2025 için en iyi 10 Timeular alternatifi

Zaman paradır. Ancak doğru teknikleri kullanarak zamanı izlemek bambaşka bir iştir.

Bir rapora göre, iş sahiplerinin %35'i zaman yönetiminin kötü olmasının verimliliği engellediğini söylüyor. Bu zaman kaybı, kaybedilen saatlere, kaçırılan fırsatlara ve hayal kırıklığına uğramış bir takıma yol açar.

Timeular gibi zaman yönetimi araçları, takımları yolunda tutmak ve işlerin daha iyi yürümesi için her zamankinden daha önemlidir. Ancak, bazı kullanıcılar araçla ilgili sorunlar bildirdi, örneğin yanlış izleme, hatalı arayüz ve pahalı planlar.

Bu sizin durumunuza uyuyorsa, bu blog yazısı tam size göre. Timeular'ın en iyi 10 alternatifini, anahtar özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve gerçek kullanıcı yorumlarıyla birlikte bir liste halinde derledik. En iyi zaman izleme araçlarını keşfedelim!

Timeular alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Timeular'ın en iyi alternatifini ararken, aşağıdaki anahtar özellikleri içeren birini seçmeyi deneyin:

Kolay zamanlayıcı kontrolleri: Klavye kısayolları veya bileşenler gibi hızlı ve basit kontrollere sahip bir zaman takibi aracı bulun

Otomatik zaman kaydı: Alternatifinizin arka planda sessizce çalışmasını sağlayın, hem çalışma hem de boşta kalma saatlerini kaydedin. Bu işlemi otomatikleştirerek hataları en aza indirin ve zaman kayıtlarınızın kesin olmasını sağlayın

Proje ve görev yönetimi: Aynı platformdan doğrudan yönetirken zaman girdilerini projelere, müşterilere ve görevlere göre düzenlemenizi sağlayan bir Timeular alternatifi arayın

Özel, gerçek zamanlı gösterge paneli: Gösterge panelini kullanarak mevcut zaman takibi, aktif zamanlayıcılar ve günlük veya haftalık ilerlemenizin hızlı bir özetini alın

Çapraz platform erişilebilirliği: Çalışanlarınızın her yerden zamanı takip etmesini sağlayan bir Timeular alternatifi seçin; masaüstü, web ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışan, çevrimdışı destek ve otomatik senkronizasyon sunan bir alternatif

Kapsamlı raporlama ve analiz: Projelerde zamanın nasıl harcandığı, verimlilik eğilimleri ve faturalandırılabilir saatler hakkında ayrıntılı ve özelleştirilebilir raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan ideal bir alternatif arayın

Güçlü entegrasyonlar: Timeular alternatifinizin, işinizin halihazırda bağımlı olduğu platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak çeşitli üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bağlantı sağlayın

En iyi 10 Timeular alternatifi

Özellikleri ile birlikte, keşfedebileceğiniz en iyi 10 Timeular alternatifi.

1. ClickUp (Kapsamlı zaman ve verimlilik yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile zaman takibini görev yönetimi ile birleştirin ve tek bir platformda zaman çizelgelerinizi ve projelerinizi takip edin

ClickUp, güçlü bir proje yönetimi yazılımından daha fazlasıdır. İş için her şeyi içeren uygulamadır.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi ve verimlilik izleme özelliği, iş akışınıza ekstra bir boyut katar ve işinizin eksiksiz bir anlık görüntüsünü sunar. Zamanınızı doğrudan görevlerinizde takip edin veya popüler zamanlayıcı uygulamalarıyla entegre edin.

Ne kadar verimli olduğunuzu veya hangi görevlerin zamanınızı aldığını görmek ister misiniz? Projelerinizde Zaman Çizelgesi görünümünü açarak takımınızın neler yaptığını görün.

Daha da iyisi, tüm bu araçlar görevleriniz ve projelerinizle kolayca entegre olur. Örneğin, zaman bloklamayı ele alalım. Ayrı araçlar arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp içinde takviminizde zamanı bloklayabilir ve bu blokları anında görevlere dönüştürebilirsiniz.

Böylelikle, programınız ve yapılacaklar listeniz ekstra çaba harcamadan mükemmel bir şekilde senkronize olur.

