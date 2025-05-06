2025'te Verimli Not Alma için En İyi 10 Joplin Alternatifi

Joplin, ücretsiz bir not alma uygulaması olması nedeniyle son zamanlarda kullanıcılar arasında büyük popülerlik kazanmıştır. Temiz bir arayüz ve notları düzenlemek ve yönetmek için özellikler sunar. Joplin'i bir süredir kişisel olarak kullanıyorum ve temel not alma için harika bir araç olduğunu gördüm.
Ancak, gereksinimlerim daha karmaşık hale geldikçe, bazı sorunlarla karşılaşmaya başladım.
Joplin'in gelişmiş özelliklerinin eksikliği, onu benim özel iş akışım için daha az uygun hale getirdi. Aslında, birçok Joplin kullanıcısı, aracın birçok sınırlaması nedeniyle daha iyi seçenekler arıyor.
İhtiyaçlarımı karşılamak için piyasada bulunan diğer not alma yazılımlarını denedim. Bu kişisel deneyimlerime ve ClickUp'taki takımımın görüşlerine dayanarak, Joplin'e alternatif en iyi not alma uygulamalarını sizin için derledim.
Hadi bir göz atalım!
Joplin alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Birkaç Joplin alternatifini denedikten sonra, gerçek zamanlı işbirliği, gelişmiş arama işlevleri ve yerleşik görev yönetimi gibi özelliklerin verimliliğimi ve notlarımı düzenlemeyi önemli ölçüde iyileştirdiğini gördüm.
Uygun bir Joplin alternatifi seçmeden önce dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:
- Güçlü not düzenleme: Notlarınızı verimli bir şekilde yönetmek için esnek hiyerarşik yapılar, etiketleme ve arama özellikleri sunan bir araç düşünün
- Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri: Notlarınızı daha iyi sunmak için zengin metin biçimlendirme, kod blokları ve özelleştirilebilir şablonları destekleyen bir araç arayın
- Çapraz platform uyumluluğu: Notlarınızı sorunsuz bir şekilde senkronize etmek için aracın tercih ettiğiniz cihazlarda (ör. masaüstü, mobil, tablet) erişilebilir olduğundan emin olun
- İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı işbirliği, paylaşılan not defterleri ve sürüm kontrolü sunan bir araca öncelik verin
- Entegrasyon yetenekleri: Aracın diğer verimlilik uygulamalarıyla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirerek ş Akışınızı kolaylaştırın
- Özelleştirilebilirlik: Deneyiminizi tercihlerinize göre uyarlayabilmek için temalar, klavye kısayolları ve eklentiler gibi özelleştirme seçenekleri sunan not alma yazılımı arayın
- Markdown desteği: Basitliği ve verimliliği nedeniyle Markdown notlarını tercih ediyorsanız, aracın yerel Markdown desteği veya bir Markdown düzenleyici eklentisi sunduğundan emin olun
- AI destekli özellikler: Akıllı arama önerileri, doğal dil işleme, beyin fırtınası, içerik oluşturma yetenekleri gibi özellikler sunmak için AI'dan yararlanan bir not alma uygulamasını düşünün
En İyi 10 Joplin Alternatifi
Artık not yazma yazılımlarında nelere öncelik vermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Joplin'e alternatif en iyi 10 not yazma uygulamasını keşfedelim:
1. ClickUp (Proje yönetimi, işbirliği ve dokümantasyon için en iyisi)
ClickUp, en iyi not alma uygulamalarından biridir ve not alma süreçlerimi önemli ölçüde geliştirmeme yardımcı olmuştur.
Bu araç, proje yönetimi ile tanınsa da, Joplin'e harika bir alternatif olup verimliliği artırır ve verimliliği optimize eder.
ClickUp Docs, iş akışı ihtiyaçlarıma göre belgeler oluşturmamı ve düzenlememi sağlıyor. Docs'u rapor taslakları hazırlamak, wiki'ler oluşturmak, bloglar ve makaleler yazmak, proje planları geliştirmek veya önemli notları saklamak için kullanıyorum — hepsi tek bir yerde.
