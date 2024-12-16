2025'in En İyi 10 TikTok Alternatifi

TikTok'un 2025'te yasaklanma olasılığıyla birlikte, birçok kullanıcı TikTok gibi uygulamaları uygun alternatifler olarak arıyor. Endişelenmeyin, TikTok eğlenceli, kısa videolar konusunda tekel sahibi değil! Çeşitli içerik nişlerine, keşif özelliklerine ve para kazanma seçeneklerine hitap eden çok sayıda platform var.

Viral trendler, kısa biçimli videolar ve dikey ekranlar tarafından beslenen TikTok, oluşturucular için bir fırlatma rampası ve işletmeler için bir pazarlama aracı haline geldi. Ancak, içerik pazarlama çabalarınız artık diğer kanallara da yönelebilmelidir. TikTok'un rakipleri yükselişte olduğundan, bir sonraki viral anınız onlardan birinde olabilir.

TikTok'a erişiminizi kaybetmeden önce, TikTok'a harika alternatifler sunan piyasadaki en iyi video paylaşım uygulamalarını keşfedin. Dahası, tüm içerik ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde yönetmek için en iyi aracı da öne çıkaracağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte piyasada bulunan en iyi 10 video paylaşım uygulaması: Instagram Reels (Geniş bir kitleye ulaşmak ve marka işbirlikleri için en iyisi)

Snapchat (Gerçek zamanlı etkileşim ve artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri için en iyisi)

YouTube Shorts (Yerleşik bir oluşturucu ekosisteminden yararlanmak için en iyisi)

Huddles (Oluşturucular etrafında bir topluluk oluşturmak için en iyisi)

Funimate (Yaratıcı video efektleri ve müzik videosu düzenleme için en iyisi)

Lemon8 (Yaşam tarzı ve niş içerik oluşturucular için en iyisi)

Triller (AI destekli video düzenleme ve müzik entegrasyonu için en iyisi)

Likee (Etkileşimli özel efektler ve canlı yayın için en iyisi)

Lomotif (Müzik videosu oluşturma ve sosyal paylaşım için en iyisi)

Byte (Ultra kısa video içerikleri ve Vine tarzı klipler için en iyisi) Her platform benzersiz özellikler sunar, ancak birden fazla video paylaşım uygulamasında içeriği yönetmek zor olabilir. Bu nedenle ClickUp, içerik planlamanızı kolaylaştırarak düzenli kalmanıza ve yaratıcılığınıza odaklanmanıza yardımcı olur.

TikTok gibi uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?

Bir TikTok alternatifi seçerken şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

İçerik niş: Platformun mizah, oyun, iş veya eğitim içeriği gibi özel ilgi alanlarınıza uygun olup olmadığını kontrol edin

Keşif özellikleri: İlgi çekici içerikler bulmanıza ve izleyici kitlenizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü öneri algoritmaları arayın

Düzenleme araçları: Uygulamanın, yaratıcılığınıza uygun düzenleme özellikleri sunarak müzik, efekt ve metin eklemenize olanak tanıdığından emin olun

Para kazanma seçenekleri: İçeriğinizden para kazanmayı hedefliyorsanız, platformun bahşiş veya oluşturucu fonları gibi yerleşik para kazanma özellikleri sunup sunmadığını kontrol edin

Oluşmuş kullanıcı tabanı: Daha geniş bir kullanıcı tabanı, daha geniş bir kitleye ulaşma ve viral olma potansiyelini artırır

Ayrıca, bu uygulamaların ücretsiz veya en azından uygun fiyatlı olup olmadığını kontrol edin; bazı uygulamalar belirli gelişmiş özellikleri satın almanızı veya daha fazla işlevselliğin kilidini açmanızı gerektirebilir.

Ayrıca okuyun: İçerik Oluşturucuların Türleri ve Favori Araçları

en İyi 10 TikTok Alternatifi

TikTok Alternatifi'ni düşünmenizin birkaç nedeni olabilir: Gizlilik endişeleriniz var veya tercihlerinize, belki daha fazla özelliğe veya sadece farklı bir topluluk atmosferine uygun bir içerik platformu arıyorsunuz.

Nedeniniz ne olursa olsun, aşağıda size uygun bir seçenek bulacaksınız.

1. Instagram Reels (Geniş bir kitleye ulaşmak ve marka işbirlikleri için en iyisi)

instagram Reels aracılığıyla

Instagram Reels, içerik oluşturucular ve işletmeler için TikTok benzeri kısa videolar üretmek için güçlü bir araçtır.

