2025'te Verimli Not Alma için En İyi 10 Joplin Alternatifi

Joplin, ücretsiz bir not alma uygulaması olması nedeniyle son zamanlarda kullanıcılar arasında büyük popülerlik kazanmıştır. Temiz bir arayüz ve notları düzenlemek ve yönetmek için özellikler sunar. Joplin'i bir süredir kişisel olarak kullanıyorum ve temel not alma için harika bir araç olduğunu gördüm.

Ancak, gereksinimlerim daha karmaşık hale geldikçe, bazı sorunlarla karşılaşmaya başladım.

Joplin'in gelişmiş özelliklerinin eksikliği, onu benim özel iş akışım için daha az uygun hale getirdi. Aslında, birçok Joplin kullanıcısı, aracın birçok sınırlaması nedeniyle daha iyi seçenekler arıyor.

İhtiyaçlarımı karşılamak için piyasada bulunan diğer not alma yazılımlarını denedim. Bu kişisel deneyimlerime ve ClickUp'taki takımımın görüşlerine dayanarak, Joplin'e alternatif en iyi not alma uygulamalarını sizin için derledim.

Hadi bir göz atalım!

Joplin alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Birkaç Joplin alternatifini denedikten sonra, gerçek zamanlı işbirliği, gelişmiş arama işlevleri ve yerleşik görev yönetimi gibi özelliklerin verimliliğimi ve notlarımı düzenlemeyi önemli ölçüde iyileştirdiğini gördüm.

Uygun bir Joplin alternatifi seçmeden önce dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Güçlü not düzenleme: Notlarınızı verimli bir şekilde yönetmek için esnek hiyerarşik yapılar, etiketleme ve arama özellikleri sunan bir araç düşünün

Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri: Notlarınızı daha iyi sunmak için zengin metin biçimlendirme, kod blokları ve özelleştirilebilir şablonları destekleyen bir araç arayın

Çapraz platform uyumluluğu: Notlarınızı sorunsuz bir şekilde senkronize etmek için aracın tercih ettiğiniz cihazlarda (ör. masaüstü, mobil, tablet) erişilebilir olduğundan emin olun

İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı işbirliği, paylaşılan not defterleri ve sürüm kontrolü sunan bir araca öncelik verin

Entegrasyon yetenekleri: Aracın diğer verimlilik uygulamalarıyla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirerek ş Akışınızı kolaylaştırın

Özelleştirilebilirlik: Deneyiminizi tercihlerinize göre uyarlayabilmek için temalar, klavye kısayolları ve eklentiler gibi özelleştirme seçenekleri sunan not alma yazılımı arayın

Markdown desteği: Basitliği ve verimliliği nedeniyle Markdown notlarını tercih ediyorsanız, aracın yerel Markdown desteği veya bir Markdown düzenleyici eklentisi sunduğundan emin olun

AI destekli özellikler: Akıllı arama önerileri, doğal dil işleme, beyin fırtınası, içerik oluşturma yetenekleri gibi özellikler sunmak için AI'dan yararlanan bir not alma uygulamasını düşünün

En İyi 10 Joplin Alternatifi

Artık not yazma yazılımlarında nelere öncelik vermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Joplin'e alternatif en iyi 10 not yazma uygulamasını keşfedelim:

1. ClickUp (Proje yönetimi, işbirliği ve dokümantasyon için en iyisi)

ClickUp, en iyi not alma uygulamalarından biridir ve not alma süreçlerimi önemli ölçüde geliştirmeme yardımcı olmuştur.

Bu araç, proje yönetimi ile tanınsa da, Joplin'e harika bir alternatif olup verimliliği artırır ve verimliliği optimize eder.

ClickUp Docs, iş akışı ihtiyaçlarıma göre belgeler oluşturmamı ve düzenlememi sağlıyor. Docs'u rapor taslakları hazırlamak, wiki'ler oluşturmak, bloglar ve makaleler yazmak, proje planları geliştirmek veya önemli notları saklamak için kullanıyorum — hepsi tek bir yerde.

