2025'in En İyi 10 TikTok Alternatifi

TikTok'un 2025'te yasaklanma olasılığıyla birlikte, birçok kullanıcı TikTok gibi uygulamaları uygun alternatifler olarak arıyor. Endişelenmeyin, TikTok eğlenceli, kısa videolar konusunda tekel sahibi değil! Çeşitli içerik nişlerine, keşif özelliklerine ve para kazanma seçeneklerine hitap eden çok sayıda platform var.
Viral trendler, kısa biçimli videolar ve dikey ekranlar tarafından beslenen TikTok, oluşturucular için bir fırlatma rampası ve işletmeler için bir pazarlama aracı haline geldi. Ancak, içerik pazarlama çabalarınız artık diğer kanallara da yönelebilmelidir. TikTok'un rakipleri yükselişte olduğundan, bir sonraki viral anınız onlardan birinde olabilir.
TikTok'a erişiminizi kaybetmeden önce, TikTok'a harika alternatifler sunan piyasadaki en iyi video paylaşım uygulamalarını keşfedin. Dahası, tüm içerik ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde yönetmek için en iyi aracı da öne çıkaracağız.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte piyasada bulunan en iyi 10 video paylaşım uygulaması:
- Instagram Reels (Geniş bir kitleye ulaşmak ve marka işbirlikleri için en iyisi)
- Snapchat (Gerçek zamanlı etkileşim ve artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri için en iyisi)
- YouTube Shorts (Yerleşik bir oluşturucu ekosisteminden yararlanmak için en iyisi)
- Huddles (Oluşturucular etrafında bir topluluk oluşturmak için en iyisi)
- Funimate (Yaratıcı video efektleri ve müzik videosu düzenleme için en iyisi)
- Lemon8 (Yaşam tarzı ve niş içerik oluşturucular için en iyisi)
- Triller (AI destekli video düzenleme ve müzik entegrasyonu için en iyisi)
- Likee (Etkileşimli özel efektler ve canlı yayın için en iyisi)
- Lomotif (Müzik videosu oluşturma ve sosyal paylaşım için en iyisi)
- Byte (Ultra kısa video içerikleri ve Vine tarzı klipler için en iyisi)
Her platform benzersiz özellikler sunar, ancak birden fazla video paylaşım uygulamasında içeriği yönetmek zor olabilir. Bu nedenle ClickUp, içerik planlamanızı kolaylaştırarak düzenli kalmanıza ve yaratıcılığınıza odaklanmanıza yardımcı olur.
TikTok gibi uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?
Bir TikTok alternatifi seçerken şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:
- İçerik niş: Platformun mizah, oyun, iş veya eğitim içeriği gibi özel ilgi alanlarınıza uygun olup olmadığını kontrol edin
- Keşif özellikleri: İlgi çekici içerikler bulmanıza ve izleyici kitlenizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü öneri algoritmaları arayın
- Düzenleme araçları: Uygulamanın, yaratıcılığınıza uygun düzenleme özellikleri sunarak müzik, efekt ve metin eklemenize olanak tanıdığından emin olun
- Para kazanma seçenekleri: İçeriğinizden para kazanmayı hedefliyorsanız, platformun bahşiş veya oluşturucu fonları gibi yerleşik para kazanma özellikleri sunup sunmadığını kontrol edin
- Oluşmuş kullanıcı tabanı: Daha geniş bir kullanıcı tabanı, daha geniş bir kitleye ulaşma ve viral olma potansiyelini artırır
Ayrıca, bu uygulamaların ücretsiz veya en azından uygun fiyatlı olup olmadığını kontrol edin; bazı uygulamalar belirli gelişmiş özellikleri satın almanızı veya daha fazla işlevselliğin kilidini açmanızı gerektirebilir.
Ayrıca okuyun: İçerik Oluşturucuların Türleri ve Favori Araçları
en İyi 10 TikTok Alternatifi
TikTok Alternatifi'ni düşünmenizin birkaç nedeni olabilir: Gizlilik endişeleriniz var veya tercihlerinize, belki daha fazla özelliğe veya sadece farklı bir topluluk atmosferine uygun bir içerik platformu arıyorsunuz.
