2025 için En İyi 10 Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Yazılımı

Tedarik zinciri tamponları, işlerin yaklaşık %31'inde başarısız olur ve %15'i aşan finansal kayıplara yol açar. Peki, sektör liderleri bu sorunu nasıl çözüyor?
Stratejik ortaklıklar ve daha sorunsuz tedarikçi ilişkileri için hayati bir araç olan tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımını kullanmaya başlayın.
Küresel tedarikçileri mi yönetiyorsunuz? Uyumluluğu mu sağlıyorsunuz? Tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) yazılımı, tedarikçilerin sisteme alınması, performans izleme, risk yönetimi ve tedarikçi portalları gibi özel özelliklerle tüm bu önemli faaliyetleri yönetir.
Bu makalede, en iyi 10 SRM çözümünü, öne çıkan özelliklerini ve modern tedarikçi yönetimini nasıl yeniden tanımladıklarını ele alacağız.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi SRM araçları ve en iyi oldukları alanların kısa bir özeti:
- ClickUp: Tedarikçi ilişkileri izleme ve otomasyon için en iyisi
- SAP Ariba: Kapsamlı tedarik ve tedarikçi işbirliği için en iyisi
- Coupa: Harcama görünürlüğü ve risk yönetimi için en iyisi
- Oracle SCM Cloud: Entegre tedarik zinciri çözümleri için en iyisi
- GEP SMART: Tedarikçi işbirliği ve gerçek zamanlı içgörüler için en iyisi
- Ivalua: Bütünsel tedarikçi performansı izleme için en iyisi
- Jaggaer: Gelişmiş tedarikçi veri yönetimi ve küresel kaynak bulma için en iyisi
- Tradeshift: Tedarikçi katılımı ve entegre ödeme çözümleri için en iyisi
- Basware: Harcama analizi ve sözleşme yönetimi için en iyisi
- Anvyl: Uçtan uca görünürlük ve merkezi tedarikçi verileri için en iyisi
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımınızı seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:
- Tedarikçi segmentasyonu: Kaynakları yüksek öncelikli tedarikçi ilişkilerine odaklamak için tedarikçileri stratejik değerlerine göre kategorilere ayırın
- Tedarikçi kaydı: Sözleşmelere, uyumluluk kayıtlarına ve performans ölçütlerine kolay erişim için merkezi bir tedarikçi veri kütüphanesi ile kolaylaştırılmış kayıt süreci
- Risk yönetimi: Veri ihlalleri, jeopolitik sorunlar ve kalite endişeleri gibi riskleri belirleyin ve ele alın
- Performans yönetimi: Kalite, teslimat süreleri, maliyet ve uyumluluk gibi KPI'lara göre tedarikçi performansını izleyin ve değerlendirin
- Otomatikleştirilmiş iş akışları: Tedarikçi kaydı, sözleşme yenilemeleri ve performans değerlendirmeleri gibi süreçler için verimli otomasyon
- ERP sistemleriyle entegrasyon: Sorunsuz veri akışı ve operasyonları sağlamak için ERP ve tedarik yönetimi yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Kullanıcı dostu gösterge paneli: Tedarikçi performansı, uyumluluk ve risk değerlendirmelerine ilişkin 360 derecelik içgörüler sunan sezgisel arayüz
- Gerçek zamanlı geri bildirim: İşbirliğini ve karar verme sürecini geliştirmek için paydaşların görüşlerini anında toplayın
- KPI izleme ve raporlama: Etkili tedarikçi yönetimi ve veriye dayalı kararlar için anahtar metrikleri izleyin
- İşbirliği araçları: Satın alma ekipleri ve tedarikçiler arasında güvenli iletişim ve takım çalışmasını kolaylaştırın
🔮 Anahtar Bilgiler: SRM yazılımını değerlendirirken, satıcılara gereksinimlerinizin açık bir listesini sağlayın ve çözümlerinin gerçek dünya senaryolarını nasıl ele aldığını gösteren bir demo isteyin. Bu, aracın özel ihtiyaçlarınızı karşıladığından ve sadece bir satış konuşmasından ibaret olmadığından emin olmanızı sağlar!
En İyi 10 Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Yazılımı
Tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımını etkili kılan unsurları öğrendiğinize göre, şimdi zor olan kısım, kuruluşunuz için en uygun yazılımı seçmek.
