Kodlama için Claude ve ChatGPT: Hangisi Daha İyi?

Kodlama için Claude ve ChatGPT arasında seçim yapmak zor bir karar gibi gelebilir.

Daha iyi bir ş akışını kaçırıyor olabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Bu kararsızlık tek başına kritik bir özelliğin geliştirilme sürecini rayından çıkarabilir; geliştiricilerin %84'ü şu anda AI kodlama araçlarını kullanıyor veya kullanmayı planlıyor olması nedeniyle bu durum giderek artan bir endişe kaynağıdır.

"En iyi" araç, tamamen elinizdeki işe bağlıdır.

Bu kılavuz, Claude'un derin mantık yeteneğinin ChatGPT'nin hızını ne zaman geride bıraktığını ayrıntılı olarak ele alıyor. Ayrıca, en akıllı takımların neden daha iyi kodlar üretmek için her ikisini de kullandığını göreceksiniz.

Kodlama için Claude ve ChatGPT'nin Karşılaştırması: Bir Bakışta

Claude 4, derin ve karmaşık sorunlar için başvurabileceğiniz ilk adres. Yüksek seviyeli mimari kararlar ve "imkansız" hata ayıklama oturumları için danıştığınız bir Baş Mühendis gibi çalışır.

Buna karşılık, GPT-5.3-Codex bir Otonom Ajan'dır; sadece kod önermekle kalmaz, artık "Operatör" modunu kullanarak yerel ortamınızla etkileşime girebilir, bağımlılıkları yükleyebilir ve test takımlarını çalıştırabilir.

Günümüzde birçok geliştirici, belirli görevler için doğru AI kodlama araçlarını seçerek her ikisini de kullanıyor.

Hangisini önce açacağınıza karar vermenize yardımcı olacak kısa bir özet aşağıda yer almaktadır. ✨

Başlıca Güçlü Yönleri Mimari Akıl Yürütme ve Güvenlik Çok Modlu Yürütme ve Hız Bağlam Penceresi 1 milyondan fazla belirteç 200.000'den fazla belirteç Anahtar Geliştirme Aracı Artifacts 2.0 (Çoklu dosya) Operatör (Doğrudan Dosya Erişimi) Uzmanlık alanı Eski Monolitlerin Yeniden Yapılandırılması Ajan Tabanlı Görev Tamamlama

Claude ve ChatGPT'nin kodlama karşılaştırma testlerinde nasıl bir performans sergilediğini görün

AI performansı hakkında etkileyici iddialar görüyorsunuz, ancak bunların sadece pazarlama abartısı olup olmadığını anlamak zor. Veriler yerine popülerliğe dayalı olarak bir araç seçmek, gerçek kodlama ihtiyaçlarınıza uymayan bir modele yönelmenize neden olabilir ve hem zamanınızı hem de abonelik ücretlerinizi boşa harcamış olursunuz.

Kodlama karşılaştırma testleri standartlaştırılmış testlerdir. Bu testler, kod üretme, hata bulma veya fonksiyonları tamamlama gibi görevlerde bir yapay zekanın yeteneğini ölçer. Yararlı bir temel sağlasa da, gerçek dünyadaki geliştirme yaşam döngüsünün ayrıntılarını her zaman tam olarak yansıtmazlar.

HumanEval gibi temel testler artık "çözülmüş" olarak kabul ediliyor olsa da (her iki model de %90'ın üzerinde başarı gösteriyor), asıl mücadele SWE-bench Verified'da yaşanıyor. 2026'nın başlarında, Claude 4.5, gerçek dünyadaki GitHub sorunlarında %80,8'lik bir çözüm oranıyla önde giderken, GPT-5.2 Terminal-Bench'te hakimiyet kuruyor ve komut satırı yürütme ve ortam kurulumu gerektiren görevler için üstün bir araç olduğunu kanıtlıyor.

Karmaşık akıl yürütme (The Architect): Claude 4, SWE-bench Verified 'da tutarlı bir şekilde liderdir. Bu, AI'nın tek bir, derinlemesine iç içe geçmiş mantık hatasını bulmak için 10'dan fazla dosyayı taraması gereken "uzun süreli düşünme" gerektiren görevler için üstün bir seçim olduğunu doğrulamaktadır.

