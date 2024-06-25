Sora AI'yı Metin-Video İçeriği Oluşturmak İçin Kullanma

Not: Sora AI henüz genel kullanıma sunulmamıştır. Şu anda Open AI, aracı test etmek için seçkin bir grup sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısına erişim sağlamaktadır.

Üretken AI teknolojisinin temel vaadi, kullanıcıların isteklerine yanıt olarak yeni şeyler yaratma yeteneğidir. ChatGPT, Google'ın Gemini, Microsoft Copilot vb. gibi araçlar AI metin oluşturuculardır.

DALL-E ve Midjourney, metinlere yanıt olarak görüntüler oluşturur. Open AI'nın Sora'sı, metin talimatlarından gerçekçi videolar oluşturmayı vaat ediyor. Metin-video AI sunan çok az sayıdaki araçtan biri olan Sora, yaratıcılar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Nasıl çalıştığını ve video içerik ihtiyaçlarınız için nasıl kullanabileceğinizi görelim.

Sora AI nedir?

Sora AI, metin girişi/komutlarına dayalı olarak gerçekçi videolar oluşturan üretken bir AI aracıdır. Open AI tarafından oluşturulan bu araç, kullanıcı tarafından sağlanan metin açıklamalarına dayalı olarak karakterler, hayvanlar, manzaralar, perspektifler, stop-motion resimler vb. oluşturabilir.

Openai.com/sora adresindeki tanıtım videosundan ekran görüntüsü

Sora Nasıl İşler: AI'nın Arkasındaki Bilim

AI yazma araçları (ChatGPT) ve görüntü oluşturma araçları (DALL-E) gibi, Sora da metin/görüntü yerine videolar oluşturur.

Sora AI'nın modeli, videoda neler olduğunu açıklayan alternatif metinler içeren videolarla eğitilmiştir. Buna dayanarak, Sora kelimeleri görüntülerle ilişkilendirir ve ardından bunları komutlara göre videolar oluşturmak için kullanır. Sora AI'nın bazı anahtar özellikleri aşağıdaki gibidir.

Sora AI'nın anahtar özellikleri

Japonca'da "gökyüzü" anlamına gelen Sora, sınırsız yaratıcı potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. Sora'nın bazı özellikleri şunlardır:

1. Metinden videoya

Temel olarak Sora, birkaç kelime formundaki girdileri alarak çıktı olarak videolar oluşturan bir AI içerik oluşturma aracıdır.

"Öğle vakti Özgürlük Anıtı'nın etrafında dönen bir uçan daire göster" diyebilir ve bu videoyu neredeyse anında oluşturabilirsiniz.

2. Yüksek çözünürlük

Sora, belirli hareket, konu ve arka plan türlerine sahip yüksek çözünürlüklü videolar oluşturabilir.

3. Bir dakikalık

Şu anda Sora, bir dakikaya kadar videolar için bir AI içerik üreticisidir.

4. Tek bir videoda birden fazla çekim

Sora AI, tutarlı bir stil ve karakterlere sahip bir hikaye anlatabilir veya yakınlaştırma, uzaklaştırma, yakın çekimler vb. gibi birden fazla çekim içeren ilgi çekici videolar oluşturabilir.

Sora AI fiyatlandırması

Sora AI henüz halka açık olarak piyasaya sürülmemiştir. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde sizi bilgilendireceğiz.

Sora AI Nasıl Kullanılır?

Genel halk olarak, Sora AI henüz piyasaya sürülmediğinden kullanamazsınız. Şu anda Open AI, aracı test etmek için seçkin bir grup sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısına erişim izni vermektedir.

Ancak, Sora'nın nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir raporu web sitesinde okuyabilirsiniz. Rapor, aşağıdakiler gibi bir dizi teknik konuyu içermektedir:

LLM'lerin ve görsel verilerin kullanımı

Süre, çözünürlükler ve en boy oranları

Çerçeveleme ve kompozisyon

Görüntüler ve videolarla (metinlerin yanı sıra) komut verebilme

3D simülasyon yetenekleri

Sora'nın Potansiyel Uygulamaları ve Kullanım Örnekleri

Üretken AI, sektörler ve kullanım örnekleri genelinde muazzam olanaklar yaratarak içerik üretimini katlanarak hızlandırdı. Sora AI da bundan geri kalmayacaktır. Şu anda keşfedilmekte olan bazı kullanım örnekleri şunlardır:

Ürün demoları ve reklamlar

Markalar, bugün gereken maliyet ve zamanın çok daha azıyla ürün demoları ve video reklamlar oluşturabilir. Film yapımcıları, AI modeline uzun metrajlı filmlerini besleyerek anahtar unsurları içeren yaratıcı film fragmanları oluşturabilir.

Sosyal videolar

Instagram influencer'ları ve yaratıcı profesyoneller, tanıtım ve eğlence amaçlı yüksek kaliteli videoları büyük ölçekte oluşturabilir.

Filmler

Sinema, özellikle fantastik veya tarihi kurgu filmler, hayal edildiği kadar anında hayata geçirilebilir.

