En iyi 10 AI KPI Oluşturucu

İster çalışan performansını ölçün ister proje ilerlemesini izleyin, KPI'lar (anahtar performans göstergeleri) hedefinize doğru ilerlediğinizi veya "hedeften saptığınızı" gösterir. ✅

Bir yönetici olarak, anahtar performans göstergelerini oluşturmak için uzun saatler harcadım. Bu, kritik ve ödüllendirici bir çalışma olsa da zaman alır. AI KPI oluşturucular bu süreci çok daha hızlı hale getirdi!

Birçok seçeneği araştırdıktan sonra, AI ile performans izlemeyi analiz eden ve performans izlemeyi kolaylaştıran en iyi 10 AI KPI oluşturucuyu belirledim.

Hangi aracın size en uygun olduğunu keşfedin. 🚀

Bir AI KPI Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru AI KPI oluşturucu, KPI izlemenin sıkıcı yönlerini otomatikleştirir ve en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur. İdeal bir KPI oluşturucuda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı : Birden fazla veri kaynağından veri girişinden iş hedeflerinin izlenmesine kadar tüm süreci basitleştiren araçları arayın. İdeal KPI oluşturucu, çoğu fonksiyonu otomatikleştirir ve anlamlı KPI'ların kolayca oluşturulmasına yardımcı olur

Sektörle ilgili : Sektöre özel KPI'lar sunan bir araç seçin. E-ticaret veya sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor olun, bu içgörüler performansınızı ölçmenize yardımcı olacaktır

Sağlam başlangıç şablonları: Müşteri memnuniyeti, zaman ve kaynak yönetimi veya operasyonel verimlilik gibi metrikleri izlemek için önceden tasarlanmış KPI biçimleriyle hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olan iyi tasarlanmış şablonlarla başlayın

Bazı anahtar KPI örnekleri arasında dönüşüm oranları, hemen çıkma oranları ve Net Promoter Score (NPS) bulunur ve bunların tümü doğru araç kullanılarak kolayca oluşturulabilir.

Unutmayın, bir anahtar performans göstergesi oluşturucu, profesyonel hedeflerin ayarını otomatikleştirirken, işinizi ilerletmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

En İyi 10 KPI Oluşturucu

Aşağıda, anlamlı metrikleri kolayca oluşturmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak en iyi 10 KPI oluşturucuyu bulabilirsiniz.

1. ClickUp (AI destekli KPI oluşturma ve izleme için en iyisi)

Başlayın ClickUp Brain'i kullanarak iç iletişim stratejilerinizin etkisini ölçen KPI'lar belirleyin

Bir proje yöneticisi olduğunuzu ve takımınız için KPI'lar oluşturmaya çalışırken birden fazla görev ve teslim tarihiyle uğraştığınızı hayal edin.

Kulağa zor geliyor, değil mi? O kadar da zor değil.

ClickUp'ın güçlü AI ve sezgisel tasarımı, satış, proje yönetimi veya İK departmanında çalışıyor olsanız da KPI oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

Bu süreçte, ClickUp Hedefleri ve ClickUp'ın yerel AI'sı ClickUp Brain gibi özelliklerden de bolca yardım alacaksınız. İşte nasıl.

Bir satış takımını yönettiğinizi varsayalım. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak satış büyümesi veya müşteri memnuniyeti gibi belirli KPI'ları ayarlayabilir ve bunları gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Zaman çizelgeleri ayarlamak için kullanıcı dostu bir arayüze sahip ClickUp Goals ile hedeflerinize ulaşma olasılığınızı en üst düzeye çıkarın

İlerleme güncellemeleri otomatik olarak yapılır, böylece raporlar için takım üyelerinin peşinden koşmanıza gerek kalmaz.

ClickUp Brain ile KPI'ları tanımlayın

Bu KPI'ları tanımlamada yardıma mı ihtiyacınız var? Sorun değil! ClickUp Brain ile, AI'dan görevlerinize ve faaliyetlerinize göre OKR'ler (hedefler ve anahtar sonuçlar) oluşturmasını isteyebilirsiniz.

