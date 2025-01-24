etkili Görev Yönetimi için En İyi 11 AI Görev Oluşturucu

Görevleri bölmenizi, atamanızı ve son tarihleri belirlemenizi gerektiren, çok sayıda bağımlılığı ve sıkı son tarihleri olan yüksek riskli projeleri mi yönetiyorsunuz? Tüm bunları manuel olarak yapmak yerine, bu işi saniyeler içinde yapan bir araç kullanmaya ne dersiniz?

AI görev oluşturucular sayesinde bu artık bir gerçek!

AI görev oluşturucular, görev oluşturma, iş önceliklendirme ve program optimizasyonunu otomatikleştirmek için yapay zeka kullanır. Bu verimlilik asistanları, planlama ve organize etmeye daha az zaman harcayıp, yapmanız gereken işlere daha fazla zaman ayırmanızı sağlar!

İster deneyimli bir proje yöneticisi ister tek başına çalışan bir girişimci olun, kullanabileceğiniz en iyi 11 AI görev oluşturucuyu bir araya getirdik.

Bu vlog'u izleyerek görevleri zahmetsizce otomatikleştirmeyi ve projelerinizi bir profesyonel gibi kontrol etmeyi keşfedin!

⏰ 60 saniyelik özet Ş Akışı'nı kolaylaştırmanıza, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olacak en iyi AI görev oluşturucularından bazıları ClickUp: AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi ✅ AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi

Taskade: AI destekli görev yönetiminde gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi ✅

Asana: Görev yönetimini ve ş Akışı otomasyonunu kolaylaştırmak için en iyisi ✅

Jasper AI: İçerik oluşturma ve AI destekli görev yardımı için en iyisi ✅

Trello: Özelleştirilebilir panolarla görevleri görselleştirmek için en iyisi ✅

Todoist: Kişisel verimlilik ve organize görev planlaması için en iyisi ✅

Wrike: Takım işbirliği ve kapsamlı şablonlar için en iyisi ✅

Motion: AI destekli görev ve zaman yönetimi için en iyisi ✅

ChatGPT: Yaratıcı ve AI destekli görev yardımı için en iyisi ✅

Copy. ai: İçerik oluşturma ve pazarlama iş akışları için en iyisi ✅

TimeHero: AI destekli görev ve sorunsuz iş akışı yönetimi için en iyisi ✅

Bir AI görev oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI görev listesi oluşturucuyu seçmek, bu oluşturucunun benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamasını ve verimliliği artırmasını gerektirir. Bu nedenle, bu seçimi yaparken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

AI destekli görev otomasyonu : Görev oluşturma dışında daha fazlasını sunan bir AI görev oluşturucu arayın. Bu, görevleri atamanıza, son tarihleri ayarlamanıza ve kullanılabilirlik, bant genişliği, iş yükü ve önceliklere göre programları ayarlamanıza yardımcı olmalıdır

İş Akışı özelleştirme : AI görev listesi oluşturucu, takım ve projenin gereksinimlerine göre iş akışlarını özelleştirmenize olanak sağlamalıdır. Sürükle ve bırak düzenleyiciler, özelleştirilebilir şablonlar ve yapılandırılabilir ardışık düzenler gibi özellikler görev yönetimini geliştirecektir

Görev önceliklendirme : AI görev ayrıştırma aracı, : AI görev ayrıştırma aracı, görevleri dinamik olarak önceliklendirmek için son teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve iş yüklerini analiz etmelidir. Bu, yüksek etkili görevlerin hak ettikleri ilgiyi almasını sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği : Paylaşılan çalışma alanları, merkezi gösterge panelleri, yorumlar ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, herkesi aynı sayfaya getirir. Bu, uzaktaki takımlar için özellikle yararlıdır

Entegrasyonlar : AI görev oluşturucu, görevleri, öncelikleri vb. atamak için yerleşik özelliklere sahip değilse, en azından ölçeklenebilir işlemler için tercih edilen proje yönetimi araçları, : AI görev oluşturucu, görevleri, öncelikleri vb. atamak için yerleşik özelliklere sahip değilse, en azından ölçeklenebilir işlemler için tercih edilen proje yönetimi araçları, görev yönetimi yazılımı ve diğer verimlilik araçlarıyla yerel olarak entegre olmalıdır

