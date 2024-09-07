Uluslararası Çalışanları İşe Almak: İşe Alım Uzmanları için Pratik Kılavuz

Yasal Uyarı: Bu makale, uluslararası çalışanların işe alınmasıyla ilgili genel tavsiyeler ve en iyi uygulamaları sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Profesyonel hukuki veya mali danışmanlığın yerini alması amaçlanmamıştır.

Google'ın ABD dışında 100.000'den fazla çalışanı olduğunu biliyor muydunuz? Peki, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketi neden uluslararası çalışanlardan oluşan küresel bir takım kurmak istesin ki?

Nedeni şu: Küresel bir takım, daha büyük ve zengin bir yetenek havuzuna erişim sağlar, rekabet avantajı sunar, yeni bakış açıları ve kültürler getirir, henüz keşfedilmemiş uluslararası pazarlara girdi sağlar ve 24 saat çalışan takımlarla verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Zaman dilimlerinde büyük farklar olması nedeniyle, tam olarak sizin bıraktığınız yerden işinize devam ederler. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu, kuruluşunuzun projeleri tamamlamak için iki kat daha hızlı çalışabileceği anlamına gelir.

Bu küresel varlık, uluslararası çalışanları işe almanın birçok avantajından biridir.

Ayrıca, yabancı işçi istihdamı , KOBİ'lerin %86'sının maliyetleri yönetmesine ve boş pozisyonları doldurmasına yardımcı olmaktadır. Bu strateji, beceri eksikliği ile mücadele eden KOBİ'lerin %58'ine de yardımcı olmaktadır.

Bu makalede, neden uluslararası çalışanları işe almanız gerektiğini, bunu yapmak için farklı işe alım kanallarını ve ClickUp'ın proje yönetimi aracını kullanarak bu süreci nasıl basitleştirebileceğinizi ele alacağız.

Neden Uluslararası Çalışan İşe Alınmalı?

Amerikalı yazar Jim Collins bir keresinde şöyle demiştir: "En önemli varlığınız insanlar değildir. En önemli varlığınız doğru insanlardır."

İşverenlerin sınırların ötesinde "doğru" uzaktan çalışanları işe almak istemelerinin dört nedeni şunlardır:

1. Daha fazla çeşitlilik, daha iyi performans

Çeşitlilik, sektör genelinde moda bir kelime haline gelmiştir, ancak bunun çok daha ötesinde bir anlamı vardır.

2020 yılında McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, etnik ve kültürel çeşitlilikte lider konumda olan şirketler, rakiplerinden %36 daha fazla kar elde etmiştir.

Bunun nedeni basit. Daha geniş bir yetenek havuzu, taze fikirler ve uzmanlık becerileri. Ayrıca, çalışanların ve yeni işe alınanların çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa (DEI) daha fazla önem veren şirketlere olumlu bakmasına yardımcı olur.

Doğal olarak, çalışanlar ilerici DEI'ye sahip şirketleri tercih eder. Bu, hem çalışanlar hem de şirketler için kazan-kazan durumu değil mi?

2. Uzaktan çalışan yabancı çalışanlar, organizasyonel verimliliği artırır

Yabancı çalışanları işe aldığınızda, tüm küresel saat dilimlerinde çalışan verimliliğinin artması ve çalışanların işyerinde kalma süresinin uzaması doğaldır, özellikle de uzaktan çalışmaya öncelik veren bir işyerindeyseniz.

Bu kadar çok şey söz konusu olduğunda, birçok KOBİ, bu büyük fırsatı değerlendirmek için bağımsız yabancı yüklenicileri tam zamanlı yabancı çalışanlara dönüştürmek istemektedir.

Biliyor muydunuz: Küresel geçici işgücü 2021 yılında 171,5 trilyon dolarlık bir gelir elde etti ve 2031 yılında 465,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2. Küresel işe alımlar yeni yeteneklerin kapılarını açar.

Yurt dışından çalışanlar işe almak için ulusal sınırların ötesine geçen şirketler, daha geniş bir yetenek havuzuna erişim imkanı elde eder.

3. Yabancı çalışanlarla daha hızlı büyüyün

İşletmeler, iş faaliyetlerini genişletmek için her zaman yeni bölgeler arayışındadır.

