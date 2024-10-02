Azure DevOps ve Jira: 2025'te Hangisi En İyisi?

Proje yöneticileri ve mühendisler, yönetimle ilgili her şey için kullanacakları araçlar arasında sık sık tartışırlar. Azure DevOps ve Jira, çoğu zaman bu listenin bir parçasıdır.

Elbette, geliştiriciler Azure DevOps'u iş akışlarıyla sorunsuz entegrasyonu nedeniyle severken, proje yöneticileri Jira'nın tanıdık çevik panolarına sadık kalıyor.

Bu, klasik bir araç çekişmesi örneğidir. 🪢

Benzer bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, bu iki seçenek arasında karar vermenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Bu blogda, Azure DevOps ve Jira'yı karşılaştırarak, araç setinize eklemeye değer olanı güvenle seçebilmenizi sağlayacağız. 🎯

Azure DevOps nedir?

Azure DevOps, yüksek kaliteli uygulamaları planlamak, kodlamak, test etmek ve dağıtmak için gerekli araçlarla donatılmış Microsoft'un bulut tabanlı platformudur.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformu, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan uçtan uca bir DevOps iş akışı araç zinciri sunar. Azure DevOps, geliştiriciler, proje yöneticileri ve katkıda bulunanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran entegre özelliklerle verimli işbirliği sağlar.

Ayrıca, tam araç seti arasından seçim yapabilir veya mevcut iş akışınıza uygun hizmetleri seçebilirsiniz. Tüm bunlara bir web tarayıcısı veya Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) müşterisi aracılığıyla erişebilirsiniz.

Azure DevOps özellikleri

Azure DevOps, yazılım geliştirme ve proje yönetimini destekleyen bir dizi aracı bir araya getirir. Planlama ve işbirliğinden derleme ve dağıtımların otomasyonuna kadar her şeyi kapsar ve takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Azure DevOps'un bazı özelliklerini inceleyelim. 👇

Özellik #1: Uçtan uca araç seti

Azure DevOps'ta repos

Azure DevOps, geliştirme yaşam döngüsü boyunca size yardımcı olacak bir dizi hizmet sunar. Her biri farklı bir işlevsellik sunar.

İşte sunulan bazı hizmetler:

Azure Panoları iş planlama ve izleme, kod hatalarını desteklemek için bir dizi Agile aracı sunar ve Kanban ve Scrum yöntemlerini kullanmayı destekler

Azure Repos kodunuzun kaynak kontrolü için Git depoları veya Team Foundation Version Control (TFVC) sağlar. Bu, geliştirme takımlarınızın bir kodda zaman içinde yapılan değişiklikleri kolayca izleyebilmesi ve böylece işbirliğini geliştirebilmesi anlamına gelir

Azure Pipelines uygulamalarınızın sürekli entegrasyonu ve dağıtımı (CI/CD) için hizmetler oluşturmak ve yayınlamak için

Azure Test Planları uygulamalarınızı test etmek için kapsamlı bir keşif ve sürekli test çözümü sunar

Azure Artifacts Maven, npm, NuGet ve daha fazlası gibi paketleri genel ve gizli kaynaklardan paylaşmak için. Bu özellik, uygulamanın dağıtımını ve kullanımını kolaylaştırır

Ayrıca okuyun: DevOps Takımları için En İyi 10 Üretken AI Aracı

Özellik #2: Hızlı uygulama dağıtımı ve çeviklik

Azure DevOps'taki CI/CD ardışık düzenine genel bakış

Azure DevOps, gelişmiş CI/CD ve DevOps otomasyon özellikleriyle uygulamaları daha hızlı dağıtmanıza yardımcı olur. Aynı kaynak kodundan doğrudan dağıtım yapabilir, BT yöneticileri için süreci basitleştirebilirsiniz.

Ayrıca, hata olasılığını azaltır ve manuel işleri azaltır. Bu, ekibinizin gerçekten önemli olan şeye, yani iş ihtiyaçlarını hızlı ve verimli bir şekilde karşılamaya odaklanabileceği anlamına gelir.

Özellik #3: Geliştirilmiş işyeri işbirliği ve proje yönetimi

Azure DevOps'u Microsoft Teams ile entegre edin

Azure DevOps, takım çalışmasını kolaylaştırır. Takımlarınız sadece birkaç tıklama ile dosya paylaşabilir, aynı kod üzerinde çalışabilir ve farklı uygulamalardaki değişiklikleri izleyebilir. Bu, iletişimi iyileştirir ve verimliliği artırır.

