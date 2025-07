en İyi 15 Gereksinim Yönetimi Aracı

Müşterilerinizi okuma yeteneğiniz olsaydı, projenin her ayrıntısını anlayabilir ve onların gereksinimlerine tam olarak uyan mükemmel bir ürün sunabilir miydiniz?

Zihin okuma konusunda şansımız yok ama neyse ki, bu hayali gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacak birkaç gereksinim yönetimi aracı var!

Gereksinim yönetimi araçları, proje takımlarının değişiklikler ve güncellemeler dahil olmak üzere tüm müşterilerin proje gereksinimlerini takip etmesini sağlar. Bu, proje takımlarının müşterilerinin beklentilerini karşılamasına ve aşmasına yardımcı olur, böylece proje sırasında daha az değişiklik yapılır ve müşteriler genel olarak daha memnun olur. 🙌🏼

Gereksinim yönetimi aracı arıyorsanız, doğru yere geldiniz.

Bu ayrıntılı kılavuz, takımınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 15 gereksinim yönetimi aracını inceler.

Her bir araca dalmadan önce, temel bilgileri ele alalım. Sizin için ideal pazarlama aracı nasıl olmalıdır?

Genel olarak, bir gereksinim yönetimi aracı, müşterinin ihtiyaçlarına göre nihai ürünün nasıl olması gerektiğine dair bir referans sağlamalıdır.

Aşağıda, seçtiğiniz aracın sahip olması gereken 3 önemli özellik bulunmaktadır.

1. Görev yönetimi yetenekleri

ClickUp'ın Pano görünümünde Kanban panonuzdaki görevleri durum, Özel Alanlar, Öncelik ve daha fazlasına göre gruplandırın

Gereksinim yönetimi aracı, görev açıklamaları, veri içe ve dışa aktarma yetenekleri, belge düzenleyiciler, dijital not alma araçları ve daha fazlası gibi özelliklerle proje gereksinimlerini tanımlamanıza, özelleştirmenize ve düzenlemenize olanak sağlamalıdır. Bu bilgiler, seçtiğiniz yazılımda nerede depolanırsa depolansın, her takım üyesi tarafından kolayca erişilebilir ve referans alınabilir olmalıdır.

Proje gereksinimlerini takip etmenize yardımcı olacak diğer yönetim özellikleri nelerdir?

Görevlerde birden fazla atanan kişi, işbirliğine dayalı algılama, izleyiciler, görev ilişkileri ve bağımlılıklar, özelleştirilebilir görev durumları ve gerçek zamanlı düzenleme, bir gereksinim yönetimi aracını iyiden harikaya taşıyabilecek diğer yaygın özelliklerdir. Bu anahtar özellikler, takımınızın işine ekstra bir görünürlük katar ve yazılımı kullanarak daha işbirliğine dayalı bir deneyim için yol açar.

2. Gereksinim analizi

ClickUp'ta tek bir anahtarla kritik yolunuzda kalan görevlere göre iş yükünüzü görün

Kemerlerinizi bağlayın, çünkü bu tür gereksinim yönetimi özelliği katmanlara sahiptir. ✨

Müşterilerinizin gereksinimlerini derinlemesine inceleyerek her ayrıntıyı net bir şekilde tanımlayın. Bu, hangi gereksinimlerin diğerleriyle ilişkili olduğunu gösterir ve olası darboğazları ortaya çıkmadan önce tespit etmenize yardımcı olur! Proaktif olmaktan bahsedelim. 🙂

Ayrıca, projenin ilerlemesini engelleyebilecek herhangi bir bağımlılıkla karşılaşıp karşılaşmayacağınızı ve ne zaman karşılaşacağınızı önceden bileceksiniz.

Gösterge panelleri ve raporlama araçları, bu zorlu görevlerin yanı sıra bir projenin bir aşamadan diğerine geçişini belirleyen dönüm noktalarını takip etmek için harika bir yoldur. İlerlemenizi kontrol etmenin ötesinde, bu özellikler projenin nasıl gittiği, planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediği ve kullandığı kaynaklar hakkında müşterinizle paylaşabileceğiniz önemli bilgiler de sağlar.

3. İşbirliği

ClickUp Belgeleri'nde ortak düzenleme, tipografi seçenekleri ve daha fazlası

Takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür! Gereksinim yönetimi yazılımınızın işbirliğine uygun olması gerekir.

