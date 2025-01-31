Malezya'daki en iyi CRM yazılımlarını test ettik

Satış ve pazarlama alanında yıllar geçirdikten sonra, birçok CRM sistemini inceledim. Karmaşık satış süreçlerinin yönetiminden potansiyel müşterilerin geliştirilmesine kadar, iyi bir CRM sistemi büyük fark yaratabilir.

Ancak, özellikle Malezya'da piyasada çok fazla seçenek olması nedeniyle, doğru olanı seçmek zor olabilir. Bu blog, 2024 yılında dikkate almanız gereken Malezya'daki en iyi 10 CRM yazılımı hakkında size ayrıntılı bilgi vermek için tüm karmaşayı ortadan kaldırıyor.

Malezya'da CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Malezya'daki işiniz için doğru CRM yazılımını seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Yerelleştirme: Bahasa Malaysia desteği ve bölgesel fiyatlandırma seçenekleri dahil olmak üzere Malezya pazarına uygun mu?

Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte büyüyebilir ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayabilir mi?

Entegrasyonlar: Mevcut iş araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir mi?

Özellikler: Satış boru hattı yönetimi, potansiyel müşteri puanlama ve pazarlama otomasyonu gibi ihtiyacınız olan işlevleri sunuyor mu?

Kullanıcı dostu : Eğitim süresini en aza indirmek için sezgisel bir arayüze sahip mi?

Müşteri desteği : Herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde çözmek için güvenilir ve erişilebilir müşteri desteği sağlıyor mu?

Özelleştirme: CRM'yi özel iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir misiniz?

PWC'nin 2023 Küresel Tüketici İçgörü Anketi'ne göre, Malezyalı tüketicilerin %73'ünden fazlası kişisel veri gizliliği konusunda endişeli. Ankete katılan nüfusun yarısından fazlası, gerekenden fazla kişisel veri paylaşmak istemiyor. Bu sorunu çözmek için, verilerin nasıl toplanacağı, kullanılacağı ve depolanacağı konusunda ayrıntılı ayarlar yapabileceğiniz bir CRM sistemine ihtiyacınız var.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 CRM Yazılımı Malezya

Şimdi, satış ve pazarlama çabalarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak en iyi CRM adaylarını keşfedelim:

1. ClickUp

ClickUp sadece bir proje yönetimi çözümü değildir; aynı zamanda sağlam CRM işlevselliğine de sahiptir. Hepsi bir arada yaklaşımı, ClickUp'ı diğerlerinden ayırır ve işletmelerin projeleri, görevleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmesine olanak tanır.

ClickUp'ın CRM Proje Yönetim Sistemi ile iş operasyonlarınızı dönüştürün

ClickUp'ın CRM'sinin öne çıkan özelliklerinden biri yüksek düzeyde özelleştirilebilir olmasıdır. CRM araçlarını iş süreçlerinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Alanları ve durumları özelleştirmekten benzersiz iş akışları oluşturmaya kadar, CRM'nizin nasıl çalıştığı üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. ClickUp Görünümleri'ni kullanarak, potansiyel müşterilerinizin ilk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar nasıl ilerlediğini de görselleştirebilirsiniz. ClickUp'ın CRM'si, "potansiyel müşteri" veya "kapanmaya hazır" gibi her bir potansiyel müşterinin durumunu görmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın hepsi bir arada CRM ile iş akışınızı kolaylaştırın ve müşteri ilişkilerinizi geliştirin

ClickUp neden Malezya'daki en iyi hepsi bir arada CRM proje yönetimi sistemidir?

ClickUp ile satış temsilcileri arasındaki işbirliği çok kolaydır. Platform, satış ekibi üyelerinin görevler içinde iletişim kurmasına, belgeleri paylaşmasına ve gerçek zamanlı güncellemelerle herkesi bilgilendirmesine olanak tanır.

Süreçleriniz hakkında daha derin içgörüler elde etmek için ClickUp, güçlü raporlama ve analiz araçları sunar. Satış performansı hakkında ayrıntılı raporlar oluşturabilir, anahtar metrikleri izleyebilir, satış verilerini inceleyebilir ve müşteri davranışları hakkında içgörüler elde edebilirsiniz.