ClickUp Docs ayrıca, takımların belgeleri aynı anda düzenleyip yorum yapabilmelerini sağlayan gerçek zamanlı işbirliği özellikleri de sunar.
Aracın zengin metin biçimlendirme seçeneklerini çok yararlı buluyorum. Başlıkları, madde işaretlerini, tabloları kolayca kullanabilir ve hatta önemli bilgileri vurgulamak için afişler ekleyebilirim. Bu, harici bir düzenleyiciye ihtiyaç duymadan zahmetsizce profesyonel görünümlü belgeler oluşturabileceğim anlamına geliyor.
ClickUp Brain, ClickUp Docs'a doğrudan entegre edilmiştir. Bu sayede, metin düzenleyiciden çıkmadan ClickUp Brain'i doğrudan belge içinde kullanarak fikirler üretip konular hakkında araştırma yapabilir ve hatta AI yazara belirli talimatlar vererek ClickUp Docs'ta saniyeler içinde içerik oluşturabilirim.
Çok yararlı bulduğum bir diğer özellik ise yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi. Yazmaya çok zaman ayıran biri olarak, bu özelliğin yazarken kolayca gözden kaçabilecek küçük hataları yakalamada yardımcı olduğunu düşünüyorum.
ClickUp Brain ile metin bölümlerini doğrudan belge içinde hızlı bir şekilde çevirebiliyorum. Bu, birlikte çalıştığım uluslararası bir takım gibi küresel bir kitleye yönelik içerik taslağı hazırlamam gerektiğinde çok kullanışlı oluyor.
İster fikirlerimi not alırken, ister yapılacaklar listesi oluştururken, ister fikirlerimi düzenlerken, ClickUp Notepad bu tür anlarda inanılmaz derecede kullanışlıdır.
Zengin metin düzenleme seçenekleri, notlarımı renkler, başlıklar ve madde işaretleriyle biçimlendirmeme olanak tanır, bu da her şeyi görsel olarak düzenli tutmaya yardımcı olur.
?Profesyonel İpucu: Daha iyi not alma yöntemlerini öğrenmek için bu yaygın not alma yöntemlerini ve şablonlarını inceleyin !
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Şablonları aracılığıyla çeşitli belge türleri oluşturmak için önceden oluşturulmuş şablonlara erişin
- ClickUp Docs'taki sürüm kontrolü özelliklerini kullanarak belgelerdeki değişiklikleri izleyin ve önceki sürümlerine geri dönün
- ClickUp Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirleri görselleştirin ve işbirliği içinde beyin fırtınası yapın
- ClickUp Hatırlatıcılar aracılığıyla hatırlatıcılar ekleyin ve ClickUp Görev Kontrol Listeleri aracılığıyla notlar veya görevler içinde kontrol listeleri oluşturun ve yönetin
- E-postalar ve bloglar yazın, üretken AI yazma araçlarını kullanarak pazarlama kampanyaları için fikirler üretin
- ClickUp Entegrasyonları ile Google Çalışma Alanı, Slack ve Zoom gibi popüler araçlarla entegre edin
- Kolay arama ve filtreleme için etiketleri kullanarak notları etkili bir şekilde düzenleyin
- ClickUp Zaman Takibi ile takım verimliliğini ve proje ilerlemesini izleyin
- Notları ve belgeleri görevlere, projelere veya diğer belgelere bağlayın ve ClickUp Evrensel Arama ile kolayca erişin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın mobil uygulaması henüz masaüstü sürümünde bulunan tüm özellikleri sunmamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Notion (Belge işbirliği ve görev izleme için en iyisi)
Notion'u projeleri izlemek, günümü planlamak ve hatta takımımla işbirliği yapmak için kullandım. Notion'un en iyi yanı, çok özelleştirilebilir olması ve wiki oluşturmak veya web siteleri kurmak için ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizdir.
Notion, kullanıcıların görevlerden alışkanlıklara kadar her şeyi izlemek için özel veritabanları oluşturmasına bile olanak tanır. Ayrıca, iş akışımı kolaylaştırmak için yinelenen görevler için önceden oluşturulmuş şablonları özelleştirebilmeyi de çok beğeniyorum.