İşbirliği sürekli bir çabadır ve yeni aracınızın tüm özelliklerinde kendini göstermelidir. Bunlar arasında şunlar olabilir:

@Bahsetmeler ile başkalarının dikkatini çekin, sorular sorun ve onay alın

Eylem öğelerini delege etmek ve anahtar konuşmaları bir arada tutmak için atanan ve/veya konu başlıklı yorumlar

Uygulama içi sohbet veya anlık mesajlaşma

Görev durumları değiştiğinde, adınız bahsedildiğinde veya son tarihler kaçırıldığında bildirimler

Tonlarca entegrasyon! Bir sonraki gereksinim yönetimi yazılımınız, işlevselliğini genişletmek ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için diğer araçlarla iyi bir şekilde çalışmalıdır

İşte en sevdiğimiz ve en güçlü gereksinim yönetimi yazılımlarından bazıları, en önemli özellikleri, artıları ve eksileri, fiyat bilgileri ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte.

1. ClickUp

Yorumları ClickUp görevlerine dönüştürün veya anında eyleme geçirilecek öğelere atayın

ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir yerde birbirine bağlayan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Yüzlerce sezgisel ve özelleştirilebilir özelliğe sahip ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın ürünleri mümkün olan en verimli şekilde sunması ve verimliliği yepyeni bir düzeye taşıması için yeterince esnektir.

ClickUp , 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olarak süreçlerinizi kolaylaştırır ve her türlü veriyi tek bir merkezi hub'da toplar. Böylece geliştiriciler, görevler, belgeler, sohbet görünümü, ClickUp Beyaz Tahtalar ve daha fazlası gibi işbirliği araçlarını kullanarak projeler üzerinde planlama, organize etme ve birlikte çalışma yapabilir.

Diğer bir deyişle, her proje için gereksinim yönetimini işler hale getirmek için yüzlerce araca ihtiyacınız yok, sadece ClickUp'a ihtiyacınız var. İşte gereksinim yönetimi için ClickUp'ın en güçlü özelliklerinden bazıları:

ClickUp özellikleri

ClickUp artıları

ClickUp'ın dezavantajları

ClickUp'ın mobil uygulamasında tüm proje görünümleri mevcut değildir

Yüzlerce güçlü özellik, bazı kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir, ancak ClickUp, bu süreçte size yardımcı olmak için 7/24 müşteri desteği sunar. 🙂

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile sınırsız üye ve görev ekleyin, 100 MB depolama alanı kazanın ve 7 $'dan başlayan ücretli planlarla daha gelişmiş gereksinim yönetimi özelliklerine erişin.

P. S. ClickUp, Enterprise Planı da sunmaktadır. 😎

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. SpiraTeam

Via SpiraTeam

SpiraTeam, tam donanımlı bir uygulama yaşam döngüsü yönetim aracıdır. Bu sağlam uygulama, gereksinimlerden test senaryolarına, kodlara ve uygulamaya kadar her şeyi yönetir. Takımınız, kullanıcı hikayeleri oluşturabileceği, görev atamaları alabileceği ve proje ilerlemesini izleyebileceği merkezi bir gösterge panelinden çalışacaktır.

SpiraTeam özellikleri

İşbirliğini kolaylaştırmak için gerçek zamanlı sohbet özellikleri

Gereksinimleri tanımlamak, izlemek ve güncellemek için proje belgeleri

Önde gelen geliştirme ve proje yönetimi platformlarıyla entegrasyonlar

Kişiselleştirilmiş ALM gösterge paneli

Projelerinize uygun özelleştirilmiş iş akışları

SpiraTeam'in avantajları

Kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü

Birden fazla proje türüne uyacak şekilde çok yönlü

Özenli müşteri desteği

SpiraTeam'in dezavantajları

Sıralanabilir bir birikmiş iş listesi yoktur

Yerinde kurulum sürümü pahalıdır

SpiraTeam fiyatlandırması

SpiraTeam, bulut sürümü ve şirket içi sürümü sunar. Bulut sürümünün fiyatı, eşzamanlı kullanıcı başına aylık 34,69 ABD dolarıdır. Şirket içi SpiraTeam planı ise eşzamanlı kullanıcı sayısına göre özelleştirilir.

