Malezya'daki en iyi 10 İK yazılımı

Her boyuttaki bir işi yürütmek, çalışan yönetimi, maaş bordrosu işleme, performans yönetimi ve uyumluluk yönetimi gibi çok sayıda görevi yerine getirmeyi gerektirir. Bu görevlerin üstesinden manuel olarak gelmek kolay değildir. Ancak, bu görevleri yönetmek için İK yazılımı kullanmak hataları en aza indirir, zaman kazandırır ve iş hedeflerinize odaklanmanızı sağlar.

İnsan kaynakları operasyonlarımızı optimize etmek için Malezya'da sunulan çeşitli insan kaynakları hizmet yazılımı seçeneklerini araştırmak için çok zaman harcadım. Şirketiniz için en iyi insan kaynakları yazılımı seçeneğini belirlemenize yardımcı olmak için Malezya'daki en iyi insan kaynakları yazılım sağlayıcıları hakkındaki kişisel deneyimlerimi, gözlemlerimi ve ön değerlendirmelerimi paylaşacağım.

Malezya'da bir İK yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Malezya'da bir İK yazılımı seçerken, yazılımın kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olmak için dikkate alınması gereken birkaç anahtar faktör vardır.

Yasal uyumluluk : Yazılımın, iş sözleşmeleri, bordro, vergiler ve diğer yasal gereklilikler açısından Malezya iş kanunlarına uygunluğunu sağlayın. Örneğin, MTD (Aylık Vergi Kesintisi) ve EPF (Çalışanların İhtiyat Fonu), SOCSO (Sosyal Güvenlik) ve EIS (Çalışan Sigorta Sistemi) gibi diğer yasal kesintiler için hükümler olup olmadığını kontrol edin

Entegrasyon yetenekleri : Veri silolarını önlemek ve verimliliği artırmak için diğer kurumsal uygulamalar, muhasebe yazılımları, zaman izleme araçları ve diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olan İK yazılımını seçin

Güvenlik önlemleri : Yazılımın, gizli çalışan verilerini ihlallere veya istenmeyen erişime karşı korumak için sağlam veri güvenliği özelliklerine sahip olduğundan emin olun

Maliyet ve yatırım getirisi : Finansal olanaklarınıza uygun bir İK yazılımı seçin ve yazılımın potansiyel yatırım getirisini hesaba katın. İK yazılımının yatırım getirisini değerlendirirken zaman tasarrufu, verimlilik artışı, yönetim giderlerinde azalma ve çalışan bağlılığının artması gibi unsurları göz önünde bulundurun

Kullanıcı arayüzü : Sezgisel bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra, benimsenmeyi hızlandıran ve takımların yazılımı verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olan kapsamlı eğitim ve destek materyalleri olup olmadığını kontrol edin. Destek ve eğitim materyallerinin Bahasa Malaysia dilinde sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin

Ölçeklenebilirlik : Şirketinizin gereksinimlerine göre genişletilebilecek potansiyele sahip bir İK yazılımı seçin. İster yeni kurulan bir şirket ister köklü bir şirket olun, yazılımın değişen taleplerinizi karşılayabilecek şekilde uyarlanabilir olması gerekir

Çok yönlü ve uyarlanabilir: Şirketinizin özelliklerine göre kolayca değiştirilebilen, özelleştirilebilir bir İK yazılımı seçin

2024'te Malezya'da Kullanılacak En İyi 10 İK Yazılımı

İşte Malezya'daki en iyi İK yazılımlarının kapsamlı değerlendirmesi ve derinlemesine analizi. Her bir aracın avantajları, sınırlamaları, anahtar özellikleri ve fiyatları hakkında size bilgi vererek, şirketinizin gereksinimlerine en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağım.

1. ClickUp (İnsan kaynakları proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın İK yönetim platformuyla işe alım, oryantasyon ve çalışanların gelişimini kolaylaştırın

ClickUp, Malezya'da uçtan uca İK çözümleri sunan lider bir İK yönetim platformudur. Öncelikle bir proje yönetimi aracı olan ClickUp, işe alım, oryantasyon ve çalışan izlemeyi basitleştiren sağlam bir insan kaynakları yönetimi paketi sunar. Tanınmış iş uygulamalarına 1.000'den fazla entegrasyon ve 100'den fazla özelleştirilebilir İK özelliği ile ClickUp, sorunsuz şirket genişlemesi için operasyonların yönetimini daha verimli hale getirir.

