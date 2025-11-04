Scrum'da Teknik Borç Nasıl Yönetilir ve Önlenir?

Bir iş günü boyunca, yazılım geliştirme takımları karmaşık ödünleşmeleri içeren düzinelerce karar alırlar. Seçtiğiniz her programlama dili, yazdığınız her entegrasyon kodu veya kullandığınız her otomasyon aracı, gelecekte sonuçlar doğuracaktır.

Bu sonuçlar teknik borç olarak bilinir. Geleneksel yazılım geliştirme şelale modelinde teknik borç son derece yaygındı. Çevik Scrum metodolojileri, bunları en aza indirecek süreçler geliştirmiştir.

Bu blog yazısında, teknik borcun neden oluştuğuna ve projelerinizde bunu nasıl önleyebileceğinize dair ayrıntılara değiniyoruz.

Scrum'da Teknik Borçları Anlamak

Geleneksel yazılım geliştirme süreçleri, uygulaması yıllar süren çok uzun vadeli projelere dayanıyordu. Proje tamamlandığında ise pazar değişmiş, müşteri talepleri gelişmiş ve teknolojinin kendisi modası geçmiş hale gelmiş, bu da teknik borç yaratmıştı.

Teknik borç nedir?

Teknik borç, daha uzun sürecek daha iyi bir yaklaşım yerine makul, kısa vadeli bir çözümün seçilmesinden kaynaklanan ek yeniden çalışma maliyetini ifade eder.

Esasen bu, şu anda bir kestirme yol kullanmak gibidir; bu, kısa vadede geliştirmeyi hızlandırabilir ancak borç, ilk uzlaşmadan kaynaklanan sorunları gidererek "ödenmesi" gerektiğinden, genellikle daha sonra maliyetlerin artmasına yol açar.

Teknik borcun bir örneği nedir?

Mevcut teknik borcun en basit örneği, sıkı teslim tarihleriyle çalışan geliştiricilerin, kapsamlı kod incelemeleri ve testlerden geçmeden kodu üretime aktarmasıdır. Özellik piyasaya sürülse de hatalı, kullanılamaz veya en kötü senaryoda bir siber güvenlik yükü olacaktır.

Scrum, teknik borç konusunda nasıl yardımcı olur?

Şelale yönteminin verimsizliklerine yanıt olarak, yazılım geliştirmede çevik Scrum modeli ortaya çıktı.

Scrum proje yönetimi süreçleri, teknik borcu yönetmek üzere tasarlanmıştır.

Ürün backlogu, gereksinimlerin net bir şekilde ortaya konmasına odaklanır

Kullanıcı hikayesi tanımları, kabul kriterlerinin eksiksiz olmasını gerektirir

Scrum ustaları ve ürün sahipleri, her sprintte teknik borcu kapatmak için zaman ayırır

Kod inceleme süreçleri, teknik borcu kapatmak amacıyla tasarlanmıştır

En iyi çabalarımıza rağmen, teknik borç kaçınılmazdır. Nedenini görelim.

Scrum'da Teknik Borç Neden Oluşur?

Scrum yazılım geliştirme projelerinde teknik borca neden olan bir dizi iç ve dış faktör vardır. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

Pazar/teknoloji evrimi

Zaman geçtikçe, teknoloji eskimeye ve pazarın ihtiyaçları değişmeye başlayabilir. Bu, daha önce yaptığınız seçimlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceği anlamına gelir. Bu doğaldır ve Scrum takımları bunu, çevik yazılım geliştirme yolculuklarının bir parçası olarak beklerler.

Ancak tüm nedenler doğal değildir.

Son teslim tarihlerine yetişmek için acele etmek

Scrum takımları, genellikle 1-2 hafta süren sabit uzunluktaki sprintlerde çalışır. Bu sıkı son teslim tarihleri içinde atanan görevleri tamamlama baskısı, takım üyelerini daha hızlı ancak daha az optimal çözümleri tercih etmeye iterek teknik borç oluşumuna yol açabilir.

