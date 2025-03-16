Guru ve Glean: Hangi AI Bilgi Yönetimi Aracı Size En Uygun?

Sir Francis Bacon, 1597'de " Bilgi güçtür" demişti . 400 yılı aşkın bir süre sonra, bu söz hiç bu kadar doğru olmamıştı.

Örneğin çerezleri ele alalım; mutfağınızı tereyağı kokusuyla dolduran çerezleri değil, her web sitesinde şartları okumadan kabul ettiğiniz çerezleri.

Çerezler verilerinizi izler, davranışlarınızı analiz eder ve tercihlerinizi hatırlar. Ve bu sadece web siteleriyle sınırlı değildir. Netflix, bir sonraki izleyeceğiniz diziyi tahmin eder. Google, sadece iki veya üç kelimeyle aklınızı okur. Ortak payda nedir? Veriler.

İşletmeler verilere takıntılıdır ve AI bu verilerle gelişir. Veriler yapılandırıldığında, indekslendiğinde ve erişilebilir hale geldiğinde daha da değerli hale gelir: bilgi.

Bu nedenle günümüzün iş dünyası, yapay zeka destekli bilgi yönetim sistemlerini uygulamaya koymak için çabalıyor. Çünkü doğru bilgiye anında erişim, oyunun kurallarını değiştiriyor.

Peki, işiniz için uygun bilgi tabanlarını nasıl seçersiniz? Guru ve Glean'ı karşılaştırarak en iyi yapay zeka destekli seçenekleri inceleyelim ve işiniz için en uygun olanı belirleyelim.

🌻 Bonus: Ayrıca size Glean ve Guru'nun en iyi alternatifi olan ClickUp'ı tanıtacağız! Ve ClickUp'ın bilgi yönetimi yeteneklerinin bu iki aracın bıraktığı tüm boşlukları nasıl doldurduğunu ele alacağız.

⏰ 60 saniyelik özet Mükemmel AI destekli bilgi aracını mı arıyorsunuz? Glean ve Guru arasında karar vermenize yardımcı olacak hızlı bir karşılaştırma: Guru, doğrulanmış bilgileri bilgi kartlarında düzenleyerek takımların doğru ve güncel bilgilere kolayca erişebilmesini sağlar

Glean, e-postaları, Slack mesajlarını ve belgeleri tarayarak manuel içerik oluşturmaya gerek kalmadan anında yanıtlar sunan yapay zeka destekli bir kurumsal arama aracıdır

Guru, yapılandırılmış, doğrulanmış bilgisi ile Glean'ı geride bırakarak, doğruluğu tercih eden ve şirket genelindeki belgeleri yöneten takımlar için ideal bir çözüm sunar

Glean, 100'den fazla iş uygulamasından bilgi toplayan gerçek zamanlı AI destekli arama özelliği ile Guru'yu geride bırakarak kurumsal çapta veri keşfi için daha iyi bir seçim olmaktadır

Guru, kullanıcı başına şeffaf fiyatlandırma sunar ve aylık 10 $'dan başlar, Glean ise şirketin boyutuna ve veri hacmine göre değişen kurumsal bir fiyatlandırma modeli izler

ClickUp, AI destekli bilgi yönetimi , otomasyon ve tek bir çalışma alanında arama özelliklerini bir araya getirerek birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır , otomasyon veözelliklerini bir araya getirerek birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği Google Drive, Slack ve Salesforce'tan anında veri alır ve bilgi aramak için harcanan zamanı azaltır

Guru nedir?

GetGuru (veya Guru), uygulamaları, belgeleri ve sohbetleri birbirine bağlayarak anında yanıtlar sağlayan yapay zeka destekli bir bilgi platformudur. Esasen, kuruluşlar için merkezi bir bilgi merkezi ve tek bir doğru bilgi kaynağı görevi görür.

Guru, kaliteli bilgi kartlarını hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştırır, kullanıcı dostudur, mevcut bilgileri güncellemek kolaydır, yeni kartlar oluşturmak sorunsuzdur ve kuruluşumuzdaki SEO yetenekleri mükemmeldir.

Guru, kaliteli bilgi kartlarını hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştırır, kullanıcı dostudur, mevcut bilgileri güncellemek kolaydır, yeni kartlar oluşturmak sorunsuzdur ve kuruluşumuzdaki SEO yetenekleri mükemmeldir.

