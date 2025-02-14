Motion ve Todoist: Size en uygun verimlilik çözümünü bulun

Doğru görev yönetimi aracı verimliliğinizi artırabilir. Motion ve Todoist, hayatınızı düzenlemenizi ve verimliliğinizi artırmanızı vaat eden iki popüler araçtır.

Ancak, birbiriyle örtüşen özellikler ve benzersiz güçlü yönler varken, en uygun olanı nasıl seçersiniz? İster gelişmiş AI planlama ister görevleri düzenlemek için basit bir yol arıyor olun, bu kılavuz Motion ve Todoist hakkında ihtiyacınız olan her şeyi ayrıntılı olarak açıklar. Her ikisini de gölgede bırakabilecek güçlü bir alternatif sunar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Araştırmalar, gününüzü planlamak için sadece 10-12 dakika ayırmanın size iki saat kazandırabileceğini ortaya koymuştur. Bu, doğru aracın verimliliği artırmada ne kadar önemli bir rol oynadığını anlamanızı sağlar, değil mi?

⏰ 60 saniyelik özet Doğru görev yönetimi aracı verimliliğinizi artırabilir, ancak Motion ve Todoist arasında nasıl seçim yapacaksınız? Motion , AI destekli planlama , görev önceliklendirme ve takvim yönetimi otomasyonunda mükemmeldir.

Todoist, daha düşük bir maliyetle basitlik, işbirliği ve kapsamlı entegrasyonlar sunar. İkisin de en iyisini mi istiyorsunuz? ClickUp'ı deneyin — görev yönetimi, otomasyon, yapay zeka ve 1.000'den fazla entegrasyonu tek bir platformda birleştiren güçlü bir alternatif.

Motion nedir?

motion aracılığıyla

Motion, zamanınızı ve görevlerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olan bir görev planlama yazılımıdır. Görev yönetimi, takvim planlama ve AI otomasyonunu bir araya getirir.

Bu araç, yapay zeka destekli planlama özelliği ile öne çıkıyor. Görevleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini aciliyet ve uygunluğa göre önceliklendirerek kişiselleştirilmiş bir plan oluşturur.

Verimliliğinizi artırmak için Motion, Google Takvim, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365 ve daha birçok popüler uygulama ile entegre olur.

Hepsi bir arada bir araç arayan ve planlamaya daha az, uygulamaya daha fazla zaman ayırmak isteyen profesyoneller, öğrenciler ve takımlar için mükemmeldir.

Motion özellikleri

Motion'ı harika bir Todoist alternatifi yapan özellikleri tartışalım. İşte en iyi özelliklerinden bazıları:

Görev yönetimi

Motion'ın görev yöneticisi özellikleri arasında tek bir tıklama ile görev önceliklendirme ve oluşturma yer alır. Yinelenen görevler özelliği, önemli işleri asla kaçırmamanızı sağlar. Bir görev zamanında tamamlanmazsa, sizin için otomatik olarak yeniden planlanır.

Proje yönetimi

motion aracılığıyla

Motion, proje yönetimi yazılımı olarak da işlev görür. Takımınızla bir proje üzerinde çalışıyorsanız, Motion her takım üyesi için öncelikli bir program oluşturur.

Görevlerin durumunu kontrol etmek için projelerinizi pano görünümünde açın veya yapılacak tüm görevlerin kapsamlı bir listesini görmek için liste görünümünü açın.

Bu araç, proje görevlerini takvime entegre eder ve tüm proje ile ilgili işbirliğini merkezileştirerek tek bir platformda sorunsuz organizasyon ve iletişim sağlar.

Takvim Planlama

motion aracılığıyla

Motion'ın öne çıkan özelliklerinden biri, sizin için otomatik olarak bir program oluşturan AI takvimidir. Görev önceliği, son tarihler ve süre gibi ayrıntıları eklemeniz yeterlidir. AI, bunları etkinlikleriniz ve yapılacaklar listelerinizle birlikte değerlendirir.

Motion ile takviminizi yönetmek çok daha kolaydır; tüm takvimlerinizi tek bir görünümde birleştirir ve görevlerinizi otomatik olarak zaman bloklarına ayırır.

Ve kendi programınızı oluşturmak isterseniz, Motion bunu da yapmanızı sağlar!

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AI toplantı asistanı

motion aracılığıyla

Motion'ın AI toplantı asistanı, en uygun toplantı zamanlarını kolayca belirleyerek planlamayı basitleştirir. Tercihlerinizi ayarlayın, ideal seçenekleri otomatik olarak önerir.

