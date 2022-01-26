Google Dokümanlar'da Gantt Grafiği Oluşturma (Şablonlarla!)

Bu kolay öğretici ile Google Dokümanlar'da temel bir Gantt grafiği oluşturun. Gantt grafiği oluşturmanın her adımını ele alacağız ve Google proje yönetimi bilginize yeni beceriler ekleyeceğiz. 👩‍💻

Bu makalenin sonunda şunları öğreneceksiniz:

Mevcut bir Google e-tablosundan Gantt grafiği ekleme

Yığılmış çubuk grafikle Gantt grafiği oluşturma

Gantt grafiği oluşturmanın daha iyi bir yolu (ipucu: Google Dokümanlar'da değil!)

Temel Google Dokümanlar Gantt Grafiği Oluşturma

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Google Dokümanlar'da sıfırdan bir Gantt grafiği oluşturmanız gerekiyorsa, Sürüm 2 öğreticisine geçin.

📄 Yöntem 1: Mevcut bir Google E-Tablolar Gantt grafiğinden ekleme

Google Drive'dan yeni bir belge açın Ekle > Grafik > Sayfalardan

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

E-Tablonuzu seçin > Seç 'i tıklayın Görüntüyü tekrar seçin ve sol alt köşede, üç nokta simgesini > açılır menüden Tüm görüntü seçenekleri seçeneğini tıklayın

Bonus: Google Dokümanlar'da proje zaman çizelgesi oluşturmayı öğrenin!

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Grafiğinizi özelleştirmek için şu araçları kullanın: Boyut ve Döndürme Metin Kaydırma Pozisyon Yeniden Renklendirme Ayarlar altındaki Şeffaflık, Parlaklık ve Kontrast Boyut ve Döndürme Metin Kaydırma Pozisyon Yeniden renklendirme Ayarlar altında Şeffaflık, Parlaklık ve Kontrast

Boyut ve Döndürme

Metin Kaydırma

Pozisyon

Renk değiştirme

Ayarlar altında Şeffaflık, Parlaklık ve Kontrast

Excel'deki Gantt grafikleri hakkındaki kılavuzumuza göz atın!

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Bonus: Google Dokümanlar'da Zihin Haritaları!

🛠 Yöntem 2: Google Dokümanlar'da Yığılmış Çubuk Grafik Kullanma

Google Drive'dan yeni bir belge açın Grafik türlerinden Ekle > Grafik > Çubuk'u seçin Alt köşede, açılır menüden E-Tablolarda Düzenle'yi veya görüntünün sağ üst köşesindeki Kaynak Aç'ı seçin

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Grafiği düzenle Google E-Tablolar'da , grafiğin sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine tıklayın > Kurulum sekmesinden, Yığma altında Yok seçeneğini Standart olarak değiştirin (bu, Grafik türü seçeneğini otomatik olarak Yığılmış çubuk grafik olarak değiştirir)

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Yığılmış çubuk grafik altında, bu grafik türünü seçin ⬇️

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Tüm verileri Google E-Tablolar sütunlarına girin Sütun A: her görev adını listeleyin Sütunlar B ve C: her görevin başlangıç ve bitiş tarihini ekleyin Sütun A: her görev adını listeleyin Sütun B ve C: Her görevin başlangıç ve bitiş tarihini ekleyin

Sütun A : her görev adını listeleyin

Sütun B ve C: Her görevin başlangıç ve bitiş tarihini ekleyin

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Açık mavi çubukları vurgulayarak Başlangıç Tarihi'ni kaldırın ve Seri altında Dolgu opaklığı'nı %100'den %0'a değiştirin

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Özelleştir sekmesi altında: Grafik stili'ni seçin > Arka plan rengini, Yazı tipi rengini ve Grafik kenarlık rengini daha koyu bir renge ayarlayın Grafik ve eksen başlıklarını seçin ve grafik adını düzenleyin Yatay eksen'i seçin ve Eksen çizgisini göster kutusunu işaretleyin Grafik stili'ni seçin > Arka plan rengini, Yazı tipi ve Grafik kenar çubuğu rengini daha koyu bir renge ayarlayın Grafik ve eksen başlıklarını seçin ve grafik adını düzenleyin Yatay eksen'i seçin ve Eksen çizgisini göster kutusunu işaretleyin

Grafik stili 'ni seçin > Arka plan rengini , Yazı tipi ve Grafik kenarlık rengini daha koyu bir renge ayarlayın

Grafik ve eksen başlıklarını seçin ve grafik adını düzenleyin

Yatay eksen'i seçin ve Eksen çizgisini göster kutusunu işaretleyin

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Google E-Tablolar'da oluşturulmuştur

Tamamladığınızda, Google Dokümanlar'a geri dönün ve Google E-Tablolar'da yaptığınız tüm düzenlemeleri aktarmak için görüntüdeki GÜNCELLE seçeneğine tıklayın Görüntüyü tekrar seçin ve sol alt köşede üç nokta simgesini > Tüm görüntü seçenekleri'ni tıklayın. Grafiğinizi özelleştirmek için şu araçları kullanın: Boyut ve Döndürme Metin Kaydırma Pozisyon Yeniden Renklendirme Ayarlar altındaki Şeffaflık, Parlaklık ve Kontrast Boyut ve Döndürme Metin Kaydırma Pozisyon Yeniden renklendirme Ayarlar altında Şeffaflık, Parlaklık ve Kontrast

Boyut ve Döndürme

Metin Kaydırma

Pozisyon

Renk değiştirme

Ayarlar altında Şeffaflık, Parlaklık ve Kontrast

İpucu: Çubuk grafiğin üzerine metin yerleştirmeniz gerekiyorsa, imleci görüntünün sağına getirin, klavyenizdeki sol ok tuşuna basarak görüntünün soluna taşıyın ve Enter tuşuna üç kez basın. ⬇️

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Ayrıca Google Dokümanlar'da akış şeması oluşturmayı da öğrenin .