İşte bir örnek: ClickUp Brain'den görevlerimizi gözden geçirmesini ve içerik ekibi için bir takım önermesini istedik. Ve hemen işe koyuldu!

Daha basit bir şeye mi ihtiyacınız var? Tüm proje ihtiyaçlarınız için önceden tasarlanmış ClickUp'ın OKR şablonlarından birini kullanabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: KPI hedeflerinizi özelleştirmeyi unutmayın! ClickUp Hedefleri ile para birimi, sayıya dayalı veya doğru/yanlış hedefler belirleyerek izleme ve başarı ölçümünü tamamen kontrol edebilirsiniz.

ClickUp KPI Şablonu

Bu Şablonu İndirin Hedefleriniz için KPI'ları izleyerek ilerleme konusunda netlik kazanın

ClickUp KPI şablonu, tüm önemli metrikleri izlemek ve görselleştirmek için en iyi araçtır.

Bu şablon, neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) göstererek işleri kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir olduğundan takımınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz. Bu da onu verimli hedef izleme için mükemmel kılar.

Kolay okunur görsellerle, takımınızın ilerlemesini göstererek herkesi etkileyebilir ve hatta hedefleri gerçekleştirdiğinizde birbirinizi tebrik edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Hedefleri : Satış hedefleri veya çalışan verimliliği gibi KPI'ları gerçek zamanlı güncellemelerle otomatik olarak izleyin

ClickUp Brain : Çalışma alanı verilerine dayalı OKR'ler oluşturun ve AI'nın odaklanmanız gereken en iyi KPI'ları önermesine izin verin

Özel gösterge panelleri : Farklı kaynaklardan gelen gerçek zamanlı verilerle KPI ilerlemenizi tek bir görünümde görselleştirin

Çoklu entegrasyonlar: Slack, HubSpot ve daha fazlası gibi diğer platformlardan verileri sorunsuz bir şekilde çekerek iş performansınızı kontrol altında tutun

ClickUp'ın gösterge paneli kullanarak pazarlama faaliyetlerinizin kapsamlı bir özetini oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Küçük takımlar için birçok özellik: İhtiyaçları daha az olan takımlar için kapsamlı özellikler biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız plan : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise planı : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Takımlar için en iyi 12 hedef belirleme yazılımı

2. Taskade (Bütçeye uygun KPI oluşturma için en iyisi)

AI ajanlarını, projeleri ve çalışma alanlarını takımınızla zahmetsizce paylaşın

Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) takip etmek, çoğu zaman tam zamanlı bir iş gibi hissettirebilir.

Neyse ki Taskade, AI destekli özellikleriyle bunu kolaylaştırarak KPI'ları oluşturmanıza ve projelerinizi zahmetsizce yönetmenize olanak tanır.

Taskade'nin sezgisel tasarımı ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, ister küçük bir işletme sahibi ister proje yöneticisi olun, gereksinimlerinizin çoğunu karşılayacaktır.

Taskade'in en iyi özellikleri

AI KPI oluşturucu : AI ile içgörülü KPI'lar oluşturma sürecini otomatikleştirin

Gerçek zamanlı işbirliği : Takımınız nerede olursa olsun, sorunsuz bir şekilde çalışın

Özelleştirilebilir proje şablonları : Önceden hazırlanmış şablonlarla KPI oluşturma ve proje yönetimini basitleştirin

Sorunsuz entegrasyon: Google Takvim ve Slack gibi popüler araçlarla entegre ederek iş akışınızı tek bir yerde tutun

Taskade sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş özellikler : SmartSuite gibi diğer araçlarda bulunan bazı karmaşık özelleştirmeler bu araçta bulunmamaktadır

Ölçeklenebilirlik: Daha büyük ve karmaşık projeler için ek entegrasyonlar gerekebilir

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz plan : 0 $/ay

Taskade Pro : Aylık 8 $/kullanıcı

Taskade for teams: Aylık 16 $/kullanıcı

Taskade puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50 yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 50 AI Aracı ve Yazılımı

3. Easy-Peasy. AI (Hepsi bir arada AI çözümleri için en iyisi)

Easy-Peasy. AI, KPI oluşturma, ses transkripsiyonu ve görüntü oluşturma gibi görevleri basitleştirmek için tasarlanmış çeşitli AI araçları sunar.

Kullanımı kolay arayüzü ve çeşitli AI destekli özellikleriyle Easy-Peasy. AI, iş akışlarını otomatikleştirmek ve hızlandırmak isteyen işletmeler ve içerik oluşturucular için mükemmel bir seçimdir.

Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri

AI KPI oluşturucu : İş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak içgörülü KPI'lar oluşturur

Gerçek zamanlı AI sohbet : Gerçek zamanlı veriler, dosya yüklemeleri ve çeşitli sohbet kişilikleri sunan bir AI sohbet asistanı sağlar

AI ses transkripsiyonu : Ses dosyalarını hızlı bir şekilde transkribe eder ve 40'tan fazla dilde insan benzeri konuşma üretir

Özelleştirilebilir AI botları: Verileriniz için özel GPT botları oluşturun, web sitenize yerleştirin veya URL aracılığıyla paylaşın

Çok kolay. AI sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz plan : Kelime sayısı ve görüntü kredileri sınırlıdır, bu da büyük projeler için yeterli olmayabilir

AI görüntü oluşturma: AI tarafından oluşturulan görüntülerde tutarsızlıklar, her sonucun beklentileri karşılamaması

Çok kolay. AI fiyatlandırma

Ücretsiz plan : 0 $/ay

Başlangıç planı : 8 $/ay

Sınırsız 50: Aylık 12 $

Sınırsız plan: 16,5 $/ay

Çok kolay. AI derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

4. SimpleKPI (Basit KPI izleme ve raporlama için en iyisi)

SimpleKPI aracılığıyla

SimpleKPI, her boyuttaki işletme için anahtar performans göstergelerinin izlenmesini ve raporlanmasını basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanımı kolay bir KPI yazılımıdır.

SimpleKPI'da en beğendiğim özellik, karmaşık verileri erişilebilir görsellere dönüştürmeye yardımcı olan etkileşimli gösterge panelleri aracılığıyla hızlı bir şekilde raporlar oluşturabilmesidir.

SimpleKPI'nın en iyi özellikleri

KPI gösterge panelleri : Gerçek zamanlı KPI izleme için etkileşimli, kolay anlaşılır grafikler, çizelgeler ve bileşenler oluşturun ve paylaşın

KPI raporları : Ayrıntılı bilgiler içeren kapsamlı raporlar oluşturun ve bunları PDF, Word veya Excel gibi biçimlerde dışa aktarın

KPI analitiği : Ayrıntılı inceleme özelliklerini kullanarak verilerinizi derinlemesine inceleyin, eğilimleri karşılaştırın ve performans açıklarını belirleyin

Sınırsız kullanıcı: Kullanıcı, gösterge paneli veya KPI sınırlaması yoktur, bu da onu büyük takımlar için mükemmel hale getirir

SimpleKPI sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme : Diğer araçlara kıyasla gösterge panelleri ve raporlar için daha az özelleştirme seçeneği sunar

Mobil uygulama yok: Şu anda hareket halindeyken izleme için özel bir mobil uygulama bulunmamaktadır

SimpleKPI fiyatlandırması

Sınırsız plan: 79 $/ay

SimpleKPI incelemeleri

Yeterli yorum yok

5. Databox (Performans izleme ve uyarılar için en iyisi)

Databox, KPI gösterge panelleri, puan kartları ve gerçek zamanlı uyarılar aracılığıyla şirketinizin performansını izlemek için hepsi bir arada bir platform sunar.

Databox'ın en harika özelliği, zamanlanmış anlık görüntüler, Slack bildirimleri ve AI destekli performans özetleri gibi son derece özel özellikler içermesidir.

Databox'ın en iyi özellikleri

KPI gösterge panelleri : İlerlemeyi görselleştirmek ve anahtar metrikler hakkında günlük, haftalık veya aylık güncellemeler almak için etkileşimli gösterge panelleri oluşturun

Slack bildirimleri : KPI anlık görüntülerini Slack'e veya e-postaya otomatik olarak göndererek takımınızın uyumunu sağlayın

AI destekli performans özetleri : Performansınız ve metrikleriniz hakkında AI tarafından oluşturulan ayrıntılı özetler alın

Özelleştirilebilir raporlar: Kuruluşunuz genelinde kolayca paylaşılabilen raporlar oluşturun ve otomatikleştirin

Databox Sınırlamaları

Hata sorunları : Bazı kullanıcılar, gösterge panelleri veya raporlar oluştururken ara sıra hatalar yaşadıklarını bildirmiştir

Eksik entegrasyonlar: Platform, bazı araçlarla entegrasyonlara sahip değildir

Databox fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : 0 $/ay

Başlangıç planı : 59 $/ay

Profesyonel plan : 199 $/ay

Büyüme planı : 399 $/ay

Premium plan: 999 $/ay

Databox puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

6. Smartsheet (Gerçek zamanlı iş ve KPI yönetimi için en iyisi)

Smartsheet, takımların KPI'ları izlemesine ve projeleri tek bir merkezi konumdan önceliklendirip yönetmesine yardımcı olan esnek bir iş yönetimi platformudur.

Yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelse de, Smartsheet, iş performansının kapsamlı bir görünümünü elde etmek için Salesforce, Microsoft Dynamics ve Power BI gibi araçlarla entegre edilebilir.

Kişisel görüşüm mü? Smartsheet, diğer araçlarla entegrasyon ve kuruluşunuz genelinde veri yönetimi arıyorsanız iyi bir seçenektir.

Ancak, KPI'ları oluşturmak ve yönetmek için basit bir araç arayan yeni bir kullanıcıysanız, daha kapsamlı olmayan bir araç tercih edebilirsiniz.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı KPI gösterge panelleri : Özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanarak anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve görselleştirin

Otomatikleştirilmiş iş akışları : Platformlar arasında otomasyon ile tekrarlayan görevleri ve iş süreçlerini kolaylaştırın

Kapsamlı entegrasyonlar : Tableau, Salesforce, Jira ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre olarak sorunsuz veri aktarımı ve içgörüler sağlar

İşbirliği araçları: Yerleşik iletişim özellikleri ve Slack entegrasyonu, takımların bağlantıda kalmasını sağlar

Smartsheet sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için karmaşıklık : Geniş özellik aralığı ve özelleştirme seçenekleri, ilk kez kullananlar için zorlayıcı olabilir

Kullanıcı erişim sorunları: Bazı kullanıcılar erişim izinlerini ayarlarken zorluk yaşadıklarını bildirmiştir, ancak bu genellikle kullanıcı hatasından kaynaklanmaktadır

Smartsheet fiyatlandırması

Pro plan : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş planı : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

7. Scoro (Uçtan uca iş yönetimi için en iyisi)

Via Scoro

Scoro, danışmanlık şirketleri, ajanslar ve profesyonel hizmetler için projeleri, kaynakları ve finansları tek bir sistemden yönetmek üzere tasarlanmış hepsi bir arada bir platformdur.

Proje yönetiminden faturalandırma ve finansal raporlamaya kadar her şey için araçlar sunar.

Scoro'nun anahtar güçlerinden biri, kullanıcıların bütçelerini kolayca yönetmelerine yardımcı olan güçlü finansal içgörü yetenekleridir.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Kapsamlı proje yönetimi : Tek bir sistemde, teklif verme aşamasından faturalandırmaya kadar tüm proje yaşam döngüsünü yönetin

Finansal içgörüler : Proje karlılığını ve müşteri düzeyindeki finansal bilgileri izleyin ve bütçeleri kolaylıkla yönetin

Kaynak planlama : İş yüklerini dengeleyin, kaynakları etkili bir şekilde planlayın ve faturalandırılabilir zamanı izleyin

Satış ve CRM entegrasyonu: Müşteri hesaplarını ve satış süreçlerini yönetin ve iş genelinde gelirleri izleyin

Scoro sınırlamaları

Sınırlı mobil uygulama işlevselliği : Mobil uygulama, masaüstü sürümüyle aynı güçlü özellikleri sunmaz

Kullanıcı başına fiyatlandırma modeli: Score'un fiyatlandırması, sınırlı bütçeye sahip küçük takımlar için pahalı olabilir

Scoro fiyatlandırma

Temel plan : Kullanıcı başına aylık 26 ABD doları

Standart plan : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro plan : Kullanıcı başına aylık 63 ABD doları

Ultimate plan: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400 yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

Ayrıca okuyun: İşinizi Büyütmek için 6 Hedef Belirleme Stratejisi ve Tekniği

8. Klipfolio (Self servis analitik ve kullanıma hazır gösterge panelleri için en iyisi)

Klipfolio, self servis analitik platformu veya kullanıma hazır KPI gösterge panelleri ve raporları arayan işletmeler için en iyi seçimdir.

Kullanıcı dostu arayüzü ile Klipfolio, küçük ve orta ölçekli işletmelerin verileri izlemesini ve performansı kolayca görselleştirmesini sağlar.

Klipfolio'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı gösterge panelleri : Takımınız veya müşterileriniz için KPI verilerini izlemek üzere son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun ve yönetin

Metrik kataloğu : Veri ekibi tarafından yönetilen, iş kullanıcılarının kolaylıkla gösterge panelleri oluşturabilmelerini sağlayan, özenle seçilmiş metrikler sunar

Güçlü entegrasyonlar : Google Analytics, Salesforce ve sosyal medya platformları dahil olmak üzere çok çeşitli iş araçlarıyla entegre olur

KPI şablonları: Satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi anahtar alanlarda KPI yönetimi için önceden oluşturulmuş şablonlara erişin

Klipfolio sınırlamaları

Karmaşık kurulum : Bazı kullanıcılar, özel gösterge panellerinin ve kliplerin kurulumunu, uygun rehberlik olmadan kafa karıştırıcı bulmaktadır

Sınırlı veri aktarımı: Platformda yerel veritabanı konektörleri bulunmadığından, API entegrasyonlarına büyük ölçüde bağımlıdır ve bu da bazı kullanıcılar için veri esnekliğini sınırlayabilir

Klipfolio fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Profesyonel plan : 60 $/ay

İş planı: Özel fiyatlandırma

Klipfolio puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için 15 KPI

9. Geckoboard (Gerçek zamanlı KPI gösterge panelleri için en iyisi)

Geckoboard, iş liderlerinin gerçek zamanlı KPI gösterge panelleri oluşturup paylaşması için tasarlanmış basit ama güçlü bir araçtır.

Bu, takım verilerinizi toplamak ve KPI gösterge panelleri ve raporları oluşturmak için etkili bir araçtır.

Geckoboard'un en harika özelliği, geniş entegrasyon aralığıdır. Bu araç, Google Analytics, Salesforce ve Zendesk gibi 90'dan fazla popüler veri aracıyla bağlantı kurabilir.

Geckoboard'un en iyi özellikleri

90'dan fazla veri kaynağı entegrasyonu : Google Analytics, Shopify ve Zendesk gibi popüler araçlara bağlanarak gerçek zamanlı veri izleme sağlar

Kullanımı kolay arayüz : Kodlama veya BI uzmanlığı gerekmez; basit sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak gösterge panelleri oluşturun

Özelleştirilebilir paylaşım seçenekleri : Gösterge panellerini e-posta, Slack, mobil cihazlar aracılığıyla paylaşın veya ofis TV'lerinde görüntüleyin

Gerçek zamanlı KPI izleme: Anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve performansı iyileştirmek için hızlı ayarlamalar yapın

Geckoboard sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme : Bazı kullanıcılar, sayıları ölçeklendirme ve gösterge paneli öğelerini kopyalama seçeneklerinin eksikliğini kısıtlayıcı bulmaktadır

Fiyat artışı şikayetleri: Bazı kullanıcılar ani fiyat artışları bildirdi, bu durum küçük takımlar için endişe kaynağı olabilir

Geckoboard fiyatlandırması

Essential plan : 55 $/ay

Pro plan : 219 $/ay

Ölçeklendirme planı: 769 $/ay

Geckoboard puanları ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

10. Tableau (Veri görselleştirmede basit KPI oluşturma için en iyisi)

Tableau, temel özelliği olan Tableau Metrics ile iş akışının çoğunu otomatikleştirerek, önceden zahmetli olan KPI raporları oluşturma sürecini basitleştirir.

Tableau Metrics, mevcut Tableau gösterge panellerine metrik ekleyemeyebilir, ancak yerleşik yukarı/aşağı göstergeleri ve dinamik zaman çizelgeleri ile özellikle Tableau Mobile kullanıcıları için kolay kullanım sunar.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Basitleştirilmiş KPI oluşturma : Önceki sürümlerle karşılaştırıldığında, minimum adımlarla hızlı bir şekilde KPI raporları oluşturun

Dinamik zaman çizelgeleri : Etkileşimli bir zaman çizelgesi ile geçmiş değerleri görüntüleyin ve zaman içindeki eğilimleri karşılaştırın

Gerçek zamanlı KPI izleme : Karar vericilere güncel raporlama sağlamak için verileri düzenli olarak günceller

Mobil öncelikli tasarım: Tableau Mobile için optimize edilmiş, mobil ekranlar için yıllık ve aylık karşılaştırmalar gibi özellikler sunar

Tableau sınırlamaları

Statik metrikler : Kullanıcılar, metrik içinde hızlı filtreleri veya parametreleri ayarlayamaz, bu nedenle her değer için ayrı metrikler gerekir

Gösterge paneli sınırlamaları: Metrikler, Desktop veya Sunucu'da yerleşik olarak bulunan mevcut Tableau gösterge panellerine eklenemez

Tableau fiyatlandırması

Enterprise Creator : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise Explorer : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise Viewer: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tableau puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

KPI-n It Real: ClickUp ile Başarı Metriklerinizi İzleyin

"Tanrıya güveniriz; diğerlerine veri getirirler." – W. Edwards Deming

"Tanrıya güveniriz; diğerlerine veri getirirler." – W. Edwards Deming

Dürüst olalım, KPI'ları izlemek bazen çok zor olabilir. 😵‍💫

Ancak doğru KPI oluşturucu ile sıkıcı işleri otomatikleştirerek önemli olan şeye, yani verilerinizi izlemeye odaklanabilirsiniz. ClickUp işte bu noktada büyük bir fark yaratır.

ClickUp, tüm KPI raporlarınızı ve zaman çizelgelerinizi merkezileştirerek, kuruluşunuzda KPI'ları kolayca oluşturmanızı, gözden geçirmenizi ve paylaşmanızı sağlar. Ancak bu sadece pastanın üzerindeki krema.

ClickUp, takımınız için daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak ClickUp Hedefleri (KPI'larınızı izlemenize yardımcı olur) ve ClickUp Brain (AI destekli içgörüler sunar) gibi birçok başka özelliğe sahiptir.

Büyük resme odaklanmak mı istiyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! 📥