Notion'un en iyi özellikleri
- Hızlı notlar oluşturun ve veritabanlarını kolayca özelleştirerek notları, görevleri ve projeleri saklayın ve düzenleyin
- İşbirliği araçlarıyla belgeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın ve düzenleyin
- Notion'un mobil uygulaması ve web tabanlı platformunu kullanarak tüm notlarınıza ve belgelerinize her yerden erişin
Notion sınırlamaları
- Ücretli planlar, bireyler veya küçük takımlar için pahalı olabilir
- Rakiplerine kıyasla metin ve görüntüler için gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yoktur
Notion fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Plus: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI, üye başına aylık 10 $ karşılığında eklenti olarak kullanılabilir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
3. Bear (Temiz biçimlendirme için Markdown'da yazmak için en iyisi)
Apple kullanıcıları arasında favori olan Bear, fikirleri not almak, notlar almak ve hatta blog yazıları yazmak için mükemmeldir. Diğer bazı not alma uygulamaları gibi karmaşık olmadığı için basit arayüzünü seviyorum. Notlarımı anahtar kelimelere göre otomatik olarak etiketler, notlarımı kategorilere ayırır ve düzenli kalmama ve ihtiyacım olanı hızlıca bulmama yardımcı olur.
Gerçekten takdir ettiğim bir şey, notlarımı PDF veya Markdown dosyaları gibi farklı biçimlerde dışa aktarabilme özelliğidir. Ayrıca, Bear'ın koyu modu, gece geç saatlerdeki yazma oturumları için hayat kurtarıcıdır.
En iyi özellikler
- Notlarınızı PDF, DOCX, JPG, Markdown dosyaları ve HTML dahil olmak üzere çeşitli biçimlere aktarın
- Notları etiketler ve klasörlerle düzenleyerek kolayca geri getirin
- Notlarınızı iCloud ile birden fazla cihazda senkronize edin
Sınırlamalar geçerlidir
- Yanlışlıkla silinen veya değiştirilen notlar için sürüm not geçmişi veya geri alma/yeniden yapma işlevselliği yoktur
- Yerleşik görev yönetimi veya proje izleme özellikleri yoktur
Ayı fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Bear Pro: 2,99 $/yıl
Kullanıcı puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: Yok
4. Google Dokümanlar (gerçek zamanlı olarak başkalarıyla işbirliği yapmak için en iyisi)
Google Dokümanlar ile notlarıma her yerden, her cihazdan erişebilirim. Denemeler, özgeçmişler, bloglar yazmak, belgeler oluşturmak ve hatta projelerde başkalarıyla işbirliği yapmak için harika. Dokümanlar, belgeleri takımlarla paylaşmayı ve değişiklikleri izlemeyi de çok kolaylaştırdı
Oldukça yararlı bir özellik, profesyonel bir metin yazarken veya daha geniş bir kitleye yönelik yazarken kullanabileceğiniz yerleşik yazım denetleyici ve dilbilgisi denetleyicisidir. Aracın E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google araçlarıyla entegrasyonu, sunumlar ve elektronik tablolar oluşturmayı kolaylaştırır.
Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri
- Tanıdık bir kelime işlemci arayüzüyle çevrimiçi olarak belgeler oluşturun ve düzenleyin
- Paylaşılan belgeler üzerinde diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- E-Tablolar ve Slaytlar gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Google Dokümanlar sınırlamaları
- Belgelere erişmek ve düzenlemek için sabit bir internet bağlantısı gerekir
- Karmaşık belge biçimlendirme ve düzenleme için gelişmiş özellikler yoktur
Google Dokümanlar fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $
Google Dokümanlar puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)
Daha fazla bilgi: Google Dokümanlar, Word ve ClickUp'ta deneyebileceğiniz en iyi 10 ücretsiz not alma şablonu!
5. Obsidian (Daha iyi anlamak için ilgili notları birbirine bağlamak için en iyisi)
Obsidian, fikirlerimi birbirine bağlamama, kendi kişisel bilgi tabanımı oluşturmama ve not almayı verimli bir faaliyet haline getirmeme yardımcı oluyor. Birden fazla notu birbirine bağlayarak, keşfedilmesi kolay bir bilgi ağı oluşturabilmem çok hoşuma gidiyor. Notlarınızı istediğiniz şekilde düzenlenmiş bir zihin haritasına sahip olmak gibi.