İdeal olarak, doğru yazılım takımlarınız için kullanımı kolay olmalı ve bütçeniz dahilinde iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır. En iyi 10 tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımını inceleyelim!
1. ClickUp (Tedarikçi ilişkileri izleme ve otomasyon için en iyisi)
Basitleştirilmiş tedarikçi yönetimi süreçlerinin anahtarı ClickUp'tır.
ClickUp ile şunları elde edersiniz: Tüm tedarikçi verilerini merkezileştiren, performans ölçütlerini izleyen ve iş akışlarını otomatikleştiren yapay zeka destekli bir platform.
Bu, sözleşmelerinizin, teslimat programlarınızın ve hatta RFP karşılaştırmalarınızın artık birden fazla araca dağılmamasını sağlar. Bunun yerine, tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panellerinde sadece bir tık uzağınızda bulunurlar.
🍪 Bonus: Bu görsel gösterge panelleri, noktalarınızı kolayca anlaşılır ve göze hoş bir biçimde aktarabileceğiniz mükemmel raporlama araçlarıdır.
ClickUp Otomasyonları ile hiçbir teslim tarihini kaçırmadığınızda ClickUp'ın etkisini hissedebilirsiniz. Tedarikçi yönetimini dönüştürmek için otomatikleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:
- Tüm satıcı belgeleri alındığında hukuk takımına bir görev atayın
- Kullanıcılara gecikmiş görevleri otomatik olarak hatırlatın
- Durumları değiştiğinde kısa listeye alınan satıcıları özel bir listeye taşıyın
- Tedarikçiler değerlendirme aşamasına girdiğinde uyumluluk kontrol listelerini uygulayın
Bu otomasyonlar, takımınızı yönetmek için daha az zaman harcamanızı ve güçlü tedarikçi ilişkileri kurmak için daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.
Zamandan tasarruf demişken, ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği size tedarikçi ve takım verimliliği hakkında net bir resim sunar. Aynı zamanda, özelleştirilebilir KPI raporları, teslimat süreleri ve SLA (hizmet seviyesi anlaşması) uyumu gibi metrikleri analiz etmenize yardımcı olur. ClickUp Gösterge Panelleri ile bir bakışta görsel içgörüler elde edersiniz.
💡 Profesyonel İpucu: Daha derinlemesine analiz mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın 1.000'den fazla entegrasyonu ( Tableau dahil ) sayesinde, noktaları birleştirip eğilimleri belirleyerek tedarikçi operasyonlarınızı optimize edebilirsiniz.
Satıcı ilişkileri yönetimi, senkronize olmayan işbirliği ile ünlüdür. Ancak, ClickUp Sohbet ve misafir hesaplarını kullanarak, tedarikçilerle gerçek zamanlı iletişim kurabilir, güncellemeler sağlayabilir ve sorunları her zamankinden daha hızlı çözebilirsiniz.
Ve sonra ClickUp Belgeleri var — SOP'leri, tedarikçi sözleşmelerini veya toplantı notlarını oluşturmak ve paylaşmak için modern, sezgisel bir alan.
Ayrıca, ClickUp Belgelerindeki eylem öğeleri ClickUp Görevleri ile anında senkronize edilebilir. Bir tedarikçi kabul SOP'si taslağı hazırladığınızı ve anahtar adımları görevler olarak işaretlediğinizi düşünün. ClickUp bunları otomatik olarak proje panonuzda eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürür.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Tüm tedarikçi verilerinizi ve KPI'larınızı tek bir yerde görselleştirin
- Görev yönetimi: Projeleri, net görevler ve son tarihler ile eyleme geçirilebilir adımlara bölün
- Ş Akışı otomasyonu: Uyum kontrolleri veya tedarikçi kaydı gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin
- İşbirliği araçları: ClickUp Belgeleri, Sohbet ve gerçek zamanlı düzenleme özelliklerini kullanarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın
- Zaman takibi: Kaynakları optimize etmek ve tedarikçi performansını etkin bir şekilde yönetmek için görevlere harcanan zamanı izleyin
- Entegrasyon yetenekleri: ERP sistemleri, Google Suite ve Zendesk dahil 1.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bağlantı
- Raporlama özellikleri: Tedarikçi ilişkilerini değerlendirmek için performans ve uyumluluk raporları oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özelliklerin öğrenilmesi, özellikle yeni kullanıcılar için zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunları zamanında çözmenize yardımcı olur.
ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde sunan hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunları zamanında çözmenize yardımcı olur.
2. SAP Ariba (Kurumsal düzeyde tedarikçi yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)
SAP Ariba, tedarik ve tedarikçi yönetimini geliştiren bulut tabanlı bir SRM platformudur.
E-ihale ve yapay zeka destekli rehberli kaynak bulma gibi gelişmiş özellikler, iş tedarikçilerinin seçimini basitleştirir. Ayrıca, sözleşme depolama ve yönetim araçları, anlaşmalara hızlı erişim ve daha iyi uyumluluk sağlar.
SAP Ariba'nın en iyi özellikleri
- Tedarikçilerin görünürlüğünü ve işbirliğini artırın
- Stratejik kaynak bulma ve süreç optimizasyonu ile tedarik maliyetlerini azaltın
- Yerleşik risk yönetimi araçlarıyla gelişmiş uyumluluk
- Her boyuttaki işletme için ölçeklenebilir, bulut tabanlı erişilebilirlik
SAP Ariba sınırlamaları
- Karmaşık tedarik ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için çok zor olabilir ve kullanıcıların kapsamlı eğitim almasını gerektirir
- Ek yapılandırma veya geliştirme olmadan son derece özelleştirilmiş iş akışlarını tam olarak desteklemeyebilir
SAP Ariba fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SAP Ariba puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (590+ yorum)
- Capterra: 3,6/5 (50'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar SAP Ariba hakkında ne diyor?
SAP Ariba, tedarik ve tedarikçi yönetiminden faturalandırma ve ödemeye kadar eksiksiz tedarik çözümleri sunarak tedarik süreçlerini sorunsuz hale getirir.
SAP Ariba, tedarik ve tedarikçi yönetiminden faturalandırma ve ödemeye kadar eksiksiz tedarik çözümleri sunarak tedarik süreçlerini sorunsuz hale getirir.
3. Coupa (Harcama görünürlüğü ve risk yönetimi için en iyisi)
Coupa, performans ölçütlerini, iletişim bilgilerini ve uyumluluk verilerini tek bir yerde depolayarak ayrıntılı tedarikçi profilleri oluşturmanıza yardımcı olur.
Otomatik uyumluluk kontrolleri, risk puanlama ve KPI izleme araçlarıyla Coupa, tedarikçilerin performans standartlarını karşılarken riskleri en aza indirmesini sağlar.
Coupa, güçlü ve stratejik tedarikçi ilişkileri kurmak için gerçek zamanlı harcama analizi ile birlikte kolay depolama ve yenileme için sözleşme yönetimi özellikleri de sunar! 📊
Coupa'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı iletişim için sorunsuz güncellemeler, sorular ve belge paylaşımı için özel bir portal kullanır
- Tedarikçi ağındaki maliyetleri optimize etmek için harcama modellerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler elde edin
- Otomatik uyumluluk kontrolleri ve risk puanlaması ile tedarikçi risklerini belirleyin ve azaltın
Coupa sınırlamaları
- Geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcılar için çok karmaşık olabilir ve önemli ölçüde eğitim gerektirebilir
- Saniye başına API isteklerine ilişkin bazı kısıtlamalar, gerçek zamanlı veri entegrasyonunu etkileyebilir
Coupa fiyatlandırması
- Kayıtlı: Ücretsiz
- Doğrulanmış: Kullanıcı başına yıllık 549 ABD doları
- Premium Destek: Kullanıcı başına yıllık 499 $+
- Gelişmiş: Kullanıcı başına yıllık 4.800 $
Coupa puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,0/5 (100'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Coupa hakkında ne diyor?
Coupa'nın Analytics bölümünü kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Kullanmaya alışmak biraz zaman aldı, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda kategori, filtre vb. var..
Coupa'nın Analytics bölümünü kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Kullanmaya alışmak biraz zaman aldı, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda kategori, filtre vb. var..
4. Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Bulut (Bütünsel tedarik zinciri entegrasyonu için en iyisi)
Oracle SCM Cloud, tedarikçi ilişkilerini ve tedarik süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış bir tedarikçi ilişkileri yönetim yazılımıdır.
