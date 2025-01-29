veriye Dayalı Kararlar için En İyi 10 İş Gücü Analizi Yazılımı

Veri odaklı bu dünyada, "bilgi güçtür" sadece bir söz değildir; mükemmel işgücü yönetiminin sırrıdır. Çalışan performansını artırmak, gelecekteki işgücü planlamasını iyileştirmek ve daha iyi iş sonuçları elde etmek istiyorsanız, işgücü analitiği yazılımını uygulamak stratejik bir avantaj sağlar.

İnsan kaynakları analitiği yazılımının bir alt kümesi olan bu araç, hem iç hem de dış çalışan verilerini inceleyerek karmaşık metrikleri veri içgörülerine dönüştürmenize yardımcı olur. En iyi işgücü analitiği yazılımıyla çalışan verimliliğini optimize edebilir, çalışan bağlılığını artırabilir ve etkili iş kararları alabilirsiniz.

İşgücü analitiği araçlarını kullanarak kuruluşunuzun geleceğini nasıl tahmin edip şekillendirebileceğinizi görelim.

İşgücü analizi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi işgücü analitiği yazılımını ararken, yalnızca izleme değil, aynı zamanda çalışan performansını ve iş sonuçlarını gerçekten geliştiren özelliklere odaklanmalısınız. Dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kapsamlı performans yönetimi: Çalışan verimliliğini izleme aracına sahip bir analitik yazılımı tercih edin, böylece yüksek performans gösteren çalışanları belirleyebilir ve iyileştirilmesi gereken alanları tespit edebilirsiniz

Tahmine dayalı analitik: Mevcut çalışan verileri trendlerine göre Mevcut çalışan verileri trendlerine göre gelecekteki personel ihtiyaçlarını tahmin edebilen yazılım çözümlerini seçin. Bu tahmine dayalı yetenek, bir adım önde olmanıza yardımcı olur ve personel eksikliği veya fazlalığı yaşamamanızı sağlar

Özelleştirilebilir raporlar: İşgücü paketinin İşgücü paketinin özelleştirilebilir günlük raporlar oluşturmanıza olanak tanıdığından emin olun. Bu esneklik, daha iyi iş sonuçları için en önemli İK verilerine odaklanmanızı, paydaşlarla eyleme geçirilebilir bilgileri daha kolay paylaşmanızı ve hızlı bir şekilde bilinçli kararlar almanızı sağlar

Çalışan yaşam döngüsü izleme: Çalışanların işe alımından ayrılana kadar tüm yolculuğunu izleyen ve kalıpları belirleyen bir özellik ile bağlılık stratejilerini ve çalışanları elde tutma programlarını optimize edin. Bu, İK takımlarına çalışan deneyimi hakkında çok değerli bilgiler sağlar

Segmentasyon yetenekleri: İşgücü verilerini demografik özelliklere, iş rollerine veya departmanlara göre segmentlere ayırın. Bu, İK yöneticilerinin ve iş liderlerinin daha derin bir tanılama analizi yapmasına ve kuruluşunuzdaki çeşitli gruplara özel stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Bu da çalışan deneyimini geliştirir ve çalışan memnuniyetini artırır

Karşılaştırma araçları: Güçlü karşılaştırma araçları sunan bir yazılım seçin. Bu araçlar, şirketinizin anahtar performans göstergelerini ve metriklerini sektör standartları veya rakiplerinizle karşılaştırmanıza olanak tanır. Karşılaştırma, şirketinizin performans açısından nerede durduğunu ve nerede iyileştirmeler yapılabileceğini anlamak için çok önemlidir

Çalışan bağlılığı analitiği: Yazılımın çalışan bağlılığı düzeylerini ölçüp analiz edebildiğinden emin olun. Bu özellik, çalışanlarınızı motive eden unsurlar, sorunlu alanlar ve işlerine ne kadar bağlı hissettikleri hakkında içgörüler sağlamalıdır

İstihdam riski analizi: Çalışan devrini tahmin etmeye ve risk altındaki çalışanları belirlemeye yardımcı olan özellikleri arayın. Çalışan istihdam riski analizi araçları, çalışan performansı, memnuniyet puanları, çalışan etkinliği ve kişisel durumlar gibi İK verilerini kullanarak eğilimleri tespit eder ve potansiyel ayrılmaları öngörür

2024'te Kullanılacak En İyi 10 İş Gücü Analizi Yazılımı

İşgücü verilerini, şirketlerin iş başarısını artırmaya yardımcı olan eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için tasarlanmış en iyi araçları keşfedin.