Müzik, efektler ve yaratıcı geçişlerle dolu, 90 saniyeye kadar kısa, yaratıcı ve eğlenceli videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Oluşturucu veya iş sahibi olarak içerik üretiminizi ölçeklendirmenize yardımcı olur. Viral olabilecek, ilgi çekici, marka bilinirliğini artırabilecek veya sadece kişiliğinizi sergileyebilecek kısa içerikler düşünün.

Ancak Reels sadece eğlence ve oyun değildir. Keşfet sekmesinde özel bir alan sunarak takipçilerinizin ötesinde geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlar.

Instagram Reels'ın en iyi özellikleri

Tanıdık, sade arayüzüyle izleyicileri ekran başında tutar ve daha fazlasını görmek için kaydırmaya devam etmelerini sağlar

Keşfet sekmesindeki özel alan sayesinde takipçilerinizin ötesinde daha geniş bir kitleye ulaşın

Oluşturucularla iş birliği yapın veya Reels reklamlarını kullanarak hedef kitlenize ulaşın

Oluşturucular, marka sponsorluklarını keşfedebilir veya bağlı kuruluş pazarlamasını kullanabilir

Yüksek düzeyde yaratıcı ifade için hazır düzenleme araçlarını, müzik seçeneklerini ve efektleri kullanın

Instagram Reels sınırlamaları

TikTok'un 10 dakikalık maksimum video süresine kıyasla, Reels videoların süresi 90 saniye ile sınırlıdır, bu da hikaye anlatma seçeneklerini sınırlamaktadır

Reels'ın devasa kullanıcı tabanı sayesinde, görünüm ve etkileşim için rekabet çok şiddetli olabilir

Instagram Reels fiyatlandırması

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Instagram Reels puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

2. Snapchat (Gerçek zamanlı etkileşim ve artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri için en iyisi)

snapchat aracılığıyla

Snapchat, sıradan bir sosyal medya platformu değildir. 2011 yılında piyasaya sürülen Snapchat, "Snaps" adı verilen benzersiz kaybolan fotoğraf ve video mesajlarıyla ünlü oldu. Bu Snaps, görüntülendikten sonra kaybolur ve aciliyet ve samimiyet hissi yaratır.

Bu, yeni özellikler ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleriyle sürekli gelişen, gerçek zamanlı bağlantılar ve yaratıcı ifade için bir platformdur.

Snapchat'in en iyi özellikleri

Fotoğraflarınıza eğlenceli ve çılgın dijital efektler ekleyin, çevrenizi dönüştürün veya yüzünüze eğlenceli filtreler ekleyin

24 saat boyunca görüntülenen bir dizi fotoğraf paylaşarak gününüzü anlatı biçiminde belgeleyin

Ünlüler, markalar ve haber kaynaklarından seçilmiş içerikleri keşfedin, çeşitli konulara ve trendlere göz atın

Arkadaşlarınızla bire bir veya grup konuşmaları yapın, video görüşmeleri ve mesajları silme seçeneği ile tamamlayın

Canlı video anlarını takipçilerinize gerçek zamanlı olarak yayınlayın

Snapchat sınırlamaları

Snaps'ın geçiciliği çekici olsa da, aynı zamanda sinir bozucu da olabilir. Kullanıcılar, dikkatli olmazlarsa komik bir Snap'i veya önemli bir mesajı kaçırabilirler

Güçlü arama fonksiyonlarına sahip platformların aksine, Snapchat'te yeni arkadaşlar veya içerik bulmak daha zor olabilir

Snapchat fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Snapchat puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (283+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1048+ yorum)

3. YouTube Shorts (Yerleşik bir oluşturucu ekosisteminden yararlanmak için en iyisi)

youTube Shorts aracılığıyla

Kısa form video çılgınlığının bir parçası olan YouTube Shorts, tanıdık YouTube platformunda bulunan bir özelliktir. Küçük boyutlu videolar oluşturmak ve paylaşmak için özel olarak tasarlanmış bu özellik, telefonunuzdan doğrudan YouTube'a 60 saniyeye kadar videolar çekmenize, düzenlemenize ve yayınlamanıza olanak tanır.

Uygulama, müzik eklemek, metin eklemek ve hatta birden fazla klibi bir araya getirmek için çeşitli düzenleme araçları sunar.

En iyi yanı ne mi? YouTube Shorts, YouTube uygulamasında izleyicilerin sonsuz bir kısa video akışını keşfedip kaydırmasına olanak tanıyan özel bir bölümdür.