Nedeniniz ne olursa olsun, aşağıda size uygun bir seçenek bulacaksınız.
1. Instagram Reels (Geniş bir kitleye ulaşmak ve marka işbirlikleri için en iyisi)
Instagram Reels, içerik oluşturucular ve işletmeler için TikTok benzeri kısa videolar üretmek için güçlü bir araçtır.
Müzik, efektler ve yaratıcı geçişlerle dolu, 90 saniyeye kadar kısa, yaratıcı ve eğlenceli videolar oluşturmanıza olanak tanır.
Oluşturucu veya iş sahibi olarak içerik üretiminizi ölçeklendirmenize yardımcı olur. Viral olabilecek, ilgi çekici, marka bilinirliğini artırabilecek veya sadece kişiliğinizi sergileyebilecek kısa içerikler düşünün.
Ancak Reels sadece eğlence ve oyun değildir. Keşfet sekmesinde özel bir alan sunarak takipçilerinizin ötesinde geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlar.
Instagram Reels'ın en iyi özellikleri
- Tanıdık, sade arayüzüyle izleyicileri ekran başında tutar ve daha fazlasını görmek için kaydırmaya devam etmelerini sağlar
- Keşfet sekmesindeki özel alan sayesinde takipçilerinizin ötesinde daha geniş bir kitleye ulaşın
- Oluşturucularla iş birliği yapın veya Reels reklamlarını kullanarak hedef kitlenize ulaşın
- Oluşturucular, marka sponsorluklarını keşfedebilir veya bağlı kuruluş pazarlamasını kullanabilir
- Yüksek düzeyde yaratıcı ifade için hazır düzenleme araçlarını, müzik seçeneklerini ve efektleri kullanın
Instagram Reels sınırlamaları
- TikTok'un 10 dakikalık maksimum video süresine kıyasla, Reels videoların süresi 90 saniye ile sınırlıdır, bu da hikaye anlatma seçeneklerini sınırlamaktadır
- Reels'ın devasa kullanıcı tabanı sayesinde, görünüm ve etkileşim için rekabet çok şiddetli olabilir
Instagram Reels fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Instagram Reels puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
2. Snapchat (Gerçek zamanlı etkileşim ve artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri için en iyisi)
Snapchat, sıradan bir sosyal medya platformu değildir. 2011 yılında piyasaya sürülen Snapchat, "Snaps" adı verilen benzersiz kaybolan fotoğraf ve video mesajlarıyla ünlü oldu. Bu Snaps, görüntülendikten sonra kaybolur ve aciliyet ve samimiyet hissi yaratır.
Bu, yeni özellikler ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleriyle sürekli gelişen, gerçek zamanlı bağlantılar ve yaratıcı ifade için bir platformdur.
Snapchat'in en iyi özellikleri
- Fotoğraflarınıza eğlenceli ve çılgın dijital efektler ekleyin, çevrenizi dönüştürün veya yüzünüze eğlenceli filtreler ekleyin
- 24 saat boyunca görüntülenen bir dizi fotoğraf paylaşarak gününüzü anlatı biçiminde belgeleyin
- Ünlüler, markalar ve haber kaynaklarından seçilmiş içerikleri keşfedin, çeşitli konulara ve trendlere göz atın
- Arkadaşlarınızla bire bir veya grup konuşmaları yapın, video görüşmeleri ve mesajları silme seçeneği ile tamamlayın
- Canlı video anlarını takipçilerinize gerçek zamanlı olarak yayınlayın
Snapchat sınırlamaları
- Snaps'ın geçiciliği çekici olsa da, aynı zamanda sinir bozucu da olabilir. Kullanıcılar, dikkatli olmazlarsa komik bir Snap'i veya önemli bir mesajı kaçırabilirler
- Güçlü arama fonksiyonlarına sahip platformların aksine, Snapchat'te yeni arkadaşlar veya içerik bulmak daha zor olabilir
Snapchat fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Snapchat puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (283+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1048+ yorum)
3. YouTube Shorts (Yerleşik bir oluşturucu ekosisteminden yararlanmak için en iyisi)
Kısa form video çılgınlığının bir parçası olan YouTube Shorts, tanıdık YouTube platformunda bulunan bir özelliktir. Küçük boyutlu videolar oluşturmak ve paylaşmak için özel olarak tasarlanmış bu özellik, telefonunuzdan doğrudan YouTube'a 60 saniyeye kadar videolar çekmenize, düzenlemenize ve yayınlamanıza olanak tanır.
