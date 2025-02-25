2025'in En İyi 10 Perakende İletişim Yazılımı

Şunu hayal edin: Perakende mağazanızda yoğun bir Cumartesi sabahı. Takımınız, vardiya değişim saatlerine dikkat ederken, müşteri sorularını yanıtlamak, rafları doldurmak ve siparişleri işlemek için koşturuyor.

Şimdi, satış danışmanlarınızdan biri envanter sisteminde bir sorun tespit etti. Bir yönetici aramak veya onu çağırmak yerine, perakende iletişim yazılımınız aracılığıyla hızlı bir mesaj gönderir. Sorun dakikalar içinde çözülür ve takımınız hiçbir şeyi kaçırmadan işine devam edebilir.

Doğru perakende iletişim platformu, operasyonlarınıza bu verimliliği kazandırabilir. Ancak, takımınızın iletişim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak çok sayıda araç mevcut olduğundan, doğru olanı seçmek zor olabilir.

Bu blog, en iyi 10 perakende iletişim yazılımını inceleyerek, öne çıkan özelliklerini, perakendeye özgü kullanım örneklerini ve sınırlamalarını vurgular, böylece işiniz için en uygun olanı bulabilirsiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Daha iyi takım işbirliği ve daha sorunsuz operasyonlar için bugün mevcut olan en iyi 10 perakende iletişim yazılımı aracını 60 saniyede özetleyen bir liste: ClickUp (Perakende proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi) Zipline (Perakende takım iletişimi ve görev yürütme için en iyisi) BookKeeper (Perakende muhasebe ve finans yönetimi için en iyisi) YOOBIC (Ön saflardaki çalışanların katılımı ve perakende görev yönetimi için en iyisi) Blink (Çevik bir perakende ortamında gerçek zamanlı iletişim için en iyisi) Staffbase (Büyük perakende mağazalarında iç iletişim için en iyisi) Zinc (Perakende operasyonlarında konu uzmanları ile iletişim kurmak için en iyisi) Slack (Büyük entegrasyonlara sahip perakende takım iletişimi için en iyisi) Opterus (Kapsamlı perakende görev yönetimi ve iletişimi için en iyisi) SellPro (Perakende çalışanlarının eğitimi ve katılımı için en iyisi)

Perakende iletişim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Perakende sektöründe iletişim, müşteri deneyimini belirleyebilir. Düşünün. Müşterileriniz, ister çevrimiçi alışveriş yaparken, ister müşteri desteğini ararken, ister mağazanızın kapısından içeri girerken, hızlı, doğru ve kişiselleştirilmiş hizmet bekler. Stokta olmayan bir ürün, uygulanmayan bir promosyon veya bir soruna yanıt vermede gecikme gibi her türlü iletişim hatası, sürtüşmeye neden olur.

Ancak etkili iletişim tesadüfen gerçekleşmez. Takımlar, departmanlar ve müşteriler arasında bilginin sorunsuz bir şekilde akışını sağlamak için doğru araçlara ihtiyaç vardır. Peki, bir iletişim aracını perakende için doğru seçim yapan şey tam olarak nedir?

Anahtar özellikleri inceleyelim:

Çalışan iletişim araçları : Perakende çalışanları için gerçek zamanlı güncellemeler, görev atamaları ve geri bildirim paylaşımını mümkün kılan, iki yönlü iletişimi destekleyen bir yazılım tercih edin

Mobil erişilebilirlik : Platformun mobil cihazlarla uyumlu olmasını sağlayarak, çalışanların özellikle dinamik perakende ortamlarında hareket halindeyken bağlantıda kalmalarını sağlayın

Perakende sistemleriyle entegrasyon : Sorunsuz operasyonlar için POS, envanter yönetimi ve CRM gibi mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan çözümleri arayın

Yayın ve hedefli mesajlaşma : Verimli bilgi yayımı için mağaza genelinde duyurular ve kişiselleştirilmiş mesajlar gönderilebilen bir yazılım seçin

Etkileşim özellikleri : Sosyal işbirliği, sanal etkinlikler ve oyunlaştırma gibi araçlar, takımın moralini yükseltebilir ve etkileşimi artırabilir

Güvenlik ve uyumluluk : Müşteri ve operasyonel bilgileri korumak için sağlam veri güvenliği özelliklerine sahip platformlara öncelik verin

Analitik ve içgörüler: İletişim etkinliğini ve operasyonel performansı izleyen kapsamlı raporlama araçları, veriye dayalı kararlar için çok önemlidir

💡Pro İpucu: İşinizle birlikte büyüyen tek noktadan iletişim aracı seçin. Gerçek zamanlı mesajlaşma ve görev yönetimi gibi temel özelliklerle başlayın, ancak gelecekteki perakende genişlemenizi desteklemek için entegrasyonlar ve gelişmiş analitik gibi ölçeklenebilir seçenekler sunduğundan emin olun.

