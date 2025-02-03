avustralya'daki İşletmeler İçin En İyi 10 CRM Sistemi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri, işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterileriyle olan etkileşimlerinin tüm yönlerini yönetmelerine yardımcı olur. Çeşitli iletişim kanallarından gelen verileri entegre ederek, CRM sistemleri müşterinin yolculuğunun kapsamlı bir görünümünü sunar. Bu, işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet vermesine yardımcı olur ve karlılığı artırır.

Avustralya'daki CRM yazılım pazarı yıllık %8,4 oran ında büyüyor ve 2030 yılına kadar 4,4 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Avustralyalı kurumsal şirketler, eski müşteri yönetimi stratejilerinden uzaklaşarak giderek daha sofistike CRM sistemleri kullanmaya başlıyor. Ancak, bu kalabalık pazarda ihtiyaçlarınıza en uygun CRM sistemini bulmak zor olabilir.

CRM sistemleri ile ilgili kapsamlı deneyimlerimden yararlanarak, Avustralya pazarındaki çeşitli platformları inceleyerek hangilerinin gerçekten işe yaradığını gördük. Hadi başlayalım.

CRM sistemlerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Avustralya'da bir CRM sistemi seçerken, iş ihtiyaçlarınıza ve bölgenin benzersiz düzenleyici ve pazar dinamiklerine uygun özelliklere öncelik verin. Bu nedenle, CRM sisteminizin aşağıdaki CRM bileşenlerine sahip olduğundan emin olmalısınız :

Müşteri adayı yönetimi: Web siteleri, sosyal medya ve e-postalar gibi çeşitli kanallardan müşteri adaylarını yakalayabilen CRM araçları arayın. Bu araçlar, satış sürecindeki her bir müşteri adayının ilerlemesini izlemenize ve hedefli e-postalar ve kişiselleştirilmiş takip mesajları gibi otomatikleştirilmiş besleme stratejileri uygulamanıza yardımcı olmalıdır

İş Akışı Otomasyonu: Verimliliği artırmak için özel kurallar aracılığıyla Verimliliği artırmak için özel kurallar aracılığıyla CRM iş akışınızı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir CRM aracı seçin. Bu araç, mesajları uygun satış temsilcisine yönlendirmek, önceden ayarlanmış onaylar göndermek, yanıt vermeyen potansiyel müşterileri takip etmek gibi belirli tetikleyicilere göre eylemleri otomatik olarak gerçekleştirmelidir.

İletişim yönetimi : Demografik bilgilerden sosyal etkileşimlere kadar ayrıntılı müşteri bilgilerini merkezileştiren ve tüm departmanlarda sorunsuz yönetim sağlayan bir araç arayın. Bu, müşterileriniz hakkında daha kapsamlı bir resim oluşturarak takımların daha derin müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olur. Ayrıca, takımların hızlı bir şekilde benimseyebilmesi için aracın kullanıcı dostu olduğundan emin olun

Özelleştirme: CRM sisteminizin yeni iletişim alanları oluşturmanıza ve bunları değiştirmenize, gösterge paneli öğelerini seçmenize ve özel raporlar oluşturmanıza olanak tanıdığından emin olun

Üçüncü taraf entegrasyonları: Anahtar iş uygulamalarınızla, özellikle MYOB, Xero, Reckon gibi popüler yazılımlarla kolayca entegre olan bir CRM sistemi seçin. Bu entegrasyonlar, tüm operasyonel ihtiyaçlarınızı tek bir platformdan yönetmenize olanak tanır ve uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır. Çevrimiçi ödeme alıyorsanız, PayPal, Verifone, eWay gibi ödeme araçlarıyla entegrasyonları da kontrol edin.

Etkileşim izleme: E-posta, telefon veya yüz yüze olsun, müşterilerle olan her etkileşimi kaydetmenize yardımcı olan bir CRM sistemi seçin ve müşteri hizmetlerini ve satış çabalarını geliştirebilecek zengin içerikli bir geçmişe sahip olun.

