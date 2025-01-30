en İyi 15 Gereksinim Yönetimi Aracı

Müşterilerinizi okuma yeteneğiniz olsaydı, projenin her ayrıntısını anlayabilir ve onların gereksinimlerine tam olarak uyan mükemmel bir ürün sunabilir miydiniz?
Zihin okuma konusunda şansımız yok ama neyse ki, bu hayali gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacak birkaç gereksinim yönetimi aracı var!
Gereksinim yönetimi araçları, proje takımlarının değişiklikler ve güncellemeler dahil olmak üzere tüm müşterilerin proje gereksinimlerini takip etmesini sağlar. Bu, proje takımlarının müşterilerinin beklentilerini karşılamasına ve aşmasına yardımcı olur, böylece proje sırasında daha az değişiklik yapılır ve müşteriler genel olarak daha memnun olur. 🙌🏼
Gereksinim yönetimi aracı arıyorsanız, doğru yere geldiniz.
Bu ayrıntılı kılavuz, takımınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 15 gereksinim yönetimi aracını inceler.
Gereksinim Yönetimi Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Her bir araca dalmadan önce, temel bilgileri ele alalım. Sizin için ideal pazarlama aracı nasıl olmalıdır?
Genel olarak, bir gereksinim yönetimi aracı, müşterinin ihtiyaçlarına göre nihai ürünün nasıl olması gerektiğine dair bir referans sağlamalıdır.
Aşağıda, seçtiğiniz aracın sahip olması gereken 3 önemli özellik bulunmaktadır.
1. Görev yönetimi yetenekleri
Gereksinim yönetimi aracı, görev açıklamaları, veri içe ve dışa aktarma yetenekleri, belge düzenleyiciler, dijital not alma araçları ve daha fazlası gibi özelliklerle proje gereksinimlerini tanımlamanıza, özelleştirmenize ve düzenlemenize olanak sağlamalıdır. Bu bilgiler, seçtiğiniz yazılımda nerede depolanırsa depolansın, her takım üyesi tarafından kolayca erişilebilir ve referans alınabilir olmalıdır.
Proje gereksinimlerini takip etmenize yardımcı olacak diğer yönetim özellikleri nelerdir?
Görevlerde birden fazla atanan kişi, işbirliğine dayalı algılama, izleyiciler, görev ilişkileri ve bağımlılıklar, özelleştirilebilir görev durumları ve gerçek zamanlı düzenleme, bir gereksinim yönetimi aracını iyiden harikaya taşıyabilecek diğer yaygın özelliklerdir. Bu anahtar özellikler, takımınızın işine ekstra bir görünürlük katar ve yazılımı kullanarak daha işbirliğine dayalı bir deneyim için yol açar.
2. Gereksinim analizi
Kemerlerinizi bağlayın, çünkü bu tür gereksinim yönetimi özelliği katmanlara sahiptir. ✨
Müşterilerinizin gereksinimlerini derinlemesine inceleyerek her ayrıntıyı net bir şekilde tanımlayın. Bu, hangi gereksinimlerin diğerleriyle ilişkili olduğunu gösterir ve olası darboğazları ortaya çıkmadan önce tespit etmenize yardımcı olur! Proaktif olmaktan bahsedelim. 🙂
Ayrıca, projenin ilerlemesini engelleyebilecek herhangi bir bağımlılıkla karşılaşıp karşılaşmayacağınızı ve ne zaman karşılaşacağınızı önceden bileceksiniz.
Gösterge panelleri ve raporlama araçları, bu zorlu görevlerin yanı sıra bir projenin bir aşamadan diğerine geçişini belirleyen dönüm noktalarını takip etmek için harika bir yoldur. İlerlemenizi kontrol etmenin ötesinde, bu özellikler projenin nasıl gittiği, planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediği ve kullandığı kaynaklar hakkında müşterinizle paylaşabileceğiniz önemli bilgiler de sağlar.
3. İşbirliği
Takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür! Gereksinim yönetimi yazılımınızın işbirliğine uygun olması gerekir.