ClickUp Proje Zaman Takibi

ClickUp'ın proje zaman takibi özellikleriyle zaman tahminleri belirleyin ve görevler ve projeler için harcanan zamanı öğrenin

İşlemlerinizi izlemeye hazır mısınız? ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği, zaman tahminleri belirlemenize, görevler ve alt görevler için harcanan gerçek zamanı izlemenize ve ikisini karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu, zaman tahminlerinizin hem görev hem de proje düzeyinde gerçeklerle ne kadar uyumlu olduğunu net bir şekilde görmenizi sağlar.

ClickUp Brain

Zaman yönetimini bir adım daha ileriye taşımak istiyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, iş gününüzü en verimli şekilde geçirmenizi sağlayarak sizi bir verimlilik ninjasına dönüştürebilir!

ClickUp Brain ile en önemli şeylere odaklanın, programınızı kendiniz belirleyin

AI'nın size zamana dayalı hatırlatıcılar göndermesini ve bir sonraki odaklanmanız gereken görevleri söylemesini sağlayın. Bu, verimliliğinizi artıracak ve doğru zamanda doğru görevlere odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın Zaman Çizelgesi Görünümü ile kuşbakışı bir görünüm elde ederek zaman ve verimlilik yönetiminizi verimli bir şekilde yönetin

Adım geri atıp ayrıntılara değil, büyük resme bakmanız gerekiyorsa, ClickUp Görünümler tam size göre.

Zaman Çizelgesi Görünümü'ne geçerek, izlenen verileri proje ilerlemesi ile birlikte takip edin. Zaman takibinizin proje dönüm noktaları, son tarihler ve bağımlılıklarla nasıl eşleştiğini görebilirsiniz — bu, bağımsız zaman takipçilerinin sağlayamadığı bir içgörü.

ClickUp Şablonları

Bu Şablonu İndirin ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu ile harcadığınız zamanı görselleştirerek planınızı optimize edin

Sıfırdan başlamak korkutucu bir düşünce olabilir. Bu nedenle, kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir zaman yönetimi şablonlarından oluşan zengin bir kütüphane hazırladık!

Örneğin, ClickUp Zaman Yönetimi Program Şablonu, sayısız günlük sorumluluğu yerine getiren profesyoneller için olmazsa olmaz bir araçtır . Tamamlandığında, görevlerinizi Yapılacak, İlerleme Aşamasında ve Tamamlandı gibi durumlara taşıyabilirsiniz. Ayrıca öncelikler, son teslim tarihleri ve zaman tahminleri için Özel Alanlar da sunar.

Zamanınızı ve verimliliğinizi takip etmek için daha basit bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Kişisel Zaman Yönetimi Sayfası Şablonu denemeye değer. İlerlemenizi grafiklerle göstermenizi ve görevlerinizi yönetmenizi geliştirerek verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Görev Listesi ve Son Tarihler gibi görünümlerle, zamanınızı daha iyi organize ederek stresi azaltırken en önemli şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Masaüstü, mobil uygulama veya tarayıcı uzantısından zamanı kaydedin ve ClickUp Görevlerine bağlayın

Bir tarih aralığı belirleyerek veya mevcut girdileri düzenleyerek geçmiş zaman girdilerini manuel olarak ekleyin veya ayarlayın

Takım ve müşterinin bağlamı için yaptığınız işi açıklamak üzere zaman girdilerine notlar ekleyin

Görevlerde etiketleri kullanarak zaman girdilerini kolayca düzenleyin ve filtreleyin

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı etkili bir şekilde takip edin ve faturalandırmayı çocuk oyuncağı haline getirin

ClickUp sınırlamaları

Formlar gibi belirli ClickUp Görünümleri mobil uygulamalarda kullanılamaz

Yüksek düzeyde özelleştirme, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Kendi müşteri görevlerimin yanı sıra serbest çalışanlardan oluşan ekibimin görevlerini koordine etmeme yardımcı olacak bir proje yönetim sistemine ihtiyacım vardı. Bir dizi başka çözüm denedim, ancak hiçbiri esneklik ve zaman takibi özelliklerini bir arada sunmuyordu. Zaman takibi anahtar bir unsurdu, çünkü saatlik ücretle çalışan bir iş olduğundan, her ay iki farklı sistemi birleştirerek fatura oluşturmak zorunda kalmamak için proje yönetim sistemime entegre bir zaman takibi özelliğine ihtiyacım vardı. ClickUp, zaman takibi sorunumu çözdü ve müşterilerimi, projelerimi ve görevlerimi iş ve proje yönetimi tarzıma son derece uygun bir şekilde yapılandırmamı sağlayan büyük bir esneklik sundu. Sistemlerim ve süreçlerim geliştikçe, ClickUp de bana uyum sağlama esnekliği sundu. Harika!

