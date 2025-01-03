İş Akışlarını Kolaylaştırmak için En İyi 10 Gmail CRM Aracı

Sihir gelen kutunuzda başlayabilir, ancak her zaman orada kalmayabilir. Takip işlemleri, müşteri bilgilerini düzenlemek ve satışları izlemek kısa sürede karmaşık hale gelebilir.

Bu nedenle Gmail'i bir CRM ile eşleştirmek çok kolaydır. Her şeyi bağlantılı, düzenli ve ihtiyacınız olan yerde, yani günlük olarak kullandığınız gelen kutusunda tutar. 🔄

Zaman kaybetmekten (ve önemli konuşmaları kaçırmaktan) bıktıysanız, Gmail için mükemmel CRM'yi keşfetmenin zamanı geldi.

İş akışlarını kolaylaştırmak, zamandan tasarruf etmek ve her ilişkiyi yolunda tutmak için on seçenek.

Ve bonus olarak, e-posta ve CRM'nin özelliklerini bir araya getiren ve iş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ı tanıtacağız. Ayrıca, hemen işe koyulabilmeniz için ücretsiz bir CRM şablonu da sunacağız.

Gmail için bir CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Gmail için mükemmel CRM'yi bulmak, iş ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri belirlemekle başlar. CRM seçerken öncelik vermeniz gerekenler şunlardır. 👇

Kapsamlı iletişim ve anlaşma yönetimi: Müşteri verilerini otomatik olarak düzenleyen ve her etkileşimi izleyen, satış Müşteri verilerini otomatik olarak düzenleyen ve her etkileşimi izleyen, satış proje boru hattı yönetimini basitleştiren bir araç seçin

Verimlilik için otomasyon araçları: Manuel işleri azaltmak için e-posta planlama, otomatik takip ve görev hatırlatıcıları gibi özelliklere sahip CRM'leri değerlendirin

Özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel bir gösterge paneli ve iş akışlarını uyarlama seçenekleri sunan bir CRM seçin, böylece iş ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayın

Ayrıntılı raporlama ve analiz: E-posta etkinliklerini izleyen, etkileşimi izleyen ve kararlarınızı yönlendirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan bir CRM seçin

Takım işbirliği özellikleri: Görevleri atayabileceğiniz, güncellemeleri paylaşabileceğiniz ve ilerlemeyi izleyebileceğiniz araçları arayın

Mobil erişilebilirlik: Hareket halindeyken bile bağlantıda kalmanızı ve üretkenliğinizi sürdürmenizi sağlayan mobil uygulamaya sahip bir Hareket halindeyken bile bağlantıda kalmanızı ve üretkenliğinizi sürdürmenizi sağlayan mobil uygulamaya sahip bir CRM yazılımı seçin

🔍 Biliyor muydunuz? Gmail, en popüler e-posta hizmetlerinden biri haline gelmesine rağmen beş yıldan fazla bir süre beta sürümünde kaldı. Beta etiketi nihayet Temmuz 2009'da kaldırıldı.

Gmail için en iyi 10 CRM

Yalnızca Gmail'e güveniyorsanız, müşteri ilişkilerini takip etmek zor olabilir.

Gmail ile entegre olan ve iletişiminizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan 10 CRM'yi burada bulabilirsiniz. 📧

1. ClickUp (E-postadan CRM'ye zahmetsiz entegrasyon için en iyisi)

Müşteri ilişkilerini kolayca yönetmenizi sağlayan bir CRM arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin.

ClickUp'ın CRM'si, müşteri verilerini yönetmenin ötesine geçen, görevlerinizi, iletişiminizi ve projelerinizi tek bir alanda bir araya getiren gerçek bir hepsi bir arada çözümdür. Ayrıca, favori araçlarınızla zahmetsizce senkronizasyon sağlayarak her şeyi birbirine bağlı tutar.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, satış süreçlerini, anlaşma durumlarını ve gelir metriklerini bir bakışta izlemenizi sağlar. Otomasyonlar, takip ve hatırlatıcılar gibi tekrarlayan görevleri basitleştirerek saatlerce sürecek manuel işlerden sizi kurtarır. Ayrıca, yorumlar, @bahsetmeler ve paylaşılan ClickUp Belgeleri gibi ClickUp'ın işbirliği özellikleri, takımınızın uyumlu çalışmasını ve müşterilerinizin memnuniyetini sağlar.

