2025'te Denemeniz Gereken En İyi Notability Planlayıcı Şablonları

Doğru planlayıcıyı seçmek zor olabilir. Fiziksel bir planlayıcı mı yoksa dijital bir planlayıcı mı tercih etmelisiniz? Basit bir takvim işinizi görür mü, yoksa hedeflerinizi ve alışkanlıklarınızı izlemek için tam bir sisteme mi ihtiyacınız var? Ancak bu kadar karmaşık olmak zorunda değil.

Dijital not alma uygulaması Notability, planlamayı eğlenceli ve etkili hale getiren haftalık, aylık, günlük, çalışma, yemek ve seyahat gibi çeşitli planlayıcı şablonları sunar. Notability planlayıcı şablonlarını PDF biçiminde iPad'inize kaydedip indirebilir veya Notability uygulamasını kullanarak çevrimiçi olarak düzenleyebilirsiniz.

Bu blog yazısında, en iyi Notability şablonlarından bazılarını ve rahat planlama için birkaç alternatifini bir araya getirdik. Hadi başlayalım!

İyi bir Notability planlayıcı şablonu nedir?

İdeal Notability şablonu ihtiyaçlarınıza göre değişir. Profesyoneller, toplantıları, projeleri ve kişisel taahhütleri tek bir yerde izlemeye yardımcı olan bir şablona ihtiyaç duyar. Okul ödevlerini, son teslim tarihlerini ve sınavları tek bir düzenli alanda yönetmeye yardımcı olan haftalık çalışma planlayıcısı öğrenciler için daha iyi sonuç verir.

Hedefleriniz ne olursa olsun, en iyi şablonların birkaç ortak özelliği vardır:

📌 Özelleştirilebilirlik: Benzersiz iş akışınıza ve planlama ihtiyaçlarınıza uygun uyarlanabilir düzenler, sekmeler ve bölümler içeren estetik Notability şablonlarını arayın

📌 Netlik: Şablon, görevler, randevular ve notlar için temiz ve sezgisel bir yapı sunmalıdır

📌 Estetik çekicilik: Şık düzenlere ve çıkartma, renk kodları ve dekoratif öğeler ekleme seçeneklerine sahip şablonları seçerek planlamanızı görsel olarak çekici hale getirin

📌 Ek dosyaları: Görevlere bağlam eklemek ve verimliliği artırmak için sesli notlar, medya dosyaları ve belgeleri entegre etmenize olanak tanıyan ücretsiz veya ücretli şablonları keşfedin

📌 İzlenebilirlik: Şablon, kullanıcıların görsel ilerleme çubukları ve durum güncellemeleri kullanarak günlük görevler, haftalık hedefler ve uzun vadeli planlardaki ilerlemeyi izlemelerine olanak sağlamalıdır

Ücretsiz Notability Planlayıcı Şablonları

Günlük görev düzenleyicilerden uzun vadeli hedef takipçilerine kadar, bu Notability şablonları pratik ve görsel olarak çekicidir.

1. Görev Planlayıcı Şablonu

via Notability

Notability Görev Planlayıcı Şablonu, proje planlaması için net ve düzenli bir biçim sunar. "Ayrıntılar", "Kaynaklar", "Görevler" ve "Boş Alan" gibi özel bölümler, bir projeyi başarıyla teslim etmek için tüm ilgili ayrıntıları yakalamanıza yardımcı olur.

"Ücretsiz Alan" bölümünde, zihin haritaları gibi görsel yardımcılar ekleyebilir veya beyin fırtınası için fikirler yazabilirsiniz. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, görevleri verimli bir şekilde yerine getirmenize ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olur, bu da onu düzenli ve üretken kalmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

🌟 İdeal: Ödevleri yönetmek ve son teslim tarihlerini izlemek isteyen öğrenciler, eğitimciler, profesyoneller ve serbest çalışanlar.

2. Haftalık Planlayıcı Şablonu

via Notability

Notability'nin Haftalık Planlayıcı Şablonu, haftalık planlama için basit ama ayrıntılı bir düzen sunar. "Yapılacaklar" bölümünde görevleri izleyebilir ve "Ödevler/Çalışılacaklar" alanında akademik veya iş sorumluluklarınıza öncelik verebilirsiniz. Bu şablon, hafta boyunca verimlilik ile kişisel gelişiminizi dengelemenize yardımcı olur.

Aynı zamanda günlük tutmaya başlamak için harika bir araç olarak da işlev görür ve ilerlemenizi değerlendirmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize olanak tanır.

🌟 İdeal kullanım alanları: Haftalarını organize etmek, görevlere öncelik vermek ve ilerlemeyi bir bakışta izlemek isteyen proje yöneticileri ve yoğun çalışanlar.

3. Çalışma Oturumu Planlayıcı Şablonu

via Notability

Bu Çalışma Oturumu Planlayıcı Şablonu, öğrencilerin çalışma oturumlarına hassas ve yapılandırılmış bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olur. "Zaman Hedefleri", "Çalışma Hedefleri" ve "Konular/Bölümler" için ayrılmış alanlara sahip bu öğrenci dijital planlayıcı, çalışma rutininize dalmadan önce hedeflerinizi ve odak alanlarınızı net bir şekilde belirlemenizi sağlar.

"Başlamadan Önce" bölümünde, tüm çalışma kaynaklarını ve materyallerini listeleyerek oturuma tam olarak hazır olduğunuzdan emin olabilirsiniz. "Zaman bloklama" özelliği, her konu veya etkinlik için belirli zaman aralıkları ayırmanıza olanak tanır. Bu, dikkat dağınıklığını en aza indirirken odaklanmış ve verimli çalışma dönemleri sağlar.

🌟 İdeal kullanım alanları: Düzenli olmak, odaklanmış hedefler belirlemek ve çalışma oturumlarını optimize etmek isteyen öğrenciler ve öğrenenler.

4. Günlük Planlayıcı Şablonu

via Notability

Notability Günlük Planlayıcı Şablonu, günlük planlamayı bir verimlilik sistemine dönüştürür. Günün en önemli beş hedefini liste haline getirebilir ve hedefleri gerçekleştirdikçe kutucukları işaretleyebilirsiniz. "Önemli Etkinlikler" bölümü, önemli toplantıları veya son teslim tarihlerini takip eder ve yapılacaklar listesi, günlük görevleri yönetmek için basit bir yol sunar.

Özgün resim alanını özelleştirerek yaratıcılığı veya ilhamı teşvik edin ve günlük planlamanıza görsel bir destek sağlayın.

🌟 İdeal kullanım alanları: Toplantıları ve görevlerin son tarihlerini izlemek için günlük planlama aracı arayan kişiler.

5. 2025 Dijital Portre Planlayıcı Şablonu

via Notability

Notability'nin 2025 Dijital Portre Planlayıcı Şablonu, işlevselliği kullanıcı dostu bir tasarımla birleştirir. Aylık gösterge panelleri, hedef belirleme, rutinler, alışkanlıklar, önemli tarihler, notlar, yemek planlama ve alışveriş listeleri için özel sayfalar gibi özelliklere sahiptir.

Alışkanlık izleyici ile bir fitness yolculuğu planlıyor, üç aylık profesyonel hedefler belirliyor veya haftalık aile yemeklerini organize ediyor olsanız da, bu planlayıcı hem mikro hem de makro düzeyde planlama için araçlar sağlar.

Dikey yönlendirme, sorunsuz gezinmeyi sağlarken, yapılandırılmış tasarımı öncelikleri izlemenize ve fikirleri sorunsuz bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Bu planlayıcı, günlük ve uzun vadeli planlamayı sezgisel bir sürece dönüştürür.

🌟 İdeal kullanım alanları: Rutinlerini düzenlemek, alışkanlıklarını izlemek ve yemek planları oluşturmak için yıllık bir dijital planlayıcı arayan, hedef odaklı kişiler.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si, eylem öğelerini izlemek ve önceliklerini belirlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları, anahtar bilgileri ve görevleri kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, bunlar sohbetlerde, e-postalarda veya bağlantısı kesik planlayıcılarda kaybolur. ClickUp ile, tüm sohbetleriniz, belgeleriniz, beyaz tahtalarınız ve daha fazlasında konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Notability Planlayıcı Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Notability güvenilir dijital planlayıcılar sunsa da, bazı dezavantajları vardır:

❗️İşbirliği: Notability öncelikle bireysel kullanım için tasarlanmıştır, bu da işbirliği ortamlarında zorluklara neden olabilir. Örneğin, planlayıcıları gerçek zamanlı olarak paylaşmaya ve düzenlemeye çalışan takımlar senkronizasyon sorunlarıyla karşılaşabilir ve bu da sürüm çakışmalarına ve ş Akışı kesintilerine yol açabilir

❗️Takvim entegrasyonu: Notability'yi harici takvim uygulamalarıyla entegre etmek her zaman sorunsuz olmaz. Kullanıcılar, etkinlikleri ve hatırlatıcıları senkronize etmede zorluklar yaşadıklarını ve bunun sonucunda randevuları kaçırdıklarını veya zamanlama çakışmaları yaşadıklarını bildirmiştir

❗️Depolama: Planlayıcılarınız zamanla biriktikçe, dosya boyutları büyüyebilir ve özellikle sınırlı alana sahip cihazlarda cihazınızın depolama ve performansını etkileyebilir

❗️Sınırlı ücretsiz sürüm: Notability'nin ücretsiz sürümü, düzenleme ve kullanılabilir özelliklerin sayısını sınırlar, bu da kapsamlı not alma ve planlama faaliyetlerini engelleyebilir

❗️Kullanıcı deneyimi sorunları: Notability 14 gibi güncellemelerin temel özelliklere erişimi zorlaştırdığı ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği bildirilmiştir

❗️Şablon sınırlamaları: Notability yerleşik planlayıcılar sunsa da, temel tasarımları nedeniyle herkesin ihtiyaçlarını karşılamayabilir ve kullanıcıları daha özel seçenekler aramaya yönlendirebilir

📖 Daha Fazla Bilgi: En İyi Ücretsiz Dijital Planlayıcı Uygulamaları

Notability Planlayıcı Şablonlarına Alternatifler

Verimli hedef planlama, gerçek zamanlı işbirliği, hedef izleme ve Takvim entegrasyonu için bir araç istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Temel not almaya odaklanan Notability şablonlarının aksine, ClickUp haftalık planlayıcı, günlük kayıt veya proje zaman çizelgesi gibi her iş akışı için tamamen özelleştirilebilir şablonlar sunar.

ClickUp'ı kullanmak, daha iyi planlama yapmamıza, daha hızlı teslimat yapmamıza ve takımlarımızı verimli bir şekilde yapılandırmamıza yardımcı oldu. Ben şirkete katıldığımdan beri üretim takımımızın boyutu iki katına çıktı! Kaynak tahsisi ve proje yönetimi için sağlam bir yapıya sahip olmasaydık, bu mümkün olmazdı.

ClickUp'ı kullanmak, daha iyi planlama yapmamıza, daha hızlı teslimat yapmamıza ve takımlarımızı verimli bir şekilde yapılandırmamıza yardımcı oldu. Ben şirkete katıldığımdan beri üretim takımımızın boyutu iki katına çıktı! Kaynak tahsisi ve proje yönetimi için sağlam bir yapıya sahip olmasaydık, bunu başaramazdık.

Otomatik hatırlatıcılar, ilerleme izleme ve Google Takvim entegrasyonu gibi gelişmiş özellikleri, her şeyi senkronize tutarken planlama sürecinizi kolaylaştırır.

ClickUp Brain tarafından desteklenen günlük standup'larla , proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak kolayca takip edebilir, görevlerin tamamlanmasıyla ilgili otomatik güncellemeler alabilir ve hangi görevlerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu, düzenli kalmanıza, veriye dayalı kararlar almanıza ve kritik görevleri ele almanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile günlük standup'lar oluşturun ve proje ilerlemelerinden haberdar olun

Şimdi bazı ClickUp planlayıcı şablonlarına bakalım:

1. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile gününüzü düzenleyin ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, kişisel, profesyonel ve hedef odaklı görevleri düzenlemenize, önceliklendirmenize ve izlemenize yardımcı olur. Şablon, görevlerinizi akıllıca "Alışkanlık İzleyici" ve "Kişisel Görevler" olarak ayırarak rutin ve tek seferlik faaliyetleri ele almak için net bir çerçeve sağlar.

🌻 Neden seveceksiniz:

Liste Görünümü ile görevleri düzenleyin, filtreleyin ve önceliklendirin

Tamamlanan görevleri işaretleyin ve Tablo Görünümü ile alışkanlıkları izleyin

"İş" veya "Kişisel Gelişim" gibi kategorileri renk kodlarıyla işaretleyin ve Pano ve Takvim Görünümleri ile ilerlemenizi takip edin

🌟 İdeal: Kişisel ve profesyonel görevlerini tek bir yerde düzenlemek ve yönetmek isteyen kişiler.

2. ClickUp Günlük Günlük Şablonu

Bu Şablonu İndir Günlük faaliyetlerinizi kaydedin ve ClickUp Günlük Günlüğü Şablonu ile değerli bilgiler edinin

Hangi görevlerin zamanınızın ve enerjinizin çoğunu tükettiğini hiç merak ettiniz mi? Günde çeşitli görevleri yöneten profesyoneller için vazgeçilmez bir araç olan ClickUp Günlük Günlük Şablonu'na girin. Bu şablon, basit bir günlük kaydı olmanın ötesinde, hesap verebilirliği artırmak için stratejik bir araçtır.

🌻 Neden seveceksiniz:

Özelleştirilebilir günlük çerçevesi: Tarih, Görev, Notlar ve Harcanan Zaman sütunlarını içeren basit bir günlük ile başlayın. Görevleri ve alt görevleri kategorilere ayırmak için Özel Alanlar ekleyin

Öncelikler ve ilerleme izleyici: Görevleri kolayca önceliklendirin ve günlük günlükleri inceleyerek darboğazları tespit edin. İster bireysel verimliliği ister takım genelindeki performansı izliyor olun, bu şablon verimsizlikleri zahmetsizce ortaya çıkarmaya yardımcı olur

Takım hesap verebilirlik araçları: Günlük içinde doğrudan görevler atayın, tamamlanan etkinlikleri işaretleyin ve kaçırılan son tarihler için takım üyelerini sorumlu tutun

🌟 İdeal kullanım alanları: Takımların ilerlemesini izlemek ve hesap verebilirliği teşvik etmek isteyen proje yöneticileri.

💡Pro İpucu: Günün önceliklerini hızlı bir şekilde görebilmek için görevlere aciliyet veya kategoriye göre renk kodlu etiketler uygulayın. Örneğin, "market alışverişi" ile ilgili görevler için yeşil, "acil teslim tarihleri" için kırmızı kullanabilirsiniz

3. ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu ile programınızı kontrol altına alın

Basit bir görev listesi yeterli değilse, ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu gününüzü saat saat organize etmenin dinamik bir yolunu sunar. Bu şablon, görevleri yönetilebilir parçalara ayırmanıza ve her göreve ayırmanız gereken zamanı planlamanıza yardımcı olur.

🌻 Neden seveceksiniz:

Görevleri, programları ve son teslim tarihlerini yönetmek için mükemmel olan tek pencereli saatlik düzeninde görünüm

Sürükle ve bırak işlevselliği ile değişen önceliklere uyum sağlamak için görevleri zahmetsizce yeniden düzenleyin

Günlük görevleri Günlük Program Görünümü ile planlayın ve izleyin

Devamsızlık Görünümü ile çalışanların devamsızlıklarını izleyin

🌟 İdeal kullanım alanları: Verimli kaynak planlaması yapmak ve her görev için harcanan zamanı takip etmek isteyen proje veya takım yöneticileri.

4. ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu ile takım şeffaflığını artırın ve hesap verebilirliği iyileştirin

Bir yönetici veya takım lideriyseniz, takımınızın günlük faaliyetlerini takip etmek zaman alıcı olabilir. ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu, günlük bire bir toplantılar yapmadan takımın ilerlemesini izlemenizi, verimliliği değerlendirmenizi ve uyumlu çalışmanızı sağlar.

🌻 Neden seveceksiniz:

Her çalışanın katkıları, güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları hakkında net bir genel bakış elde edin

'Başarılar' bölümünde tamamlanan görevleri tarih ve saatle birlikte takip edin ve başarılarınızı kutlayın

Çalışanların "Devam Eden Etkinlikler" bölümünde zorlukları işaretlemelerine veya destek almalarına olanak tanıyın

"Yaklaşan Etkinlikler" bölümünde darboğazları önceden tahmin edin, bölümünde darboğazları önceden tahmin edin, iş yüklerini dengeleyin , verimliliği artırın ve tükenmişliği önleyin

🌟 İdeal kullanım alanları: Çalışanların verimliliğini ve performansını izlemesi gereken yöneticiler.

Projeleri verimli bir şekilde planlamak mı istiyorsunuz? Görevlere öncelik vermeyi ve ş Akışınızı iyileştirmeyi öğrenin. 👇

5. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu: Proje planlama, izleme ve yürütme için hepsi bir arada çözümünüz

ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu ile tüm projeyi yönetilebilir görevlere bölebilir, bunları doğru takım üyelerine atayabilir ve görsel Kanban Panoları kullanarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Sıkı teslim tarihleri olan bir pazarlama kampanyası veya birden fazla temas noktası gerektiren müşteri odaklı bir proje olsun, şablon düzenli kalmanıza yardımcı olur.

🌻 Neden seveceksiniz:

Bütçeleme, kaynak tahsisi ve takım rollerinin tanımlanması için eksiksiz bir çerçeve edinin

Planınızı görsel bir yol haritasına dönüştürün, Proje Etkinlikleri Görünümü ile ilerlemeyi ve olası darboğazları vurgulayın

Bütçe Takip Görünümü ile bütçenizi kolayca takip edin ve bütçenizi aşmayın

Program ve Güzergâh Görünümleri ile proje zaman çizelgesini takip ederek ile proje zaman çizelgesini takip ederek programları optimize edin ve gecikmeleri en aza indirin

🌟 İdeal kullanım alanları: Sorunsuz proje planlama, izleme ve yönetimi için kapsamlı bir çerçeveye ihtiyaç duyan proje yöneticileri ve takımlar.

6. ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu'nu kullanarak çalışanların tatillerini kolaylıkla planlayın ve yönetin

Çalışanların tatillerini ve takımların programlarını yönetmek bir cambazlık gösterisi olmak zorunda değil. ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu, süreci basitleştirerek sorunsuz bir koordinasyon ve son dakika kaosunun önlenmesini sağlar.

🌻 Neden seveceksiniz:

Yerleşik Tatil Talep Formu ile çalışanlardan tatil türü, departman ve süre gibi önemli ayrıntıları alın

İstekleri onaylayın veya reddedin ve Tatil Görünümü ile durumlarına göre kategorilere ayırın

Takvim Görünümü ile okunması kolay bir zaman çizelgesinde çakışmaları, bağımlılıkları ve çakışmaları vurgulayın

Ücretli ve ücretsiz talepleri durumlarını (Yeni, Onaylandı veya Reddedildi) izlerken yönetin Tatil İzinleri Görünümü ile

Uçuş, otel ve rezervasyon gibi lojistik işlemleri merkezileştirerek takım oluşturma gezileri düzenleyin

🌟 İdeal kullanım alanları: Çalışanların izinlerini koordine etmekten sorumlu İK takımları, yöneticiler veya yöneticiler.

7. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu: Görevlerinizi yönetmek ve hedeflerinize ulaşmak için görsel ve ilgi çekici bir yol

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, yaklaşan taahhütlerinize ilişkin net bir genel bakış sunarak haftalık, iki haftalık veya aylık planlarınızı kolayca yapmanıza yardımcı olur. Planlama çakışmalarını erken aşamada tespit edip ortadan kaldırmanızı sağlar.

Şablon, yerleşik toplantı isteği formu ile toplantı isteklerini de basitleştirir. Tek bir merkezi platformda toplantıları kolayca inceleyebilir ve planlayabilirsiniz.

🌻 Neden seveceksiniz:

Görevleri aciliyet veya öneme göre sorunsuz bir şekilde yeniden düzenleyin.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile görevlere öncelik verin ve ş Akışınızı optimize edin

Emojiler ve çıkartmalar kullanarak ilerlemenizi değerlendirin ve verimlilik yolculuğunuza eğlenceli bir unsur katın

🌟 İdeal kullanım: Takvim görünümünde yapılacaklar listesini basit ama etkili bir şekilde yönetmek isteyen yoğun profesyoneller.

🧠 Biliyor muydunuz? Çalışanların %23'ü takvimlerinde her şeyi planlıyor.

8. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yıllık Takvim Şablonu ile yılınızı görselleştirin ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp Yıllık Takvim Şablonu, yıllık iş hedeflerini haritalamak ve tüm departmanlar arasında uyumu sağlamak için merkezi bir hub sağlar.

Örneğin, şirketinizin büyük hedefi yıl sonuna kadar yeni bir ürün piyasaya sürmekse, bunu pazar araştırması, ürün tasarımı ve pazarlama kampanyaları gibi daha küçük görevlere bölebilirsiniz. Bu şekilde, herkes neyin ne zaman yapılması gerektiğini tam olarak bilir!

Görevleri doğru takım üyelerine atayın ve ilerleme çubuklarındaki otomatik güncellemelerle ilerlemeyi kolayca izleyin; böylece herkes yıl boyunca senkronize ve yolunda ilerler.

🌻 Neden seveceksiniz:

Sorunsuz uzun vadeli planlama için görevleri çeyrek bazında etiketleyin

Görevleri zaman çizelgesine, önceliğe veya departmana göre filtreleyerek en önemli konulara odaklanın

ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı ile dosyaları karıştırmadan günlük standup ve görev güncellemelerini alın

Esnek Takvim Görünümü ile zaman çizelgelerini ayarlayın ve dönüm noktalarını izleyin

🌟 İdeal kullanım alanları: Yıllık hedefleri, dönüm noktalarını ve projeleri haritalamak isteyen takımlar veya işletmeler.

📖 Daha Fazla Bilgi: Zamanınızı Düzenlemek için Ücretsiz Aylık Takvim Şablonları

9. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Takvim Şablonu ile haftanızı kontrol altına alın

ClickUp Haftalık Takvim Şablonu, tüm haftanızı bir bakışta görmenize yardımcı olur. Olası zamanlama çakışmalarını kolayca belirleyebilir ve planlarınızı proaktif olarak ayarlayabilirsiniz. Emojileri kullanarak verimlilik seviyenizi derecelendirin ve görevleri tamamlamayı eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürün.

🌻 Neden seveceksiniz:

Haftalık görevleri ve etkinlikleri Haftalık Takvim Görünümü ile planlayın

Tüm Görevler Görünümü ile tüm proje görevlerine genel bir bakış elde edin

Görev çakışmalarını veya zamanlama çakışmalarını belirleyin ve ayarlayın

🌟 İdeal kullanım alanları: Haftalık görevleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini net ve görsel bir biçimde yönetmesi gereken profesyoneller.

10. ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu ile profesyonel gibi blog yazın

ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu, tüm içerik oluşturma sürecini basitleştirir. Bu şablonla, blog yazısı fikirlerini tek bir yerden yönetebilir, blog yazılarını kategorilere, konulara ve biçimlere göre düzenleyebilir ve blog performansını izleyebilirsiniz. Bu, içerik stratejinizi etkili bir şekilde planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur.

🌻 Neden seveceksiniz:

Takım üyelerine görevler atayın, farklı aşamalarda içeriği inceleyin ve her şeyi yolunda tutmak için zahmetsizce iletişim kurun

İlk fikirden son yayına kadar tüm yazma sürecini izleyin ve zamanında teslimatı sağlayın

Revizyon İzleyici Görünümü 'nü kullanarak blogda yapılan tüm değişiklikleri izleyin ve inceleyin

Takvim Görünümü ile blog gönderilerini yayınlamak için bir program oluşturun

🌟 İdeal kullanım alanları: Blog yazıları, taslaklar ve yayın programlarını düzenlemek ve izlemek isteyen içerik oluşturucular, pazarlama takımları veya blog yazarları.

Akıllı Planlama için ClickUp'ı kullanın

Notability, not alma ve kişisel organizasyon için harika olsa da, karmaşık planlama veya takım işbirliğini yönetmede genellikle yetersiz kalır.

ClickUp, proje yönetimi, planlama ve işbirliği için güçlü, hepsi bir arada bir çözüm sunar. Bir ürün lansmanını koordine ediyor, bir sosyal medya stratejisini denetliyor veya proje dönüm noktalarını izliyor olsanız da, ClickUp her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

İşleri kategorilere ayırmak için Görev Durumları, manuel görevleri azaltmak için Otomasyon ve herkesin senkronizasyonunu sağlamak için gerçek zamanlı güncellemeler gibi gelişmiş özellikler sunar.

ClickUp, süreçlerinizi basitleştirip verimliliği artırabilirken, neden kendinizi statik planlayıcılar ve şablonlarla sınırlayasınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hedeflerinize ulaşmanın daha verimli bir yolunu deneyimleyin.