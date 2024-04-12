Yazılım Geliştiriciler için Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD)

Kurumsal yazılım geliştirmenin beş yıllık bir proje olduğu günler geride kaldı. Günümüzün hızlı dijital dünyasında, geleneksel geliştirme yöntemlerine bağlı kalmak, Formula 1 yarışında bisiklet sürmeye benzer.

Hızlı Uygulama Geliştirme'ye giriş yapın. Spotify ve Netflix gibi en başarılı teknoloji devlerinden bazıları, RAD ve düşük kod kullanarak rakiplerinin bir adım önünde yer almayı başardı.

Ancak RAD, sadece aynı şeyleri daha hızlı yapmakla ilgili değildir. Aynı zamanda, mühendislik mükemmelliği için hızlı prototipleme, kullanıcı geri bildirimi ve yinelemeli teslimatı vurgulayan yeni yazılım geliştirme yaklaşımlarıyla da ilgilidir. Nasıl olduğunu görelim.

Hızlı Uygulama Geliştirme nedir?

Hızlı Uygulama Geliştirme, uzun geleneksel süreçler yerine daha kısa dağıtım döngülerine öncelik veren uyarlanabilir bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır.

1980'lerde Barry Boehm, James Martin ve diğerleri tarafından, katılık ve verimsizliği nedeniyle eleştirilen ve o dönemde hakim olan Şelale modeline alternatif olarak önerildiğinde popülerlik kazandı.

RAD'nin belirleyici özellikleri aşağıdaki gibidir.

Küçük yinelemeler

RAD, takımları büyük bir ürünün küçük parçalarını oluşturmaya teşvik ederek, daha kısa teslim süresine sahip birbiriyle bağlantılı birimler yaratır. Bu, bu parçaları bağımsız olarak hata ayıklamayı/iyileştirmeyi kolaylaştırır.

Uyarlanabilirlik

RAD metodolojisi, uyarlanabilirlik ve risk azaltmaya odaklanır. Geliştirme takımlarının riskleri erken aşamada belirlemesini, pazarla birlikte gelişmesini ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünler oluşturmasını sağlar.

Kullanıcı odaklı tasarım

RAD, planlardan çok kullanıcı ihtiyaçlarını ve geri bildirimlerini önceliklendirir. Müşteri tepkisini ölçmek için prototip oluşturma, RAD'de anahtar bir süreçtir.

Hızlı uygulama geliştirme yazılım yığını, geliştirme sonuçlarının sağlanmasında kritik bir unsurdur. RAD takımları, manuel işlerin en aza indirilmesini ve geliştiricilerin yüksek değerli faaliyetlere odaklanabilmesini sağlamak için düşük kod, bileşen tabanlı tasarım, kod yeniden kullanılabilirliği vb. araçları kullanır.

Hızlı uygulama geliştirme metodolojisi, günümüzün çevik iş akışları ve uygulamalarıyla entegre edilmiştir. İşte nasıl.

Hızlı Uygulama Geliştirmenin Aşamaları

Hızlı Uygulama Geliştirme, en iyi sonucu elde etmek için tasarlanmış dört aşamadan oluşur.

RAD modeli

Gereksinim planlama aşaması

Bu, RAD'nin ilk adımıdır ve proje takımı uygulamanın gereksinim yönetimi planlamasını gerçekleştirir.

Hedef : Proje vizyonunu iş hedefleri ve kullanıcı ihtiyaçları ile uyumlu hale getirerek, nihai ürünün belirlenen pazar boşluğunu etkili bir şekilde dolduracağını garanti etmek

Anahtar paydaşlar : İş analistleri, proje yöneticileri ve potansiyel kullanıcılar

Sonuçlar: İş ihtiyaçlarının, proje kapsamının, hedeflerin, özelliklerin ve kısıtlamaların ana hatlarının belirlenmesi

Planlama aşaması, tasarım ve geliştirme sürecinin temelini oluşturur.

