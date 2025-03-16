2025'te Takım İşbirliği için En İyi 11 Zoho Cliq Alternatifi

Etkili iletişim ve işbirliği, günümüzün iş yerlerinde verimlilik için anahtar rol oynar. Doğru araçlar, takımların görevleri koordine etmesine, gerçek zamanlı sohbet etmesine ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
Zoho Cliq, mesajlaşma, video görüşme ve görev yönetimi sunan popüler bir seçimdir.
🧠 İlginç Bilgi: "Zoho" kelimesinin, küçük ofis veya ev ofisi anlamına gelen " SOHO" kelimesinin kısaltmasından geldiği söylenmektedir.
Ancak her takımın ihtiyaçlarına uygun olmayabilir. Daha uygun bir seçenek arıyorsanız, doğru yerdesiniz.
Bu makale, takım çalışmasını geliştirmek için güçlü özelliklere sahip Zoho Cliq alternatiflerini incelemektedir. İş sohbetini yeniden şekillendiren en iyi takım iletişim uygulamalarına göz atalım. 💬
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte en iyi 11 Zoho Cliq alternatifine hızlı bir genel bakış:
- ClickUp (Takım işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)
- Slack (Sorunsuz takım iletişimi için en iyisi)
- Microsoft Teams (Entegre ofis işbirliği için en iyisi)
- Rocket. Chat (Özelleştirilebilir açık kaynaklı iletişim için en iyisi)
- Zoom (Video konferans ve web seminerleri için en iyisi)
- Mattermost (Güvenli ve özelleştirilebilir takım işbirliği için en iyisi)
- Google Sohbet (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)
- Discord (Topluluk oluşturma ve iletişim için en iyisi)
- Chanty (Verimli takım işbirliği için en iyisi)
- Skype (Uygun maliyetli iletişim için en iyisi)
- RingCentral (İş iletişimi çözümleri için en iyisi)
Zoho Cliq alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Zoho Cliq alternatiflerini karşılaştırırken, ekibiniz için sorunsuz iletişimi destekleyen ve verimliliği artıran özelliklere bakın:
- Kapsamlı iletişim araçları: Gerçek zamanlı işbirliğini sağlamak için doğrudan mesajlaşma, grup sohbetleri ve video konferans özelliklerini bir arada sunan platformları seçin
- Etkili proje ve görev yönetimi: Proje yönetimi ve görev izleme özelliklerini bir araya getiren sistemleri seçin, böylece takımlar tek bir platformda sorumlulukları atayabilir, son tarihleri belirleyebilir ve ilerlemeyi ölçebilir. Bazı platformlar, görevleri daha verimli yönetmenize yardımcı olmak için özelleştirilebilir iş akışları sağlar
- Geniş entegrasyonlar: Alternatifin, CRM sistemleri, dosya depolama hizmetleri ve diğer verimlilik programları gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla uyumlu olduğundan emin olun
- Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenme sürecini kısaltmaya ve kullanıcıların benimseme oranlarını artırmaya yardımcı olacak sezgisel ve uyarlanabilir bir arayüze sahip bir platform bulun
- Güvenlik ve uyumluluk: Kritik kurumsal bilgilerin güvenliğini sağlamak için uçtan uca şifreleme ve endüstri standardı uyumluluk gibi güçlü güvenlik korumaları sağlayan iletişim teknolojilerine öncelik verin
- Çoklu platform entegrasyonu: Tarayıcınız veya cep telefonunuz gibi farklı cihazlarda çalışan ve güncel kalmanızı ve tüm mesajlara kolayca yanıt vermenizi sağlayan araçları seçin
💡 Profesyonel İpucu: Farklı çalışma ortamlarında etkili takım iletişimi, iyi niyetten daha fazlasını gerektirir; bilinçli uygulamalar ve doğru araçlar gerekir. Fiziksel mesafeyi ortadan kaldırarak takımınızda netlik ve bağlantı sağlayan platformlara ve alışkanlıklara yatırım yapın.
En İyi 11 Zoho Cliq Alternatifi
İletişim zorluklarınız için en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak amacıyla, en iyi Zoho Cliq alternatiflerini ve her birinin güçlü yönlerini içeren bir genel bakış sunuyoruz.