HR Takımı için ClickUp, günlük İK görevlerini basitleştirir. Gerçek zamanlı özelleştirilebilir formlar, performans izleme ve program yönetimi ile çalışan işe alım sürecini hızlandırır. Ayrıca, İK yöneticileri ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak mülakat programlarını takip edebilir.

İki yönlü senkronizasyon özelliğini kullanarak ClickUp görevlerinizi denetleyin ve takvim görünümünden doğrudan toplantılara başlayın

ClickUp İşbirliği Algılama, herhangi bir projeyi organize ederek, izleyerek ve birlikte çalışarak sizin ve kuruluşunuz için ideal iş akışını tasarlamanıza olanak tanır. Takım üyeleriyle belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir ve anında geri bildirim alabilirsiniz.

Ek olarak, ClickUp'ın gelişmiş takım çalışması ve iletişim özellikleri, her boyuttaki takımın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını, tüm iletişimi ve çalışan performans yönetimini tek bir platformda merkezileştirmesini ve takım sorumluluğunu artırmasını sağlar. Ayrıca, ClickUp kullanıma hazır şablonlar sağlar, böylece sıfırdan çerçeveler oluşturmanıza gerek kalmaz.

Bu Şablonu İndirin Clickup Çalışan Dizini şablonuyla çalışan bilgilerinizi ve daha fazlasını düzenleyin

Örneğin, çalışanların işe alımını kolaylaştıran, özelleştirilmiş elektronik tablolar oluşturan ve otomatik hatırlatıcılar sağlayan ClickUp Çalışan Dizini şablonunu ele alalım. Bu şablon, tüm çalışan bilgilerinizi merkezi bir noktada toplar ve herhangi bir bilgiye hızlıca erişmenizi kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK Bilgi Bankası Şablonu ile temel İK politikalarına kolayca erişin

ClickUp HR Bilgi Bankası şablonu ile kaynak planlama, maaş bordrosu işleme, değerlendirmeler, veritabanlarının bakımı ve bire bir toplantılar gibi tüm temel İK prosedürlerini kolaylaştırın . Tüm İK bilgilerinizi yönetmek ve saklamak için kullanıcı dostu bir platform sağlar . Takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi merkezileştirerek güncellemeleri, çalışan verilerini yönetmeyi ve erişimi çocuk oyuncağı haline getirir.

ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran şey, sorgulara yanıt veren ve projelerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve şirket bilgilerinizi birbirine bağlayan AI araçları olan ClickUp Brain'dir. İlgili verileri aramak için harcadığınız zamanı en aza indirebilirsiniz. Proje güncellemelerini ve genel bakışları otomatikleştirerek, AI Proje Yöneticisi, sıradan bildirimlerden ziyade önemli İK projelerine daha fazla konsantre olmanız için zaman kazandırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile 50'den fazla bileşen kullanarak işe alım programları, boş pozisyonlar ve takım verimliliği gibi İK bilgilerini ve verilerini yönetin

Clickup Formları ile işe alım taleplerini, çalışanların görüşlerini veya değerlendirmelerini toplayın

Dropbox ve Google Drive gibi dosya depolama hizmetleri ve Slack ve Microsoft Teams gibi mesajlaşma platformları ile ClickUp Entegrasyonları gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle entegre ederek verimliliği artırın

ClickUp Brain'in AI Writer ile e-posta şablonları, SOP'lar ve çok daha fazlasını anında taslak olarak hazırlayın

ClickUp Proje Zaman Takibi ile zamanı takip edin, tahminlerde bulunun, ölçtüğünüz zamanı not alın ve neredeyse her konumdan harcadığınız zamanın raporlarını kontrol edin

Kişiselleştirilmiş formlarla sorguları, anketleri ve değerlendirmeleri planlayın. Bilgilendirilmiş kararlar almak için çalışanların yanıt verilerini izleyin

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, karmaşık özellikleri kullanırken zorluklarla karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

2. PayrollPanda (En iyi bordro yazılımı)

payrollPanda aracılığıyla

PayrollPanda, yöneticilere ve işe alım yöneticilerine yardımcı olan çevrimiçi bir İK ve bordro yönetim yazılımıdır. Maaş bordrosu oluşturma, bordro izleme, eLeave ve API entegrasyonları gibi etkili özellikleriyle Malezya'daki birçok KOBİ tarafından kullanılmaktadır.

