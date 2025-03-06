2025 için En İyi 10 Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Yazılımı

Tedarik zinciri tamponları, işlerin yaklaşık %31'inde başarısız olur ve %15'i aşan finansal kayıplara yol açar. Peki, sektör liderleri bu sorunu nasıl çözüyor?

Stratejik ortaklıklar ve daha sorunsuz tedarikçi ilişkileri için hayati bir araç olan tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımını kullanmaya başlayın.

Küresel tedarikçileri mi yönetiyorsunuz? Uyumluluğu mu sağlıyorsunuz? Tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) yazılımı, tedarikçilerin sisteme alınması, performans izleme, risk yönetimi ve tedarikçi portalları gibi özel özelliklerle tüm bu önemli faaliyetleri yönetir.

Bu makalede, en iyi 10 SRM çözümünü, öne çıkan özelliklerini ve modern tedarikçi yönetimini nasıl yeniden tanımladıklarını ele alacağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi SRM araçları ve en iyi oldukları alanların kısa bir özeti: ClickUp: Tedarikçi ilişkileri izleme ve otomasyon için en iyisi SAP Ariba: Kapsamlı tedarik ve tedarikçi işbirliği için en iyisi Coupa: Harcama görünürlüğü ve risk yönetimi için en iyisi Oracle SCM Cloud: Entegre tedarik zinciri çözümleri için en iyisi GEP SMART: Tedarikçi işbirliği ve gerçek zamanlı içgörüler için en iyisi Ivalua: Bütünsel tedarikçi performansı izleme için en iyisi Jaggaer: Gelişmiş tedarikçi veri yönetimi ve küresel kaynak bulma için en iyisi Tradeshift: Tedarikçi katılımı ve entegre ödeme çözümleri için en iyisi Basware: Harcama analizi ve sözleşme yönetimi için en iyisi Anvyl: Uçtan uca görünürlük ve merkezi tedarikçi verileri için en iyisi

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımınızı seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:

Tedarikçi segmentasyonu: Kaynakları yüksek öncelikli tedarikçi ilişkilerine odaklamak için tedarikçileri stratejik değerlerine göre kategorilere ayırın

Tedarikçi kaydı: Sözleşmelere, uyumluluk kayıtlarına ve performans ölçütlerine kolay erişim için merkezi bir tedarikçi veri kütüphanesi ile kolaylaştırılmış kayıt süreci

Risk yönetimi: Veri ihlalleri, jeopolitik sorunlar ve kalite endişeleri gibi riskleri belirleyin ve ele alın

Performans yönetimi: Kalite, teslimat süreleri, maliyet ve uyumluluk gibi KPI'lara göre tedarikçi performansını izleyin ve değerlendirin

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Tedarikçi kaydı, sözleşme yenilemeleri ve performans değerlendirmeleri gibi süreçler için verimli otomasyon

ERP sistemleriyle entegrasyon: Sorunsuz veri akışı ve operasyonları sağlamak için ERP ve Sorunsuz veri akışı ve operasyonları sağlamak için ERP ve tedarik yönetimi yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyon

Kullanıcı dostu gösterge paneli: Tedarikçi performansı, uyumluluk ve risk değerlendirmelerine ilişkin 360 derecelik içgörüler sunan sezgisel arayüz

Gerçek zamanlı geri bildirim: İşbirliğini ve karar verme sürecini geliştirmek için paydaşların görüşlerini anında toplayın

KPI izleme ve raporlama: Etkili tedarikçi yönetimi ve veriye dayalı kararlar için anahtar metrikleri izleyin

İşbirliği araçları: Satın alma ekipleri ve tedarikçiler arasında güvenli iletişim ve takım çalışmasını kolaylaştırın

🔮 Anahtar Bilgiler: SRM yazılımını değerlendirirken, satıcılara gereksinimlerinizin açık bir listesini sağlayın ve çözümlerinin gerçek dünya senaryolarını nasıl ele aldığını gösteren bir demo isteyin. Bu, aracın özel ihtiyaçlarınızı karşıladığından ve sadece bir satış konuşmasından ibaret olmadığından emin olmanızı sağlar!

En İyi 10 Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Yazılımı

Tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımını etkili kılan unsurları öğrendiğinize göre, şimdi zor olan kısım, kuruluşunuz için en uygun yazılımı seçmek.