ClickUp Gmail Entegrasyonu

ClickUp Gmail Entegrasyonu'nu kullanarak tek bir tıklama ile e-postaları görevlere dönüştürün

ClickUp Gmail Entegrasyonu, görevleri ve e-postaları tek bir yerden yönetirken yepyeni bir kolaylık düzeyi sunar.

Sadece birkaç tıklama ile herhangi bir e-postayı eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürebilir, atayabilir, önceliklerini belirleyebilir ve ClickUp'ta ilgili projelere bağlayabilirsiniz. Bu Gmail entegrasyonu, e-postaları görevlere eklemeyi kolaylaştırır, böylece e-posta izleme için önemli ayrıntılar her zaman görev içinde düzenli olarak bulunur.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile e-posta tetikleyicilerine göre takip hatırlatıcılarını veya görev planlamasını otomatikleştirin

Bu entegrasyonu diğerlerinden ayıran özelliği, ClickUp Otomasyonları ile çalışabilmesidir. E-postalardan manuel olarak görevler oluşturmak yerine, süreci otomatikleştirebilirsiniz.

Örneğin, belirli bir müşteriden gelen veya belirli bir konu satırına sahip tüm e-postaları ClickUp'ta bir göreve dönüştürmek için bir otomasyon ayarlayabilirsiniz. Böylece zamandan tasarruf eder ve önemli takipleri kaçırma olasılığını azaltırsınız. Kuralları özelleştirerek görevlerin e-postanın içeriğine göre otomatik olarak atanmasını, önceliklendirilmesini veya etiketlenmesini sağlayabilirsiniz.

Bir görev e-postadan oluşturulur oluşturulmaz, anında ClickUp Görev Yorumları eklemeye, sorular sormaya veya takımı bilgilendirmeye başlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu, müşterileri ve satış fırsatlarını takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Şimdi bunu ClickUp CRM Şablonu ile birleştirin ve daha da iyisini elde edin. Benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun iş akışları oluşturabilir, potansiyel müşterilerinizi net bir şekilde görebilir ve bunları etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

Ayrıntılı raporlama araçları, dönüşüm oranları ve satış döngüsü uzunluğu gibi anahtar metrikler hakkında değerli bilgiler sunarak veriye dayalı kararlar almanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gmail entegrasyonu: E-postaları anında görevlere dönüştürün ve gelen kutunuzdan projelere bağlayın

E-posta otomasyonu: E-posta takiplerini ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek tekrarlayan görevlerde zaman kazanın

Özel iş akışları: Benzersiz satış sürecinize uyacak şekilde satış süreçlerini özelleştirin ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde yönetin

Merkezi müşteri etkileşimleri: Tüm e-postalarınızı, görevlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde düzenleyin

Görev yorumları: Görevler hakkında gerçek zamanlı geri bildirim bırakarak takımınızla işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Arayüze alışmak biraz zaman alabilir

Bazı gelişmiş özelleştirmeler, kurulumda biraz deneme yapmayı gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Streak CRM (Gmail'e özgü CRM işlevselliği için en iyisi)

streak aracılığıyla

Streak, Gmail'i bir CRM platformuna dönüştürerek satış ve müşteri iletişimini gelen kutunuza getirir.

Küçük işletmeler ve çevik takımlar için tasarlanan bu araç, harici araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sorunsuz ve entegre bir deneyim sunar.

Streak CRM'nin en iyi özellikleri

İş süreçlerinize uygun iş akışları oluşturmak için boru hatlarını özelleştirin

Açılma, yanıt ve ideal takip zamanları için bildirimlerle e-postaları izleyin

Gmail posta birleştirme ile toplu e-posta gönderme gibi tekrarlayan iletişim görevlerini otomatikleştirin

Önemli görevleri veya son teslim tarihlerini kaçırmamak için hatırlatıcılar ve takip programları ayarlayın

Streak CRM sınırlamaları

Gelişmiş raporlama özellikleri, daha yüksek fiyatlı planlarda sunulmaktadır

Çok büyük hacimli e-postaları yönetirken performans düşebilir

Streak CRM fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Pro+: Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 159 $

Streak CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (470+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? "Gmail", "Google Mail"in kısaltmasıdır, ancak ilk tercih bu değildi. Başlangıçta, Gmail'in geliştiricileri, Dilbert karikatüründen esinlenerek bu ismi şirket içinde "Caribou" olarak adlandırmışlardı.

3. HubSpot CRM (Ücretsiz temel CRM fonksiyonları için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot CRM, satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar. Ücretsiz temel işlevleri, her boyuttaki işletmenin erişimine açıktır.