Veri güvenliği: CRM'nin, müşteri bilgilerini korumak ve veri işleme konusunda şeffaflığı sağlamak için kritik öneme sahip Avustralya Gizlilik İlkeleri gibi uyumluluk standartlarına uygun olduğundan emin olun

2024'te Kullanılacak En İyi 10 CRM Yazılımı

Müşteri ilişkilerini geliştirme, satış süreçlerini basitleştirme ve iş verimliliğini artırma becerileriyle öne çıkan en iyi 10 CRM yazılım örneğini ayrıntılı olarak inceleyelim. İster bir startup işletiyor ister büyük bir kurumsal şirketi yönetiyor olun, bu liste iş ihtiyaçlarınıza en uygun satış CRM yazılım aracını bulmanıza yardımcı olacaktır:

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada CRM proje yönetim sistemi)

ClickUp CRM ile tüm müşteri ilişkileri ihtiyaçlarınızı yönetin ve optimize edin

ClickUp, gelişmiş proje ve müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ve özelliklerinin yanı sıra müşteri ilişkilerini optimize etme konusunda listemizin başında yer alıyor.

ClickUp CRM, satış süreçlerini, müşteri etkileşimlerini ve siparişleri sorunsuz bir şekilde yönetmeme yardımcı olan Liste, Takvim ve Kanban panosu dahil 15'ten fazla esnek görünüm sunar. Görselleştirme özelliği, müşteri ilişkileri ve devam eden müşteri hizmetleri süreçleri hakkında net bir görünüm sağlar.

Özel ClickUp CRM Gösterge Paneli ile müşteri sadakatini artırın

ClickUp Dashboards, Avustralya'daki işletmeler için müşteri yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutları gibi anahtar metrikleri izlemek için 50'den fazla bileşen sunar. Bu gösterge panelleri, Avustralya'daki kurumsal müşterilerin özel CRM hedeflerini karşılamak için son derece özelleştirilebilir ve uyarlanabilir.

ClickUp ayrıca iç ve dış iletişimi de çok kolaylaştırır. ClickUp Sohbet Görünümü, satış temsilcilerini, müşteri hizmetleri takımlarını ve yöneticileri birbirine bağlar. E-posta üzerinden yapılan konuşmalar için ClickUp E-posta Proje Yönetimi, anlaşmalar, proje güncellemeleri ve müşteri kazanımı konusunda işbirliği için merkezi bir yer sağlar. İlişki ve veri yönetimi özelliklerini kullanarak görevleri, belgeleri vb. birbirine bağlayabilir, tüm ilgili etkinlikleri düzenli ve erişilebilir tutabilirim.

Benim için en önemli özellik AI özelliği olan ClickUp Brain. Gelişmiş doğal dil işleme özelliğini kullanan ClickUp Brain, CRM'nizi analiz ederek tercihler, endişeler ve satın alma sinyalleri dahil olmak üzere anahtar müşteri verilerini otomatik olarak çıkarır.

Ayrıca, ClickUp Brain'in AI Writer özelliği, e-postalar ve müşteri iletişimleri için hızlı ve etkili içerikler oluşturmama yardımcı oluyor.

ClickUp Brain kullanarak müşteri etkileşimlerinizin doğru özetlerini oluşturun

Dahası, ClickUp Otomasyonları, müşteri iş akışlarını ve satış boru hattında potansiyel müşterileri taşımak veya etkileşime göre kişi durumlarını güncellemek gibi kritik satış süreçlerini basitleştirir. Ayrıca, potansiyel müşteri bilgilerini doğrudan CRM sistemine aktaran ClickUp Formları ile potansiyel müşteri edinme sürecimi kolaylaştırabilirim. Bu veriler, anında takip için otomatik olarak güncellenir veya yeni müşteri görevleri oluşturur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM şablonunu kullanarak CRM iş akışını haritalandırın

Dahası, ClickUp'ın kullanıma hazır şablonları ile birçok eylem planını hızlıca başlatabiliyorum.

Örneğin, iş ihtiyaçlarını karşılayan önceden oluşturulmuş yapılarla projeleri ve iş akışlarını kurmanın güçlü bir yolunu sunan ClickUp CRM Şablonu'nu ele alalım. Bu Klasör şablonunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Müşterilerin ayrıntılarını kaydetmek ve görüntülemek için bir Liste görünümü ve planlanan etkinlikleri tarihe göre görmek için bir Takvim görünümü içerir. Ayrıca, şirket geliri, sektör, çalışan sayısı vb. gibi bilgileri kaydetmek için özel alanlar da ekleyebilirsiniz.