Kullanılabilirliğinizi paylaşmak için kişiselleştirilmiş bir toplantı rezervasyon sayfası oluşturun. Tekrarlayan toplantıları planlamak ve işlerin tutarlılığını sağlamak için tekrarlayan rezervasyon bağlantısını kullanın. Zamanınızı yönetmek ve toplantı yorgunluğunu önlemek için günlük sınırlar ayarlayın.

Motion fiyatlandırması

Motion üç fiyat planı sunar:

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 34 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Business Pro: Özel fiyatlandırma

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Todoist nedir?

todoist aracılığıyla

2007 yılında kurulan Todoist, popüler bir görev yönetimi ve günlük planlayıcı uygulamasıdır. Görevler oluşturup önceliklendirebilir, etiketler ekleyebilir ve günlük programları düzenleyebilirsiniz.

Görevlerinizi liste, pano ve takvim gibi görünümlerde kontrol edin. Hareket halindeyken görevleri kaydedin, hatırlatıcılar ekleyin ve son teslim tarihlerini asla kaçırmayın.

Bu da, görevlerinizi bugün, yakında ve diğer özel seçeneklere göre sıralayarak daha iyi izlemenizi sağlar, böylece sadece o anda ilgili olanları görürsünüz.

Todoist ayrıca Zapier, Time Doctor, Slack, Google Takvim ve Outlook dahil olmak üzere 80'den fazla entegrasyon sunar.

🔍Biliyor muydunuz? İnsanların %33'ü işlerini ve zamanlarını yönetmek için yapılacaklar listeleri kullanıyor!

Todoist özellikleri

Todoist'i harika bir Motion alternatifi yapan en iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:

Görev yönetimi

todoist aracılığıyla

Todoist, tüm yapılacaklarınızı yönetmek için birçok görev yönetimi özelliği sunar. Tek bir tıklama ile görev oluşturmak için Hızlı Ekle özelliğini kullanın. Göreve bir ad verin ve planlayın.

Yinelenen son teslim tarihleri ayarlayın, görevleri bölümlere ayırın, alt görevler ekleyin ve öncelik düzeylerini belirleyerek neyin önce yapılması gerektiğini bilin. Sesli notlar ve ekran görüntüleri ile görevlerinize bağlam ekleyin.

Bu yapılacaklar listesi uygulaması, görevleri doğrudan e-posta gelen kutunuzdan oluşturmanıza olanak tanır.

Proje yönetimi

Todoist ile takım projeleri oluşturun ve birden fazla takım üyesiyle erişimi paylaşın. Kişisel projelerinizden ayrı olarak paylaşılan projeler oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, görevlere daha fazla bağlam sağlamak ve koordinasyonu iyileştirmek için yorum bırakabilir ve dosya ekleyebilirsiniz.

Verimlilik izleme

via Todoist

Verimlilik izlemeyi daha eğlenceli hale getirmek mi istiyorsunuz? Todoist, Karma özelliği ile bunu sizin için yapar.

Görevleri tamamladığınızda puan kazanır, ertelediğinizde puan kaybedersiniz. Bu, moralinizi yüksek tutarken eğlenceli bir unsur da ekler!

Günlük veya haftalık hedefler belirleyin ve verimlilik eğiliminizi görselleştirin. Etkinlik geçmişi ile tam olarak neler başardığınıza dair genel bir bakış elde edin.

Özelleştirilebilir görünümler

todoist aracılığıyla

Todoist, projeleri yönetmeniz için üç görünüm sunar: Liste, Pano ve Takvim.

Görevlerinizi doğrusal olarak düzenlemek ve bekleyen ve tamamlanan görevlere genel bir bakış elde etmek için Liste Görünümü'nü kullanın. Ayrıntılı planlama ve zamanlama için mevcut ve gelecekteki taahhütlerinizi izlemek için Takvim Görünümü'nü kullanın.

Pano Görünümü, görevlerinizi uygun etiketlerle sütunlar halinde düzenleyerek kolay ve net ilerleme izleme sağlar.