Youtube Short'un en iyi özellikleri

Oluşturuculara abonelerinin ötesinde milyonlara ulaşma potansiyeli sunan YouTube'un devasa mevcut kullanıcı tabanına erişin

Tanıdık YouTube platformunu ve düzenleme araçlarını kullanarak doğrudan telefonlarından ilgi çekici Kısa Videolar oluşturun

Bir dizi düzenleme aracıyla müzik, metin katmanları ekleyin ve hatta birden fazla klibi birleştirin

İlgi çekici içeriklerden oluşan bir kütüphane oluşturun. Kaybolan Hikayelerden farklı olarak, Shorts'lar YouTube'da kalıcıdır

Shorts görünümlerinden reklam geliri elde edin

Youtube Shorts sınırlamaları

Videolar 60 saniye ile sınırlandırılmıştır, bu da daha uzun formdaki içeriğe kıyasla hikaye anlatımının derinliğini ve karmaşıklığını sınırlamaktadır

Shorts performansına ilişkin ayrıntılı analizler, normal YouTube videolarına kıyasla daha az kapsamlıdır

Youtube Shorts fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Youtube Shorts puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (6+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (700+ yorum)

4. Huddles (Oluşturucular etrafında bir topluluk oluşturmak için en iyisi)

huddles aracılığıyla

Huddles eskiden Byte veya V2 olarak biliniyordu ve popüler kısa video platformu Vine'ın halefi olmayı hedefliyordu.

Önceki sürümünden farklı olarak, Huddles sevdiğiniz oluşturucuların etrafında topluluklar oluşturmaya odaklanıyor. Uygulama, kullanıcıların oluşturucuları takip etmelerine ve Vine'ın biçimine benzer şekilde kısa döngü videolarını görüntülemelerine olanak tanır.

Ancak Huddles, sadece izlemenin ötesine geçer. Sohbet fonksiyonları ve bahşiş seçenekleri gibi özellikleri içeren Huddles, oluşturucularla bağlantı kurmanıza ve içeriklerine doğrudan takdirinizi göstermenize olanak tanır.

Huddles'ın en iyi özellikleri

Oluşturucular ve diğer hayranlarla sohbet edin ve etkileşim kurun, güçlü bir topluluk duygusu oluşturun

Uygulama üzerinden bahşiş vererek içerik oluşturuculara takdirinizi gösterin

Popüler Vine biçimine benzer, kısa döngü videoların eğlenceli ve ilgi çekici dünyasına dalın

Huddles sınırlamaları

Öncelikle kısa döngü videolara odaklanır. Bu, farklı biçimleri veya hikaye anlatım stillerini tercih eden oluşturucuların yaratıcı ifadelerini sınırlayabilir

Bahşiş verme özelliği mevcut olsa da, bu oluşturucular için garantili bir gelir kaynağı değildir

Huddles fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Huddles puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Funimate (Yaratıcı video efektleri ve müzik videosu düzenleme için en iyisi)

funimate aracılığıyla

Funimate, kısa ve dikkat çekici videolar oluşturmak ve düzenlemek için özel olarak tasarlanmış bir mobil uygulamadır. İlgi çekici müzik videolarını sevenlere hitap eder ve içeriklerine yaratıcı bir hava ve özel efektler ekler.

Funimate'in en iyi özellikleri

Kolay kullanıcı arayüzü ile videoları doğrudan uygulama içinden çekin veya telefonunuzun kütüphanesinden mevcut klipleri içe aktarın

Video uzunluğunu istediğiniz biçime uyacak şekilde kırpın ve düzenleyin

Geniş bir video efektleri ve geçişler kütüphanesine erişin. Videolarınızı öne çıkarmak için ağır çekim, ters oynatma, yeşil ekran efektleri ve daha fazlasını ekleyin

İçeriğinizi kişiselleştirmek ve mizah veya görsel faiz eklemek için metin, çıkartma ve animasyonlar ekleyin

Funimate'in kitaplığinden favori müzik parçalarınızı ekleyin veya melodilerinizi içe aktarın ve videonuz için bir film müziği oluşturun

Belirli anları vurgulamak veya komik dokunuşlar eklemek için ses efektlerini kullanın

Oluşturduklarınızı arkadaşlarınızla veya daha geniş Funimate topluluğuyla paylaşın. Odak noktası düzenleme olsa da, Funimate isteğe bağlı sosyal özellikler de sunar

Funimate sınırlamaları

Eski cihazlarda veya kaynak yoğun projelerde, Funimate düzenleme sırasında gecikme veya aksaklıklar yaşayabilir