İdeal olarak, doğru yazılım takımlarınız için kullanımı kolay olmalı ve bütçeniz dahilinde iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır. En iyi 10 tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımını inceleyelim!

1. ClickUp (Tedarikçi ilişkileri izleme ve otomasyon için en iyisi)

ClickUp'ın görev hatırlatıcıları ve programları ile sorunsuz tedarikçi yönetimi sağlayın

Basitleştirilmiş tedarikçi yönetimi süreçlerinin anahtarı ClickUp'tır.

ClickUp ile şunları elde edersiniz: Tüm tedarikçi verilerini merkezileştiren, performans ölçütlerini izleyen ve iş akışlarını otomatikleştiren yapay zeka destekli bir platform.

Bu, sözleşmelerinizin, teslimat programlarınızın ve hatta RFP karşılaştırmalarınızın artık birden fazla araca dağılmamasını sağlar. Bunun yerine, tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panellerinde sadece bir tık uzağınızda bulunurlar.

ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge panelleriyle tüm önemli verileri tek bir yerde toplayın

🍪 Bonus: Bu görsel gösterge panelleri, noktalarınızı kolayca anlaşılır ve göze hoş bir biçimde aktarabileceğiniz mükemmel raporlama araçlarıdır.

ClickUp Otomasyonları ile hiçbir teslim tarihini kaçırmadığınızda ClickUp'ın etkisini hissedebilirsiniz. Tedarikçi yönetimini dönüştürmek için otomatikleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:

Tüm satıcı belgeleri alındığında hukuk takımına bir görev atayın

Kullanıcılara gecikmiş görevleri otomatik olarak hatırlatın

Durumları değiştiğinde kısa listeye alınan satıcıları özel bir listeye taşıyın

Tedarikçiler değerlendirme aşamasına girdiğinde uyumluluk kontrol listelerini uygulayın

Bu otomasyonlar, takımınızı yönetmek için daha az zaman harcamanızı ve güçlü tedarikçi ilişkileri kurmak için daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.

Zamandan tasarruf demişken, ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği size tedarikçi ve takım verimliliği hakkında net bir resim sunar. Aynı zamanda, özelleştirilebilir KPI raporları, teslimat süreleri ve SLA (hizmet seviyesi anlaşması) uyumu gibi metrikleri analiz etmenize yardımcı olur. ClickUp Gösterge Panelleri ile bir bakışta görsel içgörüler elde edersiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Daha derinlemesine analiz mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın 1.000'den fazla entegrasyonu ( Tableau dahil ) sayesinde, noktaları birleştirip eğilimleri belirleyerek tedarikçi operasyonlarınızı optimize edebilirsiniz.

Satıcı ilişkileri yönetimi, senkronize olmayan işbirliği ile ünlüdür. Ancak, ClickUp Sohbet ve misafir hesaplarını kullanarak, tedarikçilerle gerçek zamanlı iletişim kurabilir, güncellemeler sağlayabilir ve sorunları her zamankinden daha hızlı çözebilirsiniz.

Ve sonra ClickUp Belgeleri var — SOP'leri, tedarikçi sözleşmelerini veya toplantı notlarını oluşturmak ve paylaşmak için modern, sezgisel bir alan.

Ayrıca, ClickUp Belgelerindeki eylem öğeleri ClickUp Görevleri ile anında senkronize edilebilir. Bir tedarikçi kabul SOP'si taslağı hazırladığınızı ve anahtar adımları görevler olarak işaretlediğinizi düşünün. ClickUp bunları otomatik olarak proje panonuzda eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Tüm tedarikçi verilerinizi ve KPI'larınızı tek bir yerde görselleştirin

Görev yönetimi: Projeleri, net görevler ve son tarihler ile eyleme geçirilebilir adımlara bölün

Ş Akışı otomasyonu: Uyum kontrolleri veya tedarikçi kaydı gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

İşbirliği araçları: ClickUp Belgeleri, Sohbet ve gerçek zamanlı düzenleme özelliklerini kullanarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Zaman takibi: Kaynakları optimize etmek ve tedarikçi performansını etkin bir şekilde yönetmek için görevlere harcanan zamanı izleyin

Entegrasyon yetenekleri: ERP sistemleri, Google Suite ve Zendesk dahil 1.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bağlantı

Raporlama özellikleri: Tedarikçi ilişkilerini değerlendirmek için performans ve uyumluluk raporları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin öğrenilmesi, özellikle yeni kullanıcılar için zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunları zamanında çözmenize yardımcı olur.

