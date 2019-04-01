Daha İyi Takım İşbirliği için Harika Bir Proje Planı Nasıl Yapılır?

Takımınız için bir proje planı mı oluşturmak istiyorsunuz?

Daha fazla aramanıza gerek yok!

Projeniz ne kadar karmaşık olursa olsun, biz size yardımcı oluruz!

Bu makalede, daha iyi takım işbirliği için kapsamlı bir proje planı oluşturmanıza yardımcı olacağız. Yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağız. Ayrıca, hemen bir model proje planıyla başlayabilmeniz için birkaç yararlı proje planı şablonu da sunacağız.

Hadi başlayalım..

Proje Planı Nedir?

Proje planı, bir projeyi tamamlamak için gerekli adımları özetler. Projenizin kapsamını, çıktılarını, hedeflerini ve son teslim tarihlerini belirler.

Proje planı olmadan aşağıdakiler konusunda netlik kazanamazsınız:

Projenin konusu nedir?

Projenin hedefleri nelerdir?

Projenin çıktıları nelerdir?

Proje zaman çizelgesi nedir?

Her projede kimler hangi kapasitede çalışacak?

Projeyi tamamlamak için hangi kaynaklar gereklidir?

İyi hazırlanmış bir proje planı size çok fazla zaman ve para kazandıracaktır. Proje hedeflerinizi zamanında gerçekleştirmek için en güvenilir yoldur.

Başarılı bir proje planının anahtar bileşenleri

1. Bütçe

İyi bir proje planı her zaman önerilen bir bütçe içerir. Bu, harcama süreçlerinizi yolunda tutmanın ve projenin karlılığını korumanın basit bir yoludur.

2. Ayrıntılı İş Görevleri

Proje planınız, projeyle ilişkili her görev ve alt görevin iş dağılımını içermelidir.

3. Proje Takvimi

Bir proje planı, projenizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için bir proje takvimi içermelidir. Son teslim tarihlerine uyduğunuzdan emin olmak için projenin zaman çizelgesini haritalandırmalısınız.

4. Kaynak Yönetimi

Proje planınız, kaynakları etkili bir şekilde yönetmek için elinizdeki kaynakları değerlendirmeniz gerekir. Bu kaynaklar insan gücü, yazılım, donanım veya zaman gibi şeyler olabilir.

5. İletişim Sistemleri

Proje planınız, proje hedeflerinizi ve beklentilerinizi açıkça belirtmelidir. Ayrıca, proje takımınızın kolayca iletişim kurabilmesi için yazılım ve sistemler de mevcut olmalıdır.

6. Proje Kapsamı

Başarılı bir proje planı, kapsamını açıkça belirtir. Hedeflerini ve kapsamını tanımlar. Bu, ilerlemenizi önemli ölçüde yavaşlatabilecek kapsam genişlemesini önlemenize yardımcı olur.

7. Proje Sonuçları

Bir proje yöneticisi, proje planlarını kullanarak her proje aşamasıyla ilişkili hedefleri, dönüm noktalarını ve teslim edilecekleri belirleyebilir.

Harika Bir Proje Planı Nasıl Yapılır?

Başarılı bir proje planlaması zor değildir, ancak planlama sürecine nasıl yaklaşacağınız konusunda net değilseniz zaman alıcı olabilir. Zaman kazanmanız için planlama sürecini kolayca takip edebileceğiniz dokuz basit adıma ayırdık.

Adım 1: Araştırmanızı Yapın

Bir proje planı oluşturmadan önce, mevcut tüm bilgileri gözden geçirmeniz gerekir. Müşterinin (iç veya dış) ne istediğini ve neyi başarmak istediğini anlamanız gerekir.

Tüm önemli belgeleri ve projeyle ilgili iletişimleri iyice gözden geçirin. Bunlar, müşteriyle yaptığınız görüşmeler, not aldığınız fikirler, topladığınız ön veriler, kısacası her şey olabilir.

Wiki veya ClickUp belgeleri gibi bir belge yönetim aracı kullanmak, tüm bu bilgileri düzenli bir alanda tutmanın en basit yoludur.

Ancak üzerinde çalışacağınız şeyi tam olarak anladığınızda, bunun için bir model proje planı oluşturabilirsiniz.