Platform ayrıca Slack, Google Drive ve Zoom dahil olmak üzere 1.000'den fazla diğer araçla entegre olur. Bu, farklı uygulamalardaki tüm verilerinizi ClickUp CRM ile senkronize etmeyi kolaylaştırarak sorunsuz bir iş akışı sağlar.

En iyi yanı ne mi? Bu sistemi sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. ClickUp, satış iş akışlarınızı yönetmek için gerekli tüm alanları içeren ücretsiz bir CRM şablonu sunar.

ClickUp'ın CRM şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Kişilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi ayrı listelerde düzenleyin

Tüm satış döngünüzü özelleştirin. Satış sürecinizde "Keşif Çağrısı" ve "Teklif Gönderildi" gibi aşamalar varsa, bunları Özel Alanlar kullanarak kolayca ekleyebilirsiniz

Takım üyelerine görevler atayın ve anlaşmalara ve kişilere ilgili belgeleri ek dosya olarak ekleyin

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu ile iş akışınızı zahmetsizce basitleştirin

ClickUp'ın CRM'sinin güzelliği esnek olmasıdır. Özel ihtiyaçlarınıza göre şablondan özellikler ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. "Müşteri geri bildirimi bekleniyor" aşamasına mı ihtiyacınız var? Çok kolay! Eski müşterilerin ayrı bir listesini mi istiyorsunuz? Sorun değil!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri verilerini merkezileştirin: İsimler, e-postalar, telefon numaraları ve hatta özel alanlar dahil tüm iletişim bilgilerinizi tek bir düzenli konumda birleştirin. Anahtar bilgileri aramak için dağınık elektronik tabloları tarayarak zaman kaybetmeyin

Satış boru hattınızı görsel olarak yönetin: Özelleştirilebilir aşamalar içeren ClickUp Görünümleri ile satış boru hattındaki potansiyel müşterilerinizin yolculuğunu net bir şekilde görün. Potansiyel müşterileri "Potansiyel müşteri bulma", "Nitelik belirleme" ve "Kapanış" gibi aşamalar arasında zahmetsizce sürükleyip bırakarak tüm takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin: ClickUp'ın Otomasyon özellikleriyle iş akışlarınızı kolaylaştırın . Bir potansiyel müşteri belirli bir aşamaya ulaştığında takip e-postası gönderme gibi belirli eylemlere göre tetiklenecek otomatik görevler ayarlayın, takımınızın değerli zamanından tasarruf edin ve manuel çabayı en aza indirin

Müşterilerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın: Yerleşik sohbet ve e-posta işlevleriyle daha iyi iletişim ve müşteri ilişkileri sağlayın. Teklifleri tartışın, soruları yanıtlayın ve Yerleşik sohbet ve e-posta işlevleriyle daha iyi iletişim ve müşteri ilişkileri sağlayın. Teklifleri tartışın, soruları yanıtlayın ve Sohbet Görünümü ve konu başlıklı yorumları kullanarak tüm iletişimi CRM içinde merkezi bir şekilde tutun, böylece dağınık e-posta konuları ortadan kalkar

Veri koruma politikalarına uyun: ClickUp, SOC 2 uyumluluğunu elde etmiş ve ISO 27001, ISO 27017 ve ISO 27018 sertifikalarına sahiptir, böylece güvenlik, güvenilirlik ve kalite konusunda yüksek uluslararası standartlara uyumu garanti eder

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Karmaşık ihtiyaçlar için sınırlı raporlama özellikleri

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, her takıma uygun dört fiyat planı sunar:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

"Clickup, benim ve takımımın tüm düzenli ve yeni müşterilerimizden gelen her bir siparişi, küçük siparişlerden büyük anlaşmalara kadar yönetmemize yardımcı oluyor. Herhangi bir iş modeline uygun herhangi bir alanı özelleştirebiliyoruz ve ayrıca webhook kullanarak üçüncü taraf web tabanlı yazılımlar içindeki harici uygulamalarla entegrasyon sağlayabiliyoruz. Bunu kullanmayı gerçekten çok seviyorum. "

