Satış Sürecinizi Geliştirmek için Ücretsiz Google E-Tablolar CRM Şablonları

McKinsey'e göre, liderler veriye dayalı karar alma sürecini uygulayarak satışlarında %2-5 artış elde edebilir. ✨

Ancak, birçok kuruluş verimsiz veri yönetimi nedeniyle bu yaklaşımı etkili bir şekilde uygulamakta hala zorluk çekmektedir. Verileri toplamak, düzenlemek ve analiz etmek için uygun araçların olmaması, satış takımlarının büyüme fırsatlarını kaçırmasına neden olmaktadır.

Google E-Tablolar CRM şablonları burada önemli bir fark yaratabilir.

Bu şablonlar, işletmelerin satış verilerini basit ve erişilebilir bir biçimde merkezileştirip yönetmelerine yardımcı olur. Böylece takımlar, veriye dayalı kararlar almak için potansiyel müşterileri, müşteri etkileşimlerini ve satış ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyebilir.

Bu makalede, satış sürecinizi basitleştirmek ve satış operasyonlarınızı ölçeklendirmek için tasarlanmış en iyi ücretsiz CRM şablonlarını inceleyeceğiz.

İyi bir Google E-Tablolar CRM şablonu nedir?

İyi bir Google E-Tablolar CRM şablonu, satış boru hattınızı verimli bir şekilde düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Bir Google E-Tablolar CRM şablonu şunları içermelidir:

🌟 Kolay gezinme: Net bir yapı ve etiketler sunarak, kapsamlı elektronik tablo bilgisi olmayanlar için bile satış takımının verileri izlemesini kolaylaştırmalıdır

🔧 Uyarlanabilir: Özel iş ihtiyaçlarınıza ve satış süreçlerinize uyum sağlamak için özel satış alanlarına sahip olmalıdır

📋 Kapsamlı: Ücretsiz bir CRM şablonu, veri erişilebilirliğini artırmak için iletişim bilgileri, anlaşma aşaması, sektör, öngörülen gelir, komisyon vb. gibi temel alanları içermelidir

📊 Sezgisel: Veriye dayalı kararlar almak için sezgisel bir CRM gösterge paneli veya satış analizi özellikleri sunan bir şablon seçin

🔗 Uyumlu: Ücretsiz bir CRM e-tablo şablonu, satış teknolojisi yığınınızla kolayca entegre olmalıdır, böylece birden fazla platformdan satış verilerini toplayabilir ve yönetebilirsiniz

Google E-Tablolar CRM Şablonları

Müşteri ilişkilerini izliyor, satışları takip ediyor veya potansiyel müşterileri düzenliyor olsanız da, Google E-Tablolar CRM satış şablonları şirket verilerinizi yönetmek ve müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.

İş akışınıza entegre edebileceğiniz altı popüler elektronik tablo CRM şablonuna göz atalım.

1. Salesflare tarafından sunulan CRM Şablonu

via Salesflare

Salesflare'in CRM Şablonu, küçük işletmelere ve yeni kurulan şirketlere Google E-Tablolar içinde temel CRM özellikleri sunmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu şablon, müşteri etkileşimlerini düzenleyen, satış aşamalarını izleyen ve potansiyel müşteri yönetimine yardımcı olan kolay gezinilebilir bir düzen sunar.

İletişim bilgileri, anlaşma durumu ve anahtar etkinlik notlarına ayrılmış bölümlerle Salesflare CRM Şablonu, her şeyi tek bir yerde tutmanıza olanak tanır ve birden fazla araç ve karmaşık CRM sistemlerine olan ihtiyacı en aza indirir.

Bu ücretsiz şablonun öne çıkan özelliklerinden biri, sezgisel boru hattı izleme sistemidir. Bu özellik, potansiyel müşterileri aşamalarına göre (ör. ilk temas, müzakere, kapalı) görsel olarak kategorize ederek, her bir potansiyel müşterinin satış hunisinde nerede olduğunu hızlı bir şekilde görmenizi sağlar.

