Skype ve Teams: Hangi İşbirliği Aracı Size Uygun?

İşbirliği ihtiyaçlarınız için Skype ve Teams arasında kararsız mısınız?

Her ikisi de Microsoft Office ekosisteminin bir parçası olsa da, farklı amaçlara daha uygundur. Skype, gündelik konuşmalar ve hızlı sohbetler için idealdir, Microsoft Teams ise daha kapsamlı, iş odaklı bir deneyim için tasarlanmıştır.

Bu blogda, Skype ve Teams'i karşılaştırarak kuruluşunuzun tarzına ve ihtiyaçlarına en uygun aracı seçmenize yardımcı olacağız.

Hangisinin size uygun olduğunu öğrenmeye hazır mısınız?

Skype nedir?

Skype, video konferans ve iletişim için bir uygulamadır. Bu alanda öncü olan Skype, sesli ve görüntülü aramalar için yaygın olarak kullanılan basit bir anlık mesajlaşma platformu olarak başladı.

Kullanıcı dostu arayüzü ve küresel erişimi, Skype'ı iş profesyonelleri ve bireyler arasında hızla favori haline getirdi. Hem gündelik sohbetler hem de resmi video toplantıları için ideal olan Skype, anlık mesajlar göndermenize, uluslararası aramalar yapmanıza ve dosyaları kolaylıkla paylaşmanıza olanak tanır.

Skype'ın anahtar özellikleri

Skype, iletişimi ve işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. İşte bunlardan bazıları.

1. Sesli ve HD video görüşmeleri

Skype, net ses ve HD video ile sorunsuz bir iletişim deneyimi sunan arama özellikleriyle popülerdir. İster bire bir bağlantı kurun ister takım tartışmaları düzenleyin, Skype hem kişisel hem de profesyonel kullanım için çok yönlü bir araçtır.

Bu platform, diğer iş mesajlaşma uygulamalarına kıyasla üstün arama kalitesi ve arama kaydetme ve canlı altyazı gibi gelişmiş özellikler sunar.

Bu araçlar, toplantı kayıtlarını paylaşmanıza ve toplantı tutanaklarını kolayca kaydetmenize olanak tanıyarak iletişimi daha verimli ve erişilebilir hale getirir.

2. Anlık mesajlaşma

Skype, anlık mesajlaşma özellikleriyle öne çıkar, böylece kullanıcılar hem grup konuşmalarında hem de gizli sohbetlerde metin mesajları gönderebilir.

Eşzamansız bir iletişim aracı olarak, zengin metin özelliklerini destekler, emoji ve GIF paylaşmanıza, @bahsetmelerle insanların dikkatini çekmenize ve dosya eklemenize olanak tanır; hepsi sohbet penceresi içinde.

Ayrıca, hem mobil uygulama hem de masaüstü istemcisiyle Skype'ı birden fazla cihazda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

3. Ekran paylaşımı

Ekran paylaşımı, özellikle profesyonel ortamlarda kullanışlı olan güçlü bir özelliktir.

Sunum yaparken, birine bir ürünü adım adım anlatırken veya teknik destek sunarken Skype ile ekranınızı gerçek zamanlı olarak paylaşabilir, işbirliğini sorunsuz ve kolay hale getirebilirsiniz.

Bu özellik, uzaktaki takımlar ve müşteri etkileşimleri için özellikle yararlıdır.

Bonus: Takımınızın işbirliğini bir üst düzeye taşımak mı istiyorsunuz? İşbirliğini artırmak ve başarıyı hızlandırmak için 10 oyunun kurallarını değiştiren takım iletişim stratejisini keşfedin.

4. Dosya paylaşımı

Skype, sohbetler sırasında dosya paylaşımını çocuk oyuncağı haline getirerek kullanıcıların belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları doğrudan platform üzerinden göndermelerine olanak tanır. Kullanıcılar, farklı uygulamalar arasında geçiş yapma zahmetine girmeden kolayca işbirliği yapabilir.