En İyi 10 Perakende İletişim Yazılımı

Mağaza içi takımları yönetiyor, birden fazla konumla koordinasyon sağlıyor veya günlük operasyonları kurumsal hedeflerle uyumlu hale getiriyor olsanız da, sorunsuz iş akışları ve daha iyi müşteri deneyimleri için yeni nesil bir araca sahip olmak çok önemlidir.

En iyi 10 perakende iletişim yazılımını keşfedelim.

1. ClickUp (Perakende proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir güçlü platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Mağaza açılış süreçlerini kolaylaştırmak, satış stratejilerini koordine etmek ve birden fazla konumda sorunsuz takım iletişimi sağlamak için kullanabilirsiniz.

ClickUp Sohbet

Mağaza yöneticileri, ClickUp Sohbet'i kullanarak önemli anlarda (mağaza yenileme veya ürün lansmanı gibi) takımlarıyla anında iletişim kurarak herkesin güncel bilgilere ulaşmasını ve sorunların anında çözülmesini sağlar.

ClickUp Sohbet ile takımınızla iletişim kurun, ek dosyaları elinizin altında tutun ve görevleri atayın

Satış danışmanları, envanter durumunu hızlı bir şekilde envanter yönetimi departmanından kontrol etmek için kullanır, böylece müşterilere hızlı yanıtlar verir ve mağaza içi deneyimi iyileştirir.

ClickUp Klipleri

ClickUp Clips, eğitim ve iletişimi kolaylaştırır. Yöneticiler, POS sistemlerinden envanter yönetimine kadar her konuda eğitim videoları kaydedebilir ve çalışanların kendi hızlarında öğrenmelerini sağlayabilir.

Yeni bir mağaza düzeni veya mağaza düzeni güncellemesi olduğunda, takımlar bu görsel işbirliği aracını kullanarak görselleri paylaşabilir ve daha hızlı geri bildirim alabilir, böylece marka tutarlılığını genel olarak sağlayabilir.

ClickUp Clips ile girdilerinizi görsel olarak ve verimli bir şekilde kaydedin ve paylaşın

ClickUp İşbirliği Algılama

Senkronizasyonu sağlamak için takımınız ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanabilir. Bu özellik, başka birinin görevleri düzenlediğini veya görüntülediğini göstererek, pazarlama kampanyaları üzerinde çalışan takımlar için mükemmel olan, müdahaleci olmayan işbirliğine dayalı iletişimi teşvik eder.

ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak sizinle gerçek zamanlı olarak kimlerin işbirliği yaptığını görün

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

ClickUp Görünümler

ClickUp Görünümleri, her departmana güzel bir genel bakış sunar. Görev yönetimi, perakendecilerin ve yöneticilerin önceliklerini belirlemelerine ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamalarına yardımcı olan özelleştirilebilir seçeneklerle çocuk oyuncağı haline gelir.

Liste görünümü, envanter ve günlük yapılacak işleri izlemek için mükemmeldir, Takvim görünümü ise paylaşılan bir takvim kullanarak mağaza etkinliklerini ve promosyonları düzenler.

ClickUp Görünümleri'ni kullanarak görevlerinizi birden fazla liste görünümüne ekleyin

ClickUp Yorum Atama özelliği, önemli talimatların (örneğin, belirli öğelerin stoklarının yenilenmesi veya promosyon ekranlarının güncellenmesi) görev içinde iletilmesini ve izlenmesini sağlar.

Yorumlar atarak ilerlemeyi izleyebilir ve tamamlanmasını onaylayabilir, böylece işyerinde iletişim hatalarının olasılığını azaltabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs ile yenileme planları, SOP'ler veya ürün detayları gibi tüm önemli perakende belgelerini yönetin

Perakende projelerinin belirli aşamalarını yansıtacak şekilde özelleştirilmiş durumlara sahip görevler oluşturun ve atayın, iş akışı şeffaflığını ve verimliliğini artırın

CRM ve envanter yönetimi araçları gibi mevcut perakende sistemleriyle entegre ederek birleşik bir operasyonel görünüm sağlayın

Mağaza düzenlerini haritalandırın veya pazarlama fikirleri üzerinde görsel olarak işbirliği yapın, stratejileri yönlendirmeyi kolaylaştırın ve işleri daha hızlı tamamlayın. ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikleri zorlayıcı bulabilir ve platformu mevcut iş akışlarına adapte etmek ve tam olarak entegre etmek için zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bridgeport Equipment & Tool'da Silah Müdürü olan Jennifer White, ClickUp kullanma deneyimini paylaşıyor.

