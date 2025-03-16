2025'te Takım İşbirliği için En İyi 11 Zoho Cliq Alternatifi

Etkili iletişim ve işbirliği, günümüzün iş yerlerinde verimlilik için anahtar rol oynar. Doğru araçlar, takımların görevleri koordine etmesine, gerçek zamanlı sohbet etmesine ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Zoho Cliq, mesajlaşma, video görüşme ve görev yönetimi sunan popüler bir seçimdir.

🧠 İlginç Bilgi: "Zoho" kelimesinin, küçük ofis veya ev ofisi anlamına gelen " SOHO" kelimesinin kısaltmasından geldiği söylenmektedir.

Ancak her takımın ihtiyaçlarına uygun olmayabilir. Daha uygun bir seçenek arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu makale, takım çalışmasını geliştirmek için güçlü özelliklere sahip Zoho Cliq alternatiflerini incelemektedir. İş sohbetini yeniden şekillendiren en iyi takım iletişim uygulamalarına göz atalım. 💬

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 11 Zoho Cliq alternatifine hızlı bir genel bakış: ClickUp (Takım işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)

Slack (Sorunsuz takım iletişimi için en iyisi)

Microsoft Teams (Entegre ofis işbirliği için en iyisi)

Rocket. Chat (Özelleştirilebilir açık kaynaklı iletişim için en iyisi)

Zoom (Video konferans ve web seminerleri için en iyisi)

Mattermost (Güvenli ve özelleştirilebilir takım işbirliği için en iyisi)

Google Sohbet (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

Discord (Topluluk oluşturma ve iletişim için en iyisi)

Chanty (Verimli takım işbirliği için en iyisi)

Skype (Uygun maliyetli iletişim için en iyisi)

RingCentral (İş iletişimi çözümleri için en iyisi)

Zoho Cliq alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Zoho Cliq alternatiflerini karşılaştırırken, ekibiniz için sorunsuz iletişimi destekleyen ve verimliliği artıran özelliklere bakın:

Kapsamlı iletişim araçları: Gerçek zamanlı işbirliğini sağlamak için doğrudan mesajlaşma, grup sohbetleri ve video konferans özelliklerini bir arada sunan platformları seçin Gerçek zamanlı işbirliğini sağlamak için doğrudan mesajlaşma, grup sohbetleri ve video konferans özelliklerini bir arada sunan platformları seçin

Etkili proje ve görev yönetimi: Proje yönetimi ve görev izleme özelliklerini bir araya getiren sistemleri seçin, böylece takımlar tek bir platformda sorumlulukları atayabilir, son tarihleri belirleyebilir ve ilerlemeyi ölçebilir. Bazı platformlar, görevleri daha verimli yönetmenize yardımcı olmak için özelleştirilebilir iş akışları sağlar

Geniş entegrasyonlar: Alternatifin, CRM sistemleri, dosya depolama hizmetleri ve diğer verimlilik programları gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla uyumlu olduğundan emin olun

Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenme sürecini kısaltmaya ve kullanıcıların benimseme oranlarını artırmaya yardımcı olacak sezgisel ve uyarlanabilir bir arayüze sahip bir platform bulun

Güvenlik ve uyumluluk: Kritik kurumsal bilgilerin güvenliğini sağlamak için uçtan uca şifreleme ve endüstri standardı uyumluluk gibi Kritik kurumsal bilgilerin güvenliğini sağlamak için uçtan uca şifreleme ve endüstri standardı uyumluluk gibi güçlü güvenlik korumaları sağlayan iletişim teknolojilerine öncelik verin

Çoklu platform entegrasyonu: Tarayıcınız veya cep telefonunuz gibi farklı cihazlarda çalışan ve güncel kalmanızı ve tüm mesajlara kolayca yanıt vermenizi sağlayan araçları seçin

💡 Profesyonel İpucu: Farklı çalışma ortamlarında etkili takım iletişimi, iyi niyetten daha fazlasını gerektirir; bilinçli uygulamalar ve doğru araçlar gerekir. Fiziksel mesafeyi ortadan kaldırarak takımınızda netlik ve bağlantı sağlayan platformlara ve alışkanlıklara yatırım yapın.

