Sanal Toplantılar için Teams'de Arka Planı Değiştirme

Microsoft Teams toplantılarının iyi bir yanı var mı? Canlı sanal arka planlar!

Evde mükemmel bir yer bulmak için endişelenmenize veya son dakikada dağınıklığı gizlemek için acele etmenize gerek yok. Arka planı bulanıklaştırın veya güzel bir manzara seçin, toplantıya katılmaya hazırsınız.

Ancak bu arka planları uygulamak, özellikle toplantıya bir tarayıcıdan katılıyorsanız, zor olabilir. Bu kılavuzda, Microsoft Teams'de arka planınızı nasıl değiştireceğinizi açıklayacağız.

Ön izleme: Teams'deki toplantı denetimlerini daha iyi anlamak mı istiyorsunuz? Ya da arka planınıza yepyeni bir resim eklemeyi öğrenmek mi istiyorsunuz? Hepsi burada!

⏰ 60 saniyelik özet Microsoft Teams, toplantılar sırasında arka planınızı değiştirerek dağınıklığı gizlemenizi veya eğlenceli, manzaralı görünümler eklemenizi sağlar

Bunu, katılmadan önce Arka Plan Filtreleri seçeneğine tıklayarak veya toplantı sırasında Daha Fazla seçeneği aracılığıyla yapabilirsiniz

Arka planınızı değiştirmek için seçeneklerden birini seçin veya özel bir arka plan resmi yükleyin, önizleyin, konumunu ayarlayın ve Uygula 'yı tıklayın

Arka planınızı toplantının havasına uygun hale getirin, iyi bir aydınlatma sağlayın, dikkatin dağılmasını önlemek için basit tutun ve şık bir görünüm için arka planınızı kıyafetinizle uyumlu hale getirin

Arka plan efektleri, özellikle eski bilgisayarlarda cihazın performansını düşürebilir

Teams'te arka plan resimlerini değiştirme

Teams'te arka planınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım kılavuz aşağıda verilmiştir:

Toplantıya katılmadan önce Teams arka plan resmini değiştirin

Adım 1: Microsoft Teams'i açın

Başlamak için, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Microsoft Teams uygulamasını açın. Henüz oturum açmadıysanız, platforma erişmek için Microsoft hesap kimlik bilgilerinizi girin.

via Microsoft Teams

Adım 2: Toplantıyı başlatın veya toplantıya katılın

Şimdi Takvim sekmesine gidin, planlanmış bir toplantı seçin ve Katıl'ı tıklayın. Toplantıyı hemen başlatmak istiyorsanız, sağ üst köşedeki Yeni Toplantı'yı tıklayın.

via Microsoft Teams

Adım 3: Arka plan ayarlarına erişin

Toplantıya katılmadan önce bir ön katılım ekranı göreceksiniz. Farklı arka plan resimlerini keşfetmek için Arka plan filtreleri simgesine tıklayın.

Adım 4: Bir arka plan efekti seçin

Arka plan filtrelerine tıkladığınızda, birden fazla arka plan görüntüsünün bulunduğu bir yan panel açılır. Arka planınızı korumak ancak dikkat dağıtıcı unsurları gizlemek istiyorsanız Bulanıklaştır seçeneğini seçebilirsiniz.

Yeni bir arka plan istiyorsanız, rahat ev ofisleri, soyut tasarımlar ve manzaralı görünümler gibi önceden yüklenmiş birçok seçenek arasından seçim yapabilirsiniz. Şenlik havasında mısınız? Ruh halinize uygun bir kutlama veya mevsimsel arka plan seçin!

📖 Daha fazla bilgi: Microsoft Teams'in artıları ve eksileri

Adım 5: Arka planı önizleme

Bir arka plan resmi seçtikten sonra, Önizleme'ye tıklayarak arka planın arkanızda nasıl göründüğünü kontrol edin. Bu, pozisyonunuzu ayarlamanıza ve toplantıya katılmadan önce arka planın doğru göründüğünden emin olmanıza olanak tanır.

Adım 6: Uygulayın ve toplantıya katılın

Arka planı beğendiğinizde, özel arka planı eklemek için Uygula'yı tıklayın. Şimdi toplantıya girmek için Şimdi katıl'ı tıklayın.

💡Profesyonel İpucu: Arka planınızı kaldırmak ve normal ortamınıza geri dönmek istiyorsanız, ilk resme (üzerinde daire ve çapraz çizgi bulunan) tıklayın. Bu, tüm arka plan efektlerini kapatacaktır.