Kullanıcı tasarım aşaması

Ardından, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı atölye çalışmaları, prototipler ve yinelemeler aracılığıyla kullanıcı deneyimini (UX) görselleştirmeye ve tasarlamaya odaklanın.

Hedef : Kullanıcı ihtiyaçlarını yeterince karşılayan bir tasarımı anlamak ve somutlaştırmak

Anahtar paydaşlar : Sistem analistleri, UX araştırmacıları, UI/UX tasarımcıları

Sonuçlar: Sezgisel ve ilgi çekici bir arayüzün yinelenmesi ve prototip oluşturulması

Hızlı yapı aşaması

Tasarım tamamlandıktan sonra sıra geliştirmeye gelir. Bu modelde, mühendislik takımları programlama, birim entegrasyonu ve bazı testler için bir dizi hızlı uygulama geliştirme aracı, düşük kodlu platformlar, bileşen tabanlı yaklaşımlar ve kod yeniden kullanımı kullanır.

Hedef : Yüksek kalitede hızlı uygulama geliştirme

Anahtar paydaşlar : Geliştiriciler, kalite analistleri ve kullanıcılar

Sonuçlar: Dağıtılmaya hazır işlevsel yazılım

Cutover

Geçiş aşaması, geleneksel yazılım geliştirmedeki uygulama aşamasına benzer. Canlı ortama sorunsuz bir geçiş sağlamak için son çevik testleri, kullanıcı eğitimini ve sistem desteğini kapsar.

Hedef : Uygulamanın gerçek dünya koşullarında kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamak

Anahtar paydaşlar : DevOps ve çevik takımlar, dağıtım ve sürüm sürecine dahil olurlar

Sonuçlar: Üretime sunulan işlevsel, kullanışlı ve kullanıcı odaklı bir uygulama

RAD modelinde genellikle bu dört aşama izlenir. Bu aşamalar, yazılım geliştirme takımlarının izlediği sürecin temel yapısını oluşturur.

Ancak bu sadece temelidir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak, geliştirme takımı bu süreci farklı şekillerde yorumlar. Özel ihtiyaçlarına göre aşamalar/adımlar ekleyebilirler.

Örneğin, bir bankacılık uygulaması geliştiren bir takım, güvenlik ihtiyaçları için gereksinim planlamasında ek bir adım atabilir. Bir SaaS şirketi, teknik borcu en aza indirmek için yapı aşamasına bir yazılım mükemmellik aşaması ekleyebilir.

RAD felsefesinden ortaya çıkan en yaygın konuların bazıları aşağıda yer almaktadır.

Hızlı Uygulama Geliştirme Metodolojileri

Hızlı Uygulama Geliştirme modeli çeşitlidir, daha hızlı geliştirme ve daha yüksek kaliteli çıktılar sağlar. Aşağıda anahtar RAD metodolojisini inceleyelim.

Çevik yazılım geliştirme

Çevik yazılım geliştirme, en popüler RAD metodolojilerinden biridir. Çevik, müşteri geri bildirimlerine dayalı küçük, hızlı yinelemelere odaklanan esnek ve yinelemeli bir yaklaşımdır.

Çevik geliştirme, aşağıdakiler gibi RAD uygulamalarını izler:

Küçük yinelemeler

Kısa sürüm döngüleri

Test ve dağıtım için otomasyon

Müşteri geri bildirimlerine dayalı yinelemeli geliştirme

Sürekli iyileştirme

Örneğin, bir çevrimiçi alışveriş uygulaması geliştiren bir startup, özelliklere öncelik vermek, lansmanları hızlandırmak ve pazar trendlerine uyum sağlamak için çevik metodolojiler kullanır. Scrum, Kanban ve DevOps, çevik metodolojilerin popüler örnekleridir.

DevOps ve çeviklik hakkında daha fazla bilgi edinin ve bunların birbiriyle nasıl uyum sağladığını görün.

Spiral model

Spiral, yazılım geliştirmeye risk temelli bir yaklaşımdır. Ürün geliştirme sürecinin erken aşamalarında risk kalıplarını ve faktörlerini belirlemeyi ve bu riski azaltacak uygulamalar oluşturmayı önceliklendirir.