En İyi 11 Zoho Cliq Alternatifi

İletişim zorluklarınız için en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak amacıyla, en iyi Zoho Cliq alternatiflerini ve her birinin güçlü yönlerini içeren bir genel bakış sunuyoruz.

1. ClickUp (Takım işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği, proje yönetimi ve iş akışı otomasyonunu bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır. Yalnızca sohbet veya belge paylaşımına odaklanan araçların aksine, ClickUp, takımların araçlar arasında geçiş yapmadan planlama, iletişim ve uygulama yapabilecekleri eksiksiz bir çalışma alanı sunar.

ClickUp Sohbet ile takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Chat, konuşmaları doğrudan işinizle bağlantılı tutarak gerçek zamanlı iletişimi sorunsuz hale getirir. Takım üyeleri, uygulamadan çıkmadan bire bir veya grup konuları üzerinden sohbet edebilir, böylece bağlam değiştirme ihtiyacı azalır ve tartışmalar belirli görevlere veya projelere odaklanır.

Sohbet'te takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir, görevleri ve referans dosyaları bağlayabilir, konuşmaları eyleme dönüştürebilir ve takım koordinasyonunu iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, Catch Me Up gibi yapay zeka destekli özelliklerle önemli güncellemeleri hızlıca özetleyebilir ve önemli ayrıntıları asla kaçırmazsınız.

ClickUp'ın beni yakala özelliği Sohbet

ClickUp Chat, SyncUps adlı yerleşik bir video görüşme ve ekran paylaşım özelliğine sahiptir; takım toplantıları, beyin fırtınası oturumları ve kısa kontrol toplantıları için mükemmeldir. Takımlar, iş akışlarından ayrılmadan yüz yüze işbirliği yapabilir.

ClickUp'ta SyncUps

Aramalar, yapay zeka destekli özetler, görev bağlantıları ve gerçek zamanlı açıklamalarla geliştirilmiştir, böylece toplantılar sadece konuşma değil, eyleme de dönüşür.

ClickUp Belgeleri ile takımınızla görevler oluşturun, paylaşın ve düzenleyin

ClickUp'ta dosya paylaşımı sorunsuzdur. Belgeleri görevlere ekleyebilir, sohbet konularında paylaşabilir veya yorumlara ekleyebilirsiniz; her şey düzenli ve erişilebilir kalır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak görevleri gerçek zamanlı olarak paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın. Bu, takım üyelerinin ihtiyaç duydukları kaynakları ihtiyaç duydukları anda bulmalarına yardımcı olur.

ClickUp'ın Görev Görünümü ile görevleri zahmetsizce yönetin

ClickUp'ın konuşmaları görev ve iş akışı yönetimi ile entegre etme yeteneği, onu diğer işbirliği platformlarından ayırır.

Tek bir tıklama ile sohbet, eyleme geçirilebilir bir görev haline gelebilir. Takımlar, ek araçlara ihtiyaç duymadan görevler atayabilir, son tarihler oluşturabilir ve ilerlemeyi izleyebilir.

📌 Daha fazla bilgi: Zoho Cliq'ten farklı olarak ClickUp, takımların görsel olarak beyin fırtınası yapmasına ve fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine olanak tanıyan Beyaz Tahtalar sunar.

Özelleştirilebilir iş akışları, takımların prosedürleri gereksinimlerine göre özelleştirmesine olanak tanır ve otomasyon, tekrarlayan görevleri üstlenerek takımların en önemli işlere odaklanmasını sağlar. ClickUp'ın iletişim planı şablonları, platforma ve görevlere kolayca başlanmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Chat ile mesajları görevlere dönüştürün ve sohbet konularını görevlere bağlayın

Uzun e-posta zincirleri olmadan mesajlarınızı iletmek için ekran kayıtları oluşturun ve paylaşın

AI destekli ClickUp Brain'i kullanarak kuruluşunuzun çalışanlarını, işlerini ve bilgilerini birbirine bağlayın

Özelleştirilebilir tetikleyiciler ve eylemlerle rutin görevleri otomatikleştirin

Özel Alanlar, durumlar ve görünümlerle görevleri özelleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özelliklerin aralığı nedeniyle öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4300+ yorum)