Yeni başlayanlar için özel olarak tasarlanmış bu CRM şablonları kullanıma hazır ve tamamen özelleştirilebilir, bu da onları potansiyel müşterileri, müşteri ilişkilerini ve satış süreçlerini tek bir yerden yönetmek için ideal hale getirir.

ClickUp'ın lisanslama modeli, önemli ek maliyetler olmadan belirli projelere harici işbirlikçileri dahil etmenize olanak tanıdığı için adil olmasıyla takdir edilmektedir. Bu özellik, serbest çalışanlar veya harici ajanslarla çalışan Avustralya'daki işletmeler için çok önemlidir.

Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp müşteri ilişkileri yönetimini daha kolay ve daha eğlenceli hale getirir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak müşteri yolculuklarını ve satış stratejilerini görsel olarak haritalandırarak takım işbirliğini geliştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak CRM stratejilerinizi işbirliği içinde oluşturun

Potansiyel müşteri takibi, durum güncellemeleri ve iletişim verilerinin senkronizasyonu gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel işleri azaltın

CRM ile ilgili görevleriniz için özel otomasyon oluşturun

CRM sisteminize doğrudan aktarılan özel formlar aracılığıyla müşteri bilgilerini toplayın ve düzenleyin

Gerekirse, kapsamlı müşteri verilerini toplamak için koşullu formlar oluşturun

ClickUp Tablo Görünümü ile fatura durumu, ödeme tutarı, GST tutarı vb. gibi önemli müşteri ayrıntılarını görüntüleyin ve izleyin

ClickUp Brain'in AI Writer ile müşteri e-postaları için hızlıca metinler oluşturun

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak iş hedefleri belirleyin ve izleyin, Clickup Dönüm Noktaları'nı kullanarak önemli başarıları işaretleyin ve takımların anahtar iş hedeflerine doğru ilerlemeyi fark etmelerine yardımcı olun

Konsolide görünüm ile takımınızın hedeflerini ve ilerlemesini takip edin

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak fikirleri birbirine bağlayın ve karmaşık müşteri etkileşim akışlarını görsel olarak planlayın, segmentasyon taktikleri veya üst satış yaklaşımları gibi CRM stratejilerini düzenleyin ve beyin fırtınası yapın

ClickUp'ı kullanarak zihin haritaları oluşturun ve CRM stratejilerinizi planlayın ve görselleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Salesforce CRM (Kurumsal CRM platformu)

salesforce aracılığıyla

Salesforce CRM, alıcı ve satış etkileşimlerinden analitiklere kadar her şeyi takip etmek için tüm müşteri ayrıntılarını tek bir yerde saklamanıza olanak tanır. Entegre AI Einstein 1, takımların daha hızlı ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olan öngörüsel içgörüler sunar.

Ayrıca, Salesforce'un analiz araçları, takımların tahmin doğruluğunu ve satış sürecini iyileştirmesine yardımcı olur. Yönetim tarafında ise, gelir yaşam döngüsü ve satış performansı yönetim araçları kritik süreçleri otomatikleştirir ve operasyonların verimli bir şekilde ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Platform ayrıca satış, pazarlama ve hizmet takımlarının koordinasyonunu sağlayarak çabalarının uyumlu ve etkili olmasını sağlar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Satış, hizmet ve pazarlama çabalarını tek bir platformda birleştirerek alıcıların katılımını artırın.

Einstein'ın yapay zeka destekli içgörüleriyle karar verme sürecini geliştirin

Müşteri verilerinin güncellenmesini ve satış süreçlerini otomatikleştirin ve merkezileştirin

Otomasyon ve gerçek zamanlı veri işbirliği ile satış takımının verimliliğini ve performans yönetimini artırın

Salesforce sınırlamaları

Kullanıcılar, puan kartlarının doğruluğunu etkileyen sık sistem kesintileri bildirmektedir

Tahmine dayalı yapay zeka ve konuşma zekası yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur

Bilgi tabanı güncellemeleri yavaştır, bu da yeni iş akışları için Slack'e bağımlılığa yol açar

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 35 Avustralya doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 112 Avustralya doları (yıllık faturalandırılır)

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 231 Avustralya doları (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 462 Avustralya doları (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 700 Avustralya doları (yıllık faturalandırılır)

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

3. Zoho CRM (büyüyen işletmeler için CRM platformu)

zoho CRM aracılığıyla

Zoho'nun otomasyon yetenekleriyle manuel görevlere daha az zaman harcayabilirsiniz. AI destekli asistanı Zia, tahmini satış bilgileri ve akıllı anlaşma önerileri sunar. Bu AI geliştirme, takımların fırsatları belirlemesine ve stratejileri anında optimize etmesine yardımcı olur.

