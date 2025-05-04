2025'in En İyi 10 Satış Koçluğu Yazılımı

Harika bir satış takımı, tutarlı ve etkili koçluk üzerine kuruludur.
Ancak dürüst olalım, geleneksel koçluk yöntemleriyle satış temsilcileri öğrendiklerini unutur, yöneticiler ilerlemeyi izlemekte zorlanır ve anlaşma incelemeleri görüşlere dayalı tartışmalara dönüşür.
Doğru satış koçluğu yazılımı bu sorunu çözer. AI destekli analizden yapılandırılmış rol oyunlarına kadar, bu platformlar koçluğu ölçülebilir, tekrarlanabilir ve kullanışlı hale getirir.
Bu blog yazısında, eğitimi rekabet avantajı haline getirmek için en iyi satış koçluğu araçlarından bazılarını bir araya getirdik. 🎯
Satış koçluğu yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
İyi satış koçluğu, pekiştirme, gerçek zamanlı öğrenme ve ölçülebilir iyileştirmelerle ilgilidir. Doğru yazılım, temsilcilerin becerilerini aktif olarak geliştirmesine, daha fazla anlaşma kapatmasına ve uzun vadeli başarı elde etmesine yardımcı olur.
Satış koçluğu yazılımını değerlendirirken dikkat etmeniz gerekenler. 👀
- AI destekli koçluk: AI destekli içgörülerle geri bildirimi otomatikleştirir, güçlü ve zayıf yönleri ve uygulanabilir adımları vurgular
- Gerçek zamanlı geri bildirim: Temsilcilerin yaklaşımlarını anında ayarlamalarına yardımcı olmak için canlı aramalar, e-postalar veya toplantılar sırasında anlık koçluk sağlar
- Konuşma zekası: Müşteri etkileşimlerini yakalar ve analiz ederek kalıpları, itirazları ve başarılı davranışları belirler
- Rol oynama ve simülasyonlar: Temsilcilerin risksiz bir ortamda satış konuşmaları, itirazları ele alma ve müzakere stratejilerini pratik yapmalarını sağlar
- Otomatik anlaşma incelemeleri: Riskli anlaşmaları işaretler, rakiplerin bahsettiği noktaları vurgular ve verilere dayalı koçluk önerileri sunar
- Akran işbirliği: Temsilcilerin çağrı paylaşımı, grup koçluk oturumları ve en iyi uygulama kitaplıkları aracılığıyla birbirlerinden öğrenmelerini sağlar
- Performans izleme: Beceri gelişimini, kota ulaşımını ve anlaşma ilerlemesini izleyen analizlerle koçluğun etkisini ölçer
🔍 Biliyor muydunuz? ABD'deki ilk iç satış takımı 1957 yılında DialAmerica (eski adıyla Life Circulation Company) tarafından kuruldu. Satış ekibinin tamamı kadınlardan oluşuyordu! Neden mi? Ne yazık ki, o zamanlar kadınlara daha düşük ücret ödeniyordu. Ancak, kısa sürede becerilerinin çok daha değerli olduğunu kanıtladılar.
