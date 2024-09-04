İnsan Odaklı Liderlik Stratejilerini Uygulama

Canva'nın kurucusu ve CEO'su Melanie Perkins şöyle diyor

Bir lider olarak, işimin şirketin vizyonunu ve hedeflerini belirlemek ve ardından herkesle birlikte çalışarak onların büyük ve çılgın hayaller kurmalarını sağlamak olduğunu düşünüyorum.

Bir lider olarak, işimin şirketin vizyonunu ve hedeflerini belirlemek ve ardından herkesle birlikte çalışarak onların büyük ve çılgın hayaller kurmalarını sağlamak olduğunu düşünüyorum.

İnsan odaklı liderliği, Canva'yı şimdiye kadarki en başarılı startup unicorn'larından biri haline getirdi. 2023 yılında Canva, FastCompany tarafından Yenilikçiler için En İyi İş Yeri 1. seçildi.

Bu nasıl oldu?

Canva, işe alım sürecinde bile en başından itibaren insan odaklı bir strateji benimsemiştir. Mülakat sürecinde belirli bir aşamaya gelen adaylar, işe seçilmemiş olsalar bile Canva Pro'ya 6 ay ücretsiz abonelik kazanır.

Alphabet ve Etsy benzer bir yaklaşım benimsiyor: Çalışanların iş ve özel hayatları arasında iyi bir denge kurmalarına yardımcı olmaya odaklanıyorlar.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan son bir ankete göre, çalışanların %48'i "hayatlarının tadını çıkarmalarına" engel olunursa işlerinden ayrılacağını belirtmiştir

Siz de kuruluşunuzu nasıl daha insan odaklı hale getirebileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Temel bilgilerle başlayalım.

İnsan Odaklı Liderlik Nedir?

İnsan odaklı liderlik tarzı, çalışanlara mentorluk yaparken onlarla anlamlı kişilerarası bağlantılar kurmaya yönelik proaktif bir yaklaşımdır. Çalışanlarınızın çıkarlarını ön planda tutmakla ilgilidir.

İnsan odaklı liderler, çalışanlarını en önemli varlıkları olarak görürler. Çalışanların gelişebileceği, personel değişim oranının düşük olduğu, fikirlerin ve yeniliklerin yeşerdiği sıcak ve samimi bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanırlar.

İş ortamında insan odaklı liderliğin önemi çok büyük olabilir. Gallups'un Küresel İş Yeri Durumu: 2023 Raporu, bağlılığı düşük çalışanların ABD şirketlerine yıllık 450 milyar ila 550 milyar dolar arasında bir maliyet getirdiğini ortaya koydu.

Öyleyse, insan odaklı bir liderin takımı, şirketi ve kendisi için harikalar yarattığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Şimdi, insan odaklı liderliğin neye benzediğine bir göz atalım.

İnsan Odaklı Liderliğin Özellikleri

İnsan odaklı bir lider aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Adalet: Tüm takım üyeleriyle adil ve tarafsız davranırlar ve favoriler yapmazlar. Ayrıca ücret, izin, fazla mesai ve terfi gibi konularda da adil davranarak çalışanların faizlerini ön planda tutarlar

Yaklaşılabilirlik: Bu tür liderler, takımlarındaki herkesin kendilerine yaklaşabileceğini ve endişelerini, fikirlerini ve geri bildirimlerini paylaşabileceğini açıkça belirtir. Dürüst geri bildirimlere minnettarlık ve alçakgönüllülükle yanıt verirler

İşbirliğine yönelik zihniyet: Takım üyeleriyle fikir, plan ve endişelerini paylaşma konusunda proaktiftirler

Empati: Çalışanlarının yerine kendilerini koyabilir ve olayları onların bakış açısından görebilirler

Duygusal zeka : İnsanların katkılarını düzenli olarak takdir eder ve : İnsanların katkılarını düzenli olarak takdir eder ve yapıcı geri bildirimleri nazikçe paylaşır