İdeal kullanım alanları: Tüm potansiyel müşteri bilgilerini tek bir yerde toplamak isteyen satış temsilcileri ve uzmanlar.

2. HubSpot'un Mini CRM Aracı Şablonu

via HubSpot

HubSpot'un Mini CRM Aracı Şablonu, müşteri ilişkilerini ve satış verilerini izlemek için basit ama yapılandırılmış bir yol sunar. Excel ve Google E-Tablolar için kullanılabilen bu şablon, "Buradan Başlayın" sekmesi ile kurulumda size yol gösterir ve benzersiz satış aşamalarına uyacak şekilde açılır menülerin kolayca özelleştirilmesini sağlar.

Anahtar bölümleri arasında, müşteri bilgilerini, anlaşmaları ve iletişim geçmişini kaydedip düzenleyebileceğiniz Kuruluşlar, Kişiler, Fırsatlar ve Etkileşimler bulunur. Gösterge Paneli sekmesi, satış boru hattının, açık fırsat değerlerinin ve kişi sayısının genel bir görünümünü sunar.

İdeal kullanım: Müşteri eğilimlerini görselleştirmek isteyen satış takımları.

via HubSpot

HubSpot'un Kişi Listesi Şablonunu kullanarak, sorunsuz iletişim için potansiyel müşterilerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve şirket bilgileri gibi temel iletişim bilgilerini yönetebilirsiniz.

İletişimleri etkili bir şekilde segmentlere ayırmak ve hedeflemek için notlar eklemenize ve kişileri ilişki durumlarına veya satış aşamalarına göre kategorilere ayırmanıza yardımcı olur.

Google E-Tablolar şablonu, hızlı veri girişi ve kolay güncelleme imkanı sunarak tüm iletişim bilgilerinin güncel ve erişilebilir olmasını sağlar.

İdeal kullanım: Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini saklaması gereken satış destek ekipleri.

4. HubSpot'un Aylık Satış Gösterge Paneli Şablonu

via HubSpot

HubSpot'un Aylık Satış Gösterge Paneli Şablonu, aylık satış hedeflerinizin ve performansınızın birleşik bir görünümünü sunar. Yeni hesapları, denemeleri ve aylık olarak elde edilen geliri izlemenize yardımcı olur. Grafiklerini ve çizelgelerini kullanarak satış eğilimlerini ve zaman içindeki kalıpları analiz edebilir, böylece daha iyi kararlar alabilirsiniz.

Verileri girmeyi öğrenmek için Talimat sekmesine gidin ve satış faaliyetlerinizi haritalamak için bu Google E-Tablolar şablonunu kullanın. Ardından, Kurulum sekmesine aylık satış hedeflerini girebilir ve Veri-Satışlar ve Veri-Hesaplar sekmesini kullanarak potansiyel müşterileri, denemeleri ve dönüşüm verilerini girebilirsiniz.

İdeal kullanım: Satış yöneticilerinin aylık satış faaliyetleri ve hedef ilerlemeleri hakkında kapsamlı bir görünüm elde etmesi.

➡️ Daha fazla bilgi: ClickUp Vs. HubSpot

5. SalesTable tarafından sunulan E-Tablo CRM Şablonu

via SalesTable

SalesTable'ın Spreadsheet CRM Şablonu, işletmelerin müşteri ilişkilerini ve satış faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetmeleri için özelleştirilebilir bir araçtır.

Potansiyel müşterileriniz, fırsatlarınız ve anlaşmalarınız hakkında net bir genel bakış sunarak satış huninizi görselleştirmenize ve potansiyel darboğazları belirlemenize olanak tanır. Özelleştirilebilir alanlar, otomatik hesaplamalar ve görsel bir gösterge paneli ile bu ücretsiz e-tablo CRM şablonu, satış sürecinizi kolaylaştırmanıza, verimliliği artırmanıza ve satış performansınızı yükseltmenize yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Satış hunisini görselleştirmek ve engelleri belirlemek isteyen satış yöneticileri.

6. Tipsographic tarafından grafikler ve çizelgeler için Google E-Tablolar CRM Şablonu

via Tipsographic

Tipsographic'in CRM Şablonu, satış verilerinizi görselleştirmenize ve analiz etmenize yardımcı olur. Grafikler ve çizelgelerle CRM verilerinizdeki satış eğilimlerini, kalıpları ve fırsatları kolayca belirleyebilirsiniz. Bu şablon, satış performansını anlamak, anahtar metrikleri izlemek ve veriye dayalı kararlar almak için kullanışlıdır.

İdeal kullanım alanı: Bilgiye dayalı kararlar almak için satış verilerini analiz etmek isteyen satış yöneticileri.

CRM için Google E-Tablolar/Dokümanlar Kullanmanın Sınırlamaları

Google E-Tablolar, müşteri ilişkilerini yönetmek için çok yönlü bir platform sunsa da, bir CRM aracı olarak etkinliğini etkileyebilecek birkaç sınırlaması vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

🚫 Gelişmiş özelliklerin eksikliği: Google E-Tablolar şablonları, otomatikleştirilmiş iş akışları, akıllı potansiyel müşteri puanlama ve tahmine dayalı analitik gibi özel CRM yazılımlarının gelişmiş özelliklerinden yoksundur

✍️ Manuel veri girişi: Google E-Tablolar'da tekrarlayan veri girişi zaman alıcı olabilir ve insan hatasına açık olduğundan yanlış satış kararlarına yol açabilir

📈 Sınırlı ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, büyük bir satış veri setini bir e-tabloda yönetmek zahmetli ve verimsiz hale gelebilir

🛠️ Karmaşık entegrasyon: Google E-Tablolar'ı diğer araçlar ve platformlarla entegre etmek zor olabilir ve özel çözümler gerektirebilir

🔒 Güvenlik endişeleri: Google E-Tablolar güvenlik önlemleri sunsa da, hassas müşteri verilerini bir e-tabloda saklamak, özellikle büyük işletmeler için endişe yaratabilir

📍İşte bu yüzden bu Google E-Tablolar alternatiflerine ihtiyacınız var. ✨

Google E-Tablolar CRM Şablonlarına Alternatif

Google E-Tablolar, başlangıçta müşteri verilerini yönetmek için kullanışlı bir araç olabilir, ancak otomasyon eksikliği ve sınırlı analiz seçenekleri, veri tutarsızlıklarıyla uğraşmanıza neden olabilir.

Karmaşık satış süreçleri ve büyük veri kümelerine sahip işletmeler, Google E-Tablolar'ın temel özelliklerinin ötesine geçen CRM süreçleri için özel CRM yazılımlarından yararlanabilir.

İşte bu noktada ClickUp gibi özelleştirilebilir CRM yazılımları devreye girer.

ClickUp, satış sürecinizi basitleştirmek, verimliliği artırmak ve büyümeyi hızlandırmak için sezgisel CRM şablonları sunar. ClickUp ile kendi CRM'nizi oluşturmak için kullanabileceğiniz en iyi satış şablonlarından bazıları şunlardır.

1. ClickUp CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu ile satış sürecinizi basitleştirin, potansiyel müşterileri yönetin ve anlaşmaları kolayca izleyin

Veri siloları, CRM takımları için büyük bir sorundur. Bu sorun, müşteri bilgilerinin parçalanmasına, verimsiz işbirliğine ve kötü karar almaya yol açarak iş gelirlerinizi olumsuz etkiler. Satış verilerini merkezileştiren gelişmiş bir CRM platformu entegre ederek bu sorunu çözebilirsiniz.

ClickUp CRM Şablonu, satış operasyonlarınızda tam görünürlük elde etmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Tüm satış ekosistemini kurmanıza ve izlemenize yardımcı olur. Ayrıntılı bir satış süreci oluşturmaktan potansiyel müşteri yeterlilik çerçevesi oluşturmaya ve potansiyel müşterileri izlemeye kadar, bu şablon her şeyi yönetmenize yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Müşteri verilerini merkezileştirin

Gerçek zamanlı anlaşma güncellemelerini alın, veriye dayalı kararlar alın

Daha iyi yönetim için görevleri satış aşamasına göre önceliklendirin

İdeal kullanım alanları: Dağınık veriler ve verimsiz iş akışlarıyla mücadele eden satış takımları.

2. ClickUp Basit CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit CRM Şablonu ile CRM oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın

Yeni anlaşmaları güncellemek, potansiyel müşteri durumlarını izlemek ve değişen müşteri tercihlerini yönetmek, özellikle küçük takımlar için çok zor olabilir. Neyse ki, ClickUp Basit CRM Şablonu imdadınıza yetişiyor.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, potansiyel müşteri izleme için basit biçimler sunar. Liste ve Tablo Görünümlerinde, öncelik düzeyi, aşama, tahmini anlaşma değeri ve telefon numaraları gibi önemli ayrıntıları hızlıca görebilirsiniz. Her bir potansiyel müşterinin ayrıntılı durumunu kontrol etmek istiyorsanız, Boru Hattı Görünümüne geçmeniz yeterlidir.

İdeal: Basit satış yönetimi çözümleri arayan küçük işletme sahipleri ve yeni kurulan şirketler.

➡️ Daha fazla bilgi: Müşterileri nasıl müşteriye dönüştürebileceğinizi öğrenin.

3. ClickUp Komisyon İzleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin Komisyon izleme sürecinizi otomatikleştirin ve ClickUp Komisyon İzleme Şablonu ile zaman kazanın

Satış ekibinize rekabetçi komisyonlar sunmak kadar performansı artıran başka bir şey yoktur. Satış temsilcilerinizi motive etmek istiyorsanız, ClickUp Komisyon İzleme Şablonu'nu deneyin. Tüm anlaşmaları izlemenize ve komisyon hesaplamalarını otomatikleştirmenize yardımcı olarak değerli zaman ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

Bu şablonu, performansı görselleştirmek ve her çalışanın hedefindeki ilerlemeyi izlemek için de kullanabilirsiniz. Böylece, ne zaman müdahale edip satış takımınıza rehberlik veya eğitim oturumları sunmanız gerektiğini bilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Doğru komisyon hesaplamaları için her satışın net ve doğru kaydını tutun

Komisyonları gerçek zamanlı olarak takip edin ve takım üyelerine hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeleri için teşvik sağlayın

"Yeni Potansiyel Müşteri", "Fiyat Müzakeresi" ve "Komisyon Ödenmiş" gibi özel durumlarla anlaşmaların ve komisyonların ilerlemesini izleyin

İdeal kullanım alanları: Komisyon izlemeyi basitleştirmek isteyen satış yöneticileri ve finans ekipleri.

🔮 Biliyor muydunuz? 2025 yılına kadar, B2B satış organizasyonlarının %60'ı deneyim ve sezgiye dayalı satıştan veriye dayalı satışa geçecek.

4. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Bu Şablonu İndirin Satış boru hattınızı görselleştirin ve ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ile daha fazla anlaşma kapatın

Bu değişimi uygulamak için satış boru hattınızı gerçek zamanlı olarak izlemeniz gerekir. Bunun için ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu gibi araçlara ihtiyacınız vardır. Bu şablon, bilinçli satış kararları almak için sorunsuz müşteri veri yönetimi sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Satış sürecinin her aşamasında potansiyel müşterileri yönetin ve optimize edin

Sürükle ve bırak arayüzüyle müşteri verilerini yönetin

Acil durum, değer ve potansiyel gibi kriterlere göre potansiyel müşterilere öncelik verin

Satış gelirini tahmin edin

İdeal kullanım alanları: Anlaşma ilerlemesi ve takım performansını gerçek zamanlı olarak görmek isteyen satış temsilcileri, satış yöneticileri ve iş geliştirme takımları.

5. ClickUp Satış CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış CRM Şablonu ile satış sürecinizi dönüştürün

ClickUp Satış CRM Şablonu , potansiyel müşteri yönetimini ve hesap izlemeyi basitleştirerek satış takımlarının kişileri düzenlemesini ve satış fırsatlarını hunide görselleştirmesini kolaylaştırır ve hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Müşteri iletişimlerinde ve takiplerde daha fazla netlik elde edin

Daha iyi erişim için müşteri verilerini merkezileştirin

Verimliliği artırmak için potansiyel müşteri güncellemelerini otomatikleştirin

Daha iyi kararlar almak için gerçek zamanlı satış analizleri alın

İdeal kullanım alanları: Potansiyel müşterileri verimli bir şekilde yönetmek, müşteri etkileşimlerini iyileştirmek ve büyümeyi hızlandırmak isteyen satış ekipleri, iş geliştirme yöneticileri ve hesap yöneticileri.

6. ClickUp Satış Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Raporu Şablonu ile anahtar metrikleri izleyin, performansı analiz edin ve bilinçli kararlar alın

En verimli satış takımları bile, dağınık veriler ve standartlaştırılmış metriklerin olmaması nedeniyle satış raporlamasında zorluk yaşayabilir. ClickUp Satış Raporu Şablonu, satış performansının sorunsuz bir şekilde izlenmesini ve raporlanmasını sağlar.

Bunu, toplam satışlar, ortalama anlaşma boyutu ve satış döngüsü uzunluğu gibi satış sürecinin tüm aşamalarında anahtar metrikleri izlemek için kullanabilirsiniz.

Bu şablon, satış faaliyetlerinizin kapsamlı bir görünümünü sunar. Birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir organize raporda birleştirerek trendler, dönüşüm oranları ve genel takım performansı hakkında içgörüler sağlar.

İdeal kullanıcılar: Satış raporlamasını kolaylaştırmak isteyen satış yöneticileri, iş analistleri ve takım liderleri.

7. ClickUp Satış Takip Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış İzleyici Şablonu ile satış ilerlemenizi zahmetsizce takip edin

ClickUp Satış Takip Şablonu , satış takımlarının satış süreçlerinin her yönünü yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olmak için ideal bir çözümdür. Satış performansının izlenmesinden potansiyel müşteri dönüşümünün izlenmesine ve satış süreci tahminlerine kadar, bu şablon her şeyi yapar.

Satış Takip Şablonu şunları yapmanızı sağlar:

Takımınız için satış hedefleri belirleyin ve gözden geçirin

Satışları artırmak için trendleri ve fırsatları belirleyin

Satış hedeflerine yönelik performans ve ilerlemeyi izleyin

İdeal kullanım alanları: Süreçlerini kolaylaştırmak, optimize etmek ve takım performansını artırmak isteyen satış takımları.

8. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Çağrısı Şablonu ile satış çağrılarınızı yönetin ve analiz edin

Satış takımınız, potansiyel müşterilerle saatlerce etkileşimde bulunmasına rağmen potansiyel müşterileri dönüştürmekte zorlanıyor mu? Bununla başa çıkmanın bir yolu, satış görüşmelerini analiz etmek ve potansiyel anlaşma kırıcı unsurları belirlemektir.

ClickUp Satış Çağrıları Şablonu, satış çağrılarını izlemenize ve performanslarını analiz etmenize yardımcı olabilir. Tüm müşteri etkileşimlerinin profesyonel olmasını ve aynı mesajları izlemesini sağlar.