Ancak, mevcut çalışanları bu yeni konumlara taşıma süreci zahmetli olabilir. Bu nedenle, yabancı çalışanları işe almak, şirketlerin bu bölgelerde yerel bir avantaj elde etmelerini sağladığı için mükemmel bir çözümdür.

Uluslararası Çalışanları İşe Alma Süreci

Uluslararası çalışanları işe almanın avantajlarından emin iseniz, şimdi "nasıl" olduğunu anlayalım

Çok sayıda iş panosu, portal, coğrafi bölge ve muhtemelen binlerce ideal aday arasından seçim yaparken, küresel yetenekleri işe almanın en iyi yolu nedir?

Aşağıda izleyebileceğiniz birkaç adım bulunmaktadır:

Adım 1: Kapsamlı bir iş tanımı oluşturun

Uluslararası çalışanları işe almanın en önemli kısmı, kimi aradığınızı bilmektir. Daha iyi iş tanımları, adayların %75'inden olumlu yanıtlar alır.

Uluslararası iş ilanları söz konusu olduğunda, biraz araştırma yapmak çok faydalı olabilir. Sektörünüzdeki diğer yerli veya uluslararası şirketlerin iş tanımlarını nasıl hazırladığını inceleyin (ilham almak için).

Gerekli nitelikleri, becerileri ve deneyimi açıkça tanımladığınızdan emin olun.

Ardından, kültürel uyum, dil yeterliliği ve kültürlerarası işbirliği becerilerine odaklanacağız.

İdeal aday profilinizi belirledikten sonra, yabancı çalışanı hangi uluslararası konumdan işe almak istediğinize karar vermeniz gerekir.

💡Profesyonel İpucu: Belirli ülkelere odaklanmadan önce kendinize şu soruları sorun: Şirketinizin zaman dilimi farklılıklarına karşı toleransı nedir?

Aradığınız belirli beceri veya uzmanlık nedir?

Maaşlar ve sosyal haklar için bütçeniz nedir?

Hedeflemek istediğiniz belirli sektörler veya endüstriler var mı?

Yasalara uygunluğu sağlamak için yerel iş kanunları, çalışma izinleri ve vize düzenlemeleri gibi birkaç hususu daha göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunlar için Remote'un "Nerede İşe Alınır?" raporu gibi kaynakları kullanabilirsiniz.

Adım 3: Uluslararası işe alım kanalları yardımcı olabilir

Küresel iş panoları, uluslararası işe alım sürecinizi başlatmak için genellikle harika bir yerdir. Sektör ve profesyonel ağlara göre uluslararası adayları filtrelemenize yardımcı olurlar, böylece küresel bir yetenek havuzuna ulaşabilirsiniz.

Ancak, uluslararası işe alım konusunda uzmanlaşmış işe alım ajanslarıyla ortaklık kurmak da işe alım sürecinizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

Uluslararası bir işe alım ajansı ile çalışmayı planlıyorsanız, ajansı iki faktöre göre seçtiğinizden emin olun:

Sektörünüz

Çalışanlarınızı işe almak istediğiniz ülke

Örneğin: Hindistan'dan BT çalışanları konusunda uzmanlaşmış işe alım ajansları, farklı sektörlerden küresel adaylar sağlayan bir ajansa kıyasla, buradaki BT sektörünün en iyi yerel yeteneklerini işe almanıza yardımcı olabilir.

Doğru kişiyi bulduğunuzu nasıl anlarsınız?

Tek bir kolay cevap yoktur, ancak birçok İK işe alım uzmanı, adayın vücut dili ve özgüveninin, işe uygunluğu ve uyumu konusunda iyi göstergeler olduğunu söyleyecektir.

Bu, e-postalar veya metinler aracılığıyla ölçmek mümkün değildir. Peki ya video görüşmesi? Yüz yüze görüşme kadar iyi olmasa da, en yakın alternatiftir.

Özellikle mülakat sürecine başladığınızda, video görüşmeleri yüz yüze etkileşim ortamını taklit etmenize yardımcı olabilir.

🧠 Biliyor muydunuz: İstatistikler, video teknolojisinin işe alım yöneticilerinin ve işe alım uzmanlarının en az %60'ı tarafından kullanıldığını göstermektedir. 506 şirketin katıldığı bir ankette, %47'sinin işe alım süresini kısaltmak için video görüşmelerini kullandığı ve %22'sinin yerel olmayan adaylarla görüşmek için video görüşmelerini dikkate alacağı ortaya çıkmıştır.