Spira Team puanları ve yorumları

G2 : 4. 0/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)

3. Modern Gereksinimler

Modern Requirements aracılığıyla

Zaten Azure DevOps kullanıyorsanız, Modern Requirements gereksinim yönetimi için doğal bir seçimdir. Bu araç, sorunsuz ve otomatik gereksinim yakalama için doğrudan Azure DevOps platformuna entegre edilmiştir.

Modern Requirements özellikleri

Kullanıcı hikayelerinizle güncellenen akıllı gereksinim belgeleri

Tek bir tıklama ile gereksinimlere dönüştürülebilen kullanım örnekleri

Gereksinimlerin toplanmasını hızlandırmak için önceden hazırlanmış SSS'ler

Uçtan uca gereksinim izlenebilirliğini basitleştiren izlenebilirlik matrisleri

Gereksinim onay iş akışları ve incelemeler aracılığıyla işbirliği

Modern Requirements'ın avantajları

Gelişmiş düzenleme ve denetlenebilirlik raporları

Onay iş akışları e-imzalarla birlikte gelir

Ücretsiz rehberli bootcamp

İncelemelerden veya tamamlanmadan önce gereksinimleri karşılaştırmak için kullanışlı temel özellik

Modern Requirements'ın dezavantajları

Diğer geliştirme araçlarıyla sınırlı entegrasyon

Gelişmiş şablonlar yoktur

Modern Requirements fiyatlandırması

Modern Requirements ücretsiz deneme sürümü sunar. Fiyatlandırma yalnızca talep üzerine mevcuttur.

Modern Requirements puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: Yok

4. Visure

Via Visure

Belirli bir şekilde yapılandırabileceğiniz bir gereksinim yönetimi aracı arıyorsanız, Visure en iyi seçeneklerden biri olabilir. Bu gereksinim yönetimi aracı, çok fazla özelleştirme ve esneklik sağlar.

Ancak Visure ile sadece gereksinim yönetimi elde etmekle kalmaz, aynı zamanda bu kapsamlı yazılımda değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi ve sorun ve hata izleme özelliklerini de elde edersiniz.

Visure özellikleri

MS Excel, MS Word ve ReqIF'ten otomatik yakalama yoluyla gereksinim toplama

Gereksinim geçmişi aracılığıyla gereksinim izleme

Belge ve öğe düzeyinde sürüm oluşturma

Gereksinimler, testler, riskler, kaynak kodu vb. için uçtan uca izlenebilirlik

Gereksinim doğrulama

Projeler arasında gereksinim ve test paylaşımı

İzlenebilirlik matrisleri, özel şartnameler ve gösterge panelleri için rapor oluşturma

Visure'nin avantajları

IBM DOORS, JIRA, MATLAB ve VectorCAST gibi geliştirme ve mühendislik sektörlerindeki en iyi yazılımlarla entegre olur

Agile, V modeli ve şelale gibi çoklu proje metodolojilerini destekler

Birkaç sektöre özel şablon

Visure'nin dezavantajları

Rapor şablonları oluşturmak sıkıcı ve karmaşıktır

Zor kurulum ve yapılandırma

Visure fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme ve premium sürüm için özel fiyat.

Visure puanları ve yorumları

G2 : 4. 5/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

5. Jama Software

Via Jama Software

Jama Software, aynı derecede karmaşık gereksinimleri olan karmaşık projeler için geliştirilmiştir.

Bu gereksinim yönetimi aracı, gereksinimleri tanımlamak, testler yapmak ve gereksinim analizinden sonra riskleri öngörmek için bir alan sunar.

Jama ile proje bağımlılıklarını yakalayabilir, ilerlemenizi izleyebilir ve proje hedeflerini net bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Jama Software özellikleri

Tarayıcı tabanlı arayüz

Birden fazla mühendislik disiplini ve metodolojisini destekler

Gereksinimlerin ve süreçlerin canlı izlenebilirliği

Gereksinim verilerinin içe ve dışa aktarılmasını destekler

Kullanılabilirliği artırmak için Açık Rest API'yi destekler

Görünürlük ve uyumluluk raporlaması

Sanal incelemeler ve konuşma izleme formunda işbirliği

Jama Software'in avantajları

İçe ve dışa aktarmayı destekleyin

Jira, Ansys ve Azure DevOps gibi çeşitli geliştirme araçlarıyla entegre olur

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun olarak hem şirket içi hem de bulut tabanlı modeller sunar

Jama Software cons

Şablonlar eksik

Sınırlı yerel raporlama araçları

Gecikmeler ve bazen yavaş çalışma

Kurulumu zor

Jama Software fiyatlandırması

Jama Software fiyatları sadece talep üzerine verilmektedir.