İşbirliği sürekli bir çabadır ve yeni aracınızın tüm özelliklerinde kendini göstermelidir. Bunlar arasında şunlar olabilir:
- @Bahsetmeler ile başkalarının dikkatini çekin, sorular sorun ve onay alın
- Eylem öğelerini delege etmek ve anahtar konuşmaları bir arada tutmak için atanan ve/veya konu başlıklı yorumlar
- Uygulama içi sohbet veya anlık mesajlaşma
- Görev durumları değiştiğinde, adınız bahsedildiğinde veya son tarihler kaçırıldığında bildirimler
- Tonlarca entegrasyon! Bir sonraki gereksinim yönetimi yazılımınız, işlevselliğini genişletmek ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için diğer araçlarla iyi bir şekilde çalışmalıdır
En İyi 15 Gereksinim Yönetimi Aracı
İşte en sevdiğimiz ve en güçlü gereksinim yönetimi yazılımlarından bazıları, en önemli özellikleri, artıları ve eksileri, fiyat bilgileri ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte.
1. ClickUp
ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir yerde birbirine bağlayan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Yüzlerce sezgisel ve özelleştirilebilir özelliğe sahip ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın ürünleri mümkün olan en verimli şekilde sunması ve verimliliği yepyeni bir düzeye taşıması için yeterince esnektir.
ClickUp , 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olarak süreçlerinizi kolaylaştırır ve her türlü veriyi tek bir merkezi hub'da toplar. Böylece geliştiriciler, görevler, belgeler, sohbet görünümü, ClickUp Beyaz Tahtalar ve daha fazlası gibi işbirliği araçlarını kullanarak projeler üzerinde planlama, organize etme ve birlikte çalışma yapabilir.
Diğer bir deyişle, her proje için gereksinim yönetimini işler hale getirmek için yüzlerce araca ihtiyacınız yok, sadece ClickUp'a ihtiyacınız var. İşte gereksinim yönetimi için ClickUp'ın en güçlü özelliklerinden bazıları:
ClickUp özellikleri
- Takvim, Pano, Gantt, Liste ve daha fazlası dahil olmak üzere 15'in üzerinde özelleştirilebilir ClickUp görünümü ile gereksinimleri planlayın, izleyin ve inceleyin
- Herhangi bir düşünceyi anında eylem öğesine dönüştürmek, hızlı yapılacakları delege etmek ve gereksinim güncellemelerini, tamamlanma durumlarını veya değişiklikleri bildirmek için takım üyelerine @bahsetme özelliği ile yorumlar atın
- İş akışınızı anında oluşturmak ve süreçleri otomatikleştirmek için yüzlerce özelleştirilebilir önceden oluşturulmuş şablon, paydaşlar ve geliştiriciler için bu işbirliğine dayalı ürün gereksinimleri şablonu dahil
- ClickUp Docs, iç içe geçmiş sayfalar, gerçek zamanlı düzenleme, zengin stil seçenekleri ve paylaşılabilir bağlantılar ile dinamik bir belge düzenleyicide gereksinimleri tanımlayarak ayrıntılı SOP'ler ve wiki'ler oluşturun
- İşlemlerin net bir siparişini belirlemek için görev öncelikleri
- ClickUp Beyaz Tahtalar, fikirleri somutlaştırmak, takımla beyin fırtınası yapmak, süreçleri planlamak ve tüm proje gereksinimleri için güvenilir bir bilgi kaynağı sağlamak için kullanın
- ClickUp Tüm takımı uyumlu hale getirmek için ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme özelliğine sahip ClickUp Hedefleri
ClickUp artıları
- ClickUp, her planda zengin bir gereksinim yönetimi özellikleri seti sunar — Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında bile ücretsizdir
- Müşterilerinizin benzersiz gereksinimlerine göre her projeyi planlamak için son derece özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir hiyerarşi altyapısı
- Gösterge panelleri, zaman takibi, dönüm noktaları ve ClickUp'ın benzersiz İş Yükü görünümü dahil olmak üzere ilerlemenizi takip etmenin birçok yolu
- Tüm işlerinizi tek bir merkezi iş merkezinde birleştirmek için 1.000'den fazla güçlü entegrasyon
ClickUp'ın dezavantajları
- ClickUp'ın mobil uygulamasında tüm proje görünümleri mevcut değildir
- Yüzlerce güçlü özellik, bazı kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir, ancak ClickUp, bu süreçte size yardımcı olmak için 7/24 müşteri desteği sunar. 🙂
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile sınırsız üye ve görev ekleyin, 100 MB depolama alanı kazanın ve 7 $'dan başlayan ücretli planlarla daha gelişmiş gereksinim yönetimi özelliklerine erişin.
