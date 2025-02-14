Etkili Planlama için En İyi 10 AI Planlama Asistanı

Hala yapılacakları defterlere mi kaydediyorsunuz, birden fazla takvim hesabında dağınık etkinlikleri mi arıyorsunuz veya görevleriniz için hatırlatıcıları manuel olarak mı ayarlıyorsunuz?

Birden fazla taahhüdü yönetirken ve çeşitli verimlilik veya zaman yönetimi tekniklerini denerken, bir şey netleşir. Bir planlama sürecine sahip olmak gerekli hale gelir.

AI planlama asistanı kullanmak bu tür durumlarda çok yararlı olabilir!

Bir AI asistanı, takvim etkinliklerinizi düzenleyebilir, görevleri planlayabilir, saat dilimi sorunlarını yönetebilir, planlama çakışmaları için uyarılar gönderebilir ve görev planlamasını devralabilir.

Sizin gibi profesyoneller için en iyi 10 AI planlama aracının listesine göz atalım.

⏰60 saniyelik özet Taahhütlerinizi yerine getirin, takviminizde çakışmaları önleyin ve tüm son teslim tarihlerinizi karşılayın. Bu 10 AI planlama asistanı size yardımcı olabilir: : AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi ClickUp: AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi Reclaim. ai: Görev ve alışkanlıkları planlamak için en iyisi Saat yönünde: Takvimi optimize ederek odaklanmayı en üst düzeye çıkarmak için en iyisi Motion: Yöneticiler ve profesyoneller için sonsuz görevler arasında öncelik belirlemek için en iyisi Skedpal: Görevleri gerçek zamanlı olarak ayarlamak için en iyisi Trevor: Öncelik tabanlı görev sıralama için en iyisi Clara: E-posta ile iletişim kurmak için en iyisi Sidekick AI: Toplantı planlama ve koordinasyonunu otomatikleştirmek için en iyisi Kronologic: Harici müşterilerle iletişim kurmak için en iyisi Scheduler. ai: Daha yüksek verimlilik için otomatik planlama için en iyisi

Bir AI planlama asistanında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi AI planlama asistanını bulmaya geçmeden önce, deneyiminizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Akıllı takvim asistanı: En iyi En iyi AI takvimler , görevleri otomatik olarak önceliklendirir ve otomatik toplantı hatırlatıcıları gönderir, takip etmeyi hatırlatır, planlama önerileri sunar ve verimlilik puanınızı artırır

Saat dilimleri ve entegrasyonlar dahil: AI planlama asistanınız farklı saat dilimlerine, konumlara ve sürelerine göre randevu ve toplantılar planlayabilmelidir. Ayrıca farklı proje yönetimi araçları, takım işbirliği yazılımları, Google görevleri ve birden fazla takvimle entegrasyona açık olmalıdır

Sorunsuz kurulum: AI görev yöneticisine sahip olmanın amacı, zaman kazanmak ve işleri otomatikleştirmektir. Planlama asistanınızı kurmak 10 dakikadan fazla sürmemelidir

Güvenli ve güvenilir : AI asistanlarını seçerken veri şifreleme en önemli önceliğiniz olmalıdır. Bu, bir AI planlama uygulamasının sahip olması gereken en temel özelliklerden biridir. Düzenli güvenlik güncellemeleri, şeffaf veri işleme ve temel gizlilik kurallarına uygunluk özelliklerine sahip araçları tercih edin

İyileştirme için içgörüler: En iyi AI planlama asistanı, işinizi tutarlı bir şekilde geliştirmek için ara sıra seçilmiş ipucu ve püf noktalarının yer aldığı listeler göndermelidir. Bunlar, En iyi AI planlama asistanı, işinizi tutarlı bir şekilde geliştirmek için ara sıra seçilmiş ipucu ve püf noktalarının yer aldığı listeler göndermelidir. Bunlar, verimli toplantılar yapma veya haftalık program oluşturma gibi talimat kılavuzları ve bazen farklı departmanlar için verimlilik puanları olabilir