Uygulama, müzik eklemek, metin eklemek ve hatta birden fazla klibi bir araya getirmek için çeşitli düzenleme araçları sunar.
En iyi yanı ne mi? YouTube Shorts, YouTube uygulamasında izleyicilerin sonsuz bir kısa video akışını keşfedip kaydırmasına olanak tanıyan özel bir bölümdür.
Youtube Short'un en iyi özellikleri
- Oluşturuculara abonelerinin ötesinde milyonlara ulaşma potansiyeli sunan YouTube'un devasa mevcut kullanıcı tabanına erişin
- Tanıdık YouTube platformunu ve düzenleme araçlarını kullanarak doğrudan telefonlarından ilgi çekici Kısa Videolar oluşturun
- Bir dizi düzenleme aracıyla müzik, metin katmanları ekleyin ve hatta birden fazla klibi birleştirin
- İlgi çekici içeriklerden oluşan bir kütüphane oluşturun. Kaybolan Hikayelerden farklı olarak, Shorts'lar YouTube'da kalıcıdır
- Shorts görünümlerinden reklam geliri elde edin
Youtube Shorts sınırlamaları
- Videolar 60 saniye ile sınırlandırılmıştır, bu da daha uzun formdaki içeriğe kıyasla hikaye anlatımının derinliğini ve karmaşıklığını sınırlamaktadır
- Shorts performansına ilişkin ayrıntılı analizler, normal YouTube videolarına kıyasla daha az kapsamlıdır
Youtube Shorts fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Youtube Shorts puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (6+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (700+ yorum)
4. Huddles (Oluşturucular etrafında bir topluluk oluşturmak için en iyisi)
Huddles eskiden Byte veya V2 olarak biliniyordu ve popüler kısa video platformu Vine'ın halefi olmayı hedefliyordu.
Önceki sürümünden farklı olarak, Huddles sevdiğiniz oluşturucuların etrafında topluluklar oluşturmaya odaklanıyor. Uygulama, kullanıcıların oluşturucuları takip etmelerine ve Vine'ın biçimine benzer şekilde kısa döngü videolarını görüntülemelerine olanak tanır.
Ancak Huddles, sadece izlemenin ötesine geçer. Sohbet fonksiyonları ve bahşiş seçenekleri gibi özellikleri içeren Huddles, oluşturucularla bağlantı kurmanıza ve içeriklerine doğrudan takdirinizi göstermenize olanak tanır.
Huddles'ın en iyi özellikleri
- Oluşturucular ve diğer hayranlarla sohbet edin ve etkileşim kurun, güçlü bir topluluk duygusu oluşturun
- Uygulama üzerinden bahşiş vererek içerik oluşturuculara takdirinizi gösterin
- Popüler Vine biçimine benzer, kısa döngü videoların eğlenceli ve ilgi çekici dünyasına dalın
Huddles sınırlamaları
- Öncelikle kısa döngü videolara odaklanır. Bu, farklı biçimleri veya hikaye anlatım stillerini tercih eden oluşturucuların yaratıcı ifadelerini sınırlayabilir
- Bahşiş verme özelliği mevcut olsa da, bu oluşturucular için garantili bir gelir kaynağı değildir
Huddles fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Huddles puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Funimate (Yaratıcı video efektleri ve müzik videosu düzenleme için en iyisi)
Funimate, kısa ve dikkat çekici videolar oluşturmak ve düzenlemek için özel olarak tasarlanmış bir mobil uygulamadır. İlgi çekici müzik videolarını sevenlere hitap eder ve içeriklerine yaratıcı bir hava ve özel efektler ekler.
