müşterilerine el yazısı notlar gönderdi ve hatta servis ziyaretleri sırasında onları kontrol etti.

4. Avoma (Toplantı notları ve çağrı analizi için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoama, satış verimliliğini ve işbirliğini iyileştirmek için tasarlanmış bir AI toplantı asistanı ve konuşma zekası platformudur. Toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya döker, anahtar anları yakalar ve yöneticilerin temsilcileri hassas bir şekilde koçlamasına yardımcı olur.

Platform ayrıca konuşma kalıplarını tespit eder, anlaşma risklerini işaretler ve satış temsilcilerini başarılı oyun kitaplarıyla doğru yolda tutar. Satış yöneticileri görünürlük kazanır, temsilciler eyleme geçirilebilir geri bildirim alır ve işletmeler performans iyileştirme için veri odaklı bir yaklaşım benimser.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Gelir zekası içgörüleriyle anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve tahmin doğruluğunu artırın

AI Call Scoring ile güçlü ve zayıf yönleri belirleyerek kişiselleştirilmiş koçluk sağlayın

Otomatik 1:1 ve takım planlama ve yönlendirme ile planlamayı ve müşteri adaylarının yönlendirilmesini kolaylaştırın

En iyi performans gösteren temsilcilerin en iyi konuşma metinlerinden oluşan özel koçluk oynatma listeleri oluşturun

Avoma sınırlamaları

Ara sıra kayıt sorunları ve not alanların toplantılara katılmasında gecikmeler

Bazı kullanıcılar, çok fazla bilgi içeren arayüzü karmaşık buluyor

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

Gelir zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Chorus (Çağrı analizi ve koçluk geri bildirimi için en iyisi)

chorus aracılığıyla

ZoomInfo'nun Chorus.ai, satış görüşmelerini güçlü içgörülere dönüştürür. Her aramayı, e-postayı ve toplantıyı otomatik olarak kaydeder ve analiz eder, satış takımlarına daha fazla anlaşma kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlar. Ton, duygu ve etkileşimi yakalayan bu araç, yöneticilerin neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapılması gerektiğini tam olarak görmelerine yardımcı olur.

Deal Intelligence ve Market Insights, yöneticilerin başarılı davranışları belirlemelerine, temsilcileri etkili bir şekilde koçluk yapmalarına ve satış stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Daha da iyisi? Temsilciler, başarılı aramaların, itirazların ele alınmasının ve rakiplerin bahsedilmesinin gerçek örneklerini görürler.

Chorus'un en iyi özellikleri

Satış görüşmelerini gerçek zamanlı olarak transkribe edin ve analiz edin

Market Intelligence ile anahtar rakip bahsetmelerini ve müşteri itirazlarını belirleyin

Connected Intelligence ile CRM güncellemelerini otomatikleştirin, manuel veri girişini azaltın

En iyi performans gösteren satış anlarının Snippet'leri ve Playlist'leri ile koçluk kütüphaneleri oluşturun

Chorus sınırlamaları

Bazı çağrılarda katılımcıları tanımlamada yaşanan zorluklar, raporlama doğruluğunu etkiliyor

Bazı kullanıcılar yavaş performans ve arayüz gecikmesi bildiriyor

Chorus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Chorus puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

Chorus hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:

Chorus'u 4 yıldır kullanıyorum ve müşteri gereksinimleri nedeniyle katılmak zorunda kaldığım diğer toplantı platformlarında bile aramalarıma otomatik olarak katılması ve kaydetmesini her zaman takdir ettim... AI e-postası daha iyi olabilir – öğeleri bazen toplantı özeti, eylem öğeleri ve özetler gibi farklı alanlarda 3 defaya kadar tekrarlıyor, bu yüzden her şeyin akışını ve mantığını anlamak için dikkatlice okumam gerekiyor.

Chorus'u 4 yıldır kullanıyorum ve müşteri gereksinimleri nedeniyle katılmam gereken diğer toplantı platformlarında bile aramalarıma otomatik olarak katılması ve kaydetmesini her zaman takdir ettim... AI e-postası daha iyi olabilir – toplantı özeti, eylem öğeleri ve özetler gibi farklı alanlarda öğeleri bazen 3 defaya kadar tekrarlıyor, bu yüzden her şeyin akışını ve mantığını anlamak için dikkatlice okumam gerekiyor.