Zoho'nun özel gösterge panelleri, satış performansını ve müşteri etkileşim metriklerini görsel olarak izlemenize yardımcı olur. Test ve geliştirme için Zoho'nun sanal ortamı, takımların CRM yapılandırmalarını risksiz bir şekilde denemelerine ve test etmelerine olanak tanır. Bu sayede, yalnızca iş akışlarınıza fayda sağlayacağı garantili değişiklikleri uygulayabilirsiniz.

Genel olarak, nispeten düşük bir fiyata temel özellikler istiyorsanız, giriş seviyesi için uygun bir CRM'dir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Güçlü otomasyon ve kapsamlı analitik ile takım işbirliğini geliştirin

Zia ile iş akışlarını, süreçleri, CRM kampanyalarını ve müşteri yolculuklarını otomatikleştirerek verimliliği en üst düzeye çıkarın

Gelişmiş analiz araçları ve gerçek zamanlı özel raporlar ve gösterge panelleri ile derinlemesine içgörüler elde edin

Çok kanallı varlık ve tahmine dayalı zeka ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun

Zoho CRM sınırlamaları

Zia, diğer AI asistanlarına kıyasla sınırlı yeteneklere sahiptir ve temel planlarda kullanılamaz

Kullanıcılar genellikle hantal arayüzünden şikayet ederler

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 31 Avustralya doları

Profesyonel: 54,25 Avustralya doları/ay, kullanıcı başına

Enterprise: 77,55 Avustralya doları/ay, kullanıcı başına

Ultimate: 100 Avustralya doları. Kullanıcı başına aylık 75 Avustralya doları

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.700+ yorum)

4. Freshsales CRM (AI destekli satış CRM)

freshsales aracılığıyla

Freshsales CRM, güçlü ve sezgisel platformu sayesinde listeye girdi. Freshsales, tüm satış verilerini tek bir yerde toplar, böylece satış sürecinin hangi kısımlarının iyi işlediğini ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini kolayca görebilirsiniz. Mobil uygulamanın kolaylığını da beğendim; takımlar anlaşmaları daha hızlı kapatabilir ve olağanüstü müşteri hizmeti sunabilir.

Bu işbirliğine dayalı CRM'nin yapay zeka destekli araçlarını kullanarak akıllı satış kampanyaları yürütebilir, satış süreçlerinizi organize edebilir ve müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşim kurabilirsiniz. Freddy AI, takımların en iyi potansiyel müşterileri belirlemesine ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olur.

Freshsales CRM'nin en iyi özellikleri

Üstün kaliteli potansiyel müşteriler oluşturmak ve izlemek için akıllı satış kampanyaları yürütün

Kanban görünümleri ve sürükle ve bırak kartlarıyla satış süreçlerini düzenleyin

360° görünüm ve bağlam odaklı etkileşimlerle müşterilerin ilgisini çekin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

Freshsales CRM sınırlamaları

Uygulama üzerinde çalışmak zahmetlidir; kullanıcılar web sürümünü tercih eder

Kullanıcılar, teknik desteğin yardımcı olmadığını not etmişlerdir

Freshsales CRM fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 16 Avustralya doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 70 Avustralya doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 106 Avustralya doları

Freshsales CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

5. Monday. com (Çok yönlü iş yönetimi platformu)

Monday. com CRM, takımların potansiyel müşterileri verimli bir şekilde yönetmesine, iletişimi merkezileştirmesine ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine olanak tanır. Platformun AI yetenekleri, toplantı sonuçlarını doğrudan eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürerek görev oluşturmayı ve e-posta yönetimini otomatikleştirir.

Bu otomasyon, e-postaların oluşturulması ve iyileştirilmesi, içerik üretimi ve formüllerin oluşturulmasına kadar uzanır. Kodlama yapmadan CRM'yi kolayca özelleştirebilir, özel satış döngünüze uyarlayabilir ve temel araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Benim için öne çıkan özellik, platformun görsel görünümü ve kullanıcı deneyimi. Geleneksel CRM'lerin hantal arayüzlerinden uzak ve pano tabanlı bir düzen sunuyor. Bu sayede tüm satış sürecini bir bakışta görebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takımlarla işbirliği yapabilirsiniz.