ClickUp Docs ayrıca, takımların belgeleri aynı anda düzenleyip yorum yapabilmelerini sağlayan gerçek zamanlı işbirliği özellikleri de sunar.

ClickUp Docs kullanarak takımlarla gerçek zamanlı olarak belgeler üzerinde işbirliği yapın

Aracın zengin metin biçimlendirme seçeneklerini çok yararlı buluyorum. Başlıkları, madde işaretlerini, tabloları kolayca kullanabilir ve hatta önemli bilgileri vurgulamak için afişler ekleyebilirim. Bu, harici bir düzenleyiciye ihtiyaç duymadan zahmetsizce profesyonel görünümlü belgeler oluşturabileceğim anlamına geliyor.

ClickUp Belgelerinde zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla içeriği düzenleyin

ClickUp Brain, ClickUp Docs'a doğrudan entegre edilmiştir. Bu sayede, metin düzenleyiciden çıkmadan ClickUp Brain'i doğrudan belge içinde kullanarak fikirler üretip konular hakkında araştırma yapabilir ve hatta AI yazara belirli talimatlar vererek ClickUp Docs'ta saniyeler içinde içerik oluşturabilirim.

ClickUp Brain ile içerik oluşturun

Çok yararlı bulduğum bir diğer özellik ise yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi. Yazmaya çok zaman ayıran biri olarak, bu özelliğin yazarken kolayca gözden kaçabilecek küçük hataları yakalamada yardımcı olduğunu düşünüyorum.

ClickUp AI kullanarak belgeler içinde doğrudan hataları düzeltin, içeriği değiştirin veya metinleri özetleyin

ClickUp Brain ile metin bölümlerini doğrudan belge içinde hızlı bir şekilde çevirebiliyorum. Bu, birlikte çalıştığım uluslararası bir takım gibi küresel bir kitleye yönelik içerik taslağı hazırlamam gerektiğinde çok kullanışlı oluyor.

ClickUp Brain kullanarak metinleri tercih ettiğiniz dile kolayca çevirin

İster fikirlerimi not alırken, ister yapılacaklar listesi oluştururken, ister fikirlerimi düzenlerken, ClickUp Notepad bu tür anlarda inanılmaz derecede kullanışlıdır.

ClickUp Notepad ile kolayca yapılacaklar listesi oluşturun

Zengin metin düzenleme seçenekleri, notlarımı renkler, başlıklar ve madde işaretleriyle biçimlendirmeme olanak tanır, bu da her şeyi görsel olarak düzenli tutmaya yardımcı olur.

Zengin biçimlendirme seçenekleriyle ClickUp Not Defteri'nde listeleri düzenleyin

?Profesyonel İpucu: Daha iyi not alma yöntemlerini öğrenmek için bu yaygın not alma yöntemlerini ve şablonlarını inceleyin !

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulaması henüz masaüstü sürümünde bulunan tüm özellikleri sunmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Notion (Belge işbirliği ve görev izleme için en iyisi)

via Notion

Notion'u projeleri izlemek, günümü planlamak ve hatta takımımla işbirliği yapmak için kullandım. Notion'un en iyi yanı, çok özelleştirilebilir olması ve wiki oluşturmak veya web siteleri kurmak için ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizdir.

Notion, kullanıcıların görevlerden alışkanlıklara kadar her şeyi izlemek için özel veritabanları oluşturmasına bile olanak tanır. Ayrıca, iş akışımı kolaylaştırmak için yinelenen görevler için önceden oluşturulmuş şablonları özelleştirebilmeyi de çok beğeniyorum.