Funimate'in en iyi özellikleri
- Kolay kullanıcı arayüzü ile videoları doğrudan uygulama içinden çekin veya telefonunuzun kütüphanesinden mevcut klipleri içe aktarın
- Video uzunluğunu istediğiniz biçime uyacak şekilde kırpın ve düzenleyin
- Geniş bir video efektleri ve geçişler kütüphanesine erişin. Videolarınızı öne çıkarmak için ağır çekim, ters oynatma, yeşil ekran efektleri ve daha fazlasını ekleyin
- İçeriğinizi kişiselleştirmek ve mizah veya görsel faiz eklemek için metin, çıkartma ve animasyonlar ekleyin
- Funimate'in kitaplığinden favori müzik parçalarınızı ekleyin veya melodilerinizi içe aktarın ve videonuz için bir film müziği oluşturun
- Belirli anları vurgulamak veya komik dokunuşlar eklemek için ses efektlerini kullanın
- Oluşturduklarınızı arkadaşlarınızla veya daha geniş Funimate topluluğuyla paylaşın. Odak noktası düzenleme olsa da, Funimate isteğe bağlı sosyal özellikler de sunar
Funimate sınırlamaları
- Eski cihazlarda veya kaynak yoğun projelerde, Funimate düzenleme sırasında gecikme veya aksaklıklar yaşayabilir
- Harika içerikler oluşturabilirsiniz, ancak Funimate'in kendisi oluşturucular için doğrudan para kazanma seçenekleri sunmamaktadır
Funimate fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Tek Seferlik Abonelik: 7,99 $/kullanıcı
Funimate puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: En İyi AI İçerik Oluşturma Araçları
6. Lemon8 (Yaşam tarzı ve niş içerik oluşturucular için en iyisi)
Lemon8, yaşam tarzı meraklıları için özenle hazırlanmış bir topluluktur. Pinterest'in görsel ilhamını Instagram'ın ilgi çekici içerik oluşturma özelliğiyle birleştiren bir platformdur ve tüm bunlar belirli yaşam tarzı kategorileri altında toplanmıştır.
Şık moda görünümlerine göz atmayı veya ağız sulandıran tarifler keşfetmeyi seviyor musunuz? Lemon8 faizlerinize hitap ediyor!
Uygulama, ayrıntılı bilgilerin paylaşılmasına odaklanan fotoğraflar ve kısa videolar yayınlamanıza olanak tanır. En son kıyafetlerinizi paylaşın ve giydiğiniz markaları etiketleyin veya adım adım tarif ve malzeme listesi ile mutfak şaheserinizi ortaya çıkarın.
Lemon8'in en iyi özellikleri
- Moda, yemek ve seyahat gibi belirli yaşam tarzı kategorilerinde derinlemesine içerik yayınlayın
- Benzer ilgi alanlarına sahip izleyici gruplarıyla bilgi paylaşın ve birbirinize ilham verin
- Kullanıcı dostu düzen ve yerleşik düzenleme araçlarıyla görsel olarak çekici ve bilgilendirici içeriği herkes için erişilebilir hale getirin
- Sezgisel arama seçenekleri ve güçlü bir hashtag sistemi ile kullanıcıların faizlerine uygun içerikleri keşfetmelerine yardımcı olun ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun
Lemon8 sınırlamaları
- Yerleşik sosyal medya devlerine kıyasla çok daha küçük bir kullanıcı tabanına sahiptir
- Reklamlar veya bahşiş gibi yerleşik para kazanma özellikleri sunmaz
Lemon8 fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Lemon8 puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Triller (AI destekli video düzenleme ve müzik entegrasyonu için en iyisi)
Triller, müzik videoları oluşturmak ve paylaşmak için tek adres. Uygulama içinde doğrudan video çekebilir veya mevcut klipleri içe aktarabilir ve ardından çeşitli düzenleme araçlarıyla yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz.
Triller, geniş bir kitaplıktan müzik eklemenize ve hatta kendi melodilerinizi kullanmanıza olanak tanır, bu da dans hareketlerinizi sergilemekten mükemmel zamanlamalı ses efektleriyle komik skeçler oluşturmaya kadar her şey için mükemmeldir.
Ancak Triller'in en iyi özelliği, yapay zeka destekli otomatik düzenleme özelliğidir. Farklı filtreler veya düzenlemelerle birden fazla kısa çekim yapın, uygulama bunları sorunsuz bir şekilde birleştirerek dakikalar içinde profesyonel görünümlü müzik videoları oluşturmanıza olanak tanır.