Adım 2: Kendinize Doğru Soruları Sorun

Tüm bilgilerinizi hazırladıktan sonra, proje planınız üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bir projeye başlamadan önce, projeye alışmak her zaman önemlidir.

Kendinize şu soruları sorun:

Müşterinin bu proje için gereksinimleri nelerdir?

Müşteri ve proje paydaşlarından başka bir şeye ihtiyacım var mı?

Daha önce böyle bir iş kırılım yapısı ile çalıştınız mı?

Bu projenin ilerlemesinin önündeki bariz engeller nelerdir?

Bu proje üzerinde çalışacak yeterli sayıda çalışanım var mı?

Proje sırasında başka ne gibi zorluklarla karşılaşacağım?

Bu soruları erken aşamada ele almak, ileride beklenmedik sorunların ortaya çıkma olasılığını azaltır. Gerekli özeni gösterdiniz ve artık projeniz üzerinde çalışmaya hazırsınız.

Adım 3: Takımınızla İşbirliği Yapın

Çoğu proje yöneticisi, tüm proje planlama aşamasına takımını dahil etmez. Takım, planı stratejik olarak belirlemek değil, uygulamak sorumluluğunu üstlenir, değil mi?

Bu, iş kırılım yapınızda büyük sorunlara sonuçlanır.

Takımınızın görüşlerini hiç hesaba katmadığınız için, belirli proje hedefleri, teslim edilecekler veya dönüm noktaları ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Artık, takımınızın yetenekleri veya beklentileri ile uyumlu olmayan bir proje planı ile karşı karşıyasınız. Ya baştan başlayıp yeni bir plan hazırlayabilir ya da mevcut planla devam ederek teslim tarihlerini kaçırabilir veya beklentilerinizi karşılayamayabilirsiniz.

Her iki seçenek de ideal değildir.

Proje yöneticileri, takımlarını proje planlama sürecine erken aşamada dahil ederek bu ikilemi önleyebilir. Örneğin, bir başlangıç toplantısı planlayabilirler. Bu, projenizin bütçesini aşma ve bitiş tarihini geçme olasılığını büyük ölçüde azaltan basit bir adımdır.

Adım 4: Hedefleri, Çıktıları ve Öncelikleri Belirleyin

Takımınızı oluşturduktan sonra, proje kapsamını belirlemeye başlayabilirsiniz. Proje kapsamınız hedeflerinizi, önceliklerinizi ve proje çıktılarını içerir.

Bu unsurların her birine ayrı ayrı bakalım.

A) Hedefler

Bu sürecin ilk adımı, proje hedeflerini belirlemektir. Projenin tamamlanması ve lansmanı gibi büyük hedeflerin yanı sıra, daha küçük hedefleri de takip etmelisiniz. Bunlar, aşağıdakilerle ilgili proje hedeflerini içerebilir:

Yazılım Uzmanlığı

Verimlilik

Takım Çalışması ve İşbirliği

Kendi kendini yönetme

Unutmayın, bu küçük hedefler büyük resimde hayati öneme sahiptir ve projenizin başarısında büyük rol oynayacaktır. Takımınız ne yapması gerektiğini net bir şekilde bildiğinden, hemen işe koyulabilir.

B) Teslim Edilecekler

Proje yöneticisi tarafından belirlenen her hedefin, kendisine ekli bir çıktı olması gerekir. Takımınız projeye başlamadan önce bu çıktıları net bir şekilde tanımlamanız önemlidir. Bu, takım üyelerine kendilerinden ne beklendiği ve nasıl ilerleme kaydedebilecekleri konusunda somut bir fikir verir.

Proje çıktıları sadece raporlar ve dosyalar gibi somut öğeler olmak zorunda değildir. Örneğin, yazılımla çalışırken bir renk şeması geliştirmek bir çıktı olarak kabul edilebilir.

Bir teslim edilebilir öğenin yapması gereken tek şey, bir aşamada ilerleyen projenin kanıtını sunmaktır. Bunları yerine getirdiğinizde, takımınız iş görevlerini kolayca tamamlayabilir.