Obsidian, düşüncelerini düzenlemek ve notlarını daha etkili bir şekilde yazmak isteyen araştırmacılar veya yazarlar gibi kişiler için de harika bir uygulamadır. Kullanıcıların eklenti ekleme, tema değiştirme ve özel şablonlar oluşturma seçenekleriyle uygulamayı ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceğini gördüm.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- İlgili notları birbirine bağlayarak birbiriyle bağlantılı bir not ağı oluşturun
- Görüntüleri, kod bloklarını ve diğer medyayı doğrudan notlarınıza gömün
- Notlarınızı PDF ve Markdown dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlere aktarın
Obsidian sınırlamaları
- Diğer not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı çevrimiçi işbirliği özellikleri
- Yeni başlayan kullanıcılar için zor bir öğrenme eğrisi sunar
Obsidian fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Ticari kullanım: 50 $/yıl
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,9/5 (28+ yorum)
6. Document360 (İçerik üzerinde işbirliği yapmak ve düzenlemek için en iyisi)
Document360, tüm önemli bilgilerinizi verimli bir şekilde depolamak, düzenlemek ve paylaşmak için bir platformdur. Bu platformla kolayca iç bilgi tabanları, makaleler, kılavuzlar ve hatta SSS'ler oluşturabilirim.
Bilgi yönetimi sürecimi kolaylaştırdı ve genel verimliliğimi artırdı.
Document360, ihtiyacımız olanı ihtiyacımız olduğunda kolayca bulmamızı sağlayan bir arama özelliği içerir. Document360'ın sunduğu işbirliği özelliklerini de beğeniyorum. Kullanıcılar belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir ve hatta farklı takım üyelerine görevler atayabilir.
Document360'ın en iyi özellikleri
- İçeriğinizi kategoriler, etiketler ve arama fonksiyonuyla düzenleyin
- Slack, Jira ve Intercom gibi popüler araçlarla entegre edin
- İçerik önerileri ve arama optimizasyonu gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanın
Document360 sınırlamaları
- Diğer kelime işlemci araçlarına kıyasla gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yoktur
- Diğer not alma yazılımlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma sunar
Document360 fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 199 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 299 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 399 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
7. OneNote (Notları defter biçiminde düzenlemek için en iyisi)
OneNote esnek ve notlarınızı yapılandırılmış bir şekilde dijital olarak düzenlemek için mükemmeldir. Yazılarım için ayrı defterler, bölümler ve sayfalar oluşturabildim, bu da içeriğimi kolayca sıralamamı sağladı.
OneNote ayrıca kullanıcıların metin, görüntü, ses ve hatta video gibi multimedya içerikleri eklemelerine olanak tanır. Bu işlevsellik, sıkıcı içeriklerimi görsel olarak ilgi çekici bilgi parçacıklarına dönüştürmeme yardımcı oldu. Dahası, Word ve Excel gibi diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyon yeteneği, notlarımı takımımla gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşmamı ve işbirliği yapmamı sağladığı için büyük bir artıdır.
OneNote'un en iyi özellikleri
- Metin, ses, video ve çizimler dahil olmak üzere çeşitli not türleri oluşturun
- Notlarınızı bölümler ve sayfalar içeren bir defter biçiminde düzenleyin
- El yazısı tanıma özelliğini kullanarak el yazısı notları metne dönüştürün
OneNote sınırlamaları
- Karmaşık proje yönetimi için verimsiz olan temel işbirliği araçları sunar
- Diğer not alma uygulamalarına kıyasla daha yüksek fiyatlar
OneNote fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/ay
- Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay
OneNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1700+ yorum)
8. Evernote (Not alma ve beyin fırtınası için en iyisi)
Evernote, çeşitli esneklik seçenekleri sunar, bu da bilgileri düzenli tutmak için notlar, not defterleri ve hatta etiketler oluşturabileceğim anlamına gelir
Bu araç, notlarıma metin, resim, ses ve hatta video gibi farklı içerik türleri eklememe de olanak tanır. Arama özelliği de çok kullanışlıdır! Hızlı bir şekilde bir şey bulmak istiyorsanız, belirli anahtar kelimeleri veya etiketleri arayabilirsiniz.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Web sayfalarını veya makaleleri tek bir tıklama ile web kesici aracını kullanarak doğrudan Evernote'a kaydedin
- Daha iyi yönetim için notları hiyerarşilere göre düzenleyin
- Anahtar kelimeler, etiketler ve hatta el yazısı metinleri kullanarak notları hızlıca bulun
Evernote sınırlamaları
- İşbirliği özellikleri diğer araçlara kıyasla temel düzeydedir.