Otomatik düzenleme özelliği etkileyici olsa da, daha pratik bir yaklaşımı tercih edenler için manuel düzenleme araçları da mevcuttur.
Triller'in en iyi özellikleri
- Favori parçalarınızı ekleyin veya kendi sesinizi kullanın. Müzik videoları, dans yarışmaları veya dudak senkronizasyonu yarışmaları oluşturmak için mükemmeldir
- Farklı efektler veya filtreler kullanarak birden fazla kısa klip çekin. Uygulama bunları akıllıca birleştirerek dakikalar içinde profesyonel görünümlü müzik videoları oluşturur
- Oluşturduklarınızı arkadaşlarınızla paylaşın, hayran olduğunuz oluşturucuları takip edin ve canlı ve etkileşimli bir toplulukla trend olan meydan okumalara katılın
Triller sınırlamaları
- Triller'ın küçük bir kullanıcı tabanı var
- Komedi skeçleri veya müzikle ilgili olmayan hikaye anlatımına odaklanıyorsanız, başka platformlar daha uygun olabilir
Triller fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Triller puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Likee (Etkileşimli özel efektler ve canlı yayın için en iyisi)
Likee, içinizdeki video yıldızını ortaya çıkarmak ve saatlerce ekranı kaydırmanızı sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Uygulama, birçok özel efekt, filtre ve müzik seçeneği kullanarak bir dakikaya kadar kısa videolar çekmenize ve düzenlemenize olanak tanır.
Kendinizi bir çizgi film karakterine dönüştürmek veya skeçinize komik ses efektleri eklemek mi istiyorsunuz? Likee tam size göre.
Eğlence burada bitmiyor! Canlı yayınları keşfedebilir, yeteneklerinizi sergileyebilir veya izleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilirsiniz.
Likee'nin en iyi özellikleri
- Geniş özel efekt, filtre ve müzik seçenekleri içeren kütüphaneyle görsel olarak çarpıcı ve ilgi çekici kısa videolar oluşturun
- İzleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun, soru-cevap oturumları düzenleyin veya yeteneklerinizi daha etkileşimli bir şekilde sergileyin
- Komik skeçlerden makyaj derslerine kadar, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış bir algoritma ile gerçekten keyif alacağınız içerikleri izleyin
- Daha geniş bir kitleye ulaşın veya dünya çapındaki önemli kullanıcı tabanından çeşitli içerikler keşfedin
Likee sınırlamaları
- Likee'de, özellikle genç kullanıcılar için uygunsuz içerik bulmak geçmişte bir sorun olmuştur
- Hafif ve eğlenceli içeriğe ağırlık veriyor. Bilgilendirici veya eğitici içerik paylaşmak isteyen oluşturucular daha az ilgi görebilir
Likee fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Likee puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Lomotiff (Müzik videosu oluşturma ve sosyal paylaşım için en iyisi)
Lomotif, kullanıcıların video düzenleme araçları, müzik kitaplığı, GIF'ler ve filtreler kullanarak kısa videolar ve fotoğraf derlemeleri oluşturmasına olanak tanıyan bir video paylaşım uygulamasıdır.
Kullanıcılar Lomotif'i Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ve TikTok için videoları düzenlemek amacıyla kullanabilir. Uygulama çok çeşitli videolar ve fotoğraflarla çalışabilir, ancak diğer video düzenleme uygulamalarına kıyasla nispeten yüksek CPU kullanımı vardır.
Lomotiff'in en iyi özellikleri
- Kısa videoları, genellikle müzikle senkronize edilmiş ilgi çekici video kolajları halinde birleştirin
- Geniş müzik kitaplığından seçim yapın veya kendi şarkılarınızı içe aktarın ve video kolajınız için mükemmel bir soundtrack oluşturun
- Oluşturmalarınızı arkadaşlarınız ve takipçilerinizle paylaşın, diğer kullanıcıların içeriklerini keşfedin ve topluluk yarışmalarına katılın
- Instagram Highlights'a benzer şekilde belirli anları veya temaları öne çıkaran özet videolar oluşturun
Lomotiff sınırlamaları
- Instagram ve Snapchat'e kıyasla daha küçük bir kullanıcı tabanına sahiptir
- Oluşturucular için para kazanma seçenekleri sınırlıdır
- Uygulama içi satın alımlar, uygulamanın toplam maliyetini artırabilir
Lomotiff fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Lomotiff puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Byte (Ultra kısa video içerikleri ve Vine tarzı klipler için en iyisi)
Byte, kullanıcıların takipçileriyle altı saniyeye kadar ultra kısa videolar oluşturup paylaşmalarına olanak tanıyan bir sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama Android ve iOS için mevcuttur ve Vine'ın orijinal yazarlarından Dom Hoffman tarafından geliştirilmiştir.
