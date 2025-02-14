2025 için en iyi 10 Timeular alternatifi

Zaman paradır. Ancak doğru teknikleri kullanarak zamanı izlemek bambaşka bir iştir.
Bir rapora göre, iş sahiplerinin %35'i zaman yönetiminin kötü olmasının verimliliği engellediğini söylüyor. Bu zaman kaybı, kaybedilen saatlere, kaçırılan fırsatlara ve hayal kırıklığına uğramış bir takıma yol açar.
Timeular gibi zaman yönetimi araçları, takımları yolunda tutmak ve işlerin daha iyi yürümesi için her zamankinden daha önemlidir. Ancak, bazı kullanıcılar araçla ilgili sorunlar bildirdi, örneğin yanlış izleme, hatalı arayüz ve pahalı planlar.
Bu sizin durumunuza uyuyorsa, bu blog yazısı tam size göre. Timeular'ın en iyi 10 alternatifini, anahtar özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve gerçek kullanıcı yorumlarıyla birlikte bir liste halinde derledik. En iyi zaman izleme araçlarını keşfedelim!
⏰ 60 saniyelik özet
İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi Timeular alternatifleri:
- ClickUp: Kapsamlı zaman ve verimlilik yönetimi için en iyisi
- Clockify: Uygun maliyetle doğru zaman takibi için en iyisi
- Timely: Otomatik zaman takibi için en iyisi
- Quickbooks Time: Mobil zaman takibi için en iyisi
- RescueTime: Verimlilik analizi için en iyisi
- Toggl Track: Serbest çalışanlar ve yeni başlayanlar için en iyisi
- Everhour: Proje bütçeleme için en iyisi
- Hubstaff: Ayrıntılı çalışan zaman ve etkinlik izleme için en iyisi
- Jibble: Ücretsiz bir çözüm arayan yeni başlayanlar için en iyisi
- Harvest: Basitleştirilmiş fatura ve faturalandırma için en iyisi
Timeular alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Timeular'ın en iyi alternatifini ararken, aşağıdaki anahtar özellikleri içeren birini seçmeyi deneyin:
- Kolay zamanlayıcı kontrolleri: Klavye kısayolları veya bileşenler gibi hızlı ve basit kontrollere sahip bir zaman takibi aracı bulun
- Otomatik zaman kaydı: Alternatifinizin arka planda sessizce çalışmasını sağlayın, hem çalışma hem de boşta kalma saatlerini kaydedin. Bu işlemi otomatikleştirerek hataları en aza indirin ve zaman kayıtlarınızın kesin olmasını sağlayın
- Proje ve görev yönetimi: Aynı platformdan doğrudan yönetirken zaman girdilerini projelere, müşterilere ve görevlere göre düzenlemenizi sağlayan bir Timeular alternatifi arayın
- Özel, gerçek zamanlı gösterge paneli: Gösterge panelini kullanarak mevcut zaman takibi, aktif zamanlayıcılar ve günlük veya haftalık ilerlemenizin hızlı bir özetini alın
- Çapraz platform erişilebilirliği: Çalışanlarınızın her yerden zamanı takip etmesini sağlayan bir Timeular alternatifi seçin; masaüstü, web ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışan, çevrimdışı destek ve otomatik senkronizasyon sunan bir alternatif
- Kapsamlı raporlama ve analiz: Projelerde zamanın nasıl harcandığı, verimlilik eğilimleri ve faturalandırılabilir saatler hakkında ayrıntılı ve özelleştirilebilir raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan ideal bir alternatif arayın
- Güçlü entegrasyonlar: Timeular alternatifinizin, işinizin halihazırda bağımlı olduğu platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak çeşitli üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bağlantı sağlayın
En iyi 10 Timeular alternatifi
Özellikleri ile birlikte, keşfedebileceğiniz en iyi 10 Timeular alternatifi.
1. ClickUp (Kapsamlı zaman ve verimlilik yönetimi için en iyisi)
ClickUp, güçlü bir proje yönetimi yazılımından daha fazlasıdır. İş için her şeyi içeren uygulamadır.
ClickUp'ın Zaman Yönetimi ve verimlilik izleme özelliği, iş akışınıza ekstra bir boyut katar ve işinizin eksiksiz bir anlık görüntüsünü sunar. Zamanınızı doğrudan görevlerinizde takip edin veya popüler zamanlayıcı uygulamalarıyla entegre edin.