Ayrıca, projeleri yönetmek için basit bir yol sunar. Takımlar, tek bir yerden hataları izleyebilir, son tarihler belirleyebilir, görevler atayabilir ve önceliklerin üstünde kalabilir.

Özellik #4: Ölçeklenebilirlik ve esnek entegrasyonlar

Microsoft Azure DevOps sizinle birlikte büyür. Küçük veya büyük bir proje üzerinde çalışıyor olun, Azure bulutunun gücüyle zahmetsizce ölçeklenebilir.

Ayrıca Azure esnek ve platformdan bağımsızdır. Azure'u halihazırda kullandığınız açık kaynaklı ve üçüncü taraf araçlarla entegre ederek, favori araçlarınız ve Microsoft ekosisteminin en iyi özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Azure DevOps fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 6 $ (ilk 5 kullanıcı için ücretsiz)

Temel + test planı: Kullanıcı başına aylık 52 ABD doları

Jira nedir?

Jira, Atlassian'ın proje yönetimi ve sorun izleme yazılımıdır. Öncelikle yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır. Ancak, teknoloji ile sınırlı değildir; birçok sektör, çeşitli iş fonksiyonları için kullanmaktadır.

Bu aracın esnek ve özelleştirilebilir platformu, Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri destekler. Takımların sprintleri planlamasına, birikmiş işleri yönetmesine ve görevlerin durumunu gösteren panolar aracılığıyla iş akışlarını görselleştirmesine yardımcı olur.

Jira, büyük fikirleri daha küçük, yönetilebilir görevlere dönüştürmenize olanak tanır. İşleri düzenlemenize, dönüm noktalarını ayarlamanıza, görevleri hedeflerle uyumlu hale getirmenize, yapay zeka destekli öneriler almanıza ve uzaktaki takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Jira özellikleri

Jira, takımların düzenli ve verimli çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli özelliklerle birlikte gelir. Görevleri yönetiyor, ilerlemeyi izliyor veya takımınızla işbirliği yapıyor olun, Jira işlerin sorunsuz yürümesini sağlayan araçlara sahiptir.

Jira'nın özelliklerini inceleyelim. 👇

Özellik #1: Özelleştirilebilir iş akışları

Jira içinde iş akışınızı oluşturun ve güncelleyin

Jira, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına uygun iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Sürükle ve bırak araçları, iş akışlarını tanımlamayı ve ayarlamayı, süreçlerinize uygun kurallar, tetikleyiciler ve koşullar oluşturmayı kolaylaştırır.

Sıfırdan başlamak isterseniz, Jira'nın önceden tasarlanmış şablonlarından birini kullanarak hemen işe koyulabilirsiniz. Bu, iş akışınızın takımınızın yaklaşımıyla uyumlu olmasını sağlar.

Özellik #2: Esnek sorun izleme

Jira yazılımını kullanarak sorunları günlüğe kaydedin ve kaydedin

Jira'da sorunları izlemek çok kolaydır. Görevleri oluşturabilir, düzenleyebilir, atayabilir ve önceliklendirebilir, ardından gerektiğinde yorum ekleyebilir ve dosya ekleyebilirsiniz.

Jira, işlerinizi hata, görev veya alt görev gibi farklı sorun türlerine göre kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Ayrıca, sorunlara daha fazla bilgi ve bağlam eklemek için özel alanlar, etiketler ve filtreler içerir, bu da sorunları bulmayı kolaylaştırır.

Özellik #3: Güçlü raporlama ve analiz

Jira'da özel gösterge panelleri oluşturun

Jira ile takımınızın performansı hakkında uzun raporlar yazmak gibi sıkıcı görevleri atlayın. Yerleşik gösterge panelleri ve raporları, burndown grafikleri, hız grafikleri, sprint raporları ve daha fazlası aracılığıyla içgörüler sunarak zor işleri sizin yerinize yapar.

Gadget'lar, grafikler ve filtre seçenekleriyle takımınızın ilerlemesini ve kalitesini izlemek için raporlar oluşturun. Jira, raporlama ve analiz yeteneklerini geliştirmek için Confluence, Bitbucket ve Power BI gibi diğer araçlarla da entegre olur.