1. ClickUp

ClickUp'ın İK Yönetim Platformu ile İK ile ilgili süreçleri basitleştirin

ClickUp, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış çok yönlü bir iş gücü analizi aracıdır. ClickUp Gösterge Panelleri özelliği, operasyonlarınızı izlemenize ve kolaylaştırmanıza ve iş ihtiyaçları değiştikçe kaynakları hızla ayarlamanıza yardımcı olan merkezi bir hub görevi görür. Kaynaklar ve iş yükleri hakkında kapsamlı bir genel bakış elde etmenize yardımcı olur.

Entegre AI asistanı ClickUp Brain, iş gücü verilerindeki eğilimleri ve fırsatları belirleyerek karar vermeyi hızlandırır ve stratejik içgörünüzü keskinleştirir. Bunun yanı sıra, ClickUp Proje Zaman Takibi uygulaması, projelerinizin zamanında tamamlanmasını ve tüm kaynaklarınızın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. ClickUp'ın Hedef Belirleme özellikleri, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip etmenize ve ivmeyi korumak ve başarıya ulaşmak için hedefleri gerektiği gibi ayarlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın İK yönetimi özellikleriyle, çalışan kayıtlarını, işe alım ve oryantasyon süreçlerini kolayca yönetebilirsiniz. Bu, daha sorunsuz bir iş akışı ve kurumsal politikalara daha iyi uyum sağlar. ClickUp'ın önceden tasarlanmış çok çeşitli şablonlarını kullanarak operasyonlarınızı hızlandırın, özel iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, verimliliği artırın ve iş hedeflerinizle uyum sağlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu ile verimlilik açıklarını belirleyin ve görünürlük elde edin

ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu şablonunu kullanarak günlük faaliyetleri verimli bir şekilde izleyin ve çalışanların çalışma saatleri boyunca zamanlarını nasıl ayırdıklarına dair ayrıntılı bir görünüm elde edin. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Performans, devamlılık ve son teslim tarihlerini izleyerek çalışanların gelişebileceği alanları belirleyin

İş akışlarını izleyerek takım etkinliğini ve bireysel gelişimi optimize edin

İş kalitesini ve programlara uyumu analiz ederek iyileştirme fırsatlarını belirleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli bilgi yönetimi: ClickUp Brain ile görevler, belgeler ve takım üyeleri hakkındaki sorulara anında, bağlam odaklı yanıtlar verin

ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM'ı kullanarak iş, görevler, belgeler ve daha fazlasıyla ilgili tüm sorularınıza anında yanıt alın

Gerçek zamanlı performans izleme: Özelleştirilebilir Özelleştirilebilir yönetici gösterge panelleriyle kuruluşunuzun performans ölçütlerini takip edin

ClickUp Gösterge Panelilerle takım hedeflerini yönetin

Çeşitli şablonlar: ClickUp'ın özel iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen önceden tasarlanmış çerçeveleriyle proje yönetiminizi ve iş gücü planlamanızı kolaylaştırın

Kapsamlı proje zaman takibi: Her proje aşamasının ne kadar zaman aldığını öğrenerek takım verimliliğini optimize edin ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlayın

ClickUp Görev Görünümü ile proje zaman çizelgenizi takip edin

Hedef belirleme ve uyum: İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin ve ivmeyi korumak ve başarıyı sürdürmek için hedefleri gerektiği gibi ayarlayın

ClickUp Goals ile hedefler belirleyin ve bunları izleyin

Kapsamlı İK yönetimi: Çalışan kayıtlarını, işe alım ve oryantasyon süreçlerini yöneterek daha sorunsuz bir iş akışı ve kurumsal politikalara daha iyi uyum sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazılımı ilk kez uygularken öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Acendre (HireRoad)

hire Road aracılığıyla

Kısa süre önce HireRoad olarak yeniden markalaşan Acendre, kapsamlı bir yetenek kazanımı platformu sunarak, işe alım, oryantasyon ve analiz çözümlerini kolaylaştırır. Marka değişikliği, ürünün Acendre olarak kaldığı Avustralya dışındaki kullanıcıları etkiler.