Skype fiyatlandırması

Temel Ücretsiz Sürüm: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Skype'tan telefona planlar : Belirli ülkelerdeki sabit hat veya cep telefonu numaralarına sınırsız arama için özel aylık abonelik planları

Kullandıkça öde: Sabit hatlara ve cep telefonlarına yaptığınız aramaları dakika bazında ödemek için Skype Kredisi satın alın

Microsoft Teams nedir?

Microsoft Teams, her boyuttaki işletme için ideal olan hepsi bir arada bir işbirliği aracıdır. İster 10 kişilik küçük bir takım toplantısı ister 10.000 katılımcıya kadar büyük bir etkinlik düzenliyor olun, Teams sohbet mesajlaşma, video görüşme ve daha fazlasıyla ihtiyacınızı karşılar.

Ofiste veya uzaktan çalışıyor olsanız da, şirket içi kontrol toplantılarından müşteri toplantılarına ve web seminerlerine kadar her şey için idealdir.

Ayrıca, Microsoft 365 Suite uygulamalarıyla entegre olarak her boyuttaki takım için birleşik bir deneyim sunar. Bu, dosya paylaşımı, görev yönetimi ve diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon dahil olmak üzere tüm modern iş akışlarınızı destekler.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantılarınızı planlı bir şekilde yürütmek için bir yol mu arıyorsunuz? Bir sonraki toplantınızı çocuk oyuncağı haline getirecek 16 toplantı gündemi örneği ve ücretsiz şablonu inceleyin!

Microsoft Teams'in anahtar özellikleri

Microsoft Teams, temel iletişimin ötesine geçen özellikler sunar. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. Sesli aramalar ve video konferans

Microsoft Teams, yüksek kaliteli video ve sesli konferans özellikleri sunarak planlanmış toplantılar ve anlık aramalar yapılmasına olanak tanır. Bu toplantılara şirket içi takım üyeleri ve şirket dışı katılımcılar dahil edilebilir, bu da onu şirket içi işbirliği ve müşteri etkileşimleri için çok yönlü bir araç haline getirir.

Ayrıca, Teams toplantıları daha profesyonel bir görünüm için toplantı kayıtlarını, canlı altyazıları ve arka plan bulanıklaştırma özelliğini destekler.

2. Kanallar ve takımlar

Microsoft Teams'in temelinde, kullanıcıların belirli projeler veya departmanlar etrafında konuşmaları, dosyaları ve araçları düzenlemelerine olanak tanıyan kanallar ve takımlar bulunur. Kanallar farklı konular için ayarlanabilir, böylece tartışmaların odaklanmasını ve düzenli kalmasını kolaylaştırır.

Teams ise belirli bir departman, proje veya faaliyetten ilgili üyeleri dahil edebilir ve böylece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

3. Entegre Office 365 uygulamaları

Beklendiği gibi, öne çıkan bir özellik, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote gibi Office 365 uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonudur. Bu entegrasyonlar, kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan Teams içinde belgeler oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Diğer araçlarla üçüncü taraf entegrasyonları sunsa da, Microsoft yığını içinde yaygın olarak kullanılır. Bağlantılar ve düzenleme özellikleri yalnızca kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından kullanılabildiğinden, bu güvenlik açısından da çok önemlidir.

4. Dosya depolama ve takım işbirliği özellikleri

Sadece dosya paylaşımına izin veren diğer çevrimiçi toplantı araçları ve iletişim uygulamalarının aksine, Microsoft Teams, Microsoft ekosisteminizle entegre edilmiştir. Bu, belgeleri doğrudan platform içinde, özel bir Microsoft Teams bulut depolama alanında yükleyebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde işbirliği yapabileceğiniz anlamına gelir.

Takım üyeleri dosyalara erişebilir ve ortak yazma özellikleri sayesinde gerçek zamanlı işbirliği mümkün olur, böylece herkes belgenin en son sürümünde çalışır.