Özellik #4: Kapsamlı ve çeşitli pazar yeri

Jira için en iyi uygulamaları ve eklentileri inceleyin

Jira, işlevselliğini ve kullanılabilirliğini artıran çeşitli uygulamalar ve eklentiler sunar. Bu uzantıları Atlassian Marketplace'te zaman takibi, otomasyon, test, raporlama ve daha birçok kategori altında bulabilirsiniz.

Ayrıca, Salesforce, Slack ve Gmail gibi diğer araçlarla çalışan uygulamaları entegre ederek Jira'yı takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve optimize edebilirsiniz.

Jira fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: 10 kullanıcı için

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,16 ABD doları

Premium: 12,48 $ kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ayrıca okuyun: Çevik Takımlar için En İyi 15 Jira Alternatifi ve Rakibi

Jira ve Azure DevOps: Özelliklerin Karşılaştırması

Azure DevOps ve Jira, yazılım uygulaması geliştirmede projeleri yönetmek için en iyi seçeneklerdir, ancak farklı ihtiyaçları karşılarlar.

Azure DevOps, planlama ve kodlamadan yazılım testine ve yayınlamaya kadar her şey için eksiksiz bir araç seti sunar. CI/CD otomasyonunu geliştiren yerleşik DevOps ardışık düzenlerine sahip hepsi bir arada bir platform isteyen takımlar için idealdir.

Jira ise Atlassian'ın proje yönetimine odaklanan çok yönlü bir aracıdır. Görevleri, hataları ve projeleri kolaylıkla izlemek isteyen Agile takımları için mükemmeldir. Jira'nın esnekliği, onu yazılım geliştirmenin ötesinde bir araç haline getirir.

Özelliklerini ayrıntılı olarak karşılaştıralım.

Özellik Azure DevOps Jira Kimler için uygundur? Yazılım projeleri için uçtan uca çözümler arayan geliştirme takımları için idealdir Öncelikle yazılım geliştirme takımları için tasarlanmış, ancak çeşitli sektörler için yeterince çok yönlü Anahtar özellikler Planlama, kodlama, test ve dağıtım için eksiksiz bir DevOps araç seti sunar Verimli proje yönetimi için Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri destekler Ş Akışı özelleştirme Sürükle ve bırak araçları ve önceden tasarlanmış şablonlarla iş akışlarını tanımlamaya olanak tanır Takım ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir şablon kütüphanesi ile özelleştirilebilir iş akışları sağlar İşbirliği Gelişmiş takım çalışması ve iletişim için Microsoft Teams ile sorunsuz entegrasyon Yorumlar ve bildirimler dahil olmak üzere gerçek zamanlı işbirliği araçları sağlar Dağıtım ve CI/CD Uygulama dağıtımını basitleştirmek için gelişmiş CI/CD otomasyonu özellikleri Öncelikle dağıtım odaklı değildir, ancak sorunları izlemek için CI/CD araçlarıyla entegre edilebilir Raporlama ve analiz Tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca ilerlemeyi izlemek için gösterge panelleri ve raporlama araçları sunar Özelleştirilebilir gösterge panelleri dahil olmak üzere güçlü raporlama ve analiz yetenekleri sağlar Entegrasyon seçenekleri Açık kaynak ve üçüncü taraf araçlarla esnek entegrasyon Zaman takibi, otomasyon ve diğer araçlarla entegrasyonlar için uygulamalar içeren kapsamlı pazar yeri

Özellik #1: Kaynak kodu yönetimi

Azure DevOps

Azure DevOps, yerleşik Git depoları ve sürüm kontrolü (hem Git hem TFVC-Team Foundation Version Control) sağlayarak yazılım geliştirme takımları için mükemmel bir seçimdir.

Jira

Jira, kaynak kod yönetimini hazır olarak içermez, ancak GitHub ve Bitbucket gibi platformlarla entegre edebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Azure DevOps, entegre kaynak kodu yönetim araçlarıyla birinci oldu.

Özellik #2: İzlenebilirlik

Azure DevOps

Azure DevOps ile projenizin başlangıcından sonuna kadar her adımını takip edebilirsiniz. İş ilerlemesi ve ilişkiler hakkında net görünürlük isteyen takımlar için idealdir.