Spiral, normal RAD uygulamalarına ek olarak aşağıdaki konulara da odaklanır:

İş riskleri ve teknolojik riskler

Kullanıcı etkileşimi yoluyla risklerin belirlenmesi

Riski en aza indirmek için hızlı prototipleme

Kullanıcı araştırmaları/geri bildirimlerinden toplanan deneysel kanıtlar üzerinde çalışma

Spiral model, yüksek riskli sektörler ve projeler için en uygun modeldir. Bankacılık uygulamaları veya sağlık kayıtları uygulamaları buna doğal örneklerdir. Ancak, sektörler arasında veri veya ödeme toplayan uygulamalar da spiral modelden faydalanabilir.

Yinelemeli ve aşamalı geliştirme

Yinelemeli ve artımlı geliştirme, sistematik olarak tekrarlanan döngüler (yinelemeli) ve bir seferde daha küçük bölümler (artımlı) yoluyla bir sistemin oluşturulmasını ifade eder. Her yineleme/artımın sonunda yeni bir ürün sürümü oluşturulur.

RAD veya geleneksel yöntemler kullanılarak oluşturulmuş olsun, yinelemeli/artımlı geliştirme uzun süredir kullanılan bir yaklaşımdır. 90'lı yılların MS Office ve SAP'leri bile birkaç yılda bir yükseltme yapıyordu. RAD ile değişen şey, kuruluşların yeni özellikler oluşturma, hataları düzeltme ve performansı iyileştirme hızı ve doğruluğudur.

Yinelemeli geliştirme modeli (Resim: Wikimedia Commons )

Yazılım prototipleme

Yazılım prototipleme, yineleme döngülerini kısaltmak ve maliyetleri azaltmak için programı geliştirmeden önce prototipler veya eksik sürümler oluşturmaya dayanan bir RAD yaklaşımıdır.

Bu, geliştiricilerin temel özellikleri içeren bir uygulama sürümü oluşturmalarını sağlar ve tasarımın son halini vermeden önce işlevselliği test etmelerine ve ayarlamalar yapmalarına olanak tanır.

Örneğin, tasarımcılar uygulama arayüzü için sayısız eskiz çizebilir ve bunları nihai kullanıcı arayüzünü oluşturmadan önce hedef kitle ile test edebilir. Geliştiriciler, tasarlanan kullanıcı arayüzünü entegre etmeden veya markaya özgü görseller oluşturmadan önce kullanıcı deneyimini test etmek için kullanılabilir prototipler oluşturabilir.

Yenilikçi uygulamalar da ürün-pazar uyumunu test etmek için prototipler kullanır. Örneğin, tamamen yeni bir sanal gerçeklik oyunu, ciddi bir geliştirme yatırımına girmeden önce bir prototip oluşturup beta kullanıcılarına sunarak geri bildirim alabilir.

Ortak uygulama tasarımı (JAD)

Ortak uygulama tasarımı (JAD), başlangıçtan itibaren çeşitli paydaşları dahil ederek ürün hatalarını en aza indirgemeyi amaçlayan bir RAD yaklaşımıdır. Dinamik sistem geliştirme yönteminin (DSDM) bir alanı olan JAD, ürün yaşam döngüsü boyunca müşteriler, kullanıcılar, sistem analistleri ve geliştirme takımları arasındaki işbirliğine öncelik verir.

Örneğin, özel bir CRM geliştirmek için JAD kullanıyorsanız, uygulama tasarım sürecinize aşağıdaki paydaşları dahil edersiniz.

Satış elemanları (ürün kullanıcıları)

Satış liderleri (raporlar/hatırlatıcılar gibi belirli özelliklerin kullanıcıları)

Pazarlama takımları (e-posta kampanyaları veya yeniden hedefleme gibi belirli özelliklerin kullanıcıları)

BT takımları (uygulamayı yöneten/barındıran/entegre eden)

Oluşturduğunuz ürün, kullanıcılarınız, pazarınız, değer teklifiniz vb. faktörlere bağlı olarak, yukarıdaki modellerden herhangi biri size uygun olabilir. Örneğin, mavi okyanus pazarında tamamen yeni bir ürün piyasaya sürüyor iseniz, prototipleme başarısızlık riskini azaltır. Öte yandan, yüksek riskli ve kalabalık bir alanda ürün geliştiriyorsanız, spiral model hataları önlemeye yardımcı olur.