Mobil erişilebilirlik : Mobil cihazlarda kullanılabilen bir AI görev oluşturucu, hareket halindeyken erişilebilirlik sağlar. Duyarlı web sürümleri veya yerel uygulamalar aracılığıyla sunulursa, bunlar iş akışını iyileştirmeye ve toplantıların zamanında yapılmasına katkıda bulunur

Raporlama ve analitik: Analitik ile birleştirilmiş veri odaklı raporlama, projenin başarısını sağlamak için performans, ilerleme, verimlilik ve darboğazlara ilişkin görünürlük sağlar

Yukarıda listelenen parametrelere göre, etkili görev yönetimi için en iyi 11 AI görev listesi oluşturucuyu bir araya getirdik. Aşağıda bunları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, pratik görev yönetimini mümkün kılmak için akıllı otomasyonu kullanıcı dostu tasarımla birleştiren, güçlü bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp Görevlerini Ücretsiz Kullanmaya Başlayın ClickUp Görevleri'nde proje önceliklerini belirleyin, böylece görev önceliklendirme ile her görevi zamanında kapatabilirsiniz

Platform, zahmetsiz görev oluşturma, atama ve izleme için ClickUp Görevleri sunar. Görevlerin hacmi veya takımın büyüklüğü ne olursa olsun, görevlerin sorumluluğunu size verir. Ayrıca, ClickUp'ın Görev Öncelik özelliği, etki, aciliyet, bağımlılıklar ve daha fazlası gibi çeşitli parametrelere göre görevlere öncelik vermenizi sağlar.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain ile görevlerinizi takip edin

Ayrıca, görevleri otomatik olarak planlayan ve yöneten AI destekli bir asistan olan ClickUp Brain'e de sahip olursunuz. Bu, takımınızın hiçbir son teslim tarihini kaçırmadan yüksek etkili faaliyetlere odaklanmasını sağlar.

Tam özellikli bir proje yönetimi aracı olan ClickUp , ayrıntılı görev listeleri oluşturmaktan görev akışlarını optimize etmeye kadar her şeyi yapar ve projelerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Bu araç, son teslim tarihlerinizi takip ederken organizasyonel hedeflerinizle mükemmel uyumlu görevler oluşturmanıza yardımcı olmak için burada!

Kullanıcıların görevlerini kolaylaştırmak için ClickUp'ı sevmelerinin nedenleri:

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini izleyerek teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet'i kullanarak diğer takım üyeleriyle görevler üzerinde işbirliği yapın

Tüm görevlerinizi ClickUp Beyaz Tahtalar ile görselleştirerek tüm uygulanabilir fikirleri gerçeğe dönüştürün

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı düzenleme yapın ve metin kullanarak izlenebilir görevler oluşturun ve fikirler üretin

Özel proje gereksinimlerine göre iş akışınızı özelleştirin

Görevlerinizi Takvim, Kanban Panosu, Gantt Grafikleri, Yapılacaklar Listesi vb. gibi birden fazla görünümde görselleştirin.

Görevleri oluşturmak ve yönetmek için kullanıma hazır şablonlardan oluşan zengin bir kitaplıktan seçim yapın

Slack, Google Çalışma Alanı, Zoom ve daha fazlası gibi 1.000'den fazla uygulama ile entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çeşitli özellikleri nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi yaşar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.980+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.350+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Görevlerinizi daha hızlı tamamlamak mı istiyorsunuz? Yapılacaklar listenizdeki her öğeyi eyleme geçirilebilir bir fiil ile başlatın. Bu basit değişiklik, listenizi daha kısa ve net hale getirerek bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilmenize yardımcı olur!

2. Taskade (AI destekli görev yönetiminde gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

via Taskade

Taskade, AI'nın gücünü gerçek zamanlı işbirliği ile birleştirerek iş akışlarını kolaylaştırır. AI görev listesi oluşturucu, takımların benzer görevleri etkili bir şekilde beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve organize etmesine olanak tanır.