Kullanıcılar, ClickUp'ın birleşik bir iletişim platformu oluşturmasını çok seviyor. İşte bir kullanıcının yorumu:

ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

2. Slack (Sorunsuz takım iletişimi için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, organize kanallar, eşzamansız mesajlaşma ve kapsamlı entegrasyonlar aracılığıyla takım işbirliğini mümkün kılan popüler bir iletişim aracıdır. Zoho Cliq'e alternatif olarak Slack, özel kanallar, dosya paylaşımı ve uygulama entegrasyonları ile tartışmaları tek bir erişilebilir konumda merkezileştirerek verimliliği artıran kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Slack, geniş uygulama dizini ve özelleştirilebilir bildirimleriyle farklılaşarak çeşitli kurumsal ihtiyaçları karşılar. Bu özellikler, Slack'i çok yönlü ve ölçeklenebilir bir iletişim çözümü arayan kuruluşlar için cazip bir seçim haline getirir.

Slack'in en iyi özellikleri

Farklı projeler veya takımlar için özel alanlar oluşturun

Google Drive, Salesforce ve Trello dahil 2.600'den fazla uygulamaya bağlanın

Güçlü arama özellikleriyle geçmiş konuşmaları ve dosyaları hızla bulun

Önemli bilgilere erişilebilir olmasını sağlamak için mesajları kanallara veya mesajlara sabitleyin

Slack sınırlamaları

Sesli ve video konferans özellikleri 50 katılımcı ile sınırlıdır

Fiyatlandırma kullanıcı başına olduğundan, büyük takımlar için pahalı olabilir

Yerleşik proje yönetimi özellikleri yoktur (entegrasyonlar gerekir)

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

📚 Ayrıca okuyun: Takım İletişimi için En İyi Slack Alternatifleri

3. Microsoft Teams (Entegre ofis işbirliği için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, Microsoft 365 paketi ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş kapsamlı bir işbirliği merkezidir. Kullanıcıların aynı arayüzden Word, Excel ve SharePoint gibi araçlara erişmesini sağlar.

Slack gibi, Teams de kanal tabanlı iletişim, doğrudan mesajlaşma ve dosya paylaşımı sağlar. Ancak, anahtar farkı Microsoft 365 ile derin entegrasyonudur. Bu, Microsoft ürünlerini kullanan birçok kuruluş için Zoho Cliq'e uygun bir alternatif haline getirir.

Sonuç olarak, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmadan belgeleri birlikte yazmasına, takvimleri yönetmesine ve projelerde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Ekran paylaşımı ve özelleştirilmiş arka planlar gibi özelliklere sahip, 300 katılımcıya kadar çevrimiçi toplantılar düzenleyin

Akıllı yazma yardımı ve Word, PowerPoint ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla entegrasyon için Microsoft Copilot'u kullanın

Toplantıları otomatik olarak özetleyerek kullanıcılara anahtar noktalar, önerilen görevler ve önemli noktalar sunun

Arka plan bulanıklaştırma, toplantı kayıtleri ve canlı altyazılar gibi özelliklerle sanal toplantı deneyimini iyileştirin

Microsoft Teams sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler için daha üst düzey planlar veya ek abonelikler gerekir

Önemli sistem kaynaklarını tüketir, eski cihazlarda performansı etkileyebilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)

📖 Daha fazla bilgi: En iyi Microsoft Teams alternatifleri ve rakipleri

4. Rocket. Chat (Özelleştirilebilir açık kaynaklı iletişim için en iyisi)

Rocket.Chat, takımların mesajlaşma ortamını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerine olanak tanıyan açık kaynaklı bir iletişim aracıdır. Gerçek zamanlı sohbet, sesli ve video konferans ve önemli özelleştirme olanakları gibi bir takım iletişim platformundan bekleyebileceğiniz tüm temel özellikleri sunar.

Slack veya Teams gibi özel platformların aksine, Rocket. Chat, işletmelerin hizmetlerini kendi sunucularında barındırmasına olanak tanıyarak veri gizliliği ve kontrolünü sağlar. Bu, Rocket. Chat'i sıkı güvenlik gereksinimleri olan veya altyapısını kendi yönetmeyi tercih eden kuruluşlar için cazip bir seçenek haline getirir.