Ancak, hangi modeli seçerseniz seçin, RAD geleneksel yaklaşımlara göre olağanüstü avantajlar sunar.

Hızlı Uygulama Geliştirme ve Diğer Yazılım Geliştirme Modelleri

Günümüzde kuruluşlar tarafından kullanılan çeşitli yazılım geliştirme modelleri bulunmaktadır ve bunlar arasında küçük ancak önemli farklılıklar vardır. Temel olarak, bu modellerin çoğu iki kategoriden birine girer: Sıralı veya evrimsel.

Yazılım geliştirme metodolojileri (Görsel kaynağı: Wikimedia Commons )

Sıralı model yazılım geliştirmede, bir sonraki aşama ancak bir önceki aşama tamamlandığında başlar. Bu, mühendislik kuruluşları tarafından uzun süredir izlenen geleneksel yaklaşımdır.

Şelale ve V modeli, sıralı yazılım geliştirme yaklaşımlarının örnekleridir.

Evrimsel model, yazılım geliştirmeye yönelik modern, kullanıcı odaklı ve uyarlanabilir bir yaklaşımdır. Agile, Scrum, Kanban, aşırı programlama ve diğer tüm RAD yaklaşımları bu kategoriye girer.

RAD'nin geleneksel/sıralı modellere göre temel farklılıkları ve avantajları aşağıdaki gibidir.

Disiplin yerine çeviklik

Geleneksel yaklaşımlar disipline odaklanarak adım adım ilerlemeyi hedefliyordu. Bu da gerektiğinde bir adım geri atıp yeniden ayarlamayı zorlaştırıyordu.

RAD, çevik ve yinelemelidir. Pazarın gelişimine daha kolay uyum sağlar ve hatalara (hepimizin bildiği gibi kaçınılmaz olan) karşı daha toleranslıdır.

Doğrusal değil döngüsel

Geleneksel modeller doğrusal olup, adım adım ilerler. Bu yaklaşımda sapmalara çok az yer vardır. Bazı etkinlikler sapmaya neden olursa (örneğin, pandemi nedeniyle evden çalışma zorunluluğu), bunun maliyeti çok yüksek olur.

RAD, değişiklik maliyetlerini en aza indirir. Riskleri ve hataları erken aşamada tespit ederek kayıpları önler ve pazar pozisyonunu korur.

Planlar hakkında geri bildirim

Sıralı modeller de kullanıcı araştırmalarını içeriyordu, ancak somut planlar yapıp bunlara dayalı uygulamalar geliştiriyorlardı. Geliştirme döngüsünün uzun olması, müşteri geri bildirimlerinin çok geç veya çok fazla olması nedeniyle dikkate alınamaması anlamına geliyordu.

RAD planlaması kısa döngüler içindir, genellikle bir seferde 1-2 sprint. Bu, takımların kullanıcının nabzını tutmasını ve kullanıcıların memnuniyetle kullanacağı ve parasını ödeyeceği ürünler geliştirmesini sağlar.

Büyük patlama yerine kademeli artışlar

Geleneksel modeller, kullanıcılar tarafından kabul edilebilecek veya edilemeyecek ürünlerin veya yükseltmelerin büyük çaplı lansmanlarını yapıyordu.

RAD, müşteri geri bildirimlerine göre küçük artışlarla değişiklikler getirir. Kullanıcıların değişime kademeli olarak uyum sağlamasına yardımcı olur.

Uzmanlık yerine işbirliği

Geleneksel modellerde uzman tasarımcılar, kullanıcı arayüzü geliştiricileri, ön uç geliştiricileri, arka uç geliştiricileri, operasyon uzmanları, iş analistleri vb. vardı. Her biri sürecin kendi kısmını anlıyordu. Ortak bilgi, büyük ölçüde bilginin etkili bir şekilde aktarılma becerisine dayanıyordu.