Kullanıcı dostu bir arayüz: Zaman yönetimi için bir Zaman yönetimi için bir AI , kullanıcı dostu ve hızlı bir deneyim sunmalıdır. Gezinmesi kolay, işlevsel olmalı ve sınırsız ve özelleştirilebilir planlama tercihleri sunmalıdır

En İyi 10 AI Planlama Asistanı

AI'yı kişisel asistanınız olarak en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Aşağıdaki AI planlama yazılım araçlarından birine kaydolarak başlayın. Programınızı optimize etmek, yinelenen görevleri ortadan kaldırmak ve hatta yapılacak işlerinizi düzenlemek için önerilerde bulunacaklar. Toplantı çakışmalarını yönetirken veya iş stresinden bunaldığınızda, bu araçlar imdadınıza yetişecek.

1. ClickUp (AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

Hemen deneyin Öncelikli görevlerinizi ve birikmiş işlerinizi doğrudan ClickUp Takviminize sürükleyip bırakın

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden kopuk araçlara dağılmış durumda ve bu da bizi yavaşlatıyor.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama ile bu sorunu çözer. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

ClickUp'ı en iyi AI planlama asistanı yapan şey, AI destekli Takvimidir! Ancak bu sadece bir takvim değildir; iş akışınızı otomatikleştiren dinamik bir planlayıcıdır. AI'sını kullanarak öncelikli görevlerinizi akıllıca zamanlayabilir ve en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. ClickUp, görevlerinizi analiz eder ve en uygun zamanları önerir. Geride kalırsanız, otomatik olarak yeniden planlar ve manuel ayarlamalar yapmanıza gerek kalmadan işlerinizi yolunda tutar.

Ayrıca toplantı koordinasyonunu da basitleştirir. ClickUp, kişisel toplantı kolaylaştırıcınız olarak görev yapar, takımınızın uygunluk durumunu gösterir ve Zoom ve Google Meet gibi platformlardan toplantı ayrıntılarını otomatik olarak doldurur.

Platformun yerel AI'sı ClickUp Brain, bunu bir üst seviyeye taşıyor. Önceliklendirme, planlama, proje güncellemelerini özetleme, çalışma alanınızın her yerinden bilgi alma, rutin raporlamayı otomatikleştirme ve hatta içerik oluşturma gibi günlük görevleri basitleştirmek için tasarlanmıştır.

AI'dan planlama konusunda yardım isteyin; en uygun zamanı bulup davetiyeyi gönderecektir

ClickUp Meetings ise, toplantıları doğrudan ClickUp içinde planlamanıza, organize etmenize ve yönetmenize olanak tanıyarak, birden fazla proje yönetimi ve iletişim platformunu aynı anda kullanmanın getirdiği karışıklığı önler.

ClickUp Meetings ile toplantıları tek bir yerden düzenleyin ve planlayın

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp 'un Görev Yönetimi özellikleriyle, artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Örneğin, ClickUp Zoom Entegrasyonu ile toplantıları doğrudan ClickUp'tan planlayabilir, ClickUp Sohbet veya Görev yorumlarından anında Zoom toplantıları başlatabilir ve Zoom toplantılarından otomatik olarak ClickUp Görevleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Görevleri içinde Zoom toplantı bağlantılarını yönetebilir ve toplantı kayıtlarını ve transkriptlerini doğrudan ClickUp'ta alabilirsiniz!

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'taki AI Notetaker'ı kullanarak, katılmasını izin verdiğiniz her toplantıdan sonra toplantı notlarını, transkriptleri ve ses kayıtlarını doğrudan gelen kutunuza alın!

💡Pro İpucu: ClickUp Takım Programı Şablonunu kullanarak takım iş yüklerini görselleştirin ve görevlerin kolayca ve doğru bir şekilde dağıtılmasını sağlayın. Her takım üyesinin öncelikleri ve görev bağımlılıkları için özel alanlar ekleyerek şablonu özelleştirin. Bu, daha net bir hesap verebilirlik sağlar ve sorumlulukların çakışmasını önler. Hatırlatıcıları otomatikleştirerek takımınız için son teslim tarihlerini ön planda tutun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, hemen her duruma uyum sağlayabilmesi ve neredeyse tüm sıradan görevleri otomatikleştirebilmesidir. Ayrıca, tüm hizmetleri (e-postalar, takvimler vb.) entegre edebilmesi hayatımı çok kolaylaştırıyor.