Byte'ın en iyi özellikleri
- Video düzenlemeye yeni başlayanlar için bile, kullanıcı dostu bir arayüzle kısa videoları kolayca oluşturun ve düzenleyin
- Sınırlı bir zaman dilimi içinde yaratıcı bir şekilde mesajlarınızı iletin
Byte sınırlamaları
- Özellikler uzun süredir güncellenmemiştir
- Yakında hizmetten kaldırılabilir
Byte fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Byte puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: İçerik Oluşturma Ş Akışı Nasıl Oluşturulur (+Şablonlar)
ClickUp ile TikTok İçeriğini Yönetin
TikTok gibi en iyi video paylaşım uygulamalarını ele aldık, ancak içerik kampanyalarınızı verimli bir şekilde yönetmek için bir iş yönetimi platformu seçmelisiniz.
Hızlı tempolu bir pazarlama dünyasında, organize olmak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak çok önemlidir.
ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Platformu, basit görev listelerinin ötesine geçen, takım yönetimi ve içerik yazma şablonlarından verimliliği artırmaya kadar her şeyi tek bir yerde birleştiren güçlü bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.
Pazarlama kampanyası planlama yazılımı arayan bir pazarlamacıysanız, ClickUp tam size göre.
ClickUp Belgeleri ile bir bilgi tabanı oluşturun
ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, takımınız ve müşterileriniz tarafından güvenli bir şekilde erişilebilen merkezi bir bilgi tabanı oluşturun. İçerik planları, içerik takvimleri, marka stratejisi ve yönergeleri ve aklınıza gelen her şeyi oluşturun.
📮İçgörü: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!
ClickUp Belgeleri, çeşitli pazarlama ihtiyaçları için işbirliğine dayalı ve merkezi bir alan sunarak sosyal medya proje yönetimi yığınınızda güçlü bir varlık olabilir.
Bir blog yazısı, açılış sayfası metni veya e-posta kampanyası üzerinde mi çalışıyorsunuz? ClickUp Belgeleri, takımınızın belgeleri birlikte yazmasına olanak tanıyarak, ilk konseptten son taslağa kadar herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.
Yerleşik yorum sistemi kullanarak doğrudan belge üzerinde geri bildirim bırakın. Belirli takım üyelerini etiketleyin, değişiklikleri vurgulayın ve düzenlemeleri verimli bir şekilde tartışın.
AI ile zahmetsizce içerik oluşturun
ClickUp Brain'in içerik yeteneklerini ve AI Writer For Work'ü Docs ile birleştirin. AI destekli araç, komutlarınıza göre yayınlanmaya hazır yanıtlar oluşturabilir, fikirleri genişletebilir ve içeriği düzenlemenize gerek kalmadan basitleştirebilir.
İçerik fikirleri konusunda sıkıştınız mı? ClickUp Brain'in AI hack'lerini kullanarak ilgili konuları keşfedin, trend olan anahtar kelimeleri bulun ve beklenmedik bağlantıları keşfedin. Bu, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir ve içeriğinizi hedef kitlenize hitap edecek şekilde özelleştirmenize yardımcı olabilir.
ClickUp'ın ücretsiz şablonlarıyla zaman kazanın
1000'den fazla ClickUp Şablonuna erişerek beyin fırtınası yapabilir, içeriği düzenleyebilir, video içerik senaryoları, içerik takvimleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.
Örneğin, ClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonu, platformlar arasında sosyal medya içeriğini yönetmek için kullanılabilir.
Yeni fikirler üretmek, dikkat çekici başlıklar yazmak ve görselleri yönetmek ciddi zaman alır.
Peki, sosyal medya ş akışınızı kolaylaştırmanın bir yolu olsaydı? Bu şablon, sosyal medyayı fethetmek için gizli silahınız olacak.