Ne kadar verimli olduğunuzu veya hangi görevlerin zamanınızı aldığını görmek ister misiniz? Projelerinizde Zaman Çizelgesi görünümünü açarak takımınızın neler yaptığını görün.
Daha da iyisi, tüm bu araçlar görevleriniz ve projelerinizle kolayca entegre olur. Örneğin, zaman bloklamayı ele alalım. Ayrı araçlar arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp içinde takviminizde zamanı bloklayabilir ve bu blokları anında görevlere dönüştürebilirsiniz.
Böylelikle, programınız ve yapılacaklar listeniz ekstra çaba harcamadan mükemmel bir şekilde senkronize olur.
ClickUp Proje Zaman Takibi
İşlemlerinizi izlemeye hazır mısınız? ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği, zaman tahminleri belirlemenize, görevler ve alt görevler için harcanan gerçek zamanı izlemenize ve ikisini karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu, zaman tahminlerinizin hem görev hem de proje düzeyinde gerçeklerle ne kadar uyumlu olduğunu net bir şekilde görmenizi sağlar.
ClickUp Brain
Zaman yönetimini bir adım daha ileriye taşımak istiyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, iş gününüzü en verimli şekilde geçirmenizi sağlayarak sizi bir verimlilik ninjasına dönüştürebilir!
AI'nın size zamana dayalı hatırlatıcılar göndermesini ve bir sonraki odaklanmanız gereken görevleri söylemesini sağlayın. Bu, verimliliğinizi artıracak ve doğru zamanda doğru görevlere odaklanmanıza yardımcı olacaktır.
Adım geri atıp ayrıntılara değil, büyük resme bakmanız gerekiyorsa, ClickUp Görünümler tam size göre.
Zaman Çizelgesi Görünümü'ne geçerek, izlenen verileri proje ilerlemesi ile birlikte takip edin. Zaman takibinizin proje dönüm noktaları, son tarihler ve bağımlılıklarla nasıl eşleştiğini görebilirsiniz — bu, bağımsız zaman takipçilerinin sağlayamadığı bir içgörü.
ClickUp Şablonları
Sıfırdan başlamak korkutucu bir düşünce olabilir. Bu nedenle, kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir zaman yönetimi şablonlarından oluşan zengin bir kütüphane hazırladık!
Örneğin, ClickUp Zaman Yönetimi Program Şablonu, sayısız günlük sorumluluğu yerine getiren profesyoneller için olmazsa olmaz bir araçtır . Tamamlandığında, görevlerinizi Yapılacak, İlerleme Aşamasında ve Tamamlandı gibi durumlara taşıyabilirsiniz. Ayrıca öncelikler, son teslim tarihleri ve zaman tahminleri için Özel Alanlar da sunar.
Zamanınızı ve verimliliğinizi takip etmek için daha basit bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Kişisel Zaman Yönetimi Sayfası Şablonu denemeye değer. İlerlemenizi grafiklerle göstermenizi ve görevlerinizi yönetmenizi geliştirerek verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Görev Listesi ve Son Tarihler gibi görünümlerle, zamanınızı daha iyi organize ederek stresi azaltırken en önemli şeylere odaklanmanızı sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Masaüstü, mobil uygulama veya tarayıcı uzantısından zamanı kaydedin ve ClickUp Görevlerine bağlayın
- Bir tarih aralığı belirleyerek veya mevcut girdileri düzenleyerek geçmiş zaman girdilerini manuel olarak ekleyin veya ayarlayın
- Takım ve müşterinin bağlamı için yaptığınız işi açıklamak üzere zaman girdilerine notlar ekleyin
- Görevlerde etiketleri kullanarak zaman girdilerini kolayca düzenleyin ve filtreleyin
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı etkili bir şekilde takip edin ve faturalandırmayı çocuk oyuncağı haline getirin
ClickUp sınırlamaları
- Formlar gibi belirli ClickUp Görünümleri mobil uygulamalarda kullanılamaz
- Yüksek düzeyde özelleştirme, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
Kendi müşteri görevlerimin yanı sıra serbest çalışanlardan oluşan ekibimin görevlerini koordine etmeme yardımcı olacak bir proje yönetim sistemine ihtiyacım vardı. Bir dizi başka çözüm denedim, ancak hiçbiri esneklik ve zaman takibi özelliklerini bir arada sunmuyordu. Zaman takibi anahtar bir unsurdu, çünkü saatlik ücretle çalışan bir iş olduğundan, her ay iki farklı sistemi birleştirerek fatura oluşturmak zorunda kalmamak için proje yönetim sistemime entegre bir zaman takibi özelliğine ihtiyacım vardı. ClickUp, zaman takibi sorunumu çözdü ve müşterilerimi, projelerimi ve görevlerimi iş ve proje yönetimi tarzıma son derece uygun bir şekilde yapılandırmamı sağlayan büyük bir esneklik sundu. Sistemlerim ve süreçlerim geliştikçe, ClickUp de bana uyum sağlama esnekliği sundu. Harika!
