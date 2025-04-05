ClickUp ve Reclaim AI: Hangi Verimlilik Aracı Size Uygun?

Takvime bir bakın, her şey dolu. Toplantılar, son teslim tarihleri ve geçen hafta yapacağınıza yemin ettiğiniz bir düzine iş.

En iyi yapılacaklar listesi uygulamasına, şık bir takvim aracına ve molaları hatırlatan başka bir uygulamaya sahipsiniz, ancak bir şekilde verimlilik sisteminiz gerçek işten daha fazla iş gibi geliyor. Bir sekmeden diğerine geçip duruyorsunuz ve bu sırada tüm bağlamı kaybediyorsunuz.

İşi verimli bir şekilde yönetmek, sadece sonsuz sayıda araca sahip olmakla ilgili değildir; işi yapacak ve iyi yapacak doğru araca sahip olmakla ilgilidir.

Bu blog yazısında, iş akışınıza en uygun olanı belirlemenize yardımcı olmak için iki güçlü rakip olan ClickUp ve Reclaim AI'yı karşılaştıracağız. 🎯

⏰ 60 Saniyelik Özet ClickUp ve Reclaim AI, proje yönetiminden akıllı planlamaya kadar farklı ihtiyaçları karşılayan iki güçlü verimlilik aracıdır. İşte anahtar karşılaştırmalar: ClickUp güçlü görev yönetimi ve çeşitli entegrasyonlar dahil kapsamlı proje yönetimi için Reclaim AI otomatik takvim planlama ile akıllı zamanlama ve kişisel verimlilik için

ClickUp güçlü görev yönetimi ve çeşitli entegrasyonlar dahil kapsamlı proje yönetimi için

Reclaim AI otomatik takvim planlaması ile akıllı zamanlama ve kişisel verimlilik için ClickUp güçlü görev yönetimi ve çeşitli entegrasyonlar dahil kapsamlı proje yönetimi için

Reclaim AI otomatik takvim planlaması ile akıllı zamanlama ve kişisel verimlilik için ClickUp ve Reclaim AI'nın özelliklerinin karşılaştırması: Kapsamlı görev yönetimi: ClickUp, özelleştirilebilir iş akışlarıyla görevler oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize yardımcı olur Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp, takımların bağlantıda kalması için Belgeler, Sohbet ve Beyaz Tahtalar sunar Akıllı planlama: Reclaim AI, toplantılar ve görevler için en uygun zamanı otomatik olarak bulur; ayrıca odaklanma süresini korur ve verimlilik için takviminizi optimize eder ClickUp Brain , içerik oluşturmaya, güncellemeleri özetlemeye ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olan AI destekli bir asistan

Kapsamlı görev yönetimi: ClickUp, özelleştirilebilir iş akışlarıyla görevleri oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize yardımcı olur

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp, takımların bağlantıda kalması için Belgeler, Sohbet ve Beyaz Tahtalar sunar

Akıllı planlama: Reclaim AI, toplantılar ve görevler için en uygun zamanı otomatik olarak bulur; ayrıca odaklanma süresini korur ve verimlilik için takviminizi optimize eder

ClickUp Brain, içerik oluşturmaya, güncellemeleri özetlemeye ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistan Kapsamlı görev yönetimi: ClickUp, özelleştirilebilir iş akışlarıyla görevler oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize yardımcı olur

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp, takımların bağlantıda kalması için Belgeler, Sohbet ve Beyaz Tahtalar sunar

Akıllı planlama: Reclaim AI, toplantılar ve görevler için en uygun zamanı otomatik olarak bulur; ayrıca odaklanma süresini korur ve verimlilik için takviminizi optimize eder

ClickUp Brain, içerik oluşturmaya, güncellemeleri özetlemeye ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistan

ClickUp nedir?

ClickUp ile proje ve görev yönetimi, işbirliği ve dokümantasyonu merkezileştirin

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz, verimliliği düşüren birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirerek bu sorunu çözer. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Özel durumlar, öncelikler ve bağımlılıklar ile görevler oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilir, böylece net bir hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz. Bu, projeleri yönetilebilir adımlara ayırmayı ve hesap verebilirliği sağlamayı kolaylaştırır.

ClickUp özellikleri

ClickUp, işinize uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Görevleri yönetmekten hedefleri izlemeye ve takımınızla işbirliği yapmaya kadar, her şeyi tek bir yerde düzenli tutmak için birçok özellik sunar.