Toplantı sırasında Teams arka plan resmini değiştirme

Toplantıya katıldıktan sonra Teams'de farklı arka planlar ayarlamak için izlemeniz gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır. 👇

Adım 1: "Diğer" seçeneklerine gidin

Üst menüye gidin, üç nokta (...) simgesini bulun ve Daha fazla'yı tıklayın. Arka plan efektleri'ni seçin.

Adım 2: Bir arka plan seçin

Açılır menüden uygun bir arka plan seçin. Ön tanımlı seçenekler arasından seçim yapabilir, arka planınızı bulanıklaştırabilir veya kendi resminizi yükleyebilirsiniz. Arka planınızın toplantı gündemine uygun olduğundan emin olun.

Adım 3: Uygulamadan önce önizleme

Arka planın nasıl göründüğünü test etmek ister misiniz? Herkesin görebilmesini sağlamadan önce arka planı kontrol etmek için Önizleme'ye tıklayın.

Adım 5: Arka planınızı uygulayın

Seçiminizden memnun musunuz? Uygula'ya tıklayın, hepsi bu kadar!

🔍 Biliyor muydunuz? Microsoft Teams, özel arka planlar eklemenize olanak tanır. Arka plan panelindeki Yeni ekle düğmesine gidin ve şirket logonuzu, takım fotoğrafınızı veya favori tatil yerinizin bir resmini yükleyin.

Mükemmel Microsoft Teams Toplantı Arka Planını Seçmek İçin İpuçları

Teams toplantısı için arka plan seçerken dikkate almanız gereken bazı ipuçları:

🖼️ Arka planı toplantının havasına uygun hale getirin

Oluşturmak istediğiniz havayı düşünün. Rahat bir takım sohbeti mi? Hafif bir hava yaratmak için canlı veya eğlenceli bir şey seçin. Üst düzey yöneticilerle veya müşterilerle toplantı mı var? Nötr tonlarda temiz, minimalist arka planlar kullanın. Arka planınız toplantının havasını ince bir şekilde belirleyebilir; bunu kendi yararınıza kullanın!

💡Arka planın ışıklandırmanızla nasıl çalıştığını önizleyin

Işıklandırma büyük fark yaratabilir. Toplantı başlamadan önce daima arka planınızı önizleyin. Sert gölgelerin olduğu parlak bir yüz veya aşırı loş bir arka plan dikkat dağıtıcı olabilir. Arka planı tamamlayacak şekilde ışıklandırmanızı ayarlayın. Bu, sizi şık ve profesyonel gösterecek hızlı bir çözümdür.

🌟 Kişiliğinizi ortaya çıkarın

Arka planınızın sizin hakkınızda biraz bilgi versin ister misiniz? Rahat bir kitaplık, çarpıcı bir şehir manzarası veya hatta en sevdiğiniz hobinize ince bir gönderme kişisel bir dokunuş katabilir. Bu, konuşmaları daha ilgi çekici hale getirmek ve insanların sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olmak için harika bir yoldur.

🎯 Arka planı basit ve odaklanmış tutun

Dikkat çekmek için abartılı arka planlar seçmekten kaçının. Yoğun desenler veya hareketli arka planlar eğlenceli görünebilir, ancak dikkatleri sizden uzaklaştırabilir. Temiz, düzenli bir tasarım arkada olanlardan ziyade söylediklerinizi vurgular.

👔 Arka planı kıyafetinizle uyumlu hale getirin

Giydiğiniz kıyafetler arka planınızla uyumlu olmalı, çelişmemelidir. Arka planınız renkliyse, kıyafetlerinizde tek renk ve nötr tonları tercih edin. Arka planınızla benzer renkler giymek sizi arka plana karıştırabilir (ve bu iyi bir şey değildir). Kombinasyonu kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın. Bu küçük adım, şık görünmenize büyük katkı sağlayacaktır.

📖 Daha fazla bilgi: Teams'de mesajları planlama

Toplantılar için Microsoft Teams'i kullanmanın sınırlamaları

Microsoft Teams harika bir uygulamadır, ancak bazı sınırlamaları vardır. Karşılaşabileceğiniz bazı sorunlar şunlardır:

Not almak sinir bozucu olabilir

Yerleşik "Toplantı Notları" özelliği temel düzeyde olup, madde işaretleri ve düz metin gibi minimal metin biçimlendirme seçenekleri sunar. Zengin metin düzenleme desteği bulunmadığından, karmaşık toplantı ayrıntılarını etkili bir şekilde düzenlemek zordur.

Ayrıca, notlar yalnızca toplantı katılımcıları tarafından görülebilir. Bu, notları diğer paydaşlarla paylaşmak için ek adımlar atmanız gerektiği anlamına gelir. Notlarınızdan takip görevleri oluşturmak isterseniz, yerleşik görev yönetimi olmadığı için başka bir araca geçmeniz gerekir ve bu da çevrimiçi toplantıların iş akışını kesintiye uğratır.