En İyi 10 Satış Koçluğu Yazılımına Genel Bakışe
|Araç
|En Uygun
|Anahtar Özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Hedef izleme, işbirliği ve otomasyon
|OKR'lerle hedef belirleme, gerçek zamanlı gösterge panelleri, ClickUp Brain'den AI içgörüler, toplantı özetleri, Beyaz Tahta ile etkileşimli koçluk
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar
|Gong
|AI destekli anlaşma içgörüleri ve satış izleme
|Konuşma analizi, davranış karşılaştırması, oyun kaydı paylaşımı, beceri eksikliklerinin tespiti
|Özel fiyatlandırma
|Salesloft
|Çok kanallı satış etkileşimi ve otomasyon
|Konuşmalar AI, koçluk iş akışları için Rhythm AI, AI destekli anlaşma rehberliği, performans karşılaştırması
|Özel fiyatlandırma
|Avoma
|Toplantı notları ve çağrı analizi
|Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI çağrı puanlama, koçluk çalma listeleri, gelir zekası
|kullanıcı başına aylık 29–99 ABD doları
|Chorus
|Çağrı analizi ve koçluk geri bildirimi
|Satış görüşmesi transkripsiyonu, itiraz izleme, CRM otomasyonu, koçluk snippet'leri
|Özel fiyatlandırma
|Mindtickle
|Yapılandırılmış satış eğitimi ve beceri güçlendirme
|Hazırlık indeksi, AI destekli geri bildirim, role dayalı koçluk, eğitim şablonları
|Özel fiyatlandırma
|HubSpot
|Entegre CRM ve rehberli satış koçluğu
|AI destekli satış, satış analitiği, HubSpot Academy kursları, çağrı/e-posta etkileşimi izleme
|Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla
|Jiminny
|Konuşma zekası ve koçluk içgörüleri
|Gerçek zamanlı çağrı koçluğu, AI destekli içgörüler, akran koçluğu, otomatik CRM güncellemeleri
|Özel fiyatlandırma
|Salesforce
|Özelleştirilebilir satış koçluğu
|Einstein Sales Coach, Trailhead öğrenme platformu, gerçek zamanlı geri bildirim, Work ile hedef uyumu. com
|Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
|Lessonly by Seismic
|Rol oynama ve video koçluğu
|Satış eğitimi yolları, uygulama senaryoları, gerçek zamanlı geri bildirim, içerik entegrasyonları
|Özel fiyatlandırma
Yüksek Performanslı Takımlar için En İyi 10 Satış Koçluğu Yazılımı
Satış teknolojisi yığınınıza entegre edebileceğiniz en iyi 10 satış koçluğu yazılımını, özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve incelemeleriyle birlikte bir liste halinde derledik. Böylece takımınız için en uygun yazılımı bulabilirsiniz.
Hadi başlayalım! 💪
1. ClickUp (Hedef izleme, işbirliği ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, yapılandırılmış eğitim planları, performans izleme ve gerçek zamanlı işbirliği ile koçluk içgörülerini eyleme dönüştürmenize yardımcı olur. Çağrı geri bildirimlerinin analizinden kişiselleştirilmiş hedeflerin ayarlanmasına kadar, koçluğun satış büyümesini sağlamak için sürekli bir süreç olmasını sağlar.
ClickUp CRM ile birleştirildiğinde, müşteri ilişkilerini yönetmenize, anlaşmaları izlemenize ve iş akışlarını tek bir yerden kolaylaştırmanıza yardımcı olur. ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı, satış ekiplerinin görevleri otomatikleştirmesine, boru hatlarını izlemesine ve AI destekli içgörülerle anlaşmaları daha hızlı kapatmasına yardımcı olarak bunu bir adım daha ileriye taşır.
Platformun nasıl yardımcı olduğunu keşfedelim.
ClickUp Goals, satış takımlarına ölçülebilir sonuçlar belirlemek, izlemek ve elde etmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Satış yöneticileri ve koçları, belirsiz performans beklentileri yerine, her eğitim oturumunun gerçek ilerlemeyle sonuçlanmasını sağlamak için net Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler) tanımlayabilir.
Tüm hedeflerinizi izlemek mi istiyorsunuz? ClickUp Gösterge Panellerine başvurun.
Gösterge panelleri, satış yöneticilerine, koçlara ve işletmelere takımlarının ilerlemesini gerçek zamanlı ve bir bakışta görebilme olanağı sunar. Tamamen özelleştirilebilir kartlarla CRM gösterge paneli oluşturmak, anlaşma ilerlemesini izlemek, temsilcilerin verimliliğini izlemek ve eğitim tamamlanma oranlarını analiz etmek artık çok kolay.
Koçluğu daha da etkili hale getirmek için ClickUp Brain, talep üzerine satış asistanı görevi görür, anlık içgörüler sağlar, soruları yanıtlar ve temsilcilerin en çok ihtiyaç duyduğu anda ilgili verileri ortaya çıkarır.