Notion'un en iyi özellikleri

Hızlı notlar oluşturun ve veritabanlarını kolayca özelleştirerek notları, görevleri ve projeleri saklayın ve düzenleyin

İşbirliği araçlarıyla belgeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın ve düzenleyin

Notion'un mobil uygulaması ve web tabanlı platformunu kullanarak tüm notlarınıza ve belgelerinize her yerden erişin

Notion sınırlamaları

Ücretli planlar, bireyler veya küçük takımlar için pahalı olabilir

Rakiplerine kıyasla metin ve görüntüler için gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yoktur

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI, üye başına aylık 10 $ karşılığında eklenti olarak kullanılabilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

3. Bear (Temiz biçimlendirme için Markdown'da yazmak için en iyisi)

via Bear

Apple kullanıcıları arasında favori olan Bear, fikirleri not almak, notlar almak ve hatta blog yazıları yazmak için mükemmeldir. Diğer bazı not alma uygulamaları gibi karmaşık olmadığı için basit arayüzünü seviyorum. Notlarımı anahtar kelimelere göre otomatik olarak etiketler, notlarımı kategorilere ayırır ve düzenli kalmama ve ihtiyacım olanı hızlıca bulmama yardımcı olur.

Gerçekten takdir ettiğim bir şey, notlarımı PDF veya Markdown dosyaları gibi farklı biçimlerde dışa aktarabilme özelliğidir. Ayrıca, Bear'ın koyu modu, gece geç saatlerdeki yazma oturumları için hayat kurtarıcıdır.

En iyi özellikler

Notlarınızı PDF, DOCX, JPG, Markdown dosyaları ve HTML dahil olmak üzere çeşitli biçimlere aktarın

Notları etiketler ve klasörlerle düzenleyerek kolayca geri getirin

Notlarınızı iCloud ile birden fazla cihazda senkronize edin

Sınırlamalar geçerlidir

Yanlışlıkla silinen veya değiştirilen notlar için sürüm not geçmişi veya geri alma/yeniden yapma işlevselliği yoktur

Yerleşik görev yönetimi veya proje izleme özellikleri yoktur

Ayı fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bear Pro: 2,99 $/yıl

Kullanıcı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yok

4. Google Dokümanlar (gerçek zamanlı olarak başkalarıyla işbirliği yapmak için en iyisi)

via Google Dokümanlar

Google Dokümanlar ile notlarıma her yerden, her cihazdan erişebilirim. Denemeler, özgeçmişler, bloglar yazmak, belgeler oluşturmak ve hatta projelerde başkalarıyla işbirliği yapmak için harika. Dokümanlar, belgeleri takımlarla paylaşmayı ve değişiklikleri izlemeyi de çok kolaylaştırdı

Oldukça yararlı bir özellik, profesyonel bir metin yazarken veya daha geniş bir kitleye yönelik yazarken kullanabileceğiniz yerleşik yazım denetleyici ve dilbilgisi denetleyicisidir. Aracın E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google araçlarıyla entegrasyonu, sunumlar ve elektronik tablolar oluşturmayı kolaylaştırır.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Tanıdık bir kelime işlemci arayüzüyle çevrimiçi olarak belgeler oluşturun ve düzenleyin

Paylaşılan belgeler üzerinde diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Google Dokümanlar sınırlamaları

Belgelere erişmek ve düzenlemek için sabit bir internet bağlantısı gerekir

Karmaşık belge biçimlendirme ve düzenleme için gelişmiş özellikler yoktur

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Google Dokümanlar puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)

5. Obsidian (Daha iyi anlamak için ilgili notları birbirine bağlamak için en iyisi)

via Obsidian

Obsidian, fikirlerimi birbirine bağlamama, kendi kişisel bilgi tabanımı oluşturmama ve not almayı verimli bir faaliyet haline getirmeme yardımcı oluyor. Birden fazla notu birbirine bağlayarak, keşfedilmesi kolay bir bilgi ağı oluşturabilmem çok hoşuma gidiyor. Notlarınızı istediğiniz şekilde düzenlenmiş bir zihin haritasına sahip olmak gibi.