"Tamamlandı"nın yetersiz tanımı

"Tamamlanma Tanımı" (DoD), Scrum'da çok önemli bir unsurdur. Bu tanım, herhangi bir görevin tamamlanmış sayılması için kabul kriterlerini özetler. Scrum takımları, bir görevin sprint'e eklenmesinden önce bile bunu net bir şekilde tanımlar.

Ancak, yetersiz tanımlar genellikle kod borcuna neden olur. Örneğin, DoD performans testini gerektirmiyorsa, takım daha sonra düzeltilmesi için önemli çaba gerektiren performans sorunlarını göz ardı edebilir.

Bütünsel plan yapılmadan kademeli değişiklikler

Kademeli güncellemeler yeni özelliklerin hızlı bir şekilde sunulmasına olanak sağlasa da, bazen kapsamlı bir tasarım veya planlamanın eksikliğine yol açabilir. Hız uğruna, takımlar genel durumu tam olarak yansıtmayan yazılım geliştirme şablonlarını kullanabilir.

Bu nedenle, yazılımın her bir parçası aşamalı olarak geliştirilir ve eklenir; bu süreçte her zaman sistemin mimarisi bir bütün olarak göz önünde bulundurulmayabilir. Zamanla bu durum, verimsiz, bakımı zor ve uyumluluk sorunlarıyla dolu parçalı bir mimariye sonuç olarak yol açabilir.

Ertelenen yeniden yapılandırma

Yinelemeli yaklaşımda, mevcut uygulamayı düzeltmek veya iyileştirmek için her zaman bir sonraki yineleme vardır. Bu zihniyet, gerekli yeniden yapılandırmayı daha sonra halledebileceğiniz yönündeki yanlış umuduyla ertelemenize yol açabilir.

Yetersiz şekilde yeniden yapılandırılmış kod üzerine daha fazla özellik ekledikçe, değişiklik yapmanın karmaşıklığı ve maliyeti artar, bu da teknik borcu artırır.

Scrum projelerinde bile, iş, mühendislik ve müşteri ilişkileri takımları arasındaki işbirliğine bağlı olarak çeşitli teknik borç formları ortaya çıkabilir. Bu teknik borç, önemli sonuçlar doğurabilir.

Scrum'da Teknik Borcun Etkileri Nelerdir?

Teknik borcun doğrudan sonucu, yeniden çalışma, zaman ve yetenekli kaynaklar şeklinde formunu aldığı bir finansal borç yaratmasıdır. Ancak, teknik borcun dolaylı etkileri çoktur ve çok daha yıkıcıdır.

Azalan geliştirme hızı: Teknik borçla boğuşan Agile takımlar, yeni özellikler üzerinde çalışmak yerine, hataları düzeltmek ve önceki sprintlerden kalan sorunları çözmek için daha fazla zaman harcar. Bu da yeni özellikleri geliştirmek için daha az zaman ve genel olarak daha yavaş teslimat süreleri anlamına gelir.

Artan karmaşıklık: Teknik borç biriktikçe, kod tabanı daha karmaşık hale gelir ve yönetilmesi zorlaşır. Herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, geliştirici düzeltme yapmadan önce bu karmaşıklığı çözmek için zaman harcar.

Eğitim yükü: Karmaşık bir kod tabanı, mevcut takım üyelerinin bilişsel yükünü artırarak hızlı ve etkili değişiklikler yapmayı zorlaştırır. Ayrıca, Scrum takımlarının yeni takım üyelerini işe alıştırmak için daha fazla zaman harcamasına neden olur.

Düşük yazılım kalitesi: Teknik borç, bakım kolaylığını azaltarak, hata olasılığını artırarak ve genel performansı düşürerek yazılım kalitesini önemli ölçüde etkiler.

Mühendislik itibarı: Bir ürün takımı olarak, teknik borcu kapatmak için kodunuzun sürekli olarak yeniden çalışılması gerekiyorsa, mühendislik organizasyonu olarak itibarınız büyük ölçüde zarar görebilir. Bu durum, yeni yetenekleri çekme kabiliyetinizi de etkileyecektir.

Bu zorlukları önlemek ve dünya için daha iyi yazılımlar geliştirmek için teknik borcu tamamen ortadan kaldırmasanız bile en aza indirmeniz gerekir. İşte nasıl yapacağınız.