Anahtar özelliklerine ve bunların iş akışınızı nasıl daha verimli hale getirebileceğine bir göz atalım. 🧰

Özellik #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain'den belgeleri veya görevleri aramasını ve özetlemesini isteyin

ClickUp Brain, iş akışınıza entegre edilmiş yapay zeka destekli bir asistandır. Belgeleri aramak, ilerleme raporlarını manuel olarak güncellemek veya birden fazla araç arasında geçiş yapmakla zaman kaybetmek yerine, Brain'e güvenerek görevleri, belgeleri ve takım bilgilerini gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayın.

Üç anahtar fonksiyona ayrılmıştır:

AI Knowledge Manager , akıllı bir arama aracı olarak çalışır ve birden fazla klasörü aramanıza gerek kalmadan ilgili proje ayrıntılarını, dosyaları ve güncellemeleri anında bulur 📃

Tekrarlayan görevlerden bıktınız mı? AI Proje Yöneticisi, durum güncellemeleri ve ilerleme raporları gibi rutin görevleri üstlenir ve sürekli kontrol yapmaya gerek kalmadan herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar 📊

İçerik ağırlıklı rollerde, AI Writer for Work e-postaları, raporları ve diğer yazılı iletişimleri taslak haline getirip düzeltmeye yardımcı olarak zaman tasarrufu sağlar ve netliği artırır 📝

Bir pazarlama müdürü olduğunuzu ve bir kampanya lansmanı için hazırlandığınızı varsayalım. ClickUp Brain'den bir proje özeti istersiniz ve saniyeler içinde anahtar teslim tarihleri, görevler ve engeller toplanır.

Kampanya önerisine mi ihtiyacınız var? AI Writer, geçmiş raporlara dayalı bir taslak hazırlayarak size zaman kazandırır. Her şey tek bir yerde olduğundan, yönetici işleri yerine uygulamaya odaklanabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Benjamin Franklin, yapılandırılmış zaman yönetimi tekniklerinin ilk savunucularından biriydi. Hatta "ahlaki mükemmellik" için bloklar içeren bir günlük program oluşturmuş ve kendine "Bugün ne iyi şeyler yapacağım?" diye sorardı

Özellik #2: ClickUp Zaman Takibi

ClickUp Zaman Takibi ile takımınızın zamanını nerede ve nasıl harcadığını ölçün

ClickUp'taki Zaman Yönetimi, düzenli kalmanıza, ilerlemeyi takip etmenize ve çalışma saatlerinizi en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Yerleşik zaman takibi, tahmini zaman tahsisleri ve çoklu planlama görünümleri ile projelerin manuel planlama zahmeti olmadan yolunda ilerlemesini sağlar.

Farklı çalışma tarzlarına uyacak şekilde tasarlanmış bu esnek sistemle, son teslim tarihlerini yönetebilir, faturalandırılabilir saatleri izleyebilir ve iş yüklerini dengeleyebilirsiniz.

Örneğin, farklı zaman dilimlerinde dağıtılmış bir takımı yöneten bir uzaktan takım lideri, görevlerin eşit olarak dağıtılmasını sağlamak için ClickUp Zaman Takibi'ni kullanabilir. Bir bakışta kimin aşırı yüklü olduğu anlaşılır, böylece görevleri basit bir sürükle ve bırak işlemiyle kolayca yeniden atayabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Verimlilik yazılımı pazarındaki tahmini gelirin 2025 yılına kadar 81,17 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, 2025 ile 2029 yılları arasında yıllık %2,21 büyüme oranı sergileyerek 2029 yılına kadar 88,59 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşması beklenmektedir.

Özellik #3: ClickUp Takvim

ClickUp, önceliklerinize uyum sağlayan AI destekli bir takvim sunar. AI kullanarak görevlerinize, etkinliklerinize ve hedeflerinize göre mükemmel bir program planlar. İster web sürümünü ister mobil uygulamayı kullanın, tüm görevlerinizi, randevularınızı ve toplantılarınızı tek bir sorunsuz arayüzde kolayca görebilirsiniz.

ClickUp Takvim ile planlama ihtiyaçlarınızı kolaylaştırmak için yapay zekanın gücünden yararlanın

✅ ClickUp Takvim ile:

"Bugün yapılması gerekenleri biliyorum."

"İşimi yapmak için yeterli zamanım var!"

"İşlerim otomatik olarak planlanıyor!"