Modüler mimarisi ve kapsamlı API desteği, çeşitli araç ve hizmetlerle zahmetsiz entegrasyonu destekleyerek takım işbirliğini ve verimliliği artırır.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Birden fazla sunucuya kaydolmayı önlemek için birleşik bir ağ kullanarak Rocket. Chat ve Matrix uyumlu uygulamalar arasında güvenli iletişimi geliştirin

Küresel işbirliği için 50'den fazla dilde iletişim kurun

Canlı sohbet ve e-posta gibi iletişim kanallarını tek bir platformda entegre edin

Rocket. Chat'in bot çerçevesini kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Kullanıcılar ara sıra sunucu kararlılığı sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Kendi kendine barındırma ve özelleştirme özellikleri, kurulum ve bakım için önemli teknik uzmanlık gerektirir

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

Rocket. Chat'in çoklu sohbet desteği, uygulama kolaylığıyla birlikte kullanıcılarından övgü topladı. Bir kullanıcı bu konuda şunları söyledi:

Uygulaması kolaydır ve (a) küçük bir takım veya hatta çok sayıda grup üyesi için kullanılabilecek birden fazla sohbet kanalı desteği sağlar.

Uygulaması kolaydır ve (a) küçük bir takım veya hatta çok sayıda grup üyesi için kullanılabilecek çoklu sohbet kanalı desteği sağlar.

5. Zoom (Video konferans ve web seminerleri için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Zoom, genellikle video konferans ile eş anlamlıdır. Güvenilir yüksek çözünürlüklü video ve sesli konferans özellikleriyle tanınan, yaygın olarak kullanılan bir video iletişim platformudur. Ayrıca, Zoom'un ölçeklenebilirliği, çeşitli organizasyonel ihtiyaçları karşılayarak çok sayıda katılımcının yer aldığı büyük toplantılara ev sahipliği yapmaya olanak tanır.

Platform, kullanıcı dostu bir arayüz ve ekran paylaşımı, küçük grup odaları ve kayıt özellikleri gibi özellikler sunar. Bu, uzaktan işbirliğini güçlendirmek isteyen işletmeler ve eğitim takımları için mükemmel bir seçimdir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Büyük toplantıları daha küçük gruplara bölerek tartışma ve beyin fırtınası yapın

Canlı anketler, soru-cevap ve katılımcı analizleri ile 10.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın

Çok dilli kitleler için toplantılar sırasında çeviriler sağlayın

Zoom Clips özelliğini kullanarak asenkron video iletişim yeteneklerinizi geliştirin

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz plan, grup toplantılarını 40 dakika ile sınırlar

Geçmişte güvenlik endişeleri dile getirilmiştir (ancak Zoom bu endişeleri gidermek için adımlar atmıştır)

Özel takım iletişim platformlarına kıyasla sınırlı sohbet özellikleri

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Birçok kullanıcı Zoom'un video bağlantı özelliklerini seviyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Her yazılımın kendine özgü avantajları vardır, ancak video konferansın temel ihtiyaç olduğunuz dönemlerde Zoom sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Her yazılımın kendine özgü avantajları vardır, ancak video konferansın temel ihtiyaç olduğunuz dönemlerde Zoom sizi asla yarı yolda bırakmaz.

6. Mattermost (Güvenli ve özelleştirilebilir takım işbirliği için en iyisi)

mattermost aracılığıyla

Mattermost, güvenli, kendi kendine barındırılan çözümlere ihtiyaç duyan kurumsal şirketler için oluşturulmuş başka bir açık kaynaklı işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve iş akışı yönetimi gibi eksiksiz bir fonksiyon seti sunarak Zoho Cliq'e uygun bir alternatif olmaktadır.

