E-posta Verimliliğini Artırmak için En İyi 10 Gmail Entegrasyonu

İlginç bilgi: Gmail, dünya çapında e-posta kullanıcılarının yaklaşık üçte biri tarafından tercih edilen e-posta platformudur! Gmail gelen kutusu, önemli miktarda depolama alanı ve spam filtreleme gibi uyarlanabilir güvenlik özelliklerine sahip, verimlilik açısından çok güçlü bir araçtır.

Sezgisel tasarımı ve yerleşik e-posta düzenleme araçları, kişisel ve profesyonel kullanım için uygundur. Google Çalışma Alanı'nın Google Drive, Google Takvim, Google Meet, Google Görevler vb. gibi ilgili hizmetleri de değerini artırmaktadır.

Ancak, gelen kutunuzun sınırları dışında, keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel denizi yatıyor. Gmail hesabınızın sunduğu yeni olanakları keşfetmenize yardımcı olmak için buradayız. Paylaşacağımız Gmail entegrasyonları, gelen kutunuzu daha fazla şey başarmanızı sağlayan bir verimlilik merkezine dönüştürecek.

Bu notla, başlayalım!

Gmail entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Gelen kutunuzu bir üst seviyeye taşıyabilecek farklı Gmail entegrasyonlarına dalmadan önce, seçimlerimizin ardındaki mantığı açıklamamıza izin verin. Önerilerimizin ardındaki mantığı anlamak, diğer Gmail entegrasyonlarını keşfetmek isterseniz bilinçli bir karar vermenize de yardımcı olacaktır. Bunu hızlı bir kılavuz olarak düşünün.

Aşağıda, popüler Gmail iş akışları için alaka düzeylerini değerlendirirken dikkate aldığımız birkaç parametre bulunmaktadır:

Uyumluluk : Gmail'i masaüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kullanıyor olsanız da, eklenti ilgili sürümle uyumlu olmalıdır

Maliyet : Entegrasyonun fiyatlandırma modelini göz önünde bulundurun ve kapsamlı bir maliyet-fayda analizi yaparak iş akışınıza ne kadar değer kattığını hesaplayın

Kullanım kolaylığı : Entegrasyonun kurulumu kolay olmalı, ideal olarak sadece birkaç tıklamayla yapılabilmeli ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır

Güvenilirlik : Saygın geliştiriciler veya şirketlerin entegrasyonlarını seçin

Güvenlik : Entegre uygulama aracılığıyla Gmail gelen kutunuzu izinsiz girişlere ve tehditlere karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemlerini doğrulayın

Veri gizliliği : Uygulama entegrasyonu gelen kutunuza erişim izni vereceğinden, veri gizliliği normlarına uygunluğunu kontrol edin. Ayrıca, istenen izinleri de yakından izleyin

Özelleştirmeler : Entegrasyon, gereksinimlerinize tam olarak uyacak şekilde özelleştirmenize veya yapılandırmanıza olanak tanıyan bir dereceye kadar esneklik sunmalıdır

Destek : Gmail entegrasyonunun sağladığı destek kalitesini keşfedin. Bunu yaparken, müşteri desteği kanallarının mevcut olup olmadığını kontrol edin

Güncellemeler : Düzenli güncellemeler alan entegrasyonlar, güvenlik ve uyumluluk sorunlarını giderir. Sürekli iyileştirilen bir ürün tercih edin

Derecelendirmeler ve yorumlar: Bunlar diğer kullanıcıların ilk elden hesaplarıdır. Kullanıcı deneyimi hakkında gerçekçi bir fikir edinmek için bunları kullanın

2024'te Kullanılacak 10 Gmail Entegrasyonu

Bu listeyi nasıl oluşturduğumuz hakkında biraz bilgi edindiğinize göre, Gmail deneyiminizi zenginleştirecek çeşitli entegrasyonları inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır ve Gmail, uçtan uca iş yeri iletişim merkezidir. Bu nedenle, ClickUp ve Gmail'in birleşimi mükemmel bir uyum oluşturur.

Bu nedenle, takımınızın işbirliği yaparken, görevleri düzenlerken ve yönetirken, ilerlemeyi izlerken, dosyaları paylaşırken ve hedefleri kolayca gerçekleştirirken daha güçlü olmasını sağlamak için kullanın.