P. S. ClickUp, Enterprise Planı da sunmaktadır. 😎
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. SpiraTeam
SpiraTeam, tam donanımlı bir uygulama yaşam döngüsü yönetim aracıdır. Bu sağlam uygulama, gereksinimlerden test senaryolarına, kodlara ve uygulamaya kadar her şeyi yönetir. Takımınız, kullanıcı hikayeleri oluşturabileceği, görev atamaları alabileceği ve proje ilerlemesini izleyebileceği merkezi bir gösterge panelinden çalışacaktır.
SpiraTeam özellikleri
- İşbirliğini kolaylaştırmak için gerçek zamanlı sohbet özellikleri
- Gereksinimleri tanımlamak, izlemek ve güncellemek için proje belgeleri
- Önde gelen geliştirme ve proje yönetimi platformlarıyla entegrasyonlar
- Kişiselleştirilmiş ALM gösterge paneli
- Projelerinize uygun özelleştirilmiş iş akışları
SpiraTeam'in avantajları
- Kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü
- Birden fazla proje türüne uyacak şekilde çok yönlü
- Özenli müşteri desteği
SpiraTeam'in dezavantajları
- Sıralanabilir bir birikmiş iş listesi yoktur
- Yerinde kurulum sürümü pahalıdır
SpiraTeam fiyatlandırması
SpiraTeam, bulut sürümü ve şirket içi sürümü sunar. Bulut sürümünün fiyatı, eşzamanlı kullanıcı başına aylık 34,69 ABD dolarıdır. Şirket içi SpiraTeam planı ise eşzamanlı kullanıcı sayısına göre özelleştirilir.
Spira Team puanları ve yorumları
- G2: 4. 0/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)
3. Modern Gereksinimler
Zaten Azure DevOps kullanıyorsanız, Modern Requirements gereksinim yönetimi için doğal bir seçimdir. Bu araç, sorunsuz ve otomatik gereksinim yakalama için doğrudan Azure DevOps platformuna entegre edilmiştir.
Modern Requirements özellikleri
- Kullanıcı hikayelerinizle güncellenen akıllı gereksinim belgeleri
- Tek bir tıklama ile gereksinimlere dönüştürülebilen kullanım örnekleri
- Gereksinimlerin toplanmasını hızlandırmak için önceden hazırlanmış SSS'ler
- Uçtan uca gereksinim izlenebilirliğini basitleştiren izlenebilirlik matrisleri
- Gereksinim onay iş akışları ve incelemeler aracılığıyla işbirliği
Modern Requirements'ın avantajları
- Gelişmiş düzenleme ve denetlenebilirlik raporları
- Onay iş akışları e-imzalarla birlikte gelir
- Ücretsiz rehberli bootcamp
- İncelemelerden veya tamamlanmadan önce gereksinimleri karşılaştırmak için kullanışlı temel özellik
Modern Requirements'ın dezavantajları
- Diğer geliştirme araçlarıyla sınırlı entegrasyon
- Gelişmiş şablonlar yoktur
Modern Requirements fiyatlandırması
Modern Requirements ücretsiz deneme sürümü sunar. Fiyatlandırma yalnızca talep üzerine mevcuttur.