Jama Software puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

6. Xebrio

Via Xebrio

Gereksinim yönetimi araçlarında dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik, uçtan uca izlenebilirliktir. Xebrio bunu ve daha fazlasını sunar. Xebrio ile sezgisel onay iş akışları sayesinde gereksinimlerin toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesi sırasında işbirliği çok kolaydır. Bunu hata izleme ile birleştirin ve mükemmel gereksinim yönetimi özelliklerine sahip tam donanımlı bir proje yönetimi aracına sahip olun.

Xebrio özellikleri

Proje yönetimi ve gereksinim yönetimi şablonları

Gereksinim onay şablonları

Gereksinim sürümleme ve sürüm değişiklikleri

Proje zaman takibi

Belge işbirliği

Xebrio'nun avantajları

Tonlarca özelleştirme seçeneği

Görev yönetimi, test kapsamı, gereksinim yönetimi ve proje yönetimi dahil olmak üzere birçok özelliği tek bir yerde sunar

Tüm planlarda sınırsız proje

Xebrio cons

Bu listedeki çoğu araca kıyasla oldukça yeni bir araç

Görev yönetimi ve gereksinim yönetimi ayrı olarak faturalandırılır

Xebrio fiyatlandırması

Gereksinim yönetimi planı, kullanıcı başına aylık 25 dolardan başlar. Xebrio ayrıca 14 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar.

Xebrio puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: Yok

7. Wrike

Via Wrike

Wrike, iş akışı otomasyonu, proje yönetimi ve takım işbirliğini tek bir araçta birleştiren popüler bir iş yönetimi aracıdır. Ancak birçok işbirliği özelliğine rağmen, Wrike'ın dezavantajları da yoktur.

Wrike özellikleri

Herhangi bir değişiklik için gerçek zamanlı güncellemeler ve gereksinimlerin kontrolü

Görsel çatı ve otomatik onay formları

Etkinlik izleme ve etkinlik gösterge paneli

Gereksinimlerin kategorize edilmesi

Wrike artıları

İş akışı oluşturmayı basitleştirmek, gereksinimleri tanımlamak, raporlar oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için çok sayıda şablon

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, talep formları ve iş akışları

Projeleri planlamak ve ayrıntılı gereksinimleri belirlemek için etkileşimli Gantt grafikleri ve paylaşılabilir Kanban panoları

Görevlerin üstünde kalmak için paylaşılan takım takvimleri

Wrike'ın dezavantajları

Bu araç teknik kullanıcılar için tasarlandığından öğrenme eğrisi diktir

Sınırlı ücretsiz plan

Ş Akışları beklediğiniz kadar sezgisel değildir

Wrike ile gereksinimlere öncelik vermek zor

Wrike fiyatlandırması

Wrike'ın profesyonel planı, kullanıcı başına aylık 9,80 $'dan başlar. Wrike'ın ayrıca sonsuza kadar ücretsiz bir planı da vardır.

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (1700+ yorum)

8. IBM DOORS Next

IBM DOORS aracılığıyla

İtibarını kanıtlamış IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, mühendislik projeleri için güvenilir bir gereksinim yönetimi aracıdır. IBM DOORS Next, her ayrıntıda hassasiyet gerektiren karmaşık projeleri olan büyük kurumsal şirketler için özellikle uygundur. IBM DOORS Next ile endüstri standartlarına ve düzenlemelerine uyum sağlarken gereksinimleri kolayca oluşturabilir, izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.

IBM'in gereksinim yönetimi özelliklerine bir göz atalım.

