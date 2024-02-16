E-posta Verimliliğini Artırmak için En İyi 10 Gmail Entegrasyonu

İlginç bilgi: Gmail, dünya çapında e-posta kullanıcılarının yaklaşık üçte biri tarafından tercih edilen e-posta platformudur! Gmail gelen kutusu, önemli miktarda depolama alanı ve spam filtreleme gibi uyarlanabilir güvenlik özelliklerine sahip, verimlilik açısından çok güçlü bir araçtır.
Sezgisel tasarımı ve yerleşik e-posta düzenleme araçları, kişisel ve profesyonel kullanım için uygundur. Google Çalışma Alanı'nın Google Drive, Google Takvim, Google Meet, Google Görevler vb. gibi ilgili hizmetleri de değerini artırmaktadır.
Ancak, gelen kutunuzun sınırları dışında, keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel denizi yatıyor. Gmail hesabınızın sunduğu yeni olanakları keşfetmenize yardımcı olmak için buradayız. Paylaşacağımız Gmail entegrasyonları, gelen kutunuzu daha fazla şey başarmanızı sağlayan bir verimlilik merkezine dönüştürecek.
Bu notla, başlayalım!
Gmail entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Gelen kutunuzu bir üst seviyeye taşıyabilecek farklı Gmail entegrasyonlarına dalmadan önce, seçimlerimizin ardındaki mantığı açıklamamıza izin verin. Önerilerimizin ardındaki mantığı anlamak, diğer Gmail entegrasyonlarını keşfetmek isterseniz bilinçli bir karar vermenize de yardımcı olacaktır. Bunu hızlı bir kılavuz olarak düşünün.
Aşağıda, popüler Gmail iş akışları için alaka düzeylerini değerlendirirken dikkate aldığımız birkaç parametre bulunmaktadır:
- Uyumluluk: Gmail'i masaüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kullanıyor olsanız da, eklenti ilgili sürümle uyumlu olmalıdır
- Maliyet: Entegrasyonun fiyatlandırma modelini göz önünde bulundurun ve kapsamlı bir maliyet-fayda analizi yaparak iş akışınıza ne kadar değer kattığını hesaplayın
- Kullanım kolaylığı: Entegrasyonun kurulumu kolay olmalı, ideal olarak sadece birkaç tıklamayla yapılabilmeli ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır
- Güvenilirlik: Saygın geliştiriciler veya şirketlerin entegrasyonlarını seçin
- Güvenlik: Entegre uygulama aracılığıyla Gmail gelen kutunuzu izinsiz girişlere ve tehditlere karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemlerini doğrulayın
- Veri gizliliği: Uygulama entegrasyonu gelen kutunuza erişim izni vereceğinden, veri gizliliği normlarına uygunluğunu kontrol edin. Ayrıca, istenen izinleri de yakından izleyin
- Özelleştirmeler: Entegrasyon, gereksinimlerinize tam olarak uyacak şekilde özelleştirmenize veya yapılandırmanıza olanak tanıyan bir dereceye kadar esneklik sunmalıdır
- Destek: Gmail entegrasyonunun sağladığı destek kalitesini keşfedin. Bunu yaparken, müşteri desteği kanallarının mevcut olup olmadığını kontrol edin
- Güncellemeler: Düzenli güncellemeler alan entegrasyonlar, güvenlik ve uyumluluk sorunlarını giderir. Sürekli iyileştirilen bir ürün tercih edin
- Derecelendirmeler ve yorumlar: Bunlar diğer kullanıcıların ilk elden hesaplarıdır. Kullanıcı deneyimi hakkında gerçekçi bir fikir edinmek için bunları kullanın
2024'te Kullanılacak 10 Gmail Entegrasyonu
Bu listeyi nasıl oluşturduğumuz hakkında biraz bilgi edindiğinize göre, Gmail deneyiminizi zenginleştirecek çeşitli entegrasyonları inceleyelim.
1. ClickUp
ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır ve Gmail, uçtan uca iş yeri iletişim merkezidir. Bu nedenle, ClickUp ve Gmail'in birleşimi mükemmel bir uyum oluşturur.
Bu nedenle, takımınızın işbirliği yaparken, görevleri düzenlerken ve yönetirken, ilerlemeyi izlerken, dosyaları paylaşırken ve hedefleri kolayca gerçekleştirirken daha güçlü olmasını sağlamak için kullanın.