Modern Requirements puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
4. Visure
Belirli bir şekilde yapılandırabileceğiniz bir gereksinim yönetimi aracı arıyorsanız, Visure en iyi seçeneklerden biri olabilir. Bu gereksinim yönetimi aracı, çok fazla özelleştirme ve esneklik sağlar.
Ancak Visure ile sadece gereksinim yönetimi elde etmekle kalmaz, aynı zamanda bu kapsamlı yazılımda değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi ve sorun ve hata izleme özelliklerini de elde edersiniz.
Visure özellikleri
- MS Excel, MS Word ve ReqIF'ten otomatik yakalama yoluyla gereksinim toplama
- Gereksinim geçmişi aracılığıyla gereksinim izleme
- Belge ve öğe düzeyinde sürüm oluşturma
- Gereksinimler, testler, riskler, kaynak kodu vb. için uçtan uca izlenebilirlik
- Gereksinim doğrulama
- Projeler arasında gereksinim ve test paylaşımı
- İzlenebilirlik matrisleri, özel şartnameler ve gösterge panelleri için rapor oluşturma
Visure'nin avantajları
- IBM DOORS, JIRA, MATLAB ve VectorCAST gibi geliştirme ve mühendislik sektörlerindeki en iyi yazılımlarla entegre olur
- Agile, V modeli ve şelale gibi çoklu proje metodolojilerini destekler
- Birkaç sektöre özel şablon
Visure'nin dezavantajları
- Rapor şablonları oluşturmak sıkıcı ve karmaşıktır
- Zor kurulum ve yapılandırma
Visure fiyatlandırması
30 günlük ücretsiz deneme ve premium sürüm için özel fiyat.
Visure puanları ve yorumları
- G2: 4. 5/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)
5. Jama Software
Jama Software, aynı derecede karmaşık gereksinimleri olan karmaşık projeler için geliştirilmiştir.
Bu gereksinim yönetimi aracı, gereksinimleri tanımlamak, testler yapmak ve gereksinim analizinden sonra riskleri öngörmek için bir alan sunar.
Jama ile proje bağımlılıklarını yakalayabilir, ilerlemenizi izleyebilir ve proje hedeflerini net bir şekilde tanımlayabilirsiniz.
Jama Software özellikleri
- Tarayıcı tabanlı arayüz
- Birden fazla mühendislik disiplini ve metodolojisini destekler
- Gereksinimlerin ve süreçlerin canlı izlenebilirliği
- Gereksinim verilerinin içe ve dışa aktarılmasını destekler
- Kullanılabilirliği artırmak için Açık Rest API'yi destekler
- Görünürlük ve uyumluluk raporlaması
- Sanal incelemeler ve konuşma izleme formunda işbirliği
Jama Software'in avantajları
- İçe ve dışa aktarmayı destekleyin
- Jira, Ansys ve Azure DevOps gibi çeşitli geliştirme araçlarıyla entegre olur
- Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun olarak hem şirket içi hem de bulut tabanlı modeller sunar
Jama Software cons
- Şablonlar eksik
- Sınırlı yerel raporlama araçları
- Gecikmeler ve bazen yavaş çalışma
- Kurulumu zor
Jama Software fiyatlandırması
Jama Software fiyatları sadece talep üzerine verilmektedir.
Jama Software puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)
6. Xebrio
Gereksinim yönetimi araçlarında dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik, uçtan uca izlenebilirliktir. Xebrio bunu ve daha fazlasını sunar. Xebrio ile sezgisel onay iş akışları sayesinde gereksinimlerin toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesi sırasında işbirliği çok kolaydır. Bunu hata izleme ile birleştirin ve mükemmel gereksinim yönetimi özelliklerine sahip tam donanımlı bir proje yönetimi aracına sahip olun.