Temel Gantt grafiğinizi Dokümanlar'da şablon olarak kaydetme

Google Dokümanlar Gantt grafiği oluşturmak için tüm bu işleri tamamladınız. Bir sonraki projeniz için hazırlık sürenizi yarıya indirmek için şablon olarak kaydedin! Gantt grafiği şablonunu Dokümanlar'da kaydetmek için şunları yapın:

1. Belgenin başlığına Şablon kelimesini ekleyin

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

2. Belgenin başlığının yanındaki klasör simgesini > Yeni Klasör simgesini tıklayın

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

3. Klasöre bir ad verin ve kaydetmek için onay işaretini tıklayın

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

4. Şablonu oluşturduğunuz klasöre kaydetmek için Buraya Taşı seçeneğini seçin

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Google Dokümanlar'da oluşturulmuştur

Bonus: Microsoft Word'de Gantt grafiği oluşturmayı öğrenin !

Artık Google Drive'ınızdan özel şablonlarınıza erişebilir ve bunları ekleyebilirsiniz! 🎉

Ücretsiz Gantt Grafiği Oluşturmanın Daha İyi (ve Daha Hızlı) Bir Yolu Var

Google Dokümanlar veya herhangi bir proje yönetimi yazılımı gibi popüler bir araçta Gantt grafikleri oluşturmayı bilmek kullanışlı olsa da, ertesi gün, hatta bir veya iki saat sonra kullanılamayacak bir grafik için çok fazla iş gerektiriyordu.

Hepimizin bildiği (ve deneyimlediği) gibi, projeler her gün değişir. Bu nedenle, Google Dokümanlar'da manuel olarak bir Gantt grafiği oluşturmakla meşgulken, veriler, kişiler ve koşullar değişebilir ve baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz.

Bu kaçınılmaz durum, manuel işleri ortadan kaldırmak ve gerçek zamanlı güncelleme yapmak için ClickUp gibi sezgisel bir yazılım aracı kullanmanın neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

ClickUp, takımların projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işleri tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan nihai verimlilik platformudur. Verimlilik uygulamalarına yeni başlayan veya deneyimli bir proje yöneticisi olun, ClickUp'ın özelleştirme özellikleri tutarlı bir işbirliği için her takım boyutuna uyarlanabilir.

ClickUp Gantt grafikleriyle proje planlarınızı görselleştirin

ClickUp Gantt grafikleriyle proje planlarınızı görselleştirin

ClickUp'ın Gantt grafiği görünümü, oluşturmak ve izlemek için daha kolay olamazdı.

İstediğiniz Alan, Klasör veya Liste 'de + Görünüm'e tıklayın Gantt'ı seçin Bu görünüm için bir ad girin Görünüm Ekle'yi tıklayın

Bir ClickUp Gantt görünümü ekleyin ve ek ayarlar için Kişisel görünüm ve Sabitle görünüm kutularını işaretleyin

Bir ClickUp Gantt görünümü ekleyin ve ek ayarlar için Kişisel görünüm ve Sabitle görünüm kutularını işaretleyin

Google Dokümanlar'ın yapamadığı, ancak ClickUp'ın Gantt grafiği özelliğinin üstün olduğu şey, proje zaman çizelgenizde bağımlı görevleri ayarlamak ve yönetmektir:

ClickUp'ın Bağımlılıkları hakkında daha fazla bilgi edinin!

İlerleme çubuklarının üzerine gelerek bir görevi tamamlamak için gereken süreyi hızlıca belirleyin Kritik yolu (bir projenin tamamlanması için çok önemli görevler zinciri) görünümünü görüntüleyin Proje görevlerini tek tek veya gruplar halinde yönetin

Daha fazla özelleştirme için Kritik Yol ve Slack Süresi özelliklerini açın veya kapatın

Daha fazla özelleştirme için Kritik Yol ve Slack Süresi özelliklerini açın veya kapatın

Sürükle ve bırak düzenleyici ile, sıfırdan başlamadan Gantt Grafiğinize saniyeler içinde değişiklikler yapın:

İkinci bir tablo oluşturmadan başlangıç tarihlerini ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Proje planının kapsamına uyum sağlamak için istediğiniz zaman görevler ekleyin

Açıklama, atanan kişiler, proje verileri ve daha fazlası için bir görev açın

Gantt görünümü kenar çubuğunda genişliği sürükleyerek sütunları istediğiniz boyuta ayarlayın

Gantt görünümü kenar çubuğunda genişliği sürükleyerek sütunları istediğiniz boyuta ayarlayın

Sırada ne var?

Docs'taki temel Gantt grafikleri işinizi görmüyorsa, ClickUp'ta profesyonel Gantt grafiğinizi oluşturun ve bugün ücretsiz olarak herkesle paylaşın! 🤩