Teknik Borcu En Aza İndirme ve Yönetme Stratejileri

Teknik borcu en aza indirmenin en basit ve en etkili yollarından bazıları, tutarlı süreçler oluşturmaktır. Ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı bu konuda çok büyük değer sağlayabilir. İşte nasıl:

1. Kapsamlı kod incelemeleri yapın

Kod incelemesi, bir takım üyesinin yazdığı kodu kalite güvence standartları açısından bir meslektaşının inceleme sürecidir. Genellikle, kod incelemelerini kıdemli bir meslektaş veya teknik yönetici gerçekleştirir.

Kod kapsamı ve inceleme süreçleri, kodlama standartlarına uyulmasını sağlayarak ve sorunları ana kod tabanına birleştirilmeden önce erken aşamada tespit ederek teknik borcu azaltır.

Kod kapsamı ve inceleme süreçleri, kodlama standartlarına uyulmasını sağlayarak ve sorunları ana kod tabanına birleştirilmeden önce erken aşamada tespit ederek teknik borcu azaltır.

ClickUp Otomasyonları, kodlama tamamlandığında görevleri otomatik olarak kod incelemesine atamanızı sağlar. Ayrıca, tüm kabul kriterlerinin karşılandığından emin olmak için ClickUp Kontrol Listelerini de kullanabilirsiniz.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, işte ClickUp'ın çevik Scrum yönetim şablonu: projeleri daha az hata ile teslim etmek ve teknik borcu daha başlangıçta önlemek için tamamen özelleştirilebilir bir çerçeve.

2. Kod kalitesi kontrollerini otomasyonla otomatikleştirin

AI'nın ortaya çıkışı, olgun test otomasyonu uygulamalarıyla birlikte, teknik borcu ortadan kaldırma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Örneğin, kodsuz uygulamaların kullanılması manuel kodlamayı azaltmaya yardımcı olur ve böylece hata olasılığını düşürür.

Ayrıca AI kod araçlarını ve kod düzenleyicilerini şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Kod hatalarını belirleyin

Hata için önerilen alternatifleri görün

En iyi uygulamalara uyumu kontrol edin

Yorum ekleyin ve takım üyeleri arasında bilgi paylaşımı yapın

Kod incelemeleri ve otomasyon, kalite süreçlerinin sola kaymasında kritik bir rol oynar. Örneğin, bir geliştirici yeni bir kimlik doğrulama özelliğinde potansiyel bir güvenlik açığı tespit ederse, bu açığı yazılımın bir parçası haline gelmeden önce giderebilir ve böylece gelecekte maliyetli düzeltmeler ve güvenlik risklerini önleyebilir.

ClickUp Brain, Scrum proje yönetimi görevlerinizi hızlandırarak verimliliğinizi daha da artırabilir.

3. Teknik borcu şeffaf hale getirin

Ne ise onu söyleyin. Proje yönetimi sisteminizde, teknik borç ögelerini açıkça bu şekilde işaretleyin; böylece sprint planlaması sırasında bu sorunlara gerekli ilgi ve kaynak ayrılmasını sağlayın.

Görevlerinizi uygun şekilde kategorize ederek, daha iyi önceliklendirme kararları alabilirsiniz.

4. Teknik borç konusunda görünürlük sağlayın

Ürün sahibi, her an şu soruyu yanıtlayabilmelidir: Peki, teknik borcumuz nedir?

Bunu yapmak için görevlerinize ilişkin net ve ayrıntılı bir görünürlüğe sahip olmanız gerekir.

Ayrıca, teknik borç görevleri için ilerlemeyi izlemek üzere kendi gösterge paneline sahip özel bir görünüm de oluşturabilirsiniz.

5. Ürün sahibini dahil edin

Ürün sahibinin rolü, iş gereksinimleri ile teknik uygulama arasındaki boşluğu doldurmak açısından temel öneme sahiptir. Her sprintte ne zaman ve ne kadar teknik borcun ele alınacağına dair kararlarda en büyük söz hakkı onlara aittir.