ClickUp'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik, hemen her duruma uyum sağlayabilmesi ve neredeyse tüm sıradan görevleri otomatikleştirebilmesidir. Ayrıca, tüm hizmetleri (e-postalar, takvimler vb.) entegre edebilmesi hayatımı çok kolaylaştırıyor.

2. Reclaim. ai (Görev ve alışkanlıkları planlamak için en iyisi)

Reclaim. ai, Google Takvim ile ücretsiz olarak entegre olan akıllı takvim yönetim sisteminiz olma potansiyeline sahiptir. Öne çıkan özelliklerinden biri "alışkanlık özelleştirme"dir

Bir alışkanlık oluşturmak veya kontrol etmek için ideal zamanları ayarlayabilir, alışkanlığın ne kadar esnek olması gerektiğini belirleyebilir ve hatta AI asistanının bu zamanı ne kadar korumalı tutması gerektiğini bile karar verebilirsiniz.

Örneğin, öğle yemeği molasına değer veriyorsanız, Reclaim'e acil bir durum olmadıkça bu alanı boş bırakmasını söyleyebilirsiniz.

Reclaim. ai en iyi özellikler

Kullanıcıların tercihlerine ve uygunluk durumlarına göre görevlerin ve toplantıların otomatik olarak planlanmasının keyfini çıkarın

Çalışma saatlerinizi ayarlayın, işe alım sırasında öncelik vermek istediğiniz alışkanlıkları ekleyin

Verimliliğinizle ilgili içgörülerden yararlanarak iyileştirme alanlarını belirleyin

Reclaim. ai sınırlamaları

Kullanıcı tercihlerini ve iş alışkanlıklarını tamamen anlamak için zaman gerektirir

Bazen zamanın kullanılabilirliğini fazla tahmin edebilir ve bu da yoğun programlara neden olabilir

Reclaim. ai fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Aylık 10 $/koltuk

İş: Aylık 15 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Reclaim. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Etkili bir geriye dönük planlama nasıl oluşturulur?

3. Clockwise (Odaklanmayı en üst düzeye çıkarmak için takvimi optimize etmek için en iyisi)

via Clockwise

Derinlemesine çalışmak için daha fazla zamanınız olduğunu, toplantı çakışmalarının azaldığını ve önceliklerinizi gerçekten yansıtan bir takvimin olduğunu hayal edin. Clockwise bunu yapar.

Clockwise'ın ana hedefi basit: daha büyük odak blokları oluşturarak, toplantı çakışmalarını çözerek ve programınızı nasıl yönettiğinize dair içgörüler sunarak size daha fazla zaman kazandırmak. Bu sadece bir araç değil; akıllı planlama bağlantıları sunan bir takvim yardımcısıdır ve iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle her zamanki gibi gidip gelmeler olmadan koordinasyonu kolaylaştırır. Clockwise, iş düzeninizi ve tercihlerinizi öğrenerek takviminizin önceliklerinizi yansıtmasını sağlar ve randevuları manuel olarak planlamanın getirdiği bilişsel yükü azaltır.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Takım etkinlikleri için paylaşılan takvimler oluşturarak daha iyi koordinasyon ve şeffaflık sağlayın

Kendi çalışma saatlerinizi, toplantı sürelerinizi ve toplantı olmayan günlerinizi ayarlayın, takvimi kendinizin ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Slack ve Asana gibi araçlarla verileri senkronize edin, bildirimler ve güncellemelerle programınız hakkında bilgi sahibi olun

Clockwise sınırlamaları

Odaklanma zamanının otomatik olarak planlanması bazen kullanılabilirliği bloke edebilir ve böylece toplantılara açık olabileceğiniz zamanlarda meşgul olarak görünmenize neden olabilir

Kullanıcılar, özellikle Slack ile entegrasyonlarda bağlantı kesintileri veya diğer uygulamalarla çakışmalar yaşayabileceğine dair örnekler not etti

Saat yönünde fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Takımlar: Aylık 6,75 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İş: Aylık 11,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Clockwise hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Clockwise'ı ve odaklanma zamanı ayarlama özelliğini çok seviyorum. Gün içinde parçalı zaman dilimlerinde ne kadar çok zaman kaybettiğimi fark etmemiştim!