Guru size şunları sunar: Şirket bilgilerini tek bir yerde depolar , böylece kullanıcılar politikalara, prosedürlere ve önemli belgelere hızlıca erişebilir

Self servis merkezi olarak çalışır, ilgili bilgileri anında erişilebilir hale getirerek tekrar eden soruları azaltır

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan hızlı yanıtlar sağlamak için AI destekli arama ve tarayıcı uzantıları kullanır

İçeriği bilgi kartlarıyla düzenleyerek bilgi bulmayı kolaylaştırır ve verileri yapılandırılmış halde tutar

Popüler araçlarla entegre, böylece takımlar iş akışlarını kesintiye uğratmadan ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilirler

via Guru

Guru özellikleri

Guru, şirket bilgilerini izlemenin getirdiği sıkıntıları ortadan kaldırır. Takımlar, eski e-postaları tarayarak zaman kaybetmek veya aynı soruyu defalarca sormak yerine, ilgili bilgileri anında bulabilirler. İşte nasıl:

Özellik #1: İhtiyacınız olduğunda yapay zeka destekli yanıtlar

Cevabın bir yerlerde olduğunu bildiğiniz, ancak onu bulmak imkansız bir hazine avı gibi geldiği anlar oldu mu hiç? Guru bu sorunu çözer. Sorunuzu yazın, şirketinizin bilgi tabanından doğrulanmış cevapları bulur.

via Guru

Kimse basit bir cevap bulmak için uygulamalar arasında geçiş yapmak istemez. Guru, Slack, Microsoft Teams, Google Çalışma Alanı ve diğer popüler araçlarla entegre olduğundan, çalışanlar ihtiyaçlarını aramak için iş akışlarından ayrılmak zorunda kalmaz.

💡 Profesyonel İpucu: AI, yoğun işlerinizi zaten üstleniyor, trendleri sizden önce tespit ediyor ve daha çok çalışmak yerine daha akıllı çalışmanıza yardımcı oluyor. Verimlilik için AI'yı nasıl kullanabileceğinize dair bir kılavuz.

Uzun belgeler genellikle göz ardı edilir. Guru, bilgileri bilgi kartlarına ayırır, böylece çalışanlar büyük dosyaları açmak yerine hızlı ve yapılandırılmış yanıtlar alır.

🍪 Bonus: Bu kartlar otomatik olarak güncellenir, böylece herkes her zaman aynı sayfada olur.

Özellik #4: Siz sormadan önce ortaya çıkan cevaplar

Hiç bir form doldururken veya bir süreci okurken talimatların sihirli bir şekilde görünmesini dilediğiniz oldu mu? Guru tam da bunu yapar.

Ekranınızda ne olduğunu tanır ve ilgili bilgileri otomatik olarak sunar; aramanıza gerek kalmaz.

Özellik #5: Kullanıcıların gerçekte ne aradığına dair içgörüler

Bu, Guru'nun en iyi özelliklerinden biridir: takımların eksiklikleri belirlemelerine yardımcı olur. Yerleşik analitik, kullanıcıların en çok neyi aradığını, hangi soruların sürekli tekrarlandığını ve bilgi tabanının nerede güncellenmesi gerektiğini gösterir.

Çalışanların hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunu tahmin etmek yerine, şirketler neyin işe yarayıp neyin yaramadığını gösteren gerçek veriler elde eder.

Guru fiyatlandırması

Guru, her boyuttaki işletmeye uygun esnek fiyatlandırma planları sunar:

Ücretsiz deneme

Hepsi Bir Arada : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📮 ClickUp Insight: Çalışanlarınızın neredeyse yarısı önemli bilgileri kaçırıyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postaya güveniyor, ancak bunun dezavantajları da var. E-postalar yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için, kritik bilgiler silolaşıyor ve bu da işbirliğini ve karar vermeyi yavaşlatıyor. Görünürlüğü artırmak ve takım çalışmasını kolaylaştırmak için, e-postaları saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi hepsi bir arada bir iş platformu kullanın!

Glean nedir?