Mattermost'un geniş özelleştirme olanakları, veri korumasına ve iç güvenlik protokollerine uyuma değer veren sektörler için idealdir. Platform, takımların kendi özel iş akışlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan çeşitli eklentileri destekler ve departmanlar arasında verimli işbirliğini teşvik eder.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Açık kaynaklı ve özel LLM'leri kullanarak gizli bulut ayarlarında AI ile geliştirilmiş işlemleri yürütün

Platformu şirketinizin sunucularında dağıtarak veri gizliliğini ve iç politikalara uyumu sağlayın

Ş Akışınızı merkezileştirmek için GitLab ve Jira gibi temel araçlarla bağlantı kurun

Birden fazla dil desteği ile küresel takımlar arasında etkili iletişim kurun

Mattermost sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma, özel BT kaynakları olmayan kuruluşlar için karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar uygulamayı kullanırken hatalarla karşılaştıklarını bildirmiştir

Kullanıcı arayüzü, bazı ticari alternatiflere göre daha az gelişmiş hissedilebilir

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Araştırmalara göre, aynı şirket içindeki daha küçük ve daha çeşitli takımlar, daha büyük takımlara göre yenilikçi işler yapma olasılığı daha yüksektir.

7. Google Sohbet (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Chat, Google Çalışma Alanı ile etkili bir şekilde etkileşime giren, takımlara doğrudan mesajlaşma, grup konuşmaları ve işbirliği alanları sunan bir iletişim platformudur. Bu Zoho Cliq alternatifi, Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sunarak kullanıcıların Google Drive'dan dosya paylaşmasına, belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve Google Takvim aracılığıyla doğrudan sohbet arayüzünden toplantılar planlamasına olanak tanır.

Bu tür uyumlu entegrasyon, halihazırda Google'ın verimlilik araçları paketini kullanan şirketler için iş akışlarını optimize eder. Google Chat'in kullanıcı dostu arayüzü ve cihaz erişilebilirliği, uyumlu bir iletişim çözümü arayan işletmeler için pratik bir seçimdir.

Google Chat'in en iyi özellikleri

Spaces adlı sanal odalarda takım tartışmalarını ve projeleri düzenleyin

Güçlü arama fonksiyonuyla geçmiş mesajları ve paylaşılan dosyaları hızla bulun

Sohbet arayüzünde doğrudan belgeler üzerinde işbirliği yapın

Mesajları daha verimli bir şekilde oluştururken tahmini metni kullanın, yazma süresini azaltın ve hataları en aza indirin

Google Sohbet sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için Google Çalışma Alanı aboneliği gerekebilir

Bazı rakiplere kıyasla arayüz özelleştirme seçenekleri daha az

Bazı açık kaynak alternatiflerine göre daha az özelleştirme seçeneği

Google Chat fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 8,40

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 16,80

Business Plus: 26,40 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Chat puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

8. Discord (Topluluk oluşturma ve iletişim için en iyisi)

discord aracılığıyla

Discord, metin, ses ve video sohbet özellikleri sunan çok yönlü bir iletişim platformudur ve Zoho Cliq'e cazip bir alternatif oluşturur. Başlangıçta oyun toplulukları için tasarlanan Discord, organize kanallar, doğrudan mesajlaşma ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri gibi özelliklerle çeşitli grupları ve kuruluşları destekleyen gayri resmi bir iş mesajlaşma uygulamasına dönüşmüştür.

Discord, herkese açık veya gizli olabilen "sunucular" etrafında yapılandırılmıştır. Her sunucu içinde farklı konular veya takımlar için birden fazla metin ve ses kanalı oluşturabilirsiniz. Düşük gecikmeli sesli sohbeti ile bilinir ve çevrimiçi oyunlar sırasında bile gerçek zamanlı iletişim için idealdir.

Discord, iş için tasarlanmamış olsa da, esnekliği ve ücretsiz planı bazı takımlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Discord'un en iyi özellikleri

İletişim tercihlerine uyum sağlamak için metin mesajlaşma, ses kanalları ve asenkron videolardan yararlanın

Özel emojiler, animasyonlu avatarlar ve benzersiz profil temalarıyla etkileşimlerinizi kişiselleştirin

Sunumlar ve ortak çalışmalar için ekranınızı yüksek çözünürlükte paylaşın

Moderasyon, planlama veya eğlence için botlar ekleyerek işlevselliği artırın

Discord sınırlamaları

İş odaklı platformlarla karşılaştırıldığında, Discord entegre görev ve proje yönetimi araçlarından yoksundur