Aynı zamanda, işbirliği özellikleri bireylerin bir takım olarak birlikte çalışmasına yardımcı olur. Taskade'nin sezgisel tasarımı, zahmetsizce bir görev listesi oluşturarak proje takımlarının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

Taskade'in en iyi özellikleri

AI destekli beyin fırtınası araçlarını kullanarak ana hatları ve görevleri oluşturun

Paylaşılan çalışma alanları ve panolarla gerçek zamanlı işbirliği yapın

Kanban panoları, listeler ve zihin haritaları ile görevleri görsel olarak düzenleyin

Yerleşik verimlilik analitiği ile takımın ilerlemesini izleyin

Taskade sınırlamaları

Ayrıntılı analiz için gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Daha büyük takımlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (60+ yorum)

Taskade, temel bir proje yönetimi aracından, takımlar halinde özerk olarak çalışabilen birden fazla AI ajanı oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir AI otomasyon aracına dönüştü. Ayrıca, harici araçlar kullanmadan içerik transkripsiyonu gibi seçenekleri içeren iş akışları da oluşturabilirsiniz.

Taskade, temel bir proje yönetimi aracından, takımlar halinde özerk olarak çalışabilen birden fazla AI ajanı oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir AI otomasyon aracına dönüştü. Ayrıca, harici araçlar kullanmadan içerik transkripsiyonu gibi seçenekleri içeren iş akışları da oluşturabilirsiniz.

3. Asana (Görev yönetimini ve ş Akışı otomasyonunu kolaylaştırmak için en iyisi)

via Asana

Asana, yapay zeka özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, görevleri izlemeyi, son teslim tarihlerini belirlemeyi ve ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştırır.

Asana AI, kullanıcıların yapılandırılmamış fikirlerden eyleme geçirilebilir görevler çıkarmasına ve takım verimliliğini optimize etmenin yollarını keşfetmesine olanak tanır. Popüler üçüncü taraf uygulamalarla entegre olarak, farklı sektörlerdeki işletmeler için çok yönlü bir seçimdir.

Asana'nın en iyi özellikleri

İş akışlarını otomatikleştirerek zaman ve çabayı azaltın

Soyut fikirlerden ve yapılandırılmamış verilerden eyleme geçirilebilir görevler oluşturun

Gantt grafikleri ve Kanban panoları aracılığıyla proje ilerlemesi hakkında görsel ipuçları alın

Yinelenen etkinlikler ve faaliyetler için görev şablonları oluşturun ve kullanın

Asana sınırlamaları

Arayüz, yığın bağımlılıkların gezinmesini zorlaştırarak daha büyük kurumsal kullanımları sınırlar

Çakışan ve aralıksız bildirimler bunaltıcı ve dikkat dağıtıcıdır

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5. 0 (10.740+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (13.250+ yorum)

4. Jasper AI (İçerik oluşturma ve AI destekli görev yardımı için en iyisi)

via Jasper AI

İçerik oluşturma ve pazarlamaya odaklanan bir AI görev listesi oluşturucu arıyorsanız, Jasper AI sizin için doğru seçimdir. Sonuçta, içerik oluşturma bu platformun temel hizmetidir.

Bu yazma yeteneklerinin ötesinde, Jasper AI aynı zamanda görev yönetimi için bir asistan olarak da fonksiyon görür. Pazarlama metinleri oluşturmaktan proje özetlerini düzenlemeye kadar, Jasper tüm görevleri hassasiyetle koordine eder.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Farklı form ve biçimlerde yüksek kaliteli içerik oluşturun

Akıllı AI destekli önerilerle iş akışlarını düzenleyin

AI destekli beyin fırtınası ve fikir üretme ile yaratıcılığı artırın

İçeriğinizin tonunu ve stilini hedef kitlenizin tercihlerine göre özelleştirin

Jasper AI sınırlamaları

Daha geniş proje yönetimi yeteneklerinden yoksundur ve büyük ölçüde içerik oluşturmaya odaklanır

Çok amaçlı seçenekler varken ayrı bir araca sahip olmak mantıklı gelmeyebilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (1.240+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (1.840+ yorum)

Jasper, tam olarak istediğim içeriği hızlı bir şekilde oluşturmamı kolaylaştırdı. Jasper sayesinde artık sıkıcı görevlerle uğraşmak yerine öğrencilerim için ilgi çekici materyaller oluşturmaya zamanımı ayırabiliyorum.