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunları zamanında çözmenize yardımcı olur.

2. SAP Ariba (Kurumsal düzeyde tedarikçi yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)

SAP Ariba* aracılığıyla

SAP Ariba, tedarik ve tedarikçi yönetimini geliştiren bulut tabanlı bir SRM platformudur.

E-ihale ve yapay zeka destekli rehberli kaynak bulma gibi gelişmiş özellikler, iş tedarikçilerinin seçimini basitleştirir. Ayrıca, sözleşme depolama ve yönetim araçları, anlaşmalara hızlı erişim ve daha iyi uyumluluk sağlar.

SAP Ariba'nın en iyi özellikleri

Tedarikçilerin görünürlüğünü ve işbirliğini artırın

Stratejik kaynak bulma ve süreç optimizasyonu ile tedarik maliyetlerini azaltın

Yerleşik risk yönetimi araçlarıyla gelişmiş uyumluluk

Her boyuttaki işletme için ölçeklenebilir, bulut tabanlı erişilebilirlik

SAP Ariba sınırlamaları

Karmaşık tedarik ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için çok zor olabilir ve kullanıcıların kapsamlı eğitim almasını gerektirir

Ek yapılandırma veya geliştirme olmadan son derece özelleştirilmiş iş akışlarını tam olarak desteklemeyebilir

SAP Ariba fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP Ariba puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (590+ yorum)

Capterra: 3,6/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SAP Ariba hakkında ne diyor?

SAP Ariba, tedarik ve tedarikçi yönetiminden faturalandırma ve ödemeye kadar eksiksiz tedarik çözümleri sunarak tedarik süreçlerini sorunsuz hale getirir.

SAP Ariba, tedarik ve tedarikçi yönetiminden faturalandırma ve ödemeye kadar eksiksiz tedarik çözümleri sunarak tedarik süreçlerini sorunsuz hale getirir.

3. Coupa (Harcama görünürlüğü ve risk yönetimi için en iyisi)

Via Coupa

Coupa, performans ölçütlerini, iletişim bilgilerini ve uyumluluk verilerini tek bir yerde depolayarak ayrıntılı tedarikçi profilleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Otomatik uyumluluk kontrolleri, risk puanlama ve KPI izleme araçlarıyla Coupa, tedarikçilerin performans standartlarını karşılarken riskleri en aza indirmesini sağlar.

Coupa, güçlü ve stratejik tedarikçi ilişkileri kurmak için gerçek zamanlı harcama analizi ile birlikte kolay depolama ve yenileme için sözleşme yönetimi özellikleri de sunar! 📊

Coupa'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı iletişim için sorunsuz güncellemeler, sorular ve belge paylaşımı için özel bir portal kullanır

Tedarikçi ağındaki maliyetleri optimize etmek için harcama modellerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Otomatik uyumluluk kontrolleri ve risk puanlaması ile tedarikçi risklerini belirleyin ve azaltın

Coupa sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcılar için çok karmaşık olabilir ve önemli ölçüde eğitim gerektirebilir

Saniye başına API isteklerine ilişkin bazı kısıtlamalar, gerçek zamanlı veri entegrasyonunu etkileyebilir

Coupa fiyatlandırması

Kayıtlı : Ücretsiz

Doğrulanmış : Kullanıcı başına yıllık 549 ABD doları

Premium Destek: Kullanıcı başına yıllık 499 $+

Gelişmiş: Kullanıcı başına yıllık 4.800 $

Coupa puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Coupa hakkında ne diyor?

Coupa'nın Analytics bölümünü kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Kullanmaya alışmak biraz zaman aldı, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda kategori, filtre vb. var..

Coupa'nın Analytics bölümünü kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Kullanmaya alışmak biraz zaman aldı, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda kategori, filtre vb. var..

4. Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Bulut (Bütünsel tedarik zinciri entegrasyonu için en iyisi)

Oracle SCM Cloud aracılığıyla

Oracle SCM Cloud, tedarikçi ilişkilerini ve tedarik süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış bir tedarikçi ilişkileri yönetim yazılımıdır.

İşletmelerin teklifleri karşılaştırmasına, fiyatları müzakere etmesine ve fiyat, kalite ve teslimat süreleri gibi anahtar faktörlere göre tedarikçileri değerlendirmesine yardımcı olarak e-tedarik sürecini basitleştirir.

Oracle SCM Cloud ayrıca, en iyi performans gösteren tedarikçileri belirlemek ve performans eksikliklerini gidermek için zamanında teslimat ve maliyet uyumu gibi KPI'ları da izler.

Oracle SCM Cloud'un en iyi özellikleri

Teklifleri karşılaştırma, fiyatları müzakere etme ve fiyat, kalite ve teslimat sürelerine göre tedarikçileri değerlendirme araçlarıyla e-tedarik sürecini kolaylaştırın

Zamanında teslimat ve maliyet uyumu gibi anahtar metrikleri izleyerek yüksek performans gösterenleri belirleyin ve eksiklikleri giderin

Tüm anlaşmaları merkezi bir yerde tutarken sözleşme yenilemelerini ve uyumluluk kontrollerini otomatikleştirin

Maliyet tasarrufu fırsatlarını ortaya çıkarmak ve satın alma stratejilerini iyileştirmek için harcama modellerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler

Tedarik zincirinin birleşik bir görünümünü elde etmek için finans ve envanter yönetimi gibi diğer Oracle Cloud modülleriyle kolayca bağlantı kurun

💡 Profesyonel İpucu: Tedarikçi verilerini elektronik tablolarda düzenlemekten bıktınız mı? En İyi 10 Tedarikçi Yönetim Yazılımı Sistemleri rehberimize göz atın.

Oracle SCM Bulut sınırlamaları

Son derece uzmanlaşmış tedarikçi kategorileri için geçici çözümler gerekebilir

Oracle SCM Bulut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle SCM Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,0/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Oracle SCM Cloud hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Talep değişikliklerine göre hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz. Bu, envanterdeki mal ve öğelerin depolamasını azaltmaya yardımcı olur ve böylece üretim verimliliğini artırır.

Talep değişikliklerine göre hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz. Bu, envanterdeki mal ve öğelerin depolamasını azaltmaya yardımcı olur ve böylece üretim verimliliğini artırır.

5. GEP SMART (Yapay zeka destekli tedarikçi içgörüleri için en iyisi)

GEP SMART aracılığıyla

AI destekli analitik ile GEP SMART, işletmeler için maliyet tasarrufu fırsatlarını ve harcama kalıplarını ortaya çıkarırken, operasyonları aksatmadan riskleri tespit etmek ve azaltmak için araçlar sunar.

GEP SMART ayrıca, tedarik süreçlerinin optimizasyonunu kolaylaştıran güvenli ve entegre bir iletişim platformu sağlar. Tüm tedarikçi bilgileri, birden fazla sekme arasında geçiş yapmadan kolay erişim ve karar verme için tek bir merkezi sistemde saklanır.

GEP SMART'ın en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış kayıt süreciyle tedarikçileri belirleyin ve inceleyin

Tedarikçilerin standartlarınıza uygunluğunu sağlamak için tedarikçi uyumluluğunu, kaliteyi ve teslimat sürelerini izleyin

Sözleşme oluşturma, izleme ve uygulama işlemlerini tek bir yerden basitleştirin

AI destekli içgörülerden yararlanarak maliyet tasarrufu fırsatlarını ve harcama modellerini ortaya çıkarın

Güvenli ve entegre bir platform aracılığıyla tedarikçilerle gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın

Operasyonları aksatmadan önce potansiyel riskleri tespit edin ve azaltın

Tüm tedarikçi bilgilerini merkezi bir sistemde saklayarak kolay erişim ve karar verme imkanı sağlayın

GEP SMART sınırlamaları

Özellikle karmaşık BT ortamlarında, GEP dışındaki sistemlere bağlanmak için ek çaba gerekebilir

GEP SMART fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GEP SMART puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Satın Alma Yöneticisinin Bir Günlük Hayatı Hakkında Bilgi Edinin

6. Ivalua (Kapsamlı tedarikçi yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)

Ivalua aracılığıyla

Ivalua, tüm harcamaları ve tedarikçileri birleşik, modüler bir kaynak-ödeme platformu aracılığıyla yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir tedarik yazılımı sunar.