Bildirimleri yönetmek, özellikle yüksek aktivite düzeyine sahip sunucularda zorlu bir iştir ve bilgi yüklemesi sorunlarına yol açabilir

Arayüzüne alışkın olmayan kullanıcılar için zor olabilir

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Basic: 2,99 $/ay

Nitro: 9,99 $/ay

Discord puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

9. Chanty (Verimli takım işbirliği için en iyisi)

chanty aracılığıyla

Chanty, sınırsız mesaj geçmişi, görev yönetimi ve konektörler gibi özelliklerle süreçleri basitleştiren bir takım iletişimi ve işbirliği uygulamasıdır. Zoho Cliq'e alternatif olarak Chanty, cihazlar ve platformlar arasında sorunsuz bir geçiş için kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz sunarak şirketlerin öğrenme eğrisini en aza indirir.

Temel iletişim özelliklerine ek olarak, Chanty çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olarak takımların mevcut araçlarını doğrudan platform içinde birbirine bağlayarak iş akışlarını birleştirmelerine olanak tanır. Yerleşik görev yönetim sistemi, kullanıcıların mesajları görevlere dönüştürmelerine, bunları takım üyelerine atamalarına ve Kanban panosu kullanarak ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Teambook özelliği ile görevleri, konuşmaları ve paylaşılan içeriği merkezi bir hub'da düzenleyin

Tüm geçmiş konuşmalarınıza sınırsız erişim

Chanty'yi Trello, Asana ve Google Drive gibi araçlarla bağlayarak verimliliği artırın

Otomatik doldurma seçenekleri sunan ve zamanla arama doğruluğunu artıran platformun yapay zeka özelliklerini kullanarak verimliliği artırın

Chanty sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla sınırlı sayıda entegrasyon sunar

Kullanıcılar video görüşme özelliğinde sorunlar ve aksaklıklar bildirdi

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Chanty, verimliliği nedeniyle birçok kullanıcıya sahiptir. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Genel olarak, Chanty takımımızın araç setine harika bir katkı oldu. İç iletişim ve işbirliğimizi çok daha verimli hale getirdi ve avantajları, birkaç küçük dezavantajını fazlasıyla telafi ediyor.

Genel olarak, Chanty takımımızın araç setine harika bir katkı oldu. İç iletişim ve işbirliğimizi çok daha verimli hale getirdi ve avantajları, birkaç küçük dezavantajını fazlasıyla telafi ediyor.

10. Skype (Uygun maliyetli iletişim için en iyisi)

skype aracılığıyla

Skype, dijital iletişim alanında deneyimli bir şirket olup, öncelikle video ve sesli arama özellikleriyle tanınmaktadır. Anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı özelliklerini de bünyesine katan Skype, temel gücünü arama özelliklerinden almaktadır.

Skype, internet üzerinden güvenilir bir şekilde arama yapmak isteyen bireyler ve küçük takımlar için basit ve uygun maliyetli bir seçenektir. Skype, sabit hatlara ve cep telefonlarına rekabetçi fiyatlarla arama imkanı sunduğundan, uluslararası aramalar için özellikle kullanışlıdır.

⚠️ Yasal Uyarı: Skype'ın Mayıs 2025'te kapatılması, kullanıcıların Skype kimlik bilgileriyle Microsoft Teams Ücretsiz'e giriş yapabilecekleri anlamına gelir. Sohbetler ve kişiler sorunsuz bir şekilde aktarılır, böylece Teams uygulaması içinde ücretsiz arama ve mesajlaşma ile toplantılar ve topluluklar gibi yeni özelliklerin keyfini sürmeye devam edebilirsiniz.