Güçlendirici zihniyet : Liderler, rollerini bir mentor olarak görür ve : Liderler, rollerini bir mentor olarak görür ve çalışanlarının öğrenmesini, büyümesini ve sahiplik bilincini geliştirmesini sağlar ve kendi liderlik becerilerini sürekli geliştirir

Güven: Takım üyelerinin dürüstlüğüne inanırlar

Çözüm odaklılık: Öncelikle çalışanlarının sorunlu noktalarını ele alarak süreçlerinde iyileştirme alanlarını belirlerler

Bu FACETS, insan odaklı liderlerin en önemli varlıklarıdır!

Günümüzde, insan odaklı liderlik stilleri genellikle görev odaklı yaklaşımlarla çatışmaktadır. İnsan odaklı liderlerin aksine, görev odaklı liderler iş hedeflerine ulaşmak için görevleri verimli bir şekilde tamamlamaya öncelik verir. Her stilin kendine özgü artıları ve eksileri vardır ve her ikisinin de destekçileri ve karşıtları bulunmaktadır. İki yaklaşımı karşılaştıralım.

İnsan Odaklı Liderlik ve Görev Odaklı Liderlik

"İnsan odaklı liderlik" ve "görev odaklı liderlik" terimleri, 1960'larda Fred Fiedler'in liderlik etkinliği acil durum modelinden kaynaklanmaktadır. Fiedler, liderlik etkinliğinin liderin tarzı ile belirli durum arasındaki etkileşime bağlı olduğunu öne sürmüştür.

İki yaklaşımın farklarını inceleyin:

Alan Görev odaklı liderlik İnsan odaklı liderlik Odak Hedefleri verimli bir şekilde gerçekleştirme ve görevleri tamamlama Güçlü ilişkiler kurmak ve takım üyelerini desteklemek Liderlik stili Yönlendirici, yapılandırılmış ve genellikle otoriter İşbirlikçi, empatik ve destekleyici İletişim Açık, genellikle tek yönlü; talimatları vurgular Açık, iki yönlü; geri bildirim ve diyaloğu teşvik eder Karar verme Kararlı ve genellikle tek taraflı Kapsayıcı; takımın katkılarını ve fikir birliğini dikkate alır Motivasyon Sonuç odaklı; performans ölçütleri kullanabilir İlişki odaklı; olumlu bir iş ortamı yaratır Takım dinamikleri Rol netliği; mekanik bir ortama yol açabilir Takım uyumu; iletişimi, işbirliğini ve yaratıcılığı teşvik eder Uyum yeteneği Daha az esnek; yerleşik süreçlere odaklanır Son derece esnek; takımın ihtiyaçlarını dikkate alır Olası dezavantajlar Tükenmişlik, düşük moral ve mikro yönetimle sonuçlanabilir Sorumluluk ve karar verme konusunda zorluk yaşayabilir İdeal durumlar Hızlı sonuçların gerekli olduğu yüksek baskı ortamları İnovasyon ve takım katılımı gerektiren ortamlar

Hangi stil sizin için en uygun olacaktır? Liderlik stilinde bir değişiklik, size ve kuruluşunuza fayda sağlayacak mı? Ve birini seçmek zorunda mısınız?

İnsan odaklı ve görev odaklı liderlik tarzları arasında denge kurma

İşletmeler kâr-zarar dengesi ile çalışır. Hedefler karşılanmazsa hiçbir işletme ayakta kalamaz. Ancak şirketlerin yetenekli çalışanları işe almak ve elde tutmak konusunda karşılaştıkları mevcut zorluklar ve değişen işyeri ortamı (2020 ile 2023 arasında tam zamanlı serbest çalışanların sayısı %91 arttı) hiçbir liderin insan faktörünü göz ardı edemeyeceği anlamına geliyor.