ClickUp'ı en iyi Gmail entegrasyonlarından biri yapan en iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:
ClickUp Evrensel Arama
Gmail'in etkileyici arama fonksiyonlarına rağmen, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği daha da iyidir. En iyi durumda, Gmail gelen kutunuzu ve Google Sohbet günlüklerini arar.
Ancak, Evrensel Arama özelliği, ClickUp'tan tüm entegre uygulamalarına kadar tüm dijital ekosistemi tarar. Artık, aradığınızı sadece birkaç tıklamayla bulun!
ClickUp AI
İzleme için e-posta taslağı hazırlıyor, sesli Gmail eklerinden transkriptler oluşturuyor veya uzun bir e-posta mesajının özetini hazırlıyor olsanız da, ClickUp AI bunu yapabilir. ClickUp AI, yazmayı destekleyen ve e-postaları eyleme geçirilebilir hale getiren güçlü bir yardımcıdır.
Yerleşik özetleme ve akıllı içerik oluşturma yetenekleri sayesinde, birkaç tıklamayla e-posta gönderebilirsiniz. Öte yandan, tüm Gmail ek dosyaları ve e-posta dizilerinden veya konulardan değer çıkararak zaman kazanmanızı sağlayan, aynı derecede yetenekli bir bilgi yönetimi aracıdır.
Görev yönetimi
Tam kapsamlı bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, çeşitli görev yönetimi etkinlikleriyle donatılmıştır. Ancak ClickUp'ı kullanarak Gmail gelen kutunuzdaki e-postaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz?
Benzer şekilde, e-postaları ClickUp'taki görevinize ekleyebilirsiniz. Bu görevler ClickUp platformuna aktarıldıktan sonra, üzerlerinde sahip olduğunuz kontrol Google Görev'i gölgede bırakacak! Böylesine sorunsuz bir Gmail entegrasyonu, size saatlerce işten tasarruf ettirecek, dikkat dağınıklığını en aza indirecek ve bağlam değiştirmeyi sınırlayarak verimliliğinizi artıracaktır!
Bildirimler ve hatırlatıcılar
Gmail, etkinlikleri, randevuları, rezervasyonları vb. otomatik olarak algılayabilir ve bunları Google Takvim'inize ekleyebilir. Ancak, Gmail'i ClickUp ile bağladığınızda, bekleyen konular hakkında zamanında bildirimler ve hatırlatıcılar alırsınız. Bu, her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.
Çapraz platform uygulaması
ClickUp uygulaması mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda ve akıllı giyilebilir cihazlarda kullanılabilir. Ayrıca, sesli asistanlar ve popüler tarayıcılar için eklentilerle de entegre edilmiştir. Ayrıca, uygulama bir e-posta eklentisi olarak da mevcuttur.
Bu taşınabilirlik, ClickUp uygulamasını Gmail uygulamasıyla aynı seviyeye getirir, yani hareket halindeyken bile işlerinizi halledebilirsiniz!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'a mobil, masaüstü vb. gibi birden fazla cihazdan erişin.
- ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği ile inanılmaz arama fonksiyonlarına erişin
- E-postaları inanılmaz bir kolaylıkla eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- Ses eklerinden transkriptler oluşturun veya uzun ve zahmetli e-postaların özetlerini oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Mevcut seçeneklerin ve özelleştirme olanaklarının sayısı nedeniyle, öğrenme süreci zorlu gelebilir
- Gmail hesap verilerinizi depolamak için kullanmaya başladığınızda alan, klasör, liste ve görev hiyerarşisi kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0 $
- Sınırsız: Üye başına aylık 7 ABD doları
- İş: Üye başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain (AI Çözümü): Üye başına aylık 5 ABD doları
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.240 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.007 yorum)
2. Google E-Tablolar
Google E-Tablolar, Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan bulut tabanlı bir elektronik tablo uygulamasıdır. Bu Gmail entegrasyonunu kullanarak, elektronik tablolar oluştururken, düzenlerken ve üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken veri analizi ve görselleştirmeyi ustalıkla gerçekleştirin.
Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri
- Google Çalışma Alanı'ndaki tüm ürün ve hizmetlerle yerel entegrasyonlar
- Çeşitli işlemler ve fonksiyonlar kullanarak e-tablolar oluşturun, düzenleyin ve biçimlendirin
- Mevcut verileri grafiklere, çizelgelere, diyagramlara ve diğer görselleştiricilere dönüştürün
- Ayrıntılı erişim kontrolünü korurken diğer kullanıcılarla elektronik tabloları paylaşın
Google E-Tablolar sınırlamaları
- Microsoft Excel'in sağladığı 17 milyon hücreye kıyasla oldukça düşük olan maksimum 10 milyon hücre sunar
- Bulut ve internet bağlantısına büyük ölçüde bağımlı
- Google Drive'daki depolama sınırları Google E-Tablolar'a da yansıyor
Google E-Tablolar fiyatlandırması
- Kişisel: 0 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.316 yorum) Google Çalışma Alanı için
- Capterra: 4,7/5 (12.960 yorum)
3. Slack
Slack, popüler bir takım işbirliği ve mesajlaşma platformudur. Gmail'i Slack ile bağladığınızda, gerçek zamanlı anlık mesajlaşmayı artırarak e-posta iletişiminin eşzamansız doğasını genişletirsiniz. Google Sohbet'e mükemmel bir alternatiftir. Hatta e-posta alternatifi olarak bile kullanılabilir!
Slack'in en iyi özellikleri
- Doğrudan mesajlar üzerinden gerçek zamanlı bağlantı kurun
- Kanallar ve konu başlıklı yanıtları kullanarak konuşmaları sıralayın ve yönetin
- Kullanıcıların dikkatini belirli mesajlara çekmek için etiketleme
- Özel iş akışı oluşturucu ile iş akışı otomasyonunu destekler
Slack sınırlamaları
- Huddle'daki kullanıcı sınırlamaları ölçeklenebilirliği etkiler
- Mesaj geçmişiniz tüm gürültünün içinde kaybolur ve kolayca gezilemez hale gelir
- Ücretsiz sürüm, mesajları 90 gün sonra otomatik olarak siler
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: 0
- Pro: Aylık 7,25 $
- İş+: Aylık 12,50 $
- Enterprise Grid: Özel Fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (32.269 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.161 yorum)
4. Webhooks
Webhooks, uygulamaların birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Bunu yapmak için temel API çağrı mekanizmalarını kullanırlar. Aynı zamanda, iş akışlarını otomatikleştirmek için etkinlik tetikleyicileri ayarlamak için de kullanabilirsiniz.
Bu Gmail entegrasyonunu, belirli bir anahtar kelime içeren bir e-posta mesajı aldığınızda gibi tetikleyici etkinliklere yanıt olarak e-postaları otomatik olarak göndermek gibi eylemleri gerçekleştirmek için yapılandırın.
Webhooks'un en iyi özellikleri
- Uygulamalar arasında gerçek zamanlı iletişim kurar
- Etkinlik odaklı eylemler veya akıllı e-posta yönetimi için tetikleyiciler ayarlamak için kullanılabilir
- Geliştiricilerin bilgileri uygulama gereksinimlerine göre özelleştirebilmesini sağlayan özelleştirilebilir yükler içerir
- HTTPS kullanarak güvenli veri aktarımı
- Zaman açısından hassas talepleri verimli bir şekilde yönetme
Webhooks sınırlamaları
- Webhook'larla çalışmak ve hata ayıklamak, ileri düzey teknik beceriler gerektirir
- Düzgün uygulanmadığında siber güvenlik tehditlerine ve izinsiz girişlere karşı savunmasızdır
Webhooks fiyatlandırması
Yok
Webhooks puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
5. Hive
Hive, takımlar için dijital bir çalışma alanı oluşturmak üzere görevler, dosya paylaşımı ve mesajlaşma özelliklerini kullanan bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur. Gmail'i Hive ile bağlayarak paylaşılan gelen kutuları, görev atamaları ve gerçek zamanlı iletişim ayarları yaparak e-posta işbirliğini kolaylaştırın.