Todoist fiyatlandırması

Todoist üç fiyat planı sunar:

Başlangıç seviyesi: 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Motion ve Todoist: Özellik Karşılaştırması

Motion ve Todoist, popüler verimlilik araçlarıdır, ancak güçlü yönleri farklı kullanıcı türlerine hitap eder. Motion ve Todoist'in özelliklerini anlamanıza yardımcı olacak bir karşılaştırma tablosu:

Görev yönetimi

Görevleri verimli bir şekilde yönetmek, tüm verimlilik araçlarının temelidir. Görevleri düzenleme, önceliklendirme ve izleme yeteneği, hedeflerinize ne kadar iyi ulaştığınızı önemli ölçüde etkiler. Bu kategoride hangi aracın kazandığını görelim.

Motion

Motion, AI destekli görev önceliklendirme ve planlama ile otomasyona büyük önem verir. Yapılacaklar listenizi son teslim tarihlerine göre yeniden düzenleyerek acil işlerin her zaman ön planda olmasını sağlar.

Ayrıca, tek bir tıklama ile görevler oluşturabilir veya yeniden planlayabilir ve yinelenen görevler ekleyebilirsiniz.

Todoist

AI otomasyonu olmasa da Todoist esneklik konusunda mükemmeldir. Görevleri projelere düzenleme, etiket ekleme, filtre ayarlama ve öncelik seviyeleri atama gibi temel görev yönetimi özellikleri sunar.

Todoist ile tek bir tıklamayla görev eklemek veya doğrudan e-posta gelen kutunuzdan görev oluşturmak çok kolay.

🏆 Kazanan: Motion, kişisel görev yönetimi için Motion ve Todoist karşılaştırmasında bu turu kazandı. Gelişmiş otomasyon ve zaman optimizasyonu özellikleri, Todoist'i geride bıraktı.

İşbirliği ve proje yönetimi

İşbirliği araçları, güncellemeleri paylaşmak, görevleri atamak ve karışıklık olmadan ilerlemeyi izlemek için takım projeleri için gereklidir.

Hangi aracın daha iyi proje yönetimi özellikleri sunduğunu görelim:

Motion

Motion'daki işbirliği, görev paylaşımı ve toplantı planlama için temel ancak etkilidir. Kullanıcıların öncelikli planlar oluşturmasına, takvime proje işleri eklemesine, görevlere yorum eklemesine ve her projeye belge eklemesine olanak tanır.

Ancak, bireysel verimlilik için tasarlanmış olduğundan, takım özellikleri işbirliğine odaklı araçlara kıyasla yetersiz kalmaktadır.

Todoist

Todoist, yorumlar ve bahsetmeler kullanarak projelerinizi paylaşmanıza, görevler atamanıza ve uygulama içinde doğrudan iletişim kurmanıza olanak tanır. Görevleri etiketleyip kategorilere ayırabilir, öncelikler belirleyebilir, hedefler planlayabilir, görev açıklamaları ekleyebilir ve netlik için görevleri alt görevlere bölebilirsiniz.

Bir görevi kimin tamamladığına ilişkin gerçek zamanlı güncellemeler ve hatırlatıcılar, herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

🏆 Kazanan: Todoist, gerçek zamanlı güncellemeler, görevleri etiketleme ve kategorilere ayırma, yorumlar ve bahsetmeler yoluyla iletişim gibi gelişmiş özellikleriyle birinciliği elde etti.

Planlama

Görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir net planda birleştiriyor musunuz? Bu, oyunun kurallarını değiştirir. Hangi aracın bunu daha iyi yaptığını görelim.

Motion

Motion, planlama konusunda her şeyi düşünür. Yapay zekası, görevlerinizi ve toplantılarınızı birleştirerek günlük plan oluşturur, hatta değişiklik olduğunda planı günceller. Sanki süper organize bir asistanınız var gibi.

Todoist

Todoist'te yerleşik bir zamanlayıcı bulunmasa da, Google Takvim gibi takvimlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ancak, zor işleri kendiniz yapmanız gerekecektir.

🏆 Kazanan: Motion, sadece bir görev listesi değil, tam donanımlı bir planlayıcı olduğu için bu kategoride açık ara farkla kazanıyor.

Kullanım kolaylığı

Bir aracın ne kadar sezgisel ve kullanıcı dostu olduğu, kullanıcıların onu ne kadar hızlı benimsediğini belirler. Hangi aracın daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğunu görelim:

Motion

Motion'ın yapay zeka destekli özellikleri ve otomasyonu güçlü olmakla birlikte, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir. Öğrenme eğrisi, geleneksel görev yönetimi uygulamalarına göre daha diktir.