Xebrio özellikleri
- Proje yönetimi ve gereksinim yönetimi şablonları
- Gereksinim onay şablonları
- Gereksinim sürümleme ve sürüm değişiklikleri
- Proje zaman takibi
- Belge işbirliği
Xebrio'nun avantajları
- Tonlarca özelleştirme seçeneği
- Görev yönetimi, test kapsamı, gereksinim yönetimi ve proje yönetimi dahil olmak üzere birçok özelliği tek bir yerde sunar
- Tüm planlarda sınırsız proje
Xebrio cons
- Bu listedeki çoğu araca kıyasla oldukça yeni bir araç
- Görev yönetimi ve gereksinim yönetimi ayrı olarak faturalandırılır
Xebrio fiyatlandırması
Gereksinim yönetimi planı, kullanıcı başına aylık 25 dolardan başlar. Xebrio ayrıca 14 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar.
Xebrio puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
7. Wrike
Wrike, iş akışı otomasyonu, proje yönetimi ve takım işbirliğini tek bir araçta birleştiren popüler bir iş yönetimi aracıdır. Ancak birçok işbirliği özelliğine rağmen, Wrike'ın dezavantajları da yoktur.
Wrike özellikleri
- Herhangi bir değişiklik için gerçek zamanlı güncellemeler ve gereksinimlerin kontrolü
- Görsel çatı ve otomatik onay formları
- Etkinlik izleme ve etkinlik gösterge paneli
- Gereksinimlerin kategorize edilmesi
Wrike artıları
- İş akışı oluşturmayı basitleştirmek, gereksinimleri tanımlamak, raporlar oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için çok sayıda şablon
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri, talep formları ve iş akışları
- Projeleri planlamak ve ayrıntılı gereksinimleri belirlemek için etkileşimli Gantt grafikleri ve paylaşılabilir Kanban panoları
- Görevlerin üstünde kalmak için paylaşılan takım takvimleri
Wrike'ın dezavantajları
- Bu araç teknik kullanıcılar için tasarlandığından öğrenme eğrisi diktir
- Sınırlı ücretsiz plan
- Ş Akışları beklediğiniz kadar sezgisel değildir
- Wrike ile gereksinimlere öncelik vermek zor
Wrike fiyatlandırması
Wrike'ın profesyonel planı, kullanıcı başına aylık 9,80 $'dan başlar. Wrike'ın ayrıca sonsuza kadar ücretsiz bir planı da vardır.
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (2.500+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (1700+ yorum)
8. IBM DOORS Next
İtibarını kanıtlamış IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, mühendislik projeleri için güvenilir bir gereksinim yönetimi aracıdır. IBM DOORS Next, her ayrıntıda hassasiyet gerektiren karmaşık projeleri olan büyük kurumsal şirketler için özellikle uygundur. IBM DOORS Next ile endüstri standartlarına ve düzenlemelerine uyum sağlarken gereksinimleri kolayca oluşturabilir, izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.
IBM'in gereksinim yönetimi özelliklerine bir göz atalım.
IBM özellikleri
- Watson AI ve gereksinim önerileri sunan bir Gereksinim Kalite Asistanı
- SaFe, Agile, lean ve sürekli mühendislik dahil olmak üzere tüm mühendislik alanlarında gereksinimleri oluşturun, analiz edin ve izleyin
- Dinamik gereksinim izlenebilirliği
- Proje durumunu görüntülemek için özel raporlar ve gösterge panelleri
IBM uzmanları
- Daha fazla esneklik sunmak için şirket içinde ve bulutta kullanılabilir
- Proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnek ve son derece özelleştirilebilir
- Karmaşık bir projede gereksinim yönetimi için birçok özellik
IBM cons
- Yapılandırma zahmetlidir
- Küçük kurumsal işletmeler için oldukça pahalı olabilir
- Arayüz bazen hantal ve modası geçmiş gibi hissedilebilir.
IBM fiyatlandırması
Diğer çoğu araç gibi, IBM DOORS Next de ücretsiz deneme sürümüyle gelir ve premium plan için fiyat talep üzerine verilir. Ancak planlar aylık 164 dolardan başlar.