Clockwise'ı ve odaklanma zamanı ayarlama özelliğini çok seviyorum. Gün içinde parçalanmış zamanla ne kadar çok şey kaybettiğimi fark etmemiştim!

Ayrıca okuyun: Zaman ve Takvim Yönetimi için Clockwise Alternatifleri

4. Motion (Sonsuz görevleri aynı anda yürüten yöneticiler ve profesyoneller için en iyisi)

via Motion

Her gün ne iş yapacağınızı ve ne zaman yapacağınızı belirlemek için ne kadar zaman kaybediyorsunuz? Motion, zaman yönetimi ve görev önceliklendirmeyi tek bir araçta birleştirir. Mevcut takvimlerinizi bağlayarak ve çalışma saatleri, görev öncelikleri ve toplantı uygunlukları için tercihlerinizi ayarlayarak başlayın.

Bundan sonra, AI planlama asistanı, yapılacak işlerinizi toplantılar arasındaki boşluklara yerleştirmenize, odaklanma zamanınızı korumanıza ve hatta yeni öncelikler ortaya çıkarsa görevleri otomatik olarak yeniden planlamanıza yardımcı olur. Motion, esnekliği ve hassasiyeti dengeleyerek gününüzün kaotik değil, yönetilebilir hissettirir.

Motion'ın en iyi özellikleri

Yapay zeka planlama aracıyla son teslim tarihlerini net bir şekilde görselleştirin, kullanıcıların görevlere öncelik vermesine ve iş yükünü yönetmesine yardımcı olun

Görev girdisini ve takvim yönetimini basitleştiren, genel kullanıcı deneyimini iyileştiren sezgisel arayüzden yararlanın

Yaklaşan görevler ve toplantılar hakkında gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler alın, işlerinizi takip edin

Hareket sınırlamaları

Motion'ı bireysel iş akışlarına mükemmel şekilde uyacak şekilde ayarlamak, özelleştirme için zaman ve çaba gerektirdiği için karmaşık olabilir

Kullanıcılar, mobil uygulamanın masaüstü sürümünde bulunan bazı işlevlerin eksik olduğunu hissedebilir ve bu da hareket halindeyken verimliliği etkileyebilir

Hareketli fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Bireysel: Aylık 34 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 20 $/kullanıcı

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor. Takımınıza uygulamak ve herkesin takvimlerini bağlamak oldukça kolay.

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem veya boş zamanım olması durumunda, alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor. Takımınıza uygulamak ve herkesin takvimlerini bağlamak oldukça kolay.

Ayrıca okuyun: AI Takvimli En İyi Hareket Uygulaması Alternatifleri

5. Skedpal (Görevleri gerçek zamanlı olarak ayarlamak için en iyisi)

skedpal aracılığıyla

AI destekli bir görev ve zaman yönetimi aracı olan Skedpal, kişisel asistanınız gibi çalışarak yapılacakları takviminizle birleştirerek gününüzü düzenlemenize yardımcı olur. Platform, görevleri, toplantıları ve kişisel zamanlarını dengelemekte zorlanan yoğun profesyoneller için tasarlanmıştır.

AI planlama asistanı, görevlerinizi çalışma hızınıza ve uygunluğunuza göre kendini ayarlayan "akıllı bloklar" halinde düzenler. Sonsuz görevler tarafından boğulmuş hissetmek yerine, görevlerin önceliklerine ve uygun zamanlarınıza göre doğrudan gününüze haritalandığını göreceksiniz.