Özellik #4: ClickUp Şablonları

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonu, çalışanların programlarını, iş yüklerini ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Çalışan Programı Şablonu, iş programlarını planlamak ve görevleri önceliklendirmek için doğru araçları sunar. Yöneticilerin, uygunluk durumuna göre vardiyaları atamasına, izin taleplerini izlemesine ve hatta iş kanunlarına uyumu sağlamasına yardımcı olur — hepsi tek bir yerden.

Çalışanlar planlamalarının ne zaman olduğunu her zaman bilir ve yöneticiler sorunlara yol açmadan önce çakışmaları yakalayabilir.

Ayrıca, ClickUp Program Bloklama Şablonu, programları hızlı ve doğru bir şekilde planlamanıza, görev bağımlılıklarını anlamanıza ve görev bloklarını sezgisel bir şekilde düzenlemenize olanak tanır, böylece daha hızlı çalışabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt verir, ancak her kesinti 23 dakikaya kadar odaklanma süresine mal olur ve bu da bir verimlilik paradoksu yaratır. Ayrıca, bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbete güvenir ve hayati bilgileri bağlantısız kanallara dağıtır. ClickUp, konuşmaları, görevleri ve belgeleri tek bir yerde toplayarak bağlam değiştirmeyi azaltır ve iletişimi net ve düzenli tutarken odaklanmayı kolaylaştırır.

Reclaim AI nedir?

reclaim AI aracılığıyla

Reclaim AI, Google Takvim gibi mevcut takvimlerle entegre olan ve bireyler ve takımlar için zaman tahsisini optimize eden yapay zeka destekli bir planlama uygulamasıdır.

Bu araç, toplantıları, görevleri, alışkanlıkları ve molaları otomatik olarak planlar ve öncelikler değiştikçe gerçek zamanlı olarak uyum sağlar. AI destekli planlama özelliği, kullanıcı tercihlerini ve önceliklerini öğrenerek önemli görevler ve toplantılar için en uygun zamanı bulur.

Ayrıca, diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre olarak görevleri kullanıcının takvimine otomatik olarak senkronize eder. Reclaim AI, egzersiz, öğle molası veya odaklanarak çalışma gibi kişisel aktiviteler için zaman ayırarak iş-yaşam dengesinin korunmasına da yardımcı olur.

⚙️ Bonus: Verimlilik, öncelikler ve kişisel zamanınızı dengeleyen haftalık iş programı oluşturmayı öğrenin, böylece kendinizi aşırı yük altında hissetmeden daha fazla iş yapabilirsiniz.

Reclaim AI özellikleri

Takviminiz sürekli doluysa ve derinlemesine çalışmak için zaman bulmakta zorlanıyorsanız, Reclaim AI iyi bir seçim olabilir. Mevcut toplantılarınızı otomatik olarak planlayarak, gününüzü aşırı yüklemeden önceliklerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Reclaim AI'nın sunduğu özellikler şunlardır. 👇

Özellik #1: Akıllı toplantılar

reclaim AI aracılığıyla

Farklı saat dilimlerinde ve yoğun takvimlerde toplantılar planlamak sinir bozucu olabilir. Reclaim AI'nın Akıllı Toplantılar özelliği, hızlı bir check-in'den uzun bir takım tartışmasına kadar, takımınız için en uygun zamanı otomatik olarak bulur.

Kullanılabilirlik, tercihler ve olası çakışmaları dikkate alır, hatta saat dilimlerini de ayarlar. Smart Meetings, sonsuz e-posta konularını azaltır ve toplantıların gününüze sorunsuz bir şekilde uymasını sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel AI planlama sistemi pazarının 2022'den 2027'ye kadar %13,5'lik bir CAGR değeriyle büyüyeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, işlerde AI kullanımı son dört yılda %270 oranında artmıştır.

Özellik #2: Alışkanlık planlama

reclaim AI aracılığıyla

Egzersiz veya okuma oturumları gibi düzenli aktiviteleri yoğun programınıza dahil etmek zor olabilir. Reclaim AI'nın Alışkanlık Planlama özelliği, takviminizi analiz eder ve bu rutinler için otomatik olarak zaman ayırır, programınız değiştikçe ayarlamalar yapar.

Başlangıçta, bu alışkanlık blokları takviminizi esnek tutmak için "Ücretsiz" olarak görünür, ancak gününüz doldukça Reclaim, bu zamanın tekrar rezerve edilmesini önlemek için bunları "Meşgul" olarak değiştirir.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın ilk dijital takvimi olan Lotus Organizer, 1992 yılında piyasaya sürüldü ve modern planlama araçlarının önünü açtı.