IBM puanları ve yorumları
- G2: 3. 9/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2 yorum)
9. Accompa
Accompa, piyasadaki en fazla gereksinim yönetimi özelliğine sahip olmayabilir, ancak bu araç, kolay ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve en iyi müşteri desteğinden biriyle bunu telafi ediyor. Daha küçük bir takım iseniz, gereksinim yönetiminin sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli tüm özellikleri burada bulabilirsiniz.
Accompa özellikleri
- Bağımlılıklar ve gereksinim değişikliklerinin otomatik izlenmesi
- Gereksinim yönetimi için merkezi bir depo
- Accompa'ya web tarayıcı erişimi
- Değişiklik geçmişi izleme ve temel tanımlar
- Otomatik e-posta uyarıları ve entegre tartışma panoları
Accompa pros
- Kullanımı kolay
- İyi özelleştirme fonksiyonları
- Sezgisel arama ve görünüm özellikleri
Accompa cons
- Sunulan özelliklerin sayısına göre pahalı
- Sorun izleme ve görev yönetimi gibi ücretsiz özellikler yoktur
- Ş Akışınızı kurmanıza yardımcı olacak şablonlar yok
Accompa fiyatlandırması
Standart paket 199 $'dan başlar ve 5 kullanıcıyı destekler. Her ek kullanıcı için aylık 29 $ ücret ödersiniz
Accompa puanları ve yorumları
- G2: 4. 0/5 (1 yorum)
- Capterra: 4. 0/5 (1 yorum)
10. GatherSpace
GatherSpace, ajansların ve girişimlerin gereksinim yönetimini optimize etmelerine yardımcı olmak için 2006 yılında kuruldu. Bu gereksinim yönetimi aracı, proje yönetimi işlevselliği, bir müşteri portalı ve gereksinim yönetimi yetenekleriyle birlikte gelir.
GatherSpace özellikleri
- Gereksinim durumunun izlenmesi
- Gereksinimlerin önceliklendirilmesi
- Gereksinim yönetimi platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olan müşteri portalı
- Gereksinimleri izlemek ve güncellemek için bir mobil uygulama
GatherSpace'in avantajları
- Daha küçük takımlar için özel olarak tasarlanmıştır
- Proje yönetimi işlevselliğini ekleyerek gereksinim yönetimini kolaylaştırır
- Bulut tabanlı, erişimi kolaylaştırır ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlar
GatherSpace'in dezavantajları
- Eski bir kullanıcı arayüzü
- Sınırlı müşteri desteği materyalleri
- Sınırlı raporlama özellikleri
- Sınırlı uçtan uca izlenebilirlik
GatherSpace fiyatlandırması
GatherSpace, ücretsiz deneme sürümü ve kullanıcı başına aylık 15 dolardan başlayan ücretli planlar sunmaktadır.
GatherSpace puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 0/5 (3 yorum)
11. Iris Intelligence
Iris Intelligence, kuruluşumuzun daha başarılı projeler için risk azaltma önlemlerini belirlemesine ve planlamasına yardımcı olan bir kurumsal proje risk yönetimi yazılımıdır. Iris, küçük inşaat projelerinden karmaşık gezegenler arası görevlere kadar çalışabilecek ölçeklenebilir bir platformdur. 🪐
Iris, savunma, kamu, finans, havacılık ve inşaat şirketleri için en uygun araçtır.
Iris özellikleri
- Yeniden kullanım için şablonlayabileceğiniz özel raporlar
- Coğrafi bölge ve fonksiyona göre gereksinimler gibi portföy verilerini görüntülemek için portföy dilimleri
- Gereksinim güncellemeleri ve değişiklikleri ile ilgili otomatik e-posta hatırlatıcıları
Iris'in avantajları
- Farklı projelere ve takımlara uyum sağlamak için ölçeklenebilir ve esnek
- Proje yönetimi, risk yönetimi ve gereksinim yönetimi dahil olmak üzere çok sayıda işlev
- Modern, sezgisel ve sağlam kullanıcı arayüzü
Iris cons
- Bu listedeki çoğu araca kıyasla sınırlı gereksinim yönetimi özellikleri
- Temel işbirliği fonksiyonları
Iris fiyatlandırması
Iris fiyatlandırması sadece talep üzerine mevcuttur
Iris puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
12. Aqua ALM
Aqua ALM, öncelikle gereksinim yönetimi özelliğine sahip bir test yönetim platformudur. Bu araç, projenin başlangıcında gereksinimleri tanımlamanıza, değişiklikler oldukça bunları güncellemenize ve proje zaman çizelgesi ilerledikçe gereksinimleri izlemenize olanak tanır.