Skype'ın en iyi özellikleri

Bireyler veya gruplarla yüksek kaliteli video ve sesli görüşmeler yapın

Sunumları ve tartışmaları geliştirmek için aramalar sırasında ekranınızı paylaşın

Konuşmaları kaydedin ve gerektiğinde tartışmaları tekrar gözden geçirin

Aramalar sırasında otomatik olarak altyazılar oluşturarak çeşitli katılımcılar için erişilebilirliği artırın

Skype sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün diğer uygulamalara kıyasla eski olduğunu düşünüyor

Üçüncü taraf uygulamalarla daha az entegrasyon sunarak, çeşitli teknoloji ortamlarında uyarlanabilirliğini sınırlar

Modern takım iletişim platformlarına kıyasla sınırlı özellikler

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz

Cep ve sabit hatlar: Aylık 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (23.000 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)

Kullanıcılar Skype'ın kullanım için ne kadar kolay ayarlanabildiğini seviyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Hızlı kurulum ve tüm cihazlarda sorunsuz performans ile kullanımı inanılmaz derecede kolaydır.

Hızlı kurulum ve tüm cihazlarda sorunsuz performans ile kullanımı inanılmaz derecede kolaydır.

11. RingCentral (İş iletişimi çözümleri için en iyisi)

ring Central aracılığıyla

RingCentral, modern kurumsal ihtiyaçlarını karşılayan bulut tabanlı bir iletişim teknolojisidir. Birleşik iletişim çözümü, iş mesajlaşmasını, yüksek kapasiteli video konferansı ve güçlü telefon hizmetlerini tek bir platformda entegre eder.

Platform, gerçek zamanlı sohbet, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi kapsamlı takım mesajlaşma özellikleri sunarak kuruluşlar arasında sorunsuz işbirliğini kolaylaştırır. Video konferans özellikleri, ekran paylaşımı ve kayıt seçenekleriyle yüksek çözünürlüklü toplantıları destekleyerek sanal etkileşimleri geliştirir.

RingCentral'ın bulut telefon sistemi, çağrı yönlendirme, sesli mesajdan e-postaya aktarma ve otomatik operatör gibi gelişmiş çağrı yönetimi özellikleri de sunar.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

İletişim kalıpları, takım performansı ve müşteri etkileşimleri hakkında içgörüler sağlayan gerçek zamanlı analiz ve raporlama araçlarına sahip olun

Çağrı yönlendirme, kayıt ve sesli mesajdan e-postaya gibi özellikleri kullanarak çağrı yönetimi verimliliğini artırın

Dosya paylaşımı, görev yönetimi ve yazılım entegrasyonları ile işbirliği yapın

500 katılımcıya kadar video konferanslar düzenleyin

RingCentral sınırlamaları

Platform, yeni kullanıcılar için daha zor bir öğrenme eğrisi içerebilir

RingCentral'ın kapsamlı özellik seti, bazı alternatiflere kıyasla daha yüksek ve kafa karıştırıcı bir fiyat noktasında sunulmaktadır

RingCentral fiyatlandırması

Video Pro : Ücretsiz

Video Pro+ : Kullanıcı başına aylık 15 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $

Oda: Aylık 49 $/oda

Web semineri: Düzenleyici başına aylık 75 $

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1.200+ yorum)

⭐ Zoho Cliq'e alternatif olabilecek diğer birkaç yararlı araç: Troop Messenger (Küçük ve orta ölçekli takımların güvenlik ihtiyaçları için en iyisi)

Brosix (Güvenli iletişim arayan uzaktaki takımlar için en iyisi)

Element (Merkezi olmayan ve açık kaynaklı iletişim için en iyisi)

Pumble (Küçük takımlar için en uygun fiyatlı seçenek)

Bu Zoho Cliq alternatiflerinden hangisini seçeceksiniz?

Bu özenle hazırlanmış en iyi Zoho Cliq rakipleri listesi ile her bir aracın temel özelliklerini, güçlü yanlarını ve sınırlarını karşılaştırabilirsiniz. İster gelişmiş iletişim özelliklerine, sorunsuz entegrasyonlara, ister sofistike görev ve ş Akışı yönetimine değer verin, takımınızın özel gereksinimlerini karşılayabilecek bir platform mutlaka vardır.

Tipik sohbet çözümlerinin ötesinde bir çözüm arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Gerçek zamanlı sohbet, video konferans, dosya paylaşımı ve eksiksiz proje yönetimi özelliklerini tek bir platformda birleştirerek, işbirliğini ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için uyarlanabilir bir çözüm sunar.

ClickUp'ın geniş özellik setini keşfederek takım iletişimi ve görev yönetimini nasıl iyileştirdiğini öğrenin.

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