Arka plan efektleri performansı etkileyebilir

Microsoft Teams'de özel arka planlar ve efektler kullanmak ekran görünümünüzü iyileştirebilir, ancak cihazınızı zorlayabilir. Arka plan efektleri çok fazla sistem kaynağı tüketir ve bu da özellikle eski bilgisayarlarda toplantılar sırasında gecikmeye ve hatta donmaya neden olabilir.

İnternet hızı da etkili toplantılar düzenlemede büyük rol oynar. Bağlantınız kararsızsa veya bant genişliği düşükse, Teams çağrı kalitesini korumak için kullanılan arka plan video efektlerini otomatik olarak devre dışı bırakabilir. Profesyonel bir görünüm sağlamak istediğinizde ancak teknik sınırlamalarla karşılaştığınızda bu durum sorun yaratabilir.

Microsoft Teams'in özellikleri, temel video görüşmelerinin ötesinde toplantıları yönetme konusunda yetersiz kalır. Platformda doğrudan ayrıntılı toplantı gündemleri oluşturmak veya görevleri izlemek için yerleşik bir özellik yoktur. Toplantıları düzenli tutmak için harici araçlara veya manuel yöntemlere güvenmeniz gerekir.

Toplantıdan sonra eylem öğeleri atamak veya görevleri takip etmek de zahmetli bir iştir. Teams'te entegre görev yönetimi olmadığından, görevleri atamak ve izlemek için başka bir uygulamaya geçmeniz gerekir. Bu, iş akışınızı kesintiye uğratır ve önemli eylem öğelerini takip etmeyi zorlaştırır.

Otomatik toplantı özetleri yok

Microsoft Teams'in bir başka dezavantajı, toplantıları kaydedebilmenize rağmen, sizin için otomatik olarak özetler, notlar veya eylem öğeleri oluşturmamasıdır. Kararları ve eylem adımlarını takip etmek için anahtar noktaları manuel olarak not almanız veya üçüncü taraf araçlara güvenmeniz gerekir.

Yerleşik otomasyon olmadan, önemli ayrıntıları kaçırmak kolaydır ve bu da toplantı sonrası takipleri biraz daha sıkıcı ve zaman alıcı hale getirebilir.

Bir reddit kullanıcısı MS Teams hakkında şunları söyledi:

Microsoft Teams, Word, Excel ve Outlook gibi araçları entegre ederek süper bir uygulama olmaya çalışan, iş odaklı bir Discord sürümü gibi hissettiriyor. Ancak, karmaşıklığı, özellikle sesli sohbetlere katılırken sık sık güvenilir bir şekilde görünmemesi nedeniyle sorunlara neden olabilir.

Microsoft Teams, Word, Excel ve Outlook gibi araçları entegre ederek süper bir uygulama olmaya çalışan, iş odaklı bir Discord sürümü gibi hissettiriyor. Ancak, karmaşıklığı, özellikle sesli sohbetlere katılırken sık sık güvenilir bir şekilde görünmemesi gibi sorunlara neden olabilir.

ClickUp ile Toplantıları Düzenleyin

Microsoft Teams, çevrimiçi toplantılar düzenlemek için harika bir araç olsa da, eylem öğelerini ve takipleri yönetme konusunda yetersiz kalır.

İşte burada ClickUp Meetings devreye girer. Toplantılarınızı düzenli tutmanıza ve gerçek zamanlı işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir toplantı asistanıdır. Bu aracı kullanarak hızlı bir şekilde toplantılar planlayabilir, davetiyeler gönderebilir ve tarih, saat ve konum gibi tüm ayrıntıları (veya sanal bir bağlantı) ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, herkesin gündemi önceden bilebilmesi için gündemleri önceden ayarlamanıza da olanak tanır. Toplantı sırasında, notlar almak, eylem öğelerini izlemek ve anahtar kararları kaydetmek için özel bir ClickUp Belgesi kullanılabilir. Herhangi bir takip işlemi hemen o anda atanabilir, böylece hiçbir şeyin unutulmaması sağlanır (bu konuda daha sonra daha fazla bilgi verilecektir!).

