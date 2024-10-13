Zendesk Vs. Salesforce: İşiniz için Doğru CRM'yi Bulun

Doğru CRM'yi seçmek, takımınızın müşterilerle etkileşim kurma ve günlük işlemleri yönetme şeklini değiştirebilir.

Zendesk ve Salesforce gibi araçlar, farklı iş ihtiyaçlarına ve kullanıcı tercihlerine uygun benzersiz özellikler sunmalarıyla öne çıkıyor. Bu satış ve pazarlama araçları, müşteri iletişimi ve ilişki yönetimi konusundaki konuşmaları domine ediyor ve iş süreçlerinizi otomatikleştirme sözü veriyor.

Ancak aralarından seçim yapmak kolay değildir. Her iki platform da kullanışlı özellikler sunar, ancak kullanıcı deneyimleri ve belirli uygulamaları büyük ölçüde farklılık gösterir.

Bu blogda, her iki aracın güçlü ve zayıf yönlerini inceleyecek ve takımınız için en uygun CRM'nin hangisi olabileceğini göreceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım.

Zendesk nedir?

Zendesk, müşteri hizmetleri verimliliğini ve etkileşim yönetimini geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir CRM aracıdır.

AI destekli otomasyon, canlı sohbet, biletleme ve kapsamlı bir bilgi tabanı dahil olmak üzere çeşitli özellikleri bir araya getirir. Diğer müşteri desteği araçlarının yanı sıra, müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırmak isteyen işletmeler için iyi bir seçimdir.

Zendesk, müşteri verilerini entegre ederek ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak, şirketlerin kişiselleştirilmiş ve zamanında müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olur ve her etkileşimin değer katmasını ve sadakat oluşturmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların fikir alışverişinde bulunabileceği, sorunları çözebileceği ve en iyi uygulamaları paylaşabileceği erişilebilir topluluk forumları da vardır.

Zendesk özellikleri

Zendesk, müşteri etkileşimlerini optimize etmek ve takım verimliliğini artırmak için tasarlanmış güçlü bir özellik paketi sunar.

En etkili CRM özelliklerini keşfedelim.

1. Özellik #1: Tam boru hattı görünürlüğü

via Inetsoft

Zendesk CRM, satış boru hattının görünürlüğünü sağlar. Bu, çeyrek sonu sürprizlerinden kaçınmak isteyen tüm satış takımları için çok önemli bir özelliktir. Bu özellik, satış boru hattınızı gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde tahmin etmenizi ve yönetmenizi sağlar.

Satış sürecinizin her bölümünü planlamak, izlemek ve analiz etmek için yardım masası araçlarıyla, sonuçlarınızı etkilemeden potansiyel sorunları tespit edebilirsiniz. Bu düzeyde içgörü, operasyonlarınızı kolaylaştırarak her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

Takımınız, gerçek zamanlı veriler ve analizlerle performansı optimize eden ve tutarlı gelir artışı sağlayan bilinçli kararlar alabilir.

2. Özellik #2: Takım verimliliği özellikleri

via Softwareadvice

Zendesk'in verimlilik özellikleri satış süreçlerinizi nasıl kolaylaştırır?

İletişim ve anlaşma yönetimi: Tüm önemli müşteri bilgilerinin tek bir erişilebilir yerde depolandığı Zendesk'te iletişim bilgilerini ve anlaşmaları yönetin. Tüm önemli müşteri bilgilerinin tek bir erişilebilir yerde depolandığı Zendesk'te iletişim bilgilerini ve anlaşmaları yönetin. Zendesk entegrasyonları, takımınızın bilinçli kararlar almak ve etkileşimleri kişiselleştirmek için ihtiyaç duyduğu bağlamı sağlar

Etkinlik izleme: İster aramalar, e-postalar ister toplantılar olsun, Zendesk'in etkinlik izleme özelliği her takım üyesinin eylemlerine ilişkin net bir genel bakış sunar

Potansiyel müşteri oluşturma ve yönetimi: Müşteri segmentasyonundan otomatik takip e-postalarına kadar, bu araçlar takımınızın en umut verici potansiyel müşterilere odaklanmasını sağlar

Görev Otomasyonu ve Tetikleyiciler: İster yeni bir kişiye hoş geldiniz e-postası göndermek ister temsilcileri kapanış tarihi yaklaşan bir anlaşma hakkında uyarmak olsun, otomasyon iletişim ve işlemlerde tutarlılık sağlar

3. Özellik #3: AI destekli botlar

via Venturebeat

Zendesk AI, karmaşık müşteri etkileşimlerini standart botlardan daha verimli bir şekilde yönetmek için akıllı temsilciler kullanır. Bu AI temsilcileri, yaygın soruları ve destek sorunlarını bağımsız olarak çözer. Bu özellik sayesinde, müşteri hizmetleri temsilcileriniz daha karmaşık ve yüksek değerli etkileşimlere odaklanabilir.