Harcama analizi, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş analitik gibi özelliklerle Ivalua, kuruluşların tedarik stratejilerini optimize etmesine, maliyetleri azaltmasına ve uzun vadeli başarı için tedarikçi ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Ivalua'nın 360 derece tedarikçi görünümünden yararlanarak performans ölçütlerine ve uyumluluk belgelerine anında erişin. Birden fazla sistemi taramadan bilinçli kararlar almak için idealdir.

Ivalua'nın en iyi özellikleri

Performans ölçütleri, risk profilleri ve uyumluluk belgeleri dahil olmak üzere tedarikçilere ilişkin 360 derecelik bir görünüm sunar, hepsi tek bir merkezi platformda

Veri toplama, doğrulama ve onay için iş akışlarıyla yeni çalışanların işe alımını basitleştirir

Otomatik puanlama, anketler ve gerçek zamanlı değerlendirmelerle riskleri azaltın

Gösterge panelleri ve puan kartları aracılığıyla teslimat süreleri ve kalite gibi tedarikçi KPI'larını izleyin

Mesajlaşma, belge paylaşımı ve görev yönetimi özellikleriyle iletişimi geliştirir

Verimli tedarikçi seçimi ve sözleşme müzakereleri için kaynak bulma işlevlerini sorunsuz bir şekilde bağlar

Ivalua sınırlamaları

Bazen yavaş çalışabilir ve rastgele hatalarla karşılaşabilir, bu da sorun gidermeyi zorlaştırır

Ivalua fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ivalua puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Ivalua hakkında ne diyor?

Ivalua uygulaması, günlük olarak kullandığım bir araçtır ve şu anda şirket içindeki çoğu kullanıcı tarafından günlük işlemler için kullanılmaktadır. Ayrıca, herhangi bir hatayı bildirebilmemiz için bakım ekibinden doğrudan destek alabilmemizi de takdir ediyorum.

Ivalua uygulaması, günlük olarak kullandığım bir araçtır ve şu anda şirket içindeki çoğu kullanıcı tarafından günlük işlemler için kullanılmaktadır. Ayrıca, herhangi bir hatayı bildirebilmemiz için bakım ekibinden doğrudan destek alabilmemizi de takdir ediyorum.

Ayrıca okuyun: Başarılı bir tedarik stratejisi uygulaması için 9 temel adım

7. Jaggaer (Küresel tedarikçi ağları ve risk yönetimi için en iyisi)

Jaggaer* aracılığıyla

Jaggaer SRM yazılımı, tedarikçi ilişkilerini merkezileştirerek ve daha iyi satın alma kararları için küresel bir tedarikçi ağından yararlanarak tedarikçi yönetimini basitleştirir.

Otomatikleştirilmiş iş akışları, tedarikçilerin sisteme alınmasını kolaylaştırır ve hesap verebilirliği sağlamak için kalite, teslimat süresi ve maliyet gibi anahtar metrikleri izler.

Jaggaer ayrıca, olası aksaklıkları proaktif olarak ele almak için otomatik risk değerlendirmeleri gerçekleştirir ve maliyet tasarrufu fırsatlarını ortaya çıkarmak için harcama modellerini analiz eder.

Jaggaer'in en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş iş akışları ile yeni tedarikçileri sisteme dahil etmeyi basitleştirir

Tedarikçileri sorumlu tutmak için kalite, teslimat süresi ve maliyet gibi anahtar metrikleri izler

Alıcılar ve tedarikçiler arasında sorunsuz iletişim ve belge paylaşımını kolaylaştırır

Tedarikçi kategorilerindeki harcama modellerini analiz ederek maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler

Tedarik zinciri kesintilerini proaktif olarak azaltmak için otomatik tedarikçi risk değerlendirmeleri gerçekleştirir

Gerçek zamanlı veri görünürlüğü ile tedarikçi performansı ve tedarik stratejileri hakkında içgörüler sağlar