Jasper, tam olarak istediğim içeriği hızlı bir şekilde oluşturmamı kolaylaştırdı. Jasper sayesinde artık sıkıcı görevlerle uğraşmak yerine öğrencilerim için ilgi çekici materyaller oluşturmaya zamanımı ayırabiliyorum.

5. Trello (Özelleştirilebilir panolarla görevleri görselleştirmek için en iyisi)

via Trello

Trello, proje yönetimi için görsel bir platformdur. Kanban tarzı düzeni, takımların projeleri yönetilebilir görevlere ayırmasına olanak tanır.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, görevleri atarken, görev durumunu güncellerken ve proje ilerlemesini kontrol ederken bilişsel yükü ortadan kaldırır. Kanban Panolarına ek olarak, projenizi etkileşimli kontrol listeleri olarak görselleştirebilir ve görevleri tamamladığınızda işaretleyebilirsiniz!

Trello'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Kanban Panoları ve Listeleri ile görevlerinizi görsel olarak düzenleyin

Butler otomasyon kuralları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Paylaşılan panolar ve yorum özelliğini kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Bilgiye sorunsuz erişim için görev listelerini cihazlar arasında senkronize edin

Trello sınırlamaları

Gelişmiş raporlama veya analiz sunmaz

Görev güncellemeleri için sınırlı çevrimdışı işlevselliğe sahiptir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5. 0 (13.630+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (23.300+ yorum)

6. Todoist (Kişisel verimlilik ve organize görev planlaması için en iyisi)

via Todoist

Todoist, kişisel ve profesyonel kullanım (özellikle küçük takımlar) için yapay zeka görev oluşturucu olarak da kullanılabilen bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Yapay zeka destekli öneri sistemi, görev planlamasına yardımcı olarak takımların öncelikli ve zaman sınırlı görevlere odaklanmalarını ve zaman ve kaynakları akıllıca tahsis etmelerini sağlar.

Todoist, düzenli olmanızı sağlayan yinelenen görevler, öncelik etiketleri ve doğal dil girişi gibi özelliklere sahiptir. İster görev listelerinizle uğraşıyor ister başkalarıyla işbirliği yapıyor olun, Todoist işinizi halleder.

Todoist'in en iyi özellikleri

Etiketler, filtreler ve doğal dil girişi kullanarak görevleri düzenleyin

Yerleşik analiz gösterge paneli ile performansı izleyin ve verimliliği artırın

Sezgisel görev planlama ile yinelenen görevleri otomatikleştirin

Çevrimdışı modda bile görev listenize her yerden erişin

Saygılarımızla, Todoist'in en önemli avantajı, yerleşik işbirliği aracıdır. Bu araç, tüm grubun işlerini etkili bir şekilde koordine edebileceğiniz için grup çalışmalarını yönetmek için eksiksiz bir çözümdür.

Saygılarımızla, Todoist'in en önemli avantajı, yerleşik işbirliği aracıdır. Bu araç, tüm grubun işlerini etkili bir şekilde koordine edebileceğiniz için grup çalışmalarını yönetmek için eksiksiz bir çözümdür.

Todoist sınırlamaları

Yerleşik sohbet ve işbirliği özellikleri yoktur

Bildirimler ve hatırlatıcılar gibi gelişmiş özellikler için premium abonelik gerekir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (2.530+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Yapılacaklar listesindeki tamamlanan öğelerin %50'si bir gün içinde tamamlanır! Dolayısıyla, liste yapma fikrini bir kenara bırakmışsanız, hemen başlayın!

7. Wrike (Takım işbirliği ve kapsamlı şablonlar için en iyisi)

via Wrike

Wrike, karmaşık projeleri ele almak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Rutin ve tekrarlayan faaliyetleri kolaylaştırmak ve projeleri daha hızlı başlatmak için çeşitli görev yönetimi şablonları sunar.