Ajan tabanlı yürütme (Operatör): GPT-5, Terminal-Bench 'te üstünlük sağlıyor. "Operatör" modu, bash komutlarını yürütme, Docker konteynerlerini yönetme ve ortam yapılandırma sorunlarını brute force yöntemiyle çözme konusunda daha belirleyici.

Dil nüansları: ChatGPT bir zamanlar çoklu dil desteğinde lider konumdayken, Claude 4 , Rust ve Go gibi sistem dillerinde öne geçerek daha doğal ve bellek açısından güvenli kodlar üretmektedir.

Token verimliliği: 2026'nın anahtar ölçütü olan GPT-5, aynı algoritmik problemi çözmek için Claude'dan 2–4 kat daha az belirteç kullanıyor; bu da onu yüksek hacimli, tekrarlayan görevler için önemli ölçüde daha ucuz hale getiriyor

Karşılaştırma testleri iyi bir başlangıç noktası olsa da, bir modelin takımınızın benzersiz ve karmaşık eski kod tabanını nasıl işleyeceğini size söyleyemez. İşte burada gerçek dünya testleri devreye girer.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık sohbet robotu arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bununla ilişkili anahtar geçiş yükü ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık sohbet robotu arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bununla ilişkili anahtar geçiş yükü ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum farklı. Bu araç, Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız işi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı yanıtlar verir! Nasıl olduğunu görün. 👇🏼

Gerçek Dünya Kodlama Testlerinde Claude ve ChatGPT Karşılaştırması

Bir yapay zekanın teorik bir problemi çözmesi bir şeydir.

Sabah saat 2'de 50 dosyadan oluşan bir mikro hizmet mimarisindeki bağımlılık çakışmasını kendi başına çözmesi ise bambaşka bir konu. Şu anda, "benchmarklar" ile "geliştirme" arasındaki boşluk, Agentic Loops ile dolduruluyor; bu, AI'nın kodu çalıştırma, hatayı görme ve kendini düzeltme yeteneğidir.

Benchmark testlerinden gerçek uygulamaya geçtiğinizde, her bir modelin pratik güçlü yönleri çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Claude'un kodlama alanındaki güçlü yönleri

Claude aracılığıyla

Karşınızda devasa, tanıdık olmayan bir kod tabanı var ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Bağımlılıkları ve mantık akışlarını manuel olarak izlemek için saatler harcamak, büyük bir zaman kaybıdır ve işin ivmesini kırar. Claude'un tasarım felsefesi bu sorunu doğrudan ele alır.

Claude, derinlik için tasarlanmıştır. En öne çıkan özelliği, 1 milyondan fazla belirteç içeren devasa bir bağlam penceresidir; bu sayede tüm depoları tek seferde analiz edebilir. Dosyaları tek tek beslemek yerine, ona tüm projeyi verebilirsiniz. Her şeyin nasıl birbirine bağlantı kurduğunu anlayacaktır.

Derin depo farkındalığı: 1 milyon belirteçlik bağlam penceresi ile Claude 4.6 Opus, tüm mimarinizi haritalandırır. Tüm /src dizinini Claude Kod 'a (özel CLI'si) bağlayabilirsiniz; bu sayede, veritabanı şemanızdaki bir değişikliğin ön uç türlerinize nasıl yansıdığını anlayacaktır.

Karmaşık mantığın hata ayıklaması: Birden fazla dosyayı etkileyen bir hata ile karşılaştığınızda, Claude hatayı tüm sistem boyunca metodik bir şekilde izleyebilir, bu da onu hata ayıklama için güçlü bir araç haline getirir

Eğitim amaçlı açıklamalar: Claude size sadece çözümü sunmakla kalmaz; kodun neden hatalı olduğunu da açıklar. Bu, öğrenmenize ve aynı hatayı iki kez yapmamanıza yardımcı olur

Çok adımlı akıl yürütme: Extended Thinking modunu kullanarak Claude, tek bir satır bile yazmadan önce karmaşık bir hatayı 60 saniyeye kadar "akıl yürütme" yoluyla inceleyebilir; bu sayede daha hızlı modellerin gözden kaçırdığı sınır durumlarını sıklıkla yakalar.