PayrollPanda, %100 HRDF talep edilebilir olup, Malezya şirketleri için önemli bir cazibe olacaktır. Ürün, iki haftada bir yayınlanan güncellenmiş sürümlerle sürekli olarak geliştirilmektedir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar ve eğitim gerektirmez.

PayrollPanda'nın en iyi özellikleri

LHDN uyumlu bir araçla maaş bordrosu işlemlerini, vergi hesaplamalarını ve yasal katkı paylarını otomatikleştirin

Self servis araçları sayesinde kolay erişim ile kişisel verileri güncelleyin, izin talebinde bulunun ve maaş bordrosu ayrıntılarını görüntüleyin

Maaş bordrosu, vergi ve işgücü ödeme süreçlerini basitleştirerek işgücü maliyetlerini azaltın

Muhasebe yazılımı ve gider izleme ile entegrasyon sağlayarak finansal işlemleri kolaylaştırın

İşlevselliği proaktif olarak iyileştirmek ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için düzenli güncellemeler sunun

Çalışanlara dizüstü bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan çoklu platform erişimi sağlayın

PayrollPanda sınırlamaları

Karmaşık ücret akışlarını işlemek zor

Birkaç muhasebe yazılımıyla entegrasyon eksikliği

PayrollPanda fiyatlandırması

32. 50 MYR/ay artı kullanıcı başına 6,80 MYR/ay (yıllık faturalandırılır)

PayrollPanda puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

3. AgileHRMS (İşletmeler için en iyi HRMS)

agileHRMS aracılığıyla

AgileHRMS, insan kaynakları yönetiminin farklı yönleri için kapsamlı bir sistemdir. İşletmeler için İK prosedürlerini optimize etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bordro işleme, izin takibi, devam yönetimi, çalışan bilgi yönetimi ve performans değerlendirme gibi çeşitli modüller içerir.

Yazılım, verimliliği ve operasyonel etkinliği artırmayı, çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve tekrarlayan, manuel İK görevlerini otomatikleştirmeyi amaçlamaktadır. Özelleştirilebilir iş akışları, self servis portalları ve raporlama araçları gibi özelliklerle AgileHRMS, bir İK yöneticisinin iş hayatının kalitesini etkili bir şekilde iyileştirir.

AgileHRMS'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı bir çalışan el kitabı oluşturun, ek bilgileri takip edin ve HRMS sistemini kullanarak özel alanlar yapılandırın

Biyometrik/RFID cihazından alınan giriş-çıkış verileriyle devamlılığı yönetin

Personel üyeleri için birkaç farklı vardiya ayarlayın ve erken çıkışlar ve geç kalma sayıları dahil olmak üzere katılımı kaydedin

Tek bir entegre platformdan mülakat programlarını, mülakatları, iş tekliflerini ve yeni çalışanların işe alım sürecini izleyin

AgileHRMS sınırlamaları

Tahmine dayalı modelleme gibi gelişmiş özelliklerin eksikliği

Uygulamadaki karmaşıklık

AgileHRMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AgileHRMS puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

4. Swingvy (En iyi çevrimiçi İK ve yönetim yazılımı)

via Swingvy

Güneydoğu Asya'da aktif olarak faaliyet gösteren bulut tabanlı bir İK yazılım platformu olan Swingvy, şirketlere etkili iş gücü yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar.

