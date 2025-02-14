Zoom Beyaz Tahtaya Çizim Yapma

Uzak bir ortamda fikir paylaşımı zor olabilir. Bazen 10 dakikalık ayrıntılı sözlü açıklamalar, üç ekran paylaşımı ve sinir bozucu bir "Size e-posta göndereyim" ifadesi gerekebilir

Ama bir çözüm var!

Zoom'un beyaz tahta özelliği bu dinamiği tamamen değiştirir. Sanal toplantınıza doğrudan entegre olan bu özellik, size ihtiyacınız olan görsel özgürlüğü sağlar.

Bu blog yazısı, Zoom Beyaz Tahtalarla ilgili kafa karışıklıklarını giderir. Temel çizimlerden gelişmiş iş akışı diyagramlarına kadar, bir sonraki uzaktan beyin fırtınası oturumlarınızı nasıl canlandırabileceğinizi öğrenin.

Zoom'da "paylaşılan ekran" ile "beyaz tahta paylaşımı" arasında seçim yapmak istemiyorsanız, size yardımcı olacak bir bonus aracımız var. Okumaya devam edin!

⏰ 60 saniyelik özet Zoom Beyaz Tahtası'nda çizim yapma: Zoom'u başlatın, toplantıyı başlatın/katılın ve toplantı kontrollerinde "Beyaz Tahtalar"ı bulun

Zoom'un açıklama araçlarını (çizim, metin vb.) kullanarak beyaz tahtaya çizim yapın

Zihin haritaları, süreç akışları, zaman çizelgeleri ve diyagramlar için Zoom Beyaz Tahta'yı kullanın

Görsel işbirliği için daha sağlam, hepsi bir arada bir çalışma alanı istiyorsanız ClickUp'ı deneyin

Zoom'un yeteneklerini aşan karmaşık diyagramlar oluşturmak için ClickUp'ta Beyaz Tahtaları kullanın ve fikirleri yapılandırmak ve projelere bağlamak için Zihin Haritalarından yararlanın

Zoom'da ClickUp Beyaz Tahtalarını paylaşarak gerçek zamanlı işbirliği yapın ve bilgileri ve güncellemeleri eşzamansız olarak paylaşmak için ClickUp Klipleri oluşturun

Zoom Beyaz Tahtada Çizim Yapma

Görsel iletişim, toplantılara katılırken karışıklığı ortadan kaldırır .

Takım liderleri bunu kullanarak proje akışlarını gerçek zamanlı olarak haritalayabilir, öğretmenler denklemleri adım adım çözebilir ve uzaktaki takımlar bir sonraki büyük atılımları için beyin fırtınası yapabilir. Zoom Beyaz Tahtalar her şeyi daha kolay hale getirir.

Zoom'u etkili bir şekilde kullanmak için sanatçı veya teknoloji uzmanı olmanız gerekmez. Basit akış şemalarından ş Akışı diyagramları oluşturmaya kadar, Zoom toplantıları her türlü sanal işbirliğini daha net, daha hızlı ve daha etkili hale getirir.

Zoom'un beyaz tahtasına erişmek ve kullanmak için adım adım kılavuz:

Adım 1: Zoom uygulamanızı başlatın

Bilgisayarınızda Zoom uygulamasını bulun ve çift tıklayarak açın. En iyi işlevsellik için uygulamanın en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Adım 2: Zoom toplantısı başlatın veya katılın

Zoom oturumunu başlatmanın iki yolu vardır:

Yeni toplantı oluşturun: Hemen bir toplantı başlatmak için Yeni Toplantı seçeneğine tıklayın Mevcut bir toplantıya katılın: Toplantı ID'niz veya bağlantınız varsa, Katıl'ı tıklayın ve Zoom odasına bağlanmak için gerekli bilgileri girin

zoom aracılığıyla

3. Adım: Toplantı denetimlerini bulun

Toplantıya katıldıktan sonra, ekranınızın alt kısmında toplantı denetimlerini bulun. Bu araç çubuğu genellikle sesi kapatma/açma, videoyu başlatma/durdurma, ekranı paylaşma ve daha fazlası gibi seçenekleri içerir

Adım 4: Beyaz Tahta seçeneğini bulun

Toplantı denetimlerinde Beyaz Tahta seçeneğini göreceksiniz. Devam etmek için bu seçeneği tıklayın.