Kendi müşteri görevlerimi ve serbest çalışanlardan oluşan takımımın görevlerini koordine etmek için bir proje yönetim sistemine ihtiyacım vardı. Bir dizi başka çözümü denedim, ancak hiçbiri esneklik ve zaman takibi özelliklerini bir arada sunmuyordu. Zaman takibi anahtar bir unsurdu, çünkü saatlik ücretle çalışan bir iş olduğum için, her ay iki farklı sistemi birleştirerek fatura oluşturmak zorunda kalmamak için proje yönetim sistemime entegre bir zaman takibi özelliğine ihtiyacım vardı. ClickUp, zaman takibi sorunumu çözdü ve müşterilerimi, projelerimi ve görevlerimi iş ve proje yönetimime son derece uygun bir şekilde yapılandırmamı sağlayan büyük bir esneklik sundu. Sistemlerim ve süreçlerim geliştikçe, ClickUp de bana uyum sağlama esnekliği sundu. Harika!

2. Clockify (Uygun fiyata doğru zaman takibi için en iyisi)

via Clockify

Bir servet harcamadan çalışanlarınızı yakından izlemeniz gerekiyorsa, Clockify iyi bir seçenektir.

Yöneticiler, zorunlu zaman takibini etkinleştirerek tüm çalışma saatlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayabilir. Timeular'ın esnek izleme özelliğinden farklı olarak, bu özellik kullanıcılardan eksik zamanları otomatik olarak doldurmalarını ister ve böylece eksiksiz ve tutarlı kayıtlar sağlar.

Örneğin, birisi 8 saatlik bir iş gününün 6 saatini kaydettiyse, zaman çizelgesini göndermeden önce tamamlaması gerekir. Bu, doğru faturalandırma veya uyumluluk için tam zamanlı kayıtlara ihtiyaç duyan işler için özellikle yararlıdır.

Clockify ayrıca GPS izleme, her 5 dakikada bir otomatik ekran görüntüsü alma, boşta kalma algılama ve belirli çalışanlar için manuel zaman düzenlemelerini bloklama gibi özellikler de içerir.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Mobil, masaüstü veya tarayıcı uzantılarında iş başlangıç ve bitiş zamanlayıcılarıyla zamanı takip edin ve her çalışma dakikasını kaydedin

Zaman çizelgelerini onaylayın ve indirimler ve vergiler dahil olmak üzere faturalar oluşturun

Boşta kalma süresini algılayın ve etkin olmayan girdileri kaldırmak için bildirimler alın

Verimliliği analiz etmek için zamana dayalı, katılım veya özet raporlar oluşturun

Çevrimdışı olarak zamanı takip edin ve çevrimiçi olduğunuzda girdileri otomatik olarak senkronize edin

Clockify sınırlamaları

Clockify'ın arayüzü yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Tema seçenekleri sınırlı

Mobil ve masaüstü uygulamaları arasında tutarsız bağlam geçişi

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Paket: 15,99 $/ay kullanıcı başına

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.100+ yorum)

3. Timely (Otomatik zaman takibi için en iyisi)

via Timely

Manuel zaman takibini sevmiyor musunuz? Timely, zaman kazanmanıza yardımcı olur. Arka planda sessizce çalışır, dijital etkinliklerinizi (e-postalar, toplantılar, belge işleri, web tarama) otomatik olarak kaydeder ve bunları AI kullanarak proje girdilerine düzenler. Bu, zamanlayıcıları başlatıp durdurmanıza veya ne üzerinde çalıştığınızı hatırlamaya çalışmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir.