"Clickup, benim ve takımımın tüm düzenli ve yeni müşterilerimizden gelen her bir siparişi, küçük siparişlerden büyük anlaşmalara kadar yönetmemize yardımcı oluyor. Herhangi bir iş modeline uygun herhangi bir alanı özelleştirebiliyoruz ve ayrıca webhook kullanarak üçüncü taraf web tabanlı yazılımlar içindeki harici uygulamalarla entegrasyon sağlayabiliyoruz. Bunu kullanmayı gerçekten çok seviyorum. "

2. Salesforce

via Salesforce

Salesforce, sağlam özellikleri ve ölçeklenebilirliği ile tanınan bir CRM devi. Özellikle karmaşık satış süreçleri ve yüksek hacimli müşteri bilgileri ve etkileşimleri olan büyük işletmelere çok uygundur.

En iyi özelliklerinden biri, satış performansı, satış süreci durumu ve bireysel takım üyelerinin katkıları hakkında derinlemesine bilgiler sağlayan gelişmiş raporlama ve analiz araçlarıdır.

Ayrıca, takip e-postaları ve güncellemeler gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştıran ve ilişki kurmak için daha fazla zaman kazanmamı sağlayan otomasyon yeteneklerini de beğeniyorum.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Etkileşimli raporlar oluşturmak ve anahtar satış metriklerini görselleştirmek için son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanın

Einstein Analytics'ten yararlanarak satış tahminleri alın, anlaşma risk faktörlerini belirleyin ve daha akıllı çalışmak ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için atılacak adımları belirleyin

Salesforce'un güçlü iş akışları ve otomasyon motoruyla sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirin

Canlı verilerinizi etkilemeden özelleştirmeleri ve entegrasyonları test etmek için "sandbox" ortamlarından yararlanın

Salesforce sınırlamaları

Salesforce'un kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Salesforce'un özelleştirme yetenekleri, şirket içi teknik uzmanlık veya Salesforce danışmanlarının katılımını gerektirebilir

Salesforce, özellikle küçük işletmeler için bazı rakiplerinden daha pahalı olabilir

Salesforce fiyatlandırması

Salesforce, küçük işletmeler, satış, pazarlama ve satış bulut hizmeti gibi çeşitli kategorilerde fiyatlandırma sunar. Satış fiyatlandırması şöyledir:

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 24 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 80 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Dört yıl önce bu yolculuğa çıktığımızda, çok sayıda manuel süreç vardı ve işleri yapmak daha uzun sürüyordu. Ayrıca, müşterilerin zorlukları ve öncelikleri hakkında yeterli bilgi ve görünürlükten yoksunduk. Önemli ölçüde gelişim kaydettik ve Salesforce, müşteri yakınlığını artırmak ve çözüm sağlayıcı olarak müşterilerimizin deneyimini iyileştirmek için çok önemli hale geldi. Salesforce'u kullanarak daha önce manuel olarak yapılan süreçleri otomatikleştirdik ve böylece en önemli olan, değerli müşterilerimize odaklanabiliyoruz," dedi Wan.

Dört yıl önce bu yolculuğa çıktığımızda, çok sayıda manuel süreç vardı ve işleri yapmak daha uzun sürüyordu. Ayrıca, müşterilerin zorlukları ve öncelikleri hakkında yeterli bilgi ve görünürlükten yoksunduk. Önemli ölçüde gelişim kaydettik ve Salesforce, müşteri yakınlığını artırmak ve çözüm sağlayıcı olarak müşterilerimizin deneyimini iyileştirmek için çok önemli hale geldi. Salesforce'u kullanarak daha önce manuel olarak yapılan süreçleri otomatikleştirdik ve böylece en önemli olan, değerli müşterilerimize odaklanabiliyoruz," dedi Wan.