RAD, işlevler arası takımların birlikte çalışmasını teşvik eder. İş takımları ve tam yığın geliştiriciler birlikte çalışır. Herkesin son kullanıcıyla empati kurması ve bilgi/bağlam eksikliklerini en aza indirmesi beklenir. Bu, şirketlerin süreç odaklı yerine kullanıcı odaklı olmalarına yardımcı olur.

Bu avantajlardan kuruluşunuzda yararlanmak için RAD'nin sağlam bir şekilde uygulanması gerekir. Bu yolculuğa başlamak için bazı ipuçları.

Hızlı Uygulama Geliştirme Nasıl Uygulanır?

Kuruluşunuzda hızlı uygulama geliştirme uygulamalarını başarıyla uygulamak ve takip etmek için şunlara ihtiyacınız vardır:

Güçlü bir teknolojik altyapı: RAD'ye yönelik araçlar ve süreçler

Zihniyet değişikliği: Katı planlar ve doğrusal süreçler yerine küçük artışlar ve müşteri geri bildirimleri

RAD'yi kuruluşunuzda nasıl uygulayabileceğinizi ve süreci basitleştirmek için yazılım geliştirmede ClickUp'tan nasıl yararlanabileceğinizi adım adım inceleyelim.

1. Küçük adımlarla düşünün

Yazılım geliştirme liderleri genellikle ürünleri, oluşturulması yıllar süren büyük ve karmaşık şeyler olarak görür. Vizyonları genellikle krallığın sonundaki kale gibidir.

RAD, tuğla gibi düşünmenizi gerektirir. Her büyük proje, geliştirilebilmesi için en küçük anlamlı parçalarına bölünmelidir.

ClickUp görevleri, projelerinizi görevler ve alt görevler halinde düzenlemenizi ve bunlara kontrol listeleri eklemenizi sağlar. Bunların her biri, diğer görevlere bağımlı olsalar veya çevik bir iş akışının parçası olsalar bile bağımsız olarak üzerinde çalışılabilir.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak yolunuzdan sapmayın, ilerlemeyi izleyin ve herkesi kolayca bilgilendirin

2. İteratif olmayı öğrenin

Ürün özelliklerini oluşturmak için bir veya iki haftalık kısa sprintler planlayın. Her sprintte, bağlamsal bilginin bozulmaması için birbiriyle ilişkili özellikleri birleştirin.

ClickUp Sprint'leri kullanarak geliştirme görevlerini yönetin, geri bildirimlere göre işlere öncelik verin ve sürekli ilerleme sağlayın.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan proje yönetimi görevlerini ve iş akışlarını otomatikleştirin. 100'den fazla önceden tasarlanmış otomasyondan herhangi birini kullanarak görev durumlarını güncelleyin, tetikleyicilere göre görevler atayın ve değişiklikleri takım üyelerine bildirin.

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını otomatikleştirin

3. Geri bildirimleri toplayın, analiz edin ve kullanın

Kullanıcıların uygulama hakkında geri bildirimde bulunmaları için resmi ve gayri resmi kanallar oluşturun.

Popüler özellikleri belirlemek için uygulama kullanımını izlemek üzere araçlar ayarlayın

Kullanıcıların kullanılabilirlik, işlevsellik ve memnuniyetiyle ilgili geri bildirimlerini toplamak için özelleştirilmiş ClickUp Formları kullanın

Kullanıcı araştırmaları, odak grupları, görüşmeler vb. yoluyla toplanan geri bildirimleri belgelendirme yöntemleri sağlayın.

4. Çapraz fonksiyonlu işbirliğini teşvik edin

RAD'nin etkinliği, işlevler arası takımın birlikte fikir üretme, işbirliği yapma ve birlikte oluşturma becerisine bağlıdır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje belgeleri, kılavuzlar ve kullanıcı geri bildirimlerinin merkezi bir deposu oluşturun. Belgeleri işbirliği içinde düzenleyin, kullanıcıları etiketleyin, yorumlar bırakın ve doğrudan eylem öğeleri türetin.