ClickUp'ı en iyi Gmail entegrasyonlarından biri yapan en iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:

ClickUp Evrensel Arama

ClickUp'taki Evrensel Arama, her şeyi aynı anda bulmanıza yardımcı olur

Gmail'in etkileyici arama fonksiyonlarına rağmen, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği daha da iyidir. En iyi durumda, Gmail gelen kutunuzu ve Google Sohbet günlüklerini arar.

Ancak, Evrensel Arama özelliği, ClickUp'tan tüm entegre uygulamalarına kadar tüm dijital ekosistemi tarar. Artık, aradığınızı sadece birkaç tıklamayla bulun!

ClickUp AI

ClickUp AI ile e-postaları anında yazın

İzleme için e-posta taslağı hazırlıyor, sesli Gmail eklerinden transkriptler oluşturuyor veya uzun bir e-posta mesajının özetini hazırlıyor olsanız da, ClickUp AI bunu yapabilir. ClickUp AI, yazmayı destekleyen ve e-postaları eyleme geçirilebilir hale getiren güçlü bir yardımcıdır.

Yerleşik özetleme ve akıllı içerik oluşturma yetenekleri sayesinde, birkaç tıklamayla e-posta gönderebilirsiniz. Öte yandan, tüm Gmail ek dosyaları ve e-posta dizilerinden veya konulardan değer çıkararak zaman kazanmanızı sağlayan, aynı derecede yetenekli bir bilgi yönetimi aracıdır.

Görev yönetimi

ClickUp ile e-postaları ve mesajları görevlere dönüştürün

Tam kapsamlı bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, çeşitli görev yönetimi etkinlikleriyle donatılmıştır. Ancak ClickUp'ı kullanarak Gmail gelen kutunuzdaki e-postaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz?

Benzer şekilde, e-postaları ClickUp'taki görevinize ekleyebilirsiniz. Bu görevler ClickUp platformuna aktarıldıktan sonra, üzerlerinde sahip olduğunuz kontrol Google Görev'i gölgede bırakacak! Böylesine sorunsuz bir Gmail entegrasyonu, size saatlerce işten tasarruf ettirecek, dikkat dağınıklığını en aza indirecek ve bağlam değiştirmeyi sınırlayarak verimliliğinizi artıracaktır!

Bildirimler ve hatırlatıcılar

ClickUp kullanarak hızlı ve kolay Hatırlatıcılarla işlerinizi takip edin

Gmail, etkinlikleri, randevuları, rezervasyonları vb. otomatik olarak algılayabilir ve bunları Google Takvim'inize ekleyebilir. Ancak, Gmail'i ClickUp ile bağladığınızda, bekleyen konular hakkında zamanında bildirimler ve hatırlatıcılar alırsınız. Bu, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

Çapraz platform uygulaması

ClickUp uygulamasını Gmail gibi diğer uygulamalarla entegre edin

ClickUp uygulaması mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda ve akıllı giyilebilir cihazlarda kullanılabilir. Ayrıca, sesli asistanlar ve popüler tarayıcılar için eklentilerle de entegre edilmiştir. Ayrıca, uygulama bir e-posta eklentisi olarak da mevcuttur.

Bu taşınabilirlik, ClickUp uygulamasını Gmail uygulamasıyla aynı seviyeye getirir, yani hareket halindeyken bile işlerinizi halledebilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'a mobil, masaüstü vb. gibi birden fazla cihazdan erişin.

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği ile inanılmaz arama fonksiyonlarına erişin

E-postaları inanılmaz bir kolaylıkla eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Ses eklerinden transkriptler oluşturun veya uzun ve zahmetli e-postaların özetlerini oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Mevcut seçeneklerin ve özelleştirme olanaklarının sayısı nedeniyle, öğrenme süreci zorlu gelebilir

Gmail hesap verilerinizi depolamak için kullanmaya başladığınızda alan, klasör, liste ve görev hiyerarşisi kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0 $

Sınırsız : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş : Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain (AI Çözümü): Üye başına aylık 5 ABD doları

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.240 yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.007 yorum)

2. Google E-Tablolar

Google E-Tablolar aracılığıyla işbirliği fonksiyonları

Google E-Tablolar, Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan bulut tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır. Bu Gmail entegrasyonunu kullanarak, elektronik tablolar oluştururken, düzenlerken ve üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken veri analizi ve görselleştirmeyi ustalıkla gerçekleştirin.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Google Çalışma Alanı'ndaki tüm ürün ve hizmetlerle yerel entegrasyonlar