Eski kod analizi: Eski, belgelenmemiş bir projeyi veya bazı eski kodları ekleyin; Claude, bunları anlamanıza yardımcı olarak size günlerce sürecek tersine mühendislik çalışmalarından kurtarır.

Ön uç görselleştirme: Artifacts özelliği sayesinde HTML, CSS ve JavaScript kodlarınızın canlı önizleme penceresinde nasıl görüntülendiğini görebilirsiniz; bu, ön uç geliştirme için çığır açan bir özellik.

🎥 Burada çok etkili Claude komutlarını inceleyin. 👇🏼

ChatGPT'nin kodlama alanındaki güçlü yönleri

Yarınki demo için bir prototip üzerinde mi iş yapıyorsunuz? Ancak tekrarlayan standart kod yazmakla uğraşıp duruyor musunuz? ChatGPT, tam da bu tür engelleri ortadan kaldırmak için optimize edilmiştir.

ChatGPT, hız ve verimliliğe öncelik verir. Size mümkün olan en kısa sürede işlevsel bir kod parçası sunmada mükemmeldir; genellikle istemediğiniz yararlı eklemelerle birlikte.

ChatGPT'nin bu özellikleri nasıl sunduğunu daha iyi anlamak için, kodlama yardımını destekleyen temel mimari ve mekanizmaların teknik açıklamasını izleyin.

Otonom yürütme (Operatör Modu): GPT-5.3'ün öne çıkan özelliği OpenAI Operator 'dır. Standart bir sohbetten farklı olarak, Operator doğrudan terminal erişimine sahiptir. Npm paketlerini yükleyebilir, Docker konteynerlerini yapılandırabilir ve test süitinizi başarılı olana kadar çalıştırabilir

Hızlı prototipleme: Bir konsepti tanımlayın, ChatGPT dakikalar içinde fonksiyonel bir iskelet oluştursun. Fikirleri hızlıca test etmek veya bir kavram kanıtı oluşturmak için mükemmeldir.

Güvenlik odaklı öneriler: ChatGPT genellikle "aktif" bir kodlayıcı gibi davranır ve kodunuzu daha sağlam hale getirmek için giriş doğrulama ve hata işleme gibi özellikleri proaktif olarak ekler

Canvas düzenleme: Sadece sohbet etmek yerine, Canvas özelliğini kullanarak belirli kod bölümlerini vurgulayabilir ve hedefli düzeltmeler isteyebilirsiniz; bu da süreci daha çok çift programlama gibi hissettirir

Web arama entegrasyonu: Yapay zeka, en son kütüphane belgelerine bakması veya bir sözdizimi örneği bulması gerektiğinde, siz başka bir sekme açmanıza gerek kalmadan bunu yapabilir

Hepsi bir arada iş akışı: Görüntü oluşturma ve web tarama özelliklerinin aynı arayüzde bir araya getirildiği ChatGPT, sadece kod yazmaktan daha fazlasını gerektiren tam yığın (full-stack) çalışmalar için güçlü bir araçtır

Gerçek dünya performansına ilişkin karar

İkisi de birbirinden üstün değildir. Her ikisi de farklı işler için farklı araçlardır.

Derinlemesine düşünmeniz ve kodunuzun arkasındaki "neden"i anlamanız gerektiğinde Claude'u kullanın. Hızlı hareket etmeniz ve yapılacak işleri tamamlamanız gerektiğinde ChatGPT'yi kullanın. En verimli geliştiriciler tek bir tanesini seçmez; her birini ne zaman kullanacaklarını öğrenirler.

AI Kodlamada Bağlam Penceresi Neden Önemlidir?

Birkaç mesaj önce konuştuğunuz konuyu unutmuş gibi görünen bir yapay zeka ile hiç konuşma yaptınız mı? Bu durum, sürekli olarak kendinizi tekrar etmenize ve kodu yeniden yapıştırmanıza neden olarak akışınızı bozar ve büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Bu sorun, yapay zekanın bağlam penceresinden kaynaklanmaktadır.

Bağlam penceresi, bir AI'nın herhangi bir anda "görebileceği" bilgi miktarıdır (kod, belgeler ve geçmiş konuşmalar). Esasen modelin kısa süreli hafızasıdır. Daha büyük bir pencere, AI'nın yararlanabileceği daha fazla bağlam olduğu anlamına gelir ve bu da daha alakalı ve tutarlı cevaplara yol açar.