Acendre/HireRoad'un en iyi özellikleri

Tutarlı, marka kimliğine uygun ve zamanında gönderilen mesajlarla adayların ilgisini ve bilgilendirilmesini sağlayın. Mobil cihazlara uygun gösterge paneli, işe alım uzmanlarının her yerden süreçleri izlemesine ve değişikliklere hızla uyum sağlamasına olanak tanır

Tekrarlanabilir süreçleri otomatikleştirerek zaman ve paradan tasarruf edin. Planlanmış bildirimler, adayların doğru anda ilgisini çekerek sorunsuz iş akışları oluşturur

Net, eyleme geçirilebilir metriklerle içgörüler elde edin, hesaplanmış kararlar alın ve verileri kolayca paylaşın

Kamu kurumları için güvenli ve kapsamlı çözümler elde edin, düzenlemelere tabi sektörler için işe alım ve oryantasyon süreçlerini kolaylaştırın, kamu sektörü kuruluşları için ideal hale getirin

Acendre/HireRoad sınırlamaları

İncelemeler, müşteri desteği yanıtlarının gerektiğinden daha yavaş olabileceğini ve acil işlemleri engelleyebileceğini göstermektedir

Acendre/HireRoad fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Acendre/HireRoad derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (46 yorum)

3. Insightful

insightful aracılığıyla

Insightful, ofiste, uzaktan veya hibrit ortamlarda daha bilinçli ve verimli bir çalışma ortamı sağlayan zengin bir özellik seti sunarak takımınızın verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Verimlilik eğilimleri, etkinlikler/zaman çizelgeleri vb. kullanarak çalışanların iş akışları hakkında derinlemesine içgörüler elde edin ve operasyonel verimliliği artırın.

En iyi özellikler

Takımınızın günlük işleyişini anlamak için ayrıntılı verimlilik analizleri alın. Bu verileri kullanarak odaklanma süresini artırın, verimlilik kalıplarını tespit edin, tükenmişliği önleyin ve takımınızın performansını dinamik bir şekilde destekleyin

Çeşitli çalışma ortamlarının performans üzerindeki etkisini ölçen araçlarla, konumdan bağımsız olarak iş gücünüzü birleştirin. Uzaktan çalışma dinamiklerine ilişkin görünürlük elde edin ve zaman ve devamlılığı sorunsuz bir şekilde yönetin

Zaman takibi ve vardiya planlamasını kolaylaştırarak takımınızın ne zaman ve nasıl çalıştığı konusunda net bir görünürlük sağlayın. Bu otomasyon, idari zaman tasarrufu sağlar ve bordro sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Görev ve süreç analizi özelliklerinden yararlanarak darboğazları belirleyin ve iş akışlarını optimize edin. Bu içgörüler, kaynakları daha etkili bir şekilde yönetmenize ve operasyonel çevikliği artırmanıza yardımcı olur

Önemli sınırlamalar

Müşteri sorgu yanıt süreleri, acil iş ihtiyaçları için gereken süreden daha uzundur

Insightful'ın devre dışı bırakılan hesapları yeniden etkinleştirmek için yedi gün beklemesi, özellikle çalışan devir oranının yüksek olduğu durumlarda operasyonları engelliyor

Anlaşılır fiyatlandırma

Verimlilik Yönetimi: 6,40 $/ay/koltuk (yıllık faturalandırılır)

Zaman Takibi: Koltuk başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Süreç İyileştirme: 50 kullanıcıdan fazla takımlar için koltuk başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal Çözüm: 100'den fazla kullanıcıdan oluşan takımlar için özel fiyatlandırma

Kapsamlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (183 yorum)

Capterra: 4,7/5 (96 yorum)

4. ActivTrak

activTrack aracılığıyla

ActivTrak, çalışanların verimliliği ve bağlılığı hakkında anında görünürlük elde etmek için modern bir çözüm sunar. Uzaktan ve ofis içi verimliliği karşılaştırmak, tükenmişlik ve bağlılık eksikliğini hızlı bir şekilde tespit etmek ve süreçleri ve teknoloji kullanımını optimize etmek için tasarlanmış özelliklerle ActivTrak, kararlarınızı güvenle almanız için ihtiyacınız olan içgörüler sağlar.