Swingvy'nin bordro işleme, zaman ve devam takibi, gider yönetimi ve personel yönetimi gibi özellikleri, iş akışını kolaylaştırır ve idari görevleri en aza indirir. Ek olarak, Swingvy'nin self servis portalı, personel üyelerinizin İK ile ilgili sorumluluklarını doğrudan kontrol etmelerini sağlar. Kişisel verilerine erişebilir, maaş bordrolarını görüntüleyebilir, izin talep edebilir ve bilgilerini değiştirebilirler. Swingvy, tüm boyutlardaki şirketler için etkilidir ve İK fonksiyonlarını ve prosedürlerini verimli bir şekilde yönetmek için güvenilir ve sezgisel bir İK platformu sunar.

Swingvy'nin en iyi özellikleri

Apple Takvim ve Google Takvim gibi tanınmış şirket uygulamaları ve diğer önemli şirket araçlarıyla sorunsuz bir entegrasyon sağlayın

Malezya'nın yasal düzenlemelerine uygun, zamanında ve doğru bordro işlemlerini garanti edin

Küçük ölçekli işletmeler için etkinlik için çok önemli bir bileşen olan, personel üyelerinin çevrimiçi kimliklerini bağımsız olarak yönetmelerini sağlayın

Geri ödeme süreçlerini kolaylaştırarak verimli finansal yönetim sağlayın

Belirlenen İK hedeflerine ulaşmak için çalışanların evrak işlerini ve zamanında performans değerlendirmelerini kolaylaştırın

Swingvy sınırlamaları

Canlı sohbet veya telefon desteği yok

Kullanıcılar, uygulamadaki eksikliklerden bahsetmiştir

Maaş bordrosunun dönüştürülmesi için uzun bekleme süreleri

Maaş bordrosu tahsisi otomatik değildir

Swingvy fiyatlandırması

Premium: 14,70 MYR/ay kullanıcı başına

Maaş bordrosu: 14,70 MYR/ay kullanıcı başına

Süre: 8,8 MYR/ay kullanıcı başına

Swingvy puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

5. HREasily (En iyi kullanımı kolay bulut tabanlı HRMS)

hREasily aracılığıyla

HREasily, otomatik çalışan yönetimi, bordro hesaplamaları ve İK prosedürleri için bulut tabanlı bir insan kaynakları yönetim sistemidir (HRMS). Bu platform, Güneydoğu Asya şirketlerinin çeşitli İK verilerini ve bordro bilgilerini yönetirken birincil operasyonlarına odaklanmalarına yardımcı olur.

Kullanımı kolay ve uygun fiyatlı olması nedeniyle, tüm boyut ve sektörlerdeki şirketler için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca, LHDN onaylı olduğundan güvenle uygulayabilirsiniz.

Çalışanların kendi kendine hizmet portalı, personel üyelerinin maaş bordrolarını görüntüleyip değiştirebilmelerini, izin başvurusunda bulunabilmelerini ve herhangi bir konumdan kişisel bilgilerine erişebilmelerini sağlayan önemli bir bileşendir. Bu, şeffaflığı teşvik eder ve çalışanlara kendi özel İK gereksinimlerini yönetme yetkisi verir.

HREasily'nin en iyi özellikleri

Başvuru izleme, izin yönetimi ve bordro işlemlerini otomatikleştirerek zaman kazanın ve hataları en aza indirin

Birinci sınıf uyumluluk araçlarıyla uyumsuzluk nedeniyle para cezası alma olasılığını azaltın

Tek bir platformdan çok ülkeli bordroları yönetin ve farklı yargı bölgelerindeki çeşitli yasal gerekliliklere uyum sağlayın

Quickbooks gibi diğer iş yazılımlarıyla entegre edin ve çeşitli departmanlar arasındaki bağlantıyı iyileştirin

Mobil uygulama arayüzü ile erişilebilirliği artırın

HREasily sınırlamaları

Performans yönetimi, yetenek kazanımı veya çalışan bağlılığı gibi alanlar için gelişmiş özellikler sunmaz

HREasily fiyatlandırma

Tam Paket: 112 MYR/ay (7 kullanıcı)