Çeşitli tedarikçilere erişim sağlayarak kaynak bulma seçeneklerini artırır

Jaggaer sınırlamaları

Sistemin gelişmiş işlevleri, yeni kullanıcılar için önemli ölçüde eğitim gerektirebilir

Yanlış tedarikçi verileri, analiz doğruluğunu ve karar verme sürecini etkileyebilir

Jaggaer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jaggaer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (20+ yorum)

Ayrıca okuyun: Daha Akıllı Tedarik için En İyi 10 Tedarik Analizi Yazılımı

8. Tradeshift (Küresel tedarikçi işbirliği ve entegre ödemeler için en iyisi)

Via Tradeshift

Tradeshift, tedarik faaliyetlerini basitleştiren ve merkezileştiren bir tedarikçi ilişkileri yönetim platformudur.

Tradeshift, yeni tedarikçilerin sisteme dahil edilmesinden performans izleme ve belge paylaşımının yönetimine kadar tüm tedarikçi etkileşimlerini tek bir arayüzde entegre eder. Platform ayrıca gerçek zamanlı mesajlaşma, görev yönetimi ve ödeme işleme özellikleri de sunar.

Ayrıca, küresel B2B pazarı, işleri yeni tedarikçi fırsatlarıyla buluşturur.

Tradeshift'in en iyi özellikleri

İletişim, performans izleme ve belge paylaşımı dahil olmak üzere tüm tedarikçi etkileşimlerini tek bir arayüzden yönetin

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve veri doğrulama ile yeni tedarikçileri hızla ekleyin

Performans gösterge panellerini kullanarak tedarikçi KPI'larını izleyin ve bilinçli kararlar alın

Gerçek zamanlı mesajlaşma, görev yönetimi ve belge paylaşımı iletişimi basitleştirir

Satın almadan ödemeye kadar tüm döngüyü kolaylaştırmak için ödemeleri doğrudan platform üzerinden gerçekleştirin

Sürekli değerlendirmeler ve izleme yoluyla potansiyel riskleri belirleyin ve azaltın

Tradeshift sınırlamaları

Belgeleri yönetmek ve bulmak bazen zor olabilir

Tradeshift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tradeshift puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 İlginç Bilgi: Son iki yılda, tedarik liderlerinin %88'i tedarikçi işbirliğini en önemli önceliklerinden biri haline getirdi; SRM araçlarının günümüzün ihtiyacı olması hiç de şaşırtıcı değil!

9. Basware (Harcama görünürlüğü ve küresel tedarikçi yönetimi için en iyisi)

Via Basware

Basware, sözleşme yönetimi, tedarikçi performans izleme ve harcama analizinde üstün bir performans sergileyen kapsamlı bir SRM çözümü sunar.

Gelişmiş analitik özellikleri, gerçek zamanlı içgörüler ve kolay ERP entegrasyonu ile Basware, tedarik zinciri boyunca tedarik stratejilerini optimize etmenin yanı sıra daha güçlü tedarikçi ilişkileri kurmanıza yardımcı olur.

Basware'in en iyi özellikleri

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleriyle tedarikçilerdeki harcama modellerine ilişkin ayrıntılı bilgiler edinin

Şartlar ve koşullara uyumu sağlarken tedarikçi sözleşmelerini oluşturun, izleyin ve yönetin

Daha iyi tedarikçi seçim kararları almak için teslimat sürelerini, kalite standartlarını ve fiyatlandırmayı izleyin

Yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak gelecekteki harcama eğilimlerini tahmin edin ve maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleyin

Sezgisel bir çevrimiçi arayüzle satın alma taleplerini ve onayları basitleştirin

Çoklu para birimi işlemlerini gerçekleştirin ve sorunsuz bir küresel tedarik için dünya çapındaki tedarikçilerle bağlantı kurun

Basware sınırlamaları

Aynı anda birden fazla fonksiyon gerçekleştirilirken gecikme olabilir

Basware fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Basware derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,0/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (20+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz: Şirketlerin %85'i, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor çünkü sürdürülebilir uygulamaları benimseyen tedarikçiler bulmak sandığı kadar kolay değil! Potansiyel tedarik zorlukları hakkında kısa bir bilgi verelim, böylece bunları kolayca aşabilirsiniz.