Bu araç, satış süreçlerini izler, müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır ve iş akışlarını uyumlu hale getirmeye odaklanarak CRM e-posta pazarlama çabalarını otomatikleştirir. Bu ücretsiz CRM, önemli bir ön yatırım yapmadan verimliliği artırmak isteyen işletmeler için güvenilir bir seçimdir.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Kişileri ve şirket profillerini sezgisel, merkezi bir sistemde yönetin

Zaman kazanmak ve zamanında yanıtlar sağlamak için takip dizilerini otomatikleştirin

Makine öğrenimi destekli potansiyel müşteri puanlama özellikleriyle potansiyel müşterilere öncelik verin

Birleşik bir iş yaklaşımı için diğer HubSpot araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

HubSpot CRM sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar ek ücretli abonelikler gerektirebilir

Daha basit CRM platformlarına kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 16 $ (bir kullanıcı için)

Profesyonel: Aylık 1.300 $ (en fazla beş kullanıcı)

Enterprise: 4.300 $/ay (en fazla yedi kullanıcı)

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Gmail, e-posta oluşturmaktan ("C") mesajları arşivlemeye ("E") kadar neredeyse her eylem için klavye kısayollarını destekler. İleri düzey kullanıcılar, ayarlardan daha fazla kısayol etkinleştirebilir.

4. Copper CRM (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

copper aracılığıyla

Copper CRM, Google Çalışma Alanı'na derinlemesine kök salmış işletmeler için sezgisel, Gmail'e özgü bir deneyim sunar. Basitliği ile tanınan Copper, müşteri ilişkilerini izler, iş akışlarını otomatikleştirir ve tanıdık bir arayüzde iş akışlarını yönetir. Manuel girdi gerektirmeden iletişim bilgilerini otomatik olarak toplar ve kullanıcılar ile kişiler arasındaki e-postaları kaydeder, böylece tüm etkileşimlerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Copper CRM'nin en iyi özellikleri

AI destekli içgörülerden yararlanarak müşteri ilişkilerini yönetin ve önceliklendirin

Satış süreçleri ve etkileşimler hakkında paylaşılan görünürlük sayesinde gerçek zamanlı işbirliği yapın

Gelişmiş analiz ve raporlama araçlarını kullanarak satış performansını tahmin edin

Ayrıntılı etkileşim geçmişleri ve düzenli profillerle kişileri yönetin

Copper CRM sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri bazı rakipler kadar kapsamlı değildir

Çok büyük veri kümeleri performansın yavaşlamasına neden olabilir

Copper CRM fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Kullanıcı başına aylık 134 $

Copper CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (590+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En iyi 10 Copper CRM alternatifi

5. Zoho CRM (Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik için en iyisi)

zoho aracılığıyla

Zoho CRM, her boyuttaki işletmeye uyum sağlayan, ölçeklenebilirlik ile özelleştirme seçenekleri sunan, zengin özelliklere sahip bir platformdur. Müşteri etkileşimlerini sorunsuz bir şekilde izlemek için çeşitli iletişim kanallarını (e-posta, aramalar, sosyal medya) tek bir platformda bir araya getirmek için kullanın.

Daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçası olarak, muhasebe, pazarlama ve müşteri desteği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Paylaşılan takvimler, belge kitaplıkları ve takım beslemeleri gibi özellikler, takım üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırır.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

E-posta, telefon, sosyal medya ve canlı sohbet üzerinden müşteri etkileşimlerini izleyin

İş süreçlerinizin ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde modülleri, iş akışlarını ve gösterge panellerini özelleştirin

İşletme operasyonlarını merkezileştirmek için üçüncü taraf araçlarla ve daha geniş Zoho ekosistemiyle entegre edin

Tamamen işlevsel bir mobil uygulama ile müşteri verilerini ve etkileşimlerini hareket halindeyken yönetin

Zoho CRM sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için daha üst düzey planlara geçmeniz gerekir

Arayüz, yeni kullanıcılar için karmaşık ve zorlayıcı gelebilir

İlk kurulum ve yapılandırma önemli çaba gerektirebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.880+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Gmail'in etiketleri, uzantılar tam teşekküllü CRM'leri mümkün kılmadan çok önce, kişileri düzenlemek ve konuşmaları izlemek için kişisel bir CRM görevi görüyordu.