C) Öncelikler

Proje hedefleriniz için öncelikler belirlemek, proje planlama sürecinin bir başka önemli parçasıdır. Hedeflere öncelikler eklemek, takımınızın belirli bir zamanda hangi görevlerin önemli olduğunu anlamasına yardımcı olur.

Örneğin, bir kayıt formunun CRM'nizdeki verileri doğru bir şekilde topladığından emin olmak, formun renk düzenini belirlemekten daha önemlidir.

Adım 5: Yetki verin

"Girişimci olarak gerçekten büyümek istiyorsanız, yetki devretmeyi öğrenmelisiniz."

– Richard Branson, İngiliz girişimci

Bir proje yöneticisinin her iş sürecini denetlemek istemesi anlaşılabilir bir durumdur. İşlerin sorunsuz ilerlemesini ve aksaklıkların önlenmesini isterler, değil mi?

Bu yaklaşımın sorunu, her şeyi yavaşlatmanızdır. Her şeyi kendinizden geçirmek, takımınızın ş Akışında büyük darboğazlar yaratır.

Yetki devri, proje planlamasının önemli bir parçasıdır. İşlerin yapılacağına takımınıza güvenmelisiniz, aksi takdirde şirket olarak asla ilerleme kaydedemezsiniz.

Planlama sürecine takımınızı dahil etmek bu konuda inanılmaz derecede yardımcı olabilir. Kendi yeteneklerini bildikleri için, bir görevi yönetip yönetemeyeceklerini daha iyi anlayacaklardır. Bu, görev dağılım sürecini, kimsenin gücünün ötesinde bir yük üstlenmediği, işbirliğine dayalı bir çaba haline getirecektir.

Adım 6: Proje Planınızı Gantt Grafikte Planlayın

Hedefleri, çıktıları ve personeli belirledikten sonra, Gantt grafiğinde proje zaman çizelgenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Gantt grafiklerinin modası geçtiğini mi düşünüyorsunuz?

Aslında, bunlar oldukça gelişti! ClickUp Gantt grafiklerini kullanırsanız, bunların ne kadar harika olabileceğini keşfedeceksiniz!

Bu, takımınıza gelecekte neler olacağına dair görsel bir genel bakış sunmanın harika bir yoludur. Gantt grafiğiniz her görevi, atanan kişiyi ve son teslim tarihini içerir. Takımınızın tek yapması gereken bir bakmak ve sırada ne olduğunu bilmek.

Gantt Grafikleri, takımınız için kontrol noktaları görevi görebilen dönüm noktalarını grafiklerle göstermede özellikle kullanışlıdır. Ayrıca, görevlerinizin bağımlılıklarını değerlendirip görev önceliklerini yönetmek için de harika bir araçtır. Zamanınız kısıtlıysa, bir projenin kritik yolunu hesaplayarak işleri en hızlı şekilde tamamlamanın yolunu bulabilirsiniz.

Kritik yolun ne olduğu ve ClickUp'ta nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

7. Adım: İşlerin Plan Dışı Gidebileceğini Kabul Edin

Beklenmedik durumlara hazırlıklı olamazsınız, ancak bunların projenizin ilerlemesine verebileceği zararı en aza indirebilirsiniz.

Proje programınızda, proje aksaklıklarıyla başa çıkmak için her zaman biraz nefes alma alanı bırakın. Hiçbir proje tam olarak planlandığı gibi gitmez, ancak bu mutlaka kötü bir şey değildir. Bu beklenmedik durumları bir öğrenme süreci olarak kabul edip uyum sağladığınız sürece, her şey yoluna girecektir.

Adım 8: Takımınızla İletişimi Sürdürün

Bir proje sırasında takımınızla her zaman doğrudan iletişim halinde olmak önemlidir. Bu, onlara projeyle ilgili güncellemeleri veya aksaklıkları iletebilecekleri bir kanal sağlar. Projenizin durumunu kolayca değerlendirebilir ve daha ileri adımlar için önerilerde bulunabilirsiniz.

İletişim kanalları da takımınızın birbiriyle işbirliği yapmasına yardımcı olur. Genellikle, proje görevleri birden fazla kişiyi içerir ve işlerin yapılması için birlikte çalışmaları gerekir. ClickUp yorumları gibi görüntüleri, videoları ve dosyaları işleyebilen sağlam bir iletişim kanalına sahip olmak, takımınızın uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamanın harika bir yoludur.