Monday. com CRM'nin en iyi özellikleri

AI destekli otomatik görev oluşturma ile toplantı sonuçlarını anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Birden fazla satış sürecini kolaylıkla yönetin, anlaşma aşamalarını değiştirin ve dinamik satış stratejilerine uyum sağlayın

E-postalarınızı entegre ederek tüm müşteri iletişimlerini merkezileştirin, böylece hiçbir etkileşimi kaçırmayın

Özel bir mobil uygulama ile satış süreçlerinize hareket halindeyken erişin ve yönetin

Pano tabanlı düzen ile satış boru hattınızı etkili bir şekilde görselleştirin

Monday. com sınırlamaları

İlk kurulum ve özelleştirme, yeni kullanıcılar için zaman alıcı olabilir

Ücretsiz plan, panolar, öğeler ve kullanıcılar için sınırlamalara sahiptir

AI yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 18 Avustralya doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 21 Avustralya doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 36 Avustralya doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.700+ yorum)

6. HubSpot CRM (Bütünsel müşteri etkileşimi için optimize edilmiş CRM)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot CRM, takımların potansiyel müşterileri ve müşterileri yolculuklarının her aşamasında izlemelerine yardımcı olur. Bu eksiksiz CRM çözümüyle, her bir müşteriyi ayrıntılı olarak görüntüleyebilir, şirketinizle, iş arkadaşlarınızla, etkinliklerle, iletişimlerle ve daha fazlasıyla etkileşimlerini izleyebilirsiniz. HubSpot formları, bir web sitesinden, sosyal medyadan veya açılış sayfalarından veri toplamanızı sağlar. Potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkında, web sitesi davranışlarından kişisel bilgilere ve markayla geçmiş etkileşimlerine kadar çeşitli bilgileri yakalayabilirsiniz.

HubSpot CRM, Avustralya Gizlilik İlkeleri (APP) ve Tüketici Veri Hakkı (CDR) gibi yerel veri koruma yasalarına uyumu destekleyerek müşteri verilerinin güvenli ve şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlar.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

İlk temastan satış sonrası desteğe kadar müşteri etkileşimlerinin her aşamasını tek bir platformda yönetin

Çeşitli iş gereksinimlerini karşılamak için kişi ve şirket kayıtlarını, satış fırsatlarını ve raporlama gösterge panellerini kişiselleştirin

HubSpot'un sağlam entegrasyon pazarını kullanarak CRM'nizi çok çeşitli iş araçları ve uygulamalarıyla bağlayın

Pazarlama ve satıştaki rutin görevleri otomatikleştirerek takımlarınızın CRM stratejisi ve müşteri etkileşimine odaklanmasını sağlayın

HubSpot CRM sınırlamaları

Gelişmiş özellikler ve daha yüksek kullanım sınırları için ücretli planlara geçilmesi gerekir; bu da küçük işletmeler için ölçek büyüdükçe maliyetli hale gelebilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Profesyonel Müşteri Platformu: 800 Avustralya doları/ay (3 koltuk için)

Kurumsal Müşteri Platformu: 3.600 AU$/ay (5 koltuk için)

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Tall Emu CRM (kapsamlı iş yönetimi için Avustralya CRM)

tall Emu CRM aracılığıyla

Şubat 2022'de MYOB tarafından satın alınan Tall Emu CRM, satış, envanter, sipariş ve yerine getirme işlemlerini tek bir yerde birleştirerek işleri kolaylaştırır. Tall Emu CRM, küçük ve orta ölçekli Avustralya ve Yeni Zelanda işletmeleri için tasarlanmıştır. MYOB ve Xero'nun ötesine geçerek Reckon ve QuickBooks Australia gibi yerel muhasebe araçlarıyla kolayca entegre olur. Bu, finans ve muhasebe yönetimi için gerçekten yerelleştirilmiş bir deneyim sağlar. Her şeyi gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz, böylece işin tam olarak nerede olduğunu bilirsiniz. Tall Emu CRM, potansiyel müşterileri, teklifleri ve siparişleri izlemeyi kolay ve rahat hale getirir.