Obsidian, düşüncelerini düzenlemek ve notlarını daha etkili bir şekilde yazmak isteyen araştırmacılar veya yazarlar gibi kişiler için de harika bir uygulamadır. Kullanıcıların eklenti ekleme, tema değiştirme ve özel şablonlar oluşturma seçenekleriyle uygulamayı ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceğini gördüm.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

İlgili notları birbirine bağlayarak birbiriyle bağlantılı bir not ağı oluşturun

Görüntüleri, kod bloklarını ve diğer medyayı doğrudan notlarınıza gömün

Notlarınızı PDF ve Markdown dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlere aktarın

Obsidian sınırlamaları

Diğer not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı çevrimiçi işbirliği özellikleri

Yeni başlayan kullanıcılar için zor bir öğrenme eğrisi sunar

Obsidian fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ticari kullanım: 50 $/yıl

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,9/5 (28+ yorum)

6. Document360 (İçerik üzerinde işbirliği yapmak ve düzenlemek için en iyisi)

via Document360

Document360, tüm önemli bilgilerinizi verimli bir şekilde depolamak, düzenlemek ve paylaşmak için bir platformdur. Bu platformla kolayca iç bilgi tabanları, makaleler, kılavuzlar ve hatta SSS'ler oluşturabilirim.

Bilgi yönetimi sürecimi kolaylaştırdı ve genel verimliliğimi artırdı.

Document360, ihtiyacımız olanı ihtiyacımız olduğunda kolayca bulmamızı sağlayan bir arama özelliği içerir. Document360'ın sunduğu işbirliği özelliklerini de beğeniyorum. Kullanıcılar belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir ve hatta farklı takım üyelerine görevler atayabilir.

Document360'ın en iyi özellikleri

İçeriğinizi kategoriler, etiketler ve arama fonksiyonuyla düzenleyin

Slack, Jira ve Intercom gibi popüler araçlarla entegre edin

İçerik önerileri ve arama optimizasyonu gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanın

Document360 sınırlamaları

Diğer kelime işlemci araçlarına kıyasla gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yoktur

Diğer not alma yazılımlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma sunar

Document360 fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 199 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 299 $

İş : Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

7. OneNote (Notları defter biçiminde düzenlemek için en iyisi)

via Microsoft

OneNote esnek ve notlarınızı yapılandırılmış bir şekilde dijital olarak düzenlemek için mükemmeldir. Yazılarım için ayrı defterler, bölümler ve sayfalar oluşturabildim, bu da içeriğimi kolayca sıralamamı sağladı.

OneNote ayrıca kullanıcıların metin, görüntü, ses ve hatta video gibi multimedya içerikleri eklemelerine olanak tanır. Bu işlevsellik, sıkıcı içeriklerimi görsel olarak ilgi çekici bilgi parçacıklarına dönüştürmeme yardımcı oldu. Dahası, Word ve Excel gibi diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyon yeteneği, notlarımı takımımla gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşmamı ve işbirliği yapmamı sağladığı için büyük bir artıdır.

OneNote'un en iyi özellikleri

Metin, ses, video ve çizimler dahil olmak üzere çeşitli not türleri oluşturun

Notlarınızı bölümler ve sayfalar içeren bir defter biçiminde düzenleyin

El yazısı tanıma özelliğini kullanarak el yazısı notları metne dönüştürün

OneNote sınırlamaları

Karmaşık proje yönetimi için verimsiz olan temel işbirliği araçları sunar

Diğer not alma uygulamalarına kıyasla daha yüksek fiyatlar

OneNote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay

OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1700+ yorum)

8. Evernote (Not alma ve beyin fırtınası için en iyisi)

via Evernote

Evernote, çeşitli esneklik seçenekleri sunar, bu da bilgileri düzenli tutmak için notlar, not defterleri ve hatta etiketler oluşturabileceğim anlamına gelir

Bu araç, notlarıma metin, resim, ses ve hatta video gibi farklı içerik türleri eklememe de olanak tanır. Arama özelliği de çok kullanışlıdır! Hızlı bir şekilde bir şey bulmak istiyorsanız, belirli anahtar kelimeleri veya etiketleri arayabilirsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web sayfalarını veya makaleleri tek bir tıklama ile web kesici aracını kullanarak doğrudan Evernote'a kaydedin

Daha iyi yönetim için notları hiyerarşilere göre düzenleyin

Anahtar kelimeler, etiketler ve hatta el yazısı metinleri kullanarak notları hızlıca bulun

Evernote sınırlamaları

İşbirliği özellikleri diğer araçlara kıyasla temel düzeydedir.