Timely'nin Hafıza İzleyici özelliği, yalnızca sizin görebileceğiniz, iş gününüzün gizli ve görsel bir zaman çizelgesini oluşturur. AI'nın zaman tahsislerini kolayca kontrol edebilir ve etkinlikleri doğru projelere sürükleyip bırakabilirsiniz.

Timeular, her görevi manuel olarak izlemenizi gerektirirken, Timely zaman kayıtlarınızı daha sonra gözden geçirmenize ve ayarlamanıza olanak tanır. Çoklu görev yapanlar veya doğru faturalandırma için günlerini yeniden yapılandırması gerekenler için mükemmeldir.

Timely'nin en iyi özellikleri

Yenilendiğinde gerçek zamanlı olarak güncellenen canlı raporları müşterilerinizle paylaşın

Tek bir tıklama ile müşterilere sabit zamanlı anlık raporlar gönderin

Çalışmaya başlamak için otomatik hatırlatıcılar alın veya takımınıza çalışma saatlerini kaydetmelerini hatırlatın

Takviminizle senkronize ederek, izlenen zamanın yanı sıra planlanmış etkinlikleri de görünümde görüntüleyin

ClickUp, Asana ve Trello gibi çeşitli proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurun

Zaman sınırlamaları

Uluslararası çalışanlar için saat dilimi seçenekleri yok

Kullanıcılar mobil sürümde farklı uygulamalarda harcanan zamanı izleyemez

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $

Zamanında derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

4. QuickBooks Time (Mobil zaman takibi için en iyisi)

quickBooks Time aracılığıyla

Mobil ve uzaktan çalışan takımlar arasında popüler bir seçim olan QuickBooks Time, coğrafi sınırlama teknolojisiyle öne çıkıyor.

Masaüstü tabanlı izleme yerine, çalışanlar iş yerine girdiklerinde veya çıktıklarında otomatik olarak giriş ve çıkışlarını kaydedebilir. Örneğin, takımınızın iş yerinde olmanızı gerektiriyorsa, sistem zamanınızı otomatik olarak izler ve konumunuza göre doğru projeye atar. Bu, manuel hataları önler ve iş yerinde geçirilen saatlerin doğru olmasını sağlar.

Bu araçlar ve QuickBooks ile maaş bordrosu, faturalandırma ve muhasebe için bağlantıları sayesinde QuickBooks Time, zaman takibinin doğrudan finansal süreçlere bağlı olması gereken işler için iyi bir seçenektir.

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

Çalışılan saatleri, kilometreyi, konumu ve daha fazlasını ayrıntılı zaman çizelgeleriyle takip edin

İş maliyetlerini analiz etmek, maaş bordrosunu planlamak ve karlılığı ölçmek için özel raporlar oluşturun

ADP, Square ve JazzHR gibi popüler İK ve bordro araçlarıyla bağlantı kurun

Mobil uygulamayı kullanarak zaman çizelgelerinizi gerçek zamanlı olarak güncelleyin

QuickBooks Time sınırlamaları

Projeye özel zaman takibi özellikleri yoktur

Sınırlı özelleştirme

QuickBooks Time fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 35 $

Temel özellikler: 65 $/ay

Artı: Aylık 99 $

Gelişmiş: 235 $/ay

Eklenti Time Premium: 1 yönetici için aylık 20 $ + kullanıcı başına aylık 8

Time Elite eklentisi: 1 yönetici için aylık 40 $ + kullanıcı başına aylık 10

QuickBooks Time puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: 6. yüzyıl Çin'inde, zamanı izlemek için tütsü saatleri kullanılırdı! İlk zamanlayıcılar olan bu büyüleyici cihazlar, tütsüyü sabit bir şekilde yakardı. Yakılan tütsünün miktarı, geçen zamanı gösterirdi. Tütsü dumanı yükseldikçe, günlük aktiviteler veya törenler için belirli zamanları işaret ederdi.