IBM özellikleri

Watson AI ve gereksinim önerileri sunan bir Gereksinim Kalite Asistanı

SaFe, Agile, lean ve sürekli mühendislik dahil olmak üzere tüm mühendislik alanlarında gereksinimleri oluşturun, analiz edin ve izleyin

Dinamik gereksinim izlenebilirliği

Proje durumunu görüntülemek için özel raporlar ve gösterge panelleri

IBM uzmanları

Daha fazla esneklik sunmak için şirket içinde ve bulutta kullanılabilir

Proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnek ve son derece özelleştirilebilir

Karmaşık bir projede gereksinim yönetimi için birçok özellik

IBM cons

Yapılandırma zahmetlidir

Küçük kurumsal işletmeler için oldukça pahalı olabilir

Arayüz bazen hantal ve modası geçmiş gibi hissedilebilir.

IBM fiyatlandırması

Diğer çoğu araç gibi, IBM DOORS Next de ücretsiz deneme sürümüyle gelir ve premium plan için fiyat talep üzerine verilir. Ancak planlar aylık 164 dolardan başlar.

IBM puanları ve yorumları

G2 : 3. 9/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

9. Accompa

Via Accompa

Accompa, piyasadaki en fazla gereksinim yönetimi özelliğine sahip olmayabilir, ancak bu araç, kolay ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve en iyi müşteri desteğinden biriyle bunu telafi ediyor. Daha küçük bir takım iseniz, gereksinim yönetiminin sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli tüm özellikleri burada bulabilirsiniz.

Accompa özellikleri

Bağımlılıklar ve gereksinim değişikliklerinin otomatik izlenmesi

Gereksinim yönetimi için merkezi bir depo

Accompa'ya web tarayıcı erişimi

Değişiklik geçmişi izleme ve temel tanımlar

Otomatik e-posta uyarıları ve entegre tartışma panoları

Accompa pros

Kullanımı kolay

İyi özelleştirme fonksiyonları

Sezgisel arama ve görünüm özellikleri

Accompa cons

Sunulan özelliklerin sayısına göre pahalı

Sorun izleme ve görev yönetimi gibi ücretsiz özellikler yoktur

Ş Akışınızı kurmanıza yardımcı olacak şablonlar yok

Accompa fiyatlandırması

Standart paket 199 $'dan başlar ve 5 kullanıcıyı destekler. Her ek kullanıcı için aylık 29 $ ücret ödersiniz

Accompa puanları ve yorumları

G2 : 4. 0/5 (1 yorum)

Capterra: 4. 0/5 (1 yorum)

10. GatherSpace

Via GatherSpace

GatherSpace, ajansların ve girişimlerin gereksinim yönetimini optimize etmelerine yardımcı olmak için 2006 yılında kuruldu. Bu gereksinim yönetimi aracı, proje yönetimi işlevselliği, bir müşteri portalı ve gereksinim yönetimi yetenekleriyle birlikte gelir.

GatherSpace özellikleri

Gereksinim durumunun izlenmesi

Gereksinimlerin önceliklendirilmesi

Gereksinim yönetimi platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olan müşteri portalı

Gereksinimleri izlemek ve güncellemek için bir mobil uygulama

GatherSpace'in avantajları

Daha küçük takımlar için özel olarak tasarlanmıştır

Proje yönetimi işlevselliğini ekleyerek gereksinim yönetimini kolaylaştırır

Bulut tabanlı, erişimi kolaylaştırır ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlar

GatherSpace'in dezavantajları

Eski bir kullanıcı arayüzü

Sınırlı müşteri desteği materyalleri

Sınırlı raporlama özellikleri

Sınırlı uçtan uca izlenebilirlik

GatherSpace fiyatlandırması

GatherSpace, ücretsiz deneme sürümü ve kullanıcı başına aylık 15 dolardan başlayan ücretli planlar sunmaktadır.

GatherSpace puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 0/5 (3 yorum)

11. Iris Intelligence

Via Iris Intelligence

Iris Intelligence, kuruluşumuzun daha başarılı projeler için risk azaltma önlemlerini belirlemesine ve planlamasına yardımcı olan bir kurumsal proje risk yönetimi yazılımıdır. Iris, küçük inşaat projelerinden karmaşık gezegenler arası görevlere kadar çalışabilecek ölçeklenebilir bir platformdur. 🪐

Iris, savunma, kamu, finans, havacılık ve inşaat şirketleri için en uygun araçtır.