Bu, kodlama için özellikle önemlidir. 🛠️

Çoklu dosya hata ayıklama: Geniş bir bağlam penceresi, yapay zekanın tüm projenizdeki bir hatayı izlemesini sağlar. Her dosyayı manuel olarak yapıştırmanıza gerek yoktur; yapay zeka, dosyaların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini görür.

Yeniden yapılandırmalarda tutarlılık: Büyük bir uygulamayı yeniden yapılandırırken, kod tabanının görünümüyle ilgili tüm bilgilere sahip bir yapay zeka, tutarlı adlandırma kuralları ve tasarım kalıplarını koruyabilir

Bağımlılıkları anlama: Yapay zeka, bir modülün değiştirilmesinin diğerini nasıl etkileyebileceğini anlayabilir ve bu sayede başka bir şeyi bozan bir "düzeltme" önermesini önler

Dokümantasyon farkındalığı: Kodun yanı sıra projenizin README ve API dokümantasyonunu da sağlayabilirsiniz; AI bu bilgileri kullanarak daha doğru ve alakalı öneriler üretecektir.

Claude'un 500.000'den fazla belirteçlik devasa penceresi, tüm depoları analiz etmesini sağlayan önemli bir fark yaratır. ChatGPT'nin 128.000 belirteçlik penceresi de yine de oldukça büyüktür ve çoğu tek dosya düzenlemesi veya daha küçük projeler için mükemmel şekilde çalışır.

Claude 4.6'nın devasa 1 milyon belirteçlik bağlam penceresi, mühendisler için bir devrim niteliğindedir ve tutarlılığı kaybetmeden tüm çoklu repo mimarilerini tek bir oturuma monte etmenize olanak tanır. ChatGPT (GPT-5.3), 256k düşünme penceresine genişlemiş olsa da, asıl gücü, daha küçük, modüler projelerde tutarlı ve yüksek hızlı düzenlemeler için aynı anda 20 dosyaya kadar indeksleme yapmasına olanak tanıyan yeni "Resident Memory" ve Project Sources özelliklerinde yatmaktadır.

📮ClickUp Insight: İnsanların %30'u, AI asistanlarıyla ilgili en büyük hayal kırıklığının, kendinden emin konuşmalarına rağmen işleri yanlış yapmaları olduğunu söylüyor. Bu genellikle çoğu ajanın izole bir şekilde çalışması nedeniyle olur. Sizin işleri nasıl yapmayı sevdiğinizi, nasıl çalıştığınızı veya tercih ettiğiniz süreçleri bilmeden tek bir komuta yanıt verirler.

📮ClickUp Insight: İnsanların %30'u, AI asistanlarıyla ilgili en büyük hayal kırıklığının, kendinden emin konuşmalarına rağmen işleri yanlış yapmaları olduğunu söylüyor. Bu genellikle çoğu ajanın izole bir şekilde çalışması nedeniyle olur. Sizin işleri nasıl yapmayı sevdiğinizi, nasıl çalıştığınızı veya tercih ettiğiniz süreçleri bilmeden tek bir komuta yanıt verirler. Süper Ajanlar farklı iş yapar. Görevlerinizden, belgelerinizden, sohbetlerinizden, toplantılarınızdan ve güncellemelerinizden gerçek zamanlı olarak alınan %100 bağlamla iş yaparlar. Ayrıca zaman içinde yakın zamana ait, tercihlere dayalı ve hatta anımsamaya dayalı hafızalarını korurlar. İşte bu, bir ajanı kendinden emin bir tahminciden, işin gelişmesine ayak uydurabilen proaktif bir iş arkadaşına dönüştürür.

Geliştiriciler için Anahtar Özellikler

AI modellerinin temel zekasının ötesinde, her iki platform da geliştirici deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış benzersiz özellikler sunar. Bu araçlar, AI ile etkileşim şeklinizi değiştirerek basit bir sohbeti daha dinamik ve işbirliğine dayalı bir kodlama ortamına dönüştürür.