Skedpal'ın en iyi özellikleri

Doğal dil kullanarak görev girdisini etkinleştirin, görev ekleme ve planlama sürecini basitleştirin

En önemli işlerin önce yapılmasını sağlayarak görevlere öncelik verin

Google Takvim, Outlook ve Trello gibi görev yönetimi araçlarıyla sorunsuz senkronizasyon

Skedpal sınırlamaları

Görev kategorilerini ve görünümleri özelleştirmek diğer araçlar kadar esnek değildir

Görevleri senkronize etmek ve programınızı yönetmek için internet bağlantısı gerektirir, bu da belirli ortamlarda sınırlayıcı olabilir

Bireyler için harika olsa da, daha büyük takımlar Skedpal'ın işlevselliğini işbirliğine dayalı planlama için daha az uygun bulabilir

Skedpal fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Bireysel: 14,99 $/ay

Takım: 9,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Skedpal puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,6/7 (150'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? AI teknolojisi, on yılın sonuna kadar gelirleri 15 trilyon doların üzerinde önemli ölçüde artırabilir.

6. Trevor (Öncelik tabanlı görev sıralama için en iyisi)

via Trevor

Kaydolduğunuzda, Trevor mevcut Outlook ve Google takviminizle ve Todoist veya Asana gibi görev yönetimi platformlarınızla senkronizasyon sağlar. AI planlama asistanı tüm görevlerinizi devralır ve mevcut zaman dilimlerine göre düzenler.

Trevor, görevleri aciliyet, öncelik ve son tarihlere göre düzenler. Akıllı planlama motoru, yeni görevler eklendikçe kendini ayarlar, böylece gününüz asla aşırı yüklenmez ve önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Trevor'ın en iyi özellikleri

Toplantı geç kalırsa veya bir görev beklenenden uzun sürerse, diğer görevleri erteleyin

Birden fazla zamanlama görünümü seçeneğinden (Kompakt, Ön Tanımlı, Ayrıntılı) yararlanın

Kullanımı kolay arayüzü sayesinde hızlı bir şekilde başlayın ve aracı kullanmaya hemen başlayın

Trevor sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, bu AI planlama asistanı, daha kapsamlı görevler gerektiren kullanıcıların aradığı gelişmiş işlevlerden yoksun olabilir

Etkili görev planlama ve yönetimi, kullanıcılardan doğru ve tutarlı girdi gerektirir ve bu da zaman alıcı olabilir

Trevor fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: 6 $/aylık

Trevor puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Clara (Gidiş-gelme e-postalarıyla iletişim kurmak için en iyisi)

clara aracılığıyla

Clara Labs, toplantıları planlamak, takipleri yapmak ve farklı saat dilimlerine uyum sağlamak için güvenilir bir çözüme ihtiyaç duyanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, zaman önermek, uygunluğu onaylamak ve son dakika değişikliklerine uyum sağlamak gibi e-posta iletişiminin karmaşıklıklarını da yönetir.

Clara'yı diğerlerinden ayıran özellik, yapay zekayı insan denetimi ile birleştirme yeteneğidir. Bu, küçük bir canlı asistan takımının her şeyi sorunsuz bir şekilde yürütmek için izleme ve gerektiğinde müdahale etme anlamına gelir.

Clara'nın en iyi özellikleri

Yapılandırılabilir çalışma saatleri ve tampon sürelerinden yararlanın

Gerçek zamanlı güncellemeler için Microsoft ve Google takvimleriyle entegre edin

İnsan benzeri etkileşimler için doğal dil işleme teknolojisinin avantajlarından yararlanın

Clara sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, toplantı tercihleri için derinlemesine özelleştirme seçeneklerinin eksikliğini sınırlayıcı bulabilir

Yoğun zamanlarda, hibrit insan-AI sistemi bazen daha yavaş yanıt süreleri yaşayabilir

Clara fiyatlandırması

Yeni fiyatlandırma modelini henüz açıklamadılar

Clara puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Puanlama mevcut değil

8. Sidekick AI (Toplantı planlama ve koordinasyonunu otomatikleştirmek için en iyisi)

sidekick AI aracılığıyla

Takviminiz sürekli değişiyor ve bu da sizin değerli zamanınızı yeniden planlama, e-posta gönderme ve herkes için uygun bir zaman bulmaya çalışmakla geçirmenize neden oluyor. Sidekick AI, sürekli manuel giriş gerektirmeden planlama görevlerini devralarak ve toplantıları ve randevuları otomatik olarak yöneterek daha iyi bir yol sunar.