Uluslararası İşe Alımların Maliyetlerini ve Yasal Yönlerini Anlamak

Uluslararası çalışanları işe alma sürecini ele aldığımıza göre, şimdi tartışmamızın en önemli (ve en zor) kısmına geçme zamanı geldi: uluslararası işe alımla ilgili maliyetler ve yasal konular.

Ücret paketleri çalışanın ülkesine göre değişir

Şöyle bir durum var: San Francisco'daki bir yazılım mühendisinin maaşı, ABD'deki yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle Filipinler'in Manila kentindeki bir yazılım mühendisinin maaşından daha yüksek olabilir. Bu nedenle, işverenlerin yerel yetenekleri çekmek ve elde tutmak için rekabetçi ücret paketleri sunması önemlidir.

Ancak, uluslararası çalışanları işe alırken, çalışanın ülkesindeki yaşam maliyetine göre maaşı ayarlamanız gerekir. Bu yaklaşım, adaleti sağlar ve farklı bölgelerdeki yabancı çalışanların satın alma gücünü korur.

Uluslararası çalışanları işe alırken çalışma izinleri ve vizelerin rolü

Avrupa Birliği'nde, Mavi Kart, yüksek vasıflı AB vatandaşı olmayanlar için yaygın bir çalışma iznidir, H-1B vizesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde uzman işçiler için yaygın olarak kullanılmaktadır.

İhtiyacınız olan çalışma izinleri ve vizeler hakkında bilgi sahibi değilseniz, uluslararası işe alım planı yapmadan önce göçmenlik uzmanlarına veya hukuk uzmanlarına danışmanız ve onlarla işbirliği yapmanız önemlidir.

🧠 Unutmayın: Gereksinimler ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık gösterir ve işveren olarak, işe alım sürecinizde her zaman uyumluluğu sağlamalısınız.

Küresel bordro çözümleri, bordro yönetimini basitleştirebilir

Tamam, mülakatlarınızı tamamladınız, adayları kısa listeye aldınız ve maaş yapılarını belirlediniz, ancak şimdi bir sonraki soruda takıldınız.

Uluslararası çalışanlarınıza nasıl ödeme yapacaksınız?

Küresel bir işgücünün maaşlarını ve bordro vergilerini yönetmek, şirketler için genellikle önemli bir zorluk olabilir. Bunun nedeni, ülkelerin uluslararası istihdam yasaları ve vergi düzenlemelerindeki farklılıklardır.

Çözüm, farklı ülkelerdeki bordro işlemlerinizi yönetebilecek bir küresel bordro sağlayıcı kullanmak kadar basit olabilir. Gerekli özeni gösterin ve yerel düzenlemelere uymanızı sağlayacak ve her ülkenin vergi kanunlarında uzmanlaşmış bir küresel bordro çözümü sağlayıcıyla ortaklık kurmayı düşünün. Deel ve Papaya Payroll gibi çözümler, küresel bordro yönetiminde mükemmeldir.

Yasal gereklilikler: çalışma izni ve vergi kanunlarına uyum

Yabancı işçi istihdam etmek, önemli yasal sorumluluklar getirir.

Örnek: Şirketler, nitelikli Amerikan işçilerden işlerini almadıklarından emin olmak için ABD Çalışma Bakanlığı'nın PERM programı gibi işgücü sertifikası süreçlerini dikkatlice takip etmelidir.

Ülkelere göre farklılık gösterebilen vergi kanunlarını da unutmayalım. Bu, uluslararası çalışanınızın ülkesinde muhtemelen sizin ülkenizden farklı vergi kuralları olduğu anlamına gelir.

Burada da, yapacağınız her şeyin kurallara uygun olmasını sağlamak için güvenilir bir hukuk uzmanı veya hukuk firmasının hizmetlerini işe alın veya kullanın.

Resmi işveren (EOR) ile çalışmak, tüm vergi beyannameleri ve idari görevleri üstleneceği için şirketiniz için bir dönüm noktası olabilir.

Bu, sizin ve uluslararası çalışanlarınızın sizin için önemli olan şeye, yani işinizi tamamlamaya odaklanmanıza yardımcı olabilir!