3. HubSpot

via HubSpot

HubSpot, pazarlama otomasyon araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan, kullanıcı dostu bir CRM platformu olarak kendine bir niş yaratmıştır. Tek bir platformdan potansiyel müşterileri beslemek, pazarlama çabalarını otomatikleştirmek ve müşteri ilişkilerini yönetmek isteyen işletmeler için harika bir seçenektir.

HubSpot'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliği, boru hattı yönetimidir. Bu özellik sayesinde, her bir anlaşmanın ilerlemesini özelleştirilebilir aşamalarla kolayca görselleştirebiliyorum ve gerçek zamanlı veriler, işlerin ne durumda olduğu konusunda bana net bir resim sunuyor. Bu sayede fırsatları doğru bir şekilde tahmin edebiliyor ve potansiyel müşterilerime daha etkili bir şekilde öncelik verebiliyorum.

HubSpot'un en iyi özellikleri

İlk maliyet olmadan kişileri kaydedin, anlaşmaları izleyin ve görevleri yönetin. Bu, onu yeni kurulan ve küçük işletmeler için cazip bir seçenek haline getirir

Otomatik e-posta dizileri oluşturun, hedefli içeriklerle potansiyel müşterileri besleyin ve potansiyel müşterileri satış erişimine uygunluklarına göre puanlayın

HubSpot içinde doğrudan yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları tasarlayın ve etkili potansiyel müşteri yakalama formları oluşturun

HubSpot'tan doğrudan sosyal medya gönderilerini planlayın ve yayınlayın, performanslarını izleyerek sosyal medya etkileşimleriniz hakkında değerli bilgiler edinin

HubSpot sınırlamaları

Ücretsiz CRM katmanı temel raporlama sunar, ancak ayrıntılı satış analizi ve özel raporlama için ücretli bir plana yükseltme gerekir

HubSpot'un tam pazarlama otomasyonu ve satış yetenekleri, karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için pahalı hale gelebilecek daha yüksek seviyeli abonelikler gerektirir

HubSpot fiyatlandırması

Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 90 $

Sales Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

"Bir CRM sistemi uygulamaya koymamız ve pazarlama, satış ve hizmetleri daha sistematik bir şekilde yönetmemiz gerekiyordu. HubSpot, takımlarımızın işlerini daha yüksek verimlilikle tamamlamalarını sağlıyor. İdari görevler daha hızlı ve IT'ye daha az bağımlılık ile çok daha fazla self servis yapılabiliyor. "

"Bir CRM sistemi uygulamaya koymamız ve pazarlama, satış ve hizmetleri daha sistematik bir şekilde yönetmemiz gerekiyordu. HubSpot, takımlarımızın işlerini daha yüksek verimlilikle tamamlamasını sağlıyor. İdari görevler daha hızlı ve IT'ye daha az bağımlılık ile çok daha fazla self servis yapılabiliyor. "

4. Sage

sage aracılığıyla

Sage CRM, potansiyel müşterilere Sage muhasebe yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan güçlü bir CRM çözümü sunar. Bu, Sage ekosistemine zaten yatırım yapmış Malezya işletmeleri için cazip bir seçimdir.

Bana göre Sage, özelleştirilebilir, etkileşimli gösterge panelleri ile öne çıkan bir araçtır. Bunları, anlaşma ilerlemesi veya yaklaşan görevler gibi benim için en önemli metrikleri gösterecek şekilde özelleştirebiliyorum. Ayrıca Sage, takvimimle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor ve toplantıları planlayıp davetleri doğrudan platformdan göndermemi sağlıyor.

Sage'in en iyi özellikleri

Sage, kullanım kolaylığıyla bilinir ve CRM deneyimi sınırlı takımlar için iyi bir seçenektir

Pazarlama kampanyalarını doğrudan Sage CRM içinde planlayın, izleyin ve analiz edin. Kampanya performansını ölçün, pazarlama bütçelerini yönetin ve pazarlama çabalarınızı optimize etmek için iyileştirme alanlarını belirleyin

Sage CRM'nin mobil uygulamasıyla anahtar CRM verilerine erişin ve müşteri etkileşimlerini yönetin.

