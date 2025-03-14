Excel için Ücretsiz Yapılacaklar Listesi Şablonları

Görevleri yönetmek, çoğu zaman bitmeyen bir köstebek avı oyunu gibi hissettirebilir.

Bir görevi tamamladığınızda, beş görev daha açılır.

İşte bu noktada yapılacaklar listeleri devreye girer. Kendi kişisel asistanınız gibi, bir sonraki adımları takip etmenize ve görevleri ninja gibi hassasiyetle tamamlamanıza yardımcı olurlar.

Excel yapılacaklar listesi şablonlarıyla kalem ve kağıdı bir kenara bırakıp iş yükünüzü daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu Excel şablonları, her şeyi gereksinimlerinize göre özelleştirmenize olanak tanır ve tüm görevler için kullanışlıdır.

Bu makalede, sizin için en iyi ücretsiz Excel yapılacaklar listesi şablonlarını inceleyeceğiz.

🏆 Bonus: Excel şablonları yararlı olabilir, ancak makalenin ilerleyen bölümlerinde sizin için başka yapılacaklar listesi şablonları da sunuyoruz. Bize güvenin, bunları kullanmayı çok seveceksiniz!

Yapılacaklar Listesi Excel Şablonları Nedir?

Yapılacaklar listesi Excel şablonları, görevlerinizi bir Excel e-tablosunda yöneterek düzenli kalmanıza yardımcı olan kullanışlı, özelleştirilebilir araçlardır.

Görevleri atamayı, son teslim tarihlerini ayarlamayı ve gününüzün en önemli işlerine öncelik vermeyi kolaylaştırır.

Bir projeden diğerine geçerken, aile programlarını yönetirken veya okul için yapılacakları hallederken, bu şablonlar her şeyi tek bir yerde takip etmek için harika bir yoldur.

Excel yapılacaklar listesi şablonlarını daha da iyi yapan şey, çok yönlülüğüdür.

Standart bir planlayıcıdan farklı olarak, bu şablonları herhangi bir görev listesine uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu şablonlar, acil görevleri renk kodlarıyla işaretlemekten tamamlanan öğeleri filtrelemeye kadar, gerektiği kadar basit veya ayrıntılı olabilir.

Her görevin sonuna, tamamlandığında işaretleyerek tatmin edici bir his elde etmek için bir onay kutusu eklemek ister misiniz? Hadi başlayın.

Bu şablonlar, işbirliği için de harikadır. Takımınızla veya ailenizle görevleri koordine ediyorsanız, Excel dosyasını paylaşmanız yeterlidir; herkes ilerlemesini gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir.

Ayrıca, şablonlar tamamlanan görevleri ve bekleyen son tarihleri görselleştirmenize yardımcı olur, böylece hedeflerinizi asla gözden kaçırmazsınız.

İyi bir Excel yapılacaklar listesi şablonu nedir?

Sağlam bir Excel yapılacaklar listesi şablonu, görevleri not almak için bir yerden daha fazlasıdır.

Örneğin, proje görevlerini küçük parçalara ayırmanıza, haftalık rutinleri planlamanıza veya uzun vadeli hedeflerinizdeki ilerlemenizi izlemenize olanak sağlamalıdır.

Şablonda son teslim tarihlerini, öncelik düzeylerini ve ilerlemeyi izlemek için açık sütunlar bulunmalıdır. Ayrıca, gecikmiş görevleri vurgulamak veya tamamlanan görevleri işaretlemek için koşullu biçimlendirme gibi yerleşik özellikler de bulunmalıdır.

İdeal Excel yapılacaklar şablonu, birden fazla projeyi düzenlemekten seyahat için basit bir paketleme kontrol listesi oluşturmaya kadar her şeyi halledebilecek kadar esnek olmalıdır.

İdeal olarak, kullanacağınız şablon uyarlanabilir olmalı ve koşullu biçimlendirme, Gantt grafikleri ve ilerleme çubukları gibi özelliklerle önceden yüklenmiş olmalıdır.