Beyaz Tahta seçeneğini bulamazsanız, Daha Fazla (…) etiketli üç noktaya tıklayın. Bu, ek özelliklerin bulunduğu bir menü açacaktır

5. Adım: Beyaz tahta seçin veya oluşturun

Beyaz tahta oluşturmaya başlamak için şunları yapabilirsiniz:

1. Mevcut bir beyaz tahta seçin

Daha önce oluşturduğunuz beyaz tahtalar burada listelenecektir. Şu ekranı göreceksiniz:

Tüm Beyaz Tahtalar (erişebileceğiniz her şey)

Son (en son işleriniz)

Beyaz Tahtalarım (sizin oluşturduğunuz)

Benimle Paylaşılanlar (ortak çalışmalar)

Yıldızlı (favorileriniz)

Çöp Kutusu (sildiğiniz öğeler)

Projeler (düzenlenmiş koleksiyonlar)

2. Yeni bir beyaz tahta oluşturun

Yeni başlamak istiyorsanız, yeni bir tane oluşturun. Üzerine tıklayın, boş bir beyaz tahta açılacaktır

👀 Biliyor muydunuz? Zoom Beyaz Tahta'yı küçük toplantı odalarında kullanabilirsiniz. Bu, her küçük toplantı grubunun kendi işbirliği alanına sahip olmasını sağlar ve daha büyük toplantılar sırasında küçük grup etkinlikleri veya tartışmalar için mükemmeldir.

6. Adım: Beyaz tahtayı kullanma

Beyaz tahta açıldığında, ekranın sol tarafındaki açıklama araçlarını not edin. Bu araç çubuğu, çizim, metin ekleme ve daha fazlası için çeşitli araçlar içerir

7. Adım: Beyaz tahtaya çizim yapma

Beyaz tahta çizim araçlarıyla fikirleri görselleştirmek daha kolay. Konsept taslağı hazırlamak, planın ana hatlarını çizmek veya açıklamalar eklemek için bu araçlar, düşüncelerinizi hayata geçirmenize yardımcı olur.

İşte nasıl yapacağınız:

Çizim aracını seçin

Çizim veya Kalem gibi simgeleri tıklayarak eskiz yapmaya başlayın

Seçtiğiniz aracın yanındaki renk dairesine tıklayarak renkleri seçin

Renk seçicinin yanında bulunan seçenekleri kullanarak çizgi kalınlığını ayarlayın

Çizmeye başlayın

Beyaz tahta yüzeyinde fare düğmesini basılı tutun

Çizimlerinizi oluşturmak için fareyi basılı tutarak sürükleyin

Çizimi durdurmak istediğinizde fare düğmesini bırakın

🧠 Eğlenceli Bilgi: Toplantılar sırasında, Zoom Beyaz Tahtası üzerinde tic-tac-toe veya hangman gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Bu, buzları kırmak veya beyin fırtınası oturumuna eğlence katmak için yaratıcı bir yoldur.

8. Adım: Katılımcılarla işbirliği yapın

Diğer toplantı katılımcılarının beyaz tahtaya çizim yapmasını veya açıklama eklemesini istiyorsanız, açıklama izinlerini etkinleştirin. Bunu, Beyaz Tahtalar'a eriştiğiniz menüdeki toplantı ayarlarından yapabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Beyaz tahtaya gülen yüz, başparmak yukarı işareti ve hatta parti patlatıcı ekleyebilirsiniz. Toplantılarınıza kişilik ve görsel bir hava katmanın harika bir yolu!

9. Adım: İşinizi kaydedin ve dışa aktarın

Yapacağınız işler otomatik olarak bulutta kaydedilir. Beyaz tahtanıza Zoom çalışma alanından istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Gerekirse, beyaz tahta içeriğinizi PDF, PNG ve CSV biçimlerinde kolayca dışa aktarabilirsiniz.