AI Knowledge Manager, belgelerden, görevlerden ve projelerden gelen soruları anında yanıtlar, böylece yöneticiler ve temsilciler kritik satış bilgilerini hızlı bir şekilde alabilir. AI destekli yazma yardımıyla, her temsilcinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş geri bildirimler, eğitim materyalleri ve satış stratejileri oluşturabilirsiniz.
Ek olarak, ClickUp AI Notetaker satış toplantıları ve koçluk oturumlarından anahtar notları kaydeder. Toplantı notları için bu AI aracı, tartışmaları otomatik olarak yakalar, içgörüleri özetler ve eylem öğelerini vurgular, böylece her takip işlemi gerçekleştirilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- En iyi uygulamaları belgelendirin ve paylaşın: Satış destek içeriği, kanıtlanmış satış stratejileri, itirazları ele alma senaryoları ve koçluk yönergeleri dahil olmak üzere bilgileri ClickUp Belgeleri'nde merkezileştirin
- Kişiselleştirilmiş koçluk planları atayın: ClickUp Görevleri'ni kullanarak bireysel koçluk görevleri oluşturun, ilerlemeyi izleyin ve temsilcilerin son tarihler ve hatırlatıcılarla anahtar öğrenme etkinliklerini tamamlamasını sağlayın
- Gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın: ClickUp Chat ile hareket halindeyken takım sohbetlerinde koçluk ipuçları verin, çağrı incelemelerini tartışın ve satış stratejileri üzerinde işbirliği yapın
- Rol yapma alıştırmalarını kolaylaştırın: ClickUp Beyaz Tahtaları ile etkileşimli koçluk senaryoları oluşturun, satış konuşmalarını haritalandırın ve temsilciler için iyileştirme alanlarını görselleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Kurulum ve özelleştirme ile ilgili zorlu bir öğrenme süreci olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
G2 incelemesinden alıntı:
ClickUp'ın en büyük gücü esnekliğidir. Görünümleri, durumları ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği, neredeyse her takımın sürecine uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Çok sayıda özellik, günlük görevlerden uzun vadeli yol haritalarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetmemizi sağlar. Tüm işlerimizin tek bir yerde toplanması harika ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlamayı net ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlanmış hale getiriyor...
ClickUp'ın en büyük gücü esnekliğidir. Görünümleri, durumları ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği, neredeyse her takımın sürecine uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Çok sayıda özellik, günlük görevlerden uzun vadeli yol haritalarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetmemizi sağlar. Tüm işlerimizin tek bir yerde toplanması harika ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlamayı net ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlanmış hale getiriyor...
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması, proje yönetimi platformu ve hatta satış koçluğu yazılımında AI bir özellik olarak entegre olsa da, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir.
ClickUp bunu değiştirir. Bir satış koçluğu yazılımı olarak, AI destekli toplantı notlarını, otomatik takipleri ve gerçek zamanlı performans izlemeyi tek bir yerde bir araya getirir. Satış yöneticileri, uygulamalar arasında geçiş yapmadan koçluk içgörülerini yakalayabilir, beceri geliştirme görevleri atayabilir ve temsilcilerin ilerlemesini takip edebilir.
2. Gong (AI destekli anlaşma içgörüleri ve satış izleme için en iyisi)
Satış takımlarını koçluk etmek, belirsiz geri bildirimler ve içgüdülerden oluşan sonsuz bir döngü gibi hissettirmemelidir. Gong, neyin işe yaradığını belirleyen AI destekli içgörülerle bu kaosu netliğe dönüştürür.
Artık dağınık notlara ve önyargılı görüşlere güvenmek zorunda değilsiniz; satış işbirliği yazılımı, temsilcilerinizin performansına ilişkin eksiksiz, verilerle desteklenen bir görünüm sunar.
Her konuşmayı izler, anahtar davranışları vurgular ve performansı en iyi satıcılarla karşılaştırır. Bu, satış koçlarının ve yöneticilerinin beceri eksikliklerini tespit etmesine, hedefli geri bildirim sağlamasına ve en iyi uygulamaları takım genelinde ölçeklendirmesine yardımcı olur.