Todoist

Basitliği ile tanınan Todoist'in arayüzü sezgiseldir ve gezinmesi kolaydır. Hızlı benimsenmesi için tasarlanmıştır, bu da onu görev yönetimi uygulamalarına yeni başlayan kullanıcılar için favori haline getirir.

🏆 Kazanan: Todoist, kolay gezinilebilir arayüzü ve basit tasarımıyla bu kategoride birinci olmuştur.

Fiyatlandırma

Görev yönetimi aracı seçerken, özellikle özellikleri ve bütçe kısıtlamalarını dengelerken maliyet önemli bir faktördür. İşte iki aracın karşılaştırması:

Motion

Motion, kendisini premium bir araç olarak konumlandırıyor. Bireysel planı aylık 34 dolardan başlıyor. Ayrıca, standart planı kullanıcı başına 20 dolardan başlayan takım planları da sunuyor.

Todoist

Todoist daha bütçe dostu bir yapı sunar. Başlangıç sürümü ücretsizdir. Daha gelişmiş özellikler istiyorsanız, pro sürüm kullanıcı başına 5 $, iş sürümü ise kullanıcı başına 8 $'dır.

🏆 Kazanan: Todoist, ücretsiz başlangıç ve sadece 5 $'lık profesyonel sürümleriyle daha erişilebilir ve bütçe dostudur.

Entegrasyonlar

Hangi aracın daha iyi entegrasyonlar sunduğunu görelim:

Motion

Motion'ın entegrasyon seçenekleri biraz sınırlıdır. Google, Apple ve Outlook takvimleriyle iyi çalışır. Ayrıca Zoom, Google Meet, Zapier ve Microsoft Teams gibi uygulamalarla da bağlantı kurar.

Ancak, diğer verimlilik, proje yönetimi veya işbirliği araçları için entegrasyonlar sunmaz.

Todoist

Todoist, 80'den fazla entegrasyonuyla bu alanda öne çıkıyor. Google Takvim, Outlook, Slack, Dropbox ve Zapier gibi araçlarla bağlantı kurarak kullanıcıların iş akışlarını otomatikleştirmelerine ve görevleri platformlar arasında senkronize etmelerine olanak tanır.

🏆 Kazanan: Motion ve Todoist karşılaştırmasında, Todoist iletişim, proje yönetimi ve e-posta araçlarıyla 80'den fazla entegrasyon sunarak kazanır.

Reddit'te Motion ve Todoist karşılaştırması

Reddit'e giderek kullanıcıların Todoist mi yoksa Motion mu uygulamalarını tercih ettiğini gördük. Bu, bu araçları daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.

Birçok kişi Motion'ın AI planlayıcısını ve gelişmiş özelliklerini seviyor. Bir kullanıcı şöyle yorumladı:

Motion'ı 2 aydır masaüstü uygulaması üzerinden kullanıyorum ve çok memnunum. Aşağıdaki özellikleri beğeniyorum: İş takvimime bağlanıp açık zaman dilimlerimi görebiliyorum. Görevlerimi ve öncelik/son tarihlerini girebiliyorum ve uygulama bunları otomatik olarak takvimimde açık bir zaman dilimine yerleştiriyor. Bir görevi tamamlayamazsam, uygulama otomatik olarak görevi takvimimde ileriki bir tarihe yeniden planlıyor. Çalışmaya başlamam gereken bir görev olduğunda masaüstünde bir bildirim açılır.

Motion'ı 2 aydır masaüstü uygulaması üzerinden kullanıyorum ve çok memnunum. Aşağıdaki özellikleri beğeniyorum: İş takvimime bağlanıp açık zaman dilimlerimi görebiliyorum. Görevlerimi ve önceliklerini/son tarihlerini girebiliyorum ve bunlar otomatik olarak takvimimde açık bir zaman dilimine yerleştiriliyor. Bir görevi tamamlayamazsam, otomatik olarak takvimimde ileriki bir tarihe yeniden planlanıyor. Çalışmaya başlamam gereken bir görev olduğunda masaüstünde bir bildirim açılır.

Diğerleri Todoist'i daha iyi bir araç buldu. Bir kullanıcı, geniş dizi özelliklerini takdir etti:

Todoist, görevleri ve projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur! Görevleri düzenlemenize ve önceliklendirmenize, son tarihler belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Özellikleri arasında özelleştirilebilir iş akışları, hatırlatıcılar ve diğer araçlarla entegrasyonlar bulunur. Todoist, görevlerinizi tek bir yerde tutarak verimliliği artırmayı ve stresi azaltmayı amaçlamaktadır.