Bonus bölüm

Beyaz tahta gösterge panelinden daha fazla eylemin kilidini açabilirsiniz. Herhangi bir beyaz tahtanın yanındaki üç noktaya (•••) tıklamanız yeterlidir, şu seçenekler karşınıza çıkacaktır:

Bağlantıyı kopyalayın (beyaz tahtalarınızı başkalarıyla anında paylaşın)

Kilitleyin (istenmeyen değişiklikleri önleyin)

Yeniden adlandırın (düzenli tutun)

Çoğaltın (işinizi kopyalayın)

Yeni sekmede aç (web sürümüne geç)

Etkinliği görüntüleme (değişiklikleri izleme)

Projeye geçin (düzenli kalın)

Çöp Kutusuna Taşı (temizle)

Bu ayrıntılı adımları izleyerek, toplantılarınızda işbirliği ve beyin fırtınası oturumları için Zoom'un Beyaz Tahta özelliğini etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmalıdır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karışıklığı ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

➡️ Ayrıca okuyun: Her Türlü Proje için 10 Diyagram Örneği

Zoom Beyaz Tahtalarının gerçek hayattaki uygulamaları

Zoom beyaz tahtalarının nasıl kullanıldığına dair ilham verici örnekleri inceleyelim. Bu teknikler, sanal beyaz tahtanızı güçlü bir beyin fırtınası aracına dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Zihin haritaları

Zihin haritaları, düşüncelerini görsel olarak düzenlemesi gereken yaratıcı takımlar, pazarlama uzmanları ve ürün geliştiriciler için özellikle yararlıdır.

zoom aracılığıyla

Etkili zihin haritaları oluşturmak için bazı ipuçları:

Merkezi bir fikirle başlayın

Farklı dallar için farklı renkler kullanın

Temiz bağlantılar için Akıllı Tanıma özelliğini kullanın

İş akışları

İş akışlarını oluşturmak, proje yöneticileri, operasyon takımları ve iş analistleri için çok önemlidir.

zoom aracılığıyla

Sürecinizi haritalamaya başlamak için şunları yapın:

Adımlar için şekilleri kullanın

Yön için oklar ekleyin

Açıklamalar için metin kutuları ekleyin

Proje zaman çizelgeleri

Proje zaman çizelgeleri, etkinlik planlayıcıları ve yazılım geliştiricileri gibi profesyonellerin işlerini yolunda tutar. İlerlemeyi ve son teslim tarihlerini görselleştirebilirler.

zoom aracılığıyla

Şu ipuçlarını deneyin:

Dönemler için yatay çizgiler çizin

Farklı takımlar için dikey bölümler kullanın

Önemli dönüm noktaları için işaretleyiciler ekleyin

Öğretim diyagramları

Öğretim diyagramları, eğitimciler ve eğitmenler için çok önemlidir. Karmaşık fikirleri basit ve akılda kalıcı hale getirirler.

zoom aracılığıyla

İşte bunları nasıl oluşturacağınız:

Netlik için birden fazla renk kullanın

Numaralı adımları ekleyin

Önemli diyagramları ileride kullanmak üzere kaydedin

💡Profesyonel İpucu: Beyaz tahtalarınızı ileride başvurmak üzere kategorilere ayrılmış bir depoda düzenleyin.

Çizim için Zoom Beyaz Tahta Kullanımının Sınırlamaları

Zoom çok yönlü bir sanal toplantı platformu olmakla birlikte, sınırlamalarını anlamak sanal işbirliğinizi daha etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. Zoom'un anahtar sınırlamaları şunlardır:

Akıllı tanıma özelliği her zaman güvenilir olmayabilir: Zoom'un akıllı tanıma özelliği bazen aşırı hassas davranarak çizgileri yumuşatabilir ve serbest biçimli çizimleri otomatik olarak şekillere dönüştürebilir Otomatik düzeltme, hassasiyeti etkileyebilir: Bu özellik, çizgilerinizi önceden tanımlanmış şekillere uyacak şekilde ayarladığından, hassas çizimlerin doğruluğunu azaltabilir Çok sayfalı belgeler desteklenmez: Zoom'daki Beyaz Tahta, gerçek çok sayfalı belgeleri desteklemez, bu da karmaşık bilgileri birden fazla sayfada sunma yeteneğinizi sınırlar Senkronizasyon süresi karmaşıklıkla artar: Çizimleriniz ne kadar karmaşık olursa, senkronizasyon süresi o kadar uzun olabilir Şablonlar içe veya dışa aktarılamaz: Şablonlar Zoom ekosistemine kilitlidir, yani favori şablonlarınızı içe aktaramaz veya özel şablonları diğer araçlarda kullanmak üzere dışa aktaramazsınız Boyut sınırı: Çok sayıda öğe içeren karmaşık çizimler Zoom'un boyut sınırına ulaşabilir ve beyaz tahtanız gecikmeye başlayana kadar bunu fark edemezsiniz Depolama sınırı: Beyaz Tahta Plus kullanıcıları, beyaz tahta başına 1 GB depolama kapasitesine sahipken, diğer tüm kullanıcılar beyaz tahta başına 200 MB ile sınırlıdır Hesap gereksinimi bazı katılımcıları hariç tutar: Beyaz Tahtalar yalnızca Zoom hesabı olan katılımcılarla paylaşılabilir; bu, Zoom'u düzenli olarak kullanmayan misafirleri veya müşterileri hariç tutabilir Yeni ve klasik beyaz tahtaları aynı anda kullanamazsınız: Aynı toplantıda yeni Zoom Beyaz Tahta ve klasik beyaz tahtayı aynı anda kullanamazsınız, bu durum sürümler arasında geçiş yapan kullanıcıların kafasını karıştırabilir.