İşletmelerin teklifleri karşılaştırmasına, fiyatları müzakere etmesine ve fiyat, kalite ve teslimat süreleri gibi anahtar faktörlere göre tedarikçileri değerlendirmesine yardımcı olarak e-tedarik sürecini basitleştirir.
Oracle SCM Cloud ayrıca, en iyi performans gösteren tedarikçileri belirlemek ve performans eksikliklerini gidermek için zamanında teslimat ve maliyet uyumu gibi KPI'ları da izler.
Ayrıca okuyun: İşe Yarayan bir Tedarikçi Yönetim Sistemi Nasıl Oluşturulur?
Oracle SCM Cloud'un en iyi özellikleri
- Teklifleri karşılaştırma, fiyatları müzakere etme ve fiyat, kalite ve teslimat sürelerine göre tedarikçileri değerlendirme araçlarıyla e-tedarik sürecini kolaylaştırın
- Zamanında teslimat ve maliyet uyumu gibi anahtar metrikleri izleyerek yüksek performans gösterenleri belirleyin ve eksiklikleri giderin
- Tüm anlaşmaları merkezi bir yerde tutarken sözleşme yenilemelerini ve uyumluluk kontrollerini otomatikleştirin
- Maliyet tasarrufu fırsatlarını ortaya çıkarmak ve satın alma stratejilerini iyileştirmek için harcama modellerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler
- Tedarik zincirinin birleşik bir görünümünü elde etmek için finans ve envanter yönetimi gibi diğer Oracle Cloud modülleriyle kolayca bağlantı kurun
💡 Profesyonel İpucu: Tedarikçi verilerini elektronik tablolarda düzenlemekten bıktınız mı? En İyi 10 Tedarikçi Yönetim Yazılımı Sistemleri rehberimize göz atın.
Oracle SCM Bulut sınırlamaları
- Son derece uzmanlaşmış tedarikçi kategorileri için geçici çözümler gerekebilir
Oracle SCM Bulut fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Oracle SCM Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,0/5 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Oracle SCM Cloud hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Talep değişikliklerine göre hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz. Bu, envanterdeki mal ve öğelerin depolamasını azaltmaya yardımcı olur ve böylece üretim verimliliğini artırır.
Talep değişikliklerine göre hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz. Bu, envanterdeki mal ve öğelerin depolamasını azaltmaya yardımcı olur ve böylece üretim verimliliğini artırır.
5. GEP SMART (Yapay zeka destekli tedarikçi içgörüleri için en iyisi)
AI destekli analitik ile GEP SMART, işletmeler için maliyet tasarrufu fırsatlarını ve harcama kalıplarını ortaya çıkarırken, operasyonları aksatmadan riskleri tespit etmek ve azaltmak için araçlar sunar.
GEP SMART ayrıca, tedarik süreçlerinin optimizasyonunu kolaylaştıran güvenli ve entegre bir iletişim platformu sağlar. Tüm tedarikçi bilgileri, birden fazla sekme arasında geçiş yapmadan kolay erişim ve karar verme için tek bir merkezi sistemde saklanır.
GEP SMART'ın en iyi özellikleri
- Kolaylaştırılmış kayıt süreciyle tedarikçileri belirleyin ve inceleyin
- Tedarikçilerin standartlarınıza uygunluğunu sağlamak için tedarikçi uyumluluğunu, kaliteyi ve teslimat sürelerini izleyin
- Sözleşme oluşturma, izleme ve uygulama işlemlerini tek bir yerden basitleştirin
- AI destekli içgörülerden yararlanarak maliyet tasarrufu fırsatlarını ve harcama modellerini ortaya çıkarın
- Güvenli ve entegre bir platform aracılığıyla tedarikçilerle gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın
- Operasyonları aksatmadan önce potansiyel riskleri tespit edin ve azaltın
- Tüm tedarikçi bilgilerini merkezi bir sistemde saklayarak kolay erişim ve karar verme imkanı sağlayın
GEP SMART sınırlamaları
- Özellikle karmaşık BT ortamlarında, GEP dışındaki sistemlere bağlanmak için ek çaba gerekebilir
GEP SMART fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
GEP SMART puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Ivalua (Kapsamlı tedarikçi yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)
Ivalua, tüm harcamaları ve tedarikçileri birleşik, modüler bir kaynak-ödeme platformu aracılığıyla yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir tedarik yazılımı sunar.