İstihdam mevzuatını anlama

Küresel bir işgücü oluşturmak için çalışanları işe alırken, onlara adil bir çalışma ortamı sağladığınızdan emin olmak istersiniz.

Peki, "adil iş yeri" ile neyi kastediyoruz?

Her ülke farklıdır. Dolayısıyla, yerel iş kanunları, asgari ücret kuralları, çalışma saatleri ve yabancı uyrukluların çalışan haklarından yararlanma şekilleri de farklılık gösterir.

Örneğin, Avrupa'da 24 saatte 11 saat kesintisiz dinlenme süresi öngören Çalışma Süresi Direktifi bulunmaktadır. Japonya'da ise daha katı iş kanunları geçerlidir.

Yönetmeliklerin en güncel sürümlerini takip ettiğinizden emin olmak için bir kez daha bir uzmanla görüşün. Yerel ve yabancı işgücü sertifikasyon yasalarını düzenli olarak inceleyen hukuk uzmanlarına danışın.

Ayrıca okuyun: İnsan Kaynakları KPI'ları – 10 İK KPI'sı ve Örnekleri

Uluslararası Çalışanları İşe Almanın Zorluklarını Aşmak

Uluslararası çalışanları işe almak, adımları doğru bir şekilde izlerseniz nispeten sorunsuz bir süreç olabilir, ancak bazı zorluklar da ortaya çıkabilir.

Bunların çoğu, deneyimli bir göçmenlik avukatı veya hukuk danışmanı işe alarak çözülebilecek sözleşmeye dayalı ve yasal zorluklardır. Bunları inceleyelim ve zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimizi görelim.

Yanlış sınıflandırma riski

Yabancı çalışanların bağımsız yükleniciler olarak yanlış sınıflandırılması durumunda, yanlış sınıflandırma riski ortaya çıkar.

Bunun zararlı etkileri vardır: yanlış sınıflandırılan çalışanlar önemli para cezaları ve cezalar ödemek zorunda kalabilir ve ciddi durumlarda ülkede çalışma iznini kaybedebilir.

Bu yanlış sınıflandırma, vergi kaçırma, yabancı çalışanların sosyal haklarında maliyet kesintisi veya farklı iş kanunları ve vergi kanunlarının yanlış anlaşılmasından kaynaklanabilir.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde IRS, çalışanları yanlış sınıflandıran işverenlere cezalar uygular ve uyumsuzluğun maliyeti yüksek olabilir, genellikle on binlerce doları aşabilir.

Nasıl kullanılır: Bu riskleri önlemek için şirketler, yerel düzenlemeleri anlayan ve küresel bordro ve yerel istihdam düzenlemelerine uyumu sağlamaya yardımcı olabilecek bir kayıtlı işveren (EOR) ile çalışabilir.

Kalıcı işyeri riski

Kalıcı tesis (PE) biraz teknik bir kavramdır, bu yüzden bir örnekle açıklayalım.

Dubai'den uluslararası çalışanlar işe aldığınızı varsayalım. Dubai'de fiziksel bir ofisiniz yok, bu nedenle çalışanlarınız evlerinden yaşıyor ve çalışıyor. Ancak, Dubai hükümeti bu çalışanların şirketinize uzun bir süredir hizmet verdiğini gözlemler ise, bu durum kalıcı işyeri (PE) durumunuzu tetikleyebilir.

Bu, kuruluşunuza nasıl zarar verebilir? PE riski, şirketin hem kendi ülkesinde hem de faaliyet gösterdiği yabancı ülkede vergilendirilmesine yol açan çifte vergilendirmeye neden olabilir.

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, hükümetlerin PE düzenlemelerinin uygulanması konusunda daha dikkatli olmasını sağlamıştır. Örneğin, Almanya'da uzaktan çalışan bir personel olması bazen PE oluşturarak şirketin %30'a varan yerel kurumlar vergisine tabi olmasına neden olabilir.

Nasıl kullanılır: Bu riski azaltmak için, yerel vergi kanunlarında uzman kişilere danışın. Aynı zamanda, bir tüzel kişilik veya profesyonel işveren kuruluşu (PEO) ile çalışın.