Kendi müşteri görevlerimi ve serbest çalışanlardan oluşan takımımın görevlerini koordine etmek için bir proje yönetim sistemine ihtiyacım vardı. Bir dizi başka çözümü denedim, ancak hiçbiri esneklik ve zaman takibi özelliklerini bir arada sunmuyordu. Zaman takibi anahtar bir unsurdu, çünkü saatlik ücretle çalışan bir iş olduğum için, her ay iki farklı sistemi birleştirerek fatura oluşturmak zorunda kalmamak için proje yönetim sistemime entegre bir zaman takibi özelliğine ihtiyacım vardı. ClickUp, zaman takibi sorunumu çözdü ve müşterilerimi, projelerimi ve görevlerimi iş ve proje yönetimime son derece uygun bir şekilde yapılandırmamı sağlayan büyük bir esneklik sundu. Sistemlerim ve süreçlerim geliştikçe, ClickUp de bana uyum sağlama esnekliği sundu. Harika!
2. Clockify (Uygun fiyata doğru zaman takibi için en iyisi)
Bir servet harcamadan çalışanlarınızı yakından izlemeniz gerekiyorsa, Clockify iyi bir seçenektir.
Yöneticiler, zorunlu zaman takibini etkinleştirerek tüm çalışma saatlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayabilir. Timeular'ın esnek izleme özelliğinden farklı olarak, bu özellik kullanıcılardan eksik zamanları otomatik olarak doldurmalarını ister ve böylece eksiksiz ve tutarlı kayıtlar sağlar.
Örneğin, birisi 8 saatlik bir iş gününün 6 saatini kaydettiyse, zaman çizelgesini göndermeden önce tamamlaması gerekir. Bu, doğru faturalandırma veya uyumluluk için tam zamanlı kayıtlara ihtiyaç duyan işler için özellikle yararlıdır.
Clockify ayrıca GPS izleme, her 5 dakikada bir otomatik ekran görüntüsü alma, boşta kalma algılama ve belirli çalışanlar için manuel zaman düzenlemelerini bloklama gibi özellikler de içerir.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Mobil, masaüstü veya tarayıcı uzantılarında iş başlangıç ve bitiş zamanlayıcılarıyla zamanı takip edin ve her çalışma dakikasını kaydedin
- Zaman çizelgelerini onaylayın ve indirimler ve vergiler dahil olmak üzere faturalar oluşturun
- Boşta kalma süresini algılayın ve etkin olmayan girdileri kaldırmak için bildirimler alın
- Verimliliği analiz etmek için zamana dayalı, katılım veya özet raporlar oluşturun
- Çevrimdışı olarak zamanı takip edin ve çevrimiçi olduğunuzda girdileri otomatik olarak senkronize edin
Clockify sınırlamaları
- Clockify'ın arayüzü yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
- Tema seçenekleri sınırlı
- Mobil ve masaüstü uygulamaları arasında tutarsız bağlam geçişi
Clockify fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Paket: 15,99 $/ay kullanıcı başına
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (9.100+ yorum)
3. Timely (Otomatik zaman takibi için en iyisi)
Manuel zaman takibini sevmiyor musunuz? Timely, zaman kazanmanıza yardımcı olur. Arka planda sessizce çalışır, dijital etkinliklerinizi (e-postalar, toplantılar, belge işleri, web tarama) otomatik olarak kaydeder ve bunları AI kullanarak proje girdilerine düzenler. Bu, zamanlayıcıları başlatıp durdurmanıza veya ne üzerinde çalıştığınızı hatırlamaya çalışmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir.