1. ClickUp (Takım işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği, proje yönetimi ve iş akışı otomasyonunu bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır. Yalnızca sohbet veya belge paylaşımına odaklanan araçların aksine, ClickUp, takımların araçlar arasında geçiş yapmadan planlama, iletişim ve uygulama yapabilecekleri eksiksiz bir çalışma alanı sunar.
ClickUp Chat, konuşmaları doğrudan işinizle bağlantılı tutarak gerçek zamanlı iletişimi sorunsuz hale getirir. Takım üyeleri, uygulamadan çıkmadan bire bir veya grup konuları üzerinden sohbet edebilir, böylece bağlam değiştirme ihtiyacı azalır ve tartışmalar belirli görevlere veya projelere odaklanır.
Sohbet'te takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir, görevleri ve referans dosyaları bağlayabilir, konuşmaları eyleme dönüştürebilir ve takım koordinasyonunu iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, Catch Me Up gibi yapay zeka destekli özelliklerle önemli güncellemeleri hızlıca özetleyebilir ve önemli ayrıntıları asla kaçırmazsınız.
ClickUp Chat, SyncUps adlı yerleşik bir video görüşme ve ekran paylaşım özelliğine sahiptir; takım toplantıları, beyin fırtınası oturumları ve kısa kontrol toplantıları için mükemmeldir. Takımlar, iş akışlarından ayrılmadan yüz yüze işbirliği yapabilir.
Aramalar, yapay zeka destekli özetler, görev bağlantıları ve gerçek zamanlı açıklamalarla geliştirilmiştir, böylece toplantılar sadece konuşma değil, eyleme de dönüşür.
ClickUp'ta dosya paylaşımı sorunsuzdur. Belgeleri görevlere ekleyebilir, sohbet konularında paylaşabilir veya yorumlara ekleyebilirsiniz; her şey düzenli ve erişilebilir kalır.
ClickUp Belgeleri'ni kullanarak görevleri gerçek zamanlı olarak paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın. Bu, takım üyelerinin ihtiyaç duydukları kaynakları ihtiyaç duydukları anda bulmalarına yardımcı olur.
ClickUp'ın konuşmaları görev ve iş akışı yönetimi ile entegre etme yeteneği, onu diğer işbirliği platformlarından ayırır.
Tek bir tıklama ile sohbet, eyleme geçirilebilir bir görev haline gelebilir. Takımlar, ek araçlara ihtiyaç duymadan görevler atayabilir, son tarihler oluşturabilir ve ilerlemeyi izleyebilir.
📌 Daha fazla bilgi: Zoho Cliq'ten farklı olarak ClickUp, takımların görsel olarak beyin fırtınası yapmasına ve fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine olanak tanıyan Beyaz Tahtalar sunar.
Özelleştirilebilir iş akışları, takımların prosedürleri gereksinimlerine göre özelleştirmesine olanak tanır ve otomasyon, tekrarlayan görevleri üstlenerek takımların en önemli işlere odaklanmasını sağlar. ClickUp'ın iletişim planı şablonları, platforma ve görevlere kolayca başlanmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Chat ile mesajları görevlere dönüştürün ve sohbet konularını görevlere bağlayın
- Uzun e-posta zincirleri olmadan mesajlarınızı iletmek için ekran kayıtları oluşturun ve paylaşın
- AI destekli ClickUp Brain'i kullanarak kuruluşunuzun çalışanlarını, işlerini ve bilgilerini birbirine bağlayın
- Özelleştirilebilir tetikleyiciler ve eylemlerle rutin görevleri otomatikleştirin
- Özel Alanlar, durumlar ve görünümlerle görevleri özelleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özelliklerin aralığı nedeniyle öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4300+ yorum)
Kullanıcılar, ClickUp'ın birleşik bir iletişim platformu oluşturmasını çok seviyor. İşte bir kullanıcının yorumu:
ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.
ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.
📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir.
Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.