Gong'un en iyi özellikleri
- Her temsilcinin çağrı verilerini analiz ederek başarılı davranışları ve sosyal beceri eksikliklerini belirleyin
- Temsilcilere, kendi kendilerini geliştirmeleri için en iyi performans gösterenlerin oyun kayıtlarını sağlayın
- Takımlar arasında temsilci performansını karşılaştırarak eğitim fırsatlarını keşfedin
- Koçluk içgörülerini eyleme geçirilebilir takım stratejilerine dönüştürerek kazanma oranlarını artırın
Gong sınırlamaları
- Hantal arayüzü, ilgili bilgileri bulmayı zorlaştırıyor
- Minimum koltuk sayısı, küçük takımlar için ideal olmayabilir
Gong fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Gong puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? İlk kayıtlı satış işlemi, tüccarların ticaret işlemlerini izlemek için kil tabletler kullandığı Mezopotamya'da gerçekleşti. Eski CRM iş başında!
3. Salesloft (Çok kanallı satış etkileşimi ve otomasyonu için en iyisi)
Salesloft, gelir takımlarının potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde bağlantı kurmasına, satış süreçlerini yönetmesine ve anlaşmaları kapatmasına yardımcı olmak için tasarlanmış lider bir satış etkileşim platformudur. Anahtar alıcı etkileşimlerini yakalar, kalıpları belirler ve neyin işe yaradığı ve neyin düzeltilmesi gerektiği konusunda eyleme geçirilebilir öneriler sunar.
Satış yöneticilerinin işini kolaylaştırır, kişiselleştirilmiş koçluk, performans karşılaştırmaları, gerçek zamanlı geri bildirim, anlaşma içgörüleri ve stratejik oyun kitapları ile satış temsilcilerini en iyi performansa ulaştırır.
Salesloft'un en iyi özellikleri
- Conversations AI* ile gerçek zamanlı alıcı etkileşimlerini yakalayın ve analiz edin, anlaşma kazanmanızı sağlayacak davranışları ortaya çıkarın
- Rhythm AI ile koçluk iş akışlarını otomatikleştirin, temsilcilerin en etkili eylemlerine öncelik verin
- Satıcıları daha hızlı takip etmek ve satışları daha hızlı kapatmak için Deals ile yapay zeka destekli anlaşma rehberliği alın
- Eksik yetkinlikleri ve eğitim fırsatlarını belirlemek için takımlar arasında performans karşılaştırması yapın
Salesloft sınırlamaları
- Salesforce dışında sınırlı yerel CRM entegrasyonları
- Sık telefon sorunları ve aralıklı kesintiler güvenilirliği etkiler
Salesloft fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Salesloft puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4.100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
Salesloft hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Capterra'nın bu yorumcusunun ne dediğine bakın:
Salesloft, harcadığınız paranın karşılığını fazlasıyla veren, kullanımı kolay bir yazılımdır. Satış temsilcim ve onboarding ekibi, tüm kurulumumu mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi... Keşke CRM'lerle daha fazla yerel entegrasyonları olsaydı. Salesforce, birincil entegrasyonlarıdır.
Salesloft, harcadığınız paranın karşılığını fazlasıyla veren, kullanımı kolay bir yazılımdır. Satış temsilcim ve onboarding ekibi, tüm kurulumumu mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi... Keşke CRM'lerle daha fazla yerel entegrasyonları olsaydı. Salesforce, birincil entegrasyonlarıdır.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Joe Girard, sadece 15 yılda 13.000'den fazla araba satarak rekor kırdı! Gizli silahı ne miydi? Kişiselleştirme. Müşterilerine el yazısı notlar gönderdi ve hatta servis ziyaretleri sırasında onları kontrol etti.
4. Avoma (Toplantı notları ve çağrı analizi için en iyisi)
Avoama, satış verimliliğini ve işbirliğini iyileştirmek için tasarlanmış bir AI toplantı asistanı ve konuşma zekası platformudur. Toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya döker, anahtar anları yakalar ve yöneticilerin temsilcileri hassas bir şekilde koçlamasına yardımcı olur.