5. RescueTime (Verimlilik analizi için en iyisi)

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, zaman takibine benzersiz bir yaklaşım getiriyor: Kullandığınız uygulamaları ve web sitelerini "çok verimli" ile "çok dikkat dağıtıcı" arasında bir ölçekte otomatik olarak derecelendiriyor

Bu zaman takibi uygulaması, saatlerinizi takip etmekle kalmaz, etkinliklerinizi gruplandırarak ve bu etiketleri rolünüze ve hedeflerinize göre ayarlamanıza olanak tanıyarak verimliliğinizi puanlar. Örneğin, bir sosyal medya yöneticisiyseniz Facebook'u "verimli" olarak işaretleyebilir, ancak bir yazılım geliştiricisiyseniz "dikkat dağıtıcı" olarak etiketleyebilirsiniz

Focus Sessions ile RescueTime, görevinize odaklanmanıza yardımcı olur. Bu oturumlar dikkatinizi dağıtan web sitelerini bloke eder, bildirimleri sessize alır, odaklanma sürenizi izler ve toplantılar veya gece geç saatlerde yapılan işlerin verimliliğinizi nasıl etkilediğini ortaya çıkarır. İş gününüzü kontrol altına almak ve hedeflerinize ulaşmak için güçlü bir yoldur.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

En verimli ve en az verimli zamanlarınızla ilgili ayrıntılı raporları görünüm

Hedefler belirleyin ve zamanınızı bunlarla karşılaştırarak takip edin

Günler ve haftalar arasında verimlilik modellerini karşılaştırın

Takvim uygulamalarıyla entegre ederek toplantıların verimliliğe etkisini görün

RescueTime sınırlamaları

Birden fazla dili desteklemez, bu da küresel takımları etkiler

Bazen, çevrimdışı zaman takibi tüm etkinlikleri kaydetmez

RescueTime fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

Ayrıca okuyun: Hedefinize Ulaşmak için Akıllı Zaman Yönetimi Hedefleri

6. Toggl Track (Serbest çalışanlar ve yeni başlayanlar için en iyisi)

toggl aracılığıyla İzleme

Sıkı bir bütçeye sahip yeni işletmeler ve serbest çalışanlar, iki ücretsiz özelliği nedeniyle rakiplerine göre Toggl Track'i tercih ederler: otomatik zaman takibi ve boşta kalma algılama.

Timeular'ın bu basit ve kullanımı kolay alternatifi, çalışmayı bıraktığınızı otomatik olarak algılar ve boşta kalma süresini kaydetmek veya silmek istediğinizi sorar. Ayrıca, işlerinizi kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine göre kategorilere ayırarak sürekli manuel güncelleme zahmetinden kurtarır.

Ayrıca, Toggl, Zaman Çizelgesi Öngörüleri ile otomasyon araçlarının ve kullanışlı kısayolların ötesine geçer. Temel zaman girdileri yerine, iş gününüzün görsel bir zaman çizelgesini oluşturur ve boşluklar veya yanlış tahsis edilmiş zamanları analiz eder.

Örneğin, genellikle müşteri toplantılarını izliyorsanız ancak birini unutursanız, Zaman Çizelgesi İçgörüleri bunu işaretler ve takviminize ve geçmiş etkinliklerinize göre doğru projeyi ve görevi önerir.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Klavye kısayollarıyla zamanlayıcılar arasında kolayca geçiş yapın

Özelleştirilebilir faturalandırılabilir ücretlerle ayrıntılı raporlar oluşturun

Geçmiş alışkanlıklarınıza göre zaman girdileri için projeler önerin

Tarayıcı uzantıları veya masaüstü uygulamalarından zamanı izleyin

Takvim etkinliklerini atanmış projelerle zaman girdilerine dönüştürün

Toggl İzleme sınırlamaları

Mobil uygulama farklı takvim görünümlerini desteklemiyor

Bazı kullanıcılar raporlama özelliklerinin temel düzeyde olduğunu düşünüyor

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Ücretsiz (beş kullanıcıya kadar)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

💡Pro İpucu: Dikkatli bakarsanız, hem Toggl hem de Clockify'ın güçlü ve uygun fiyatlı seçenekler olduğunu göreceksiniz. İkisini karşılaştırmak istiyorsanız, Toggl ve Clockify'ın ayrıntılı karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

7. Everhour (Proje bütçeleme için en iyisi)

everhour aracılığıyla

Sıkı proje bütçeleriyle çalışırken zaman takibi ve yönetimi daha da zorlaşır. Bunlara uymak için, takımınızın zamanının ve paranızın nereye gittiğini tam olarak bilmeniz gerekir. Everhour'un bütçeleme sistemi işte bu noktada fark yaratır.