Ayrıca okuyun: İyi Bir Yapılacaklar Sistemi Oluşturma ve Daha Verimli Olma

En İyi 10 Yapılacaklar Listesi Excel Şablonu

1. Microsoft 365'in İlerleme Takipçili Yapılacaklar Listesi Şablonu

via Microsoft 365

Microsoft 365'in İlerleme İzleyicili Yapılacaklar Listesi Şablonu, Excel şablonlarını ilk kez kullanıyorsanız başlamak için mükemmel bir yerdir. Özelleştirilebilir sütunlarla görev önceliğini, başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve yerleşik ilerleme çubuğunu kullanarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Şablon, görevleri atamanıza ve tamamlanma durumunu izlemenize olanak tanıyarak birden fazla projeyi yönetmenize yardımcı olur. Tamamlanma yüzdesini güncellediğinizde, görevler bittiğinde otomatik olarak "Tamamlandı" olarak güncellenir ve her şey düzenli kalır.

Kişisel kullanım veya proje yönetimi için olsun, bu erişilebilir şablon tamamlanan görevlerin izlenmesini çocuk oyuncağı haline getirir.

Ayrıca, tamamen özelleştirilebilir, böylece size en uygun şablonu kolayca oluşturabilirsiniz!

✨ İdeal kullanım alanları: Görevleri ve ilerlemeyi kolaylıkla yönetmek isteyen proje asistanları, takım koordinatörleri ve kişisel asistanlar

2. Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan Excel yapılacaklar listesi şablonu

via ProjectManager

Görev listenizden bunaldınız mı? Project Manager'ın Excel Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevlerinizi takip etmek çok daha kolay hale geliyor.

Bu yapılacaklar listesi şablonu, görevleri atamanıza, son teslim tarihlerini belirlemenize ve basit bir ilerleme çubuğu kullanarak ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Birden fazla projeyi yönetmek için mükemmeldir ve tamamen özelleştirilebilir. Ayrıca, ücretsiz olarak indirilebilir!

Daha fazla kontrole mi ihtiyacınız var? Yapılacaklar listenizi Gantt grafik yazılımına kolayca aktarabilir ve sorunsuz bir proje yönetimi için takımınızla işbirliği yapabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Proje görevlerini ve ilerlemeyi izlemesi gereken görev yöneticileri, operasyon liderleri ve takım liderleri

3. Vertex42.com tarafından hazırlanan Excel Yapılacaklar Listesi Şablonu

via Vertex42

Görevlerinizi (özellikle takımınızla birlikte) yönetmek için daha kapsamlı bir şablon arıyorsanız, Vertex42'nin Excel Yapılacaklar Listesi Şablonu ilerlemeyi takip etmek için ideal bir seçim olabilir.

Bu özelleştirilebilir görev izleyici şablonu, görevleri atamanıza, son teslim tarihlerini ayarlamanıza ve koşullu biçimlendirme yardımıyla önceliklerinizi belirlemenize olanak tanıyarak düzenli kalmanızı sağlar. Ayrıca, görevleri otomatik olarak filtreler, böylece bunları tercih ettiğiniz alana göre düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, birkaç tıklamayla görevleri öncelik veya tamamlanma durumuna göre sıralayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Takım izleme için kapsamlı bir görev yönetimi aracına ihtiyaç duyan takım yöneticileri, proje koordinatörleri ve süpervizörler

4. Template.net tarafından yazdırılabilir yapılacaklar listesi şablonu

Kişisel işlerinizi, birden fazla projeyi veya son projeniz için takım bütçesini yönetiyor olun, Yazdırılabilir Yapılacaklar Listesi Şablonu tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

Bu esnek Excel şablonu, görevleri kolayca atamanıza, son tarihleri belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Ayrıca görev açıklamaları veya notlar eklemek için alan da sağlar.

Sezgisel özellikleri, sayfaya kaç görev eklerseniz ekleyin, görevlerin önceliklerini belirlemeyi ve düzenli kalmayı kolaylaştırır. En iyisi, ücretsiz indirilebilir ve hem Excel hem de Google E-Tablolar'da tamamen düzenlenebilir.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla proje için esnek ve yazdırılabilir bir yapılacaklar listesine ihtiyaç duyan ofis yöneticileri, proje yöneticileri ve etkinlik planlayıcıları

5. Template.net tarafından hazırlanan Aylık Yapılacaklar Listesi Şablonu

Aylık bütçelerinizi ve günlük programlarınızı takip etmeye çalışırken boğuluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu?

Elektrik faturalarını, mortgage ödemelerini ve proje dönüm noktalarını izlemek kısa sürede zahmetli bir iş haline gelebilir.