Glean, işlerin şirket verilerine bağlanarak ve bunları anlayarak görevleri bulmasına, oluşturmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan, AI destekli arama, temsilciler ve asistanlar sunan bir iş AI platformudur

Gartner incelemelerine göre, Glean şu nedenlerle işe yarar:

İlgili bilgileri anında bulur, nerede depolanmış olursa olsun

Sadece arama sonuçlarını göstermek yerine doğrudan cevapları önceliklendirir

Şirket uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonlar sunar

Çalışanların şirket genelindeki bilgilere erişmesine yardımcı olur

via Glean

Başlangıçta çeşitli uygulamalardan bağlantıları ve belgeleri bir araya getirmek için tasarlanan Glean kullanıcıları, iç bilgi yönetimini iyileştiren özellikleri sürekli olarak paylaşmaktadır.

İşte bazı kullanım örnekleri: Son belgeleri, yaklaşan toplantıları ve şirketin trend olan içeriklerini gösteren kişiselleştirilmiş ana sayfa ile çalışanların işlerini takip etmelerini sağlar

Bilgilerin doğru kalmasını sağlamak için gelişmiş bir doğrulama sistemi kullanır ve eski veya yanıltıcı yanıtları önler

Konu uzmanlarının (SME) bir bilgi tabanı oluşturup sürdürmelerine olanak tanıyan ve güvenilir içgörülere 7/24 erişim sağlayan yapay zeka destekli uygulamaları sunar

Kişi arama özelliği sayesinde iş arkadaşlarınızı, raporlama zincirlerini ve kıdem bilgilerini kolayca bulabilir ve hızlı bir şekilde organizasyonel içgörüler elde edebilirsiniz

via Glean

Glean özellikleri

Glean, arama sonuçlarının bir listesini sunmak yerine bağlamsal içgörüler sağlar. Bunun dışında, size yardımcı olacak bazı Glean özellikleri şunlardır:

Özellik #1: Doğrudan konuya odaklanan yapay zeka destekli cevaplar

Kimse tek bir cevap bulmak için 15 sekme açacak zamanı yoktur. Glean'ın yapay zeka destekli sistemi, Google Dokümanlar, Slack konuşmaları veya JIRA biletlerinde gömülü olan ilgili bilgileri anında çıkarır.

⚡️Şablon Arşivi: Zaman Kazanmak ve Verimliliği Artırmak için AI Şablonları

Özellik #2: Şirket bilgilerini düzenlemek için akıllı koleksiyonlar

Dağınık belgeler ve kaybolan bağlantılar yerine, Glean takımların önemli verilerin yapılandırılmış koleksiyonlarını oluşturmasına olanak tanıyarak projelerin izlenmesini kolaylaştırır.

via Glean

Glean'ın Go Links özelliği, çalışanların sık ziyaret edilen şirket kaynakları için kısa URL'ler oluşturmasına olanak tanır. Gömülü bir belgeyi aramak yerine, tarayıcınıza özel bir Go Link (örneğin "go/performance-reviews") yazın ve aradığınız şeye doğrudan ulaşın.

💡 Profesyonel İpucu: Zayıf bir bilgi yönetim sistemi, maliyetli verimsizliklere yol açar. Bilgi eksikliklerini gidermek için en iyi Glean alternatiflerini keşfedin.

Özellik #4: Bilgilerin doğruluğunu sağlamak için doğrulama sistemi

Bir bilgi tabanı, veriler doğru olduğu sürece yararlıdır. Glean'ın doğrulama sistemi, önemli belgelerin ve cevapların güncel kalmasını sağlar.

Özellik #5: Şirket içindeki uzmanları bulmak için kişi arama

Bir projeden kim sorumlu olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Glean'ın kişi arama fonksiyonu, çalışanların iş arkadaşlarını isim, ş Akışı, departman veya uzmanlık alanına göre aramasına yardımcı olur. İş yerinde AI kullanmak, cevabı kimin bildiğini tahmin etmek yerine doğru kişiyi bulmayı kolaylaştırır.

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Glean alternatiflerini inceleyin!

Guru ve Glean: Özellik Karşılaştırması

Guru ve Glean aynı sorunu çözmeyi amaçlamaktadır: takımların bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak ve onlara daha hızlı çalışmayı göstermek. Ancak bunu farklı şekillerde yapmaktadırlar.

Aşağıda, her bir aracın öne çıkan özelliklerini anahtar özelliklere göre inceledik.