- Ücretsiz plan, depolama ve özellikleri sınırlayarak yalnızca bir defter ve 50 not ile ileri düzey kullanıcıları engelliyor
Evernote fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
- Takımlar: 24,99 $/ay
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8000+ yorum)
9. Coda (Projeleri ve iş akışlarını işbirliği içinde yönetmek için en iyisi)
Coda, tüm takımınızın projelerini düzenlemenize yardımcı olur. Tek bir platformda belgeler oluşturabilir, veritabanları kurabilir ve hatta web siteleri oluşturabilirim. Coda'nın en iyi yanı, değişiklikleri izlemeyi ve takım olarak aynı sayfada kalmayı kolaylaştıran işbirliği özellikleridir.
Ürün lansmanlarını planlamaktan satış verilerini izlemeye kadar her şey için Coda'yı kullandım ve yerleşik formüller ve otomasyon özellikleri çok yardımcı oldu. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek takımların çok fazla zaman ve çaba tasarrufu yapmasını sağlıyorlar.
Coda'nın en iyi özellikleri
- Birden fazla takım üyesiyle belgeler üzerinde birlikte çalışın
- Çeşitli projeler için geniş bir şablon aralığına erişin
- Metin, elektronik tablolar ve veritabanlarını tek bir belgede birleştirin
Coda sınırlamaları
- Not alma uygulaması, büyük belgelerle veya karmaşık formüllerle çalışırken performans sorunlarına neden olabilir
- Önceki sürümlerdeki değişiklikleri zaman içinde izlemek için yerleşik sürüm geçmişi özelliği yoktur
Coda fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Aylık 12 $
- Takım: Aylık 36 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
10. Google Keep (Hatırlatıcı ayarlamak ve dosya kaydetmek için en iyisi)
Google Keep, fikirleri hızlıca not almak, alışveriş listeleri oluşturmak veya hatırlatıcılar ayarlamak için düz metin olarak notlar almak için mükemmeldir. Kullanımı oldukça kolay ve farklı içerik türleri için çok yönlü buluyorum, notlarıma resim, sesli notlar ve hatta çizimler ekleyebiliyorum
Arama özelliği, bir anahtar kelime yazarak veya etiketleri kullanarak her şeyi bulmanızı sağladığı için kullanışlıdır. Gmail ve Takvim gibi diğer Google araçlarıyla entegrasyon, kullanıcıların düzenli ve verimli kalmasına yardımcı olduğu için bir başka büyük avantajdır.
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Sesli notlar kaydedin ve metne dönüştürün
- Zamana, konuma veya notlara göre hatırlatıcılar ayarlayın
- Gmail, Takvim ve daha fazlası gibi diğer Google uygulamalarıyla entegre edin
Google Keep sınırlamaları
- Notların önceki sürümlerine geri dönülemez
- Not alma uygulaması hem markdown hem de zengin metin düzenleyicisine sahip değildir
Google Keep fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Google Keep puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)
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En iyi 10 not alma aracını ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğu açıktır. Ancak, notlarınızı eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir!
Belgeler oluşturmanıza ve düzenlemenize, hatta AI ile içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Ama hepsi bu kadar değil! ClickUp, notlarınızı tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için değerli bilgilere dönüştürebilir. Otomasyon ve görev yönetimi gibi gelişmiş ve zengin özelliklere sahip araçları bunu mümkün kılar.
Öğrenci, profesyonel, proje yöneticisi veya takım lideri olun, ClickUp verimliliğinizi artırmanıza, takım işbirliğini geliştirmenize ve hedeflerinize daha verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir.
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