Fikri mülkiyet riskleri

Fikri mülkiyet haklarına (IP) neden dikkat etmeniz gerektiğini açıklayalım: Fikri mülkiyet hakları, potansiyel olarak çok büyük maddi kayıplara neden olabilir.

Ne kadar? Patent davaları size 2,3 ila 4 milyon dolar (veya daha fazla!) arasında bir maliyet getirebilir.

Fikri mülkiyet haklarının (IP) korunması, ülkelerdeki IP yasaları önemli ölçüde farklılık gösterdiğinden, uluslararası çalışanları işe alırken çok önemlidir. Uygun anlaşmalar yapılmazsa, yerel çalışanlar IP hakları konusunda hak talebinde bulunabilir.

Örneğin, Çin'de fikri mülkiyet hırsızlığı önemli bir sorundur. 2019 tarihli bir rapora göre, fikri mülkiyet hırsızlığı ABD ekonomisine yıllık 225 milyar ila 600 milyar dolar arasında bir zarara yol açmaktadır.

Nasıl kullanılır: Fikri mülkiyet haklarını korumak için şirketler, istihdam sözleşmelerine fikri mülkiyet sahipliğini açıkça belirten özel maddeler eklemelidir. Teknoloji, finans ve imalat gibi sektörler bu konuda özellikle dikkatli olmalıdır.

Taşınma engellerinin ve ikamet şartlarının üstesinden gelmek

Her ülke, taşınma konusunda kendi düzenlemelerine sahiptir.

Örneğin: Birleşik Krallık'ta Tier 2 (genel) vize almak için belirli maaş eşiklerini karşılamak ve işin yerel bir çalışan tarafından yapılamayacağını kanıtlamak gerekir.

Nasıl yararlanabilirsiniz: Vize başvuruları, konut bulma ve yeni ortama yerleşme konusunda yardım içeren kapsamlı taşınma paketleri sağlayın. Ayrıca, yerel istihdam yasalarına aşina olan taşınma uzmanları ve tüzel kişilerle ortaklık kurarak yasalara uygun hareket ettiğinizden emin olabilirsiniz.

Başarılı Uluslararası İşe Alım için En İyi Uygulamalar ve Stratejiler

Uluslararası çalışanları başarılı bir şekilde işe almak için gerekli tüm süreç ve adımlara genel bir bakış elde ettiğimize göre, şimdi en iyi uygulamalardan bazılarına hızlıca göz atalım.

Seçenek Avantajlar Cons Yerel bir kuruluş açın veya yabancı bir iştirak kurun (a). Taahhütlü bir yerel varlık oluşturur (b). Yerel iş dünyasında güven oluşturur (c). Marka bilinirliğini artırır (d). Mevcut personele uluslararası deneyim sağlar (a). Önemli sermaye yatırımı gerektirir (b). Kurulumu zaman alır (c). Çok sayıda idari görev içerir (d). Yüksek işletme maliyetleri Profesyonel İşveren Organizasyonu (PEO) ile ortak istihdam (a). İnsan kaynakları yönetimini kolaylaştırır (b). Uzaktan çalışanlar için kapsamlı yabancı çalışan avantajlarına erişim sağlar (c). Yerel uzmanlık ve uyumluluk sağlar (a). Büyük kuruluşlar için maliyetli olabilir (b). Paylaşılan sorumluluk, İK ve yönetim kararları üzerinde daha az kontrol anlamına gelir Kayıtlı İşveren (EOR) kullanın (a). Yabancı çalışanların verimli bir şekilde işe alımını sağlar (b). Pazara daha hızlı giriş ve proje yürütmeyi kolaylaştırır (c). Operasyonel maliyetleri ve idari karmaşıklıkları azaltır (d). Yerel istihdam yasalarına uyumu sağlar (a). Hizmet kalitesi değişkenlik gösterir; saygın bir EOR seçilmesi gerekir Bağımsız bir yüklenici işe alın (a). Esneklik sağlar (b). Özel beceri ve uzmanlığa erişim sağlar (c). Yalnızca sağlanan hizmetler için ödeme yaptığınız için maliyet etkindir (a). Sınırlı uzun vadeli bağlılık ve sadakat (b). Olası yasal ve vergi karmaşıklıkları (c). Ş Akışı ve program üzerinde daha az doğrudan kontrol

Küresel ücretlendirme stratejinizi düşünün

Ayrıca, işiniz için küresel bir ücretlendirme stratejisi oluşturmak ve detaylandırmak da çok önemlidir.