Todoist, görevleri ve projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur! Görevleri düzenlemenize ve önceliklendirmenize, son tarihler belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Özellikleri arasında özelleştirilebilir iş akışları, hatırlatıcılar ve diğer araçlarla entegrasyonlar bulunur. Todoist, görevlerinizi tek bir yerde tutarak verimliliği artırmayı ve stresi azaltmayı amaçlar.

Birçok kullanıcı, planlama için Motion'ı kullanıyor. Ancak bazıları, yeni özelliklerin yayınlanmasının pahalı ve yavaş olduğunu da belirtti. Bir kullanıcı şöyle dedi:

Tüm yapılacaklarımı ve planlamalarımı yönetmek için Motion'ı kullanıyorum ve uygulama işlevsellik açısından sağlam olsa da sık sık güncelleme yapılmaması beni hayal kırıklığına uğratıyor. Craft veya Todoist gibi diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında, Motion yeni özellikler veya iyileştirmeler yayınlama konusunda geride kalıyor gibi görünüyor.

Tüm yapılacaklarımı ve planlamalarımı yönetmek için Motion'ı kullanıyorum ve uygulama işlevsellik açısından sağlam olsa da sık sık güncelleme yapılmaması beni hayal kırıklığına uğratıyor. Craft veya Todoist gibi diğer uygulamalara kıyasla, Motion yeni özellikler veya iyileştirmeler yayınlama konusunda geride kalıyor gibi görünüyor.

Uygulamanın maliyetini göz önüne alındığında, özellikle verimlilik alanının ne kadar hızlı geliştiğini düşünürsek, daha tutarlı bir güncelleme ve yeni özellikler ritmi beklerdim. Beni yanlış anlamayın, Motion'ın sunduğu otomasyon özelliklerini seviyorum, ancak bazı rakipleriyle aynı hızda gelişmeyen bir araç için yüksek bir fiyat ödediğimi düşünüyorum. "

Başka bir kullanıcı, Todoist'in fiyatlandırmasının özelliklerine değer olduğunu düşünüyor:

Todoist pro kullanıcısıyım. Oldukça beğeniyorum. Ayrıca, metin genişletici/otomatik doldurma özelliği ile birlikte görevleri çok hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. 3 anahtarla öncelik, etiket, tarih vb. ayarları yapabiliyorum.

Todoist pro kullanıcısıyım. Oldukça beğeniyorum. Ayrıca, metin genişletici/otomatik doldurucu ile birlikte kullanarak görevleri çok hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. 3 anahtarla öncelik, etiket, tarih vb. ayarları yapabiliyorum.

Motion ve Todoist'e en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

Motion ve Todoist etkileyiciyse, ClickUp her şeyi yapan ve en önemlisi daha iyi yapan, beklentileri aşan arkadaşınız gibidir!

Tek noktadan verimlilik platformu olarak tasarlanan ClickUp, görev yönetimi, zamanlama ve otomasyonu kişisel ve takım iş akışlarına uygun, son derece özelleştirilebilir bir arayüzde sorunsuz bir şekilde birleştirir.

Özelliklerinin yanı sıra, ClickUp 1000'den fazla entegrasyonu destekleyerek favori araçlarınızı aynı platformda kullanmanızı sağlar.

West Tech Shipping'de Hesap Sorumlusu olan Starr, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp, düzenli olmamı sağlıyor ve işteki verimliliğimi artırıyor. Artık daha odaklandığım için daha kısa sürede daha fazla iş yapabiliyorum.

ClickUp, düzenli olmamı sağlıyor ve işteki verimliliğimi artırıyor. Artık daha odaklandığım için daha kısa sürede daha çok iş yapabiliyorum.

ClickUp'ın neden en iyi seçim olabileceğini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Görevleri

ClickUp Görevlerini Ücretsiz Kullanın ClickUp Görevleri ile yinelenen görevleri otomatikleştirin

ClickUp Görevleri, herhangi bir proje için görevler oluşturmanıza, paylaşmanıza ve atamanıza olanak tanır. Özel Alanlar ile görevleri düzenleyin, takım üyelerine atayın ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyin. Görevleri klasörler halinde gruplandırın, son teslim tarihlerine veya görev türlerine göre sıralayın ve hatta yinelenen görevleri otomatikleştirin.

ClickUp Görev Öncelikleri ile görev önceliği ekleyin

ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanarak her görev için öncelik belirleyin: acil, yüksek, normal ve düşük. Bu, acil görevleri kaçırmamanızı sağlar.