HREasily puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Mevcut değil

6. EasyWork (En iyi İK sistemi mobil uygulaması)

easyWork aracılığıyla

EasyWork uygulaması, ekip çalışmasını iyileştirmek ve görev yönetimini hızlandırmak için tasarlanmış esnek bir İK verimlilik aracıdır. Kullanıcıların performans yönetimi, görev oluşturma, atama ve izleme araçlarıyla iş akışlarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Maaş yönetimi aracı LHDN uyumludur ve tüm yasal kesintileri tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

Kısa süre önce, aynı platformda çalışanların ödüllerini ve takdirlerini yönetmek için yeni bir modül eklediler. Takım üyeleri, gerçek zamanlı iletişim ve dosya paylaşım özelliklerine erişim sayesinde daha kolay işbirliği yapabilir. Uygulama, zaman izleme ve son tarih takibi özelliklerini içermesi sayesinde görevlerin ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlar.

EasyWork, takım verimliliği ve proje ilerlemesi hakkında içgörüler sağlayan analiz ve raporlama araçları sunar.

EasyWork'ün en iyi özellikleri

EasyWork Procurement Pro özelliği ile kapsamlı satın alma süreçlerini denetleyin ve izleyin

Yazılım Malezya para birimini desteklediğinden, ödemeleri RM olarak yönetin

Malezya yasalarına göre bordro yönetimini etkin bir şekilde otomatikleştirin

Entegre dosya paylaşımı ve sohbet özellikleri ile sorunsuz iletişim sağlayarak işbirliğini kolaylaştırın

Ödül ve takdir modülüyle çalışan bağlılığını artırın

Katılım raporları, kaydedilen çalışma saatleri ve yüz tanıma teknolojisi ile çalışan performansını izleyin

EasyWork sınırlamaları

Diğer uygulamalarla entegrasyonun yetersizliği, veri silolarına yol açar

Kullanıcılar yüz tanıma özelliğinin hatalı olduğunu fark etti

EasyWork fiyatlandırması

EasyReward Plan: 292,50 MYR/ay kullanıcı başına

EnterpriseReward Plan: Kullanıcı başına aylık 702 MYR

EasyWork puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Apploye (En iyi zaman takibi yazılımı)

via Apploye

Apploye, uzaktaki takımlar ve serbest çalışanlar için zaman takibi ve çalışan izleme yetenekleriyle popüler olan Malezya'da bir İK yazılımıdır. Doğru ve kullanımı kolay olmasıyla tanınır ve küçük işletmelere ve büyük kuruluşlara insan kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmek ve en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir platform sağlar.

Çevrimiçi zaman çizelgeleri, faturalandırma ve periyodik ekran görüntüleri gibi birçok özelliği sayesinde çalışan izleme için entegre bir yaklaşım arayan şirketler için mükemmel bir seçenektir.

Apploye'nin en iyi özellikleri

Çalışanların vardiyaları ve devamlılık verilerini, günlük performanslarını ve yıllık renk kodlu özetleri tek bir yerden net bir şekilde görüntüleyin

Bir konumda aylık katılım, atlanan vardiyalar ve çalışılan vardiyaların kayıtlarının kümülatif bilgilerini görünüm

Sorunsuz kayıt tutma için günlük, aylık ve yıllık devam raporlarını PDF ve CSV biçiminde dışa aktarın

GPS konum izleme ve coğrafi sınırlama kullanarak işyerinde düzenlemeleri uygulayın ve uyarlanabilir zaman takibi ve devamlılık izleme sağlayın

Etkili proje yönetimi için bütçeleri, kullanılan saatleri, kalan fonları ve harcanan toplam tutarı tek bir konumda görünüm

"Etkin", "Arşivlenmiş" ve "Bütçelenmiş" projeler altındaki farklı sekmeleri kullanarak net ve düzenli proje bilgileri sağlayın

Apploye sınırlamaları

Öğrenme eğrisi daha dik olduğundan, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Birkaç temel uygulama ile entegrasyon eksikliği

Kullanıcılar raporlama ve gösterge panellerini etkileyici bulmadı

Apploye fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Elit: Kullanıcı başına aylık 7 $

Apploye puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

8. PeopleHum (Uygun fiyatlı bulut tabanlı İK çözümleri)

crozdesk aracılığıyla

PeopleHum, sezgisel ve uygun maliyetli özellikleriyle övgü toplayan bulut tabanlı bir insan sermayesi yönetim yazılımıdır.