Özellik #1: AI destekli arama ve cevaplar

Glean, e-postalardan, Slack'ten, belgelerden ve diğer şirket araçlarından bilgi toplayarak arama sonuçları yerine doğrudan cevaplar sunan güçlü bir AI tabanlı arama motoru sunar. Sorguları anlamak ve bağlamsal içgörüler sağlamak için doğal dil işleme (NLP) kullanır.

Guru, AI yeteneklerinden yararlanırken bilgi kartlarına daha fazla odaklanır. AI bilgileri ortaya çıkarabilmesi için çalışanların bilgileri oluşturması ve doğrulaması gerekir, bu da doğruluğu sağlar ancak sürece ekstra bir adım ekler.

🏆 Kazanan: Glean burada lider

Özellik #2: Bilgi organizasyonu ve doğruluk

Guru, bilgileri doğrulama iş akışlarıyla bilgi tabanlarına yapılandırarak bilgi yönetiminde başarılıdır. Bu, çalışanların her zaman doğru ve güncel verilere erişmesini sağlar.

Glean, daha çok bir toplayıcıdır ve sıkı doğrulama sistemleri olmadan mevcut kaynaklardan bilgi toplar, bu da zaman zaman güncel olmayan veya yanlış bilgilerin ortaya çıkabileceği anlamına gelir.

🏆 Kazanan: Guru, bilgi yönetimi ve yapıları ile

Özellik #3: Entegrasyonlar ve ş Akışı uyumluluğu

Glean, Google Çalışma Alanı, Slack, Microsoft 365 ve JIRA dahil 100'den fazla kurumsal araçla entegre olur ve sorunsuz bir entegrasyon deneyimi arayan şirketler için idealdir.

Guru ayrıca tarayıcı uzantıları, Slack entegrasyonları ve Microsoft Teams entegrasyonları da sunar. Ancak, farklı araçlardan bilgi toplamak yerine, doğrulanmış bilgileri iş akışlarına yerleştirmeye odaklanır.

🏆 Kazanan: Glean, entegrasyonlar ve iş akışı uyumluluğu konusunda Guru'yu geride bıraktı

Özellik #4: İşe alım ve kullanım kolaylığı

Glean'ın Google benzeri arayüzü, aramayı sezgisel hale getirir. Yeni kullanıcılar, herhangi bir kurulum yapmadan sorgu yazıp bilgi bulabilir. Ayrıca, yeni çalışanların daha hızlı adapte olmalarına yardımcı olmak için son belgeler, yaklaşan toplantılar ve trend konuların yer aldığı kişiselleştirilmiş bir ana sayfa sunar.

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, Guru içerik oluşturmak, doğrulamak ve korumak için takımların aktif katılımını gerektirir. Yeni kullanıcılar, sistemden en iyi şekilde yararlanmak için bilgi kartları ve iş akışları hakkında daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyabilir.

🏆 Kazanan: Glean

Özellik #5: Kişi arama ve uzman tanımlama

Glean, çalışanların isim, uzmanlık, konum veya raporlama yapısına göre iş arkadaşlarını arayabilmelerini sağlayan verimli bir kişi arama özelliği içerir. Bu, takımların belgeleri aramak yerine sorularına doğru kişiyi hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olur.

Guru, insan keşfi yerine belgelenmiş bilgiye odaklanır. Takımların doğrulanmış bilgileri depolamasına olanak sağlarken, Glean'ın sunduğu kurumsal arama yeteneklerine sahip değildir.

🏆 Kazanan: Glean

Reddit'te Guru ve Glean karşılaştırması

Yazılım görüşleri için ebedi bir test alanı olan Reddit, Guru ve Glean hakkında çok şey söylüyor.

R/sales'te Guru'nun bazı sesli hayranları var.

Reddit'teki bir güvenlik mimarı, izin kontrolü ile yapılandırılmış belgeleri övdü:

Şirketimiz getguru.com kullanıyor ve çok memnunuz. Koleksiyonlar oluşturabilir ve izinleri kontrol edebilir, böylece sözleşme fiyatları gibi hassas bilgileri buraya koyabilir ve sadece BT departmanının erişimine izin verebilirsiniz.

Şirketimiz getguru.com kullanıyor ve çok memnunuz. Koleksiyonlar oluşturabilir ve izinleri kontrol edebilir, böylece sözleşme fiyatları gibi hassas bilgileri buraya koyabilir ve sadece BT departmanının erişimine izin verebilirsiniz.