2. Slack (Sorunsuz takım iletişimi için en iyisi)
Slack, organize kanallar, eşzamansız mesajlaşma ve kapsamlı entegrasyonlar aracılığıyla takım işbirliğini mümkün kılan popüler bir iletişim aracıdır. Zoho Cliq'e alternatif olarak Slack, özel kanallar, dosya paylaşımı ve uygulama entegrasyonları ile tartışmaları tek bir erişilebilir konumda merkezileştirerek verimliliği artıran kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Slack, geniş uygulama dizini ve özelleştirilebilir bildirimleriyle farklılaşarak çeşitli kurumsal ihtiyaçları karşılar. Bu özellikler, Slack'i çok yönlü ve ölçeklenebilir bir iletişim çözümü arayan kuruluşlar için cazip bir seçim haline getirir.
Slack'in en iyi özellikleri
- Farklı projeler veya takımlar için özel alanlar oluşturun
- Google Drive, Salesforce ve Trello dahil 2.600'den fazla uygulamaya bağlanın
- Güçlü arama özellikleriyle geçmiş konuşmaları ve dosyaları hızla bulun
- Önemli bilgilere erişilebilir olmasını sağlamak için mesajları kanallara veya mesajlara sabitleyin
Slack sınırlamaları
- Sesli ve video konferans özellikleri 50 katılımcı ile sınırlıdır
- Fiyatlandırma kullanıcı başına olduğundan, büyük takımlar için pahalı olabilir
- Yerleşik proje yönetimi özellikleri yoktur (entegrasyonlar gerekir)
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75
- Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)
📚 Ayrıca okuyun: Takım İletişimi için En İyi Slack Alternatifleri
3. Microsoft Teams (Entegre ofis işbirliği için en iyisi)
Microsoft Teams, Microsoft 365 paketi ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş kapsamlı bir işbirliği merkezidir. Kullanıcıların aynı arayüzden Word, Excel ve SharePoint gibi araçlara erişmesini sağlar.
Slack gibi, Teams de kanal tabanlı iletişim, doğrudan mesajlaşma ve dosya paylaşımı sağlar. Ancak, anahtar farkı Microsoft 365 ile derin entegrasyonudur. Bu, Microsoft ürünlerini kullanan birçok kuruluş için Zoho Cliq'e uygun bir alternatif haline getirir.
Sonuç olarak, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmadan belgeleri birlikte yazmasına, takvimleri yönetmesine ve projelerde işbirliği yapmasına olanak tanır.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Ekran paylaşımı ve özelleştirilmiş arka planlar gibi özelliklere sahip, 300 katılımcıya kadar çevrimiçi toplantılar düzenleyin
- Akıllı yazma yardımı ve Word, PowerPoint ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla entegrasyon için Microsoft Copilot'u kullanın
- Toplantıları otomatik olarak özetleyerek kullanıcılara anahtar noktalar, önerilen görevler ve önemli noktalar sunun
- Arka plan bulanıklaştırma, toplantı kayıtleri ve canlı altyazılar gibi özelliklerle sanal toplantı deneyimini iyileştirin
Microsoft Teams sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler için daha üst düzey planlar veya ek abonelikler gerekir
- Önemli sistem kaynaklarını tüketir, eski cihazlarda performansı etkileyebilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)
📖 Daha fazla bilgi: En iyi Microsoft Teams alternatifleri ve rakipleri
4. Rocket. Chat (Özelleştirilebilir açık kaynaklı iletişim için en iyisi)
Rocket.Chat, takımların mesajlaşma ortamını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerine olanak tanıyan açık kaynaklı bir iletişim aracıdır. Gerçek zamanlı sohbet, sesli ve video konferans ve önemli özelleştirme olanakları gibi bir takım iletişim platformundan bekleyebileceğiniz tüm temel özellikleri sunar.
Slack veya Teams gibi özel platformların aksine, Rocket. Chat, işletmelerin hizmetlerini kendi sunucularında barındırmasına olanak tanıyarak veri gizliliği ve kontrolünü sağlar. Bu, Rocket. Chat'i sıkı güvenlik gereksinimleri olan veya altyapısını kendi yönetmeyi tercih eden kuruluşlar için cazip bir seçenek haline getirir.
Modüler mimarisi ve kapsamlı API desteği, çeşitli araç ve hizmetlerle zahmetsiz entegrasyonu destekleyerek takım işbirliğini ve verimliliği artırır.
Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri
- Birden fazla sunucuya kaydolmayı önlemek için birleşik bir ağ kullanarak Rocket. Chat ve Matrix uyumlu uygulamalar arasında güvenli iletişimi geliştirin
- Küresel işbirliği için 50'den fazla dilde iletişim kurun
- Canlı sohbet ve e-posta gibi iletişim kanallarını tek bir platformda entegre edin
- Rocket. Chat'in bot çerçevesini kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Rocket. Sohbet sınırlamaları
- Kullanıcılar ara sıra sunucu kararlılığı sorunları yaşadıklarını bildirmiştir
- Kendi kendine barındırma ve özelleştirme özellikleri, kurulum ve bakım için önemli teknik uzmanlık gerektirir
Rocket. Sohbet fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Rocket. Sohbet puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)
Rocket. Chat'in çoklu sohbet desteği, uygulama kolaylığıyla birlikte kullanıcılarından övgü topladı. Bir kullanıcı bu konuda şunları söyledi:
Uygulaması kolaydır ve (a) küçük bir takım veya hatta çok sayıda grup üyesi için kullanılabilecek birden fazla sohbet kanalı desteği sağlar.
Uygulaması kolaydır ve (a) küçük bir takım veya hatta çok sayıda grup üyesi için kullanılabilecek çoklu sohbet kanalı desteği sağlar.
5. Zoom (Video konferans ve web seminerleri için en iyisi)
Zoom, genellikle video konferans ile eş anlamlıdır. Güvenilir yüksek çözünürlüklü video ve sesli konferans özellikleriyle tanınan, yaygın olarak kullanılan bir video iletişim platformudur. Ayrıca, Zoom'un ölçeklenebilirliği, çeşitli organizasyonel ihtiyaçları karşılayarak çok sayıda katılımcının yer aldığı büyük toplantılara ev sahipliği yapmaya olanak tanır.
Platform, kullanıcı dostu bir arayüz ve ekran paylaşımı, küçük grup odaları ve kayıt özellikleri gibi özellikler sunar. Bu, uzaktan işbirliğini güçlendirmek isteyen işletmeler ve eğitim takımları için mükemmel bir seçimdir.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Büyük toplantıları daha küçük gruplara bölerek tartışma ve beyin fırtınası yapın
- Canlı anketler, soru-cevap ve katılımcı analizleri ile 10.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın
- Çok dilli kitleler için toplantılar sırasında çeviriler sağlayın
- Zoom Clips özelliğini kullanarak asenkron video iletişim yeteneklerinizi geliştirin
Zoom sınırlamaları
- Ücretsiz plan, grup toplantılarını 40 dakika ile sınırlar
- Geçmişte güvenlik endişeleri dile getirilmiştir (ancak Zoom bu endişeleri gidermek için adımlar atmıştır)
- Özel takım iletişim platformlarına kıyasla sınırlı sohbet özellikleri
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (56.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)
Birçok kullanıcı Zoom'un video bağlantı özelliklerini seviyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:
Her yazılımın kendine özgü avantajları vardır, ancak video konferansın temel ihtiyaç olduğunuz dönemlerde Zoom sizi asla yarı yolda bırakmaz.
Her yazılımın kendine özgü avantajları vardır, ancak video konferansın temel ihtiyaç olduğunuz dönemlerde Zoom sizi asla yarı yolda bırakmaz.
6. Mattermost (Güvenli ve özelleştirilebilir takım işbirliği için en iyisi)
Mattermost, güvenli, kendi kendine barındırılan çözümlere ihtiyaç duyan kurumsal şirketler için oluşturulmuş başka bir açık kaynaklı işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve iş akışı yönetimi gibi eksiksiz bir fonksiyon seti sunarak Zoho Cliq'e uygun bir alternatif olmaktadır.
Mattermost'un geniş özelleştirme olanakları, veri korumasına ve iç güvenlik protokollerine uyuma değer veren sektörler için idealdir. Platform, takımların kendi özel iş akışlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan çeşitli eklentileri destekler ve departmanlar arasında verimli işbirliğini teşvik eder.