Template.net'in Aylık Yapılacaklar Listesi Şablonu bu konuda fark yaratabilir.

Bu Excel şablonu, son tarihleri belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve tüm aylık hedeflerinizi takip etmenize olanak tanıyarak görev yönetimini kolaylaştırır.

Bu şablonun dönüm noktası izleme özelliği, aylık bütçenizi veya proje durumunuzu izlemek gibi uzun vadeli hedefler için özellikle yararlıdır. Not eklemek için kullanışlı bir boş alan da vardır.

Excel dosyası veya Google E-Tablolar olarak kaydedin ve kullanmak için yazdırın.

✨ İdeal kullanım alanları: Aylık bütçeleri ve uzun vadeli proje dönüm noktalarını izlemesi gereken bütçe yöneticileri, finansal planlamacılar ve proje koordinatörleri

6. Template.net tarafından hazırlanan Excel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Template.net'in Yapılacaklar Listesi Excel Sayfası Şablonu ile hem kısa vadeli yapılacaklarınızı hem de uzun vadeli hedeflerinizi yönetebilirsiniz.

Bu şablonun özelleştirilebilir sütunları, belirli görev ayrıntılarını eklemek ve öncelikleri belirlemek için alanları düzenlemenizi sağlar.

Koşullu biçimlendirme özelliğini kullanarak görevleri durumlarına, son tarihlerine veya öncelik düzeylerine göre kolayca vurgulayabilirsiniz.

Sıralama ve filtreleme seçenekleri, görevlerinizi kolay görünüm için düzenlemenize yardımcı olurken, yerleşik hesaplama fonksiyonları görev sürelerini ve genel ilerlemeyi izlemenizi sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Kısa vadeli görevleri ve uzun vadeli hedefleri yöneten operasyon yöneticileri, proje liderleri ve kişisel verimlilik meraklıları

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Görevleri Takip Etme

Yapılacaklar Listeleri için Excel Kullanmanın Sınırlamaları

Microsoft Excel'de yapılacaklar listelerini biçimlendirmek kolay gibi görünse de, dikkate alınması gereken birkaç sınırlama vardır:

Manuel güncellemeler: Listelerinizi sürekli olarak manuel olarak güncellemeniz gerekir; bu, birden fazla görev veya proje yönetiyorsanız zaman alıcı olabilir

Sınırlı otomasyon: Özel görev yönetimi yazılımlarından farklı olarak Excel, yinelenen görevler veya otomatik hatırlatıcılar için yerleşik otomasyon özelliği sunmaz Özel görev yönetimi yazılımlarından farklı olarak Excel, yinelenen görevler veya otomatik hatırlatıcılar için yerleşik otomasyon özelliği sunmaz

Hantal ortak kullanım: Excel e-tablosunu başkalarıyla paylaşmak, özellikle birden fazla kişi aynı anda düzenleme yapıyorsa karışıklığa neden olabilir

Gerçek zamanlı izleme yoktur: Bulut tabanlı proje yönetimi araçlarının aksine, Excel gerçek zamanlı güncelleme sunmadığından ilerlemeyi anında izlemek zordur

Karmaşık formüller: Daha gelişmiş özellikleri (Gantt grafikleri veya özel biçimlendirme gibi) kullanmak, Excel'in fonksiyonları hakkında bilgi gerektirir ve bu, yeni başlayanlar için zor olabilir

Görev bağımlılıkları yok: Proje yönetimi yazılımlarının aksine, Excel, karmaşık projeler için çok önemli olan bağımlılıklara dayalı görevleri kolayca desteklemez

Ayrıca okuyun: Hayatınızı Kolaylaştıracak En İyi 10 AI Yapılacaklar Listesi Uygulaması

Alternatif Yapılacaklar Listesi Şablonları

Yapılacaklar listesi biçimlendirme, sıralama ve görev izleme ile proje yönetimini birleştiren bir platform olduğunu söylesek ne dersiniz?

ClickUp, yapılacaklar listelerinizi daha güçlü bir şeye dönüştürebilir.

Birden fazla özelleştirilebilir durum görünümü ve entegre proje yönetimi özellikleriyle ClickUp'ın ücretsiz şablonları, pazarlama takımınızı yönetiyor veya görevlerinizi izliyor olsanız da tüm günlük gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır.