10. Anvyl (Merkezi tedarik zinciri verileri ve dönüm noktası izleme için en iyisi)

Via Anvyl

Anvyl, tahmine dayalı analitik ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi araçlarla tedarik zinciri takımları, tedarikçiler ve sistemler arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olur.

Ayrıca, uçtan uca görünürlük, merkezi tedarikçi verileri ve otomatik dönüm noktası izleme özellikleri ile işler için tedarikçi ilişkilerini optimize etmek ve yönetmek için idealdir.

Anvyl'in en iyi özellikleri

Daha iyi karar alma için çeşitli sistemlerden gelen tüm tedarik zinciri verilerini tek bir doğru kaynakta birleştirir

Satın alma siparişlerinin kabulü, üretimin başlangıcı ve teslimat zaman çizelgeleri gibi anahtar üretim dönüm noktalarını izler

Platform içinde mesajlaşma, dosya paylaşımı ve güncellemeler aracılığıyla takımlar ve tedarikçiler arasında sorunsuz etkileşimi kolaylaştırır

Skor kartlarını kullanarak tedarikçi performansını değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Veriye dayalı içgörüler kullanarak potansiyel sorunları öngörün, envanter seviyelerini optimize edin ve riskleri proaktif olarak yönetin

Anvyl sınırlamaları

Derinlemesine tedarikçi performans değerlendirmesi için sınırlı gelişmiş analitik

Karmaşık sözleşme yönetimi görevlerini yerine getirme kısıtlamaları

Anvyl fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 500 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 1500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma için Anvyl ile iletişime geçin

Anvyl puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Anvyl hakkında ne diyor?

Anvyl'in en sevdiğim özelliği, birden fazla tarafın siparişler hakkında iletişim kurup işbirliği yapmasına, ayrıntıları ve önemli belgeleri paylaşmasına olanak tanımasıdır.

Anvyl'in en sevdiğim özelliği, birden fazla tarafın siparişler, ayrıntılar, önemli belgeler vb. hakkında iletişim kurup işbirliği yapabilmesidir.

İşte, en iyi 13 listemize giremeyen ancak tedarikçi ilişkileri yönetimini etkili bir şekilde destekleyen ek araçların özel olarak hazırlanmış bir listesi:

Graphite Connect : İş akışlarını basitleştirerek, şeffaflığı artırarak ve ilişkileri güçlendirerek tedarikçilerin işe alımını ve işbirliğini geliştirir

Kodiak Hub : Çevre dostu hedeflerle uyumlu risk analizi, performans izleme ve kaynak bulma uygulamaları için araçlar sunarak sürdürülebilirliğe odaklanır

AdaptOne: Özel iş akışları ve uyumluluk ve tedarikçi performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarak, özel ihtiyaçları olan işletmelere hizmet verir

Akıllı Tedarikçi Yönetimi ClickUp ile Başlar

Hedef sahibi teslimat hizmeti Shipt, dağınık araçlar ve kaçırılan teslimat tarihleri nedeniyle verimsizliklerle karşılaştı ve bu da operasyonlarını ölçeklendirmeyi zorlaştırdı.

Ancak, ClickUp'ın yönetiminde takım tüm süreçlerini merkezileştirerek tedarik zinciri genelinde verimliliği ve işbirliğini artırdı.

ClickUp'tan önce, proje izlememiz çeşitli platformlara dağılmış durumdaydı. ClickUp, süreçlerimizi merkezileştirerek bize çok değerli zaman kazandırdı ve iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı.

ClickUp'tan önce, proje izlememiz çeşitli platformlara dağılmış durumdaydı. ClickUp, süreçlerimizi merkezileştirerek bize çok değerli zaman kazandırdı ve iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı.

Ve bu mantıklıdır: ClickUp, tedarikçi verilerini merkezileştirmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri, uçtan uca yaşam döngüsü görünürlüğü ve daha sorunsuz süreçler için RFP şablonları ve otomatikleştirilmiş iş akışları gibi araçlar sunar.

Sohbet, Belgeler ve misafir erişimi gibi işbirliği özelliklerinin, tüm kuruluşunuz ve tedarikçi ağınızda sorunsuz iletişim sağladığından bahsetmeye gerek bile yok. SRM oyununuza yeni bir seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!