Mattermost'un en iyi özellikleri
- Açık kaynaklı ve özel LLM'leri kullanarak gizli bulut ayarlarında AI ile geliştirilmiş işlemleri yürütün
- Platformu şirketinizin sunucularında dağıtarak veri gizliliğini ve iç politikalara uyumu sağlayın
- Ş Akışınızı merkezileştirmek için GitLab ve Jira gibi temel araçlarla bağlantı kurun
- Birden fazla dil desteği ile küresel takımlar arasında etkili iletişim kurun
Mattermost sınırlamaları
- İlk kurulum ve yapılandırma, özel BT kaynakları olmayan kuruluşlar için karmaşık olabilir
- Bazı kullanıcılar uygulamayı kullanırken hatalarla karşılaştıklarını bildirmiştir
- Kullanıcı arayüzü, bazı ticari alternatiflere göre daha az gelişmiş hissedilebilir
Mattermost fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mattermost puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)
🔎 Biliyor muydunuz? Araştırmalara göre, aynı şirket içindeki daha küçük ve daha çeşitli takımlar, daha büyük takımlara göre yenilikçi işler yapma olasılığı daha yüksektir.
7. Google Sohbet (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)
Google Chat, Google Çalışma Alanı ile etkili bir şekilde etkileşime giren, takımlara doğrudan mesajlaşma, grup konuşmaları ve işbirliği alanları sunan bir iletişim platformudur. Bu Zoho Cliq alternatifi, Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sunarak kullanıcıların Google Drive'dan dosya paylaşmasına, belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve Google Takvim aracılığıyla doğrudan sohbet arayüzünden toplantılar planlamasına olanak tanır.
Bu tür uyumlu entegrasyon, halihazırda Google'ın verimlilik araçları paketini kullanan şirketler için iş akışlarını optimize eder. Google Chat'in kullanıcı dostu arayüzü ve cihaz erişilebilirliği, uyumlu bir iletişim çözümü arayan işletmeler için pratik bir seçimdir.
Google Chat'in en iyi özellikleri
- Spaces adlı sanal odalarda takım tartışmalarını ve projeleri düzenleyin
- Güçlü arama fonksiyonuyla geçmiş mesajları ve paylaşılan dosyaları hızla bulun
- Sohbet arayüzünde doğrudan belgeler üzerinde işbirliği yapın
- Mesajları daha verimli bir şekilde oluştururken tahmini metni kullanın, yazma süresini azaltın ve hataları en aza indirin
Google Sohbet sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler için Google Çalışma Alanı aboneliği gerekebilir
- Bazı rakiplere kıyasla arayüz özelleştirme seçenekleri daha az
- Bazı açık kaynak alternatiflerine göre daha az özelleştirme seçeneği
Google Chat fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 8,40
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 16,80
- Business Plus: 26,40 $/ay kullanıcı başına
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Google Chat puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
8. Discord (Topluluk oluşturma ve iletişim için en iyisi)
Discord, metin, ses ve video sohbet özellikleri sunan çok yönlü bir iletişim platformudur ve Zoho Cliq'e cazip bir alternatif oluşturur. Başlangıçta oyun toplulukları için tasarlanan Discord, organize kanallar, doğrudan mesajlaşma ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri gibi özelliklerle çeşitli grupları ve kuruluşları destekleyen gayri resmi bir iş mesajlaşma uygulamasına dönüşmüştür.
Discord, herkese açık veya gizli olabilen "sunucular" etrafında yapılandırılmıştır. Her sunucu içinde farklı konular veya takımlar için birden fazla metin ve ses kanalı oluşturabilirsiniz. Düşük gecikmeli sesli sohbeti ile bilinir ve çevrimiçi oyunlar sırasında bile gerçek zamanlı iletişim için idealdir.