Adım 9: Proje Sonrası İnceleme ve Analiz Yapın

Proje yöneticileri için proje sonrası inceleme yapmak önemlidir. Bu, proje planınızın ne kadar etkili olduğunu değerlendirmenize ve ortaya çıkan sorunları gidermenize yardımcı olacaktır.

Takımınızı dahil edin ve proje kurulumuyla ilgili beğendiklerini ve beğenmediklerini ifade etmelerine izin verin. Bu, gelecekte daha takım dostu bir plan oluşturmanıza yardımcı olacak değerli geri bildirimlerdir.

ClickUp, Proje Planlamasında Nasıl Yardımcı Olabilir?

Proje planlama karmaşık bir süreç olabilir, ancak ClickUp bu süreci kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Proje yönetimi yazılımından bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir:

Görevler ve alt görevler

Kontrol listeleri

Gantt Grafikleri

Özel Durumlar

Özel Bildirimler

Birden çok görünüm – Kanban, Liste, Takvim vb.

Çok sayıda entegrasyon

Ve bu sadece başlangıç!

ClickUp'ın proje yönetimi planınızı kolaylıkla gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini daha yakından inceleyin:

Proje Planlama Gerekliliği #1: Düzenli Bir Proje Alanı Oluşturmak

Proje planlamasının anahtar unsurlarından biri, düzenli ve siparişli bir proje alanı oluşturmaktır. Takımınızın, kendilerini organize etmek ve proje faaliyetleri üzerinde birlikte çalışmak için net bir alana ihtiyacı vardır. Her projenin aşağıdakileri içeren bir alana ihtiyacı vardır:

Ayrıntılı görev açıklamaları

Alt görevler

Kontrol listeleri

Atanan kişiler

ClickUp Çözümü: Organize Proje Hiyerarşisi

ClickUp, takımınıza tüm projeyle ilgili faaliyetlerini düzenlemek için yapılandırılmış bir alan sunar. ClickUp'ın yapısı şu şekildedir: Çalışma Alanı > Alan > Klasörler > Listeler > Görevler > Alt Görevler.

İşte bu seviyelerin her birine daha yakından bakalım:

İş yeri: Bu, şirketinizi ayrı takımlara ayırdığınız en üst düzey hiyerarşidir.

Alanlar: Bunlar, " ürün yönetimi " veya "test" gibi takımınızdaki belirli alt gruplara ayrılmış yerlerdir

Klasörler: Projeyle ilgili listeleri burada saklayabilirsiniz

Listeler: Bireysel projelerinizin tümünün listelendiği yerdir.

Görevler: İşlerin çoğu burada gerçekleşir. Her görevin kendi alt görevleri, ayrıntılı proje açıklamaları, yorumlar ve çok daha fazlası vardır.

Alt görevler: Her görev ayrı alt görevlere bölünebilir.

Kontrol listeleri: İş görevleri veya alt görevlerin içine bir kontrol listesi veya yapılacaklar listesi ekleyebilirsiniz. Örneğin, yazılım testi için bir kalite kontrol kontrol listesi oluşturabilirsiniz.

Proje Planlama Gerekliliği #2: Ayrıntılı Proje Bilgilerini Derleme

Model bir proje planı, takımınızın tüm projeyle ilgili bilgilere erişmesini sağlar. Bu çok önemlidir, çünkü takım üyeleri üzerinde çalıştıkları işleri değerlendirebilir ve bir projeyi ele almak için bir plan stratejisi oluşturmanıza yardımcı olabilirler.

ClickUp Çözümü: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, işiniz için yerleşik bir wiki aracıdır. Önemli şirket bilgilerini ve projeyle ilgili belgeleri depolamak için bilgi bankası olarak kullanabilirsiniz. Bu belgeler ilgili projelerle birlikte depolandığından, takımınız bunlara kolayca erişebilir.

İşte kullanışlı bazı belge özellikleri:

ClickUp'ın Belgeleri istediğiniz kadar ayrıntılı olabilir. Elinizdeki görevi doğru bir şekilde yansıtan bir proje planı belgesi oluşturmak için zengin metin biçimlendirme seçeneklerine erişebilirsiniz.