Hive'ın en iyi özellikleri
- Her proje içindeki proje takımlarını ve diğer varlıkları yönetmek için esnek hiyerarşiler
- Sorunsuz işbirliği için merkezi dosya yönetimi
- E-postalardan görevler oluşturun ve Hive'da yönetin
- Bir görevi tamamlamak için gereken zaman veya çabayı gerçekçi bir şekilde tahmin etmek için hikaye puanları atayın
Hive sınırlamaları
- Mobil uygulamalarda sınırlı işlevsellik
- Spam gibi görünen e-posta bildirimlerini otomatik olarak etkinleştirebilir
- Kullanıcılar temel entegrasyonlar için bile Zapier'e ihtiyaç duyar, bu da Gmail entegrasyonunun maliyetli olacağı anlamına gelir
Hive fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Başlangıç: Aylık 1 $, kullanıcı başına
- Takımlar: Aylık 3 $, kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (501 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (190 yorum)
6. Zoom
Zoom, sanal toplantılar, çevrimiçi etkinlikler, web seminerleri ve ortak çalışma için yaygın olarak kullanılan bir video konferans platformudur. Zoom'u Gmail'inize entegre ederek, uygulamalar arasında geçiş yapmadan video konferansları planlayabilir, düzenleyebilir veya katılabilirsiniz. Bu tür bir uyum, koordinasyon ve işbirliğini artırır.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Zoom kayıtlarını akıllıca işlemek için önemli noktalar, özetler ve akıllı bölümler
- Daha fazla erişilebilirlik için canlı transkripsiyon
- Zoom AI ile sohbet veya e-posta yanıtlarını taslak haline getirin ve tartışmaların hızlı bir özetini alın
- Beyaz Tahta ile beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın
- Zoom Phone ile dünya çapında Bulut VoIP hizmetlerine erişin
Zoom sınırlamaları
- Gerçek zamanlı yorum kontrolü yoktur, bu da sanal etkinlikleri halka açık olarak düzenlerken sorun oluşturabilir
- Zayıf müşteri desteği
- Gizli maliyetler ve fiyatlandırma politikaları maliyetini artırıyor
Zoom fiyatlandırması
Zoom One'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan aramalar için fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Temel: 0 $
- Pro: Yıllık 149,90 $, kullanıcı başına
- İş: Yıllık 219,90 $, kullanıcı başına
- Business Plus: Yıllık 269,90 $, kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (54.179 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.742 yorum)
7. EmailAnalytics
EmailAnalytics, e-posta kullanım alışkanlıklarınız hakkında veriye dayalı bilgiler sunar. Bu, verimliliği optimize etmek için e-posta alışkanlıklarınızı ve davranışlarınızı anlamanıza yardımcı olur. EmailAnalytics'i Gmail hesabınızla bağladığınızda, etkinliklerinizi, yanıt sürelerinizi ve en sık iletişim kurduğunuz kişileri görselleştirebilirsiniz. Bu bilgileri Gmail deneyiminizi optimize etmek için kullanın.
EmailAnalytics'in en iyi özellikleri
- Gönderilen ve alınan tüm e-postaları izleyin ve istenmeyen e-postaları bloklayın
- E-postalarınızı düzenlemek ve gelen kutunuzu boşaltmak için etiket, klasör ve kategori ayrımlarını kullanın
- Gönderen ve alıcı listelerinizdeki en önemli kişileri görüntüleyin
- Hangi gelen kutusu takım üyelerinin erişebileceğini tanımlamak için izinler ve roller atayın
- E-posta etkinlikleri hakkında haftalık raporlar
EmailAnalytics sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü hantal ve modası geçmiş göründüğü için sezgisel bir tasarıma sahip değildir
- Gmail etiketlerini kullanan raporlar, performansını etkileyebilir
EmailAnalytics fiyatlandırması
- Pro: Aylık 15 $, gelen kutusu başına
- B2B E-posta Erişimi: Aylık 1000 $
EmailAnalytics puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (4 yorum)
- Capterra: Yok
8. Dropbox
Google Drive'dan memnun değilseniz, Dropbox mükemmel bir alternatif olabilir. Dropbox, kullanıcıların dosya ve belgeleri yükleyip paylaşabileceği ve işbirliği yapabileceği bir bulut depolama platformudur. Gmail entegrasyonu olarak, kullanıcıların belge yönetimi konusunda çok fazla endişelenmeden paylaşım ve işbirliği yapmasına olanak tanır.