Kapasite planlaması yapıyor, iş yüklerini dengeliyor veya sadece çalışan verimliliğinin inceliklerini anlamaya çalışıyor olun, ActivTrak size bilinçli, veriye dayalı kararlar almanız için gerekli araçları sağlar.

ActivTrak'ın en iyi özellikleri

Konum ve çalışan iş modellerine göre verimlilik farklılıklarını anlayarak iş gücünüzü etkin bir şekilde izleyin ve yönetin

Verimlilik ölçütlerini uygulayarak takımınızın işleyişini destekleyin ve geliştirin, verimliliği ölçüp artırın, eğilimleri belirleyin ve tükenmişliği önleyin

Çalışanların iş günlerini nasıl geçirdiklerine dair ayrıntılı bilgiler edinin, bu da süreçleri ince ayarlamanıza ve genel verimliliği artırmanıza yardımcı olur

Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak sağlam işgücü planlaması yapın ve mevcut verimlilik ve bağlılık verilerine dayalı olarak gelecekteki personel ihtiyaçlarına hazırlıklı olun

Çalışanların işten kopma ve tükenmişlik belirtilerini izleyin ve analiz edin, böylece erken müdahale ederek sağlıklı bir işyeri ortamı sağlayın

ActivTrak sınırlamaları

ActivTrak verilerinin yorumlanması, çalışan verimliliği hakkında önyargılı varsayımlardan kaçınmak için dikkatli bir değerlendirme gerektirir

Araçlar, verimli faaliyetleri "verimsiz" olarak yanlış etiketleyerek veri doğruluğunu bozabilir

ActivTrak fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ActivTrak puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (246 yorum)

Capterra: 4,6/5 (547 yorum)

5. Paylocity

jobScore aracılığıyla

Paylocity, temel İK fonksiyonlarını ve modern teknolojiyi bir araya getirerek, İK ve bordro süreçlerinizi basitleştiren birleşik bir yazılım paketi sunar. Bu platform, yalnızca operasyonel verimlilik için değil, aynı zamanda çalışan deneyimini iyileştirmeye de odaklanarak tasarlanmıştır.

Paylocity'nin en iyi özellikleri

Payroll, sosyal haklar yönetimi, İK analitiği ve yetenek yönetimi gibi özellikleri içeren Paylocity'nin entegre paketi ile İK faaliyetlerinizi birleştirin

Katılım ve memnuniyeti artıran sezgisel tasarım ve kullanıcı dostu özellikler sayesinde platformla çalışanların genel etkileşimini artırın

İşe alımdan emekliliğe kadar çalışan yaşam döngüsünün her aşamasını destekleyen araçlarla en yetenekli çalışanları çekin, geliştirin ve elde tutun

Hem yöneticiler hem de çalışanlar için kayıt ve güncelleme işlemlerini kolaylaştıran, modern bir arayüzle çalışanların sosyal haklarının yönetimini basitleştirin

Paylocity sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yoğun kullanım saatlerinde veri senkronizasyonu ve rapor oluşturmada ara sıra gecikmeler olduğunu not etmiştir

Bağımsız yüklenicilere ödeme yapamaz

Paylocity fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paylocity puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.537 yorum)

Capterra: 4,3/5 (832 yorum)

6. Workday

workday aracılığıyla

Workday, finans ve insan sermayesi yönetimi için sınıfının en iyisi uygulamaları, yapay zeka gibi gelişmiş teknolojilerle birleştirerek kurumsal verimliliği ve büyümeyi destekler. "Enterprise Management Cloud" platformu, kuruluşunuzun değişen iş ihtiyaçlarına hızla uyum sağlamasına yardımcı olmak, işbirliğini kolaylaştırmak ve sürekli planlama yapmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Workday'in en iyi özellikleri

İş ortamındaki değişikliklere hızla uyum sağlamanıza olanak tanıyan, sürekli ve işbirliğine dayalı planlamayı destekleyen bir platformla işinizi ileriye taşıyın