Tüm takım mesajları gelişmiş bir şifreleme standardıyla korunur, bu da dosya aktarımları, takım işbirliği ve daha fazlası için yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlar.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ev Planları

Microsoft Teams : Ücretsiz

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay

İş Planları

Microsoft Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Skype ve Teams: Özelliklerin Karşılaştırması

Skype ve Teams'in birbirleriyle karşılaştırmasını merak mı ediyorsunuz? İhtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmenize yardımcı olmak için özelliklerini hızlıca karşılaştırdık. Her iki araç da iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da, özellikleri farklı ihtiyaçlara hitap etmektedir.

1. Sesli ve görüntülü aramalar

Tercihlerinize göre video konferans veya sesli aramalar için bu işbirliği araçları arasından seçim yapabilirsiniz. Skype, yüksek kaliteli video ve ses konusunda mükemmeldir, ancak arka plan bulanıklaştırma ve sanal arka planlar gibi özelliklere sahip değildir.

Öte yandan, Microsoft Teams arka plan efektleri, canlı altyazılar ve çevrimiçi toplantı kayıtları ile video konferansları bir üst düzeye taşır. Ayrıca, Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, toplantıları doğrudan Outlook'tan planlamanıza ve aramalar sırasında belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır.

🏆 Kazanan: Microsoft Teams, Skype'ta bulunmayan arka plan efektleri, canlı altyazılar ve kayıt seçenekleri gibi etkileyici özellikleriyle liderliği ele geçiriyor.

2. Anlık mesajlaşma ve sohbet

Skype, temel biçimlendirme seçenekleri ve emoji ve GIF gibi eğlenceli özellikleriyle anlık mesajlaşmada mükemmeldir. Ancak, konu başlıklı konuşmalar gibi gelişmiş özelliklerin bulunmaması nedeniyle büyük grup tartışmaları için en iyi seçim olmayabilir.

Microsoft Teams, konu başlıklı konuşmalar, bahsetmeler, zengin metin biçimlendirme ve OneNote ve SharePoint gibi araçlarla entegrasyon gibi gelişmiş özelliklerle anlık mesajlaşmayı destekler. Mesajlarınızı kanallara düzenleyerek tartışmaları daha kolay takip edebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Microsoft Teams, bağlantı paylaşımı ve konu başlıklı konuşmalar gibi özellikleriyle profesyonel ortamlarda öne çıkarken, Skype gayri resmi etkileşimler için mükemmeldir.

3. Dosya paylaşımı ve takım işbirliği

Microsoft Teams, OneDrive ve SharePoint ile derin entegrasyon sayesinde güçlü dosya paylaşım özellikleri sunar. Teams'de paylaşılan dosyalar merkezi bir konumda depolanır, böylece platform içinde doğrudan belgelere erişmek ve üzerinde işbirliği yapmak kolaylaşır.

Skype, belgeleri ve dosyaları hızlı bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır, ancak merkezi depolama özelliği yoktur. Bu, indirilenler klasörünüzde paylaşılan dosyaları aramanız gerektiği anlamına gelir ve özellikle konuşmalar sırasında bu dosyaları takip etmeyi zorlaştırır.

🏆 Kazanan: Microsoft Teams, Skype'ta bulunmayan dosya paylaşımı ve özellikleri ile öne çıkıyor.

4. Diğer uygulamalarla entegrasyon

Hem Microsoft Teams hem de Skype (Skype for Business dahil), Microsoft ekosistemiyle entegrasyon için mükemmel seçeneklerdir. Skype, aramaları planlamak için Outlook ile entegre olur ve sesli ve görüntülü sohbetler için tercih edilen bir platform olabilir. Ancak, modern işletmelerin sıklıkla ihtiyaç duyduğu daha geniş entegrasyonlar eksik olabilir.

Microsoft Teams, Outlook, SharePoint, OneDrive ve diğer Microsoft araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak tamamen entegre bir iş akışı sağlar. Teams ayrıca üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarını da destekleyerek çeşitli iş ihtiyaçları için çok yönlü bir çözüm sunar.

🏆 Kazanan: Yine Microsoft Teams, Microsoft ekosistemine sorunsuz entegrasyonuyla öne çıkarken, Skype sınırlı iş odaklı entegrasyonlarıyla geride kalıyor.