Microsoft veya Google takviminize ve diğer verimlilik araçlarına bağlandıktan sonra, Sidekick AI günlük programınızı analiz eder. Asistan, göze çarpmayan bir şekilde tasarlanmıştır; toplantı planlamanın zorlu işlerini üstlenir, uygunluk durumunuza göre en uygun zamanları önerir ve değişiklikleri veya iptalleri yönetir.

Değişikliklere tepki vermenizi beklemek yerine, çatışmaları önceden tahmin eder ve ortaya çıkmadan çözümler sunar.

Sidekick AI'nın en iyi özellikleri

Manuel giriş yapmadan toplantıları planlamak için karşılıklı e-postaları yönetin

Farklı toplantı türleri için desteği kullanın (keşif görüşmeleri, demolar, başlangıç toplantıları)

Tüm verilerinizin uyumlu olmasını sağlamak için görev yönetimi uygulamaları ve iletişim platformları dahil olmak üzere çeşitli verimlilik araçlarıyla entegre edin

Sidekick AI sınırları

Birçok görevi otomatikleştirirken, belirli tercihler veya toplantı türleri için daha az özelleştirme seçeneği vardır

Sidekick, toplantıları planlamak için e-posta iletişimini kullanır; bu, diğer yöntemleri (ör. doğrudan mesajlaşma uygulamaları) tercih edenler için ideal olmayabilir

Sidekick AI fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Süper kahraman planı: Aylık 5 $

Sidekick Business BETA: Özel fiyatlandırma

Sidekick AI puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Sidekick hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Sidekick AI benim için inanılmaz bir zaman tasarrufu sağladı ve her gün müşterilerle toplantı ayarlayan herkes için vazgeçilmez bir araç... Bir e-postayı ileterek otomatik olarak toplantı ayarlayabilmek, en azından harika bir şey — takviminizi dolduran tüm toplantıları yönetmenize yardımcı olacak kendi "Sidekick"iniz varmış gibi hissediyorsunuz!

Sidekick AI benim için inanılmaz bir zaman tasarrufu sağladı ve her gün müşterilerle toplantı ayarlayan herkes için vazgeçilmez bir araç... Bir e-postayı ileterek otomatik olarak toplantı ayarlayabilmek, en azından harika bir şey — takviminizi dolduran tüm toplantıları yönetmenize yardımcı olacak kendi "yardımcınız" varmış gibi hissediyorsunuz!

🧠 İlginç Bilgi: 10 kuruluştan 9'u, AI sayesinde rakiplerine göre avantajlı olduğunu kabul ediyor.

9. Kronologic (Harici müşterilerle iletişim kurmak için en iyisi)

kronologic aracılığıyla

Kronologic AI planlama asistanı, karşılıklı olarak uygun zaman aralıklarını bulmayı ve takvim davetlerini göndermeyi otomatikleştirirken, tampon süreleri ve tercih edilen toplantı süreleri gibi tercihleri de dikkate alır.

Dış müşteriler veya iş arkadaşlarıyla düzenli olarak koordinasyon yapan takımlar için işe yarar. Kronologic AI, önceden ayarlanmış uygunluk bilgileri sunarak ve saat dilimi farklarını otomatik olarak yöneterek manuel koordinasyon ihtiyacını azaltır.