Platform ayrıca konuşma kalıplarını tespit eder, anlaşma risklerini işaretler ve satış temsilcilerini başarılı oyun kitaplarıyla doğru yolda tutar. Satış yöneticileri görünürlük kazanır, temsilciler eyleme geçirilebilir geri bildirim alır ve işletmeler performans iyileştirme için veri odaklı bir yaklaşım benimser.
Avoma'nın en iyi özellikleri
- Gelir zekası içgörüleriyle anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve tahmin doğruluğunu artırın
- AI Call Scoring ile güçlü ve zayıf yönleri belirleyerek kişiselleştirilmiş koçluk sağlayın
- Otomatik 1:1 ve takım planlama ve yönlendirme ile planlamayı ve müşteri adaylarının yönlendirilmesini kolaylaştırın
- En iyi performans gösteren temsilcilerin en iyi konuşma metinlerinden oluşan özel koçluk oynatma listeleri oluşturun
Avoma sınırlamaları
- Ara sıra kayıt sorunları ve not alanların toplantılara katılmasında gecikmeler
- Bazı kullanıcılar, çok fazla bilgi içeren arayüzü karmaşık buluyor
Avoma fiyatlandırması
- AI Toplantı Asistanı: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Konuşma Zekası: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları
- Gelir zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $
Avoma puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Chorus (Çağrı analizi ve koçluk geri bildirimi için en iyisi)
ZoomInfo'nun Chorus.ai, satış görüşmelerini güçlü içgörülere dönüştürür. Her aramayı, e-postayı ve toplantıyı otomatik olarak kaydeder ve analiz eder, satış takımlarına daha fazla anlaşma kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlar. Ton, duygu ve etkileşimi yakalayan bu araç, yöneticilerin neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapılması gerektiğini tam olarak görmelerine yardımcı olur.
Deal Intelligence ve Market Insights, yöneticilerin başarılı davranışları belirlemelerine, temsilcileri etkili bir şekilde koçluk yapmalarına ve satış stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Daha da iyisi? Temsilciler, başarılı aramaların, itirazların ele alınmasının ve rakiplerin bahsedilmesinin gerçek örneklerini görürler.
Chorus'un en iyi özellikleri
- Satış görüşmelerini gerçek zamanlı olarak transkribe edin ve analiz edin
- Market Intelligence ile anahtar rakip bahsetmelerini ve müşteri itirazlarını belirleyin
- Connected Intelligence ile CRM güncellemelerini otomatikleştirin, manuel veri girişini azaltın
- En iyi performans gösteren satış anlarının Snippet'leri ve Playlist'leri ile koçluk kütüphaneleri oluşturun
Chorus sınırlamaları
- Bazı çağrılarda katılımcıları tanımlamada yaşanan zorluklar, raporlama doğruluğunu etkiliyor
- Bazı kullanıcılar yavaş performans ve arayüz gecikmesi bildiriyor
Chorus fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Chorus puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)
Chorus hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:
Chorus'u 4 yıldır kullanıyorum ve müşteri gereksinimleri nedeniyle katılmak zorunda kaldığım diğer toplantı platformlarında bile aramalarıma otomatik olarak katılması ve kaydetmesini her zaman takdir ettim... AI e-postası daha iyi olabilir – öğeleri bazen toplantı özeti, eylem öğeleri ve özetler gibi farklı alanlarda 3 defaya kadar tekrarlıyor, bu yüzden her şeyin akışını ve mantığını anlamak için dikkatlice okumam gerekiyor.
Chorus'u 4 yıldır kullanıyorum ve müşteri gereksinimleri nedeniyle katılmam gereken diğer toplantı platformlarında bile aramalarıma otomatik olarak katılması ve kaydetmesini her zaman takdir ettim... AI e-postası daha iyi olabilir – toplantı özeti, eylem öğeleri ve özetler gibi farklı alanlarda öğeleri bazen 3 defaya kadar tekrarlıyor, bu yüzden her şeyin akışını ve mantığını anlamak için dikkatlice okumam gerekiyor.