🤝 Hatırlatıcı: Özelleştirme anahtardır. Koçluğu her temsilcinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönlerine ve öğrenme stillerine göre uyarlayın. Değerlendirmeleri ve geri bildirimleri kullanarak kişiselleştirilmiş bir plan oluşturun.

6. Mindtickle (Yapılandırılmış satış eğitimi ve beceri pekiştirme için en iyisi)

mindtickle aracılığıyla

Mindtickle, satış ekibinin performansını artıran, onlara rollerinde başarılı olmak için gerekli beceri, bilgi ve davranışları kazandıran lider bir satış hazırlık ve destek platformudur. Gelir verimliliğini artırmayı amaçlayan eğitim modülleri, koçluk programları ve analitik araçları dahil olmak üzere kapsamlı bir araç seti sunar.

Bu platform, satışa başlama platformu olmanın ötesine geçerek etkileşimli öğrenme, role dayalı koçluk ve AI ile uygulamalı pratik sunar.

Mindtickle'ın en iyi özellikleri

Hazırlık indeksi ile koçluğun etkisini izleyin ve temsilcilerin yetkinliklerini değerlendirin

Gerçek satış etkileşimlerini simüle eden AI destekli geri bildirimlerle eğitimi güçlendirin

Beceri eksiklikleri analizini otomatikleştirin ve koçluk ödevleriyle hedefe yönelik öğrenme atamaları yapın

Satış planı şablonları ve rehberli koçluk formları ile yapılandırılmış koçluk sağlayın

Mindtickle sınırlamaları

Tüm kursu tekrarlamadan değerlendirmeleri yeniden yapma seçeneği yoktur

Bazı zorunlu videolar, gereksiz olsalar bile atlanamaz

Mindtickle fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mindtickle puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel satış koçluğu yazılımı pazarının boyutunun 2030 yılında 6,11 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu, 2025'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranının %15,1 olacağı anlamına gelir. Sektörün yükselişi, tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltmak için eğitime odaklanmanın değişmesine bağlanabilir.

7. HubSpot Sales Hub (Entegre CRM ve rehberli satış koçluğu için en iyisi)

hubSpot Satış Merkezi aracılığıyla

Harika satış koçluğu, doğru verilerle başlar. HubSpot'un Sales Hub, temsilcilerin performansı, anlaşmalar ve müşteri etkileşimleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunarak eğitimi kolaylaştırır. HubSpot Academy aracılığıyla ücretsiz satış koçluğu kursları sunarak satış takımlarına becerilerini ve etkinliklerini geliştirmeleri için değerli eğitim materyalleri sağlar.

Satış izleme yazılımını kullanarak yöneticiler, iş akışlarını kesintiye uğratmadan satış sürecinin durumunu takip edebilir, satış davranışlarını izleyebilir ve yapılandırılmış geri bildirim sağlayabilir.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri

AI destekli satış ile temsilcilere destek olun, anlaşma içgörülerine dayalı bir sonraki adım önerileri sağlayın

Satış analitiği ve raporlama ile temsilci performansını ve satış fırsatları trendlerini izleyin

Etkinliği ölçmek için çağrı izleme ve e-posta etkileşim metrikleriyle koçluk oturumlarını kolaylaştırın

HubSpot içindeki etkileşimli öğrenme aracıyla isteğe bağlı eğitim sağlayın

HubSpot Sales Hub sınırlamaları

Tahmin yetenekleri bazı rakiplerininkiler kadar güçlü değildir

Sık güncellemeler, kullanıcıların özellikleri yeniden öğrenmesini ve iş akışlarını ayarlamasını gerektirir

HubSpot Sales Hub fiyatlandırması

Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 100 $

Sales Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

HubSpot Sales Hub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (470+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubspot Sales Hub hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi bunu şöyle ifade ediyor:

Bir Startup iseniz, Hubspot'u kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf müdahalesine gerek kalmadan, tamamen isteğinize göre özelleştirilebilen bir yazılımdır. Salesforce'un aksine, her şeyi şirket içinde yapabilirsiniz... Tahminler açısından daha iyi olabilir. Bu, Salesforce'un çok iyi yaptığı ve Hubspot'un eksik olduğu bir konudur.