Peki, nasıl bir denge kurabilirsiniz? Aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

Yeni bir proje planlarken, kaynakları ve personeli dikkatli bir şekilde tahsis edin. Bu konuda cimri davranmayın! Murphy yasasını unutmayın: "Yanlış gidebilecek her şey, yanlış gider. "

Hedefleri iletin. Beklentileri başlangıçta belirtin, çalışanlarınıza bu beklentileri karşılamak için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlayın, ilerlemelerini düzenli olarak izleyin ve yardıma ihtiyaç duyduklarında devreye girin

Yapılacaklar. Mikro yönetim yapmayın! Kimse patronunun sürekli etrafında dolaşmasını istemez

Takımınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış uygulamaları hayata geçirin ve ince ayarlarını yapın. Örneğin, genç çalışanlar esnekliği, öğrenme fırsatlarını ve kendi değerleriyle uyumlu bir şirket kültürünü değer verirken, yaşlı çalışanlar rekabetçi ücret ve yan hakları, mentorluk fırsatlarını ve net beklentileri tercih etme eğilimindedir. (Elbette herkes iş-yaşam dengesi ister!)

Çalışanları iyi işleri için ödüllendirin. Çalışanlar mesai saatleri dışında çalışır, inisiyatif alır veya fazladan çaba gösterirse, iyi liderler — yönetim tarzları ne olursa olsun — bunların takdir edildiğinden ve ödüllendirildiğinden emin olurlar

İnsan Odaklı Liderliğin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Bir yönetim tarzı olarak, insan odaklı liderlik, çalışan memnuniyeti ve başarılı insan yönetimi için bir kazan-kazan yaklaşımı gibi görünür. Bazen bu doğrudur, bazen ise pek öyle değildir.

İnsan odaklı liderliğin avantajları

"İnsan odaklı liderlik" yeni bir moda gibi gelebilir, ancak 1960'larda ve 1970'lerde yayınlanan araştırmalara dayanan, yıllardır denenmiş ve test edilmiş bir kavramdır. Neden bu kadar popüler olduğunu merak mı ediyorsunuz? İşte cevap:

Etkili bir takım oluşturmak: Açık iletişim, güven ve karşılıklı desteği mümkün kılarak, insan odaklı liderler hedeflerine etkili bir şekilde ulaşabilen güçlü ve uyumlu takımlar oluşturmaya yardımcı olurlar. Çalışanları fikirlerini, endişelerini ve bakış açılarını paylaşmaya teşvik ederek sahiplik ve bağlılık duygusu yaratırlar

Motivasyonu artırma: Çalışanlar kendilerini değerli, takdir edilmiş ve desteklenmiş hissettiklerinde, en iyi performanslarını sergilemek için daha motive olurlar. İnsan odaklı liderler, takım üyelerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini aktif olarak anlamaya çalışır ve onlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynakları ve fırsatları sağlar. Bu yaklaşım, iş memnuniyetinin artmasına, daha yüksek bağlılık düzeylerine ve verimlilikte artışa yol açabilir

Takımlarda psikolojik dayanıklılık oluşturmak: Destekleyici ve empatik bir iş ortamı yaratarak, insan odaklı liderler çalışanların stres, aksilikler ve zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Olumlu düşünmeyi teşvik ederek, büyüme ve gelişme fırsatları sunarak ve gerektiğinde duygusal destek sağlayarak dayanıklılığı teşvik ederler

Çalışan bağlılığı: İnsan odaklı liderler, çalışanların kendilerini değerli, saygı duyulan ve güçlendirilmiş hissettikleri olumlu bir iş kültürü yaratmaya öncelik verir. Bu yaklaşım, çalışan bağlılığını artırır, işgücü devrini azaltır ve daha istikrarlı bir işgücü oluşturur

Bu avantajlar göz önüne alındığında, etkili liderler, hedeflerine tutarlı bir şekilde ulaşan güçlü takımlar oluşturmak için insan odaklı takım yönetimi uygulamalarını benimser.