Bu kullanışlı liste şablonu size yardımcı olur:
- "İlerleme" ve "Yapılacak" gibi özel durumlarla içerik oluşturma sürecinizi takip edin
- Hashtag'ler, etkileşim metrikleri ve içerik bağlantıları için özel alanlarla hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın
- Pinterest ve Instagram gibi farklı platformlara özel görünümlerle içeriğinizi düzenleyin
- Kolay analiz için tüm yayın verilerinizi tek bir yerde görün
- Görevleri yönetmek yerine harika içerik oluşturmaya odaklanın
- Zaman takibi ve otomatik e-postalar gibi proje yönetimi özellikleriyle organize ve verimli olun
Ayrıca okuyun: Pazarlama Stratejisi Rehberi: Kapsamlı Bir Kılavuz
Sıfırdan bir içerik takvimi oluşturmanız mı gerekiyor? ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak bir adım önde başlayın!
İçerik takvimi oluşturmak, bir hokkabazlık gösterisi gibi hissettirebilir. Son teslim tarihleri yaklaşır, ilham azalır ve her şeyi takip etmek çok zor hale gelir. Ancak ClickUp'ın içerik takvimi şablonlarıyla bu sorun ortadan kalkar.
- Takvim Görünümü'nü görsel komut merkeziniz olarak kullanın. Görevleri belirli tarihlere sürükleyip bırakarak farklı platformlarda (blog gönderileri, sosyal medya, e-postalar) içerik planlayın. Tüm içerik stratejinizin haftalık ve aylık olarak nasıl geliştiğini görün!
- Pano Görünümü ile görevleri kategoriye göre düzenleyin (ör. "Blog Yayınları", "Sosyal Medya Grafikleri"). Görevleri "Yapılacak", "İlerleme" ve "Yayınlanmaya Hazır" gibi sütunlar arasında taşıyarak ş Akışınızı görselleştirin
- Tüm içerik görevlerinize hızlı bir şekilde genel bakış sağlamak için basit ve sıralanabilir bir yöntem olan Liste Görünümü'nü kullanın. Son teslim tarihlerine göre öncelik belirleyin, takım üyelerini atayın ve ilerlemeyi bir bakışta izleyin
- Zaman Çizelgesi Görünümü ile içerik oluşturma sürecini görsel olarak tasvir edin. Görevleri kronolojik sırayla düzenleyin, adımlar arasındaki bağımlılıkları görün ve fikir oluşturmadan yayına kadar sorunsuz bir akış sağlayın
- Özel durumlarla, görevleri otomatikleştirerek "İnceleme", "Planlanmış" ve "Yayınlandı" aşamaları arasında geçiş yapın ve içeriğiniz yayınlanana kadar aşamalar arasında ilerledikçe bildirimler alın
Artık son teslim tarihlerine yetişmek için koşturmak veya içeriklerinizi nerede olduğunu merak etmek yok!
Pazarlamacılar ve içerik oluşturucular tarafından en çok sevilen şablonlara göz atın ⚡️
Tüm pazarlama şablonları arşivimizi inceleyin ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulun!
Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi Yaratıcı Otomasyon Araçları
ClickUp ile İçerik Oluşturma Sürecinizi Geliştirin
Kısa form video içeriği dünyası patlama yaşıyor! Müzik video severlerden komedi meraklılarına kadar, herkes için binlerce video var.
Ancak, dikkat çekici içerik oluşturmak planlama ve organizasyon gerektirir. Güçlü bir pazarlama proje yönetimi aracı olan ClickUp, basit sosyal medya yönetiminin ötesine geçer.
Esnek görünümlerinden ve özel alanlarından yararlanarak size uygun bir içerik takvimi oluşturun. ClickUp ile stratejinizi görselleştirebilir, iş akışınızı kolaylaştırabilir ve tutarlı içerik sunumunu sağlayabilirsiniz — hepsi kullanıcı dostu bir platformda.
Öyleyse, favori video paylaşım platformunuzu seçin ve ClickUp'ı gizli silahınız olarak kullanarak yaratıcı vizyonunuzun hayata geçmesini izleyin! ClickUp'a bugün kaydolun!