İşte deneyebileceğiniz ClickUp'ın en iyi alternatif yapılacaklar listesi şablonları:

1. ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İş Yapılacaklar Şablonu ile görevleri sorunsuz bir şekilde düzenleyin ve önceliklendirin!

Bitkilerinizi sulamayı veya, örneğin, elinizdeki işlerin çokluğu nedeniyle geçen haftanın teslimatlarını kontrol etmeyi unutan biri misiniz?

ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu, görevlerinizi net adımlara ayırarak düzenli kalmanıza yardımcı olabilir.

"İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi Özel Durumlar ve "Görev Türü" veya "Öncelik" gibi Özel Alanlar içeren bu görev izleyici şablonu, görevleri önceliklendirmenize ve atamanıza, son teslim tarihlerini ayarlamanıza ve ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.

Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm haftanızı veya ayınızı tek seferde planlayabilirsiniz. Görevler Liste Görünümü, en yüksek önceliği belirlemeniz gerektiğinde her şeyi takip etmenizi sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: İş projeleri için görevleri düzenlemek ve önceliklendirmek isteyen operasyon yöneticileri, takım liderleri ve üst düzey yöneticiler

2. ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için uygun şablonuyla görevlerinizi basitleştirin!

Günlük görevleriniz için sade ve temel bir çözüm arıyorsanız, ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu tam size göre.

Bu şablon, yeni başlayanlar için mükemmeldir. Kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir bir kurulum sunarak saniyeler içinde başlamanıza olanak tanır.

İlerlemeyi takip etmenizi ve zahmetsizce düzenli kalmanızı sağlar. Görevlerinizi Pano Görünümü veya Liste biçimlerinde görüntüleyin ve iki basit durumla filtreleyin: "Tamamlandı" ve "Yapılacak"

Kişisel görevleri yönetirken veya projeleri yürütürken, bu şablonu iş akışınızı takip etmek için tamamen uyarlayabilirsiniz!

✨ İdeal kullanım alanları: Basit bir görev yönetimi aracı arayan yeni başlayan profesyoneller, idari asistanlar ve proje koordinatörleri

3. ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın özelleştirilebilir Günlük Yapılacaklar Şablonu ile günlük hedeflerinizi gerçekleştirin!

Market alışverişinizi düzenlemekten iş gününüzü planlamaya kadar, ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu günlük ihtiyaçlarınız için mükemmeldir.

Bu yeni başlayanlar için uygun görev izleyici şablonu, görevleri önceliklendirmenize, son teslim tarihlerini ayarlamanıza ve günlük ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

"Seri Sayacı", "Kategori" ve daha fazlası gibi Özel Alanlar ile bu şablon, alışkanlıkları izlemek ve oluşturmak için çok uygundur.

Şablonun otomatik hatırlatıcıları ve dönüm noktaları ile birden fazla projeyi takip edebilir ve her şeyi zamanında tamamlayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük görevleri ve kişisel hedefleri yöneten ofis yöneticileri, serbest çalışanlar ve takım liderleri

4. ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takvim Şablonu ile düzenli kalın ve hiçbir son tarihi kaçırmayın!

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, daha iyi organizasyon ve odaklanma için günlük, haftalık veya aylık görevlerinizi grafik olarak göstermenize yardımcı olan tek sayfalık bir şablondur.

Ay boyunca birden fazla son teslim tarihi olan bir takım projesini yönettiğinizi hayal edin.

Bu şablonla görevleri hızlıca atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve her şeyi yeni bir takvim biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Sadece sorumluluklarınıza odaklanmanız mı gerekiyor? Rolüne Göre Görünüm'e geçin ve yalnızca görevlerinizi görün, iş yükünüzü kolayca önceliklendirin.

Ya da, birçok ayrıntının olduğu büyük bir aile etkinliği planladığınızı varsayalım. Bu şablonu kullanarak görevleri planlayıp aile üyelerine atayabilir, mekan rezervasyonlarının son tarihlerini izleyebilir ve hatta önemli tarihler için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Yaklaşan toplantıları ve her toplantıdan önce tamamlanması gereken görevleri gösteren kullanışlı Toplantı İsteği Görünümü içerir.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük, haftalık veya aylık programlar üzerinden görevleri ve son teslim tarihlerini izleyen etkinlik planlayıcıları, proje yöneticileri ve yönetici asistanları

5. ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın düzenli Etkinlik Listesi Şablonu ile karmaşık projeleri verimli bir şekilde kolaylaştırın!