İnsan odaklı liderliğin dezavantajları

İnsan odaklı bir yaklaşım her senaryo için uygun olmayabilir. Bazen, aşağıdaki gibi zorluklara sonuçlanabilir:

Daha yavaş karar verme: Tüm takım üyelerinden görüş alan liderler, karar verirken bu görüşleri hatırlamalıdır. Bu, zaman alıcı ve etkisiz olabilir

Azalan hesap verebilirlik: Çalışanlarıyla yakın ilişkiler kuran liderler, gerektiğinde (örneğin, düşük performans gösteren bir çalışanla ilgilenirken) sert bir yaklaşım sergilemekte zorlanabilir

Grup düşüncesi: "Grup düşüncesi", takım üyelerinin sırf uyum sağlamak için birbirleriyle aynı fikirde olmalarını ifade eder. Bu sürü psikolojisi, eleştirilerin bastırılmasına ve değerli içgörülerinin kaybolmasına yol açabilir

Çalışanların hoşnutsuzluğu: Seslerinin duyulmasına alışkın çalışanlar, görüşleri dikkate alınmadığında hoşnutsuzluk hissedebilirler

Kültürel uyumsuzluk: Daha büyük veya daha yapılandırılmış kuruluşlarda, işin doğası, verimlilik ve üretkenliği korumak için daha görev odaklı bir Daha büyük veya daha yapılandırılmış kuruluşlarda, işin doğası, verimlilik ve üretkenliği korumak için daha görev odaklı bir takım liderlik tarzı gerektirebilir

Ancak bunlar en kötü senaryolardır. İyi tasarlanmış takım yönetimi uygulamaları ve araçları, bunların herhangi birinin riskini azaltabilir. ClickUp —kuruluşunuzda insan odaklı uygulamaları hayata geçirmenize yardımcı olabilecek tek noktadan insan kaynakları proje yönetimi çözümü— tam da aradığınız şey olabilir.

Organizasyonlarda İnsan Odaklı Liderliği Uygulama

İnsan odaklı liderlik uygulamalarını iş ortamınıza entegre etmek için atabileceğiniz bazı adımlara göz atalım:

1. Empati ve anlayışı geliştirin

Çalışanlarınızın bakış açılarını, ihtiyaçlarını ve endişelerini içtenlikle dinleyin. Bu, onların katkılarına değer verdiğinizi ve deneyimlerini anlamaya kararlı olduğunuzu gösterir.

Ayrıca, liderlerin duygusal zekalarını geliştirmelerine ve takım üyeleriyle daha iyi bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için empati eğitimi vermeyi de düşünün. Açık kapı politikası da açık iletişimi teşvik edebilir ve çalışanların düşünce ve duygularını daha kolay ifade etmelerini sağlayabilir.

2. Güven ve ilişkiler kurun

Güven, güçlü ve olumlu bir işyeri kültürüne yol açar. Şeffaflık anahtardır; organizasyonel hedefler, kararlar ve zorluklar konusunda açık ve dürüst olun. Bu, güven oluşturur ve çalışanların bilgilendirilmiş ve dahil hissetmelerine yardımcı olur.

Dürüstlük de önemlidir; takım üyelerinizle açık ve dürüst iletişim kurun. Bu, güven ve saygıyı artırır.

ClickUp Sohbet görünümü ile kuruluşunuzda empati ve anlayış kültürü oluşturun

ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak takımlarla ve bireylerle eşzamansız ve gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirsiniz. Bu özelliği, iyi yapılan bir işi tebrik etmek, yapıcı geri bildirimde bulunmak ve önemli güncellemeleri paylaşmak için kullanabilirsiniz. Bu, çalışanlarınıza fikirlerini iletmek ve endişelerini sizinle paylaşmak için bir platform da sağlar.

3. Çalışanların refahını önceliklendirin

İnsan odaklı bir lider, çalışanların refahının önemini anlar. Esnek çalışma düzenlemeleri ve politikalarla sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlayabilirsiniz.