Claude'un eserleri ve projeleri

Claude 4.6, “Mimarın Çalışma Tezgahı” olma yolunda bir adım daha ileri gitti. Artifacts özelliği önemli ölçüde gelişti; artık sadece Front geliştiriciler için bir önizleme penceresi değil. Aslında, Artifacts artık Node.js arka uçları ve veritabanı simülasyonları dahil olmak üzere tam yığın sanal ortamları çalıştırabiliyor. Bu, sürekli bağlam değiştirmeye gerek kalmadan, tamamen sohbet içinde tam yığın bir CRUD uygulamasını oluşturabileceğiniz, test edebileceğiniz ve üzerinde yineleme yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra, Claude’un Model Context Protocol (MCP) özelliği, basit dosya yüklemelerinin yerini almıştır. MCP, Claude’un yerel IDE’nize, GitHub repo’larınıza ve hatta Slack’e güvenlikli bir şekilde “ulaşmasını” ve bağlantı kurmasını sağlayan açık bir standarttır. Konteksti manuel olarak yapıştırmak yerine, Claude kod tabanınızda gezinerek bir sorunu çözmek için ihtiyaç duyduğu belirli dokümantasyonu veya mantığı bulabilir.

ChatGPT’nin Canvas ve Kod Yorumlayıcısı

Claude mimariye odaklanırken, ChatGPT (GPT-5.3) “Otonom Uygulayıcı” olarak tasarlanmıştır. Canvas özelliği, temel bir metin düzenleyiciden Çoklu Dosya Çalışma Alanına dönüşmüştür.

Artık bir dosyadaki bir fonksiyonu vurgulayabilirsiniz; Canvas, ilgili başlık veya yapılandırma dosyalarındaki gerekli değişiklikleri otomatik olarak belirleyip önerecektir. Bu, bir komut isteminden çok, tüm "masanızı" görebilen bir çift programcı gibi hissettiriyor.

Bunu destekleyen, artık OpenAI Operator'a entegre edilmiş yeni nesil Code Interpreter'dır. AI'nın Python kodunu çalıştırmasına, terminal komutlarını yürütmesine ve yerel dosya sisteminizi güvenlikli, sanal bir ortamda yönetmesine izin vererek güçlü bir etkileşim katmanı ekler. Bu artık sadece veri bilimi için değil; fonksiyonları test edebilen, kendi kütüphanelerini (pip veya npm aracılığıyla) yükleyebilen ve mantığı anında doğrulayabilen bir Otonom Ajan olarak iş yapar.

Kodun gerçekten çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ayrı bir terminale geçmenize gerek kalmadan anında sonuçlar sunar.

Kodlama için Claude ve ChatGPT'yi Ne Zaman Kullanmalı?

İki güçlü araca sahip olduğunuzu bilmek harika, ancak belirli bir görev için hangisini kullanacağınıza karar vermek zor olabilir. İş için yanlış aracı kullanmak hayal kırıklığına ve zaman kaybına yol açar. İşte seçim yapmanıza yardımcı olacak basit bir kılavuz.

İki yetenekli araca sahip olmak yararlıdır, ancak belirli bir görev için hangisini kullanacağınıza karar vermek zor olabilir. İş için yanlış aracı kullanmak hayal kırıklığına ve zaman kaybına yol açar. İşte seçim yapmanıza yardımcı olacak basit bir kılavuz.

Ne zaman Claude'u seçmelisiniz: Derinlemesine bir anlayış gerektiren karmaşık bir sorunla uğraşıyorsanız. Buna, birden fazla dosyayı kapsayan hata ayıklama mantığı, büyük ve aşina olmadığınız bir kod tabanını analiz etme, üst düzey mimari kararlar verme veya öğrenmenize yardımcı olacak ayrıntılı açıklamalar istediğiniz durumlar dahildir.

Ne zaman ChatGPT'yi seçmelisiniz: Hız sizin için en önemli öncelikse. Bu araç, hızlı kod parçacıkları oluşturmak, hızlı prototipler geliştirmek, web arama özelliği ile belgelere göz atmak veya işiniz sadece kodlamadan ibaret değilse (örneğin diyagramlar veya maketler oluşturmak gibi) idealdir.

Şu durumlarda her ikisini de kullanmayı düşünün: Takımınızın ş akışı çeşitlilik gösteriyorsa. Görevin, kullanılacak aracı belirlemesine izin verin. Bu stratejik yaklaşım, her modelin kendine özgü güçlü yanlarından yararlanmanızı sağlayarak takımınızın genel verimliliğini artırır.