Örneğin, bir projenin 40 saatlik bir sınırı varsa, bu araç sınırı yaklaştığınızda sizi uyarır ve hatta sınır ulaşıldığında takım üyelerinin daha fazla saat kaydetmesini engelleyebilir. Bu, projelerinizin yolunda gitmesini sağlar ve bütçe aşımlarını önler.

Dahası, Everhour, ClickUp ve Asana gibi proje yönetimi araçlarıyla kolayca bağlantı kurar. Saatlere veya zaman tahminlerine yapılan güncellemeler otomatik olarak senkronize edilir, böylece yaptığınız tüm değişiklikler ekstra çaba gerektirmeden anında proje yönetim sisteminize yansıtılır.

Everhour'un en iyi özellikleri

Görev güncellemelerini proje yönetimi araçlarıyla otomatik olarak senkronize edin

Takım ücretlerini kullanarak proje maliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Düzenli görevler için yinelenen zaman tahminleri planlayın

İzlenen faturalandırılabilir saatlerden otomatik olarak faturalar oluşturun

Everhour sınırlamaları

Zaman kaydı her zaman doğru değildir, özellikle farklı ülkelerdeki çalışanlar için

Bazı kullanıcılar entegrasyon sorunları bildirdi

Everhour fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz (5 koltuğa kadar)

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Everhour puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

8. Hubstaff (Ayrıntılı çalışan zaman ve etkinlik izleme için en iyisi)

hubstaff aracılığıyla

Takımınızın nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgiler sunan bir araç arıyorsanız, Hubstaff en iyi seçeneğiniz olabilir.

İşte nasıl çalışır: Hubstaff, takımınızın 10 dakikalık aralıklarla klavye veya fareyi kullanıp kullanmadığını izleyerek etkinlik düzeylerini izler. Örneğin, birisi bu sürenin yarısı kadar aktifse, etkinlik oranı %50 olarak gösterilir.

Tuş vuruşlarını kaydetmez, sadece etkinlik olup olmadığını kaydeder, böylece işleri basit tutar ve katılımı artırır. Ayrıca, özel hatırlatıcılar, coğrafi sınırlama ve zamanlama araçları ile kullanışlı bir boşta kalma algılama özelliği de sunar.

Hubstaff'ı ayıran özellik, derinliğidir. Ekran görüntülerini yakalar, ziyaret edilen URL'leri izler ve etkinlikleri analiz ederek size harcanan zamanın tam bir resmini sunar. Ayrıca, çalışanların uygunluk durumlarını, proje zaman çizelgelerini ve iş yükü sınırlarını gösterir, böylece işleriniz ilerledikçe ayarlamalar yapabilirsiniz.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı uyarılarla proje bütçelerini takip edin

Görsel panolarla takım programlarını ve iş yüklerini kolayca planlayın

Çalışılan saatlere ve ücret oranlarına göre otomatik olarak maaş bordrosu raporları oluşturun

Planlanan saatleri gerçek harcanan süre ile karşılaştırarak proje karlılığını kontrol edin

Özel iş akışları ve hatırlatıcılarla zaman çizelgesi onaylarını basitleştirin

Hubstaff sınırlamaları

Verimlilik izleme fonksiyonları sınırlıdır

Bazı kullanıcılar arayüzü daha az sezgisel ve hantal buluyor

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $

Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

📮ClickUp Insight: Çalışanların %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt verir, ancak her kesinti 23 dakikaya kadar odaklanma süresine mal olur ve bu da bir verimlilik paradoksu yaratır. Tüm konuşmalarınızı, görevlerinizi ve sohbet konularınızı çalışma alanınızda merkezileştiren ClickUp, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ihtiyacınız olan hızlı yanıtları almanızı sağlar. Hiçbir bağlam kaybolmaz!

9. Jibble (Ücretsiz bir çözüm arayan yeni başlayanlar için en iyisi)

jibble aracılığıyla

Zaman takibine yeni başlıyorsanız ve hemen pahalı araçlara yatırım yapmak istemiyorsanız, Jibble harika bir seçimdir.