Iris özellikleri

Yeniden kullanım için şablonlayabileceğiniz özel raporlar

Coğrafi bölge ve fonksiyona göre gereksinimler gibi portföy verilerini görüntülemek için portföy dilimleri

Gereksinim güncellemeleri ve değişiklikleri ile ilgili otomatik e-posta hatırlatıcıları

Iris'in avantajları

Farklı projelere ve takımlara uyum sağlamak için ölçeklenebilir ve esnek

Proje yönetimi, risk yönetimi ve gereksinim yönetimi dahil olmak üzere çok sayıda işlev

Modern, sezgisel ve sağlam kullanıcı arayüzü

Iris cons

Bu listedeki çoğu araca kıyasla sınırlı gereksinim yönetimi özellikleri

Temel işbirliği fonksiyonları

Iris fiyatlandırması

Iris fiyatlandırması sadece talep üzerine mevcuttur

Iris puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

12. Aqua ALM

Via Aqua Cloud

Aqua ALM, öncelikle gereksinim yönetimi özelliğine sahip bir test yönetim platformudur. Bu araç, projenin başlangıcında gereksinimleri tanımlamanıza, değişiklikler oldukça bunları güncellemenize ve proje zaman çizelgesi ilerledikçe gereksinimleri izlemenize olanak tanır.

Aqua ALM özellikleri

Özel bağımlılıklar

Gereksinim yönetimini kolaylaştırmak için iş akışı sınırlamaları ve onaylar

Gereksinim durumları, güncellemeler ve daha fazlası hakkında bildirimler

Özel alanlar ve iş akışları

Aqua ALM'nin avantajları

PDF, belge, metin ve resim dahil olmak üzere birden fazla dosya biçimini ekleyebilirsiniz

Tek tıklamayla içe ve dışa aktarma

Özelleştirilebilir şablonlar

Değişiklik geçmişi ve raporları sayesinde gelişmiş izlenebilirlik

Verileri yakalamak ve etkileşimleri kaydetmek için Chrome uzantısı

Aqua ALM cons

Daha geleneksel bir düzen

Önceden tanımlanmış raporlar yoktur

Aqua ALM'nin kurulumu ve özelleştirilmesi zor olabilir

Aqua ALM fiyatlandırması

Aqua ALM, kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarıyla oldukça pahalıdır. Ancak, bu gereksinim yönetimi aracını 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle test edebilirsiniz.

Aqua ALM puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

13. Jira

Jira aracılığıyla

Jira, çevik takımlar için güçlü ve tanınmış bir yazılım geliştirme ürünüdür. Jira, görevleri, kullanıcı hikayelerini ve sorunları planlayıp izleyebileceğiniz Kanban tarzı panolar sayesinde görseldir. Jira kullanıcı arayüzü de modern ve nispeten sezgiseldir. Ancak Jira, daha küçük projeler için çok karmaşık olabilir. Bu durumda, bu Jira alternatiflerinde bir çözüm bulabilirsiniz.

Jira özellikleri

Agile, Scrum, hata izleme ve daha fazlası için hazır şablonlar

Kolay gereksinim yönetimi planlama , izleme ve gereksinimleri analiz etme için Scum panosu

Özelleştirilebilir iş akışları

Jira'nın artıları

Jira-Zendesk entegrasyonu dahil 3.000'den fazla uygulama entegrasyonu

Mükemmel klonlama ve gereksinim önceliklendirme işlevselliği

Görüntüler, videolar, günlükler ve bağlantılar gibi birden fazla ek dosya ekleyin

Jira'nın dezavantajları

Yapılandırması ve öğrenmesi zor

Önemli miktarda bant genişliği gerektirir ve aşırı ağ kullanılabilirliği gerektirir

Arama filtreleri kullanıcı dostu değildir

Jira fiyatlandırması

Jira, 10 kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan ile gelir. Daha fazla özellik ve kullanıcı desteği istiyorsanız, premium planlar kullanıcı başına aylık 7,50 $'dan başlar.

Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4. 2/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (12.000+ yorum)

14. Valispace

Via Valispace

Bu tarayıcı tabanlı yazılım, gereksinim yönetimi konusunda mühendislik takımlarının en iyi dostudur. Valispace, çoğunlukla uydular, uçaklar ve roketler gibi donanım ürünleri geliştiren takımlara yöneliktir.