Kronologic'in en iyi özellikleri

Toplantı saatlerini önerme ve onaylama, takvim davetiyeleri gönderme dahil olmak üzere tüm planlama sürecini yönetin

Toplantı planlamada herkesin uygunluğunu sağlayarak çakışmaların önlenmesini sağlayın

CRM platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Kronologic sınırlamaları

Kronologic yalnızca planlamaya odaklanmıştır ve entegre görev veya proje yönetimi özellikleri sunmaz

Birçok planlama aracı gibi, Kronologic de iletişim için e-postaya dayanır, bu da diğer yöntemleri (örneğin Slack) tercih eden takımlar için uygun olmayabilir

Kronologic fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Bireysel: Aylık 6 $/kullanıcı

Küçük takım: Aylık 112 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 1000 $/10 kişilik takımlar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kronolojik derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,2/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Gerçek kullanıcılar Kronologic hakkında ne diyor?

Kronologic'teki AI'nın takım için toplantıları planlamasını seviyorum, bu sayede sayısız e-posta alışverişinden kurtuluyoruz. Kronologic ekibi de sürekli yeni özellikler ekliyor. Satış ekibimiz platformu çok seviyor ve daha fazla toplantı yapmayı seviyor.

Kronologic'teki yapay zekanın takım için toplantıları planlamasını seviyorum, bu sayede sayısız e-posta alışverişinden kurtuluyoruz. Kronologic ekibi de sürekli yeni özellikler ekliyor. Satış ekibimiz platformu çok seviyor ve daha fazla toplantı yapmayı seviyor.

10. Scheduler. ai (Verimlilik için otomatik planlama için en iyisi)

via Scheduler AI

Scheduler AI, birden fazla katılımcıyı yönetebilen bir planlama asistanıdır ve sürekli giriş yapmaya gerek kalmadan herkesin uygunluğunun hesaba katılmasına olanak tanır.

AI asistanı ayrıca, minimum ve maksimum toplantı süreleri ve tercih edilen çalışma saatleri gibi toplantı türleri için kurallar ve tercihler belirlemenizi sağlar.

Sık sık birden fazla randevuyu aynı anda idare edenler için Scheduler AI, takvimi düzenli tutmaya yardımcı olan verimli ve zaman kazandıran bir çözümdür.

Scheduler. ai'nin en iyi özellikleri

İki yönlü AI konuşma özelliklerinden yararlanın

Çakışmalar ortaya çıktığında yeniden planlama yapın ve toplantıların manuel müdahale olmadan ayarlanmasını sağlayın

Birden fazla takvimde gerçek zamanlı kullanılabilirlik analizinden yararlanın

Scheduler.ai sınırlamaları

Scheduler AI, görev veya proje yönetimi için özellikler içermez

Bazı kullanıcılar, özellikle kurallar ve tercihler ayarlanırken, başlangıç sürecini karmaşık bulabilir

Scheduler. ai fiyatlandırma

Başlangıç: 500 $/ay

Büyüme: 1.000 $/ay

İş: 2.500 $/ay

Scheduler. ai puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

ClickUp'ın AI Planlama Asistanı ile Görev ve Toplantı Yönetimini Basitleştirin

AI planlama asistanları, profesyonellerin zamanlarını yönetmelerine yardımcı olarak verimlilik, doğruluk ve kolaylık sağlar. Bu araçlar, birçok manuel görevi otomatikleştirerek toplantı koordinasyonunu kolaylaştırır, planlama çakışmalarını azaltır ve verimliliği artırır.

Ancak, entegrasyon zorlukları, öğrenme eğrileri ve fiyatlandırma gibi sınırlamalar, doğru aracı seçerken bunları zorlaştırabilir.

Ancak ClickUp, verimliliği, zaman yönetimini ve işbirliğini geliştirmek için hepsi bir arada bir çözümdür. Güçlü planlama ve önceliklendirme araçları, AI destekli özellikleri ve özelleştirilebilir şablonları, görev yönetimini basitleştirirken takımların son teslim tarihlerine ve önceliklerine uymasına yardımcı olur.

Neden birden fazla verimlilik aracı için ödeme yapasınız? Görevleri yönetme, toplantıları planlama ve hatta kişisel verimliliğinizi izleme işlerini ClickUp'a bırakın.

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