Daha sağlam diyagram yazılım araçlarına ihtiyaç duyan takımlar, özellikle karmaşık diyagramlama ihtiyaçları veya daha fazla işbirliğine dayalı oturumlar için Zoom alternatiflerini keşfetmek faydalı olabilir.

Toplantılar Sırasında Çizim Yapmak için ClickUp'ı Kullanma

Zoom Beyaz Tahta hızlı eskizler ve beyin fırtınası için kullanışlı bir araç olsa da, ClickUp daha sağlam bir çözüm sunar.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, fikirleri görselleştirmek, diyagramlar oluşturmak ve planları eyleme dönüştürmek için kapsamlı, bağlantılı bir çalışma alanı sağlar.

ClickUp'ın ekran paylaşım yazılımı olarak öne çıkan özellikleri şunlardır:

Tüm görsel içerikleriniz için sınırsız yaratıcı alan

Doğal ve hızlı yanıt veren gerçek zamanlı işbirliği

İşlerinizi her zaman, her yerden paylaşın ve erişin

Görevler ve projelerle doğrudan entegrasyon

Her senaryo için özelleştirilebilir şablonlar

Fikirleri anında eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Sorunsuz geri bildirim ve yineleme döngüleri

Takımlar arasında görsel ilerleme izleme

ClickUp'ın görsel araçlar paketi, takımınıza tek bir yerden fikir üretme, organize etme ve uygulama gücü verir.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, çizim ve beyin fırtınası yapmak için tasarlanmıştır. Zoom'un Beyaz Tahtasından farklı olarak, ClickUp profesyonel düzeyde diyagramlar ve akış şemaları tasarlayabileceğiniz tam özellikli bir tuval sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile yaratıcı fikirlerinizi görselleştirin ve daha etkileşimli hale getirin

ClickUp Beyaz Tahtaları ile şunları yapabilirsiniz:

Sürükle ve bırak öğeleri : Şekilleri, bağlayıcıları ve metin kutularını sürükleyip bırakarak anında diyagramınızı oluşturmaya başlayın. Hızlı, kolay ve sezgiseldir, böylece araca değil fikirlerinize odaklanabilirsiniz

Şekilleri ve bağlayıcıları özelleştirin : Öğeleri taşırken otomatik olarak ayarlanan özelleştirilebilir şekiller ve akıllı bağlayıcılar kullanarak ş Akışınızı kişiselleştirin. Diyagramlarınızı temiz ve profesyonel görünümlü tutun

Karmaşık diyagramları işleyin : Performans sorunları hakkında endişelenmeyin — ClickUp Beyaz Tahtalar, büyük ve karmaşık diyagramları gecikme veya yavaşlama olmadan işleyebilir. Birden fazla öğe ekleyin ve yavaşlama olmadan yeniden düzenleyin

Fikirleri esnek bir şekilde düzenleyin : Akış şemaları, zihin haritaları veya herhangi bir görsel yapı oluşturun. ClickUp Beyaz Tahtaları, düzen ve tasarım üzerinde tam kontrol ile fikirleri organize bir şekilde birbirine bağlamak için tam esneklik sağlar

AI ile görüntüler oluşturun: Evet, fikirlerinizi açıklamak için komutlar ekleyin, ClickUp Beyaz Tahtalarındaki ClickUp AI yetenekleri bunları sizin için oluştursun.

Bir sonraki beyin fırtınası toplantınızda ClickUp'ı denemek için sabırsızlanıyor musunuz? Çeşitli kullanım durumları için tasarlanmış bu ücretsiz beyaz tahta şablonlarıyla başlayın.