Jira

Jira'nın izlenebilirliği sınırlıdır. Sürümleri izlemek veya hangi görevlerin dağıtımlarla bağlantılı olduğunu görmek için manuel çaba gerekir. Bunları görmek için bir istek göndermeniz gerekir ve bu biraz zaman alabilir.

🏆 Kazanan: Azure DevOps, üstün izlenebilirlik özellikleriyle birinciliği elde etti.

Özellik #3: Özelleştirme ve çevik raporlama

Azure DevOps

Temel özelleştirme seçenekleri sunar, ancak gelişmiş seçenekler açısından yetersizdir. Agile'a özel raporlar içermez.

Jira

Jira, iş akışları ve alanlar dahil olmak üzere gelişmiş özelleştirme yetenekleri sunar. Ayrıca, takımlara ilerleme hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan çevik rapor aralığıyla da öne çıkar.

🏆 Kazanan: Jira, daha iyi özelleştirme ve çevik raporlama yeteneklerine sahiptir.

Özellik #4: Entegrasyon yetenekleri ve mobil erişilebilirlik

Azure DevOps

Microsoft hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve sınırlı sayıda üçüncü taraf entegrasyonları sunar. Ayrıca, hareket halindeyken işlerinize erişebilmeniz için mobil erişim sağlar.

Jira

Jira, Atlassian Marketplace aracılığıyla çok çeşitli entegrasyonları destekleyerek takımların çeşitli araçları kolayca birbirine bağlamasına olanak tanır. Ayrıca iOS ve Android kullanıcıları için sağlam mobil uygulamalar da sunar.

🏆 Kazanan: Jira Azure DevOps'tan daha geniş bir entegrasyon aralığı ve daha iyi bir mobil deneyim sunar.

Reddit'te Jira ve Azure DevOps karşılaştırması

Seçiminizi kolaylaştırmak için Reddit'e giderek bu konudaki genel kanıyı anlamaya çalıştık. Reddit'te Azure DevOps ve Jira'yı aradığınızda, farklı kullanım örnekleri için kullanıcıların her iki ürün hakkındaki görüşlerini bulabilirsiniz.

Birçok kullanıcı, Azure DevOps'u basitliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih ediyor. Geliştirme ekibiniz altyapı yönetimi için zaten Azure kullanıyorsa, bu aracı kullanmanızı öneriyorlar.

Azure'u tercih ediyorum. Jira'dan daha az "esnek" olsa da, genel olarak daha iyi bir kullanıcı arayüzüne ve kullanılabilirliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Azure DevOps, Jira'ya kıyasla çok daha esnek ve kullanımı kolaydır. Çok daha fazlasını yapabilirsiniz ve aradığınızı bulmak için bir yerden bir yere tıklamak zorunda kalmazsınız.

Azure'u tercih ediyorum. Jira'dan daha az "esnek" olsa da, genel olarak daha iyi bir kullanıcı arayüzüne ve kullanılabilirliğe sahip olduğunu düşünüyorum.

Azure DevOps, Jira'ya kıyasla çok daha esnek ve kullanımı kolaydır. Çok daha fazlasını yapabilirsiniz ve aradığınızı bulmak için bir yerden bir yere tıklamanıza gerek kalmaz.

Azure DevOps'un kullanımı çok daha kolay olduğunu gördüm, hatta çok beğendim. Görünüm özelleştirmeleri, raporlama, gösterge paneli, iş akışları, kullanıcı arayüzü vb. özellikleri Jira'dan çok daha üstündü.

Azure DevOps'un kullanımı çok daha kolaydı, hatta çok beğendim. Görünüm özelleştirmeleri, raporlama, gösterge paneli, iş akışları, kullanıcı arayüzü vb. Jira'dan çok daha üstündü.

Jira, Atlassian'a ait olduğundan Confluence, Trello vb. ile iyi bir bağlantısı vardır, ancak ADO, Visual Studio gibi araçlarla (Java ile kodlama yapıyorsanız çok önemli değildir, ancak C# kullanıyorsanız oldukça kullanışlı olabilir) ve Azure araçlarıyla yerel uyumluluğa sahiptir.