Sage, inşaat, üretim ve dağıtım gibi belirli sektörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış CRM'nin sektöre özel sürümlerini sunar

Malezya'daki operasyonlarınızı daha iyi desteklemek için çoklu dil desteği

Sage sınırlamaları

Karmaşık ihtiyaçları olan çok büyük kuruluşlar için ölçeklenebilirlik bir sorun olabilir

Sage CRM yalnızca Sage muhasebe yazılımlarıyla çalışır

Daha açık uçlu CRM platformlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Sage fiyatlandırması

Sage On Cloud: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Sage On-Premise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sage puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,5/5 (50'den fazla yorum)

Profesyonel ipucu: Perakende alanında faaliyet gösteren işletmeler için Phygital , Malezyalı tüketiciler açısından akılda tutulması gereken bir kavramdır. Ankete katılan nüfusun %43'ü çevrimiçi alışverişe yöneldiğini belirtirken, çoğu kişi mümkünse fiziksel ve çevrimiçi alışverişin en iyi yanlarını bir araya getirmek, örneğin "tıkla ve al" hizmetlerini kullanmak istiyor.

5. İkinci CRM

via Second CRM

Malezya'da geliştirilen bir müşteri ilişkileri yönetim platformu olan Second CRM, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar. Verimliliği artırmak için iş akışlarını otomatikleştirmeye ve iş operasyonlarını merkezileştirmeye odaklanır.

Bu araç, özelleştirilebilir şablonlar ve toplu pazarlama seçenekleri dahil olmak üzere kapsamlı e-posta ve SMS pazarlama özellikleriyle öne çıkıyor. Bu özellikler, potansiyel müşterilerimle daha ilgi çekici bir şekilde iletişim kurmama ve onları takip etmeme yardımcı oluyor ve etkili dönüşümler sağlıyor.

İkinci CRM'nin en iyi özellikleri

Kademeli otomasyona olanak tanır, görevleri kademeli olarak otomatikleştirerek kesintileri en aza indirir ve kullanıcıların benimsemesini en üst düzeye

Zaman kazanmak ve anahtar süreçlerin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için otomatik tetikleyiciler, bildirimler ve eylemler ayarlayın

Second CRM'nin mobil uygulamasıyla çevrimdışı olduğunuzda bile müşteri etkileşimlerini yönetin ve anahtar CRM verilerine erişin

Pazarlama, finans ve insan kaynakları dahil olmak üzere departmanlar arası görevleri otomatikleştirerek iş otomasyonuna daha bütünsel bir yaklaşım sağlar

İkinci CRM sınırlamaları

Malezya dışında sınırlı marka bilinirliği

Büyük oyunculara kıyasla daha az entegrasyon

Karmaşık otomasyonlar için zor öğrenme süreci

İkinci CRM fiyatlandırması

İkinci CRM Temeli: Kullanıcı başına aylık 4,25 $

İsteğe Bağlı İkinci CRM Eklentileri

Satış (Satış Takımı için) : 25,50 $/ay/kullanıcı

Hizmet (Hizmet Takımı için): 25,50 $/ay kullanıcı başına

İkinci CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,5/5 (Bölgesel bir oyuncu olması nedeniyle sınırlı sayıda yorum)

Capterra: Yorum yok

"Operasyonlarımız oldukça karmaşıktır ve Second CRM, tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için özel olarak tasarlanmış bütünsel bir çözüm sunabildi. Hızlı destek ve güvenilir bir teknoloji ortağı."

"Operasyonlarımız oldukça karmaşıktır ve Second CRM, tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için özel olarak tasarlanmış bütünsel bir çözüm sunabildi. Hızlı destek ve güvenilir bir teknoloji ortağı."

6. Monday CRM

via Monday CRM

Monday CRM, benzersiz görsel arayüzü ve takım işbirliğine odaklanmasıyla bilinir. Net iletişim sağlayan ve karmaşık satış süreçlerini basitleştiren, kullanıcı dostu bir CRM yazılımı arayan işletmeler için harika bir seçenektir.