Bilgileri kolayca kategorilere ayırmak için belgeler içinde sayfaları iç içe yerleştirebilirsiniz.

Yalnızca belirli kişilerin düzenleme ve görünüm haklarına sahip olmasını sağlamak için her belgeye erişim haklarını özelleştirebilirsiniz.

Hatta Google'ın belgenizi indekslemesine izin vererek web aramalarında görünmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile, takımınızın başvurabileceği ayrıntılı bir bilgi kaynağı oluşturmakta hiçbir sorun yaşamayacaksınız.

Proje Planlama Gerekliliği #3: İşbirliğine Dayalı Fikir Üretme

Proje planlama aşamasına takımınızı dahil etmek önemlidir. Planlama stratejilerinize onların katkılarını dahil ederek, yeteneklerine uygun bir proje yönetimi planı oluşturabilirsiniz.

ClickUp Çözümü: Entegre Zihin Haritaları

ClickUp'ın zihin haritaları, takımınızı proje planlama aşamasına dahil etmenizi sağlar. Takım üyeleri, düşüncelerini kolayca yazabilir ve kendileri ve proje için en uygun planı grafik olarak çizebilir.

ClickUp'ın zihin haritaları yerleşik olduğundan, bu fikirleri proje alanınıza sorunsuz bir şekilde aktarabilir ve hemen çalışmaya başlayabilirsiniz!

Proje Planlama Gerekliliği #4: Öncelikler ve Bağımlılıklar

Proje yönetimi aracınız görev önceliklerini desteklemelidir. Bu, ekibinizin en önemli görevleri önce ele almasına ve bunları halletmesine yardımcı olur.

Bir diğer önemli görev ise, takımınızın görevleri doğru sırayla yapmasını sağlamaktır. Bunu yapmanın iyi bir yolu, önceki görevler tamamlanana kadar görevlerin yapılmasını engellemek için bloklar oluşturmaktır.

ClickUp Çözümü: Güçlü Öncelikler ve Bağımlılıklar

ClickUp, projenizin her zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için görev öncelikleri ve bağımlılıklar ile donatılmıştır. İşte her bir özelliğin daha ayrıntılı bir görünümü:

Öncelikler

ClickUp, her göreve öncelikler eklemenizi ve takımınıza önce yapılması gerekenleri bildirmenizi sağlar. Bu öncelikler, kolay tanımlama için kullanışlı bir renk kodlu sistemle donatılmıştır:

Kırmızı : Acil

Sarı : Yüksek Öncelik

Mavi : Normal Öncelik

Gri: Düşük Öncelik

Bu renk kodlaması ClickUp'ta standart olduğundan, takımınız üzerinde çalıştıkları projeden bağımsız olarak öncelikli görevleri kolayca belirleyebilir. Ayrıca, görevleri önceliklerine göre filtreleyip sıralayarak daha kolay halledebilirler.

Bağımlılıklar

ClickUp, takımınızın faaliyetleri doğru sırayla gerçekleştirmesini sağlamak için birçok farklı bağımlılık seçeneği sunar. ClickUp ile neler yapabileceğinize bir göz atın:

Bağımlılık Bekleniyor: Bu, proje takımınıza bir önceki görev tamamlanana kadar bu göreve başlamamaları gerektiğini bildirir.

Bağımlılığı Bloklama: Bu, bir önceki görev tamamlanana kadar bir görevin başlatılmasını engeller.

Bağımlılık Uyarısı: ClickUp, bir görevin tamamlanmasını bekleyen başka bir görev varken kullanıcıları görevi kapatmamaları konusunda uyarır.

Bildirimlerin engelini kaldırma: Bir görevin engeli kaldırıldığında, proje takımınız bildirim alır ve görev üzerinde çalışmaya başlayabilir.

ClickUp'ın bağımlılıkları sayesinde, takımınıza doğru görev sırasını manuel olarak bildirmek konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. ClickUp bunu sizin için otomatik olarak yapar!

Proje Planlama Gerekliliği #5: Yetki Devri

İş yükünün eşit olarak dağıtılmasını sağlamak için görevleri farklı takım üyelerine delege etmeniz gerekecektir. Proje yönetimi yazılımınız, görevleri dağıtmak ve takım üyelerine yapılacakları bildirmek için etkili bir yol sunmalıdır.