Tall Emu CRM'nin en iyi özellikleri

Birleşik bir platformla müşteri etkileşimlerini yönetin ve operasyonları kolaylaştırın

Verimlilik ve etkinliği artırmak için idari görevleri otomatikleştirin

Satış, operasyon, üretim ve nakliyeyi senkronize edin ve bağlayarak gerçek zamanlı stok yönetimi sağlayın

Entegre teklif verme, sipariş yönetimi ve müşteri portalları ile satış sürecini basitleştirin

Sidney merkezli telefon desteği ile sorunları hızla çözün

Tall Emu CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, katmanlı organizasyon ve navigasyonun biraz karmaşık olduğunu düşünüyor

Mevcut iş akışı otomasyon ayarları daha kapsamlı olabilir

Tall Emu CRM fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 85 AU

Tall Emu CRM puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Pipedrive (Satış hızlandırma CRM platformu)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive CRM ile kişiselleştirme sayesinde satış süreçlerinizi hızlandırın. Kullanıcı dostu platform, takımların satış süreçlerini yansıtacak şekilde satış aşamalarını özelleştirerek, sadece nihai hedefe değil, eyleme geçirilebilir adımlara odaklanmalarını sağlar. Pipedrive, stratejileri iyileştirmek için gerçek zamanlı raporlar ve analizler sunan sanal bir koçtur.

Otomasyon yetenekleri, idari görevleri önemli ölçüde azaltır ve 350'den fazla entegrasyon ile işlevselliğini küçük işletmelerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için genişletebilirsiniz. Kullanıcıların not ettiği gibi, Pipedrive destek ekibi özellikle yardımcı ve bilgilidir ve zamanında yardım ile kullanıcı deneyimini geliştirir.

Ancak Avustralyalı kullanıcılar, Pipedrive'ın destek ekibinin esas olarak Avrupa'da bulunduğunu ve zaman dilimi farkları nedeniyle video veya sesli gerçek zamanlı yardım almak için planlama yapmaları gerekebileceğini not etmelidir. Bu, öğleden sonra yardıma ihtiyaç duyulması halinde, yardımın ertesi güne kadar sağlanamayabileceği anlamına gelir.

Pipedrive CRM'nin en iyi özellikleri

Satış sürecinize uyacak şekilde aşamaları ve alanları ayarlayın, anlaşmaları ve faaliyetleri izlemede kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sağlayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve özel tetikleyiciler ayarlayarak satış döngünüzde zaman kazanın ve verimliliği artırın

Özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri ile satış performansınız hakkında değerli bilgiler edinin

İşlevselliği ve iş ihtiyaçlarınıza uyarlanabilirliği artırmak için çok çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

Pipedrive CRM sınırlamaları

Etkinlikler ve potansiyel müşteriler özelliği, güncellemelerin sürekli olarak yansıtılmasını sağlamak için kullanıcıların bir potansiyel müşteri veya anlaşma içinde olmasını gerektirir

Kullanıcılar, sürükle ve bırak özelliği ile anlaşmaları yönetmekte zorluk çekmiştir

Raporlar ve analizler sınırlıdır

Pipedrive CRM fiyatlandırması

Essential plan: AU $21,70/ay kullanıcı başına

Gelişmiş plan: AU $44,95/ay kullanıcı başına

Profesyonel plan: 91,45 Avustralya doları/kullanıcı başına aylık

Güç planı: Kullanıcı başına aylık 106,95 Avustralya doları

Enterprise planı: AU $153,45/ay kullanıcı başına

Pipedrive CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.900+ yorum)

9. Creatio CRM (kodsuz CRM platformu)

creatio CRM aracılığıyla

Creatio CRM, kod gerektirmeyen pazarlama otomasyonu araçlarıyla tüm müşteri yolculuğunu otomatikleştirmenizi sağlar. Bu, maksimum özgürlük ve esneklik anlamına gelir. Platform, satış, pazarlama ve hizmet takımlarını bir araya getirerek herkesin aynı sayfada çalışmasını sağlar. Bu birliktelik, potansiyel müşterileri daha verimli bir şekilde sadık ve tekrar eden müşterilere dönüştürür. Ayrıca, tüm müşteri etkileşimlerinin tek bir yerde olması verimliliği artırır ve takımların daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Creatio CRM'nin en iyi özellikleri

Birleştirilmiş iş akışları ve paylaşılan bir veritabanı ile satış, pazarlama ve hizmet takımlarını uyumlu hale getirin