Özellik #3: Odaklanma süresi koruması ve otomatik tampon süresi

Dikkat dağınıklığı verimliliği düşürebilir, bu nedenle kesintisiz çalışma dönemleri çok önemlidir. Reclaim AI, derinlemesine çalışmak için özel zaman dilimleri ayıran "Odaklanma Süresi" blokları oluşturmanıza olanak tanır.

Bu bloklar, mevcut taahhütlerinize göre akıllıca planlanır ve takviminiz toplantılarla çok dolarsa uyum sağlayabilir, böylece konsantrasyon gerektiren görevler için her zaman zaman ayırabilirsiniz.

Ayrıca, randevularınız arasına otomatik olarak tampon süreler ekler. Bu süreler, rahatlamak, yaklaşan toplantılara hazırlanmak veya sadece bir kahve içmek için mola vermek üzere kullanılır ve genel verimliliğinizi ve refahınızı artırır. Ayrıca, etkili izin yönetimini de destekler.

🧠 İlginç Bilgi: "Takvim" kelimesi, borçların ödenmesi gereken ayın ilk gününü ifade eden Latince calendae kelimesinden türemiştir. Bu nedenle takvimler yüzyıllardır insanları strese sokmuştur.

Reclaim AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

📖 Ayrıca okuyun: Proje Planlama için En İyi Reclaim AI Alternatiflerini Test Ettik

ClickUp ve Reclaim AI: Özellik Karşılaştırması

Doğru verimlilik aracını seçmek, işinize uygun olanı bulmakla ilgilidir. Bazı kişiler her ayrıntıyı izlemek için tam donanımlı bir proje yönetim sistemine ihtiyaç duyarken, diğerleri sadece planlamalarını otomatikleştirmek ister.

ClickUp ile Reclaim AI'yı karşılaştırmak benzerdir. Biri projeleri, görevleri ve işbirliğini tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olurken, diğeri takviminizin sizin için çalışmasını sağlar.

Karar vermenize yardımcı olmak için anahtar özelliklerini karşılaştıralım! 🪢

Kriterler ClickUp Reclaim AI Birincil fonksiyon Kapsamlı proje yönetimi ve görev organizasyonu Otomatik planlama ve takvim optimizasyonu Görev yönetimi Gantt grafikleri, Kanban panoları ve ayrıntılı proje izleme için özelleştirilebilir şablonlar gibi güçlü araçlar sunar Diğer platformlardaki görevleri entegre etmeye ve bunları takviminize eklemeye odaklanır Planlama ve takvim ClickUp Brain ile gelişmiş takvim görünümleri ve planlama özellikleri sunar Görevler, toplantılar ve rutinler için zaman ayırmak için AI kullanır İşbirliği Takım iletişimi kolaylaştırmak için uygulama içi sohbet, gerçek zamanlı belge düzenleme ve beyaz tahtalar içerir Öncelikle bireyler için planlamayı geliştirir; doğrudan işbirliği özelliklerine daha az önem verir Entegrasyonlar Slack, Google Drive ve Zoom dahil 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurar Google Takvim, Asana, ClickUp ve Jira gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak görevleri içe aktarın AI yetenekleri Görev önceliklendirme ve genel iş akışı otomasyonu için AI kullanır AI takvimleri kullanarak programlarınızı özel olarak optimize edin İdeal kullanım alanları Projeleri, görevleri ve iletişimi yönetmek için merkezi bir platform arayan takımlar ve bireyler Planlama ve zaman yönetimini otomatikleştirmek isteyen kullanıcılar

Özellik #1: Görev yönetimi

ClickUp ve Reclaim AI, zaman yönetimine farklı yaklaşımlar sergiliyor. İşte karşılaştırmaları.

ClickUp

ClickUp, hepsi bir arada proje merkezidir. Görevlerinizi düzenli ve takımınızı uyumlu tutmak için bir dizi özellik sunar. Etiketler ve etiketler ile görevler oluşturabilir, gerektiğinde tekrarlamak üzere ayarlayabilir ve kontrol listeleri ve bağımlılıklarla ayrıştırabilirsiniz. Ayrıca, görevleri birden fazla takım üyesine atamak, herkesin sorumluluklarını bilmesini sağlar.

Reclaim AI

Öte yandan, Reclaim AI zamanlamaya odaklanır. Temel görev yönetimi sunarken, asıl gücü zaman yönetimini iyileştirmede yatmaktadır. Hatta, görevleri ve projeleri almak için ClickUp gibi proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyon sağlar.

🏆 Kazanan: Kapsamlı proje yönetimi çözümleri ile ClickUp.