Aqua ALM özellikleri
- Özel bağımlılıklar
- Gereksinim yönetimini kolaylaştırmak için iş akışı sınırlamaları ve onaylar
- Gereksinim durumları, güncellemeler ve daha fazlası hakkında bildirimler
- Özel alanlar ve iş akışları
Aqua ALM'nin avantajları
- PDF, belge, metin ve resim dahil olmak üzere birden fazla dosya biçimini ekleyebilirsiniz
- Tek tıklamayla içe ve dışa aktarma
- Özelleştirilebilir şablonlar
- Değişiklik geçmişi ve raporları sayesinde gelişmiş izlenebilirlik
- Verileri yakalamak ve etkileşimleri kaydetmek için Chrome uzantısı
Aqua ALM cons
- Daha geleneksel bir düzen
- Önceden tanımlanmış raporlar yoktur
- Aqua ALM'nin kurulumu ve özelleştirilmesi zor olabilir
Aqua ALM fiyatlandırması
Aqua ALM, kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarıyla oldukça pahalıdır. Ancak, bu gereksinim yönetimi aracını 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle test edebilirsiniz.
Aqua ALM puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)
13. Jira
Jira, çevik takımlar için güçlü ve tanınmış bir yazılım geliştirme ürünüdür. Jira, görevleri, kullanıcı hikayelerini ve sorunları planlayıp izleyebileceğiniz Kanban tarzı panolar sayesinde görseldir. Jira kullanıcı arayüzü de modern ve nispeten sezgiseldir. Ancak Jira, daha küçük projeler için çok karmaşık olabilir. Bu durumda, bu Jira alternatiflerinde bir çözüm bulabilirsiniz.
Jira özellikleri
- Agile, Scrum, hata izleme ve daha fazlası için hazır şablonlar
- Kolay gereksinim yönetimi planlama, izleme ve gereksinimleri analiz etme için Scum panosu
- Özelleştirilebilir iş akışları
Jira'nın artıları
- Jira-Zendesk entegrasyonu dahil 3.000'den fazla uygulama entegrasyonu
- Mükemmel klonlama ve gereksinim önceliklendirme işlevselliği
- Görüntüler, videolar, günlükler ve bağlantılar gibi birden fazla ek dosya ekleyin
Jira'nın dezavantajları
- Yapılandırması ve öğrenmesi zor
- Önemli miktarda bant genişliği gerektirir ve aşırı ağ kullanılabilirliği gerektirir
- Arama filtreleri kullanıcı dostu değildir
Jira fiyatlandırması
Jira, 10 kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan ile gelir. Daha fazla özellik ve kullanıcı desteği istiyorsanız, premium planlar kullanıcı başına aylık 7,50 $'dan başlar.
Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4. 2/5 (4.000+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (12.000+ yorum)
14. Valispace
Bu tarayıcı tabanlı yazılım, gereksinim yönetimi konusunda mühendislik takımlarının en iyi dostudur. Valispace, çoğunlukla uydular, uçaklar ve roketler gibi donanım ürünleri geliştiren takımlara yöneliktir.