🤝 Hatırlatıcı: Özelleştirme anahtardır. Koçluğu her temsilcinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönlerine ve öğrenme stillerine göre uyarlayın. Değerlendirmeleri ve geri bildirimleri kullanarak kişiselleştirilmiş bir plan oluşturun.
6. Mindtickle (Yapılandırılmış satış eğitimi ve beceri pekiştirme için en iyisi)
Mindtickle, satış ekibinin performansını artıran, onlara rollerinde başarılı olmak için gerekli beceri, bilgi ve davranışları kazandıran lider bir satış hazırlık ve destek platformudur. Gelir verimliliğini artırmayı amaçlayan eğitim modülleri, koçluk programları ve analitik araçları dahil olmak üzere kapsamlı bir araç seti sunar.
Bu platform, satışa başlama platformu olmanın ötesine geçerek etkileşimli öğrenme, role dayalı koçluk ve AI ile uygulamalı pratik sunar.
Mindtickle'ın en iyi özellikleri
- Hazırlık indeksi ile koçluğun etkisini izleyin ve temsilcilerin yetkinliklerini değerlendirin
- Gerçek satış etkileşimlerini simüle eden AI destekli geri bildirimlerle eğitimi güçlendirin
- Beceri eksiklikleri analizini otomatikleştirin ve koçluk ödevleriyle hedefe yönelik öğrenme atamaları yapın
- Satış planı şablonları ve rehberli koçluk formları ile yapılandırılmış koçluk sağlayın
Mindtickle sınırlamaları
- Tüm kursu tekrarlamadan değerlendirmeleri yeniden yapma seçeneği yoktur
- Bazı zorunlu videolar, gereksiz olsalar bile atlanamaz
Mindtickle fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Mindtickle puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Küresel satış koçluğu yazılımı pazarının boyutunun 2030 yılında 6,11 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu, 2025'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranının %15,1 olacağı anlamına gelir. Sektörün yükselişi, tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltmak için eğitime odaklanmanın değişmesine bağlanabilir.
7. HubSpot Sales Hub (Entegre CRM ve rehberli satış koçluğu için en iyisi)
Harika satış koçluğu, doğru verilerle başlar. HubSpot'un Sales Hub, temsilcilerin performansı, anlaşmalar ve müşteri etkileşimleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunarak eğitimi kolaylaştırır. HubSpot Academy aracılığıyla ücretsiz satış koçluğu kursları sunarak satış takımlarına becerilerini ve etkinliklerini geliştirmeleri için değerli eğitim materyalleri sağlar.
Satış izleme yazılımını kullanarak yöneticiler, iş akışlarını kesintiye uğratmadan satış sürecinin durumunu takip edebilir, satış davranışlarını izleyebilir ve yapılandırılmış geri bildirim sağlayabilir.
HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri
- AI destekli satış ile temsilcilere destek olun, anlaşma içgörülerine dayalı bir sonraki adım önerileri sağlayın
- Satış analitiği ve raporlama ile temsilci performansını ve satış fırsatları trendlerini izleyin
- Etkinliği ölçmek için çağrı izleme ve e-posta etkileşim metrikleriyle koçluk oturumlarını kolaylaştırın
- HubSpot içindeki etkileşimli öğrenme aracıyla isteğe bağlı eğitim sağlayın
HubSpot Sales Hub sınırlamaları
- Tahmin yetenekleri bazı rakiplerininkiler kadar güçlü değildir
- Sık güncellemeler, kullanıcıların özellikleri yeniden öğrenmesini ve iş akışlarını ayarlamasını gerektirir
HubSpot Sales Hub fiyatlandırması
- Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 100 $
- Sales Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları
HubSpot Sales Hub derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (12.200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (470+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Hubspot Sales Hub hakkında ne diyor?
Capterra'nın bir incelemesi bunu şöyle ifade ediyor:
Bir Startup iseniz, Hubspot'u kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf müdahalesine gerek kalmadan, tamamen isteğinize göre özelleştirilebilen bir yazılımdır. Salesforce'un aksine, her şeyi şirket içinde yapabilirsiniz... Tahminler açısından daha iyi olabilir. Bu, Salesforce'un çok iyi yaptığı ve Hubspot'un eksik olduğu bir konudur.