Bu, maaşlar, ikramiyeler ve ödenekler gibi doğrudan finansal ödemelerin yönetilmesini içerir. Ayrıca sağlık ve hayat sigortası, ücretli izinler vb. gibi dolaylı finansal faydaların yönetilmesini de içerir.

Küresel ücretlendirme stratejinizi oluştururken bu ipuçlarını göz önünde bulundurmanız faydalı olabilir. Uluslararası düzenlemelere ve çalışanların beklentilerine ayak uydurmak için küresel ücretlendirme stratejinizi düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın

Ödeme parametrelerini belirlemek için uluslararası uyum kurallarını inceleyin

Ödeme akışlarınızda döviz kuru dalgalanmalarını hesaba katmayı unutmayın

Tüm ücretlendirme ile ilgili iletişimin açık, net ve ilgili olmasını planlayın

Uluslararası İşe Alımları Kolaylaştırmada ClickUp'ın Rolü

Beklemediğiniz bir şey olabilir, ancak uluslararası işe alımların en zor kısmı süreci izlemektir.

Bu nedenle, insan kaynakları departmanındaki arkadaşlarımız, işe alım sürecinin her adımını ve çok daha fazlasını izlemelerine yardımcı olan ClickUp gibi yetenek yönetimi yazılımlarına güveniyor!

ClickUp'ın uluslararası işe alım sürecini basitleştiren beş yolu aşağıda verilmiştir:

Adayların ilerlemesini izleyin ve mülakat sürecinin farklı adımlarını yönetin

Başvuru İzleme Sistemi (ATS) entegrasyonu : ClickUp'ı ATS ile kolayca entegre ederek, adayların başvurudan işe alım sürecine kadar olan ilerlemelerini takip edin

Özel Alanlar : ClickUp, işe alım uzmanlarının mülakat aşamalarını, yabancı çalışanların iletişim bilgilerini, son tarihleri ve daha fazlasını yönetmelerine olanak tanır

Aday havuzu yönetimi: Görevleri kullanarak adayları, durumlarının görsel bir temsilini kullanarak işe alım sürecinin farklı aşamalarına taşır

Proje yönetimi

ClickUp'ın görev ilerlemesi, iş akışınızı özelleştirmenize olanak tanır

Görev atama ve izleme : Takım üyelerine belirli işe alım görevleri atayarak netlik ve hesap verebilirlik sağlar

Otomasyonlar : Görevleri otomatik olarak atar, durum güncellemelerini tetikler ve öncelikleri değiştirerek işe alım sürecinin yolunda gitmesini sağlar

Zaman yönetimi: Zaman tahminleri ve zaman izleyiciyi kullanarak takımın iş yükünü takip eder ve verimliliği etkili bir şekilde ölçer

Mülakat planlama ve koordinasyon

ClickUp'ın takvimi ve hatırlatıcıları ile işe alım sürecinizi daha iyi planlayın

Takvim görünümü : Görevleri planlar ve zaman dilimleri arasında dış takvimlerle senkronize ederek çakışmaları önler

Otomatik hatırlatıcılar: Hem mülakatçıya hem de adaya otomatik hatırlatıcılar gönderir, bu da mülakata gelmeme oranını azaltmak için çok etkili bir : Hem mülakatçıya hem de adaya otomatik hatırlatıcılar gönderir, bu da mülakata gelmeme oranını azaltmak için çok etkili bir işe alım aracıdır

Takım işbirliği ve geri bildirim

ClickUp Sohbet Görünümü ile takım üyeleriyle gerçek zamanlı konuşmalar yapın

Görev yorumları ve ek dosyalar : Takım üyeleriyle işbirliği yapın, görevler hakkında yorum yapın ve özgeçmişler ve mülakat notları gibi ilgili belgeleri ekleyin

Geri bildirim toplama: Görev kapsamında mülakatçıların ve işe alım yöneticilerinin geri bildirimlerini toplayarak karar verme sürecini basitleştirin

Şablonlar ve özelleştirme

Mülakat Süreçleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın pratik Mülakat Süreci SOP Şablonunu kullanarak zaman kazanın