Timely'nin Hafıza İzleyici özelliği, yalnızca sizin görebileceğiniz, iş gününüzün gizli ve görsel bir zaman çizelgesini oluşturur. AI'nın zaman tahsislerini kolayca kontrol edebilir ve etkinlikleri doğru projelere sürükleyip bırakabilirsiniz.
Timeular, her görevi manuel olarak izlemenizi gerektirirken, Timely zaman kayıtlarınızı daha sonra gözden geçirmenize ve ayarlamanıza olanak tanır. Çoklu görev yapanlar veya doğru faturalandırma için günlerini yeniden yapılandırması gerekenler için mükemmeldir.
Timely'nin en iyi özellikleri
- Yenilendiğinde gerçek zamanlı olarak güncellenen canlı raporları müşterilerinizle paylaşın
- Tek bir tıklama ile müşterilere sabit zamanlı anlık raporlar gönderin
- Çalışmaya başlamak için otomatik hatırlatıcılar alın veya takımınıza çalışma saatlerini kaydetmelerini hatırlatın
- Takviminizle senkronize ederek, izlenen zamanın yanı sıra planlanmış etkinlikleri de görünümde görüntüleyin
- ClickUp, Asana ve Trello gibi çeşitli proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurun
Zaman sınırlamaları
- Uluslararası çalışanlar için saat dilimi seçenekleri yok
- Kullanıcılar mobil sürümde farklı uygulamalarda harcanan zamanı izleyemez
Zamanında fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $
Zamanında derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
4. QuickBooks Time (Mobil zaman takibi için en iyisi)
Mobil ve uzaktan çalışan takımlar arasında popüler bir seçim olan QuickBooks Time, coğrafi sınırlama teknolojisiyle öne çıkıyor.
Masaüstü tabanlı izleme yerine, çalışanlar iş yerine girdiklerinde veya çıktıklarında otomatik olarak giriş ve çıkışlarını kaydedebilir. Örneğin, takımınızın iş yerinde olmanızı gerektiriyorsa, sistem zamanınızı otomatik olarak izler ve konumunuza göre doğru projeye atar. Bu, manuel hataları önler ve iş yerinde geçirilen saatlerin doğru olmasını sağlar.
Bu araçlar ve QuickBooks ile maaş bordrosu, faturalandırma ve muhasebe için bağlantıları sayesinde QuickBooks Time, zaman takibinin doğrudan finansal süreçlere bağlı olması gereken işler için iyi bir seçenektir.
QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri
- Çalışılan saatleri, kilometreyi, konumu ve daha fazlasını ayrıntılı zaman çizelgeleriyle takip edin
- İş maliyetlerini analiz etmek, maaş bordrosunu planlamak ve karlılığı ölçmek için özel raporlar oluşturun
- ADP, Square ve JazzHR gibi popüler İK ve bordro araçlarıyla bağlantı kurun
- Mobil uygulamayı kullanarak zaman çizelgelerinizi gerçek zamanlı olarak güncelleyin
QuickBooks Time sınırlamaları
- Projeye özel zaman takibi özellikleri yoktur
- Sınırlı özelleştirme
QuickBooks Time fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: Aylık 35 $
- Temel özellikler: 65 $/ay
- Artı: Aylık 99 $
- Gelişmiş: 235 $/ay
- Eklenti Time Premium: 1 yönetici için aylık 20 $ + kullanıcı başına aylık 8
- Time Elite eklentisi: 1 yönetici için aylık 40 $ + kullanıcı başına aylık 10
QuickBooks Time puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum)
🧠 Eğlenceli Bilgi: 6. yüzyıl Çin'inde, zamanı izlemek için tütsü saatleri kullanılırdı! İlk zamanlayıcılar olan bu büyüleyici cihazlar, tütsüyü sabit bir şekilde yakardı. Yakılan tütsünün miktarı, geçen zamanı gösterirdi. Tütsü dumanı yükseldikçe, günlük aktiviteler veya törenler için belirli zamanları işaret ederdi.