Performansı artıran ve gerçek zamanlı içgörüler sunan yerleşik yapay zeka ile finans ve İK planlamanızı entegre edin

Yapay zekayı kullanarak işgücü becerilerinizi haritalandırın ve geliştirin, takımınızın geleceğin işlerine hazır olmasını sağlayın

Finans, insan kaynakları ve operasyonel veriler için tek bir kaynak kullanarak kararlarınızı güvenle alın ve herkesin gerçek zamanlı içgörülere erişmesini sağlayın

Workday sınırlamaları

Özelleştirme ve mevcut sistemlerle entegrasyon karmaşık olabilir ve ek destek gerektirebilir

Küçük işletmeler için uygun fiyatlı olmayabilir

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (1514 yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.349 yorum)

7. Paycor

paycor aracılığıyla

Paycor, İK ve bordro işlemlerinin tüm yönlerini tek bir verimli platformda entegre ederek işgücünüzü yönetme şeklinizi dönüştürür. Bu kapsamlı yaklaşım, rutin görevleri otomatikleştirerek ve stratejik analizler sunarak süreçleri basitleştirir ve verimliliği artırır.

Paycor'un en iyi özellikleri

Maaş bordrosu ve yetenek yönetiminden uyumluluk ve sosyal haklar yönetimine kadar İK'nın tüm yönlerini yönetmek için eksiksiz bir araç seti edinin.

Otomatik yetenek kaynağı bulma ve işe alım yazılımıyla işe alım sürecinizi optimize edin, en iyi yetenekleri çekin ve elde tutun

Dinamik planlama özelliklerinin yanı sıra zaman ve devam yazılımı ile işgücü maliyetlerini kontrol edin ve verimliliği artırın

Paycor'un öğrenme yönetim sistemlerini ve kariyer yönetim yazılımını kullanarak çalışanlarınızın sürekli gelişimini ve memnuniyetini artırın

Paycor sınırlamaları

Harici sistemlerle entegrasyon bazen ek özelleştirme gerektirebilir ve bu da ekstra maliyet veya destek gerektirebilir

Kullanıcılar, müşteri desteğinden memnun olmadıklarını bildirmiştir

Paycor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (720 yorum)

Capterra: 4,4/5 (2776 yorum)

8. SAP SuccessFactors

sAP Topluluğu aracılığıyla

SAP SuccessFactors, bordro, işe alım, oryantasyon, öğrenme ve geliştirme gibi temel İK alanlarını ele alan kapsamlı bir AI destekli araçlar paketi ile insan sermayesi yönetimini bir üst düzeye taşır. Veriye dayalı içgörüler sağlamak ve işgücü planlamasını iyileştirmek için tasarlanan SAP SuccessFactors, kuruluşların optimum çalışan deneyimleri yaratmasına ve küresel ölçekte organizasyonel çevikliği artırmasına destek olur.

SAP SuccessFactors'ın en iyi özellikleri

Maaş bordrosundan performans yönetimine kadar İK'nın her yönünü kapsayan bir dizi modül edinin

Güçlü analiz araçlarını kullanarak işgücü verilerini inceleyin, trendleri ortaya çıkarın ve stratejik kararlar almak için içgörülerden yararlanın

Karar verme ve verimliliği artırmak için tüm pakete yapay zeka entegre edin ve proaktif İK stratejileri geliştirmek için öngörüsel içgörüler elde edin

Kariyer gelişimini ve iç mobiliteyi desteklemek için AI destekli öneriler kullanarak bireysel yetenekleri organizasyonel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirin

SAP SuccessFactors sınırlamaları

Bildirimler, yetenek havuzundaki her aşamaya bağlıdır ve bir aday yeni bir aşamaya ulaştığında tetiklenir

Ücretsiz deneme sürümü yoktur ve müşteriler fiyatlandırmanın yeterince şeffaf olmadığını belirtmiştir

Özelleştirme için fazla olanak sunmuyor

SAP SuccessFactors fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP SuccessFactors derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (664 yorum)

Capterra: 4/5 (274 yorum)