Monday'in görsel yaklaşımı, ilerlemeyi net bir şekilde gösterir, böylece darboğazları bir bakışta görebilir ve görevleri verimli bir şekilde önceliklendirebilirim. Ancak Monday, bilgilerinizi düzenlemekle kalmaz. "Öğe kartı" gibi benzersiz özellikleriyle, iletişim geçmişi, notlar ve hatta kart görünümünde ekli dosyalar dahil olmak üzere her bir anlaşmanın kapsamlı bir özetine erişebilirsiniz. Bu, gereksiz bağlam geçişlerini ortadan kaldırır ve tüm önemli bilgilerin kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri

Kanban panosu düzenini kullanarak, sürükle ve bırak kolaylığıyla satış boru hattınızdaki anlaşmaları yönetmenize yardımcı olur

Panoları özelleştirin, özel alanlar ekleyin ve iş akışlarını otomatikleştirerek CRM'yi satış sürecinize uyarlayın

Monday CRM'yi e-posta pazarlama platformları, muhasebe yazılımları ve proje yönetimi uygulamaları gibi popüler iş araçlarıyla bağlayın

Belgeleri ekleyerek ve notları paylaşarak anlaşmalar üzerinde doğrudan işbirliği yapın. Dağınık e-posta konuları ortadan kaldırarak daha iyi takım iletişimi sağlayın

Monday CRM sınırlamaları

Karmaşık otomasyonlar için daha dik öğrenme eğrisi

Diğer CRM yazılımlarına kıyasla sınırlı raporlama özellikleri

Görsel organizasyonda mükemmeldir, ancak bazı kullanıcılar daha ayrıntılı bilgi görünümleri isteyebilir

Monday CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 28 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday CRM puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000'den fazla yorum)

Diğer birçok uygulama ile entegre olma, bunlardan veri çekme ve ardından bu verileri işlemek için otomasyon mantığı oluşturabilme yeteneği. Örneğin, Zendesk'ten gelen müşteri biletlerini çekebilir, bir zamanlayıcı başlatabilir, bilet türüne bağlı olarak önceden belirlenmiş görevleri ve son tarihleri ilgili departmanlara gönderebilir ve bilet tamamlandığında kapatabilirim.

Diğer birçok uygulama ile entegre olma, bunlardan veri çekme ve ardından bu verileri işlemek için otomasyon mantığı oluşturabilme yeteneği. Örneğin, Zendesk'ten gelen müşteri biletlerini çekebilir, bir zamanlayıcı başlatabilir, bilet türüne bağlı olarak ilgili departmanlara önceden belirlenmiş görevleri ve son tarihleri gönderebilir ve bilet tamamlandığında kapatabilirim.

7. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive, sezgisel görsel boru hattı ve faaliyet tabanlı müşteri yönetimi yaklaşımıyla tanınan, satış odaklı bir CRM'dir. Satış süreçlerinin net bir görünümünü önceliklendiren ve anlaşmaları ilerletmeye odaklanan işletmelere hitap eder.

Kapsamlı etkinlik yönetimi özellikleri, belirli bir müşteri adayına aramalar, e-postalar veya toplantılar gibi özel etkinlikler ekleyerek, geçmişe dayalı takip görevleri önererek ve daha fazlasını yaparak iş akışını takip etmeme yardımcı oluyor.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Anlaşmaları aşamalar arasında sürükleyip bırakın, ilerlemelerini bir bakışta görün ve satış sürecinizi optimize etmek için darboğazları belirleyin

Tüm satış faaliyetlerinizi izleyin, günlük faaliyet hedefleri belirleyin ve hangi faaliyetlerin anlaşma kapanışlarıyla ilişkili olduğu hakkında içgörüler elde edin

E-postaları ilgili fırsatlara otomatik olarak kaydedin, e-postaları doğrudan CRM'den planlayın ve tüm müşteri etkileşimleri için merkezi bir iletişim merkezi oluşturun.