Eğer bir Startup iseniz, Hubspot'u kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf müdahalesine gerek kalmadan, tamamen kendi zevkinize göre özelleştirilebilen bir yazılımdır. Salesforce'un aksine, her şeyi şirket içinde yapabilirsiniz... Tahminler konusunda daha iyi olabilir. Bu, Salesforce'un çok iyi yaptığı ve Hubspot'un eksik olduğu bir konudur.
🔍 Biliyor muydunuz? Satış konuşmaları tarihi değiştirebilir! 16. yüzyılda Johann Tetzel, Katolik Kilisesi için ünlü sözleriyle af satıyordu: "Kasa çaldığı anda, araf'taki ruhlar serbest kalır. " Bu sözler önemli bir gelir getirdi ve Protestan Reformu'nu tetikledi.
8. Jiminny (Konuşma zekası ve koçluk içgörülerine en uygun)
Jiminny, her satış görüşmesini, e-postayı ve toplantıyı gelir zekasına dönüştürerek koçluk içgörülerini, görüşme puanlamasını ve CRM güncellemelerini otomatikleştirir, böylece takımlar satışa odaklanabilir. Whisper ve Chat ile yöneticiler temsilcileri gerçek zamanlı olarak koçlayabilir ve eğitimi daha etkili hale getirebilir.
AI destekli içgörüler, konuşma zekası ve otomatik yönetici, temsilcilere anında geri bildirim sağlarken, yöneticiler takım performansını net bir şekilde görebilir. Artık satış sürecini tahmin etmek yok, sadece eyleme geçirilebilir trendler ve iyileştirmeler var.
Jiminny'nin en iyi özellikleri
- Call Capture ile video ve sesli müşteri aramalarını analiz ederek değerli içgörüler elde edin
- Eşler arası koçluk ile kendini geliştirmeyi mümkün kılın, temsilcilerin en iyi performans gösterenleri inceleyip onlardan öğrenmelerini sağlayın
- Ask Jiminny ile AI destekli içgörülerden yararlanarak yönetici görevlerini otomatikleştirin ve aramalardan sonra bilgi edinin
Jiminny sınırlamaları
- Özellikle arka plan gürültüsü durumunda kötü transkripsiyon kalitesi
- Ekran paylaşımına katılan müşterilerle ilgili ara sıra yaşanan sorunlar
Jiminny fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Jiminny puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (750+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk "satış anlaşmaları" el sıkışarak değil, takas yoluyla tamamlandı. MÖ 6000'de insanlar para kullanmak yerine mal ve hizmet ticareti yapıyordu. Bir keçeyi buğdayla takas ettiğinizi hayal edin — ticaret işte böyle başladı.
9. Salesforce (Özelleştirilebilir satış koçluğu için en iyisi)
Salesforce'un Agentforce Sales Coach, satış takımlarının AI destekli, özelleştirilebilir koçluk sayesinde gelişmesine yardımcı olur. Yöneticiler, eğitimi gerçek alıcı senaryolarına göre uyarlayabilir, böylece temsilcilerin müzakereleri ve itirazları ele almayı pratik yapabilir. Bu, satış kapatma tekniklerinin gerçekçi bir ayarda geliştirilmesine yardımcı olur.
Gerçek zamanlı CRM verileri anında geri bildirim sağlayarak temsilcilerin canlı anlaşma bağlamlarına göre rehberlik almasını sağlar. Rol oynama özellikleri ve ölçeklenebilir özelleştirme ile işletmeler satış eğitimlerini iyileştirebilir.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Work.com ile performans eğilimlerini izleyin, koçluk hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirin
- Einstein Sales Coach'u kullanarak satış rehberliğini otomatikleştirin ve her anlaşma için özel öneriler oluşturun
- Salesforce'un satış geliştirme için etkileşimli öğrenme platformu Trailhead ile isteğe bağlı eğitime erişin
Salesforce sınırlamaları
- Hantal arayüzü, bilgi bulmayı ve raporları çalıştırmayı zorlaştırıyor
- Küçük işletmeler için aşırı karmaşık ve pahalı, kullanılmayabilecek özelliklere sahip
Salesforce fiyatlandırması
- Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)
- Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)
Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (23.200+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.800+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusuna göre:
Herhangi bir dezavantaj bulamadım, aksine, bunu günlük olarak kolaylıkla kullandığım için, kesinti süresi önemsiz ve uygulaması da kolay... Müşteri desteği de hızlı ve sorguları hemen çözüyor.