Geciken takipler, işletmelerin potansiyel müşterileri kapatmakta zorlanmasının yaygın nedenlerinden biridir. Bu şablon, bu sorunu da çözmenize yardımcı olur. Satış çağrılarına genel bakış yapabilir ve takım üyelerine görevler atayarak hızlıca harekete geçmelerini sağlayabilirsiniz. Bu, kalıcı müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Satış boru hattınızı görselleştirin ve her bir anlaşmanın ilerlemesini izleyin

Farklı senaryolar için önceden yazılmış satış senaryolarını saklayın ve erişin

Satış hedeflerinize ulaşın

İdeal kullanım alanları: Müşteri iletişimini geliştirmek isteyen satış takımları.

9. ClickUp Satış Süreci Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Süreci Şablonu ile potansiyel müşterilerin aşamalar boyunca ilerlemesini sorunsuz bir şekilde izleyin

Müşteri odaklı satış, her kuruluşun uzun vadeli başarısının anahtarıdır. Takımların müşteri ihtiyaçlarına odaklanmasını ve daha anlamlı etkileşimler kurmasını sağlayan stratejik bir satış süreci gerektirir.

ClickUp Satış Süreci Şablonu, tüm satış sürecinizi yönetmenize ve belirli potansiyel müşteriler için kişiselleştirmenize yardımcı olur. Satış huninizdeki her adımı görselleştirmenize yardımcı olan bir yol haritası görevi görür. Satış aşamalarınızı özelleştirmek, ilerlemeyi izlemek ve her bir potansiyel müşteri ile ilişkili görevleri yönetmek için kullanabilirsiniz.

Satış faaliyetlerinizi düzenlemek için mükemmeldir, böylece takımınız uyumlu çalışabilir ve hedeflerine odaklanabilir.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Satış iş akışını kolaylaştırın

Tutarlılığı ve takımın hesap verebilirliğini artırın

Yeni satış temsilcilerini eğitin

İdeal kullanım alanları: Satış operasyonlarını iyileştirmek veya büyütmek isteyen işletmeler.

10. ClickUp Satış KPI Şablonu

Bu Şablonu İndirin Takım performansını iyileştirmek ve satış hedeflerine ulaşmak için KPI'ları ayarlayın ve yönetin: ClickUp Satış KPI Şablonu

Yüksek performanslı yetenekleri yetiştirmek ve motive etmek, işletmelerin satış hedeflerini aşmalarına yardımcı olan anahtar faktördür. Bu, stratejik KPI'lar gerektirir. ClickUp Satış KPI Şablonu, satış takımınızın performansını takip etmenizi, fırsatları belirlemenizi ve gelirinizi artırmanızı sağlar.

Bu şablonu kullanarak, satış hunisinin tüm aşamalarında ölçülebilir hedefler belirleyebilir ve anahtar performans göstergelerini (KPI) izleyebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Önemli KPI'ları tanımlayın ve izleyin

Anahtar satış metriklerinin görünürlüğünü ve anlaşılabilirliğini artırın

Satış takımına netlik ve şeffaflık sağlayın

İdeal kullanım alanları: Satış hedeflerine ulaşmak ve takım performansını artırmak isteyen işletmeler.

ClickUp ile Satış Sürecinizi Geliştirin

Ücretsiz Google E-Tablolar CRM şablonları, her satış takımı için sağlam bir başlangıç noktası sunar. Ancak, ölçeklenebilirlik ve otomasyon özelliklerinden yoksundurlar, bu da verimsiz karar almaya yol açar.

ClickUp'ın gelişmiş CRM şablonları, kendi CRM sisteminizi oluşturmanıza olanak tanıyarak imdadınıza yetişir. Satış süreçlerinize daha iyi görünürlük sağlar ve satış işlemlerini otomatikleştirerek verimliliği artırır ve maliyetleri azaltır.

İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, doğru CRM şablonu satış süreçlerinizi etkili bir şekilde yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir. Öyleyse, ne bekliyorsunuz?

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve satış çabalarınızın meyvesini alın!