Buna sahip değilseniz, bu süreci manuel olarak gerçekleştirmek zorunda kalacaksınız; bu da özellikle karmaşık projelerde çalışırken pratik olmayabilir.

ClickUp Çözümü: Atanan Yorumlar

ClickUp'ın atanan yorum özelliği, bir görevini bir takım üyesine atamayı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Tek yapmanız gereken bir kişiye bir yorum atamak ve bu yorum bir göreve dönüştürülecektir.

ClickUp, gözden kaçmaması için onlara da bir bildirim gönderir. Ayrıca, tamamlandığında bir yorumu çözüldü olarak işaretleme olanağı da vardır. Bu, tamamlanıp tamamlanmadığını görmek için takip yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Proje Planlama Gerekliliği #6: Gantt Grafik Planlama

Projenizi Gantt Grafiği ile planlamak, planlama sürecinizin son derece önemli bir parçasıdır. Proje ekibinize neler olup bittiğine dair görsel bir genel bakış sunar ve hızlı plan değişiklikleri yapmanızı sağlar. Gantt Grafiği olmadan, "büyük resmi" görmekte zorlanırsınız ve görevlerinizi etkili bir şekilde planlayamazsınız.

ClickUp Çözümü: Yerleşik Gantt Grafikleri

ClickUp, takımınızın bir projedeki ilerlemesini kolayca grafiklere dökmek için güçlü yerleşik Gantt grafikleri ile birlikte gelir. ClickUp'ın Gantt grafikleri şunları yapabilir:

Öğeleri yeniden planladığınızda görev bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayın.

Tamamlanan görevlere/toplam görevlere göre proje ilerleme yüzdesini hesaplayın.

Beklenen ve mevcut proje ilerlemelerini karşılaştırın.

Öncelik vermeniz gereken görevleri belirlemek için kritik yolunuzu hesaplayın.

Proje Planlama Gerekliliği #7: İletişim

İletişim, herhangi bir proje yönetimi planının vazgeçilmez bir bileşenidir. Projenizin ilerlemesini takip etmek için takımınızla iletişim halinde olmalısınız. Etkili bir iletişim kanalı, takımınızın projeyle ilgili endişelerini de giderebilir. Herhangi bir şüpheleri varsa, bunları kolayca ifade edebilirler.

ClickUp Çözümü: Güçlü Yorumlar

ClickUp görevleri, takımınızın proje sırasında birbirleriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayan yerleşik yorum bölümleri ile birlikte gelir. ClickUp yorumlarıyla yapabilecekleriniz şunlardır:

Takımınız, yorumlarına resim, bağlantı ve dosya ekleyerek düşüncelerini daha kolay aktarabilir.

ClickUp, yorumlarda etiketlemeyi de destekler, böylece bir takım üyesine doğrudan bir şey bildirebilirsiniz.

Her görev için ayrı yorum bölümleri olduğundan, konuşmalarınız düzgün bir şekilde organize edilir.

ClickUp, Slack gibi bir mesajlaşma aracıyla da entegre edilerek takım konuşmalarının proje alanınıza eklenmesini sağlayabilir.

Proje Planlama Şablonları

Proje planı şablonu, planlama sürecine hemen başlamak için harika bir yoldur. Proje bilgilerinizi bir proje planı şablonuna kopyalayın, işte hazırsınız!

ClickUp'ı kullanmaya başladığınızda, projenizi hemen planlamak için tüm bu şablonlara erişebileceksiniz.

Proje Yönetimi Şablonu

Şablonu kullanın

Yol Haritası – Gantt Görünümü şablonu

Proje Yol Haritası Şablonu

Şablonu kullanın

Yol Haritası – Pano Görünümü Şablonu

Proje Yönetimi – Gantt Görünümü Şablonu

Sonuç

Bir proje planlamak, dünyadaki en kolay görev değildir. Ancak, roket bilimi de değildir.

ClickUp gibi iyi bir proje yönetimi aracıyla, etkili bir proje planı yürütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız!

ClickUp'a kaydolun ve kendiniz deneyimleyin