Prototip oluşturma

Film yapımcıları ve görsel sanatçılar, AI tarafından oluşturulan kısa video prototipleri hazırlayarak iddialı projelerini sunabilirler. Bu teknik, müşteri yolculukları, çevrimiçi eğitim, mimari tasarım vb. için prototiplere de uygulanabilir.

Sora AI'nın gelişmekte olan olgunluğu göz önüne alındığında, yukarıdakiler sadece başlangıç noktasıdır. Sora AI gibi bir metinden videoya dönüştürme aracının potansiyeli, video üretiminde büyük bir hız ve ölçek artışı sağlayabilir.

Sora AI Kullanmanın Avantajları

Sora AI, önemli miktarda zaman, enerji ve yatırım gerektiren video üretimini mümkün kılar. Video oluşturmak için Sora AI gibi araçların en büyük avantajlarından bazıları şunlardır:

Hız: Sora AI, normalde en az birkaç hafta süren kısa videoları birkaç dakika içinde oluşturabilir.

Ölçek: Sora AI, metin tabanlı AI paragraf oluşturucular gibi, beceri veya zaman sınırlaması olmaksızın dakikalar içinde içerik oluşturabilen düzinelerce video üretebilir.

Esneklik: Bu araç, geniş açı, yakın çekim, dikey, yatay ve çeşitli diğer biçimlerde çekimler oluşturabilir; aksi takdirde birden fazla ekipman ve yeniden çekim gerekir. Ayrıca, ek üretim çabası olmadan mevcut videoları uzatabilirsiniz.

Yeniden yapma: Sora AI ile video oluştururken, görsel kaliteyi koruyarak tatmin edici bir düzeye ulaşana kadar hataları düzeltmek veya videonun bazı kısımlarını yeniden yapmak daha kolaydır.

Hayal gücü: Sora AI, imkansızı görselleştirmenize, hayal gücünüzle sahneler ve karakterler yaratmanıza olanak tanır. Ayrıca, sunumlar için harika bir AI aracıdır ve eskiden sıradan olan şeylere yaratıcılık ve ilgi katar.

Openai.com/sora adresinden "küçük, yuvarlak, kabarık, büyük ve ifade dolu gözleri olan yaratık" videosunun ekran görüntüsü

Sora AI Kullanıcılarının Karşılaştığı Yaygın Sorunlar

Sora AI ile ilgili en önemli sorun, henüz halka açık olmamasıdır. Buna ek olarak, modelin aşağıdakiler gibi bazı eksiklikleri de bulunmaktadır:

Karmaşık bir sahnenin fiziksel özelliklerini simüle edememe

Nedenselliği temsil etme

Uzamsal ayrıntıları ayırt etme

AI tarafından oluşturulan videolardaki yanıltıcı içerik

Reddit'te Sora AI Yorumları

Halk Sora AI'nın piyasaya sürülmesini beklerken, bazı konu uzmanları bu aracı deneme fırsatı buldu. İşte Reddit'ten bazı yorumlar.

Sora'nın orijinal içerik oluşturma yeteneğinin sınırlarını gösteren bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor: "Bir çizgi film kanguru disko dansı yapıyor. Bunun bir filmden alınmış bir sahne olduğu açıkça görülüyor. Dans tesadüf değil (hiçbir şey tesadüf değildir); belirli bir sahneden alınmış tam olarak aynı dans ya da çok benzer bir dans.

Aynı şey, orada gösterilen her bir video örneğinde de geçerlidir. Orijinal olarak oluşturulmuş bir video olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu sadece harmanlanmış girdilerdir. Eğitim için kullandığınız görüntülerin ötesine geçemezsiniz. Asla. "

Filmin kalitesinden bahseden bir Reddit kullanıcısı, shy kids tarafından hazırlanan Air Head hakkında şöyle diyor: "Kesinlikle inanılmaz. Henüz yarısına geldim ama doğru düzgün bir devrimden kastettikleri şey bu.

Bu kalitede ve bu kadar kolay bir şekilde üretilebilen içerikler, anlatılmamış pek çok hikayenin gün ışığına çıkmasını sağlayacaktır. Umutluyum. "

Umutlar yeşerken, düzenli kullanıcılar henüz Sora AI'ya erişemiyor. Bu arada, işte birkaç alternatif.

Sora en çok ilgiyi çeken araç olsa da, bugün mevcut olan tek metin-video dönüştürme aracı değildir. Meta'nın Make-A-Video ve Google'ın Lumiere araçları çeşitli geliştirme aşamalarındadır.

Synthesia, hemen kullanabileceğiniz bir AI video oluşturma yazılımıdır. Yalnızca AI avatarları ve seslendirmelerle videolar oluşturabilmesine rağmen, demolar, satış sunumları, eğitim videoları vb. için videolar oluşturmada ölçek ve hız sağlar.

Birçok araç, video oluşturma ve erişimi desteklemek için AI özelliklerini kullanır.

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Üretken AI metin-video modeline yönelik heyecan ve beklentiler tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Kullanıcılar ChatGPT ve Midjourney gibi araçlara giderek daha fazla alıştıkça, Sora AI de yakında kurumsal araç yelpazesine katılacak.

Ancak henüz o noktaya gelmedik. Sora, Make-A-Video, Lumerire gibi merakla beklenen araçların hiçbiri halka açık değildir.

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