Yapay zeka destekli botlar, kaliteden ödün vermeden müşteri desteğini ölçeklendirmek için çok önemlidir ve işletmelerin yoğun dönemlerde bile yüksek müşteri memnuniyeti oranlarını korumasına olanak tanır.

Zendesk fiyatlandırması

Takım: Aylık 25 $/temsilci

Büyüme: Aylık 69 $/temsilci

Profesyonel: Aylık 149 $/temsilci

Enterprise: Aylık 169 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Salesforce nedir?

Salesforce, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve iş süreçlerinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlayan bulut tabanlı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformudur.

Verileri merkezileştirerek, görevleri otomatikleştirerek ve çeşitli iş fonksiyonlarında eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak müşteriler, potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurma becerinizi geliştirir.

Platform ölçeklenebilir ve her boyutta ve sektördeki işletmeler için uygundur, sürekli gelişen bir pazarda büyümenize ve uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Salesforce CRM özellikleri

Salesforce CRM özellikleri, müşteri yolculuğunun her temas noktasını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve bu da onu ölçeklendirme ve yenilik yapmak isteyen işletmeler için vazgeçilmez bir platform haline getirir.

Öne çıkan Salesforce hizmet bulut özelliklerine bir göz atalım:

1. Özellik #1: Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri

salesforce aracılığıyla

Salesforce, büyük miktarda veriyi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren gelişmiş raporlama ve analiz araçlarına sahiptir. Müşteri etkileşimlerini ve satış performansını analiz ederek, veriye dayalı kararlar almanızı sağlayan eğilimleri ve kalıpları belirleyebilirsiniz.

Bu özellikler, pazar değişikliklerini önceden tahmin etmenizi ve CRM stratejilerinizi gerçek zamanlı olarak iyileştirmenizi sağlayarak işinizin her zaman bir adım önde olmasını sağlar.

2. Özellik #2: Salesforce CRM verimlilik özellikleri

Salesforce CRM, çeşitli satış süreçlerini kolaylaştıran gelişmiş hizmet masası araçlarını entegre ederek tüm kuruluşunuzda verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

Salesforce CRM'deki bazı anahtar verimlilik özelliklerine daha yakından bakalım:

Kapsamlı müşteri profilleri: Müşteri yaşam döngüsü boyunca veri noktaları içeren ayrıntılı müşteri profilleri elde edin. Bu entegrasyon, işletmelerin geçmiş etkileşimler, satın alma geçmişi ve gelecekteki ihtiyaçlar dahil olmak üzere her müşteriye ilişkin 360 derecelik bir görünüm elde etmesini sağlar

Alıcı etkileşimi: CRM'nize entegre edilmiş özel etkileşim stratejileriyle potansiyel müşterilerle etkileşimi geliştirin. Bu özellik, kişiselleştirilmiş iletişim ve takip işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyarak daha etkili iletişim ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlar

Satış Analitiği: Tableau gibi entegre araçları kullanarak satış eğilimlerini görselleştirin, takım performansını izleyin ve gelirleri daha doğru bir şekilde tahmin edin

Gelir zekası: Dahili araçlar, satış sürecine derinlemesine görünürlük sağlayarak darboğazları belirlemenize, anlaşma sonuçlarını tahmin etmenize ve stratejileri gerçek zamanlı olarak iyileştirmenize yardımcı olur

3. Özellik #3: AI Destekli İçgörüler (Salesforce Einstein)

Salesforce CRM'nin yapay zeka bileşeni olan Salesforce Einstein, hizmet bulut verilerinizi gerçek zamanlı olarak analiz ederek güçlü içgörüler sunar.

Bu özellik, tahmine dayalı analitiği otomatikleştirir, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmeye yardımcı olur ve süreçleri optimize ederek takımınızın daha hızlı karar almasını sağlar.

Einstein'ın yetenekleri, müşteri ihtiyaçlarını ve trendleri önceden tahmin etmenizi sağlayarak stratejilerinizin her zaman müşteri beklentileri ve pazar dinamikleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Aylık 25 $/kullanıcı

Pro Suite: Aylık 100 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 165 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 330 $/kullanıcı

Einstein 1 Satış: Aylık 500 $/kullanıcı

Zendesk ve Salesforce: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Zendesk hem de Salesforce, müşteri sorgularını çözmek ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü CRM araçları sunar. Birçok benzerlikleri olsa da, özellikleri farklı iş ihtiyaçlarına ve kullanım durumlarına hitap eder.