Görev listesi oluşturucu, dinamik istek formlarını, Gantt grafik görünümünü ve gerçek zamanlı işbirliğini destekleyerek işlevler arası takımlar için uygun hale getirir. Güçlü raporlama araçları ve entegrasyonlarla Wrike, görev planlama, yürütme ve izlemeyi sorunsuz hale getirir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görev şablonlarıyla projeleri başlatın

Paylaşılan gösterge panelleri ve çalışma alanları ile gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde işbirliği yapın

Gantt grafiklerini kullanarak proje teslim tarihlerini karşılayın ve kaynak tahsisini optimize edin

Gelişmiş verimlilik ve etkinlik için iş akışlarını otomatikleştirin

Wrike sınırlamaları

Özellikle büyük projeleri yönetirken ara sıra gecikmeler yaşanıyor

Arayüz, yeni başlayanları kolayca zorlayabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (3.730+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (2.740+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Projeleri kolaylaştırmak için kullandığımız ünlü Gantt grafikleri, ilk olarak 1890'larda Karol Adamiecki tarafından tasarlanmıştır. Daha sonra, Henry Gantt tarafından Batı ülkelerinde popüler hale getirilmiş ve bu şekilde adını almıştır!

8. Motion (AI odaklı görev ve zaman yönetimi için en iyisi)

via Motion

Motion, görev yönetimini zaman bloklamayla birleştirerek güçlü bir düşmanla savaşır: bağlam değiştirme. AI görev otomasyonu, görev programını akıllıca hazırlar, özel zaman blokları ayırır, öncelikleri belirler, proje son tarihlerini ayarlar ve verimliliği artırır.

Minimalist arayüzü son derece duyarlıdır ve plan değişiklikleri dinamik olarak yansıtılır. Bu araç, çakışan öncelikleri yönetebilir ve her şeyi bir takvime göre haritalayabilir, bu da onu sağlam bir görev listesi oluşturucu yapar.

Motion'ın en iyi özellikleri

Birleştirilmiş görünüm ve kolay yönetim için görevleri ve takvimleri senkronize edin

Gerçek zamanlı güncellemelerle programları dinamik olarak değiştirin

Değişkenleri dengelemek için gelişmiş algoritmalar kullanarak farklı öncelikleri yönetin

Sezgisel zaman bloklama özellikleriyle son teslim tarihlerini rahatça karşılayın

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor. Takımınıza uygulamak ve herkesin takvimlerini bağlamak nispeten kolaydır.

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor. Takımınıza uygulamak ve herkesin takvimlerini bağlamak nispeten kolaydır.

Hareket sınırlamaları

Bu listedeki diğer AI görev listesi oluşturucular gibi birden fazla görünüm sunmaz

AI otomasyonu, optimum performans için ince ayar gerektirir

Hareketli fiyatlandırma

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 34 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 0/5. 0 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (40+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri verimli bir şekilde önceliklendirmek istiyor, ancak biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Görev yöneticileri için en iyi 10 görev planlama yazılımını keşfedin, böylece takımınızın verimliliğini artırabilir ve tüm teslim tarihlerine yetişebilirsiniz!

9. ChatGPT (yaratıcı ve AI destekli görev yardımı için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT geleneksel bir AI görev listesi oluşturucu olmasa da, çok yönlülüğü onu bu listede yer almaya hak kazanır. Doğal dil işleme konusundaki ustalığı, fikir üretmesine, içerik oluşturmasına ve ayrıntılı görev listeleri hazırlamasına olanak tanır.

Proje ayrıntılarınızı bağlamsal olarak anlar ve akıllı çözümler sunar. Görevleriniz için açık ve ayrıntılı bir açıklama yazmak veya görevleri gruplandırarak performansı optimize etmek istiyorsanız, ChatGPT hepsini yapabilir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Doğal dil komutlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Anında cevaplar ve beyin fırtınası desteği sağlayın

Esnek uygulamalarla farklı projelere ve sektörlere uyum sağlayın

Ş Akışı organizasyonunu ve görev dağıtımını kontrol altına alın

ChatGPT sınırlamaları

Başarılı sonuçlar elde etmek için ayrıntılı komutlar gerektirir

Harici araçlarla sınırlı entegrasyonlar

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Ayda 20 $

Pro: Aylık 200 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (640+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (70+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz? ChatGPT sadece beş günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı!

10. Copy. ai (İçerik oluşturma ve pazarlama iş akışları için en iyisi)

Copy. ai, tüm projeleriniz için yüksek kaliteli içerik oluşturmak isteyen pazarlama takımları için bir başka harika AI tabanlı araçtır. Yazma işinin yanı sıra, Copy. ai kullanıcıların pazarlama kampanyalarını planlamasına ve organize etmesine ve ilgili görevleri yönetmesine yardımcı olur.