Böyle bir dezavantaj bulamadım, aksine, bunu günlük olarak kolaylıkla kullandığım için, kesinti süresi önemsiz ve uygulaması da kolay... Müşteri desteği de hızlı ve sorguları hemen çözüyor.
🤝 Hatırlatıcı: Koçluk oturumlarına hazırlanmak, oturumun kendisi kadar önemlidir. Konuşmanın verimli geçmesi ve temsilcilerinizin eleştirildiğini değil, desteklendiğini hissetmesi için belirli içgörüler, sorular ve örneklerle gelin.
10. SalesHood (İşbirliğine dayalı satış ve akran odaklı eğitim için en iyisi)
SalesHood, AI destekli koçluk ve rol tabanlı öğrenme ile satış takımlarının daha hızlı gelişmesine ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olur. Yeni çalışanlar yapılandırılmış oryantasyon programı ile hızlı bir şekilde işlerine alışırken, temsilciler gerçek dünya simülasyonları ile becerilerini geliştirir.
Verimli geri bildirim araçları sayesinde, bu satış koçluğu yazılımıyla işbirliği kolaylaşır ve ilerleme takip edilebilir. Sonuç? Daha hızlı işe alım, daha yüksek kota gerçekleştirme ve sürekli satış süreci iyileştirme.
SalesHood'un en iyi özellikleri
- Coaching Huddles'ı kullanarak meslektaşlar arası öğrenmeyi teşvik edin ve en iyi uygulamaları pekiştirin
- Temsilcilerin ilgisini canlı tutmak için liderlik tabloları ve rozetler kullanarak oyunlaştırma ile ilerlemeyi izleyin
- Canlı anlaşmalar sırasında bağlamsal rehberlik için tam zamanında koçluk sağlayın
- AI Pitch Practice ile konuşma kalıplarını ve anahtar kelimelerin etkinliğini analiz ederek sunumlarınızı geliştirin
SalesHood sınırlamaları
- Mobil uygulama sık sık oturum açmayı gerektirir ve bu da rahatsızlık yaratır
- Eğitim modüllerinde "İleri" düğmesinin olmaması gibi gezinme sorunları
SalesHood fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Dönüştürme: Özel fiyatlandırma
SalesHood puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Benjamin Franklin sadece bir kurucu baba değildi, aynı zamanda erken dönem satış yenilikçilerinden biriydi. 1752'de, temsilcilerin kapı kapı dolaşarak yangın sigortası sattığı bir sigorta şirketini kurdu. Ne kadar etkili bir satış taktiği!
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ClickUp ile Satış Stratejilerinizi Geliştirin
Satış koçluğu, gerçek gelir etkisi yaratan sürekli iyileştirme kültürünü oluşturmakla ilgilidir.
Bu listedeki her satış koçluğu yazılımı benzersiz bir şey sunar; bazıları AI destekli koçlukta mükemmeldir, diğerleri ise konuşma zekasına odaklanır. Doğru seçim, takımınızın ihtiyaçlarına ve koçluk önceliklerine bağlıdır.
Ancak, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsi bir arada özellikleriyle satış koçluğu alanında öne çıkıyor. Temsilcilerin performansını ölçmek için hedef izleme, satış görüşmelerinden anahtar içgörüler yakalamak için AI Notetaker ve gerçek zamanlı koçluk için Brain ile ClickUp, tüm satış iş akışınızı kolaylaştırır.
Tüm bunları görev yönetimi, takım işbirliği ve bilgi yönetimi ile birleştirin, hepsi AI ile entegre bir sistemde, ClickUp dışında başka bir araca ihtiyacınız kalmayacak!