Harcama analizi, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş analitik gibi özelliklerle Ivalua, kuruluşların tedarik stratejilerini optimize etmesine, maliyetleri azaltmasına ve uzun vadeli başarı için tedarikçi ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur.
💡 Profesyonel İpucu: Ivalua'nın 360 derece tedarikçi görünümünden yararlanarak performans ölçütlerine ve uyumluluk belgelerine anında erişin. Birden fazla sistemi taramadan bilinçli kararlar almak için idealdir.
Ivalua'nın en iyi özellikleri
- Performans ölçütleri, risk profilleri ve uyumluluk belgeleri dahil olmak üzere tedarikçilere ilişkin 360 derecelik bir görünüm sunar, hepsi tek bir merkezi platformda
- Veri toplama, doğrulama ve onay için iş akışlarıyla yeni çalışanların işe alımını basitleştirir
- Otomatik puanlama, anketler ve gerçek zamanlı değerlendirmelerle riskleri azaltın
- Gösterge panelleri ve puan kartları aracılığıyla teslimat süreleri ve kalite gibi tedarikçi KPI'larını izleyin
- Mesajlaşma, belge paylaşımı ve görev yönetimi özellikleriyle iletişimi geliştirir
- Verimli tedarikçi seçimi ve sözleşme müzakereleri için kaynak bulma işlevlerini sorunsuz bir şekilde bağlar
Ivalua sınırlamaları
- Bazen yavaş çalışabilir ve rastgele hatalarla karşılaşabilir, bu da sorun gidermeyi zorlaştırır
Ivalua fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Ivalua puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Ivalua hakkında ne diyor?
Ivalua uygulaması, günlük olarak kullandığım bir araçtır ve şu anda şirket içindeki çoğu kullanıcı tarafından günlük işlemler için kullanılmaktadır. Ayrıca, herhangi bir hatayı bildirebilmemiz için bakım ekibinden doğrudan destek alabilmemizi de takdir ediyorum.
Ivalua uygulaması, günlük olarak kullandığım bir araçtır ve şu anda şirket içindeki çoğu kullanıcı tarafından günlük işlemler için kullanılmaktadır. Ayrıca, herhangi bir hatayı bildirebilmemiz için bakım ekibinden doğrudan destek alabilmemizi de takdir ediyorum.
Ayrıca okuyun: Başarılı bir tedarik stratejisi uygulaması için 9 temel adım
7. Jaggaer (Küresel tedarikçi ağları ve risk yönetimi için en iyisi)
Jaggaer SRM yazılımı, tedarikçi ilişkilerini merkezileştirerek ve daha iyi satın alma kararları için küresel bir tedarikçi ağından yararlanarak tedarikçi yönetimini basitleştirir.
Otomatikleştirilmiş iş akışları, tedarikçilerin sisteme alınmasını kolaylaştırır ve hesap verebilirliği sağlamak için kalite, teslimat süresi ve maliyet gibi anahtar metrikleri izler.
Jaggaer ayrıca, olası aksaklıkları proaktif olarak ele almak için otomatik risk değerlendirmeleri gerçekleştirir ve maliyet tasarrufu fırsatlarını ortaya çıkarmak için harcama modellerini analiz eder.
Jaggaer'in en iyi özellikleri
- Otomatikleştirilmiş iş akışları ile yeni tedarikçileri sisteme dahil etmeyi basitleştirir
- Tedarikçileri sorumlu tutmak için kalite, teslimat süresi ve maliyet gibi anahtar metrikleri izler
- Alıcılar ve tedarikçiler arasında sorunsuz iletişim ve belge paylaşımını kolaylaştırır
- Tedarikçi kategorilerindeki harcama modellerini analiz ederek maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler
- Tedarik zinciri kesintilerini proaktif olarak azaltmak için otomatik tedarikçi risk değerlendirmeleri gerçekleştirir
- Gerçek zamanlı veri görünürlüğü ile tedarikçi performansı ve tedarik stratejileri hakkında içgörüler sağlar
- Çeşitli tedarikçilere erişim sağlayarak kaynak bulma seçeneklerini artırır
Jaggaer sınırlamaları
- Sistemin gelişmiş işlevleri, yeni kullanıcılar için önemli ölçüde eğitim gerektirebilir
- Yanlış tedarikçi verileri, analiz doğruluğunu ve karar verme sürecini etkileyebilir
Jaggaer fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Jaggaer puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,1/5 (20+ yorum)
Ayrıca okuyun: Daha Akıllı Tedarik için En İyi 10 Tedarik Analizi Yazılımı
8. Tradeshift (Küresel tedarikçi işbirliği ve entegre ödemeler için en iyisi)
Tradeshift, tedarik faaliyetlerini basitleştiren ve merkezileştiren bir tedarikçi ilişkileri yönetim platformudur.