Çeşitli işlemler ve fonksiyonlar kullanarak e-tablolar oluşturun, düzenleyin ve biçimlendirin

Mevcut verileri grafiklere, çizelgelere, diyagramlara ve diğer görselleştiricilere dönüştürün

Ayrıntılı erişim kontrolünü korurken diğer kullanıcılarla elektronik tabloları paylaşın

Google E-Tablolar sınırlamaları

Microsoft Excel'in sağladığı 17 milyon hücreye kıyasla oldukça düşük olan maksimum 10 milyon hücre sunar

Bulut ve internet bağlantısına büyük ölçüde bağımlı

Google Drive'daki depolama sınırları Google E-Tablolar'a da yansıyor

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Kişisel : 0 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.316 yorum) Google Çalışma Alanı için

Capterra: 4,7/5 (12.960 yorum)

3. Slack

Slack, popüler bir takım işbirliği ve mesajlaşma platformudur. Gmail'i Slack ile bağladığınızda, gerçek zamanlı anlık mesajlaşmayı artırarak e-posta iletişiminin eşzamansız doğasını genişletirsiniz. Google Sohbet'e mükemmel bir alternatiftir. Hatta e-posta alternatifi olarak bile kullanılabilir!

Slack'in en iyi özellikleri

Doğrudan mesajlar üzerinden gerçek zamanlı bağlantı kurun

Kanallar ve konu başlıklı yanıtları kullanarak konuşmaları sıralayın ve yönetin

Kullanıcıların dikkatini belirli mesajlara çekmek için etiketleme

Özel iş akışı oluşturucu ile iş akışı otomasyonunu destekler

Slack sınırlamaları

Huddle'daki kullanıcı sınırlamaları ölçeklenebilirliği etkiler

Mesaj geçmişiniz tüm gürültünün içinde kaybolur ve kolayca gezilemez hale gelir

Ücretsiz sürüm, mesajları 90 gün sonra otomatik olarak siler

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz Plan : 0

Pro : Aylık 7,25 $

İş+ : Aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Özel Fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.269 yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.161 yorum)

4. Webhooks

Medium aracılığıyla Webhooks üzerindeki eylemlerle iki uygulamayı veya etkinliği birbirine bağlayın

Webhooks, uygulamaların birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Bunu yapmak için temel API çağrı mekanizmalarını kullanırlar. Aynı zamanda, iş akışlarını otomatikleştirmek için etkinlik tetikleyicileri ayarlamak için de kullanabilirsiniz.

Bu Gmail entegrasyonunu, belirli bir anahtar kelime içeren bir e-posta mesajı aldığınızda gibi tetikleyici etkinliklere yanıt olarak e-postaları otomatik olarak göndermek gibi eylemleri gerçekleştirmek için yapılandırın.

Webhooks'un en iyi özellikleri

Uygulamalar arasında gerçek zamanlı iletişim kurar

Etkinlik odaklı eylemler veya akıllı e-posta yönetimi için tetikleyiciler ayarlamak için kullanılabilir

Geliştiricilerin bilgileri uygulama gereksinimlerine göre özelleştirebilmesini sağlayan özelleştirilebilir yükler içerir

HTTPS kullanarak güvenli veri aktarımı

Zaman açısından hassas talepleri verimli bir şekilde yönetme

Webhooks sınırlamaları

Webhook'larla çalışmak ve hata ayıklamak, ileri düzey teknik beceriler gerektirir

Düzgün uygulanmadığında siber güvenlik tehditlerine ve izinsiz girişlere karşı savunmasızdır

Webhooks fiyatlandırması

Yok

Webhooks puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

5. Hive

Hive aracılığıyla gösterge paneli görünümü

Hive, takımlar için dijital bir çalışma alanı oluşturmak üzere görevler, dosya paylaşımı ve mesajlaşma özelliklerini kullanan bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Gmail'i Hive ile bağlayarak paylaşılan gelen kutuları, görev atamaları ve gerçek zamanlı iletişim ayarları yaparak e-posta işbirliğini kolaylaştırın.