Ancak, tüm yorumlar olumlu değildi. Bir Redditor, karmaşık fiyatlandırma yapısından şikayet etti:

Getguru, gereksiz olduğu kadar kafa karıştırıcı olan pek çok ekstra özelliğe sahiptir.

Getguru, gereksiz olduğu kadar kafa karıştırıcı da olan pek çok gereksiz özelliğe sahiptir.

Glean kullanıcıları ise araç seçimleri konusunda biraz daha emin görünüyor. Bir Slack yöneticisi, arama verimliliğini şöyle not etti:

KB ve şirket belgelerimizi indekslemek için Glean'ı kullanıyoruz, ardından Glean botunu kullanarak Slack'te öğeleri arıyoruz. Sorunsuz çalışıyor ve Glean, birlikte çalışmak için harika bir şirket.

KB ve şirket belgelerimizi indekslemek için Glean'ı kullanıyoruz, ardından Glean botunu kullanarak Slack'te öğeleri arıyoruz. Sorunsuz çalışıyor ve Glean, birlikte çalışmak için harika bir şirket.

Ancak, bir Redditor potansiyel gizlilik sorunlarını ve AI eğitimi ile ilgili endişeleri vurguladı:

Derslerimin bu şirket tarafından alınmasına ve kullanılmasına izin vermedim ve işimin AI eğitimi için kullanılmasına kesinlikle izin vermiyorum.

Derslerimin bu şirket tarafından alınmasına ve kullanılmasına izin vermedim ve işimin AI eğitimi için kullanılmasına kesinlikle izin vermiyorum.

AI destekli arama arayan kurumsal müşteriler için Glean, hız ve derinlik açısından puan kazanıyor. Ancak, şirket içinde kontrolü tercih edenler için en uygun seçenek olmayabilir.

ClickUp ile tanışın — Guru ve Glean'e en iyi alternatif

Guru ve Glean, tüm olumlu özelliklerini bir araya getiren bir araç oluşturmak için birleştirilseydi, ortaya ClickUp çıkardı. ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve AI destekli aramayı tek bir araçta birleştirerek, dağınık bilgiler içinde boğulan takımlar için nihai çözümdür.

Hadi ayrıntılara bakalım.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain, sadece cevapları bulmakla kalmayan, işinizi anlayan AI destekli bilgi asistanıdır. Glean eksik anahtar arama sonuçlarıyla uğraşırken ve Guru manuel kürasyona güvenirken, ClickUp Brain görevleri, belgeleri, kişileri ve projeleri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlar.

Bu, Brain ile şunları elde edeceğiniz anlamına gelir: ✅ Anında yanıtlar : ClickUp Brain'e istediğiniz her şeyi sorun, görevlerden, belgelerden, yorumlardan ve bağlantılı uygulamalardan en alakalı sonuçları bulur

✅ Proje özetleri ve otomatik güncellemeler : Parmaklarınızı kıpırdatmadan otomatik durum güncellemeleri, standup'lar ve ilerleme raporları alın

✅ AI tarafından oluşturulan içerik: ClickUp'ın : ClickUp'ın AI içerik oluşturma aracını kullanarak e-postalar yazın, proje özetleri oluşturun ve görev güncellemelerini saniyeler içinde oluşturun

ClickUp Brain ile uygulamalar arasında geçiş yapmadan Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub ve daha fazlasından içgörüler elde edin

👉 ClickUp'ın Guru ve Glean'den üstün olduğu noktalar: Guru manuel girişe bağlıdır ve Glean genellikle önemli verileri gözden kaçırır. ClickUp Brain, siz yapmadan önce ne aradığınızı bilir.

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp Bağlantılı Arama

Şimdi, şirket bilgilerini bulmayı kolaylaştıran en gelişmiş kurumsal arama yazılımı olan ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliğinden bahsedelim.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile Slack, Notion, Google Dokümanlar ve çalışma alanınızda tek seferde arama yapın

En alakalı bilgileri bazen gösteremeyen Glean'ın aksine, ClickUp tüm iş uygulamalarınızla bağlantı kuran birleşik, akıllı bir arama motoru sunar.