Aynı anda birkaç müşteri projesinde çalıştığınızı hayal edin.

ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu ile görevleri müşteriye göre düzenleyebilir, her projenin ilerlemesini takip edebilir ve son teslim tarihlerinin çakışmamasını sağlayabilirsiniz.

Takvim Görünümü yaklaşan etkinlikleri bildirirken, Gantt grafiği iş yükünüzü etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, İş Yükü Görünümü'nü kullanarak her proje için verimli kaynak yönetimi sağlayabilirsiniz.

"Proje Yöneticisi" ve "Tamamlanma İlerlemesi" gibi Özel Alanlar ile görevleri projeye göre önceliklendirebilir ve her şeyin yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Müşteri proje yöneticileri, hesap yöneticileri ve aynı anda birden fazla müşteri projesini yöneten takım liderleri

6. ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın çok yönlü Görev Yönetimi Şablonu ile iş yükü kaosunu zahmetsizce yenin!

İşler dağ gibi birikiyorsa, ClickUp Görev Yönetimi Şablonu programınızı basitleştirmek ve düzenlemek için en iyi seçeneğiniz olabilir.

Bu çok yönlü görev izleyici şablonu, işlerinizi üç listeye ayırmanıza olanak tanır: Eylem öğeleri, Fikirler ve Birikmiş işler. Görevleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ardından "Departman" Özel Alanına göre filtreleyerek görevleri departmana göre izleyin.

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var? "Atanan Kişi" ve "Öncelik" gibi önceden mevcut Özel Alanları kullanın veya görevleri daha ayrıntılı bir şekilde yönetmek için kendi alanlarınızı oluşturun.

Yapılacaklar listenizi her zamankinden daha kolay yönetmenizi sağlayan kullanıma hazır bir çözümdür!

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla takımda karmaşık görevleri ve iş yükünü yöneten proje yöneticileri, takım liderleri ve operasyon koordinatörleri

7. ClickUp Taşınan Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın hepsi bir arada Taşınma Şablonu ile bir sonraki taşınmanızı stressiz hale getirin!

Her şablon, büyük değişiklikler sırasında (ev veya ofis taşıma gibi) hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmamıştır. İşte burada ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu devreye girer.

Bu şablon, taşınmanızla ilgili belirli görevleri izler. Paketleme, zamanlama veya lojistik planlama gibi görevleri yönetilebilir adımlara ayırır.

Özel Durumlar ve Gantt grafik görünümü ile ilerlemenizi görselleştirebilir ve sorunsuz bir geçiş sağlayabilirsiniz. Hiçbir şeyin unutulmamasını sağlamak ve yeni taşınmanızı stressiz ve odaklanmış hale getirmek için mükemmeldir!

Taşıma Aşamaları Görünümü'nü kullanarak taşıma işleminin genel ilerlemesini izleyin, Başlangıç Kılavuzu Görünümü ise taşıma işlemini verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olacak ipuçları sunar.

✨ İdeal kullanım alanları: Tesis yöneticileri, ofis yöneticileri ve sorunsuz geçişler için taşınma görevlerini planlayan ve organize eden ev sahipleri

8. ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın özelleştirilebilir Yapılacaklar Listesi Şablonu ile hayallerinizi hedeflere dönüştürün

Gelecek yıl için yapılacaklar listenizi planladınız mı? Henüz planlamadıysanız, ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu'nu kullanarak hayallerinizi ulaşılabilir hedeflere dönüştürebilirsiniz.

Bu görev izleyici şablonu, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Özel Alanlar ("Kıtalar", "Hedefler" ve "İlgili Kişiler") ziyaret ettiğiniz yerlerden yediğiniz yemeklere kadar deneyimlerinizi kategorize etmek ve izlemek için idealdir.

Derecelendirmeye Göre Görünüm, önce neye öncelik vereceğinize karar vermenize yardımcı olurken, Kişilere Göre Görünüm, arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle planladığınız etkinlikleri izlemenize yardımcı olur.

Hemen planlamaya başlayın ve hayallerinizin listesinin gerçeğe dönüşmesini izleyin!