Özelleştirilebilir satış kılavuzları oluşturarak takımınızda en iyi uygulamaları oluşturun ve paylaşın

Satış performansınızı tahmin etmenize yardımcı olacak değerli içgörüler elde etmek için satış fırsatlarınız, faaliyet verileriniz ve geçmiş eğilimlere dayalı tahminler oluşturun

Pipedrive sınırlamaları

Pazarlama otomasyonu özellikleri, daha kapsamlı CRM platformlarına kıyasla temel düzeydedir

Ayrıntılı veri görünümleri veya gelişmiş raporlama özellikleri mevcut değildir.

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2500'den fazla yorum)

"KOBİ'ler için sağlam bir CRM. Kullanımı ve izlemesi çok kolay. Yönetici olarak yönetmesi ve yapılandırması kolay, aynı zamanda satış temsilcisi olarak erişimi ve kullanımı da kolay."

"KOBİ'ler için sağlam bir CRM. Kullanımı ve takibi çok kolay. Yönetici olarak yönetmesi ve yapılandırması kolay, aynı zamanda satış temsilcisi olarak erişimi ve kullanımı da kolay."

8. Freshsales

freshsales aracılığıyla

Freshsales, satış verimliliğini artırmak, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka (AI) teknolojisinden yararlanan bir CRM'dir. Satış ve müşteri etkileşiminde konuşma odaklı bir yaklaşım sunan bir CRM arayan işletmeler için mükemmel bir seçenektir.

En çok zorlandığım şeylerden biri, dikkat çekici e-postalar yazmaktır. Freshsales'ın yapay zeka asistanı Freddy ile bu süreç hiç olmadığı kadar kolay. Freddy, hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici e-postalar yazmanıza yardımcı olur. Anahtar temayı veya istediğiniz tonu belirtmeniz yeterlidir, Freddy tercihlerinize göre e-posta konu satırlarını ve metin gövdesini oluşturur.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak potansiyel müşterileri etkileşimlerine ve çevrimiçi davranışlarına göre otomatik olarak puanlayın

E-posta, telefon görüşmeleri ve sosyal medya mesajları dahil tüm müşteri iletişim kanallarınızı tek bir gelen kutusunda birleştirin

Freshsales'ın yapay zeka asistanı Freddy ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve gerçek zamanlı satış bilgileri edinin. Freddy, anlaşmalar için sonraki adımları önerebilir, olası engelleri belirleyebilir ve hatta satış sonuçlarını tahmin edebilir

Freshsales, ayrı VoIP entegrasyonlarına gerek kalmadan yerleşik bir telefon sistemi sunar

Daha iyi dil desteği için Freshworks Localize Entegrasyonunu kullanarak Freshsales'e bir çeviri bileşeni ekleyin

Freshsales sınırlamaları

Karmaşık ihtiyaçları olan çok büyük kurumsal şirketler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Freshsales'in gücü, yapay zeka destekli özelliklerinde ve otomasyon yeteneklerinde yatmaktadır. Kapsamlı raporlama veya derin entegrasyonlara sahip daha geleneksel bir CRM arayan işletmeler, alternatif bir çözümü tercih edebilir

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm (En fazla 3 kullanıcı)

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'dan fazla yorum)

9. Bitrix24

via Bitrix24

Bitrix24, iletişim, çeşitli CRM sistemleri, proje yönetimi ve hatta İK işlevleri için kapsamlı bir araç seti sunan hepsi bir arada bir çözüm olarak pozisyon almaktadır. İşlemlerinin birçok yönünü yönetmek için tek bir platform arayan işletmelere hitap etmektedir. Platform, potansiyel müşteri oluşturma sürecinizi ölçeklendirmenize yardımcı olmak için de ayarlanmıştır.