Yazılım geliştirme takımı olarak, ürün sahibi ile yakın işbirliği içinde çalışın. Onların şunları yapabilmesini sağlayın:

Teknik borcun kapsamını ve etkilerini anlayın

İş paydaşlarıyla iletişim kurun

Gerekli güvenlik önlemlerini ve bütçeleri sağlayın

Gelecekteki teknik borcu ortadan kaldıracak sistemler oluşturun

ClickUp'ın teknik borç kayıt şablonu, uçtan uca operasyonları yönetmek için güçlü bir kaynaktır. Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, tüm teknik borçları belgelemek, yönetmek, ölçmek ve çözümler sunmak için bir defter görevi görür.

6. Teknik borcu kapatmak için süreçler belirleyin

Veri toplama: Her görevde, teknik borcun kaynağı, etkisi ve olası çözümleri dahil olmak üzere ayrıntılı açıklamaları kaydedin; bu sayede bu sorunları ele almak için sistematik bir yaklaşım sağlayın.

Planlama: Sprint toplantıları sırasında, teknik borcu yeni özellikler veya hata düzeltmeleriyle aynı titizlikle ele almak ve çözmek için plan yapın.

Kodu düzenli olarak yeniden düzenleyin: Kod tabanını konsolide etmek ve optimize etmek için düzenli yeniden düzenleme çalışmaları planlayın.

Örneğin, bir geliştirme takımının, uygulamalarındaki birkaç fonksiyonun veritabanından kullanıcı verilerini almak için benzer kod kullandığını fark ettiğini varsayalım. Takım, veritabanı çağrılarını işleyen ve diğer tüm fonksiyonların kullanabileceği tek bir yardımcı fonksiyon oluşturarak bu fonksiyonları yeniden düzenleyecektir. Bu, kod tabanını basitleştirir, bakımını kolaylaştırır ve hata yapmaya daha az açık hale getirir.

Teknik Borçtan Kurtulmak

Projeyle ilgili her kararın artıları ve eksileri vardır. Kısa vadeli artıları optimize etmek, uzun vadede teknik borç yaratacaktır. Bunu çok iyi bilen takımlar bile bazen optimal olmayan kararlar almaya zorlanabilir.

Bu nedenle, Scrum projelerinde teknik borcun yönetilmesi sürekli ve yinelemeli bir süreçtir. Bu, her sprint planlaması sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Teknik Borç Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Scrum'da teknik borcun nedenleri nelerdir?

Scrum'da teknik borç, gelişen pazarlar ve sprint son teslim tarihlerine yetişmek için acele edilmesinden kaynaklanabilir; bu da sürdürülebilir çözümler yerine geçici çözümlerin uygulanmasına yol açar. Sıkı kalite kontrollerini içermeyen yetersiz "tamamlandı" tanımları da borç birikimine katkıda bulunabilir.

Müşteri tarafında, gereksinimlerde ve önceliklerde sık sık yapılan değişiklikler, kod tabanında yeniden çalışmaya ve tutarsızlıklara yol açabilir.

2. Scrum'da teknik borç arttığında ne olur?

Scrum'da teknik borç arttığında, yeni özelliklere ayırdığınız zamandan daha fazlasını hataları düzeltmeye ve eski sorunları çözmeye harcadığınız için geliştirme hızı düşer.

Bu durum genellikle ürün kalitesinin düşmesine, projenin başarısız olma riskine ve takım üyelerinin artan bakım görevleri yükü altında ezilmiş hissetmesi nedeniyle takım moralinin bozulmasına sonuçlanır.

3. Agile'da teknik borçtan nasıl kaçınılır?

Agile'da teknik borcu önlemek için, kod incelemeleri ve testler gibi kalite standartlarını içeren kapsamlı bir "tamamlandı" tanımına sıkı sıkıya bağlı kalın.

Düzenli refaktörmeye öncelik verin ve sprint planlamasında teknik borcu ele almak için zaman ayırın. Ayrıca, beklentileri ve öncelikleri etkili bir şekilde yönetmek için takım içinde ve paydaşlarla açık ve sürekli iletişim kurun.