5. RescueTime (Verimlilik analizi için en iyisi)
RescueTime, zaman takibine benzersiz bir yaklaşım getiriyor: Kullandığınız uygulamaları ve web sitelerini "çok verimli" ile "çok dikkat dağıtıcı" arasında bir ölçekte otomatik olarak derecelendiriyor
Bu zaman takibi uygulaması, saatlerinizi takip etmekle kalmaz, etkinliklerinizi gruplandırarak ve bu etiketleri rolünüze ve hedeflerinize göre ayarlamanıza olanak tanıyarak verimliliğinizi puanlar. Örneğin, bir sosyal medya yöneticisiyseniz Facebook'u "verimli" olarak işaretleyebilir, ancak bir yazılım geliştiricisiyseniz "dikkat dağıtıcı" olarak etiketleyebilirsiniz
Focus Sessions ile RescueTime, görevinize odaklanmanıza yardımcı olur. Bu oturumlar dikkatinizi dağıtan web sitelerini bloke eder, bildirimleri sessize alır, odaklanma sürenizi izler ve toplantılar veya gece geç saatlerde yapılan işlerin verimliliğinizi nasıl etkilediğini ortaya çıkarır. İş gününüzü kontrol altına almak ve hedeflerinize ulaşmak için güçlü bir yoldur.
RescueTime'ın en iyi özellikleri
- En verimli ve en az verimli zamanlarınızla ilgili ayrıntılı raporları görünüm
- Hedefler belirleyin ve zamanınızı bunlarla karşılaştırarak takip edin
- Günler ve haftalar arasında verimlilik modellerini karşılaştırın
- Takvim uygulamalarıyla entegre ederek toplantıların verimliliğe etkisini görün
RescueTime sınırlamaları
- Birden fazla dili desteklemez, bu da küresel takımları etkiler
- Bazen, çevrimdışı zaman takibi tüm etkinlikleri kaydetmez
RescueTime fiyatlandırması
- Solo: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
RescueTime puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)
Ayrıca okuyun: Hedefinize Ulaşmak için Akıllı Zaman Yönetimi Hedefleri
6. Toggl Track (Serbest çalışanlar ve yeni başlayanlar için en iyisi)
Sıkı bir bütçeye sahip yeni işletmeler ve serbest çalışanlar, iki ücretsiz özelliği nedeniyle rakiplerine göre Toggl Track'i tercih ederler: otomatik zaman takibi ve boşta kalma algılama.
Timeular'ın bu basit ve kullanımı kolay alternatifi, çalışmayı bıraktığınızı otomatik olarak algılar ve boşta kalma süresini kaydetmek veya silmek istediğinizi sorar. Ayrıca, işlerinizi kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine göre kategorilere ayırarak sürekli manuel güncelleme zahmetinden kurtarır.
Ayrıca, Toggl, Zaman Çizelgesi Öngörüleri ile otomasyon araçlarının ve kullanışlı kısayolların ötesine geçer. Temel zaman girdileri yerine, iş gününüzün görsel bir zaman çizelgesini oluşturur ve boşluklar veya yanlış tahsis edilmiş zamanları analiz eder.
Örneğin, genellikle müşteri toplantılarını izliyorsanız ancak birini unutursanız, Zaman Çizelgesi İçgörüleri bunu işaretler ve takviminize ve geçmiş etkinliklerinize göre doğru projeyi ve görevi önerir.
Toggl En iyi özellikleri izleyin
- Klavye kısayollarıyla zamanlayıcılar arasında kolayca geçiş yapın
- Özelleştirilebilir faturalandırılabilir ücretlerle ayrıntılı raporlar oluşturun
- Geçmiş alışkanlıklarınıza göre zaman girdileri için projeler önerin
- Tarayıcı uzantıları veya masaüstü uygulamalarından zamanı izleyin
- Takvim etkinliklerini atanmış projelerle zaman girdilerine dönüştürün
Toggl İzleme sınırlamaları
- Mobil uygulama farklı takvim görünümlerini desteklemiyor
- Bazı kullanıcılar raporlama özelliklerinin temel düzeyde olduğunu düşünüyor
Toggl Fiyatlandırmayı izleyin
- Ücretsiz (beş kullanıcıya kadar)
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Toggl Puanları ve yorumları izleyin
- G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
💡Pro İpucu: Dikkatli bakarsanız, hem Toggl hem de Clockify'ın güçlü ve uygun fiyatlı seçenekler olduğunu göreceksiniz. İkisini karşılaştırmak istiyorsanız, Toggl ve Clockify'ın ayrıntılı karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.
7. Everhour (Proje bütçeleme için en iyisi)
Sıkı proje bütçeleriyle çalışırken zaman takibi ve yönetimi daha da zorlaşır. Bunlara uymak için, takımınızın zamanının ve paranızın nereye gittiğini tam olarak bilmeniz gerekir. Everhour'un bütçeleme sistemi işte bu noktada fark yaratır.