5. Kullanıcı arayüzü ve genel deneyim

Skype kullanıcılarına uygulamayı neden sevdiklerini sorarsanız, cevap açık olacaktır: basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü. Skype, özellikle temel bir iletişim aracına ihtiyaç duyan kullanıcılar için kolay gezinilebilir bir uygulamadır.

Öte yandan Microsoft Teams, kapsamlı özellikleri nedeniyle karmaşık bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Takımlar ve kanallar, yeni kullanıcılar için genellikle kafa karıştırıcı olabilir ve alışmak biraz zaman alabilir. Bu nedenle, bu kategoride Skype, Microsoft Teams için mükemmel bir alternatiftir.

🏆 Kazanan: Skype, kullanıcı dostu arayüzüyle bu turu kazanıyor. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilir.

6. Güvenlik ve uyumluluk

Skype, aramalar ve sohbetler için uçtan uca şifreleme dahil olmak üzere temel güvenlik özellikleri sunar. Ancak, gelişmiş uyumluluk sertifikaları yoktur.

Microsoft Teams, kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Çok faktörlü kimlik doğrulama, veri kaybı önleme ve GDPR, HIPAA ve ISO 27001 gibi sektör standartlarına uyumluluk gibi özellikler sunar.

Bu, Teams'i yüksek güvenlik gereksinimleri olan kuruluşlar için, özellikle web seminerleri düzenlerken veya kapalı toplantılar yaparken daha iyi bir seçim haline getirir.

🏆 Kazanan: Microsoft Teams, bir iletişim aracında istediğiniz tüm kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerini sunar.

Özetlemek gerekirse, Skype temel gereksinimleri olan ve basit bir kullanıcı arayüzü isteyenler için harika bir seçenekken, Microsoft Teams iş ve profesyonel ihtiyaçlarınız için ideal platformdur. Daha fazla özelliğe ve gelişmiş veri şifrelemeye sahip olması, birçok kuruluş tarafından tercih edilmesini sağlar.

Reddit'te Skype ve Teams

Kullanıcıların Microsoft Teams ve Skype karşılaştırması hakkında ne düşündüğünü anlamak için bazı Reddit yayınlarına baktık.

Çoğu kullanıcı, hangi uygulamayı kullanacağı konusunda kararsızdır (her ikisi de benzer özellikler sunar ve aynı Microsoft yığınına dahildir).

Bir kullanıcı"Teams, Skype'ın kılık değiştirmiş hali mi?" diye sorduğunda, bir kullanıcı şöyle yanıtladı:

Bir nevi. Arka planda Sharepoint, Outlook ve Skype var. Biraz Lync de kaldı.

Bir nevi. Arka planda Sharepoint, Outlook ve Skype var. Biraz Lync de kaldı.

Başka bir kullanıcı, aramalar ve sohbet için MS Teams kullanımıyla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi:

Şirketim O365'e geçerek Skype'ı 1'e 1 aramalar ve sohbetler için, MS Teams'i ise grup işbirliği ve toplantılar için kullanmaya karar verdi. Her ikisi için de MS Teams'i kullanmamak için güvenlik/geçerli bir neden var mı?

Şirketim O365'e geçerek Skype'ı 1'e 1 aramalar ve sohbetler için, MS Teams'i ise grup işbirliği ve toplantılar için kullanmaya karar verdi. Her ikisi için de MS Teams'i KULLANMAMAK için güvenlik/geçerli bir neden var mı?

Bir kullanıcı bu soruya şu yanıtı verdi:

Teams, her zaman 1:1 arama ve sohbet yapabilmiştir (yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürüldüğünden beri). Teams, artık neredeyse her açıdan Skype'ı geride bırakmıştır (asla sunulmayacak olan şirket içi seçenek hariç).

Teams, her zaman 1:1 arama ve sohbet yapabilmiştir (yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürüldüğünden beri). Teams, artık neredeyse her açıdan Skype'ı geride bırakmıştır (asla gelmeyecek olan şirket içi seçenek hariç).