Jira, Atlassian'a ait olduğu için Confluence, Trello vb. ile iyi bir bağlantıya sahiptir, ancak ADO, Visual Studio gibi araçlarla (Java ile kodlama yapıyorsanız çok önemli değil, ancak C# ile çalışıyorsanız oldukça kullanışlı olabilir) ve Azure araçlarıyla yerel uyumluluğa sahiptir.

ClickUp ile tanışın — Azure DevOps ve Jira'ya en iyi alternatif

Jira, özelleştirilebilir ve esnek proje yönetimi için mükemmel bir seçimdir, Azure ise mükemmel entegre yazılım geliştirme araçlarına sahiptir. Peki ya takımınız bu iki fonksiyona da ihtiyaç duyuyorsa?

ClickUp ile tanışın — her iki dünyanın en iyisini sunan bir proje yönetimi aracı. Azure DevOps ve Jira'ya sağlam bir alternatif olan bu esnek, hepsi bir arada platform, geliştirme iş akışlarından iş operasyonlarına kadar her şeyi yönetir.

Jira ve Azure DevOps kullanıcı dostu bir arayüze sahipken, ClickUp'ın sezgisel tasarımı takımların benimsenmesini kolaylaştırır. Özelleştirilebilir özellikleri, süreçleri basitleştirir, işbirliğini artırır ve herhangi bir DevOps proje yönetimi stiline sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

ClickUp'ın Birinci Özelliği: Çevik özellikler

Ürün yaşam döngüsünün kontrolünü elinize alın ve ClickUp'ın Agile Çözümü ile takımlarınızı bir araya getirin

ClickUp Agile Solution, takımınıza iş akışınızı güçlendirmek için gereken her şeyi sağlar. Proje izleme, dokümantasyon ve işbirliğini tek bir yerde bir araya getirerek işlerin sorunsuz bir şekilde yürümesini her zamankinden daha kolay hale getirir.

Sprintler

ClickUp Sprint'lerle çevik iş akışlarını etkin bir şekilde yönetin

ClickUp Sprints, net zaman çizelgeleri belirlemenize, görev çabaları için hikaye puanları atamanıza ve işleri önceliklendirmenize olanak tanıyarak sprint planlamanızı kolaylaştırır, böylece takımınız tam olarak neye odaklanması gerektiğini bilir.

Sprint sürecini baştan sona düzenli ve yönetimi kolay tutmak için tasarlanmıştır.

Sprint kurulumunuzu takımınızın çalışma şekline göre de ayarlayabilirsiniz. Bu esneklik, görevleri iş akışınıza uygun şekilde düzenlemenize yardımcı olur ve her sprint boyunca herkesin proje hedefleriyle uyumlu çalışmasını sağlar.

Pano Görünümü

ClickUp Pano Görünümü ile sprintlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayın

ClickUp Pano Görünümü, projelerini net ve görsel bir şekilde yönetmek isteyen Agile takımları için mükemmeldir. Görevlerin farklı aşamalardan geçtiği basit, kart tabanlı bir düzen kullanır, böylece ilerleme durumunu ve yapılması gerekenleri kolayca görebilirsiniz.

Pano'yu farklı görev durumlarıyla özelleştirebilir, takım üyelerini atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve dosya ekleyebilirsiniz; hepsi tek bir yerden. Kolay sürükle ve bırak özellikleriyle Pano Görünümü, takımınızın her sprintte sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için işleri yolunda tutar.

Zaman takibi

ClickUp Proje Zaman Takibi ile proje görevlerinize zaman tahminleri ekleyin

ClickUp Proje Zaman Takibi, Agile takımları için çok uygundur. Zamanı doğrudan görevlerinizin içinde kaydederek, çabaların nereye gittiğine dair net bir resim elde edebilirsiniz. İster masanızda ister yolda olun, herhangi bir cihazdan zamanı takip etmek, herkesin hesap verebilir olmasını sağlar ve bu da sprint planlaması ve geriye dönük değerlendirmeler için çok önemlidir.

Notlar ekleyerek ve bunları kategorilere ayırarak zaman girdilerinizi özelleştirebilir, zamanın DevOps hedeflerinizle nasıl uyumlu olduğunu daha kolay görebilirsiniz.

Gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panellerinde bir sprint hız kartı oluşturarak takımınızın birden fazla sprint üzerindeki performansını görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, projelerini ve sprintlerini etkili bir şekilde yönetmek isteyen Agile takımları için güçlü bir araçtır.