Departmanımızda birden fazla projeyi yönetiyoruz ve işleri ayırabiliyorum, böylece her bir görev kendi alanında hesaplanıyor. 4 kişilik bir takımı yönetiyorum ve ClickUp işleri delege etmeme yardımcı oluyor ve kimin hangi görevde çalıştığını görebiliyorum, bu da işleri eşit bir şekilde dağıtmamı sağlıyor. Her görev için son teslim tarihlerini girmek, işleri yolunda tutmamıza yardımcı oluyor.

Departmanımızda birden fazla projeyi yönetiyoruz ve işleri ayırabiliyorum, böylece her bir görev kendi alanında hesaplanıyor. 4 kişilik bir takımı yönetiyorum ve ClickUp işleri delege etmeme yardımcı oluyor ve kimin hangi görevde çalıştığını görebiliyorum, bu da işleri eşit bir şekilde dağıtmamı sağlıyor. Her görev için son teslim tarihlerini girmek, işleri yolunda tutmamıza yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: ABD'deki ilk aile işletmesi mağazalarının çoğu, bakkaliye ve kumaştan oyuncak ve aletlere kadar her şeyi satan genel mağazalar veya eczanelerdi .

2. Zipline (Perakende takım iletişimi ve görev yürütme için en iyisi)

zipline aracılığıyla

Zipline, perakende takımları için özel olarak tasarlanmıştır ve genel merkez ile ön saflardaki çalışanların aynı sayfada kalmasını kolaylaştırır. Görev yönetimi, iç iletişim ve günlük operasyonları basitleştirmek isteyen mağazalar için iyi bir seçenektir.

İster yeni promosyonlar başlatın ister sezonluk kampanyaları takip edin, Zipline perakende personelini bağlantıda, bilgili ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya hazır tutar.

Zipline'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimi özelliğini kullanarak, sezonluk kampanyalar veya envanter sıfırlama gibi perakendeye özgü senaryolara göre uyarlanmış son tarihlerle görevler atayın ve izleyin

Mesajları, duyuruları ve güncellemeleri tek bir yerde birleştirerek, merkezi iletişim ile yanlış anlaşılmaları azaltın

Mağaza çalışanlarının mobil erişim ile görevlere ve güncellemelere hareket halindeyken erişebilmesini sağlayın

Operasyonel içgörüler için görev tamamlama ve iletişim katılımı hakkında raporlama ve analizler alın

Zipline sınırlamaları

Kullanıcılar, görev odaklı sistemlere aşina olmayan yeni takım üyeleri için bir öğrenme eğrisi olduğunu belirtmektedir

Raporlama, özellikle değerlendirme raporları, zahmetli bir iş olabilir

Ara sıra teknik sorunlarla karşılaşabilirsiniz, ancak destek ekibi bu sorunları hızlı bir şekilde çözer

Zipline fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zipline puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Barkodun ilk kez tarandığı ürün, 1974 yılında bir paket Wrigley sakızdı.

3. BookKeeper (Perakende muhasebe ve finans yönetimi için en iyisi)

bookKeeper aracılığıyla

Finans yönetiminin perakende mağazanızı işletmekten daha karmaşık olduğunu hiç düşündünüz mü? BookKeeper, satışları izleme, envanteri yönetme ve giderleri takip etme için kullanımı kolay araçlar sunarak finans yönetimini basitleştirir.

Perakende işleri için özel olarak tasarlanmış bu yazılım, muhasebe işlemlerindeki tahminleri ortadan kaldırarak, hesaplarınızı yönetmenize ve finansal raporlama standartlarını karşılamanıza yardımcı olur.