Daha fazla bağlam eklemek mi istiyorsunuz? Ayrıntılı açıklamalar ekleyin, dosya ekleyin ve hatta görevlerin üzerine doğrudan yorumlar bırakın.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Görev Kontrol Listeleri

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri ile kapsamlı yapılacaklar listeleri oluşturun

Yapılacaklar listenizdeki işleri tamamlamadan duramıyor musunuz? Basit bir yapılacaklar listesi oluşturmak için ClickUp Görev Kontrol Listelerini kullanın. Her görev için alt görevler eklemek üzere iç içe yerleştirilebilir öğeler oluşturabilirsiniz. Yapılacaklar listenizdeki bir görevde başka bir takım üyesinin çalışmasını istiyorsanız, görev atanan kişiyi eklemeniz yeterlidir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Takvim Görünümü

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile günlük, haftalık ve aylık görevlerinizi görüntüleyin

ClickUp Takvim Görünümü, görevlerinizi, son tarihlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir yerden net ve görsel bir şekilde görüntülemenizi sağlayan bir proje yönetimi takvimidir. Net bir genel bakış için görevleri gün, hafta veya ay bazında görüntüleyin.

Google Takvim gibi harici takvimlerle senkronize edin ve her şeyin uyumlu kalması için iki yönlü güncellemelerin keyfini çıkarın. Görevleri sürükleyip bırakarak yeniden planlayın ve belirli projeler, öncelikler veya atanan kişiler için filtre uygulayarak görünümü özelleştirin.

💡Pro İpucu: Proje yönetimi takvimi ile işlerinizi nasıl organize edeceğinizi mi merak ediyorsunuz? İşte adım adım kılavuz: Adım 1: Net hedefler belirleyin ve projenizin kapsamını belirleyin.

Adım 2: Temel görevleri ve dönüm noktalarını belirleyin.

Adım 3: Kaynakları dağıtın.

Adım 4: Doğru araçları seçin.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Brain

Click Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile içerik yazın, konuları özetleyin veya fikirler üretin

ClickUp Brain, verimliliğe yenilikçi bir boyut kazandıran yapay zeka asistanınızdır. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeden içerik taslağı oluşturmaya ve verileri analiz etmeye kadar, size zaman ve zihinsel çaba tasarrufu sağlar.

ClickUp Brain'den işle ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını alın. Çalışma alanınızda ilgili bilgileri arar ve size doğru verileri sunar.

Bu aracı kullanarak toplantı notlarını özetleyin, eylem öğeleri oluşturun ve hatta bir sonraki büyük projeniz için fikirler üretin. Çalışma alanınızda gününüzü kolaylaştırmaya hazır kişisel bir verimlilik koçu gibi.

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp Şablonları

ClickUp, verimliliğinizi artırmak için birçok görev yönetimi şablonu sunar.

Örneğin, ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu, görevlerinizi düzenleyip kategorilere ayırarak, önceliklendirerek ve ilerlemeyi görselleştirerek gününüzü planlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonu, takımlarınız için iş programları planlamak istiyorsanız da öne çıkar. Görevleri takımınızın uygunluk durumuyla senkronize etmenize olanak tanıyarak hiçbir şeyin ters gitmemesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile görevlerinizi görselleştirin ve düzenleyin

Daha kapsamlı bir görev yöneticisine ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonuna göz atın.

Şablon, görevlerinizi durum, öncelik ve departmana göre görselleştirmenizi sağlar. İlerlemeyi izleyebilir, iş akışlarını optimize edebilir ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Ayrıca liste, pano, kutu ve takvim dahil olmak üzere altı dinamik görünümü destekler, böylece gereksinimlerinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

ClickUp ile size en uygun verimlilik çözümünü bulun

Motion ve Todoist, her biri farklı yönlerden mükemmeldir. AI destekli özellikleri sayesinde Motion, otomasyon ve sıkı bir iş akışı isteyen kullanıcılar için mükemmeldir. Buna karşılık Todoist, sadeliği ve takım dostu işbirliği ile öne çıkar. Ancak bu iki aracın en iyi özelliklerini bir araya getiren bir araç arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın.

AI destekli verimlilik ve görev yönetiminden takvim görünümlerine ve geniş bir aralıkta özelleştirilebilir şablonlara kadar, ClickUp benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bugün ücretsiz kaydolun!