✨ İdeal kullanım alanları: Kişisel gelişim meraklıları, yaşam koçları, seyahat planlayıcıları ve hayallerini ve isteklerini eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürmek isteyen herkes

9. ClickUp Ders Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sınıf Ödevleri Şablonu ile ödevleri ve notları kolayca yönetin!

Öğretmenler, bu sizin için! ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, ödevlerinizi, notlarınızı ve öğrencilerin ilerlemelerini tek bir yerden yönetmenizi sağlar. İster küçük bir gruba ders veriyor ister birkaç sınıfı yönetiyor olun, bu şablon düzenli ve programınıza sadık kalmanıza yardımcı olur, böylece en önemli şeye, yani öğrencilerinizin başarısına odaklanmak için zaman kazanırsınız!

"İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlar ve "Not" ve "Kapsanan Konular" gibi alanlarla, sınıfınızda yapılacakları düzenlemek artık çocuk oyuncağı!

✨ İdeal kullanım alanları: Sınıf ödevlerini ve öğrencilerin ilerlemesini yöneten öğretmenler, profesörler ve akademik koordinatörler

10. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Di ClickUp'ın Getting Things Done şablonuyla görevleri zahmetsizce düzenleyin ve verimliliğinizi artırın!

ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu, David Allen'ın GTD sistemine dayalı olarak oluşturulmuştur ve görevleri eyleme geçirilebilir adımlara kolayca dönüştürür. Dahil edilen Kılavuz Belgesi, yeni kullanıcıların başlangıç yapmasını kolaylaştırır.

Sonraki Eylemler, Hatırlatıcı Dosyası ve Haftalık İnceleme gibi önceden kaydedilmiş yedi liste ile şablon, GTD sürecinin her adımında size yol gösterir.

Şablon ayrıca "Blok", "Bağlam" ve "Çaba" gibi Özel Alanlar içerir ve işlerinizi net bir şekilde izlemeniz için gerekli araçları sağlar. İşleri verimli bir şekilde halletmeye hazır takımlar ve bireyler için mükemmeldir!

✨ İdeal kullanım alanları: Verimlilik meraklıları, proje yöneticileri ve GTD sistemini kullanarak görevleri aciliyet ve bağlama göre düzenleyen yoğun profesyoneller

11. ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak ev tadilatı hedeflerinizi başarıyla gerçekleştirin!

Mutfağınızı yenilemek veya evinizin tamamını baştan aşağı değiştirmek istiyorsanız, bu şablon sorunsuz ve stressiz bir yenileme süreci sağlayacaktır!

ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu ile yüksek öncelikli görevleri düzenleyebilir, proje bütçelerini ayarlayabilir ve tadilat yol haritasının her adımını izleyebilirsiniz. Görevleri başlangıç tarihine göre düzenlemek için Liste Görünümü'nü, görevlerin ilerlemesine göre izlemek için Pano Görünümü'nü kullanın.

Bu proje yönetimi şablonu, birden fazla yüklenici ve malzeme yönetiminden zaman çizelgelerinin planlanmasına kadar her şeyi tek bir yerde tutarak her şeyi basitleştirir.

✨ İdeal kullanım alanları: Ev sahipleri, yenileme proje yöneticileri ve ev iyileştirme görevlerini ve zaman çizelgelerini denetleyen iç mimarlar

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için 9 maddelik proje yönetimi kontrol listesi

ClickUp ile Yapılacaklar Listenizi Tamamlayın

Gerçeği kabul edelim: Eski usul yapılacaklar listeleri yararlıdır, ancak sizi ancak bir yere kadar götürebilir.

Not almak için kullanışlıdırlar, ancak projeleri (hem kişisel hem de iş) yönetmek için çok daha kapsamlı bir şeye ihtiyaç vardır.

İşte burada ClickUp'ın yapılacaklar listesi şablonları devreye girer.

Ev taşıma, proje bütçesini izleme veya günlük görevleri tamamlama gibi belirli senaryolar için oluşturulmuş, önceden tasarlanmış özelleştirilebilir bir deneyim sunar.

ClickUp ile, ev projelerinden iş taahhütlerine kadar yapılacaklar listenizdeki tüm görevleri kolayca yönetebilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve yapılacaklar listenizi güvenle halledin!