BookKeeper'ın en iyi özellikleri

Günlük işlemleri kaydedin, gelir eğilimlerini izleyin ve otomatik olarak satış raporları oluşturarak perakende satış izleme özelliğini kullanarak perakende operasyonlarınızı iyileştirin

Envanteri satış verileriyle senkronize ederek stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önleyin ve çalışanlarınızın gerçek zamanlı envanter yönetimi sayesinde güvenle satış yapabilmelerini sağlayın

Vergi hesaplamalarını otomatikleştirin, vergi raporları oluşturun ve vergi uyumluluk araçlarını kullanarak yerel vergi düzenlemelerine uyun

Müşteri ve tedarikçi yönetimi özelliği ile kullanıma hazır şablonlar ve otomatik ödeme hatırlatıcıları sayesinde faturalandırma ve ödeme izlemeyi basitleştirin

BookKeeper sınırlamaları

Diğer perakende iletişim veya görev yönetimi platformlarıyla entegre edilemez

Geniş muhasebe ihtiyaçları olan büyük perakende işletmeleri için gerekli olan renk kodlu ödemeler, gerçek zamanlı çoklu cihaz senkronizasyonu ve çoklu para birimi desteği gibi gelişmiş özellikler sunmaz

BookKeeper fiyatlandırması

Gümüş : Cihaz başına aylık 8 ABD doları

Altın : Aylık 12 $/cihaz

Diamond: Aylık 12 $/cihaz

BookKeeper puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Küçük İşletmeler için Çok Yönlü İşbirliği Araçları

4. YOOBIC (Ön saflardaki çalışanların katılımı ve perakende görev yönetimi için en iyisi)

yoobic aracılığıyla

Ön saflardaki takımlar düşünülerek tasarlanan YOOBIC, iletişim, görev yönetimi ve eğitimin her zaman parmaklarınızın ucunda olmasını sağlayan mobil öncelikli bir platformdur. İster yeni bir girişim başlatın ister günlük operasyonları yolunda tutun, bu yazılımla takımınızın senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz.

Gerçek zamanlı analitik ile ilerleme ve çalışan bağlılığı hakkında net bir görünüm elde ederek, çalışanlarınızın veriye dayalı kararlar almasını ve satış alanında verimliliği artırmasını sağlarsınız.

YOOBIC'in en iyi özellikleri

Operasyonel özel uygulama zorluklarını hassas bir şekilde karşılamak için görevlerin verimli planlamasını, tahsisini ve izlenmesini sağlayın

Perakende çalışanları için mikro öğrenme fırsatları yaratın, mobil cihazlarda erişilebilir eğitim modülleriyle ürün bilgisini ve müşteri hizmetleri becerilerini geliştirin

Mağaza çalışanları ve yönetim arasında iki yönlü iletişimi kolaylaştırın

YOOBIC sınırlamaları

YOOBIC entegrasyonu, kendisini daha az sayıda harici perakende sistemiyle sınırlar

Platformu kullanmaya başlarken, özellikle kapsamlı özellik setinde gezinirken bir ilk uyum dönemi veya öğrenme eğrisi vardır

YOOBIC fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

YOOBIC puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: İlk modern sadakat programı 1793 yılında, New Hampshire'ın Sudbury kentinde bir tüccarın müşterilerine gelecekteki alışverişlerinde kullanmak üzere bakır belirteçler vermesiyle başladı. Bu, tekrar ziyaretleri tetikledi ve günümüzün sadakat programlarının temelini oluşturdu!

5. Blink (Çevik bir perakende ortamında gerçek zamanlı iletişim için en iyisi)

blink aracılığıyla

Perakende iletişimini hızlı bir sohbet kadar basit hale getiren bir araç hayal edin. İşte Blink. Hızlı perakende ortamları için tasarlanmış olan Blink, gerçek zamanlı güncellemeler ve mesajlaşma yoluyla çalışanları ve yöneticileri birbirine bağlar.

Blink'in kullanıcı dostu mobil uygulaması, takımların hiçbir şeyi kaçırmadan birinci sınıf müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olur. Ayrıca, merkezi kaynak kütüphanesi, eğitim materyallerini, ürün kılavuzlarını ve önemli belgeleri takımınızın parmaklarının ucunda tutar.