Bazı geliştiricilerin Claude Pro'nun kullanım sınırlarını ChatGPT Plus'ın sınırlarından daha kısıtlayıcı bulduğunu da not etmek gerekir. Tüm gün sürecek bir kodlama oturumu planlıyorsanız, bu hususu dikkate almanızda fayda var.

ClickUp Brain, AI Destekli Kodlamayı Nasıl Geliştiriyor?

Claude'dan aldığınız harika kod parçacığı bir tarayıcı sekmesinde kayboluyor. Proje gereksinimleri ayrı bir proje yönetimi aracında bulunuyor. Takımın bu özellik hakkındaki tartışması bir sohbet uygulamasında gömülü kalıyor. Bu durum sizi sürekli olarak bağlamlar arasında geçiş yapmaya zorluyor.

Bu bağlam dağınıklığı, bilgiler birden fazla araç ve platforma yayıldığında ortaya çıkar; bu durum sizi sürekli dosya aramaya, uygulamalar arasında geçiş yapmaya ve işinizi yapmak için ihtiyacınız olan bağlamı bulmak için saatler harcamaya zorlar.

ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanı her şeyi bir araya getirir. Kuruluşunuzun çalışanlarını, işlerini ve bilgilerini birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştır. Claude ve ChatGPT kod üretirken, ClickUp Brain kodun etrafındaki işleri yönetir.

CodeGen Agent: Gerçek proje bağlamından kod oluşturun

ClickUp Codegen ile takımınızın ş akışında AI önerilerinden gerçek çekme taleplerine geçişi otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp’ın CodeGen Agent , kodu tek başına oluşturmak yerine, otonom bir “Süper Ajan” olarak doğrudan geliştirme ş akışınızın içinde çalışır.

Bir geliştirici bir görev açtığında, CodeGen Agent görev açıklamasını, teknik gereksinimleri ve bağlantılı ClickUp belgelerini analiz ederek uygulama kodunu oluşturur. Bir yürütme katmanına sahip olduğu için, projenizin mevcut mimarisine uygun dosyaların tamamını taslak olarak oluşturabilir.

Tipik bir ş akışı şu şekildedir:

Gereksinim senkronizasyonu: Bir ürün yöneticisi, kabul kriterleri içeren bir özellik görevi oluşturur

Bağlam toplama: Geliştirici, ClickUp Docs'ta görev ve destekleyici belgeleri inceler

Otonom taslak: CodeGen Agent, özellik ayrıntılarına ve depo kalıplarına dayalı olarak üretime hazır bir uygulama taslağı oluşturur

Sorunsuz PR: Geliştirici kodu iyileştirir ve ajanı kullanarak doğrudan ClickUp arayüzünden bir Çekme Talebi açar

Her şey orijinal görevle bağlantılı kalır, böylece kodun desteklediği iş mantığından asla kopmaması sağlanır.

ClickUp Brain: Birden fazla modelde çalışan yapay zeka

ClickUp Brain ile tek bir arayüzden birden fazla LLM'yi kullanın

ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızda bir "Sinir Ağı Katmanı" görevi görür. Modelden bağımsız bir yapıya sahiptir; yani, komutunuzun karmaşıklığına bağlı olarak mimari akıl yürütme için Claude'un, hızlı iskele oluşturma için ise GPT'nin en iyi özelliklerinden yararlanabilir.

Geliştirme ş akışında Brain size şu konularda yardımcı olur:

Teknik belgeler oluşturun: Mevcut özellik gereksinimlerinden anında API belgeleri veya README'ler hazırlayın

Tartışma yoluyla yeniden yapılandırma: Uzun, karmaşık yorum konuları veya Slack ile senkronize tartışmaları yapılandırılmış alt görevlere dönüştürün

Sprintleri özetleyin: AI Standups 'ı kullanarak görev tamamlama durumlarına ve Git etkinliklerine dayalı ilerleme raporlarını otomatik olarak derleyin

Uygulama planları taslağı: Tek bir satır kod yazmadan önce adım adım geliştirme planları oluşturun

GitHub Entegrasyonu ve MCP: Kodu bağlantıya bağlayın

ClickUp’ın GitHub entegrasyonu artık iki yönlü bir süreç haline geldi. Artık ClickUp MCP (Model Context Protocol) Sunucu, sadece commit’leri görmekle kalmayıp, harici AI asistanlarının (Claude Desktop veya Cursor gibi) siz kod yazarken ClickUp görevlerinizi “okumasını” da sağlıyor.