İşte nasıl: Araçlar arasında birleşik arama : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce... Ne ararsanız, ClickUp bulur

Gerçek zamanlı bağlam : ClickUp, yalnızca dosyaları değil, bunların etrafındaki konuşmaları da indeksler, böylece kullanıcılar önemli tartışmaları içeren sonuçları arayabilir

Komut merkezi erişimi: ClickUp'ta veya bağlı bir araçta, tek bir tuşla her şeyi bulun

👉 ClickUp'ın Guru ve Glean'dan üstün olduğu noktalar: Guru manuel etiketleme gerektirir ve Glean'ın yapay zekası tutarsızdır. ClickUp bilgileri otomatik olarak merkezileştirir ve en iyi sonuçların ilk sırada görünmesini sağlar.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Bilgi Yönetimi

ClickUp Bilgi Yönetimi, Guru veya Glean'ın sınırlamaları olmadan şirket bilgilerini belgelemenizi, paylaşmanızı ve yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi'nin takımlar için neden öne çıktığını öğrenin:

AI destekli wiki'ler : Herhangi bir belgeyi yapılandırılmış, kolayca gezilebilir bir wiki'ye dönüştürün

Sürüm kontrolü ve izinler : Her düzenlemeyi izleyin ve erişimi hassas bir şekilde kontrol edin

Sorunsuz işbirliği: Takım yorumları, görev bağlantıları ve AI destekli yazma yardımı ile gerçek zamanlı olarak çalışın

Artık eski SOP'lara gerek yok — ClickUp, AI destekli özetler ve önerilerle bilgi tabanlarını otomatik olarak günceller

👉 ClickUp'ın Guru ve Glean'dan üstün olduğu noktalar: Guru'nun wiki'si sık sık manuel güncelleme gerektirir ve Glean güçlü AI işbirliği araçlarından yoksundur. ClickUp, bilgi küratörlüğü ve ekip çalışmasını tek bir sorunsuz deneyimde birleştirir.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Otomasyonları ve ClickUp Belgeleri

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları ile AI iş akışı otomasyonunu kullanarak bilet atama, durumları güncelleme ve bildirimleri tetikleme gibi tekrarlayan görevleri tamamen otomatikleştirebilirsiniz.

📌 Örnek: İK takımları, yeni bir uyumluluk belgesi yüklendiğinde politika güncelleme incelemelerini anında departman başkanlarına atayan bir otomasyon ayarlayabilir. Benzer şekilde, müşteri desteği ekipleri duygu analizine dayalı olarak bilet eskalasyonlarını otomatikleştirebilir ve acil sorunların insan müdahalesi olmadan önceliklendirilmesini sağlayabilir.

Bilgi yönetimi, iyi bir belge işbirliği yazılımına bağlı olduğundan, not almaktan öte işler için ClickUp Belgeleri 'ne güvenebilirsiniz — bunlar dinamik bir çalışma alanı olarak fonksiyon görürler.

ClickUp Belgeleri ile zengin biçimlendirme, iç içe sayfalar ve sürüm kontrolü ile gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve işbirliği yapın

Pazarlama takımları, belgeleri kullanarak gömülü görev atamalarıyla kampanya stratejileri üzerinde işbirliği yapabilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan projelerin yolunda ilerlemesini sağlayabilir.

Ayrıca, ürün yöneticileri, kullanıcı hikayelerini, yorumları ve tasarım maketlerini birbirine bağlayarak özellik belgelerini etkileşimli yol haritalarına dönüştürebilir ve planlama ile yürütme arasında kesintisiz bir bağlantı kurabilir.

Guruların takipçilere ihtiyacı vardır — ClickUp liderler yetiştirir

ClickUp'a geçişin en iyi yanı nedir? Yakında, projeleri izlemek, cevapları bulmak ve işlemleri otomatikleştirmek için tek bir sekme açmanız yeterli olacak; artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmayacak.

En azından, TravelLocal'ın Ürün Müdürü Thomas Clifford için işler böyle yürüdü. Clifford şöyle diyor:

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika.

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış grafikleri, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika.

AI destekli arama, otomatikleştirilmiş iş akışları, yerleşik belgeler, sorunsuz entegrasyonlar ve proje yönetimi araçlarının hepsi tek bir çatı altında bulunan ClickUp, ihtiyacınız olan tek iş merkezi.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bu sihrin tadını kendiniz deneyimleyin!