Blink'in en iyi özellikleri

Hızlı güncellemeler ve görev çözümleri için gerçek zamanlı mesajlaşma özelliğini kullanarak çalışanlarınızı ve yöneticilerinizi anlık iletişim ile bilgilendirin

Haber akışını kullanarak mağaza konumları arasında önemli duyuruları, promosyonları ve perakendeye özgü bilgileri paylaşın

Görev atama ve izleme özelliğini kullanarak mağaza operasyonlarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, net son tarihlerle görevler atayın

Anketleri ve geri bildirim mekanizmalarını çalışan geri bildirim araçları olarak kullanarak takımın karşılaştığı zorlukları anlayın ve işgücü katılımını artırın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Ekosistemiyle iyi entegre olur, ancak bazı perakendeye özgü sistemler için kapsamlı üçüncü taraf uygulama desteği yoktur

Dijital platformlara aşina olmayan çalışanlar için öğrenme süreci gerektirir

Blink fiyatlandırması

İş : Kullanıcı başına aylık 4,5 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Blink puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

6. Staffbase (Büyük perakende mağazalarında iç iletişim için en iyisi)

via Staffbase

Etkili iletişim, büyük perakende kuruluşları için başarının bel kemiğidir ve Staffbase bu zorluğun üstesinden gelmek için adımlar atmaktadır. Staffbase, satış departmanında çalışanlardan bölgesel operasyonları yönetenlere kadar herkese kişiselleştirilmiş güncellemeler ve kaynaklar sunar.

İş gücünü birleştirmek, işbirliğini geliştirmek ve işlevler arası takımların verimliliğini artırmak isteyen perakende işletmeleri için mükemmeldir.

Staffbase'in en iyi özellikleri

Haberleri, sosyal güncellemeleri ve anahtar kaynakları paylaşmak için özelleştirilmiş bir çalışan uygulaması ve intranet sağlayın

Belirli takımlara, mağazalara veya bölgelere ilgili bilgileri iletmek için kişiselleştirilmiş iletişim kampanyaları oluşturun

Anketler ve oylamalar aracılığıyla geri bildirim paylaşın, perakende yöneticilerinin zorlukları anlamasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olun

Perakende ağındaki iç iletişimin etkinliğini planlamak ve ölçmek için editoryal takvim ve analitik gibi zengin içerik yönetim araçlarını kullanın

Staffbase sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi diktir

Belirli niş perakende sistemleriyle entegrasyon zorlu bir iştir ve ş Akışı'nın sürekliliğini etkileyebilir

Staffbase fiyatlandırması

SMB : Özel fiyatlandırma

İş : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

7. Zinc (Perakende operasyonlarında konu uzmanları ile iletişim kurmak için en iyisi)

zinc aracılığıyla

Perakende operasyonları yoğunlaştığında, uzmanlığa hızlı erişim çok önemlidir ve ServiceMax'ın bir parçası olan Zinc bunu mümkün kılar. Bu platform, perakende ve arka ofis ekipleri arasında gerçek zamanlı iletişim sağlar ve yoğun saatlerde sorunlar ortaya çıktığında hızlı çözümler sunar.

Mesajlaşma, ses, video ve içerik paylaşımını tek bir yerde bir araya getiren Zinc, sorunsuz iletişim sağlar ve müşteri hizmetlerini geliştirir.

Zinc'in en iyi özellikleri

Tek bir platformda metin, ses, video ve içerik paylaşımı yapın

Önemli duyuruların veya acil mesajların tüm perakende çalışanlarına yayılmasını sağlayarak, herkesin promosyonlar, politika değişiklikleri veya kritik güncellemeler hakkında bilgilendirilmesini sağlayın

ServiceMax'ın araç setiyle entegre ederek, perakende operasyonları içinde hizmet yürütme ve iletişimi yönetmek için birleşik bir platform sağlayın

Hassas iş bilgilerini ve müşteri verilerini korumak için tüm iletişimin güvenli ve FIPS 140 şifreleme ve TLS gibi endüstri standartlarına uygun olmasını sağlayın

Zinc sınırlamaları

Platformu kullanmaya başladığınızda bir ilk uyum dönemi yaşayabilirsiniz

Üçüncü taraf uygulama entegrasyonları Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant ve Baxter Planning ile sınırlıdır

Zinc fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Zinc puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Slack (Büyük entegrasyonlara sahip perakende takım iletişimi için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, takım işbirliği özellikleriyle tanınan, oldukça popüler bir iletişim platformudur. Anlık mesajlaşma sağlar ve çeşitli uygulamalarla entegre olur. Farklı takımlar veya konular için kanallar oluşturabilir, doğrudan mesajlar gönderebilir ve konuşmaları düzenlemek için konu başlıkları kullanabilirsiniz.

Ayrıca sesli ve görüntülü aramalara da olanak tanıyarak uzak takımlar veya konumlarla bağlantı kurmayı kolaylaştırır. Ancak Slack genel iletişim ve proje yönetiminde mükemmel olsa da, perakende takımları için özel olarak tasarlanmamıştır.