Hive'ın en iyi özellikleri

Her proje içindeki proje takımlarını ve diğer varlıkları yönetmek için esnek hiyerarşiler

Sorunsuz işbirliği için merkezi dosya yönetimi

E-postalardan görevler oluşturun ve Hive'da yönetin

Bir görevi tamamlamak için gereken zaman veya çabayı gerçekçi bir şekilde tahmin etmek için hikaye puanları atayın

Hive sınırlamaları

Mobil uygulamalarda sınırlı işlevsellik

Spam gibi görünen e-posta bildirimlerini otomatik olarak etkinleştirebilir

Kullanıcılar temel entegrasyonlar için bile Zapier'e ihtiyaç duyar, bu da Gmail entegrasyonunun maliyetli olacağı anlamına gelir

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Başlangıç : Aylık 1 $, kullanıcı başına

Takımlar : Aylık 3 $, kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (501 yorum)

Capterra: 4,5/5 (190 yorum)

6. Zoom

Video konferans Zoom aracılığıyla

Zoom, sanal toplantılar, çevrimiçi etkinlikler, web seminerleri ve ortak çalışma için yaygın olarak kullanılan bir video konferans platformudur. Zoom'u Gmail'inize entegre ederek, uygulamalar arasında geçiş yapmadan video konferansları planlayabilir, düzenleyebilir veya katılabilirsiniz. Bu tür bir uyum, koordinasyon ve işbirliğini artırır.

Zoom'un en iyi özellikleri

Zoom kayıtlarını akıllıca işlemek için önemli noktalar, özetler ve akıllı bölümler

Daha fazla erişilebilirlik için canlı transkripsiyon

Zoom AI ile sohbet veya e-posta yanıtlarını taslak haline getirin ve tartışmaların hızlı bir özetini alın

Beyaz Tahta ile beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

Zoom Phone ile dünya çapında Bulut VoIP hizmetlerine erişin

Zoom sınırlamaları

Gerçek zamanlı yorum kontrolü yoktur, bu da sanal etkinlikleri halka açık olarak düzenlerken sorun oluşturabilir

Zayıf müşteri desteği

Gizli maliyetler ve fiyatlandırma politikaları maliyetini artırıyor

Zoom fiyatlandırması

Zoom One'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan aramalar için fiyatları aşağıdaki gibidir:

Temel : 0 $

Pro : Yıllık 149,90 $, kullanıcı başına

İş : Yıllık 219,90 $, kullanıcı başına

Business Plus : Yıllık 269,90 $, kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (54.179 yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.742 yorum)

7. EmailAnalytics

E-posta etkinliği analizi EmailAnalytics aracılığıyla

EmailAnalytics, e-posta kullanım alışkanlıklarınız hakkında veriye dayalı bilgiler sunar. Bu, verimliliği optimize etmek için e-posta alışkanlıklarınızı ve davranışlarınızı anlamanıza yardımcı olur. EmailAnalytics'i Gmail hesabınızla bağladığınızda, etkinliklerinizi, yanıt sürelerinizi ve en sık iletişim kurduğunuz kişileri görselleştirebilirsiniz. Bu bilgileri Gmail deneyiminizi optimize etmek için kullanın.

EmailAnalytics'in en iyi özellikleri

Gönderilen ve alınan tüm e-postaları izleyin ve istenmeyen e-postaları bloklayın

E-postalarınızı düzenlemek ve gelen kutunuzu boşaltmak için etiket, klasör ve kategori ayrımlarını kullanın

Gönderen ve alıcı listelerinizdeki en önemli kişileri görüntüleyin

Hangi gelen kutusu takım üyelerinin erişebileceğini tanımlamak için izinler ve roller atayın

E-posta etkinlikleri hakkında haftalık raporlar

EmailAnalytics sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü hantal ve modası geçmiş göründüğü için sezgisel bir tasarıma sahip değildir

Gmail etiketlerini kullanan raporlar, performansını etkileyebilir

EmailAnalytics fiyatlandırması

Pro : Aylık 15 $, gelen kutusu başına

B2B E-posta Erişimi: Aylık 1000 $

EmailAnalytics puanları ve yorumları

G2: 4/5 (4 yorum)

Capterra: Yok

8. Dropbox

Dosya depolama Dropbox aracılığıyla

Google Drive'dan memnun değilseniz, Dropbox mükemmel bir alternatif olabilir. Dropbox, kullanıcıların dosya ve belgeleri yükleyip paylaşabileceği ve işbirliği yapabileceği bir bulut depolama platformudur. Gmail entegrasyonu olarak, kullanıcıların belge yönetimi konusunda çok fazla endişelenmeden paylaşım ve işbirliği yapmasına olanak tanır.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