Harika içerikler oluşturabilirsiniz, ancak Funimate'in kendisi oluşturucular için doğrudan para kazanma seçenekleri sunmamaktadır

Funimate fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Tek Seferlik Abonelik: 7,99 $/kullanıcı

Funimate puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

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6. Lemon8 (Yaşam tarzı ve niş içerik oluşturucular için en iyisi)

via Lemon8

Lemon8, yaşam tarzı meraklıları için özenle hazırlanmış bir topluluktur. Pinterest'in görsel ilhamını Instagram'ın ilgi çekici içerik oluşturma özelliğiyle birleştiren bir platformdur ve tüm bunlar belirli yaşam tarzı kategorileri altında toplanmıştır.

Şık moda görünümlerine göz atmayı veya ağız sulandıran tarifler keşfetmeyi seviyor musunuz? Lemon8 faizlerinize hitap ediyor!

Uygulama, ayrıntılı bilgilerin paylaşılmasına odaklanan fotoğraflar ve kısa videolar yayınlamanıza olanak tanır. En son kıyafetlerinizi paylaşın ve giydiğiniz markaları etiketleyin veya adım adım tarif ve malzeme listesi ile mutfak şaheserinizi ortaya çıkarın.

Lemon8'in en iyi özellikleri

Moda, yemek ve seyahat gibi belirli yaşam tarzı kategorilerinde derinlemesine içerik yayınlayın

Benzer ilgi alanlarına sahip izleyici gruplarıyla bilgi paylaşın ve birbirinize ilham verin

Kullanıcı dostu düzen ve yerleşik düzenleme araçlarıyla görsel olarak çekici ve bilgilendirici içeriği herkes için erişilebilir hale getirin

Sezgisel arama seçenekleri ve güçlü bir hashtag sistemi ile kullanıcıların faizlerine uygun içerikleri keşfetmelerine yardımcı olun ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun

Lemon8 sınırlamaları

Yerleşik sosyal medya devlerine kıyasla çok daha küçük bir kullanıcı tabanına sahiptir

Reklamlar veya bahşiş gibi yerleşik para kazanma özellikleri sunmaz

Lemon8 fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Lemon8 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Triller (AI destekli video düzenleme ve müzik entegrasyonu için en iyisi)

triller aracılığıyla

Triller, müzik videoları oluşturmak ve paylaşmak için tek adres. Uygulama içinde doğrudan video çekebilir veya mevcut klipleri içe aktarabilir ve ardından çeşitli düzenleme araçlarıyla yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Triller, geniş bir kitaplıktan müzik eklemenize ve hatta kendi melodilerinizi kullanmanıza olanak tanır, bu da dans hareketlerinizi sergilemekten mükemmel zamanlamalı ses efektleriyle komik skeçler oluşturmaya kadar her şey için mükemmeldir.

Ancak Triller'in en iyi özelliği, yapay zeka destekli otomatik düzenleme özelliğidir. Farklı filtreler veya düzenlemelerle birden fazla kısa çekim yapın, uygulama bunları sorunsuz bir şekilde birleştirerek dakikalar içinde profesyonel görünümlü müzik videoları oluşturmanıza olanak tanır.

Otomatik düzenleme özelliği etkileyici olsa da, daha pratik bir yaklaşımı tercih edenler için manuel düzenleme araçları da mevcuttur.

Triller'in en iyi özellikleri

Favori parçalarınızı ekleyin veya kendi sesinizi kullanın. Müzik videoları, dans yarışmaları veya dudak senkronizasyonu yarışmaları oluşturmak için mükemmeldir

Farklı efektler veya filtreler kullanarak birden fazla kısa klip çekin. Uygulama bunları akıllıca birleştirerek dakikalar içinde profesyonel görünümlü müzik videoları oluşturur

Oluşturduklarınızı arkadaşlarınızla paylaşın, hayran olduğunuz oluşturucuları takip edin ve canlı ve etkileşimli bir toplulukla trend olan meydan okumalara katılın

Triller sınırlamaları

Triller'ın küçük bir kullanıcı tabanı var

Komedi skeçleri veya müzikle ilgili olmayan hikaye anlatımına odaklanıyorsanız, başka platformlar daha uygun olabilir

Triller fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Triller puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Likee (Etkileşimli özel efektler ve canlı yayın için en iyisi)

via Likee

Likee, içinizdeki video yıldızını ortaya çıkarmak ve saatlerce ekranı kaydırmanızı sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Uygulama, birçok özel efekt, filtre ve müzik seçeneği kullanarak bir dakikaya kadar kısa videolar çekmenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Kendinizi bir çizgi film karakterine dönüştürmek veya skeçinize komik ses efektleri eklemek mi istiyorsunuz? Likee tam size göre.