Tradeshift, yeni tedarikçilerin sisteme dahil edilmesinden performans izleme ve belge paylaşımının yönetimine kadar tüm tedarikçi etkileşimlerini tek bir arayüzde entegre eder. Platform ayrıca gerçek zamanlı mesajlaşma, görev yönetimi ve ödeme işleme özellikleri de sunar.
Ayrıca, küresel B2B pazarı, işleri yeni tedarikçi fırsatlarıyla buluşturur.
Tradeshift'in en iyi özellikleri
- İletişim, performans izleme ve belge paylaşımı dahil olmak üzere tüm tedarikçi etkileşimlerini tek bir arayüzden yönetin
- Otomatikleştirilmiş iş akışları ve veri doğrulama ile yeni tedarikçileri hızla ekleyin
- Performans gösterge panellerini kullanarak tedarikçi KPI'larını izleyin ve bilinçli kararlar alın
- Gerçek zamanlı mesajlaşma, görev yönetimi ve belge paylaşımı iletişimi basitleştirir
- Satın almadan ödemeye kadar tüm döngüyü kolaylaştırmak için ödemeleri doğrudan platform üzerinden gerçekleştirin
- Sürekli değerlendirmeler ve izleme yoluyla potansiyel riskleri belirleyin ve azaltın
Tradeshift sınırlamaları
- Belgeleri yönetmek ve bulmak bazen zor olabilir
Tradeshift fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Tradeshift puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 İlginç Bilgi: Son iki yılda, tedarik liderlerinin %88'i tedarikçi işbirliğini en önemli önceliklerinden biri haline getirdi; SRM araçlarının günümüzün ihtiyacı olması hiç de şaşırtıcı değil!
9. Basware (Harcama görünürlüğü ve küresel tedarikçi yönetimi için en iyisi)
Basware, sözleşme yönetimi, tedarikçi performans izleme ve harcama analizinde üstün bir performans sergileyen kapsamlı bir SRM çözümü sunar.
Gelişmiş analitik özellikleri, gerçek zamanlı içgörüler ve kolay ERP entegrasyonu ile Basware, tedarik zinciri boyunca tedarik stratejilerini optimize etmenin yanı sıra daha güçlü tedarikçi ilişkileri kurmanıza yardımcı olur.
Basware'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleriyle tedarikçilerdeki harcama modellerine ilişkin ayrıntılı bilgiler edinin
- Şartlar ve koşullara uyumu sağlarken tedarikçi sözleşmelerini oluşturun, izleyin ve yönetin
- Daha iyi tedarikçi seçim kararları almak için teslimat sürelerini, kalite standartlarını ve fiyatlandırmayı izleyin
- Yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak gelecekteki harcama eğilimlerini tahmin edin ve maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleyin
- Sezgisel bir çevrimiçi arayüzle satın alma taleplerini ve onayları basitleştirin
- Çoklu para birimi işlemlerini gerçekleştirin ve sorunsuz bir küresel tedarik için dünya çapındaki tedarikçilerle bağlantı kurun
Ayrıca okuyun: Tedarik KPI'ları: Tedarik KPI Metriklerini İzleme Kılavuzu
Basware sınırlamaları
- Aynı anda birden fazla fonksiyon gerçekleştirilirken gecikme olabilir
Basware fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Basware derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,0/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 3,9/5 (20+ yorum)
🧠 Biliyor muydunuz: Şirketlerin %85'i, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor çünkü sürdürülebilir uygulamaları benimseyen tedarikçiler bulmak sandığı kadar kolay değil! Potansiyel tedarik zorlukları hakkında kısa bir bilgi verelim, böylece bunları kolayca aşabilirsiniz.