PeopleHum, verileri merkezileştirerek ve rutin işe alım, oryantasyon ve yetenek yönetimi işlemlerini otomatikleştirerek kuruluşun İK departmanının güncel kalmasına yardımcı olur.

Çeşitli insan yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve yöneticilerin çalışanların eğilimlerini ve duygularını anlamaları için veri açısından zengin içgörüler oluşturmak için yapay zeka ve otomasyon kullanır. Bu araç, çalışan bağlılığı anketleri bile gerçekleştirebilir. Ayrıca biyometrik ve kendi kendine check-in ile devamlılık yönetimini basitleştirir.

PeopleHum'un en iyi özellikleri

Güçlü bir işe alım yönetim sistemi ile yeni çalışanların işe alım, evrak işleri ve oryantasyon süreçlerini otomatikleştirin

Başvuruları yönetmeye, iş tanımı şablonlarını kullanarak adayları elemeye ve mülakatlar düzenlemeye yardımcı olan bir başvuru izleme sistemi ile işe alım sürecini basitleştirin

Personel gelişimini desteklemek için eğitim programları, beceri değerlendirmeleri ve bireyselleştirilmiş öğrenme yolları sağlayın

Otomatikleştirilmiş değerlendirme oturumları, 360 derece geri bildirim ve özelleştirilebilir, kullanıma hazır değerlendirme şablonları ile çalışan verimliliğine yeni bir bakış açısı kazanın

AI destekli İK analitiği ile veriye dayalı kararlar alırken işgücü modellerini keşfedin

Verileri senkronize edin ve ERP ve bordro dahil diğer iş sistemleriyle iş akışlarını otomatikleştirin

PeopleHum sınırlamaları

Organizasyonel ihtiyaçlara uyum sağlamak için özelleştirme olanaklarının olmaması

Esneklik yoktur; önceden tanımlanmış şablonlar şirket içindeki belirli kültürel nüanslara uymayabilir

PeopleHum fiyatlandırması

Seçilen modüllere göre özel fiyatlandırma

PeopleHum puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (23+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (23+ yorum)

9. GreatDay HR (Her insan kaynakları departmanı için kapsamlı HRIS yazılımı)

google Play Store üzerinden

GreatDay HR, Malezya'da çalışanların maaş bordro işlemleri ve vergi hesaplamaları, devam takibi, izin talepleri ve ödemeler dahil olmak üzere yaşam döngüsünün her yönünü zahmetsizce yönetmelerini sağlayan, tamamen entegre bir bulut tabanlı insan kaynakları yazılımıdır. HRIS sistemi, maaş bordro hesaplamalarını hızlandırmak ve zamandan tasarruf etmek için çok ülkeli vergi uyumluluğu özellikleri sunar.

Uygulama tabanlı kullanıcı arayüzü ve kolay entegrasyon özellikleri, GreatDay HR'yi bordro ve öğrenim yönetim sistemi için İK uzmanları arasında popüler bir seçim haline getirir.

GreatDay'in en iyi özellikleri

Tek bir sisteme tamamen entegre edilmiş kapsamlı devamlılık verileri sunun ve doğrudan bordro modülüne bağlanın. Bu, zaman damgaları ve Geotags özelliği ile GPS harita pozisyonlarını içerir

Hızlı istek onayı ile çalışanları motive edin

Farklı çalışan ve tedarikçi grupları için vergiyle ilgili faaliyetleri, vergi beyannamelerini ve vergi ödemelerini takip edin

Yüz tanıma teknolojisi ile işe giriş ve çıkışları kolaylaştırın

Hızlı ve doğru bordro hesaplaması için devamlılık çerçevesi entegrasyonunu ve maaş bordrosu dağıtımını otomatikleştirin

Zaman çizelgesi özelliği ile çalışanların çalışma saatlerini, faaliyetlerini ve belirli görevlere harcadıkları zamanı takip edin