9. Lattice

lattice aracılığıyla

Lattice, performans yönetimi sürecini geliştirmek ve çalışanların büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli platformuyla İK operasyonlarında devrim yaratıyor. Performans değerlendirmelerini, ücret yönetimini ve çalışan bağlılığını sorunsuz bir arayüzde entegre eden Lattice, en yetenekli çalışanları belirlemenize ve takımlarınızı anahtar iş hedefleri etrafında uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

Lattice'in en iyi özellikleri

Çalışan performansını sistematik olarak izleyin ve değerlendirin, yüksek performans gösterenleri belirleyin ve düşük performans gösterenleri stratejik olarak destekleyin

Kurumsal hedeflerinizi bireysel çalışan hedefleriyle uyumlu hale getirin ve herkesin işinizin başarısı için en önemli konulara odaklanmasını sağlayın

AI destekli içgörülerden yararlanarak çalışanların geri bildirimlerine etkili bir şekilde yanıt verin ve performans ve memnuniyeti ön planda tutan bir kültür oluşturun

Ücretleri doğrudan performans sonuçlarıyla ilişkilendirerek, takımınızda şeffaflığı ve motivasyonu artırarak adil ve etkili ücret kararları alın

Çalışanların gelişimini destekleyen ve izleyen araçlarla yöneticileri kariyer koçlarına dönüştürün, profesyonel büyümeyi ve çalışan bağlılığını hızlandırın

Lattice sınırlamaları

Anketler ve yıl sonu değerlendirmeleri için raporlama zahmetli ve yorumlanması zordur

Verilerin paylaşımından önce genellikle ek temizleme ve hazırlık işlemleri gerekir

Lattice fiyatlandırması

Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Bağlılık: Kullanıcı başına aylık 4 $ ek ücret

Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 4 $ ek ücret

Ücretlendirme: Kullanıcı başına aylık 6 $ ek ücret

Lattice derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.823 yorum)

Capterra: 4,5/5 (121 yorum)

10. Visier

visier aracılığıyla

Visier, insan kaynakları uzmanlarından yöneticilere kadar en çok ihtiyaç duyan kişilere kritik içgörüler sunan güçlü insan analitiği çözümleriyle öne çıkıyor. Visier, kuruluşunuzdaki verileri entegre ederek, iş üzerinde önemli bir etki yaratan bilinçli kararlar alınmasını sağlar.

Visier'in en iyi özellikleri

Organizasyonunuzdaki herkesin karmaşık veri analizlerine erişmesini sağlayan ve içgörülerinizin bir konuşma kadar uzağınızda olmasını sağlayan AI destekli dijital asistan Vee ile iletişime geçin

İnsan kaynakları verilerinizi iş verilerinizle birleştirerek kuruluşunuzun bütünsel bir görünümünü elde edin ve liderlerin hem bilgilendirilmiş hem de etkili kararlar almasını sağlayın

15 milyondan fazla çalışan kaydını içeren Visier'in kapsamlı veritabanından yararlanarak, kuruluşunuzun performansını sektördeki referans değerlerle karşılaştırın ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Çeşitli kaynaklardan gelen verileri, insan kaynakları stratejilerinizi güçlendirecek anahtar içgörüler sağlayan kapsamlı analitik için tek bir sisteme entegre edin

Visier sınırlamaları

Analitiği daha iyi anlamak için kullanıcıların veri okuryazarlığını geliştirmek amacıyla ek eğitim gerekebilir

Bazı kullanıcılar uygulamada gecikmeler olduğunu bildirmiştir

Visier fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Visier puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (126 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu en iyi işgücü analitiği araçlarını incelerken, her birinin kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre nasıl özelleştirilebileceğini dikkate almak önemlidir. Doğru yazılım, İK süreçlerini kolaylaştırır, karar vermeyi geliştirir ve genel işgücü verimliliğini artırır. Şimdi bir sonraki adımı atmanın zamanı geldi: Kuruluşunuza en uygun olanı bulmak için bu araçları özel gereksinimlerinize göre değerlendirin.

Eyleme geçirilebilir içgörülerle işgücü yönetiminizde devrim yaratmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin! Çok yönlü proje yönetimi özellikleri ve sağlam analiz araçlarıyla ClickUp, verimliliği optimize etmenize ve takımınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. ClickUp'a bugün kaydolun!