Şablonlar : Klasörleri veya listeleri şablon olarak kaydedin (örneğin, : Klasörleri veya listeleri şablon olarak kaydedin (örneğin, işe alım şablonları ve ATS şablonları ) ve yeniden kullanmak üzere tutun, böylece işe alım görevleri için tutarlı bir yapı sağlayın

Özel Alanlar ve görev açıklamaları : Mülakat puan kartları ve aday değerlendirmeleri gibi işe alım sürecinin çeşitli yönlerini yönetmek için görev alanlarını özelleştirin

Görev organizasyonu : Her aday için uygun listeye bir görev yerleştirin, ilgili özel alanları ve ek dosyaları doldurun

Standartlaştırılmış değerlendirme: Tüm adaylar ve roller için tutarlı bir değerlendirme standardı sağlamak üzere bir : Tüm adaylar ve roller için tutarlı bir değerlendirme standardı sağlamak üzere bir mülakat puan kartı şablonu kullanın

Bonus: İşte dünya çapında yetenek kaynakları takımları tarafından kullanılan bazı ücretsiz İK şablonları.

Uzaktan İşe Alım

Bu Şablonu İndirin Uzaktan İşe Alım şablonu, sorunsuz bir işe alım süreci için nihai kılavuzdur

İlk olarak, ClickUp Uzaktan İşe Alım şablonu. Bu şablon, işe alım sürecinin ilk gününden itibaren tüm süreci izlemenize yardımcı olan bir işe alım yazılımı olarak da işlev görür ve aşağıdakiler gibi birçok kullanışlı özellik içerir:

Özel görev kontrol listesi

Güzel görsel zaman çizelgeleri

Diğer karar vericileri de sürece dahil etmenize yardımcı olacak süper kolay işbirliği araçları

Yukarıdakilerin tümü ve daha fazlası, ClickUp'ı her boyuttaki takım için mükemmel, kullanımı kolay bir işe alım yazılımı haline getirir.

İşe alım ve istihdam

Bu Şablonu İndirin İşe Alım ve İşe Alım şablonuyla yetenek kazanım sürecinizi düzenleyin

İşe alım, bir dizi adımdan oluşur. Tüm adımları takip etmekte zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz.

İK yöneticilerinin, bir adayın ilerlemesini izlemek için birden fazla uygulama kullanmaktan nefret ettikleri bir sır değildir; bu, zahmetli ve karmaşıktır. Onlar (ve muhtemelen siz) için ClickUp'ın İşe Alım ve İşe Alım şablonu rüya gibi çalışacaktır.

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Ardından ClickUp'ın Adayları İşe Alma şablonunu deneyin. Tüm işe alma ihtiyaçlarınız için özelliklerle donatılmış, kullanıma hazır ve tamamen özelleştirilebilir bir çalışma alanıdır.

Ancak, yeni başladıysanız ve daha basit bir şeye ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi'ni denemelisiniz. Yeni başlayanlar için çok işe yarayacak ve temel işe alım süreçlerini kolayca tamamlamak için yeterli özelleştirme seçenekleri sunuyor.

ClickUp ile Daha İyi İşe Alımlar

İster uluslararası ister yerel işe alım olsun, İK yöneticilerinin yerine getirmeleri gereken birçok rol vardır. İş tanımlarının yazılmasından mülakatlara, adayların seçilmesinden sonsuz e-posta zincirlerinin yazılmasına kadar, bu süreç sonsuz gibi görünebilir.

Adaylar da ideal olmayan işe alım süreçleriyle mücadele etmektedir. Adayların %54'ü, işe alım yöneticisinin yetersiz iletişimi nedeniyle işe alım sürecini yarıda bırakmaktadır. Bu durum, küresel yetenekleri işe almak isteyen şirketler için özellikle zor olabilir.

Ancak bunun bir çözümü var.

ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları, işe alım sürecinizde çok değerli olabilir. İK takımları bu yazılımları adayları izlemek, son başvuru tarihlerini yönetmek, mülakatları planlamak ve diğer karar vericilerle işbirliği yapmak için kullanır.

Ayrıca, ClickUp Brain ile AI destekli içgörüler elde ederek ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturabilir ve tüm bunları daha iyi veriye dayalı kararlar almak için kullanabilirsiniz. Yetenekli çalışanları işe alma şeklinizi değiştirmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve işe alımların geleceğini deneyimleyin.