Başka bir kullanıcı ise Microsoft'un Skype'ı sonlandırması gerektiğini düşünüyor ve şöyle diyor:

Teams (kişisel sürümü dahil) her açıdan daha iyidir

Teams (kişisel sürümü dahil) her açıdan daha iyidir

Buna verilen yanıt şöyleydi:

Bir yere seyahat etmek üzereyim ve çok düşük bir maliyetle Wi-Fi üzerinden sabit hatlara arama yapmak için Skype'ı kullanmayı planlıyorum. Bunu Teams ile yapamam, değil mi?

Bir yere seyahat etmek üzereyim ve çok düşük bir maliyetle Wi-Fi üzerinden sabit hatlara arama yapmak için Skype'ı kullanmayı planlıyorum. Bunu Teams ile yapamam, değil mi?

ClickUp ile tanışın — Skype ve Teams'e en iyi alternatif

Skype ve Microsoft Teams'in her ikisi de avantajlar sunarken, ClickUp, Skype ve Microsoft Teams'in güçlü özelliklerini bir araya getiren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

Sadece etkili iletişim kurmanıza veya takım üyelerinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olmakla kalmaz, takımınızın verimliliğini artırmasına ve ş Akışı'nı kolaylaştırmasına yardımcı olarak bir adım önde olur.

ClickUp'ın Microsoft Teams ve Skype'a en iyi alternatif olarak öne çıkan özellikleri şunlardır.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Tüm konuşmalarınızı ve işlerinizi tek bir yerde toplayın

ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak tüm konuşmalarınızı, bire bir veya takım tartışmalarınızı tek bir uygulama içinde yönetin

Skype ve Microsoft Teams'in en büyük sorunu, sohbetlerin ve tartışmaların platformun her yerine dağılmış olmasıdır. ClickUp Sohbet görünümü, tüm tartışmalarınızı, yorumlarınızı, proje etkinliklerinizi ve doğrudan mesajlarınızı tek bir platformda bir araya getirerek bunu değiştirmenize yardımcı olur.

Sohbet penceresi içinde gerçek zamanlı iletişim, dosya paylaşımı ve görev oluşturma imkanı sunar. Bu sayede farklı araçlar arasında geçiş yapma gerekliliği ortadan kalkar ve iş akışınız kolaylaşır.

Skype'ın temel sohbeti veya Teams'in kanal tabanlı konuşmalarından farklı olarak, ClickUp'taki Sohbet Görünümü görevleriniz, belgeleriniz ve projelerinizle tamamen entegre olduğundan, konuşmalar ve işler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Takviminizi ve tekrarlanan toplantılarınızı kolaylıkla yönetin

ClickUp Meetings kullanarak ayrıntılı toplantı tutanakları, notlar ve eylem öğeleri alın

ClickUp Meetings, toplantı takviminizi yönetmek veya yeni bir toplantı oluşturmak için sorunsuz bir deneyim sunar. Notlar almanıza, toplantı gündemlerini yönetmenize ve her toplantı için eylem öğeleri belirlemenize olanak tanır, böylece takımınız her toplantıda yapılan tartışmalardan sorumlu olur.

Bu notlar ve gündemler, yaklaşan toplantılarda güncellemeleri almak ve projenin yolunda gittiğinden emin olmak için kullanılabilir. Hatta ClickUp'ın kullanıma hazır iletişim planı şablonlarını kullanarak tüm takımınız için sağlam bir iletişim planı oluşturabilirsiniz.

ClickUp One Up #3: Ekranınızı kaydedin, video klipler oluşturun ve bunları takımlarınızla paylaşın

Ekran kaydınızı yakalayın, kısa klipler oluşturun ve ayrıntılı bir tartışma için takımlarınızla paylaşın ClickUp Clips ile

Takım üyeleriyle belirli bir iş akışını veya ürün özelliğini ayrıntılı olarak anlatmak için yapılan tekrarlı toplantılardan bıktınız mı? ClickUp Clips ile hızlı videolar veya ekran görüntüleri kaydederek takımınızla paylaşabilirsiniz.

İster karmaşık bir süreci açıklayın ister bir proje hakkında geri bildirim sağlayın, ClickUp Clips görsel iletişim kurmayı kolaylaştırır; bu, Skype veya Teams'in bu kadar kolay ve esnek bir şekilde sunamadığı bir özelliktir.