Stres yönetimi atölyeleri ve sağlık taramaları gibi sağlık programları sunmak, çalışanlarınızın fiziksel ve zihinsel sağlığına verdiğiniz önemi gösterir. Çalışan destek programları (EAP) sunmak da ihtiyaç duyan çalışanların kişisel zorluklarını aşmalarına yardımcı olabilir.

4. Güçlendirin ve yetki verin

Çalışanlarınızın işlerinin sahipliğini üstlenmelerine ve kararlar almalarına güvenmek, onların yeteneklerine inandığınızı gösterir. Çalışanları güçlendirmek, iş yükünü azaltmak ve sorumluluk duygusunu geliştirmek için görevleri uygun şekilde dağıtın. Çalışanları motive etmek ve teşvik etmek için düzenli geri bildirim ve takdir sağlayın. Olumlu pekiştirme, moral ve verimliliği artırmada çok etkili olabilir.

ClickUp Görev Yönetimi Planı Şablonu size bu konuda yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile takımınızı organize edin ve hedeflerine odaklanın

Bu şablon, takım üyeleri arasındaki rolleri ve sorumlulukları netleştirerek verimliliği artırmada kullanışlıdır. Yöneticilerin ve çalışanların ilerlemeyi izlemek için özel durum raporları, görev görünümleri ve kategoriler oluşturmasına yardımcı olur.

Ayrıca, görev yönetimini ve öncelikleri kolaylaştıran hedeflerin belirlenmesi ve ayarlanmasına da yardımcı olur. Tüm bu ayırt edici özellikler, sorumlulukları tanımlayarak ve sonuç beklentilerini belirleyerek çalışanlar arasındaki iletişimi sorunsuz hale getirir.

Bu şablonun sunduğu özelliklere genel bir bakış:

Gündem Görünümü'nü kullanarak takım toplantılarını planlayın ve düzenleyin

Departmanlara göre toplantılar düzenleyin , böylece Departman Görünümü ile herkesin zamanı verimli bir şekilde kullanılır

Her departmanın ilerlemelerini ve görevlerini Departman Durumu Görünümü ile takip edin

Takım üyelerine başarı için yol haritası sunun Başlangıç Kılavuzu Görünüm

Görevleri beş farklı duruma (İptal Edildi, Tamamlandı, Takıldı, Yapılacak, Üzerinde Çalışılıyor) ayırarak ilerlemeyi takip edin

Görevlerde ilerledikçe durumları güncelleyin paydaşları ilerleme hakkında bilgilendirmek için

Görevleri izleyin ve analiz edin maksimum verimlilik sağlamak için

5. Olumlu bir iş kültürü oluşturun

Herkesin kendini değerli ve saygı duyulduğunu hissettiği kapsayıcı bir ortam yaratın. Morali artırmak ve başarı duygusu yaratmak için hem bireysel hem de takım başarılarını kutlayın. Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik etmek, çalışanlarınızın büyümesine ve mesleki gelişimine olan bağlılığınızı gösterir.

6. Örnek olun

Bir lider olarak, eylemleriniz sözlerinizden daha önemlidir. Bu nedenle, empati, güven ve saygı gibi takımınızdan beklediğiniz davranışları kendiniz sergileyin. Çalışanlarla etkileşimlerinizde samimi ve özgün olmak, güven ve itibar oluşturur.

Ayrıca, insan odaklı bir yaklaşım geliştirirken hizmetkar liderlik de dikkate alınmalıdır. Bir lider çalışana hizmet ettiğinde, buna hizmetkar liderlik denir. Çalışanların zamanlamalarına dikkat etmek ve sınırlarına saygı duymak iyi bir başlangıç noktasıdır. Hizmet etmek için öncülük edin, onlar da sizi takip edecektir.