🔍 Biliyor muydunuz? Havayolu planlaması o kadar karmaşıktır ki, bir uçuşta meydana gelen küçük gecikmeler dalga etkisi yaratarak tüm bölgenin uçuş planlarını altüst edebilir.

Özellik #2: Zaman yönetimi

Toplantılar, derinlemesine işler ve günlük görevler arasında doğru dengeyi bulmak kolay değildir. ClickUp ve Reclaim AI, üretkenliğinizi sürdürmenize yardımcı olacak zaman yönetimi özellikleri sunar, ancak bunu farklı şekillerde yapar. İşte karşılaştırmaları.

ClickUp

ClickUp'ın yerleşik zaman takibi, saatleri kaydetmeyi ve verimliliği izlemeyi kolaylaştırarak her şeyi görevlerinizle bağlantılı tutar. Zaman bloklama için entegrasyonları, programınızı istediğiniz şekilde yapılandırma esnekliği sağlar.

İşinizle birlikte ayrıntılı zaman takibi arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Reclaim AI

Reclaim AI ise akıllı planlama için tasarlanmıştır.

Öncelik ve uygunluğa göre görevleriniz, toplantılarınız ve alışkanlıklarınız için otomatik olarak zaman bulur; manuel planlama gerekmez. Reclaim AI, takviminizin dinamik olarak ayarlanmasını ve her şeyin uyumlu olmasını istiyorsanız size yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Görevlerinizle birlikte hassas zaman takibi yapmanız gerekiyorsa, ClickUp size tam kontrol sağlarken, zamanlama araçlarıyla da sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ancak, takviminizi yönetmek ve zamanlamayı otomatikleştirmek için yapay zekayı tercih ediyorsanız, Reclaim AI'yı seçin.

İletişim ve işbirliği tek bir yerde gerçekleştiğinde ekip çalışması daha sorunsuz olur. ClickUp ve Reclaim AI'nın nasıl bir performans gösterdiğine bir göz atalım.

ClickUp

ClickUp, takım çalışması için tasarlanmıştır. Yorumlarda takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir, belgelerde canlı düzenlemeler yapabilir, değişiklikleri anında izleyebilir ve güncellemeler olduğunda bildirim alabilirsiniz. Takımınızla beyin fırtınası yapıyor veya projeleri yönetiyor olun, her şey senkronize kalır.

Reclaim AI

Buna karşılık, kişisel kullanım için tasarlanmış AI aracı, paylaşılan takvimler ve Google Takvim ve Asana gibi araçlarla iyi entegre olur ve bu da onu programları uyumlu hale getirmek için harika bir seçenek haline getirir. Bununla birlikte, gerçek zamanlı tartışmalar veya belge işbirliği için yerleşik alanlar sunmaz.

🏆 Kazanan: Gerçek zamanlı işbirliği gerekiyorsa, ClickUp açık ara en iyi seçimdir. Takımları canlı güncellemeler, bahsetmeler ve paylaşılan çalışma alanları ile bağlantıda tutarak aynı sayfada kalmayı kolaylaştırır.

🧠 İlginç Bilgi: 1582 yılında, Gregoryen takvimine geçilmesi nedeniyle bazı ülkelerde insanlar 4 Ekim'de yatıp 15 Ekim'de uyandılar; on gün bir anda kayboldu!

Reddit'te ClickUp ve Reclaim AI karşılaştırması

Özellikleri inceledik, araçları karşılaştırdık ve artıları ve eksileri değerlendirdik, peki gerçek kullanıcılar ne düşünüyor?

Gerçek bir bakış açısı elde etmek için, verimlilik meraklılarının, proje yöneticilerinin ve iş sahiplerinin filtrelenmemiş deneyimlerini paylaştıkları Reddit'e başvurduk. Araçları karşılaştıran belirli bir konu olmasa da, Reddit topluluğunun bu verimlilik araçları hakkında söylediklerini burada bulabilirsiniz. 💁

Birçok kullanıcı, ClickUp'ın görev yönetimini işbirliği ve planlama ile birleştirme yeteneğini takdir ediyor.

Piyasadaki hemen hemen tüm ciddi ticari araçları denedim. ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, pazarladıkları şey: her şey için tek bir uygulama. Görev yönetiminin özelleştirme düzeyini gerçekten beğeniyorum ve bilgi bankası da oldukça sağlam. Kısa süre önce sohbet özelliğinde büyük bir iyileştirme yaptılar, bu yüzden Slack'i de değiştiriyoruz.