Eğlence burada bitmiyor! Canlı yayınları keşfedebilir, yeteneklerinizi sergileyebilir veya izleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilirsiniz.

Likee'nin en iyi özellikleri

Geniş özel efekt, filtre ve müzik seçenekleri içeren kütüphaneyle görsel olarak çarpıcı ve ilgi çekici kısa videolar oluşturun

İzleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun, soru-cevap oturumları düzenleyin veya yeteneklerinizi daha etkileşimli bir şekilde sergileyin

Komik skeçlerden makyaj derslerine kadar, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış bir algoritma ile gerçekten keyif alacağınız içerikleri izleyin

Daha geniş bir kitleye ulaşın veya dünya çapındaki önemli kullanıcı tabanından çeşitli içerikler keşfedin

Likee sınırlamaları

Likee'de, özellikle genç kullanıcılar için uygunsuz içerik bulmak geçmişte bir sorun olmuştur

Hafif ve eğlenceli içeriğe ağırlık veriyor. Bilgilendirici veya eğitici içerik paylaşmak isteyen oluşturucular daha az ilgi görebilir

Likee fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Likee puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Lomotiff (Müzik videosu oluşturma ve sosyal paylaşım için en iyisi)

via Lomotiff

Lomotif, kullanıcıların video düzenleme araçları, müzik kitaplığı, GIF'ler ve filtreler kullanarak kısa videolar ve fotoğraf derlemeleri oluşturmasına olanak tanıyan bir video paylaşım uygulamasıdır.

Kullanıcılar Lomotif'i Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ve TikTok için videoları düzenlemek amacıyla kullanabilir. Uygulama çok çeşitli videolar ve fotoğraflarla çalışabilir, ancak diğer video düzenleme uygulamalarına kıyasla nispeten yüksek CPU kullanımı vardır.

Lomotiff'in en iyi özellikleri

Kısa videoları, genellikle müzikle senkronize edilmiş ilgi çekici video kolajları halinde birleştirin

Geniş müzik kitaplığından seçim yapın veya kendi şarkılarınızı içe aktarın ve video kolajınız için mükemmel bir soundtrack oluşturun

Oluşturmalarınızı arkadaşlarınız ve takipçilerinizle paylaşın, diğer kullanıcıların içeriklerini keşfedin ve topluluk yarışmalarına katılın

Instagram Highlights'a benzer şekilde belirli anları veya temaları öne çıkaran özet videolar oluşturun

Lomotiff sınırlamaları

Instagram ve Snapchat'e kıyasla daha küçük bir kullanıcı tabanına sahiptir

Oluşturucular için para kazanma seçenekleri sınırlıdır

Uygulama içi satın alımlar, uygulamanın toplam maliyetini artırabilir

Lomotiff fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Lomotiff puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Byte (Ultra kısa video içerikleri ve Vine tarzı klipler için en iyisi)

via Byte

Byte, kullanıcıların takipçileriyle altı saniyeye kadar ultra kısa videolar oluşturup paylaşmalarına olanak tanıyan bir sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama Android ve iOS için mevcuttur ve Vine'ın orijinal yazarlarından Dom Hoffman tarafından geliştirilmiştir.

Byte'ın en iyi özellikleri

Video düzenlemeye yeni başlayanlar için bile, kullanıcı dostu bir arayüzle kısa videoları kolayca oluşturun ve düzenleyin

Sınırlı bir zaman dilimi içinde yaratıcı bir şekilde mesajlarınızı iletin

Byte sınırlamaları

Özellikler uzun süredir güncellenmemiştir

Yakında hizmetten kaldırılabilir

Byte fiyatlandırması

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Byte puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

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TikTok gibi en iyi video paylaşım uygulamalarını ele aldık, ancak içerik kampanyalarınızı verimli bir şekilde yönetmek için bir iş yönetimi platformu seçmelisiniz.

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Kısa form video içeriği dünyası patlama yaşıyor! Müzik video severlerden komedi meraklılarına kadar, herkes için binlerce video var.

Ancak, dikkat çekici içerik oluşturmak planlama ve organizasyon gerektirir. Güçlü bir pazarlama proje yönetimi aracı olan ClickUp, basit sosyal medya yönetiminin ötesine geçer.

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