Valispace ile mühendislik takımları, gereksinimlerin tanımlanmasından testlerin tamamlanmasına kadar bu karmaşık projeleri yönetebilir. İşte bilmeniz gereken diğer özellikler:

Valispace özellikleri

Takımlar, tedarikçiler ve müşterilerle gerçek zamanlı işbirliği

Tam gereksinim izlenebilirliği

Ayrıntılı tasarım ve simülasyonlar

Gereksinim değişiklik geçmişi izleme

Özel gereksinim doğrulama yöntemleri

Valispace artıları

Ayrıntılı kullanıcı izinleri ve otomatik onay ş Akışları

Yeni proje gereksinimlerinin kurulum sürecini kolaylaştıran şablonlar

Uygulama içinde takım iletişimi için yorum ve sohbet özellikleri

Valispace cons

Bazı özellikler gecikebilir veya gerektiği kadar hızlı çalışmayabilir

Proje raporlarında sınırlı bilgi

Valispace fiyatlandırması

Valispace ücretli planları yaklaşık 250 $'dan başlar.

Vailspace puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 5. 0/5 (1+ yorum)

15. Aha

Via Aha

Aha, öncelikle özel gereksinim yönetimi işlevine sahip bir ürün geliştirme yazılımıdır. Bu araç, sprint planlama panoları ve puan kartları aracılığıyla ürün özelliklerine öncelik vermenizi sağlar. Aha ile gereksinimleri tanımlarken, kontrol listeleri ve tablolar ekleyebilir, gereksinimleri diğer mevcut belgelere bağlayabilir ve maketler oluşturabilirsiniz.

Aha özellikleri

Gereksinimleri yönetmek ve gelecek sürümleri planlamak için bir planlama panosu

Gereksinimlerinizin durumunu görüntülemek için Kanban panoları

Proje ilerledikçe kesinliği garanti altına almak için gereksinim onay aşamaları

Müşterinin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde görselleştirmek için hikaye haritaları

Aha'nın avantajları

Proje yönetimi, CRM ve analitik alanlarında 30'dan fazla uygulama ile entegre olur

Her takımın ihtiyaçlarına uygun kapsamlı özellikler

Takımınıza ve şirketinize uyacak şekilde kolay özelleştirme

Aha cons

Kapsamlı olması bir avantaj olsa da, çok fazla özellik ve rapor bu aracı karmaşık hale getiriyor

Aha özelliklerinden tam olarak yararlanmak için sınırlı eğitim materyalleri

Biraz pahalı

Zor öğrenme eğrisi

Aha fiyatlandırma

Aha ücretli paketleri kullanıcı başına aylık 59 dolardan başlar. Aha'nın size uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak 30 günlük ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur.

Aha puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

Aha! ile Jira'yı karşılaştırın!

ClickUp ile Gereksinim Yönetimini Basitleştirin

Uygun bir planlama ve güçlü bir gereksinim yönetimi aracı olmadan, proje gereksinimlerini yönetmek en azından telaşlı bir iştir.

Ayrıca, müşterilerinizi hayal kırıklığına uğratma veya gurur duymadığınız bir ürün sunma riskini de alırsınız. 🙁

Bu gereksinim yönetimi araçları, daha başarılı projeler için gereksinimleri planlamanıza, tanımlamanıza ve izlemenize yardımcı olabilir. Yeni yazılımınız gereksinim yönetimi konusunda yükünüzü hafifleteceğinden, gerçekten önemli görevlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz: takımınızla çalışmak, yüksek kaliteli ürünler oluşturmak ve mutlu müşteriler aracılığıyla yeni bağlantılar kurmak.

ClickUp gibi, en önemli ve olmazsa olmaz gereksinim yönetimi özellikleri ile uygun fiyat arasında dengeyi sağlayan bir araca yatırım yapın. 🥰

Sadece gereksinimleri yönetmek için bir araç elde etmekle kalmaz, işinizi merkezileştirmek ve süreçlerinizi modern takımlar için uygun gelişmiş iş akışı otomasyonu, proje yönetimi ve işbirliği ile kolaylaştırmak için nihai verimlilik platformunu elde edersiniz.

Gereksinim yönetimini en kısa sürede basitleştirmeye ve otomasyona geçirmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun. 💯