6. Pipedrive (Görsel satış boru hattı yönetimi için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, görsel odaklı boru hattı yönetimi ile satış sürecini basitleştirerek takımların anlaşmaları izlemesine, gelir tahmininde bulunmasına ve idari görevleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu ve hazır şablonları ile herkes kolayca ilgi çekici e-posta kampanyaları oluşturabilir. Kullanıcı deneyimine odaklanması, anlaşma ilerlemesini kolaylaştırmak isteyen takımlar için yararlıdır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Manuel giriş yapmadan takip işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak için etkinlik izlemeyi otomatikleştirin

Tahmine dayalı analitik ile satışları tahmin edin, trendleri ve fırsatları belirleyin

Etkileşimlerin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için e-posta, aramalar ve daha fazlası üzerinden iletişimi izleyin

Özel satış süreçlerinize ve iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde anlaşma aşamalarını ve iş akışlarını özelleştirin

Pipedrive sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı pazarlama otomasyonu özellikleri

Müşteri desteği yanıt verme konusunda tutarsız olabilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Birden fazla Gmail hesabını yönetme

7. NetHunt CRM (Derin Gmail entegrasyonu için en iyisi)

netHunt aracılığıyla

NetHunt CRM, gelişmiş CRM işlevlerini doğrudan e-posta arayüzüne entegre ederek, gelen kutusundan çıkmadan müşteri ilişkilerini yönetmenizi sağlar.

Google Çalışma Alanı'nı kullanan işletmeler için tasarlanan NetHunt, kullanıcıların iş akışlarını kolayca yönetmelerine, müşteri etkileşimlerini izlemelerine ve verileri düzenlemelerine olanak tanır. Ayrıca, kapsamlı müşteri adayı etkileşimi için LinkedIn, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi çeşitli iletişim araçlarıyla entegrasyonu da destekler.

NetHunt CRM'nin en iyi özellikleri

Belirli iş süreçlerine ve gereksinimlerine uygun iş akışları oluşturun ve özelleştirin

Müşteri ilişkilerini daha iyi takip etmek için kişileri düzenleyin ve segmentlere ayırın

Pipeline'ları paylaşarak ve ortak görünürlük sağlayarak takımlarla işbirliği yapın

NetHunt CRM sınırlamaları

E-posta şablonlarındaki kısıtlamalar birçok kullanıcıyı rahatsız ediyor

Ara sıra e-posta teslim sorunları ve e-posta kampanyalarında gecikmeler

NetHunt CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $

Basic Plus: Kullanıcı başına aylık 42 $

İş: Kullanıcı başına aylık 60 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 84 ABD doları

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 120 $

NetHunt CRM puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (165+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Gmail, Korsan Dili gibi ilginç diller de dahil olmak üzere 100'den fazla dili destekler. Evet, korsanlar gibi e-posta gönderebilirsiniz!

8. Salesmate (Çok kanallı iletişim izleme için en iyisi)

salesmate aracılığıyla

Salesmate, modern satış takımları için özel olarak tasarlanmış olup, birden fazla iletişim kanalında müşteri ilişkileri yönetimine odaklanmaktadır. Eyleme geçirilebilir içgörüler sağlama ve takım verimliliğini artırma yeteneği, onu iyi bir seçim haline getirmektedir.

Kullanıcılar, Salesmate'te müşteri yolculuğunu kolayca tasarlayabilmeyi ve iş hayatlarını basitleştiren kullanıcı dostu arayüzünü takdir ediyor.

Salesmate'in en iyi özellikleri

E-postaları, SMS'leri ve aramaları sorunsuz bir şekilde izleyerek eksiksiz bir etkileşim geçmişi oluşturun

Kişileri hassas bir şekilde segmentlere ayırarak kişiselleştirilmiş ve hedefli iletişim stratejileri oluşturun

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve ayrıntılı raporlarla performansı izleyin

Salesmate CRM sınırlamaları

Kullanıcılar sınırlı müşteri desteği seçenekleri olduğunu bildiriyor

Rakiplere kıyasla çok fazla sosyal medya entegrasyonu yok

Salesmate CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Salesmate CRM puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: CRM'yi uygularken temel özelliklerle başlayın. İş hedeflerinizle uyumlu temel özelliklere odaklanın ve bunları aşamalı olarak tanıtın. Takımınızın sistemi etkili bir şekilde benimsemesini ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için kapsamlı eğitim verin.

9. Teamwave (Birleşik CRM ve iş yönetimi için en iyisi)

teamwave aracılığıyla

Teamwave, CRM, proje yönetimi ve İK araçlarını entegre eden birleşik bir platform sunar. Basit arayüzü ve temel işlevleri, müşterileri, projeleri ve iş akışlarını yönetmek isteyen takımlar için uygun maliyetli bir çözümdür.