7. Ölçün ve değerlendirin

İnsan odaklı liderliğinizin etkinliğini değerlendirmek için çabalarınızı ölçmek ve değerlendirmek önemlidir. Liderlik tarzınız ve iş ortamı hakkında değerli geri bildirimler almak için düzenli çalışan anketleri yapın. Ayrıca, insan odaklı yaklaşımınızın organizasyonel sonuçlar üzerindeki etkisini ölçmek için anahtar performans göstergelerini (KPI) izleyin.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Yönetimi Platformu ile görevleri atayın ve liderlik stratejilerinizin ilerlemesini izleyin

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Yönetimi Platformu bunu sizin için kolaylaştırabilir. Çalışanların ilerlemesini izlemek, açık iletişimi kolaylaştırmak ve takımları uyumlu hale getirmek için merkezi bir platform sağlar; bunlar insan odaklı liderliğin anahtar unsurlarıdır.

Liderlik tarzınızı geliştirmek ve genel iş ortamını iyileştirmek için düzenli çalışan anketleri gerçekleştirmenize ve anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemenize yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar.

ClickUp'ın bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Özelleştirilebilir anketler: ClickUp Formları aracılığıyla çalışanlar arasında dağıtılabilecek özel anketler oluşturun. Bu özelleştirme, liderlik stilleri ve işyeri kültürü ile ilgili belirli geri bildirimleri toplamaya yardımcı olur

Bağlılık izleme: Anket sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olabilen çalışan bağlılık düzeylerini izleyin. Bağlılık verilerini analiz ederek, liderlik yaklaşımınızda iyileştirme gereken alanları belirleyebilirsiniz

Görev yönetimi: ClickUp Görevleri ile sorumlulukları atayın ve proje ilerlemesini izleyin, anketlerden gelen geri bildirimlerin eyleme dönüştürülmesini sağlayın ClickUp Görevleri ile sorumlulukları atayın ve proje ilerlemesini izleyin, anketlerden gelen geri bildirimlerin eyleme dönüştürülmesini sağlayın

Performans ölçütleri: ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla çeşitli performans ölçütlerini izleyin. Bu özellik, çalışan memnuniyeti ve verimlilikle ilgili anahtar performans göstergelerinin (KPI) gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla çeşitli performans ölçütlerini izleyin. Bu özellik, çalışan memnuniyeti ve verimlilikle ilgili anahtar performans göstergelerinin (KPI) gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar

Hedef belirleme ve yönetimi: ClickUp Goals ile hem bireysel hem de takım düzeyinde hedef belirlemeyi destekler. Bu hedefleri çalışanların istekleri ve organizasyonel sonuçlarla uyumlu hale getirin ve düzenli kontroller ve güncellemelerle ilerlemeyi ölçün

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için SMART Hedefleri Nasıl Belirlenir?

Genel olarak, ClickUp, çalışanların geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplamanıza ve liderliğinizin organizasyonel sonuçlar üzerindeki etkisini ölçmenize yardımcı olabilecek kapsamlı bir araç seti sunar. Bu özellikler, insan odaklı liderlik becerilerini destekleyerek daha bağlı ve üretken bir iş gücü oluşturur.

Daha İnsan Odaklı Liderlere Duyulan İhtiyaç

İnsanları görevlerin önüne koyarsanız, onlar da şirketi öncelikli hale getirir. Doğru liderlik stratejilerini kullanarak çalışanlarınızı her gün teşvik edip onlarla etkileşim kurarsanız , daha verimli çalışırlar .

Bir gülümseme, bir tebrik sözü, şeffaf ve adil iletişim ve beklentilerin belirlenmesi sizi daha iyi, insan odaklı bir lider yapar. Ve bu makaleyi buraya kadar okuduysanız, yolun yarısını kat ettiğinizden emin olabilirsiniz!

Ancak, şirketinizin hedeflerine uygun doğru yazılımı bulmak çok önemlidir. Aramanızı zaten başlattıysanız, özellikleri liderlik tarzınızı geliştirmenize yardımcı olacak ClickUp'ı öneririz.

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