Piyasadaki ciddi ticari araçların hemen hepsini denedim. ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, pazarladıkları şey: her şey için tek bir uygulama. Görev yönetiminin özelleştirme düzeyini gerçekten beğeniyorum ve bilgi bankası da oldukça sağlam. Kısa süre önce sohbet özelliğinde büyük bir iyileştirme yaptılar, bu yüzden Slack'i de değiştiriyoruz.

Başka bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor

Birkaç ay önce Asana'dan ClickUp'a geçtim ve yaptığımdan çok memnunum. Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonlar ve özellikler takımım için çok yararlı oldu.

Birkaç ay önce Asana'dan ClickUp'a geçtim ve yaptığımdan çok memnunum. Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonlar ve özellikler takımım için çok yararlı oldu.

Kullanıcıların Reclaim AI hakkında söyledikleri:

Dün ReclaimAI ile karşılaştım ve benim için mükemmel bir yazılım gibi göründü, ayrıca oldukça iyi bir ücretsiz planı vardı. Bu sabah kurmayı denedim, alışkanlıklar, görevler ve takvim etkinlikleri ekledim. Ancak ReclaimAI bana yardımcı olmak yerine aktif olarak aleyhime çalışıyor gibi hissediyorum. 15 saat süreceğini tahmin ettiğim ve 23 Nisan'dan önce (yani 2,5 hafta içinde) tamamlanması gereken bir görevim vardı. Yükü dağıtmak yerine, ReclaimAI yaklaşan gün için tüm alışkanlıklarımı kaldırmaya ve hepsini 3 güne sıkıştırmaya karar verdi. Ve bunu her görev için yapıyor, alışkanlıkları dikkate almadan bugüne mümkün olduğunca çok şey sığdırmaya çalışıyor. Ayrıca, planlamada bir değişiklik yaptığımda beni dinlemiyor, inatla geri değiştiriyor.

Dün ReclaimAI ile karşılaştım ve benim için mükemmel bir yazılım gibi göründü, ayrıca oldukça iyi bir ücretsiz planı vardı. Bu sabah kurmayı denedim, alışkanlıklar, görevler ve takvim etkinlikleri ekledim. Ancak ReclaimAI bana yardımcı olmak yerine aktif olarak aleyhime çalışıyor gibi hissediyorum. 15 saat süreceğini tahmin ettiğim ve 23 Nisan'dan önce (yani 2,5 hafta içinde) tamamlanması gereken bir görevim vardı.

Yükü dağıtmak yerine, ReclaimAI yaklaşan gün için tüm alışkanlıklarımı kaldırmaya ve hepsini 3 güne sıkıştırmaya karar verdi. Ve bunu her görev için yapıyor, alışkanlıkları dikkate almadan bugüne mümkün olduğunca çok şey sığdırmaya çalışıyor. Ayrıca, planlamada bir değişiklik yaptığımda beni dinlemiyor, inatla geri değiştiriyor.

Son olarak, birçok kullanıcı, akıllı planlama ve görev yönetimini tek bir yerde sunan ClickUp'ın Reclaim AI ile entegrasyonunu övdü.

🔍 Biliyor muydunuz? Gregoryen takviminden önce, insanlar bir yılın uzunluğunu yanlış hesaplayan ve tarihlerin zamanla kaymasına neden olan Jülyen takvimini kullanıyordu. 16. yüzyılda tatiller senkronizasyondan çıkmış ve Papa XIII. Gregory'nin takvim reformuna yol açmıştı.

Hangi Verimlilik Aracı En Üstün?

ClickUp ile Reclaim AI arasındaki karşılaştırmada, ClickUp nihai verimlilik gücü olarak liderliği ele geçiriyor. 👑

Reclaim AI, programları optimize etme ve zaman yönetimini otomatikleştirme konusunda etkileyici bir iş çıkarırken, kapsamlı proje yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve görev organizasyonu konusunda yetersiz kalıyor. Kişisel verimlilik için harika bir araçtır, ancak takımınız ve iş akışınızla ayak uydurabilecek bir araca ihtiyacınız varsa, yapay zeka destekli bir takvimden daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır.

Peki ya ClickUp? 💜

Görevleri, planlamayı, işbirliğini ve otomasyonu bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır, böylece birden fazla araç arasında geçiş yapmanız gerekmez. İster tek başına çalışan bir kullanıcı, ister büyüyen bir takım veya büyük bir kuruluş olun, ClickUp sizinle birlikte büyür ve daha çok değil, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