ClickUp kullanarak yorumlar atayın, bunları görevlere dönüştürün ve gerçek zamanlı bildirimler alın Yorum Atama

ClickUp Yorum Atama ile, daha iyi hesap verebilirlik ve anlayış için belirli görevlere kolayca yorum atayabilirsiniz.

Ayrıca, belirli bir belgeyle ilgili grup tartışmasında yorum yapabilir ve yorum ele alındığında çözebilirsiniz. Bir yorum atandığında, o takım üyesi için anında bir eylem öğesi oluşturulur ve sohbetinde bir bildirim gönderilir.

Bu güçlü iletişim özelliklerine ek olarak, ClickUp güçlü takım işbirliği özellikleri de barındırır. Örneğin, siz veya takım arkadaşınız paylaşılan bir ClickUp Belgesinde düzenleme yaparsanız, diğer takım üyeleri anında bilgilendirilir.

ClickUp İşbirliği Algılama özelliği, diğer kullanıcıların ne zaman yazdığını, belge düzenlediğini veya yorum eklediğini bilmenize yardımcı olur. Böylece, takım üyelerinizin ne üzerinde çalıştığını tam olarak bilirsiniz ve güncellemeler hakkında gerçek zamanlı uyarılar alırsınız.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve takımınızın fikirlerini kaydedin

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımlarınızla belirli bir proje veya konu hakkında beyin fırtınası yapın, herkesin fikirlerini toplayın ve bunları koordineli eylemlere dönüştürün.

Bu sağlam görsel tuval ile fikirlerinizi haritalayın, çevik iş akışları oluşturun ve stratejik tartışmalar yapın. Böylece, notlar yerine, görevler oluşturmanıza ve proje akışını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı zihin haritaları veya grafiklere sahip olursunuz.

Özetle, ClickUp ile farklı görevler için birden fazla araca ihtiyacınız olmaz. İletişim ve proje yönetiminden belge paylaşımına ve zaman takibine kadar her şeyi tek bir yerde bir araya getirir.

ClickUp ile İşbirliği ve Verimliliğin Gücünü Birleştirin

Skype ve Teams karşılaştırmasında, her iki platform da iletişim ve işbirliği için değerli özellikler sunar. Ancak, birden fazla araç arasında geçiş yapmak kafa karışıklığına ve mesajların kaybolmasına neden olabilir. Her iki aracı da kullanan kuruluşlar, proje yönetimi ve iş akışlarını yönetmek için başka bir araca ihtiyaç duyar.

Bu nedenle, tüm profesyonel görüşmeleriniz için ClickUp gibi birleşik bir işbirliği aracına geçmek akıllıca bir seçimdir.

Skype, Teams ile kademeli olarak birleştirilirken ( Skype for Business'a benzer şekilde), bu değişimin iş akışınızı nasıl etkileyebileceğini düşünmek faydalı olabilir. Skype kullanımının azalması, sohbet geçmişinin kaybolmasına veya başka sorunlara yol açabilir.

Microsoft Teams güçlü bir seçenek olsa da, ClickUp bu sürekli geçişlerden kurtulmak ve işbirliğinizi kolaylaştırmak için yenilikçi bir alternatif sunar.

ClickUp ile sohbet ve video görüşme özelliklerinden daha fazlasını elde edersiniz; iş akışınızın her bölümünü geliştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir araç seti elde edersiniz. Görev yönetiminden belge paylaşımına, gerçek zamanlı işbirliğinden özelleştirilebilir görünümler, ClickUp ekibinizin tek bir platformda daha fazlasını yapmasını sağlar.

Öyleyse, işin sadece bir kısmını yapan bir araçla neden yetinmelisiniz? Takımınıza mükemmelliğe ulaşmak için gereken esnekliği, gücü ve verimliliği sağlayın. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve tüm proje yönetimi ve işbirliği ihtiyaçlarınızı tek bir platformda nasıl karşılayabileceğini keşfedin.