Sprint raporlama ve metrikler gibi özelliklerle, ilerlemeyi ve takım performansını takip etmek için burndown, burnup, kümülatif akış ve hız gibi çeşitli grafikleri kullanabilirsiniz.

ClickUp ayrıca GitHub, GitLab ve Bitbucket ile yerel olarak entegre olur ve commit'leri, dalları ve çekme taleplerini doğrudan görevlere bağlar. Bu entegrasyon, her şeyin bağlantılı kalmasına yardımcı olur ve takım verilerini erişilebilir ve anlaşılır hale getirerek paylaşımlı sahiplik zihniyetini teşvik eder.

AI yetenekleri

ClickUp Brain'e toplantı notlarını özetlemesini söyleyerek zaman kazanın ve herkesin toplantıda konuşulanlar konusunda aynı sayfada olmasını sağlayın

ClickUp Brain, Agile takımlar için proje yönetimini basitleştirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır.

Otomatik planlama ve dokümantasyon gibi özelliklere sahip ClickUp Brain, ürün yol haritaları oluşturabilir, test planları ve teknik şartnameler taslakları hazırlayarak değerli zamandan tasarruf sağlar.

Ayrıca, gündemlerin hazırlanmasına yardımcı olarak, notları özetleyerek ve tüm anahtar noktaların ele alınmasını sağlayarak toplantı süreçlerini kolaylaştırır. Bu, sprint planlaması ve geriye dönük değerlendirmeler sırasında yararlıdır.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Yazılım Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin Girişimleri ve sürüm durumunu sorunsuz bir şekilde takip etmek için ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonunu uygulayın

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, geliştirme ekibinize etkili bir şekilde işbirliği yapmak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlar ve ürün, tasarım ve mühendislik ekiplerini tek bir alanda bir araya getirir.

Başlangıçtan tamamlanmasına kadar tüm ürün yol haritasında size rehberlik eder ve çevik Scrum veya Kanban yöntemlerini kullanarak ürün özelliklerini sunmanıza ve hataları düzeltmenize olanak tanır.

Şablonu kullandıkça, ürün özelliklerini ve hata düzeltmelerini yönetmek için özel bölümler göreceksiniz. Bu alanlar, yazılım geliştirme projelerini izlemeyi, sorumlulukları atamayı ve son tarihleri ayarlamayı kolaylaştırır.

Ayrıca, gereksinimleri netleştirmek için kullanıcı hikayeleri ve kabul kriterleri oluşturabilir, böylece sunduğunuz ürünün herkesin beklentilerini karşıladığından emin olabilirsiniz.

ClickUp'ın 3. avantajı: Yazılım Geliştirme için Kanban Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Geliştirme için Kanban şablonu ile istek alımını kolaylaştırın ve özelleştirilebilir Kanban panolarını kullanın

Yazılım Geliştirme için ClickUp Kanban Şablonu, verimlilik, üretkenlik ve işbirliğini artırmayı amaçlayan yazılım takımları için harika bir araçtır.

Görevlerin, geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında ilerleyen kartlar olarak temsil edildiği görsel bir iş akışı yönetim sistemi sağlar. Bir kartı izleyerek görevinizin nasıl ilerlediğini kolayca görebilirsiniz.

Bu şablon ayrıca İşlemdeki İş (WIP) sınırları ve döngü zamanı izleme özelliklerine sahiptir, böylece takımınız iş yüklerini yönetebilir ve önemli konulara odaklanabilir.

ClickUp ile Çevik İş Akışlarınızı Kontrol Edin

Doğru proje yönetimi aracını (Azure DevOps ve Jira) seçmek, takımınızın başarısı için çok önemlidir. Azure DevOps, yerleşik CI/CD özelliklerine ihtiyacınız varsa mükemmeldir, Jira ise sağlam özelleştirme seçenekleriyle çevik proje yönetiminde öne çıkar.

Hepsi bir arada bir platform istiyorsanız, ClickUp tam size göre.

Her ikisinin en iyi özelliklerini bir araya getirerek, geliştirme iş akışlarını yönetmek, sprintleri izlemek ve çok daha fazlasını yapmak için esnek, hepsi bir arada bir çözüm sunar.

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