Örneğin, bir projenin 40 saatlik bir sınırı varsa, bu araç sınırı yaklaştığınızda sizi uyarır ve hatta sınır ulaşıldığında takım üyelerinin daha fazla saat kaydetmesini engelleyebilir. Bu, projelerinizin yolunda gitmesini sağlar ve bütçe aşımlarını önler.
Dahası, Everhour, ClickUp ve Asana gibi proje yönetimi araçlarıyla kolayca bağlantı kurar. Saatlere veya zaman tahminlerine yapılan güncellemeler otomatik olarak senkronize edilir, böylece yaptığınız tüm değişiklikler ekstra çaba gerektirmeden anında proje yönetim sisteminize yansıtılır.
Everhour'un en iyi özellikleri
- Görev güncellemelerini proje yönetimi araçlarıyla otomatik olarak senkronize edin
- Takım ücretlerini kullanarak proje maliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip edin
- Düzenli görevler için yinelenen zaman tahminleri planlayın
- İzlenen faturalandırılabilir saatlerden otomatik olarak faturalar oluşturun
Everhour sınırlamaları
- Zaman kaydı her zaman doğru değildir, özellikle farklı ülkelerdeki çalışanlar için
- Bazı kullanıcılar entegrasyon sorunları bildirdi
Everhour fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz (5 koltuğa kadar)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
Everhour puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Yaygın Zaman Yönetimi Sorunlarını Çözme: Kapsamlı Kılavuz
8. Hubstaff (Ayrıntılı çalışan zaman ve etkinlik izleme için en iyisi)
Takımınızın nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgiler sunan bir araç arıyorsanız, Hubstaff en iyi seçeneğiniz olabilir.
İşte nasıl çalışır: Hubstaff, takımınızın 10 dakikalık aralıklarla klavye veya fareyi kullanıp kullanmadığını izleyerek etkinlik düzeylerini izler. Örneğin, birisi bu sürenin yarısı kadar aktifse, etkinlik oranı %50 olarak gösterilir.
Tuş vuruşlarını kaydetmez, sadece etkinlik olup olmadığını kaydeder, böylece işleri basit tutar ve katılımı artırır. Ayrıca, özel hatırlatıcılar, coğrafi sınırlama ve zamanlama araçları ile kullanışlı bir boşta kalma algılama özelliği de sunar.
Hubstaff'ı ayıran özellik, derinliğidir. Ekran görüntülerini yakalar, ziyaret edilen URL'leri izler ve etkinlikleri analiz ederek size harcanan zamanın tam bir resmini sunar. Ayrıca, çalışanların uygunluk durumlarını, proje zaman çizelgelerini ve iş yükü sınırlarını gösterir, böylece işleriniz ilerledikçe ayarlamalar yapabilirsiniz.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı uyarılarla proje bütçelerini takip edin
- Görsel panolarla takım programlarını ve iş yüklerini kolayca planlayın
- Çalışılan saatlere ve ücret oranlarına göre otomatik olarak maaş bordrosu raporları oluşturun
- Planlanan saatleri gerçek harcanan süre ile karşılaştırarak proje karlılığını kontrol edin
- Özel iş akışları ve hatırlatıcılarla zaman çizelgesi onaylarını basitleştirin
Hubstaff sınırlamaları
- Verimlilik izleme fonksiyonları sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar arayüzü daha az sezgisel ve hantal buluyor
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)
Hubstaff puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.250+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)
📮ClickUp Insight: Çalışanların %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt verir, ancak her kesinti 23 dakikaya kadar odaklanma süresine mal olur ve bu da bir verimlilik paradoksu yaratır. Tüm konuşmalarınızı, görevlerinizi ve sohbet konularınızı çalışma alanınızda merkezileştiren ClickUp, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ihtiyacınız olan hızlı yanıtları almanızı sağlar. Hiçbir bağlam kaybolmaz!
9. Jibble (Ücretsiz bir çözüm arayan yeni başlayanlar için en iyisi)
Zaman takibine yeni başlıyorsanız ve hemen pahalı araçlara yatırım yapmak istemiyorsanız, Jibble harika bir seçimdir.