İki Yönlü Senkronizasyon: Bir geliştirici, ClickUp görev kimliğine bağlı bir dal oluşturur ve PR durumu, görevi gerçek zamanlı olarak günceller

IDE Bağlamı: ClickUp MCP'yi kullanarak, IDE'nizin yapay zekası üzerinde çalıştığınız görevin Kabul Kriterlerini görebilir ve sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan kodunuzun "tamamlandı" tanımına uygun olmasını sağlar

Otomatik Durum İzleme: Commit'ler ve birleştirme işlemleri otomatik olarak durum geçişlerini tetikler (ör. bir görevin "Devam Ediyor" durumundan "İnceleme" durumuna geçirilmesi)

Birleştirilmiş Çalışma Alanı: İhtiyacınız olan her şey, AI ile birbirine bağlı bağlantı ile

ClickUp içindeki tek bir güçlü Çalışma Alanıyla 20'den fazla aracı değiştirin

En büyük verimlilik artışı, tek bir Converged AI Çalışma Alanı içinde çalışmaktan gelir.

ClickUp, görevleri, belgeleri, tartışmaları ve proje izlemesini tek bir yerde birleştirerek, Enterprise Search'ün Slack, Figma ve Bitbucket gibi bağlı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm teknoloji yığınınızda cevapları bulmasını sağlar.

Geliştiriciler anında şunları elde edebilir:

Orijinal ürün gereksinimi veya eski bir özelliğin arkasındaki "neden"

Altı ay önce bir yorum konusunda alınan teknik bir karar

Şu anda uyguladıkları bir görevle ilgili canlı dokümantasyon

Favori AI kodlama asistanınızı kullanmaya devam edin — ClickUp onu değiştirmek için burada değil. Onu çevreleyen kaosu ortadan kaldırmak için burada. Tüm geliştirme yaşam döngünüz için tek bir doğru kaynak elde edersiniz.

Kodlama için Claude ve ChatGPT: Sonuç

Burada tek bir kazanan yok. Claude, anlayış ve bağlamın anahtar öneme sahip olduğu derin ve karmaşık kodlama zorluklarında uzmanınız. ChatGPT ise günlük geliştirme görevlerinde hız ve çok yönlülük için tasarlanmış sprinteriniz.

En akıllı takımlar birini diğerine tercih etmez; AI asistanlarını stratejik olarak kullanmayı öğrenirler.

Verimliliğin önündeki asıl engel, hangi AI modelini kullandığınız değildir. Asıl engel, onu çevreleyen parçalı iş akışıdır. Kod üretimi işin sadece yarısıdır. Bu kodun net gereksinimlere, düzenli dokümantasyona ve koordineli bir takıma bağlı olması gerekir.

Kodlama için Claude ve ChatGPT Hakkında Sık Sorulan Sorular

Claude Pro'nun daha geniş bağlam penceresi, büyük ve karmaşık kod tabanları üzerinde çalışan geliştiriciler için önemli bir avantajdır, ancak bazı kullanıcılar, uzun kodlama oturumları sırasında kullanım sınırlarının ChatGPT Plus'a göre daha kısıtlayıcı olabileceğini düşünmektedir.

Kesinlikle. Birçok geliştirici, derin mimari düşünme ve hata ayıklama için Claude'u kullanırken, hızlı prototip oluşturma ve şablon kod üretme için ChatGPT'ye başvuruyor.

1 milyon belirteçlik bağlam penceresi ile Claude, tüm kod depolarını analiz etmek ve içlerindeki karmaşık karşılıklı bağımlılıkları anlamak için daha donanımlıdır.

Tüm işler için merkezi bir hub oluşturarak AI asistanlarını entegre edin. ClickUp gibi birleşik bir Çalışma Alanı kullanarak Docs'ta AI tarafından oluşturulan kodu ilgili Görevler ve proje planlarına bağlayın, böylece bağlam dağınıklığını ortadan kaldırın.