10. Anvyl (Merkezi tedarik zinciri verileri ve dönüm noktası izleme için en iyisi)
Anvyl, tahmine dayalı analitik ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi araçlarla tedarik zinciri takımları, tedarikçiler ve sistemler arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olur.
Ayrıca, uçtan uca görünürlük, merkezi tedarikçi verileri ve otomatik dönüm noktası izleme özellikleri ile işler için tedarikçi ilişkilerini optimize etmek ve yönetmek için idealdir.
Anvyl'in en iyi özellikleri
- Daha iyi karar alma için çeşitli sistemlerden gelen tüm tedarik zinciri verilerini tek bir doğru kaynakta birleştirir
- Satın alma siparişlerinin kabulü, üretimin başlangıcı ve teslimat zaman çizelgeleri gibi anahtar üretim dönüm noktalarını izler
- Platform içinde mesajlaşma, dosya paylaşımı ve güncellemeler aracılığıyla takımlar ve tedarikçiler arasında sorunsuz etkileşimi kolaylaştırır
- Skor kartlarını kullanarak tedarikçi performansını değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin
- Veriye dayalı içgörüler kullanarak potansiyel sorunları öngörün, envanter seviyelerini optimize edin ve riskleri proaktif olarak yönetin
Anvyl sınırlamaları
- Derinlemesine tedarikçi performans değerlendirmesi için sınırlı gelişmiş analitik
- Karmaşık sözleşme yönetimi görevlerini yerine getirme kısıtlamaları
Anvyl fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 500 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 1500 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için Anvyl ile iletişime geçin
Anvyl puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (20'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Anvyl hakkında ne diyor?
Anvyl'in en sevdiğim özelliği, birden fazla tarafın siparişler hakkında iletişim kurup işbirliği yapmasına, ayrıntıları ve önemli belgeleri paylaşmasına olanak tanımasıdır.
Anvyl'in en sevdiğim özelliği, birden fazla tarafın siparişler, ayrıntılar, önemli belgeler vb. hakkında iletişim kurup işbirliği yapabilmesidir.
Ek yardımcı araçlar
İşte, en iyi 13 listemize giremeyen ancak tedarikçi ilişkileri yönetimini etkili bir şekilde destekleyen ek araçların özel olarak hazırlanmış bir listesi:
- Graphite Connect: İş akışlarını basitleştirerek, şeffaflığı artırarak ve ilişkileri güçlendirerek tedarikçilerin işe alımını ve işbirliğini geliştirir
- Kodiak Hub: Çevre dostu hedeflerle uyumlu risk analizi, performans izleme ve kaynak bulma uygulamaları için araçlar sunarak sürdürülebilirliğe odaklanır
- AdaptOne: Özel iş akışları ve uyumluluk ve tedarikçi performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarak, özel ihtiyaçları olan işletmelere hizmet verir
Akıllı Tedarikçi Yönetimi ClickUp ile Başlar
Hedef sahibi teslimat hizmeti Shipt, dağınık araçlar ve kaçırılan teslimat tarihleri nedeniyle verimsizliklerle karşılaştı ve bu da operasyonlarını ölçeklendirmeyi zorlaştırdı.
Ancak, ClickUp'ın yönetiminde takım tüm süreçlerini merkezileştirerek tedarik zinciri genelinde verimliliği ve işbirliğini artırdı.
ClickUp'tan önce, proje izlememiz çeşitli platformlara dağılmış durumdaydı. ClickUp, süreçlerimizi merkezileştirerek bize çok değerli zaman kazandırdı ve iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı.
ClickUp'tan önce, proje izlememiz çeşitli platformlara dağılmış durumdaydı. ClickUp, süreçlerimizi merkezileştirerek bize çok değerli zaman kazandırdı ve iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı.
Ve bu mantıklıdır: ClickUp, tedarikçi verilerini merkezileştirmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri, uçtan uca yaşam döngüsü görünürlüğü ve daha sorunsuz süreçler için RFP şablonları ve otomatikleştirilmiş iş akışları gibi araçlar sunar.
Sohbet, Belgeler ve misafir erişimi gibi işbirliği özelliklerinin, tüm kuruluşunuz ve tedarikçi ağınızda sorunsuz iletişim sağladığından bahsetmeye gerek bile yok. SRM oyununuza yeni bir seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!