Ücretsiz plan, çalışanların mobil cihazları aracılığıyla katılımı doğrulamak için yapay zeka kullanarak doğru saat girişlerini destekler ve arkadaşların yerine giriş yapma riskini azaltır. Bu arada, gelişmiş özellikler hafta içi ve hafta sonu için farklı fazla mesai oranları belirlemenize, gerekli molaları izlemenize ve hatta çalışanlar fazla mesai sınırlarına yaklaşırken veya molaları kaçırdıklarında uyarılar almanıza olanak tanır.
Jibble ayrıca Stripe ve Paylocity gibi büyük bordro sistemleriyle entegre olarak, izlenen zamana göre ödeme hesaplamalarını otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Jibble'ın en iyi özellikleri
- Geç gelenleri ve devamsızları izlemek için gerçek zamanlı katılım gösterge panelleri oluşturun
- Özel politikalarla molaları ve öğle yemeği saatlerini takip edin
- Takım üyeleri için otomatik bildirimlerle vardiya programlarını yönetin
Jibble sınırlamaları
- Ayrıntılı içgörüler ve özel raporların eksikliği
- Mobil sürümdeki teknik aksaklıklar ve sınırlı işlevsellik
Jibble fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jibble puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (1250+ yorum)
Ayrıca okuyun: En İyi Zaman Takibi Yazılımları
10. Harvest (Basitleştirilmiş faturalandırma ve fatura kesme için en iyisi)
Hizmet tabanlı işletmelerin favorisi olan Harvest, farklı sistemler arasında geçiş yapmadan faturalandırılabilir saatleri izlemenize ve ödemelerinizi almanıza yardımcı olur.
Bu platformla hem saatlerinizi hem de giderlerinizi kaydedebilir, ardından faturalandırılabilir saatleri, makbuzları ve hatta hesaplanan vergileri içeren şık faturalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir danışman saatlerini takip edebilir, müşteri akşam yemeği makbuzlarını ekleyebilir ve tek bir araçtan profesyonel bir fatura oluşturabilir.
Harvest ayrıca, zaman kayıtlarını, ödenmemiş işleri ve müşteri, proje veya takım üyesi bazında karlılığı takip etmek için basit ama ayrıntılı raporlar sunar. Daha fazla şeffaflık arıyorsanız, Müşteri Gösterge Paneli, müşterilerin paylaşabileceğiniz benzersiz bir URL üzerinden faturalarını ve ödemelerini görüntülemelerine olanak tanır.
Uygulama ayrıca proje karlılığını ve takım kullanım oranlarını izler, bu da faturalandırmayı basit tutarken kaynak yönetimini izlemenize yardımcı olur.
Harvest'ın en iyi özellikleri
- Otomatik hatırlatıcılarla zaman takibi alışkanlıkları oluşturun
- Faturalandırıldıktan veya onaylandıktan sonra zaman girdilerini ve giderleri kilitleyin
- Zaman girdilerinizden faturalar oluşturun ve Stripe ve PayPal entegrasyonları aracılığıyla müşteri ödemelerini toplayın
- Takımınızın çalışma saatlerini nasıl geçirdiğine dair içgörüler edinin ve proje giderlerini izleyin
Harvest sınırlamaları
- Temel raporlama özellikleri
- Sınırlı işlevsellik ve özelleştirme
Harvest fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 13,75 $
- Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 17,50
Harvest puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (600+ yorum)
💡Pro İpucu: En verimli ve üretken halinize ulaşmak için, görevlerinizin zaman tahminlerini planlamak ve önceliklerini belirlemek için bir zaman yönetimi matrisini kullanın.
Doğru Timeular alternatifi ClickUp ile zamanınızı ve projelerinizi birlikte yönetin!
Hayat yoğunlaştığında, stres ve kaçırılan son tarihler birikebilir. İyi bir Timeular alternatifi, düzenli kalmanıza, verimliliği artırmanıza ve daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Doğru olanı seçmeden önce, ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulmaya odaklanın. Farklı platformlarda çalışan, favori proje yönetimi araçlarınız ve takvimlerinizle entegre olan ve otomatik zaman takibi ve kullanışlı analizler sunan bir araç arayın.
Listemiz en iyi seçenekleri öne çıkarır, ancak bizim en iyi seçimimiz ClickUp'tır.
ClickUp, kişisel ve takım verimliliğinizi takip etmek için ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sunar. Zaman takibi özelliği ve hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı, önemli konulara odaklanmanıza ve hedeflerinize göre daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.