TeamWave ayrıca, kişileri etiketlerle kategorilere ayırma, çeşitli kaynaklardan (Outlook ve CSV dosyaları gibi) içe aktarma ve LinkedIn gibi platformlardan veri alma gibi gelişmiş kişi yönetimi özellikleri de sunar.

Teamwave'in en iyi özellikleri

Satış süreçlerini izleyin ve müşteri ilişkilerini kolaylıkla yönetin

Temel izleme işlevleriyle görevleri ve projeleri yöneterek organizasyonu iyileştirin

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için basitlik ve kullanılabilirlik amacıyla tasarlanmış sezgisel bir arayüze erişin

Teamwave sınırlamaları

Özel platformlara kıyasla gelişmiş CRM özelliklerinden yoksundur

Performans analizi için minimum düzeyde ayrıntılı temel raporlama araçları

Teamwave fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 66 $

İş: Kullanıcı başına aylık 199 $

Teamwave puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Gmail'in filtrelerini ve etiketlerini kullanarak e-postaları otomatik olarak sıralayın ve "Birden Çok Gelen Kutusu" özelliğini kullanarak okunmamış, yıldızlanmış ve işlem gerektiren e-postaları ayırın. Geri kalanları arşivleyerek Gelen Kutusu'nuzu boşaltın.

10. Freshworks CRM (AI destekli satış zekası için en iyisi)

freshworks aracılığıyla

Freshworks CRM, satış süreçlerinde yapay zeka destekli içgörülerden yararlanmak isteyen işletmeler için yetkin bir çözüm sunar. Yapay zeka tabanlı potansiyel müşteri puanlama özelliği, potansiyel müşterileri dönüşüm olasılıklarına göre önceliklendirmenize olanak tanır. Otomasyonlar ise kayıtları güncellemek ve takım üyelerine anlaşma durumundaki değişiklikleri bildirmek gibi rutin işleri yükünüzden alır.

Güçlü araç seti ve kullanıcı dostu tasarımıyla Freshworks CRM, ham verileri eyleme geçirilebilir satış bilgilerine dönüştürür.

Freshworks CRM'nin en iyi özellikleri

Tahmin yetenekleriyle yüksek değerli fırsatlara odaklanmak için AI destekli içgörülerle potansiyel müşterileri puanlayın

Gelişmiş tahmin araçlarıyla satış performansını analiz ederek trendleri belirleyin

Gösterge panellerini özelleştirerek anahtar metrikleri izleyin ve performans izlemeyi kişiselleştirin

Freshworks CRM sınırlamaları

Bazı gelişmiş AI özellikleri, geleneksel satış takımları için zorlayıcı gelebilir

İlk kurulum, potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için yapılandırma için özel zaman gerektirir

Freshworks CRM fiyatlandırması

Freshsales ve Freshsales Suite

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 $ veya 500 pazarlama kişisi

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 $ veya 500 pazarlama kişisi

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 $ veya 500 pazarlama kişisi

Freshmarketer

Ücretsiz

Enterprise: Aylık 18 $ (500 pazarlama kişisi)

Freshworks CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (7.710+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Gmail, Paul Buchheit tarafından Google'ın çalışanlarının haftada bir günü kişisel projelerine ayırabilecekleri "%20 zaman" girişiminin bir parçası olarak oluşturuldu.

ClickUp ile tıklayın, düzenleyin ve fethedin

Gmail için doğru CRM'yi bulmak, verimliliğinizde (ve gelirinizde) büyük bir fark yaratabilir.

Derin Gmail entegrasyonlarından görsel satış boru hatlarına kadar pek çok inanılmaz seçenekle, her iş ihtiyacına mükemmel bir çözüm vardır. Potansiyel müşterileri yönetiyor, satışları izliyor veya sadece gelen kutunuzu kontrol altında tutmaya çalışıyor olsanız da, Gmail dostu bir CRM düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, e-postaların ötesine geçen hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tüm dikkatleri üzerine çeker. Zahmetsiz e-postadan göreve dönüştürme, güçlü otomasyonlar ve özelleştirilebilir iş akışları, müşteri ilişkilerinizi yönetme şeklinizi dönüştürür.

Ayrıca, Gmail ve günlük olarak kullandığınız birçok satış aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini artırmak için mükemmel bir araç haline getirir.

ClickUp'a bugün kaydolun!