İşte anahtar alanlarda karşılaştırmaları:

Özellik #1: Boru hattı görünürlüğü

Zendesk

Zendesk, satış ekiplerinin satış süreçlerini daha iyi tahmin etmelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan eksiksiz bir süreç görünürlüğü sağlar. Satış sürecinin tüm aşamalarını planlamaya, izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olarak, sonuçları etkilemeden potansiyel sorunları belirlemenize yardımcı olur.

Salesforce

Salesforce de, müşteri etkileşimlerini ve satış performansını izlemeye yardımcı olan gelişmiş analitiklerle güçlü bir boru hattı görünürlüğü sunar. Salesforce'un kendi yapay zekası Einstein ile entegrasyon, bu yetenekleri geliştirerek öngörüsel içgörüler ve öneriler sağlar.

🏆Kazanan: Beraberlik. Her iki platform da boru hattı görünürlüğü sağlamada mükemmeldir, ancak Salesforce'un AI entegrasyonu, daha derin analitik yetenekler ve tahmine dayalı içgörüler gerektiren kuruluşlar için Zendesk'ten bir adım önde olabilir.

Basit satış süreçlerine sahip küçük takımlar için Zendesk'in daha basit ve kullanıcı dostu arayüzü daha çekici olabilir.

💡 Profesyonel ipucu: Müşteriler ve tüketiciler arasındaki farkı anlayarak müşteri tutma yolculuğunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve markanız için yeni müşteriler çekmek için en iyi teknikleri kullanın!

Zendesk

Zendesk, iletişim ve anlaşma yönetimi, etkinlik izleme ve potansiyel müşteri yönetimi gibi temel satış araçlarını merkezileştirerek verimliliği artırır. Otomasyon özellikleri ve özelleştirilebilir tetikleyicileri, rutin görevleri kolaylaştırarak satış temsilcilerinin satışa odaklanmasını sağlar.

Salesforce

Salesforce, satış gücü otomasyonu ve Slack gibi platformlar aracılığıyla işbirliği gibi kapsamlı bir araç setiyle verimliliği artırır. Ölçeklenebilir özellikleri, büyümeyi ve karmaşık satış döngülerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

🏆Kazanan: Kazanan, ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Salesforce, özellikle büyük kurumsal şirketler veya karmaşık satış süreçleri olan şirketler için iyi bir iş çıkarır. Zendesk, kapsamlı özelleştirme yerine kullanım kolaylığı ve basitliği ön planda tutan işler için daha uygun olabilir.

Özellik #3: AI yetenekleri

Zendesk

Zendesk, rutin soruları ve destek görevlerini yerine getiren akıllı botlar aracılığıyla müşteri hizmetlerini geliştirmek için yapay zeka kullanır. Bu, insan temsilcilerin karmaşık ve yüksek değerli etkileşimlere odaklanmalarını sağlayarak genel müşteri desteği verimliliğini artırır.

Salesforce

Salesforce Einstein, derin öğrenme ve tahmine dayalı analitiği doğrudan CRM'ye entegre ederek, kişiselleştirilmiş müşteri içgörüleri sunarak ve satış ve pazarlama operasyonlarındaki çok çeşitli görevleri otomatikleştirerek yapay zekayı bir adım daha ileriye taşır.

🏆Kazanan: Önceliğiniz, hizmet temsilcilerini desteklemekle kalmayıp, tahmine dayalı analitik yoluyla satış ve pazarlama stratejilerini de yönlendiren gelişmiş yapay zeka ise, Salesforce açık ara kazanan. Ancak, Zendesk'in hedefli AI araçları, öncelikle müşteri desteği araçlarının verimliliğini artırmak için AI'ya ihtiyaç duyan kuruluşlar için fazlasıyla yeterlidir.

Zendesk Vs. Salesforce: Reddit Yorumları

Reddit'te kullanıcılar, Zendesk ve Salesforce gibi CRM araçlarının avantajları ve dezavantajları hakkında derinlemesine tartışmalar yürütüyor ve genellikle farklı deneyimlerini ve kullanım örneklerini paylaşıyor.