Slack'in en iyi özellikleri

Takımlar, mağazalar veya projelerle organize iletişim için özel kanallar oluşturun, odaklanmış tartışmalar ve kolay bilgi erişimi sağlayın

Entegre dosya paylaşımı yoluyla ürün bilgileri, promosyonlar ve eğitim materyalleri ile ilgili belgeleri, görüntüleri ve videoları paylaşın

Aranabilir arşivler aracılığıyla geçmiş konuşmalara ve dosyalara kolayca erişin

Slack sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, en son 90 günlük mesaj ve dosya geçmişine erişimi kısıtlar

Ücretli plan, büyük perakende kuruluşları için pahalı olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6,67 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (22.000'den fazla yorum)

9. Opterus (Kapsamlı perakende görev yönetimi ve iletişimi için en iyisi)

opterus aracılığıyla

Bir perakende mağaza zincirini yönetiyorsanız, Opterus, perakende operasyonlarını basitleştirmek için tasarlanmış çok modüllü bir bulut işbirliği aracı olan OPSCENTER'ı sunar. Modüler yaklaşımı, görev yönetimi, takım iletişimi veya mağaza performansının izlenmesi gibi özel ihtiyaçlarınıza göre platformu özelleştirmenize olanak tanır.

Görev yönetimi özelliği, tüm mağazalarda perakende ile ilgili işleri atamayı, izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırarak sorunsuz operasyonlar ve etkili hedef toplantıları sağlar.

Opterus'un en iyi özellikleri

İletişim modüllerini kullanarak şirket ofisleri ve perakende çalışanları arasında sorunsuz iç iletişimi kolaylaştırın

IOS ve Android için mobil uygulamalar sunarak perakende yöneticilerinin ve çalışanlarının hareket halindeyken platforma erişmelerini sağlayın

Görsel mağazacılık ekranlarını yüklemek ve onaylamak, tüm perakende konumlarında tutarlılığı ve marka standartlarına uyumu sağlamak için araçlar edinin

Yapay zeka destekli asistanı kullanarak çalışanların sorgularına hızlı yanıtlar vererek işe alım ve operasyonları kolaylaştırın

Opterus sınırlamaları

Platformun kapsamlı özelliklerine tam olarak uyum sağlamak için zaman ayırın

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Opterus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Opterus puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

10. SellPro (Perakende çalışanlarının eğitimi ve katılımı için en iyisi)

via SellPro

Perakende personelini marka uzmanlarına dönüştürmek mi istiyorsunuz? SellPro, ilgi çekici ve etkili mobil uyumlu eğitimlerle bunu mümkün kılar. Kısa dersler, oyunlaştırma ve gerçek zamanlı iletişim sayesinde mağaza çalışanları bilgili ve motive kalarak olağanüstü müşteri deneyimleri sunar.

Ayrıca, güçlü analizler sayesinde yöneticiler eğitim ilerlemesini ve katılımı kolayca izleyebilir, böylece iletişim stratejilerini kolayca ince ayarlayabilir ve satışları artırabilir.

SellPro'nun en iyi özellikleri

Bilgi edinme ve uygulama becerilerini geliştirmek için kısa ve mobil cihazlara uygun eğitim modülleri sunun

Çalışanları motive etmek, bağlılıklarını ve eğitim programlarına katılımlarını artırmak için oyun benzeri unsurlar ve teşvikler kullanın

Yönetim ve mağaza çalışanları arasında anlık iletişimi kolaylaştırmak için duyurular, sohbetler, anketler ve forumlar kullanın

Promosyonlar ve eğitim oturumları gibi sanal ve mağaza içi etkinlikler düzenleyin

SellPro sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri göz önüne alındığında, platformun benimsenmesinde bir öğrenme eğrisi vardır

Üçüncü taraf uygulama entegrasyonları Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk ve Disqus ile sınırlıdır

SellPro fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme, ardından aylık 500 $

SellPro puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli yorum yok

En İyi Perakende İletişim Yazılımları

Perakende takımınız için doğru iletişim aracını bulmak, işlerin ne kadar sorunsuz yürüdüğü ve müşterilerinizin ne kadar memnun olduğu konusunda büyük bir fark yaratabilir.

Tüm seçenekler arasında ClickUp en iyisi. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir: proje yönetimi, takım yönetimi, gerçek zamanlı sohbetler ve perakende sistemlerinizle entegrasyonlar.

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