Toplantı asistanınız olarak ClickUp Meetings'i kullanın toplantıları planlamak ve notlar almak için

Toplantılarınız için daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın AI Notetaker'ını deneyin! Siz aktif bir katılımcı olurken, AI toplantının önemli noktalarını ve anahtar eylem öğelerini yakalasın. 💁🏽‍♂️

ClickUp'ı her gün, müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, dahili proje planlama toplantılarını, dahili proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını düzenlemek için arka plan sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

Müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, dahili proje planlama toplantılarını, dahili proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını düzenlemek için arka plan sağlamak amacıyla ClickUp'ı günlük olarak kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

AI ile toplantı notlarını özetleyin

Toplantılar genellikle uzun sürebilir ve bu da her ayrıntıyı veya eylem noktasını takip etmeyi zorlaştırır. İşte bu noktada ClickUp Brain paha biçilmez bir değer kazanır. Toplantı tutanaklarını okumak için sayfaları manuel olarak taramak yerine, notlarınızı doğrudan ClickUp Brain'e girebilirsiniz.

Yapay zeka destekli asistan, toplantı içeriğini analiz eder, anahtar noktaları belirler ve açık, öz bir özet oluşturur. Önemli noktalar, eylem öğeleri ve sonraki adımları vurgular, böylece zaman kazanılır ve önemli hiçbir şeyin gözden kaçmaması sağlanır.

Veya, ClickUp'ın AI Notetaker'ını zaten kullanıyorsanız, toplantı özetini içeren belgeyi ClickUp Brain'e aktarın, o da eylem öğelerine göre görevler oluşturur! Evet, baştan sona sorunsuz bir toplantı iş akışı. Harici not tutanlara gerek yok!

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile toplantı notlarınız için özetler oluşturun

Mesajları paylaşmak için klipler kaydedin

Elbette, Microsoft Teams sanal toplantıları kaydetmenize izin verir, ancak saatlerce süren kayıtları izleyecek zamanınız var mı? Bazen sadece önemli kısımları yakalamanız gerekir. İşte burada ClickUp Clips devreye girer.

Clips ile önemli bir tartışma konusu, hızlı bir inceleme veya önemli bir görev açıklaması gibi önemli şeyleri kaydedebilirsiniz. Artık uzun kayıtları taramaya gerek yok; önemli bir şey olduğunda kayıt düğmesine basın ve anında takımınızla paylaşın. Basit, hızlı ve etkili.

ClickUp Clips ile toplantının belirli bölümlerini kaydedin

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Takım İşbirliği Yazılımları

Toplantılardan sonra görevleri hızlıca atayın

Toplantıları genellikle bir sürü notla bitiririz, ancak bunları görevlere dönüştürmek bambaşka bir iş. ClickUp Meetings, Yorum ve Görev Atama özellikleriyle toplantı tartışmalarını saniyeler içinde eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürür.

Belgelere dağınık notlar bırakmak yerine, anahtar noktaları vurgulayabilir ve bunları doğrudan toplantı notlarınızdan görevler olarak atayabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak, belirli eylem öğelerini takım üyelerine, son tarihler ve öncelikler ile birlikte devredebilirsiniz.

Daha karmaşık görevler için özel ClickUp Görevleri oluşturun, bunları ilgili projelere bağlayın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin. Bu şekilde, araçlar arasında geçiş yapmak veya sorumluluklarınızı takip etmek zorunda kalmazsınız.

ClickUp Görevleri ile toplantılarınızdan elde ettiğiniz eyleme geçirilebilir içgörülerden görevler oluşturun

Sorunsuz toplantı uygulaması entegrasyonları

ClickUp ile Microsoft Teams entegrasyonunu da elde edersiniz, böylece toplantılarınız eylem odaklı hale gelir ve her önemli noktanın verimli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Ayrıca, Google Takvim ve Outlook gibi popüler takvim araçlarının yanı sıra Zoom ve Google Meet'i doğrudan ClickUp içinde sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Bu, toplantılarınızı yönetmenizi ve tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenizi kolaylaştırır, böylece önemli hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi 10 ekran paylaşım yazılımı ve uygulaması

Toplantılarınız için ClickUp'ı deneyin

Microsoft Teams'de toplantı arka planını değiştirmek çok kolaydır. Arka plan filtrelerine gidin, istediğiniz arka planı seçin ve uygulayın. Teams görseller için harika olsa da, toplantı notları almak veya eylem öğeleri atamak için etkili araçlardan yoksundur.

İşte burada ClickUp, mükemmel bir toplantı asistanı olarak devreye girer.

Toplantıları kolayca planlayabilir, notları yakalayabilir, görevleri atayabilir ve ilerlemeyi takip edebilir, böylece toplantılarınızın profesyonel ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Görev izleme, gerçek zamanlı iletişim ve entegrasyonlar için araçlar sunan ClickUp, takımınızın yolunda ilerlemesi ve verimli bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar.

Takımınızın birlikte çalışma şeklini iyileştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun. Başlamak ücretsizdir ve her boyuttaki takımı desteklemek için tasarlanmıştır.