Reddit'te kullanıcıların her iki uygulama hakkında ne söylediklerini öğrenelim. Salesforce için bir kullanıcı şöyle bahsetmiştir:

Salesforce bize, ihtiyaçlarınızın %90'ını karşılayan, sadece biraz yapılandırma ile tam olarak istediğiniz hale getirebileceğiniz bir ürün olarak satıldı. Ancak, ihtiyaçlarımızın sadece %30'unu karşıladığını ve çok fazla geliştirme gerektirdiğini görüyoruz. Özellikle, belirli türdeki vakaları belirli türdeki temsilcilere yönlendirmek için kullandığımız omnichannel özelliği.

Salesforce bize, ihtiyaçlarınızın %90'ını karşılayan, sadece biraz yapılandırma ile tam olarak istediğiniz hale getirebileceğiniz bir ürün olarak satıldı. Ancak, ihtiyaçlarımızın sadece %30'unu karşıladığını ve çok fazla geliştirme gerektirdiğini görüyoruz. Özellikle, belirli türdeki vakaları belirli türdeki temsilcilere yönlendirmek için kullandığımız omnichannel özelliği.

Bu, Salesforce'un güçlü olmasına rağmen, belirli ihtiyaçları karşılamak için genellikle önemli ölçüde özelleştirme ve geliştirme gerektirdiği yönündeki yaygın görüşü yansıtmaktadır.

Buna karşılık, bir kullanıcı Zendesk'ten duyduğu memnuniyetsizliği şöyle dile getirdi:

Zendesk berbat. Sipariş formunu imzaladıktan sonra Zendesk destek aracı sıfır. Çok sayıda sorunumuz var ve kimse bize geri dönmüyor... Şimdi bize sözleşmedeki tutarın 4 katını fatura ettiler ve kimse cevap vermiyor.

Zendesk berbat. Sipariş formunu imzaladıktan sonra Zendesk destek aracı sıfır. Çok sayıda sorunumuz var ve kimse bize geri dönmüyor... Şimdi bize sözleşmedeki tutarın 4 katını fatura ettiler ve kimse cevap vermiyor.

Zendesk'ten Salesforce'a geçiş yapan başka bir kullanıcı kapsamlı bir görünüm paylaştı:

Zendesk'ten Salesforce'a geçtik ve operasyon ekibimiz bundan hiç memnun değil. Bu hayal kırıklığı, tüm organizasyonu Salesforce'a karşı düşmanca bir tavra sürükledi. Hatta, Zendesk'ten Salesforce'a geçmek için oldukça uzun süren bir proje sonrasında, vakaları daha operasyon dostu bir şekilde yönetmek için Salesforce ile entegre olan üçüncü bir tarafı devreye sokmak için daha da fazla para harcamak zorunda kaldılar.

Zendesk'ten Salesforce'a geçtik ve operasyon ekibimiz bundan hiç memnun değil. Bu hayal kırıklığı, tüm organizasyonu Salesforce'a karşı düşmanca bir tavra sürükledi. Hatta, Zendesk'ten Salesforce'a geçmek için oldukça uzun süren bir proje sonrasında, vakaları daha operasyon dostu bir şekilde yönetmek için Salesforce ile entegre olan üçüncü bir tarafı devreye sokmak için daha da fazla para harcamak zorunda kaldılar.

Bu tartışmalar, Zendesk ve Salesforce arasındaki seçimin genellikle belirli kurumsal ihtiyaçlara ve beklentilere bağlı olduğunu vurgulamaktadır.

Salesforce, son derece özelleştirilebilir ancak potansiyel olarak karmaşık ve uygulaması maliyetli bir araç olarak algılanmaktadır. Buna karşılık, Zendesk daha basit ve kullanıcı dostu olarak görünür, ancak ilk satın alma işleminden sonra müşteri desteği konusunda eksiklikler gösterebilir.

ClickUp ile tanışın — Zendesk ve Salesforce'un en iyi alternatifi

ClickUp, verimliliği ve müşteri etkileşimini artırmak için yüksek esneklik ve güçlü özellikleri bir araya getiren çok yönlü bir platform sunar.

ClickUp'ın müşteri ilişkilerinizi ve satış süreçlerinizi yönetmek için en iyi Zendesk ve Salesforce alternatiflerinden biri olduğunu öğrenin.

1. ClickUp'ın Birinci Sırada Olduğu Alan: Takımlar için CRM

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın takımlar için CRM'si ile satış süreçlerini ve müşteri etkileşimini yönetin

ClickUp'ın Takımlar için CRM Çözümü, müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Satış boru hattınızı görselleştirmek, hesapları izlemek ve yönetmek ve müşteri iş akışlarını kolaylaştırmak için kapsamlı bir araç seti sunar.