Yaratıcı profesyoneller için değerli bir araçtır, çünkü dikkat çekici başlıklar, beğenilecek sosyal medya metinleri ve açılma oranlarını artıran e-posta içerikleri oluşturur. Copy.ai ile pazarlama kampanyanızı eyleme geçirilebilir bir yapılacaklar listesine dönüştürün.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Farklı platformlarda ilgi çekici pazarlama içeriği oluşturun

Hedef kitlenizin tercihlerine göre içeriğinizin tonunu ve stilini özelleştirin

Reklamlar, bloglar ve sosyal medya gönderileri için hızlı taslaklarla zaman kazanın

Bir fikri veya görevi verimli bir şekilde başlatmak için şablonları kullanın

Copy. ai sınırlamaları

Büyük ölçüde içerikle ilgili görevlere odaklanır

Belirli sektörler için içerik üretirken derinlikten yoksundur

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 49 $

Gelişmiş: Aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (180+ yorum)

Capterra: 4. 4/5. 0 (60+ yorum)

11. TimeHero (AI destekli görev ve sorunsuz iş akışı yönetimi için en iyisi)

via TimeHero

Adından da anlaşılacağı gibi, TimeHero zamanınızı en iyi şekilde kullanmak için AI kullanır. Yapay zeka kullanarak programları optimize eder.

Bunu kullanarak son teslim tarihlerini temizleyin ve son teslim tarihlerine, takım kapasitesine ve dengeli iş yüküne göre görevleri dağıtın. Görevleri takım üyelerine dinamik olarak atar ve değişen önceliklere göre programları yeniden düzenler.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Önceliklendirme şablonlarını kullanarak takım üyelerine görev atamalarını ve planlamayı otomatikleştirin

Kanban ve zaman çizelgesi görünümlerinde iş akışlarını görselleştirin

Öncelik değişikliklerine göre görevleri dinamik olarak yeniden planlayın

Takım ilerleme izleme ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Timehero'dan önce, birkaç farklı görevim varken hangisini önce yapacağımı belirlemek zordu. TimeHero, günlük görevlerim için bir zaman çizelgesi oluşturarak bu sorunu çözdü. Listeye göre neyi önce yapacağımı ve bitireceğimi hızlıca öğrenebiliyorum.

Timehero'dan önce, birkaç farklı görevim varken hangisini önce yapacağımı belirlemek zordu. TimeHero, günlük görevlerim için bir zaman çizelgesi oluşturarak bu sorunu çözdü. Listeye göre neyi önce yapacağımı ve bitireceğimi hızlıca öğrenebiliyorum.

TimeHero sınırlamaları

Arayüz gereksiz yere karmaşıktır ve bu da öğrenme sürecini zorlaştırır

Görev raporlamasında sınırlı özelleştirme

TimeHero fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

TimeHero puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (20+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yapılacaklar listelerini hızla tamamlamak için hile sayfası: Ayrıntılı bir yapılacaklar listesi oluşturun, bir şey seçin — sadece bir şey — ve üzerinde çalışmaya başlayın. Yapılacaklar listenizden bir sonraki öğeyi seçin. Tekrar edin!

ClickUp ile En İyi Sonuçları Elde Etmek İçin Görevleri Hızla Oluşturun ve Atayın

AI görev listesi oluşturucular, iş yapma ve organize olma şeklimizi değiştirdi. Görev yönetimi, planlama ve işbirliği için akıllı çözümler sunma yetenekleri, onları her kuruluşun teknoloji yığınında olmazsa olmaz bir araç haline getiriyor.

Yukarıda bahsedilen tüm araçlar benzersiz özellikler sunsa da, ClickUp en iyi seçim olarak öne çıkıyor. ClickUp Görevleri ve Brain gibi kapsamlı özellikleriyle görev oluşturmayı basitleştirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Anlık gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğiniz çok yönlü bir araçtır. En zorlu görevleri önce bitirmeye karar verseniz de, daha küçük görevleri tamamlayarak yavaş yavaş ivme kazanmaya karar verseniz de, ClickUp beklentilerinizi karşılar. AI destekli görev yönetiminin iş akışlarınızı nasıl iyileştirebileceğini deneyimlemeye hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun.