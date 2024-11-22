takımınızla Paylaşabileceğiniz En İyi 30 BT Memesi

Memler — internetin hükümdarları!

İnsanların genellikle kodlama ve ağ güvenlik protokollerinin sonsuz döngülerine daldığı BT dünyasında, BT memleri hızlı bir mizah ve rahatlama patlaması sunar.

Ofis grubu sohbetine yeni katıldıysanız ve buzları kırmaya çalışıyorsanız, işte size profesyonel bir ipucu: birkaç iyi BT memesi paylaşın ve birkaç kahkaha karşılığında arkadaşlıklar kurun. Sonuçta, herkes sağlam bir meme koleksiyonuna sahip kişileri sever!

Ancak memeyi göndermeden önce (sohbet) odasını mutlaka okuyun—bir bağlamda komik olan bir şey başka bir bağlamda hoş karşılanmayabilir.

Ama bu eğlenceli anlar için, takımınızla paylaşıp günlerini neşelendirecek kadar komik olan en iyi 30 memi burada bulabilirsiniz.

BT Memlerinin Evrimi

İnanması zor olsa da, memler internetle başlamadı.

Dilbilimciler, insanların yüzyıllardır iletişim kurmak için memleri kullandığını bile iddia ediyor.

?Eğlenceli Bilgi: "Meme" kelimesi, 1940'lardan bu yana New York Times Crossword'da 60'tan fazla kez yer almıştır!

Ancak memlerin gerçekten patlama yaşaması ve çevrimiçi kültürün anahtar bir parçası haline gelmesi internetin ortaya çıkmasıyla oldu.

Georgetown dilbilim profesörü Jennifer Nycz'in açıkladığı gibi, memler sadece başka bir iletişim formudur. Ancak onları öne çıkaran şey, dünya çapında insanlar tarafından ne kadar hızlı oluşturuldukları, paylaşıldıkları ve yeniden kullanıldıklarıdır.

Üç milyon Instagram takipçisi olan ünlü meme oluşturucu Saint Hoax, memlerin çoğunlukla mizah yoluyla kültürel, sosyal veya politik mesajlar iletmek için medyayı yeniden kullanmak olduğunu söylüyor.

Hatta Saint Hoax, Instagram'ın Met Gala'daki ilk meme muhabiri oldu ve memlerin kültürel açıdan ne kadar önemli hale geldiğini kanıtladı.

Memlerin gücü, kültürleri aşma, hızla yayılma ve bir anın özünü yakalama yeteneklerinde yatmaktadır. Aslında, BT uzmanları için memler sadece şakadan ibaret değildir; takımlar arasında yankı uyandıran paylaşılan deneyimlerin anlık görüntüleridir. Teknoloji dünyasına özgü zorlukları, zaferleri ve tuhaflıkları yansıtırlar.

Yazılım uzmanları bunu çok iyi bilir: BT memleri, kodlama, ağ güvenliği ve klasik ürün yöneticisi ile geliştirici anlaşmazlıklarının tuhaflıklarını vurgular.

Memler, mizah yoluyla bir topluluk oluşturur, hem dikkatimizi dağıtır hem de dijital gerçekliğimize dair içgörüler sunar.

Ayrıca okuyun: 100 Proje Yönetimi Memleri ve Komik Videolar

En İyi 30 BT Memleri

Tüm BT uzmanlarına sesleniyoruz: Kodlardan, hatalardan, IDE'lerden, boru hatlarından, düzeltmelerden, dağıtımlardan veya üretim sorunlarından hak ettiğiniz bir mola verin ve kendinizle özdeşleştirebileceğiniz BT memleriyle biraz eğlenin.

1. Mesleğiniz nedir?

2. Hatalı yazılımı hatırlıyor musunuz?

3. Schrödinger'in kedisi

4. 404: Hata bulunamadı

5. Akıllı çizgi romanlar

6. Öyle ya da böyle

7. Tarihte ve savaşta (ve BT'de) her şey mubahtır

8. Tam zamanlı iş

9. Pratik yapmak mükemmelleştirir

10. LOL!

Kaynak

Ayrıca okuyun: Etkili İşbirliği için 10 Takım İletişimi Stratejisi

11. Perde arkası

12. Harry! Sen bir... yazılım mühendisisin

13. Sabredenler her zaman kazanır

14. Hayaller nelerden yapılır?

15. Karışık duygular

16. Aynı ama farklı

17. Gizli mod

18. Bir geliştiricinin ilk sözleri

19. Beyin depolama: sınırsız

Ayrıca okuyun: Teknoloji Yöneticileri ve BT Takımları için 10 BT Şablonu

20. Doğal kodlayıcı

21. İkili sistemin ötesinde

22. Herkesin biraz yardıma ihtiyacı vardır

23. İlkeleri olan bir adam

24. Çift mi, düello mu?

25. Alışkanlığın gücü

26. Noel mucizesi

27. EOD tarafından

28. Küçük zaferleri kutlayın

29. Diğer tarafta görüşürüz!

30. Tek iş, birçok rol

31. Bonus: Bakın, bu sizsiniz!

BT Kültüründe Mizahın Gücü

Gerçeği kabul edelim: BT uzmanları uzun saatler çalışır. Kodlarla uğraşırken, hata ayıklarken ve ağ güvenliği sorunlarıyla boğuşurken mizah her zamankinden daha önemli hale gelir.

Bu sadece gülmekle ilgili değil, akıl sağlığını korumakla da ilgili.

Harvard Üniversitesi'nden bir profesörün hikayesini anlatan bir makale bunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Harvard Business School'da öğretim becerilerini geliştirmek için stand-up komedyenlerini incelemesi söylendi.

İlk başta kulağa tuhaf geldi: Komedi ile gelecekteki iş liderlerini eğitmek arasında ne gibi bir bağlantı olabilir ki?

Ama birdenbire anladım.

Komedi, izleyicilerinizle nasıl bağlantı kuracağınızı, empati göstereceğinizi ve etkili bir şekilde iletişim kuracağınızı öğretir. Bu, BT uzmanlarının işbirliği yaparken, sorun giderirken veya teknik kavramları açıklarken yaptıklarından çok da farklı değildir.

Araştırmalar da bunu destekliyor.

Mizah duygusu olan yöneticiler daha fazla saygı görür ve mizahi bir ortamda çalışanlar daha bağlıdır ve işten ayrılma olasılıkları daha düşüktür.

Teknoloji sektöründe, BT memleri stresi atmak ve iş arkadaşları arasında dostluk duygusunu güçlendirmek için mükemmel bir araç görevi görüyor.

BT Memlerini Paylaşmak için En İyi Uygulamalar

BT memlerini paylaşmak, takımınızla bağlantı kurmak ve ortamı neşelendirmek için harika bir yol olabilir, ancak zamanlama ve bağlam çok önemlidir.

Göndermeden önce, meminizin doğru bir şekilde ulaşmasını ve garip bir sessizliğin sonuçlanmamasını sağlamak için birkaç en iyi uygulamayı inceleyin.

Takımınızın kültürünü tanıyın

Hedef kitlenizi tanımak çok önemlidir.

Onları ne güldürür? Neyi utanç verici bulurlar? İyi bir hata ayıklama şakası seven türden insanlar mı, yoksa gözlerini devirip geçiştiren türden mi?

Takımınızın kültürünü anlamak, memlerin amacına ulaşamadığı o garip anları önlemenize yardımcı olabilir.

Instagram'daki SportsJokes gibi meme hesaplarından bir sayfa alın. Takipçileri, izleyicilerinin spor memelerini sevdiğini bilen spor hayranlarıdır (dürüst olmak gerekirse, kim sevmez ki?).

Benzer şekilde, BT dünyasında da BT memlerinizin takımınızın özel mizah anlayışına hitap etmesi gerekir. Bu, kodlama için harcanan sonsuz saatlerle dalga geçmek ya da birçok başarısız denemeden sonra bir ağ güvenlik sorununu çözmenin sevinci olabilir.

İlgili memleri kullanın

Her viral meme markanıza uygun değildir. En son trend olan BT memlerine atlamadan önce, iki anahtar noktayı anladığınızdan emin olun:

Neden komik?

Bağlam nedir?

Memin mizahını anlamadan kullanmak, hata günlüğünü okumadan bir hatayı düzeltmeye çalışmak gibidir: garip ve başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı yüksektir.

Kimse komik olmayan veya tamamen uygunsuz bir kurumsal meme görmek istemez.

Mem paylaşım rollerini değiştirin

Ofiste, rollerinin dönüşümlü olması, çalışanların yeni pozisyonlara adım atmalarını ve sorunları yeni bir bakış açısıyla ele almalarını sağlar. Bu, farklı beceri setlerini test etmek ve başka türlü ortaya çıkmayabilecek yaratıcı çözümler bulmak için harika bir yoldur.

Aynı ilke meme paylaşımı için de geçerlidir!

En son BT memelerini paylaşma sorumluluğunu dönüşümlü olarak üstlenerek, ortamı canlı tutacak ve herkese benzersiz mizah anlayışını sergileme şansı vereceksiniz.

Bir hafta, sistem yöneticisi ağ güvenliği hakkında şakalar paylaşırken, bir sonraki hafta bir geliştirici hata ayıklama kabusları hakkında memlerle adım atabilir.

Bu rotasyon, tüm takımın eğlenceye katkıda bulunma şansı verir.

Sorunsuz paylaşım için ClickUp'ın entegre Sohbet özelliğini kullanın

BT memlerinde zamanlama her şeydir.

Ama gerçekçi olalım: sohbetiniz işin yapıldığı yerden kopuk olduğunda, espri genellikle çeviride kaybolur. İşte bu noktada ClickUp imdadınıza yetişir ve hem memlerinizi hem de projelerinizi senkronize halde tutar

ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın, birlikte yaratın ve BT memlerini paylaşın

ClickUp Sohbet'in öne çıkan avantajlarından biri, çalışma ortamınızla entegrasyonudur. Her Liste, Klasör ve Alanın kendi özel Sohbeti olduğundan, konuşmalarınız otomatik olarak üzerinde çalıştığınız görevlere bağlanır.

Bu, sohbetten çıkmadan mem paylaşımından proje yönetimine kolayca geçebileceğiniz anlamına gelir.

Memlerinizi sadece birkaç güvenilir iş arkadaşınızla paylaşmak istiyorsanız endişelenmeyin. Herhangi bir Sohbet'te Paylaşım ve İzinler'i ayarlayabilirsiniz. Sohbet'i gizli hale getirin ve memlerinizi güvende tutun.

? Profesyonel İpucu: Peki ya birisi meminize gerçekten güldüğünde ne yapacaksınız? ClickUp'taki tepkiler en iyisidir. Mesajın üzerine gelin, Beğen düğmesine basın veya Tepki Ekle özelliğini kullanarak çeşitli emojilerden birini seçin. Çünkü hiçbir şey, doğru yerde kullanılan bir ? kadar "takım kaynaşması"nı ifade edemez.

Mizahınızı hafif ve saygılı tutun

BT memlerini paylaşırken avant-garde veya küstah mizahı tercih etmek cazip gelse de, konuları hafif ve saygılı tutmak önemlidir.

Bu, sınırları biraz zorlayamayacağınız anlamına gelmez, ancak belirli demografik grupları hedef alan veya gereksiz yere sert olan her şeyden uzak durmanız gerektiği anlamına gelir.

"Her zaman yukarıdan vur" klasik kuralı, izlenmesi gereken güvenli bir kılavuzdur: mizahınızı insanlara değil, sistemlere veya durumlara yöneltin.

Ayrıca, ortamı bozmayacak, herkesin ilgisini çekecek konulara bağlı kalmak da akıllıca olacaktır.

Mizah ve verimlilik arasında denge kurun

Muhtemelen "İş çok, eğlence yok..." sözünü duymuşsunuzdur. Aslında bunun tersi de doğrudur.

BT memleriyle ortamı neşelendirmek harika bir şey, ancak kısa bir kahkaha paylaşmak ile iş gününü sonsuz bir meme partisine çevirmek arasında ince bir çizgi vardır.

yakın zamanda yapılan bir ankete katılanların %63'ü, mizahın işyerinde stresi ve tükenmişliği azaltmaya yardımcı olduğu konusunda hemfikir.

Ancak her şeyde olduğu gibi, burada da önemli olan denge. Anahtar, ne zaman şaka yapmanın, ne zaman odaklanmanın zamanı olduğunu bilmektir.

Ayrıca okuyun: İş yerinde optimum işbirliği için takım sohbeti kuralları

Sürekli paylaşım için bir meme merkezi oluşturun

ClickUp, mizah, verimlilik ve işbirliğini tek bir platformda birleştirerek ekip çalışmasını bir üst seviyeye taşır.

Kullanıcı dostu arayüzü ile, ClickUp Çalışma Alanından ayrılmadan gerçek zamanlı olarak mesaj gönderip alabilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile memleri paylaşın ve zahmetsizce birlikte çalışın

ClickUp Sohbet'in bazı harika özellikleri şunlardır:

Sohbet Başlatma : Sohbet Kenar Çubuğu'ndan kolayca yeni Sohbetler, doğrudan mesajlar veya Proje Listeleri arayın ve oluşturun. Kenar Çubuğu'nun üst kısmındaki "+" simgesine basarak iletişim ş akışınızı kolaylaştırın

Dosya paylaşımı ve özel sohbet kanalları : Belgeleri, görüntüleri ve memleri zahmetsizce paylaşın. Daha iyi organizasyon için Alan, Klasör veya Liste düzeyinde ayrı sohbet kanalları oluşturun; takım tartışmaları, müşteri güncellemeleri veya özel meme paylaşım merkeziniz için mükemmeldir

Zaman bloklama ve izleme araçları: ClickUp'ta zaman bloklama şablonlarıyla görevlerinizi planlayın veya Google Takvim ile senkronize ederek bloklarınızı ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin. Zaman takibi özelliğini kullanarak her görev için harcanan zamanı izleyin ve yanlışlıkla saatlerinizi memlerin dünyasında geçirmekten kaçının

ClickUp ile birden fazla cihazda zaman takibi artık daha kolay

Sohbetler içinde görev entegrasyonu : Konuşmaları proje görevleriyle sorunsuz bir şekilde bağlayın, sorumlulukları atayın ve ilerlemeyi izleyin; hepsi sohbet arayüzünden. Memlerle ilgili bir konuşmadan, adımınızı bozmadan proje boru hattınızı yönetmeye geçebilirsiniz

Sohbet kanalları: Alan, Klasör veya Liste düzeyinde Sohbet Görünümleri ekleyerek farklı takımlar, projeler veya müşteriler için ayrı sohbet kanalları oluşturabilirsiniz. Sohbet listenizin en üstünde görüntülenecek sohbetleri bile sabitleyebilirsiniz

Görevleri atayın : @takım üyeleri hakkında bahsetme yaparak yorumlar veya görevler atayın, böylece önemli işlerin yapılmasını sağlayın — tabii ki memlerden sonra

Gerçek zamanlı güncellemeler: Görev atamaları, yorumlar ve bahsetmelerle ilgili bildirimler sayesinde her zaman güncel kalın (ve iyi bir memi asla kaçırmayın)

Favori iş memlerinizi ClickUp'ın Sohbetinde paylaşın ve herkesin görebilmesi için sabitleyin

İster projeler üzerinde çalışıyor olun, ister sadece komik bir meme ile birinin gününü neşelendirmek istiyor olun, ClickUp Sohbet her şeyi düzenli ve erişilebilir tutar.

Bytes of Humor: ClickUp'ta BT Memlerini Paylaşın

Birlikte gülen bir ofis, birlikte kalır.

İnsanların gülüşlerini paylaştığı ve birbirlerine saygı duyduğu canlı ve pozitif bir iş ortamı, verimliliği ve çalışan bağlılığını artırabilir.

Bu 30 BT memesi, enerjiyi yüksek tutmak ve kahkahaların eksik olmamasını sağlamak için mükemmel birer buz kırıcıdır. ClickUp'ın çok yönlü araçlarıyla, takımınızla şaka paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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