İç içe geçmiş yorumlar ve bahsetmelerle her görevin bağlamında gerçek zamanlı iletişimi teşvik edin. ClickUp görevleriyle tartışın, fikir üretin, tartışın ve farklılaştırılmış özellikler oluşturun.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile sanal takımı beyin fırtınası oturumları için bir araya getirin. Tasarımları inceleyin, görevleri önceliklendirin, birikmiş işleri temizleyin vb. Dikkat edilmesi gerekenleri görmek ve harekete geçmek için prototipleri çeşitli aşamalarda görsel olarak düzenleyin.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile iş akışlarını görselleştirin

5. Operasyonları optimize edin

RAD içinde, her biri benzersiz bir proje yönetimi yaklaşımı gerektiren çeşitli yöntemler ve uygulamalar bulunmaktadır. Uygulama geliştirmenizi kendi tarzınıza göre yönetmek için ClickUp'ı özelleştirin.

ClickUp'ın özel durumlarını kullanarak prototiplerin fikir aşamasından geri bildirim ve iyileştirme aşamasına kadar olan ilerlemesini izleyin.

ClickUp şablonlarıyla süreçleri hızlandırın. Kendi özel kontrol listesi şablonlarınızı oluşturun ve bunları birden fazla göreve hızlıca uygulayın.

ClickUp Gösterge Panelleri ve raporlama araçlarıyla projeniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin. İlerlemeyi, kaynak kullanımını ve performans ölçütlerini ölçerek proje yönetimi tekniklerinizi çevik dönüşümünüze uyarlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile projeniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

6. Tüm paydaşları bir araya getirin

RAD, mühendislik takımının yanı sıra birden fazla iş paydaşının katılımını gerektirir.

Paylaşılan görünümler, misafir erişimi ve geri bildirim formları gibi ClickUp'ın işbirliği özellikleri, paydaşların katılımını artırmak için tasarlanmıştır. ClickUp'ı şu amaçlarla kullanın:

Müşteri/proje sponsoru için özel ilerleme raporu oluşturun

Misafir kullanıcıların iş paydaşlarına erişerek tartışmalara katılmasını, sorulara yanıt vermesini vb. sağlayın.

İş kullanıcılarının gereksinimleri/dokümantasyonu onaylamasını sağlamak için belgelere/görevlere genel bağlantılar paylaşın

ClickUp ile RAD Yarış Arabanızı Hızlandırın

Yazılım, pazar talebinin, müşteri ihtiyaçlarının ve rakip ürünlerin hızına ayak uydurarak gelişmelidir. Hızlı Uygulama Geliştirme tam da bunu sağlar. Ancak RAD yöntemlerini doğru bir şekilde uygulamak zor olabilir.

ClickUp'ın ürün geliştirme yazılımıyla endişelenecek hiçbir şeyiniz yok.

ClickUp, işbirliğine dayalı, yinelemeli ve kullanıcı odaklı yazılımların geliştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. RAD'nin ihtiyaç duyduğu hız, doğruluk, kalite ve verimliliği sağlar. Çapraz fonksiyonlu takımların işbirliği yapmasına, yinelemelerine ve daha iyi ürünler yaratmasına yardımcı olur.

RAD'yi devrim niteliğinde yeni bir ürün geliştirmek veya mevcut bir ürünü güçlendirmek için kullanıyor olun, ClickUp vizyonunuzu hızla hayata geçirebilir.

Çığır açan bir uygulama, müşteri odaklı bir yazılım çözümü veya verimliliği artırmak için bir iç araç geliştiriyor olun, ClickUp vizyonunuzu hızlı ve başarılı bir şekilde hayata geçirmek için gereken yapı, esneklik ve araçları sağlar.

Hızlı uygulama geliştirme yolculuğunuza bugün başlayın. ClickUp'ı ücretsiz deneyin.