ClickUp ile takımınız verimli bir şekilde işbirliği yapabilir ve her müşteri etkileşiminin etkili olmasını sağlayabilirsiniz. ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Özelleştirilebilir alanlar ve görevler, belgeler ve diğer veri noktaları arasındaki bağlantılarla ideal CRM sisteminizi oluşturun

Kanban panoları, listeler veya tablo görünümlerini kullanarak satış boru hattınızı yönetin ve görüntüleyin, böylece potansiyel müşteriden müşteriye kadar işlemlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve özel iş akışları oluşturarak tüm müşteri etkileşimlerinde tutarlılık ve verimlilik sağlayın

50'den fazla özelleştirilebilir gösterge paneli bileşenini kullanarak satış performansını, müşteri etkileşim metriklerini ve diğer önemli iş göstergelerini izleyin

Özel etiketler ve filtreler kullanarak hesapları düzenleyin, belirli müşteri verilerine veya hesaplara hızlıca erişin ve bunlar arasında kolayca gezinin

2. ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Müşteri Desteği için ClickUp

Bu Şablonu İndirin Müşteri desteği için ClickUp ile anında yardım almak üzere birden fazla atanan kişi belirleyin

Müşteri desteği için ClickUp, müşteri bilgilerinin organizasyonunu kolaylaştırarak müşteri başarısını artırır. Bu platform, müşteri etkileşimlerini ve verilerini iyi organize edilmiş ve erişilebilir tutarak müşteri başarı takımlarınızı güçlendirir ve birinci sınıf bir hizmet deneyimi sunar.

ClickUp ile, tek bir sezgisel arayüzde müşteri ilişkileri ve destek görevlerinin tüm yönlerini etkin bir şekilde yönetin. Müşteri taleplerini ve sorunlarını ele alma verimliliğini artırır.

ClickUp ile yapabilecekleriniz:

Sorunlara göre belirli özel alanlarla iş akışlarını özelleştirin

Ortak sorunları işaretlemek ve birbirine bağlamak için etiketler kullanarak görevlere öncelik verin ve kritik sorunlara odaklanın

Slack, Google Drive ve daha fazlası gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Outlook ve Gmail ile e-posta yönetimini ve dönüşümleri kolaylaştırın

Dropbox ve OneDrive'dan ek dosyalarla görev yönetimini geliştirin

3. ClickUp Bir Üst Sırada #3: ClickUp CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir CRM şablonuyla CRM çabalarınıza hızlı bir başlangıç yapın

ClickUp CRM şablonu, potansiyel müşteri yönetimi, müşteri ilişkileri ve satış sürecini kolaylaştırmak isteyen yeni başlayanlar (ve hatta liderler) için mükemmeldir. Kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir bir klasör sunarak saniyeler içinde başlamanızı sağlar.

Şablon, tam özellikli bir müşteri ilişkileri yönetim sisteminin tek bir çatı altında hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar. Bu CRM şablonu ile takımlarınız şunları yapabilir:

Dönüşüm oranlarını ve takip doğruluğunu artırmak için potansiyel müşterileri sistematik olarak düzenleyin ve izleyin

İlişki yönetimini ve hizmet özelleştirmesini geliştirmek için tüm müşteri iletişimlerinin ayrıntılı kaydını tutun

CRM'yi işinizin özel ihtiyaçlarına uyarlayın, iş akışlarını ve veri organizasyonunu kişiselleştirin

Hemen kullanıma hazır önceden yapılandırılmış ayarlarla, tam fonksiyonlu bir CRM sistemini hızla devreye alın

Doğru CRM'yi Bulmak: Yetenekleri Kullanım Senaryolarınızla Dengelemek

Doğru CRM yazılımını seçmek, kuruluşunuzdaki verimliliği artırmak ve iletişimi kolaylaştırmak için çok önemlidir. Zendesk ve Salesforce gibi CRM yazılım örnekleri, farklı özelliklere sahip güçlü yazılım çözümleri sunarken, bunların uygulanması karmaşık olabilir ve önemli bir yatırım gerektirebilir.

Bu da, bütçe kısıtlamaları olan KOBİ'ler ve yeni kurulan şirketler için zorlu bir seçim haline getiriyor.

ClickUp, özelleştirilebilir şablonlar ve entegrasyonlarla çeşitli CRM ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir platform sunan, çok yönlü ve uygun maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yüksek fiyat etiketi olmadan müşteri etkileşimlerini optimize etmek isteyen işletmeler için ClickUp, takımınızla birlikte büyüyen ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve esnek özellikleri, belirli iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

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