Eğer bir Startup iseniz, Hubspot'u kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf müdahalesine gerek kalmadan, tamamen kendi zevkinize göre özelleştirilebilen bir yazılımdır. Salesforce'un aksine, her şeyi şirket içinde yapabilirsiniz... Tahminler konusunda daha iyi olabilir. Bu, Salesforce'un çok iyi yaptığı ve Hubspot'un eksik olduğu bir konudur.

🔍 Biliyor muydunuz? Satış konuşmaları tarihi değiştirebilir! 16. yüzyılda Johann Tetzel, Katolik Kilisesi için ünlü sözleriyle af satıyordu: "Kasa çaldığı anda, araf'taki ruhlar serbest kalır. " Bu sözler önemli bir gelir getirdi ve Protestan Reformu'nu tetikledi.

8. Jiminny (Konuşma zekası ve koçluk içgörülerine en uygun)

jiminny aracılığıyla

Jiminny, her satış görüşmesini, e-postayı ve toplantıyı gelir zekasına dönüştürerek koçluk içgörülerini, görüşme puanlamasını ve CRM güncellemelerini otomatikleştirir, böylece takımlar satışa odaklanabilir. Whisper ve Chat ile yöneticiler temsilcileri gerçek zamanlı olarak koçlayabilir ve eğitimi daha etkili hale getirebilir.

AI destekli içgörüler, konuşma zekası ve otomatik yönetici, temsilcilere anında geri bildirim sağlarken, yöneticiler takım performansını net bir şekilde görebilir. Artık satış sürecini tahmin etmek yok, sadece eyleme geçirilebilir trendler ve iyileştirmeler var.

Jiminny'nin en iyi özellikleri

Call Capture ile video ve sesli müşteri aramalarını analiz ederek değerli içgörüler elde edin

Eşler arası koçluk ile kendini geliştirmeyi mümkün kılın, temsilcilerin en iyi performans gösterenleri inceleyip onlardan öğrenmelerini sağlayın

Ask Jiminny ile AI destekli içgörülerden yararlanarak yönetici görevlerini otomatikleştirin ve aramalardan sonra bilgi edinin

Jiminny sınırlamaları

Özellikle arka plan gürültüsü durumunda kötü transkripsiyon kalitesi

Ekran paylaşımına katılan müşterilerle ilgili ara sıra yaşanan sorunlar

Jiminny fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jiminny puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (750+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk "satış anlaşmaları" el sıkışarak değil, takas yoluyla tamamlandı. MÖ 6000'de insanlar para kullanmak yerine mal ve hizmet ticareti yapıyordu. Bir keçeyi buğdayla takas ettiğinizi hayal edin — ticaret işte böyle başladı.

9. Salesforce (Özelleştirilebilir satış koçluğu için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce'un Agentforce Sales Coach, satış takımlarının AI destekli, özelleştirilebilir koçluk sayesinde gelişmesine yardımcı olur. Yöneticiler, eğitimi gerçek alıcı senaryolarına göre uyarlayabilir, böylece temsilcilerin müzakereleri ve itirazları ele almayı pratik yapabilir. Bu, satış kapatma tekniklerinin gerçekçi bir ayarda geliştirilmesine yardımcı olur.

Gerçek zamanlı CRM verileri anında geri bildirim sağlayarak temsilcilerin canlı anlaşma bağlamlarına göre rehberlik almasını sağlar. Rol oynama özellikleri ve ölçeklenebilir özelleştirme ile işletmeler satış eğitimlerini iyileştirebilir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Work.com ile performans eğilimlerini izleyin, koçluk hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirin

Einstein Sales Coach'u kullanarak satış rehberliğini otomatikleştirin ve her anlaşma için özel öneriler oluşturun

Salesforce'un satış geliştirme için etkileşimli öğrenme platformu Trailhead ile isteğe bağlı eğitime erişin

Salesforce sınırlamaları

Hantal arayüzü, bilgi bulmayı ve raporları çalıştırmayı zorlaştırıyor

Küçük işletmeler için aşırı karmaşık ve pahalı, kullanılmayabilecek özelliklere sahip

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusuna göre:

Herhangi bir dezavantaj bulamadım, aksine, bunu günlük olarak kolaylıkla kullandığım için, kesinti süresi önemsiz ve uygulaması da kolay... Müşteri desteği de hızlı ve sorguları hemen çözüyor.