Valispace ile mühendislik takımları, gereksinimlerin tanımlanmasından testlerin tamamlanmasına kadar bu karmaşık projeleri yönetebilir. İşte bilmeniz gereken diğer özellikler:
Valispace özellikleri
- Takımlar, tedarikçiler ve müşterilerle gerçek zamanlı işbirliği
- Tam gereksinim izlenebilirliği
- Ayrıntılı tasarım ve simülasyonlar
- Gereksinim değişiklik geçmişi izleme
- Özel gereksinim doğrulama yöntemleri
Valispace artıları
- Ayrıntılı kullanıcı izinleri ve otomatik onay ş Akışları
- Yeni proje gereksinimlerinin kurulum sürecini kolaylaştıran şablonlar
- Uygulama içinde takım iletişimi için yorum ve sohbet özellikleri
Valispace cons
- Bazı özellikler gecikebilir veya gerektiği kadar hızlı çalışmayabilir
- Proje raporlarında sınırlı bilgi
Valispace fiyatlandırması
Valispace ücretli planları yaklaşık 250 $'dan başlar.
Vailspace puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 5. 0/5 (1+ yorum)
15. Aha
Aha, öncelikle özel gereksinim yönetimi işlevine sahip bir ürün geliştirme yazılımıdır. Bu araç, sprint planlama panoları ve puan kartları aracılığıyla ürün özelliklerine öncelik vermenizi sağlar. Aha ile gereksinimleri tanımlarken, kontrol listeleri ve tablolar ekleyebilir, gereksinimleri diğer mevcut belgelere bağlayabilir ve maketler oluşturabilirsiniz.
Aha özellikleri
- Gereksinimleri yönetmek ve gelecek sürümleri planlamak için bir planlama panosu
- Gereksinimlerinizin durumunu görüntülemek için Kanban panoları
- Proje ilerledikçe kesinliği garanti altına almak için gereksinim onay aşamaları
- Müşterinin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde görselleştirmek için hikaye haritaları
Aha'nın avantajları
- Proje yönetimi, CRM ve analitik alanlarında 30'dan fazla uygulama ile entegre olur
- Her takımın ihtiyaçlarına uygun kapsamlı özellikler
- Takımınıza ve şirketinize uyacak şekilde kolay özelleştirme
Aha cons
- Kapsamlı olması bir avantaj olsa da, çok fazla özellik ve rapor bu aracı karmaşık hale getiriyor
- Aha özelliklerinden tam olarak yararlanmak için sınırlı eğitim materyalleri
- Biraz pahalı
- Zor öğrenme eğrisi
Aha fiyatlandırma
Aha ücretli paketleri kullanıcı başına aylık 59 dolardan başlar. Aha'nın size uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak 30 günlük ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur.
Aha puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)
Aha! ile Jira'yı karşılaştırın!
ClickUp ile Gereksinim Yönetimini Basitleştirin
Uygun bir planlama ve güçlü bir gereksinim yönetimi aracı olmadan, proje gereksinimlerini yönetmek en azından telaşlı bir iştir.
Ayrıca, müşterilerinizi hayal kırıklığına uğratma veya gurur duymadığınız bir ürün sunma riskini de alırsınız. 🙁
Bu gereksinim yönetimi araçları, daha başarılı projeler için gereksinimleri planlamanıza, tanımlamanıza ve izlemenize yardımcı olabilir. Yeni yazılımınız gereksinim yönetimi konusunda yükünüzü hafifleteceğinden, gerçekten önemli görevlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz: takımınızla çalışmak, yüksek kaliteli ürünler oluşturmak ve mutlu müşteriler aracılığıyla yeni bağlantılar kurmak.
ClickUp gibi, en önemli ve olmazsa olmaz gereksinim yönetimi özellikleri ile uygun fiyat arasında dengeyi sağlayan bir araca yatırım yapın. 🥰
Sadece gereksinimleri yönetmek için bir araç elde etmekle kalmaz, işinizi merkezileştirmek ve süreçlerinizi modern takımlar için uygun gelişmiş iş akışı otomasyonu, proje yönetimi ve işbirliği ile kolaylaştırmak için nihai verimlilik platformunu elde edersiniz.
Gereksinim yönetimini en kısa sürede basitleştirmeye ve otomasyona geçirmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun. 💯