Ücretsiz plan, depolama ve özellikleri sınırlayarak yalnızca bir defter ve 50 not ile ileri düzey kullanıcıları engelliyor

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel : 17,99 $/ay

Takımlar: 24,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8000+ yorum)

9. Coda (Projeleri ve iş akışlarını işbirliği içinde yönetmek için en iyisi)

via Coda

Coda, tüm takımınızın projelerini düzenlemenize yardımcı olur. Tek bir platformda belgeler oluşturabilir, veritabanları kurabilir ve hatta web siteleri oluşturabilirim. Coda'nın en iyi yanı, değişiklikleri izlemeyi ve takım olarak aynı sayfada kalmayı kolaylaştıran işbirliği özellikleridir.

Ürün lansmanlarını planlamaktan satış verilerini izlemeye kadar her şey için Coda'yı kullandım ve yerleşik formüller ve otomasyon özellikleri çok yardımcı oldu. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek takımların çok fazla zaman ve çaba tasarrufu yapmasını sağlıyorlar.

Coda'nın en iyi özellikleri

Birden fazla takım üyesiyle belgeler üzerinde birlikte çalışın

Çeşitli projeler için geniş bir şablon aralığına erişin

Metin, elektronik tablolar ve veritabanlarını tek bir belgede birleştirin

Coda sınırlamaları

Not alma uygulaması, büyük belgelerle veya karmaşık formüllerle çalışırken performans sorunlarına neden olabilir

Önceki sürümlerdeki değişiklikleri zaman içinde izlemek için yerleşik sürüm geçmişi özelliği yoktur

Coda fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $

Takım : Aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

10. Google Keep (Hatırlatıcı ayarlamak ve dosya kaydetmek için en iyisi)

via Google Keep

Google Keep, fikirleri hızlıca not almak, alışveriş listeleri oluşturmak veya hatırlatıcılar ayarlamak için düz metin olarak notlar almak için mükemmeldir. Kullanımı oldukça kolay ve farklı içerik türleri için çok yönlü buluyorum, notlarıma resim, sesli notlar ve hatta çizimler ekleyebiliyorum

Arama özelliği, bir anahtar kelime yazarak veya etiketleri kullanarak her şeyi bulmanızı sağladığı için kullanışlıdır. Gmail ve Takvim gibi diğer Google araçlarıyla entegrasyon, kullanıcıların düzenli ve verimli kalmasına yardımcı olduğu için bir başka büyük avantajdır.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Sesli notlar kaydedin ve metne dönüştürün

Zamana, konuma veya notlara göre hatırlatıcılar ayarlayın

Gmail, Takvim ve daha fazlası gibi diğer Google uygulamalarıyla entegre edin

Google Keep sınırlamaları

Notların önceki sürümlerine geri dönülemez

Not alma uygulaması hem markdown hem de zengin metin düzenleyicisine sahip değildir

Google Keep fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

ClickUp ile daha iyi ve daha akıllı notlar alın

En iyi 10 not alma aracını ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğu açıktır. Ancak, notlarınızı eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir!

Belgeler oluşturmanıza ve düzenlemenize, hatta AI ile içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Ama hepsi bu kadar değil! ClickUp, notlarınızı tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için değerli bilgilere dönüştürebilir. Otomasyon ve görev yönetimi gibi gelişmiş ve zengin özelliklere sahip araçları bunu mümkün kılar.

Öğrenci, profesyonel, proje yöneticisi veya takım lideri olun, ClickUp verimliliğinizi artırmanıza, takım işbirliğini geliştirmenize ve hedeflerinize daha verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve gerçek anlamda hepsi bir arada bir verimlilik platformunun gücünü deneyimleyin!