Discord, iş için tasarlanmamış olsa da, esnekliği ve ücretsiz planı bazı takımlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Discord'un en iyi özellikleri
- İletişim tercihlerine uyum sağlamak için metin mesajlaşma, ses kanalları ve asenkron videolardan yararlanın
- Özel emojiler, animasyonlu avatarlar ve benzersiz profil temalarıyla etkileşimlerinizi kişiselleştirin
- Sunumlar ve ortak çalışmalar için ekranınızı yüksek çözünürlükte paylaşın
- Moderasyon, planlama veya eğlence için botlar ekleyerek işlevselliği artırın
Discord sınırlamaları
- İş odaklı platformlarla karşılaştırıldığında, Discord entegre görev ve proje yönetimi araçlarından yoksundur
- Bildirimleri yönetmek, özellikle yüksek aktivite düzeyine sahip sunucularda zorlu bir iştir ve bilgi yüklemesi sorunlarına yol açabilir
- Arayüzüne alışkın olmayan kullanıcılar için zor olabilir
Discord fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Nitro Basic: 2,99 $/ay
- Nitro: 9,99 $/ay
Discord puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)
9. Chanty (Verimli takım işbirliği için en iyisi)
Chanty, sınırsız mesaj geçmişi, görev yönetimi ve konektörler gibi özelliklerle süreçleri basitleştiren bir takım iletişimi ve işbirliği uygulamasıdır. Zoho Cliq'e alternatif olarak Chanty, cihazlar ve platformlar arasında sorunsuz bir geçiş için kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz sunarak şirketlerin öğrenme eğrisini en aza indirir.
Temel iletişim özelliklerine ek olarak, Chanty çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olarak takımların mevcut araçlarını doğrudan platform içinde birbirine bağlayarak iş akışlarını birleştirmelerine olanak tanır. Yerleşik görev yönetim sistemi, kullanıcıların mesajları görevlere dönüştürmelerine, bunları takım üyelerine atamalarına ve Kanban panosu kullanarak ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Teambook özelliği ile görevleri, konuşmaları ve paylaşılan içeriği merkezi bir hub'da düzenleyin
- Tüm geçmiş konuşmalarınıza sınırsız erişim
- Chanty'yi Trello, Asana ve Google Drive gibi araçlarla bağlayarak verimliliği artırın
- Otomatik doldurma seçenekleri sunan ve zamanla arama doğruluğunu artıran platformun yapay zeka özelliklerini kullanarak verimliliği artırın
Chanty sınırlamaları
- Diğer platformlara kıyasla sınırlı sayıda entegrasyon sunar
- Kullanıcılar video görüşme özelliğinde sorunlar ve aksaklıklar bildirdi
Chanty fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
Chanty, verimliliği nedeniyle birçok kullanıcıya sahiptir. Bir kullanıcı şöyle diyor:
Genel olarak, Chanty takımımızın araç setine harika bir katkı oldu. İç iletişim ve işbirliğimizi çok daha verimli hale getirdi ve avantajları, birkaç küçük dezavantajını fazlasıyla telafi ediyor.
Genel olarak, Chanty takımımızın araç setine harika bir katkı oldu. İç iletişim ve işbirliğimizi çok daha verimli hale getirdi ve avantajları, birkaç küçük dezavantajını fazlasıyla telafi ediyor.
10. Skype (Uygun maliyetli iletişim için en iyisi)
Skype, dijital iletişim alanında deneyimli bir şirket olup, öncelikle video ve sesli arama özellikleriyle tanınmaktadır. Anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı özelliklerini de bünyesine katan Skype, temel gücünü arama özelliklerinden almaktadır.
Skype, internet üzerinden güvenilir bir şekilde arama yapmak isteyen bireyler ve küçük takımlar için basit ve uygun maliyetli bir seçenektir. Skype, sabit hatlara ve cep telefonlarına rekabetçi fiyatlarla arama imkanı sunduğundan, uluslararası aramalar için özellikle kullanışlıdır.
⚠️ Yasal Uyarı: Skype'ın Mayıs 2025'te kapatılması, kullanıcıların Skype kimlik bilgileriyle Microsoft Teams Ücretsiz'e giriş yapabilecekleri anlamına gelir. Sohbetler ve kişiler sorunsuz bir şekilde aktarılır, böylece Teams uygulaması içinde ücretsiz arama ve mesajlaşma ile toplantılar ve topluluklar gibi yeni özelliklerin keyfini sürmeye devam edebilirsiniz.