Dropbox'ın en iyi özellikleri
- İlerleme güncellemeleri, proje gereksinimlerindeki değişiklikler ve diğer etkinliklerle ilgili bildirimler alın
- Tüm cihazlarda farklı biçim ve boyut sınırlarındaki verileri senkronize edin
- Dosyaları kazara silinme, istenmeyen düzenlemeler veya virüslerden korumak için dosya koruması
- Dosyaları gerçek zamanlı olarak ve kolaylıkla oluşturun, düzenleyin, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın
Dropbox sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece 2 GB depolama alanı sunar (referans olarak, Google Drive 15 GB'yi ücretsiz sunar)
- Depolama, düzenleme ve arama sezgisel değildir, bu da dosyaları bulmayı zorlaştırır
Dropbox fiyatlandırması
- Plus: Aylık 9,99 $ (tek kullanıcı)
- Essentials: Aylık 18 $ (tek kullanıcı)
- İş: Aylık 20 $, kullanıcı başına
- Business Plus: Aylık 26 $, kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Dropbox puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (23.002 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (21.503 yorum)
9. Todoist
Todoist, işletmelerin ve bireylerin yapılacaklar listelerindeki eylem öğelerini etkili bir şekilde düzenlemelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Gmail ile entegre edildiğinde, Todoist müşterileri e-postaları zahmetsiz görev düzenleme, önceliklendirme ve izleme için eylem öğelerine dönüştürebilir
Todoist'in en iyi özellikleri
- Hızlı ekleme ile eyleme geçirilebilir düşünceleri veya içeriği görevlere dönüştürün
- Hantal tarih veya saat seçiciler yerine doğal dil kullanarak hatırlatıcılar ekleyin
- Tekrarlanan tarihleri izleyerek alışkanlıkları belirler ve son teslim tarihlerini takip eder
- Benzer görevleri kategorize etmek ve gruplamak için etiketler
- İşbirliğini kolaylaştırmak için yorum yapma ve görev atama
Todoist sınırlamaları
- Tam teşekküllü proje yönetimi platformları olarak özelleştirme ve ölçeklenebilirlikten yoksundur
- Alt görevler biraz güvenilmez
- Takım işbirliği sorunsuz değil
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: 0 $
- Pro: Aylık 4 $
- İş: Aylık 6 $, kullanıcı başına
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (771 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.356 yorum)
10. Hiver
Hiver, Gmail üzerinde çalışan bir e-posta işbirliği platformudur. Takımların e-posta göndermesi, gelen e-postalara yanıt vermesi, görevler ataması ve iletişimi kolaylaştırması için paylaşılan gelen kutularını ve işbirliği özelliklerini kullanır.
Gmail'i Hiver ile bağlayarak müşteri desteği, satış soruları ve genel e-postaları yönetmek için yetkin takımlar kurabilirsiniz.
Hiver'ın en iyi özellikleri
- Paylaşılan gelen kutusu, etiketler, taslaklar, kişiler vb. ile verimli e-posta yönetimini destekler.
- Harvey, AI botu, eylemsiz konuşmaları kapatmak için
- Rutin ve tekrarlayan görevleri ele almak için yapılandırılabilir kural tabanlı otomasyon
- Müşteri hizmetleri performansını ölçmek için güçlü raporlama ve analizler
Hiver sınırlamaları
- Kullanıcılar, alınan bir e-postaya bağlı olmadıkça destek biletlerini manuel olarak oluşturamazlar
- Yavaş ve gecikmeli olabilir
Hiver fiyatlandırması
- Lite: Aylık 10 $, kullanıcı başına
- Pro: Aylık 26 $, kullanıcı başına
- Elite: Aylık 40 $, kullanıcı başına
Hiver puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (934 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (117 yorum)
Gmail hesabınızdan daha fazla yararlanın
En iyi Gmail entegrasyonları listemiz bu kadar. Gmail deneyiminizi geliştirmek için çeşitli gereksinimleri ve uygulamaları kapsayan kapsamlı bir liste oluşturmaya çalıştık.
Her Gmail entegrasyonunun kendine özgü bir özelliği olsa da, ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını sunar. Bu kadar güçlü özellikler ve işlevselliklerle, Google Drive'ınızı yavaşlatmadan Gmail gelen kutunuzu yeniden keşfedebilir ve çok daha fazlasını başarabilirsiniz.
Nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için ClickUp ile iletişime geçin!