➡️ Ayrıca okuyun: Kullanım Örnekleri ile ClickUp Beyaz Tahtalar için Başlangıç Kılavuzu

Fikirlerinizi daha net hale getirmek için ClickUp Beyaz Tahtalar'daki AI görüntü oluşturucuyu deneyin!

ClickUp Zihin Haritaları

Görsel fikirlerinizin yapılandırılması gerektiğinde, ClickUp Zihin Haritaları toplantı tartışmalarını organize eylem planlarına dönüştürür.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak fikirlerinize yapı kazandırın

ClickUp Zihin Haritaları şunları sağlar:

Görsel düzenleme: Anahtar kavramlar için ana dallar ve ayrıntılı açıklamalar için alt dallar ile net hiyerarşiler oluşturun

Dinamik düzenleme: Tartışmalar sırasında fikirler geliştikçe dalları gerçek zamanlı olarak ekleyin, yeniden düzenleyin ve değiştirin

İşbirliği özellikleri: Takım üyelerinin zihin haritası içinde doğrudan yorum yapmalarını, bölümlerin sahipliğini almalarını ve ilerlemeyi izlemelerini sağlayın

İş Akışı entegrasyonu: Dalları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, proje zaman çizelgelerine bağlayın ve görsel planları takımlar arasında paylaşın

➡️ Ayrıca okuyun: Görsel Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

ClickUp Toplantıları

ClickUp sadece görsel araçlarla sınırlı değildir. ClickUp'ın Toplantılar özelliği, toplantılarınızı, özellikle de zorlu beyin fırtınası oturumlarını yönetmek için güçlü yöntemler sunar.

Toplantı gündemleri ve görev atamaları : Yapılandırılmış gündemler oluşturun ve toplantılar sırasında görevler atayın. Bu, planınızın yolunda gitmesini sağlar ve Beyaz Tahta veya Zihin Haritalarındaki tüm anahtar kararlar doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere bağlanır

AI Not Tutan: Oturuma katılamıyor musunuz? Oturuma katılamıyor musunuz? ClickUp AI Not Tutan'ı sizin yerinize gönderin. Toplantı notları, eylem öğeleri ve anahtar noktalar sizin için derlenecektir!

Görsellerinizi dinamik iletişime dönüştürün

ClickUp, bu iki yeni özellik ile görsel işbirliğinizi bir üst seviyeye taşıyor:

Beyaz tahtanızı Zoom'da paylaşın: Beyaz tahtalarınızı Zoom ekranlarınızda paylaşarak Beyaz tahtalarınızı Zoom ekranlarınızda paylaşarak ClickUp'ın Zoom Entegrasyonundan en iyi şekilde yararlanın ve takımınıza diyagramlarınızı, akış şemalarınızı veya zihin haritalarınızı gerçek zamanlı olarak gösterin

Asenkron paylaşım ve takımınızı bilgilendirmek için ClickUp'ta klipler kaydedin

ClickUp Klipleri Oluşturun: ClickUp Klipleri'ni kullanarak Beyaz Tahta oturumlarınızı kaydedin ve gereksiz toplantıları önlemek için bunları eşzamansız olarak paylaşın

Utah Valley Üniversitesi Program Yöneticisi Briettny Curtner, Beyaz Tahtalar hakkında şunları söylüyor.

Son olarak, beyaz tahta özelliği? Takıntılıyuz. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimleri ayrıntılı olarak ele almak için sıklıkla kullanıldı.

Son olarak, beyaz tahta özelliği? Takıntılıyız. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimleri ayrıntılı olarak ele almak için sıklıkla kullanıldı.

➡️ Ayrıca okuyun: Akıllara Durgunluk Veren Zihin Haritaları Örnekleri

En iyi fikirlerinizin kaybolmasına izin vermeyin

Zoom Beyaz Tahta düşünceleri görselleştirmeye yardımcı olurken, ClickUp her eskizi takımınızın hemen uygulayabileceği eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürür.

İster gelecek çeyreğin stratejisini haritalandırıyor, ister yeni bir tasarımı inceliyor veya karmaşık kavramları ayrıştırıyor olun, çizimleriniz görsel kavramların görevlere, zaman çizelgelerine ve izlenebilir ilerlemelere sorunsuz bir şekilde aktarıldığı daha büyük bir ekosistemin parçası haline gelir.

ClickUp'a kaydolun, işbirliği yapın ve takımınızın ilerlemesini izleyin.