Örneğin, uluslararası alanda potansiyel müşteri oluşturmayı hızlandırmak istiyorsanız, Bitrix24, Bitrix24 hesabınız üzerinden 43 ülkede ücretsiz, yerel ve uluslararası telefon numaraları kiralamanıza yardımcı olabilir. Bu, ABD veya diğer küresel pazarlarda iş kurmaya çalışan Malezya kuruluşları için özellikle yararlıdır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Bitrix24, şaşırtıcı derecede sağlam özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar. Buna CRM işlevleri, görev yönetimi araçları, dahili iletişim kanalları ve hatta sınırlı çevrimiçi depolama alanı dahildir

Sosyal intranet özelliklerini birleştirerek geleneksel CRM'nin ötesine geçin. Şirket çapında bir sosyal besleme ile çalışanların katılımını sağlayın, tartışma grupları oluşturun ve daha işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı teşvik edin

Yerleşik telefon ve video konferans işlevleri sunar

Bitrix24'ün mobil uygulamasıyla müşteri etkileşimlerini yönetin ve anahtar CRM verilerine erişin

Bitrix24 sınırlamaları

Bitrix24'ün geniş dizi özellikleri, bazı iş kullanıcıları için daha dik bir öğrenme eğrisi anlamına gelebilir

Daha küçük takımlar veya daha basit ihtiyaçları olan işletmeler için, Bitrix24'ün sunduğu özelliklerin sayısı çok fazla olabilir ve yeterince kullanılmayabilir

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Temel : 49 $/ay

Standart : 99 $/ay

Profesyonel: 199 $/ay

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

10. Oracle NetSuite CRM

oracle NetSuite CRM aracılığıyla

Oracle NetSuite CRM, daha geniş NetSuite bulut iş uygulamaları paketinden (ERP, muhasebe, envanter yönetimi) yararlanan büyük kurumsal müşterilere hitap eder. NetSuite ekosisteminde sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış entegre kurumsal CRM yazılımı sunmada mükemmeldir.

Bu araçta en çok beğendiğim özellik gelir tanıma özelliğidir. NetSuite, tüm gelir tanıma sürecimi otomatikleştirmeye yardımcı oluyor. Dönüm noktaları ve teslimat programları dahil olmak üzere sözleşme şartlarımı girdi olarak sağlayarak, motorun her muhasebe dönemi için tanınacak uygun gelir miktarını hesaplamasını sağlayabiliyorum.

Bu, manuel hesaplamaları ortadan kaldırır ve Malezya Finansal Raporlama Standardı (MFRS) 15 gibi gelir tanıma standartlarına uyumu sağlar.

Oracle NetSuite CRM'nin en iyi özellikleri

NetSuite ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon

Gelişmiş gelir tanıma yönetimi işlevleri sunar. İşletmelerin muhasebe standartlarına göre gelir tanıma sürecini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına olanak tanır

Satış siparişlerini doğrudan NetSuite CRM içinde yönetin. Ürünler için teklif verin, siparişler oluşturun ve yerine getirme süreçlerini sorunsuz bir şekilde izleyin, böylece ayrı sistemler arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

Yüksek satış hacmi ve karmaşık satış süreçlerine sahip büyük işletmelerin taleplerini karşılayın

Oracle NetSuite CRM sınırlamaları

NetSuite CRM, premium fiyatlandırmasıyla bilinir ve bu da onu küçük işletmeler veya sınırlı bütçeye sahip işletmeler için daha az uygun bir seçenek haline getirir

Kapsamlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri, sınırlı teknik uzmanlığa sahip kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

NetSuite CRM'nin gerçek değeri, diğer NetSuite uygulamalarıyla entegrasyonunda yatmaktadır. Daha geniş NetSuite uygulama paketini kullanmıyorsanız, bu entegrasyon avantajı önemsiz hale gelir

Oracle NetSuite CRM fiyatlandırması

Fiyatlandırma ayrıntıları için Oracle ile iletişime geçin

Oracle NetSuite CRM puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: 4. 1/5 (1500+ yorum)

ClickUp ile CRM'inizi Profesyonelce Yönet

En iyi CRM, takımınızla uyumlu olan ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olan CRM'dir, bu kadar basit.

ClickUp, kullanıcı dostu ve uyarlanabilir bir CRM çözümü arayan işletmeler için güçlü bir rakip olarak ortaya çıkıyor. Geleneksel CRM işlevlerinin ötesine geçerek, görevleri, projeleri, iletişimi ve elbette müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenize olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp'ın sezgisel arayüzü ve uygun fiyatları, Malezya'daki her boyuttaki işletme için cazip bir seçenek haline getirir.

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