Ücretsiz plan, çalışanların mobil cihazları aracılığıyla katılımı doğrulamak için yapay zeka kullanarak doğru saat girişlerini destekler ve arkadaşların yerine giriş yapma riskini azaltır. Bu arada, gelişmiş özellikler hafta içi ve hafta sonu için farklı fazla mesai oranları belirlemenize, gerekli molaları izlemenize ve hatta çalışanlar fazla mesai sınırlarına yaklaşırken veya molaları kaçırdıklarında uyarılar almanıza olanak tanır.

Jibble ayrıca Stripe ve Paylocity gibi büyük bordro sistemleriyle entegre olarak, izlenen zamana göre ödeme hesaplamalarını otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Jibble'ın en iyi özellikleri

Geç gelenleri ve devamsızları izlemek için gerçek zamanlı katılım gösterge panelleri oluşturun

Özel politikalarla molaları ve öğle yemeği saatlerini takip edin

Takım üyeleri için otomatik bildirimlerle vardiya programlarını yönetin

Jibble sınırlamaları

Ayrıntılı içgörüler ve özel raporların eksikliği

Mobil sürümdeki teknik aksaklıklar ve sınırlı işlevsellik

Jibble fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jibble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (1250+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Zaman Takibi Yazılımları

10. Harvest (Basitleştirilmiş faturalandırma ve fatura kesme için en iyisi)

harvest aracılığıyla

Hizmet tabanlı işletmelerin favorisi olan Harvest, farklı sistemler arasında geçiş yapmadan faturalandırılabilir saatleri izlemenize ve ödemelerinizi almanıza yardımcı olur.

Bu platformla hem saatlerinizi hem de giderlerinizi kaydedebilir, ardından faturalandırılabilir saatleri, makbuzları ve hatta hesaplanan vergileri içeren şık faturalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir danışman saatlerini takip edebilir, müşteri akşam yemeği makbuzlarını ekleyebilir ve tek bir araçtan profesyonel bir fatura oluşturabilir.

Harvest ayrıca, zaman kayıtlarını, ödenmemiş işleri ve müşteri, proje veya takım üyesi bazında karlılığı takip etmek için basit ama ayrıntılı raporlar sunar. Daha fazla şeffaflık arıyorsanız, Müşteri Gösterge Paneli, müşterilerin paylaşabileceğiniz benzersiz bir URL üzerinden faturalarını ve ödemelerini görüntülemelerine olanak tanır.

Uygulama ayrıca proje karlılığını ve takım kullanım oranlarını izler, bu da faturalandırmayı basit tutarken kaynak yönetimini izlemenize yardımcı olur.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Otomatik hatırlatıcılarla zaman takibi alışkanlıkları oluşturun

Faturalandırıldıktan veya onaylandıktan sonra zaman girdilerini ve giderleri kilitleyin

Zaman girdilerinizden faturalar oluşturun ve Stripe ve PayPal entegrasyonları aracılığıyla müşteri ödemelerini toplayın

Takımınızın çalışma saatlerini nasıl geçirdiğine dair içgörüler edinin ve proje giderlerini izleyin

Harvest sınırlamaları

Temel raporlama özellikleri

Sınırlı işlevsellik ve özelleştirme

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 13,75 $

Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 17,50

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (600+ yorum)

💡Pro İpucu: En verimli ve üretken halinize ulaşmak için, görevlerinizin zaman tahminlerini planlamak ve önceliklerini belirlemek için bir zaman yönetimi matrisini kullanın.

Doğru Timeular alternatifi ClickUp ile zamanınızı ve projelerinizi birlikte yönetin!

Hayat yoğunlaştığında, stres ve kaçırılan son tarihler birikebilir. İyi bir Timeular alternatifi, düzenli kalmanıza, verimliliği artırmanıza ve daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Doğru olanı seçmeden önce, ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulmaya odaklanın. Farklı platformlarda çalışan, favori proje yönetimi araçlarınız ve takvimlerinizle entegre olan ve otomatik zaman takibi ve kullanışlı analizler sunan bir araç arayın.

Listemiz en iyi seçenekleri öne çıkarır, ancak bizim en iyi seçimimiz ClickUp'tır.

ClickUp, kişisel ve takım verimliliğinizi takip etmek için ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sunar. Zaman takibi özelliği ve hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı, önemli konulara odaklanmanıza ve hedeflerinize göre daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!