Skype'ın en iyi özellikleri
- Bireyler veya gruplarla yüksek kaliteli video ve sesli görüşmeler yapın
- Sunumları ve tartışmaları geliştirmek için aramalar sırasında ekranınızı paylaşın
- Konuşmaları kaydedin ve gerektiğinde tartışmaları tekrar gözden geçirin
- Aramalar sırasında otomatik olarak altyazılar oluşturarak çeşitli katılımcılar için erişilebilirliği artırın
Skype sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün diğer uygulamalara kıyasla eski olduğunu düşünüyor
- Üçüncü taraf uygulamalarla daha az entegrasyon sunarak, çeşitli teknoloji ortamlarında uyarlanabilirliğini sınırlar
- Modern takım iletişim platformlarına kıyasla sınırlı özellikler
Skype fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Cep ve sabit hatlar: Aylık 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Skype puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (23.000 yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)
Kullanıcılar Skype'ın kullanım için ne kadar kolay ayarlanabildiğini seviyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:
Hızlı kurulum ve tüm cihazlarda sorunsuz performans ile kullanımı inanılmaz derecede kolaydır.
Hızlı kurulum ve tüm cihazlarda sorunsuz performans ile kullanımı inanılmaz derecede kolaydır.
11. RingCentral (İş iletişimi çözümleri için en iyisi)
RingCentral, modern kurumsal ihtiyaçlarını karşılayan bulut tabanlı bir iletişim teknolojisidir. Birleşik iletişim çözümü, iş mesajlaşmasını, yüksek kapasiteli video konferansı ve güçlü telefon hizmetlerini tek bir platformda entegre eder.
Platform, gerçek zamanlı sohbet, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi kapsamlı takım mesajlaşma özellikleri sunarak kuruluşlar arasında sorunsuz işbirliğini kolaylaştırır. Video konferans özellikleri, ekran paylaşımı ve kayıt seçenekleriyle yüksek çözünürlüklü toplantıları destekleyerek sanal etkileşimleri geliştirir.
RingCentral'ın bulut telefon sistemi, çağrı yönlendirme, sesli mesajdan e-postaya aktarma ve otomatik operatör gibi gelişmiş çağrı yönetimi özellikleri de sunar.
RingCentral'ın en iyi özellikleri
- İletişim kalıpları, takım performansı ve müşteri etkileşimleri hakkında içgörüler sağlayan gerçek zamanlı analiz ve raporlama araçlarına sahip olun
- Çağrı yönlendirme, kayıt ve sesli mesajdan e-postaya gibi özellikleri kullanarak çağrı yönetimi verimliliğini artırın
- Dosya paylaşımı, görev yönetimi ve yazılım entegrasyonları ile işbirliği yapın
- 500 katılımcıya kadar video konferanslar düzenleyin
RingCentral sınırlamaları
- Platform, yeni kullanıcılar için daha zor bir öğrenme eğrisi içerebilir
- RingCentral'ın kapsamlı özellik seti, bazı alternatiflere kıyasla daha yüksek ve kafa karıştırıcı bir fiyat noktasında sunulmaktadır
RingCentral fiyatlandırması
- Video Pro: Ücretsiz
- Video Pro+: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Oda: Aylık 49 $/oda
- Web semineri: Düzenleyici başına aylık 75 $
RingCentral puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (1.000+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1.200+ yorum)
⭐ Zoho Cliq'e alternatif olabilecek diğer birkaç yararlı araç:
- Troop Messenger (Küçük ve orta ölçekli takımların güvenlik ihtiyaçları için en iyisi)
- Brosix (Güvenli iletişim arayan uzaktaki takımlar için en iyisi)
- Element (Merkezi olmayan ve açık kaynaklı iletişim için en iyisi)
- Pumble (Küçük takımlar için en uygun fiyatlı seçenek)
Bu Zoho Cliq alternatiflerinden hangisini seçeceksiniz?
Bu özenle hazırlanmış en iyi Zoho Cliq rakipleri listesi ile her bir aracın temel özelliklerini, güçlü yanlarını ve sınırlarını karşılaştırabilirsiniz. İster gelişmiş iletişim özelliklerine, sorunsuz entegrasyonlara, ister sofistike görev ve ş Akışı yönetimine değer verin, takımınızın özel gereksinimlerini karşılayabilecek bir platform mutlaka vardır.
Tipik sohbet çözümlerinin ötesinde bir çözüm arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Gerçek zamanlı sohbet, video konferans, dosya paylaşımı ve eksiksiz proje yönetimi özelliklerini tek bir platformda birleştirerek, işbirliğini ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için uyarlanabilir bir çözüm sunar.
ClickUp'ın geniş özellik setini keşfederek takım iletişimi ve görev yönetimini nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
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