İlerleme güncellemeleri, proje gereksinimlerindeki değişiklikler ve diğer etkinliklerle ilgili bildirimler alın

Tüm cihazlarda farklı biçim ve boyut sınırlarındaki verileri senkronize edin

Dosyaları kazara silinme, istenmeyen düzenlemeler veya virüslerden korumak için dosya koruması

Dosyaları gerçek zamanlı olarak ve kolaylıkla oluşturun, düzenleyin, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Dropbox sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 2 GB depolama alanı sunar (referans olarak, Google Drive 15 GB'yi ücretsiz sunar)

Depolama, düzenleme ve arama sezgisel değildir, bu da dosyaları bulmayı zorlaştırır

Dropbox fiyatlandırması

Plus : Aylık 9,99 $ (tek kullanıcı)

Essentials : Aylık 18 $ (tek kullanıcı)

İş : Aylık 20 $, kullanıcı başına

Business Plus : Aylık 26 $, kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.002 yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.503 yorum)

9. Todoist

Görev yönetimi Todoist aracılığıyla

Todoist, işletmelerin ve bireylerin yapılacaklar listelerindeki eylem öğelerini etkili bir şekilde düzenlemelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Gmail ile entegre edildiğinde, Todoist müşterileri e-postaları zahmetsiz görev düzenleme, önceliklendirme ve izleme için eylem öğelerine dönüştürebilir

Todoist'in en iyi özellikleri

Hızlı ekleme ile eyleme geçirilebilir düşünceleri veya içeriği görevlere dönüştürün

Hantal tarih veya saat seçiciler yerine doğal dil kullanarak hatırlatıcılar ekleyin

Tekrarlanan tarihleri izleyerek alışkanlıkları belirler ve son teslim tarihlerini takip eder

Benzer görevleri kategorize etmek ve gruplamak için etiketler

İşbirliğini kolaylaştırmak için yorum yapma ve görev atama

Todoist sınırlamaları

Tam teşekküllü proje yönetimi platformları olarak özelleştirme ve ölçeklenebilirlikten yoksundur

Alt görevler biraz güvenilmez

Takım işbirliği sorunsuz değil

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : 0 $

Pro : Aylık 4 $

İş: Aylık 6 $, kullanıcı başına

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (771 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.356 yorum)

10. Hiver

Gmail gelen kutusu yönetimi Hiver aracılığıyla

Hiver, Gmail üzerinde çalışan bir e-posta işbirliği platformudur. Takımların e-posta göndermesi, gelen e-postalara yanıt vermesi, görevler ataması ve iletişimi kolaylaştırması için paylaşılan gelen kutularını ve işbirliği özelliklerini kullanır.

Gmail'i Hiver ile bağlayarak müşteri desteği, satış soruları ve genel e-postaları yönetmek için yetkin takımlar kurabilirsiniz.

Hiver'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan gelen kutusu, etiketler, taslaklar, kişiler vb. ile verimli e-posta yönetimini destekler.

Harvey, AI botu, eylemsiz konuşmaları kapatmak için

Rutin ve tekrarlayan görevleri ele almak için yapılandırılabilir kural tabanlı otomasyon

Müşteri hizmetleri performansını ölçmek için güçlü raporlama ve analizler

Hiver sınırlamaları

Kullanıcılar, alınan bir e-postaya bağlı olmadıkça destek biletlerini manuel olarak oluşturamazlar

Yavaş ve gecikmeli olabilir

Hiver fiyatlandırması

Lite : Aylık 10 $, kullanıcı başına

Pro : Aylık 26 $, kullanıcı başına

Elite: Aylık 40 $, kullanıcı başına

Hiver puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (934 yorum)

Capterra: 4,7/5 (117 yorum)

Gmail hesabınızdan daha fazla yararlanın

En iyi Gmail entegrasyonları listemiz bu kadar. Gmail deneyiminizi geliştirmek için çeşitli gereksinimleri ve uygulamaları kapsayan kapsamlı bir liste oluşturmaya çalıştık.

Her Gmail entegrasyonunun kendine özgü bir özelliği olsa da, ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını sunar. Bu kadar güçlü özellikler ve işlevselliklerle, Google Drive'ınızı yavaşlatmadan Gmail gelen kutunuzu yeniden keşfedebilir ve çok daha fazlasını başarabilirsiniz.

Nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için ClickUp ile iletişime geçin!