GreatDay sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Artan veriyi barındırma gibi ölçeklenebilirlik zorlukları

Değişen gereksinimleri desteklemek için genişleme imkânının olmaması

GreatDay fiyatlandırması

Özel paketler: 5,62 MYR/ay kullanıcı başına

GreatDay puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

10. BrioHR (En iyi uçtan uca İK yönetim sistemi yazılımı)

brioHR aracılığıyla

BrioHR, HRMS sistemlerine odaklanan bir İK teknolojisi sağlayıcısıdır. Tüm İK sistemlerinizi ve prosedürlerinizi dijitalleştirme ve kolaylaştırma için kapsamlı yetenekler sunan, kullanımı kolay, uygun maliyetli ve esnek bir İK yönetim sistemidir. Takımlar bunu maaş bordrosu ve çalışan kayıtlarını yönetmek, performansı izlemek, işe alım sürecini basitleştirmek, izin yönetimini ve işe alımları yönetmek ve daha fazlasını yapmak için kullanabilir.

BrioHR'deki uzmanlar, İK takımlarına uygulamayı özel gereksinimlerine kolayca uyarlayabilmeleri ve ayarlayabilmeleri için gerçek zamanlı yardım sağlar.

BrioHR'nin en iyi özellikleri

BrioHR'nin Raporlama modülü ile personel kayıtlarını, mesleki geçmişlerini, projeleri, eğitim materyallerini, cihazları ve evrak işlerini takip edin

Özelleştirilebilir raporlama, çalışma saati kurulumları, özelleştirilmiş onay prosedürleri, çalışan geri bildirim araçları ve devam eden görevlerin kapsamlı incelemelerini sağlayın

Kişiselleştirilmiş oryantasyon programları sunun ve yeni çalışanlara gizli bilgilere erişim, dosya yükleme ve iş varlıklarını kullanma izni verin. BrioHR'nin Yeni Çalışan Oryantasyon aracı ile

Aday değerlendirmesini ve mülakat geri bildirimlerini kolaylaştırın ve işe alım sürecini hızlandırın

Zaman çizelgesi özelliği ile görevlere ve faaliyetlere harcanan zamanı takip edin ve değerlendirin

Özelleştirilebilir raporlama, çalışma saati kurulumları, özelleştirilmiş onay prosedürleri, proje yönetimi araçları ve devam eden görevlerin kapsamlı incelemelerini sağlayın

Platform içinde Malezya bordroları için tüm yasal kesintilerinizi yönetin

‍BrioHR sınırlamaları

Birkaç uygulama ile entegrasyon zorlukları

Mobil uygulama sürümü, masaüstü sürümüne göre daha yavaştır

Maaş bordrosu yönetimi özelliği sınırlı ülkelerde mevcuttur

BrioHR fiyatlandırması

Essentials Bundle : Aylık 3,50 $'dan başlayan fiyatlarla. Kullanıcı başına

Premium Paket: Aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

BrioHR puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (26+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (57+ yorum)

ClickUp ile İK çözümlerinizi yükseltin!

Şirketinizdeki İK süreçlerini denetlemenin en iyi yollarını arıyorsanız, Malezya'daki en iyi on İK yazılımı seçeneğinden oluşan kapsamlı listemiz size kesinlikle yardımcı olacaktır. Ancak, ClickUp gibi hepsi bir arada insan kaynakları yazılımını kullanmak, uygun fiyatlı planlarla İK operasyonlarında rekabet avantajı sağlar!

ClickUp, yüzlerce ücretsiz İK şablonu ile insan kaynakları prosedürlerinizi basitleştiren tek bir çözümdür. Bu önceden yapılandırılmış ve özelleştirilebilir çerçeveleri kullanarak ilk iş akışlarınızı oluşturabilirsiniz. ClickUp, hedef belirleme, işe alma ve çalışanları elde tutma süreçleri, çalışan anketleri, performans yönetimi ve çok daha fazlasını sunar. Platformun İK takımınıza nasıl verimli bir şekilde hizmet ettiğini keşfetmek için hemen ClickUp'a ücretsiz kaydolun!