Böyle bir dezavantaj bulamadım, aksine, bunu günlük olarak kolaylıkla kullandığım için, kesinti süresi önemsiz ve uygulaması da kolay... Müşteri desteği de hızlı ve sorguları hemen çözüyor.

🤝 Hatırlatıcı: Koçluk oturumlarına hazırlanmak, oturumun kendisi kadar önemlidir. Konuşmanın verimli geçmesi ve temsilcilerinizin eleştirildiğini değil, desteklendiğini hissetmesi için belirli içgörüler, sorular ve örneklerle gelin.

10. SalesHood (İşbirliğine dayalı satış ve akran odaklı eğitim için en iyisi)

salesHood aracılığıyla

SalesHood, AI destekli koçluk ve rol tabanlı öğrenme ile satış takımlarının daha hızlı gelişmesine ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olur. Yeni çalışanlar yapılandırılmış oryantasyon programı ile hızlı bir şekilde işlerine alışırken, temsilciler gerçek dünya simülasyonları ile becerilerini geliştirir.

Verimli geri bildirim araçları sayesinde, bu satış koçluğu yazılımıyla işbirliği kolaylaşır ve ilerleme takip edilebilir. Sonuç? Daha hızlı işe alım, daha yüksek kota gerçekleştirme ve sürekli satış süreci iyileştirme.

SalesHood'un en iyi özellikleri

Coaching Huddles'ı kullanarak meslektaşlar arası öğrenmeyi teşvik edin ve en iyi uygulamaları pekiştirin

Temsilcilerin ilgisini canlı tutmak için liderlik tabloları ve rozetler kullanarak oyunlaştırma ile ilerlemeyi izleyin

Canlı anlaşmalar sırasında bağlamsal rehberlik için tam zamanında koçluk sağlayın

AI Pitch Practice ile konuşma kalıplarını ve anahtar kelimelerin etkinliğini analiz ederek sunumlarınızı geliştirin

SalesHood sınırlamaları

Mobil uygulama sık sık oturum açmayı gerektirir ve bu da rahatsızlık yaratır

Eğitim modüllerinde "İleri" düğmesinin olmaması gibi gezinme sorunları

SalesHood fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 45 $

Pro: Özel fiyatlandırma

Dönüştürme: Özel fiyatlandırma

SalesHood puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Benjamin Franklin sadece bir kurucu baba değildi, aynı zamanda erken dönem satış yenilikçilerinden biriydi. 1752'de, temsilcilerin kapı kapı dolaşarak yangın sigortası sattığı bir sigorta şirketini kurdu. Ne kadar etkili bir satış taktiği!

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ClickUp ile Satış Stratejilerinizi Geliştirin

Satış koçluğu, gerçek gelir etkisi yaratan sürekli iyileştirme kültürünü oluşturmakla ilgilidir.

Bu listedeki her satış koçluğu yazılımı benzersiz bir şey sunar; bazıları AI destekli koçlukta mükemmeldir, diğerleri ise konuşma zekasına odaklanır. Doğru seçim, takımınızın ihtiyaçlarına ve koçluk önceliklerine bağlıdır.

Ancak, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsi bir arada özellikleriyle satış koçluğu alanında öne çıkıyor. Temsilcilerin performansını ölçmek için hedef izleme, satış görüşmelerinden anahtar içgörüler yakalamak için AI Notetaker ve gerçek zamanlı koçluk için Brain ile ClickUp, tüm satış iş akışınızı kolaylaştırır.

Tüm bunları görev yönetimi, takım işbirliği ve bilgi yönetimi ile birleştirin, hepsi AI ile entegre bir sistemde, ClickUp dışında başka bir araca ihtiyacınız kalmayacak!

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