360 derece görünüm ve AI/ML tarafından oluşturulan içgörülerle kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun

Potansiyel müşteri yönetimi, fırsat yönetimi ve kampanya iş akışlarını otomatikleştirin

Güçlü, kod gerektirmeyen gösterge panelleriyle önemli KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyin

Teklifleri, siparişleri, sözleşmeleri, pazarlama materyallerini ve diğer belgeleri tek bir yerden yönetin

Creatio CRM sınırlamaları

Telefon veya Outlook'tan tek tek kişi bilgilerini yükleme özelliği yoktur, tam senkronizasyon gerektirir

Takım üyeleri, kişileri hem cep telefonlarına hem de Creatio'ya ayrı ayrı girmek zorunda kalmaktan şikayetçi

Creatio CRM fiyatlandırması

Büyüme: 38,75 Avustralya doları/ay kullanıcı başına

Enterprise: 85,25 Avustralya doları/ay/kullanıcı

Sınırsız: 131,75 Avustralya doları/ay, kullanıcı başına

Creatio CRM puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

10. NetSuite (Entegre müşteri yönetimi için kapsamlı CRM)

netsuite aracılığıyla

Oracle'ın NetSuite CRM'i, geleneksel CRM özelliklerini modern analitiklerle birleştirerek kurumsal müşterilerin satış, pazarlama ve müşteri desteği süreçlerini tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olur.

NetSuite, tüm takımlarınıza müşteri hakkında birleşik bir görünüm sunarak, potansiyel müşterilere ve müşterilere tüm kanallarda tutarlı bir deneyim sunmanıza yardımcı olur. Satış takımları, etkili satış ve ek satış yapmak için ilgili içgörüler ve güncellemeler alırken, pazarlama takımları kampanyaları satış süreçleriyle uyumlu hale getirebilir ve tüm pazarlama iş akışını otomatikleştirebilir.

Gerçek zamanlı analitik ve rol tabanlı gösterge panelleri , satış ekiplerinin satış süreçlerini ve hedeflerini izlemesine, destek ekiplerinin müşteri memnuniyetini ölçmesine ve pazarlama ekiplerinin kampanya ROI'sini analiz etmesine yardımcı olur.

NetSuite CRM'nin en iyi özellikleri

Müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerle etkileşimleri tek bir platformda yönetin

Potansiyel müşteri, müşteri ve sipariş kayıtlarına gerçek zamanlı erişim ile satış performansını artırın

Tek bir yerden tüm kanallardaki pazarlama kampanyalarını planlayın, yönetin ve izleyin

Müşteri tercihleri ve etkileşimlerine 360 derece görünüm ile tutarlı müşteri hizmeti sunun

Fırsat yönetiminden yerine getirme ve komisyonlara kadar satış süreçlerini otomatikleştirin

Özel gösterge panellerinde gerçek zamanlı verilerle takımların performansı izlemesine yardımcı olun

NetSuite CRM sınırlamaları

Banka işlemleri genellikle gerektiği gibi senkronize edilmez, bu da mutabakatlarda gecikmelere ve manuel içe aktarmalara neden olur

Lisans maliyetleri yüksek olduğundan ve Netsuite sertifikalı bir uzman olmadan yazılımı tam olarak kullanamayacağınız için küçük şirketler için uygun değildir

NetSuite CRM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NetSuite CRM puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (3.156 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.500+ yorum)

ClickUp ile tüm CRM ihtiyaçlarınızı tek bir yerden karşılayın

Doğru müşteri ilişkileri yönetimi yazılımını seçmek, müşteri ilişkilerini iyileştirerek, satış süreçlerini kolaylaştırarak ve genel verimliliği artırarak işinizi dönüştürebilir. Avustralya'daki en iyi CRM yazılımları hakkındaki bu kılavuz, iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak çeşitli platformları sunar.

Bu seçenekleri değerlendirdikten sonra, hangi sistemin faaliyetlerinize en uygun olduğunu görmek için ücretsiz deneme veya demo sürümünü kullanmanızı öneririm.

Hepsi bir arada mobil CRM ve proje yönetimi çözümü için ClickUp, sağlam özellikleri ve esnekliği ile öne çıkıyor. Müşteri ilişkilerinizi optimize etmeye ve iş akışınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? ClickUp ile yolculuğunuza bugün başlayın!