Scrum'da Teknik Borcu Nasıl Yönetilir ve Önlenir?

Bir iş günü boyunca, yazılım geliştirme ekipleri karmaşık ödünleşmeler içeren düzinelerce karar alır. Seçtiğiniz her programlama dili, yazdığınız entegrasyon kodu veya kullandığınız otomasyon aracı için gelecekte sonuçları olacaktır.

Bu sonuçlar teknik borç olarak bilinir. Geleneksel yazılım geliştirme modelinde teknik borç son derece yaygındı. Agile Scrum metodolojileri, bunları en aza indirgemek için süreçler geliştirmiştir.

Bu blog yazısında, teknik borcun neden oluştuğunu ve projelerinizde bunu nasıl önleyebileceğinizi ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Scrum'da Teknik Borcu Anlamak

Geleneksel yazılım geliştirme süreçleri, uygulanması yıllar süren çok uzun vadeli projelere dayanıyordu. Proje tamamlandığında, pazar değişmiş, müşteri talepleri gelişmiş ve teknolojinin kendisi modası geçmiş hale gelerek teknik borç yaratmıştı.

Teknik borç nedir?

Teknik borç, daha uzun sürecek ancak daha iyi bir yaklaşım yerine makul, kısa vadeli bir çözümün seçilmesinden kaynaklanan ek işçilik maliyetini ifade eder.

Esasen, bu kısa vadede geliştirmeyi hızlandırabilecek bir kestirme yol gibi, ancak ilk aşamada yapılan tavizlerin yol açtığı sorunları gidermek için borcun "ödenmesi" gerektiğinden, genellikle daha sonra maliyetlerin artmasına neden olur.

Teknik borç örneği nedir?

Mevcut teknik borcun en basit örneği, sıkı teslim tarihleri olan geliştiricilerin, kapsamlı kod incelemeleri ve testlerden geçmeden kodu üretime almasıdır. Özellik piyasaya sürüldüğünde, hatalı, kullanılamaz veya en kötü senaryoda bir siber güvenlik yükü olacaktır.

Scrum teknik borç konusunda nasıl yardımcı olur?

Şelale yönteminin verimsizliklerine yanıt olarak, yazılım geliştirmede çevik Scrum modeli ortaya çıktı.

Scrum proje yönetimi süreçleri, teknik borcu yönetmek için tasarlanmıştır.

Ürün biriktirme listesi, gereksinimlerin netleştirilmesine odaklanır

Kullanıcı hikayesi tanımları, kabul kriterlerinin eksiksiz olmasını gerektirir

Scrum ustaları ve ürün sahipleri, her sprintte teknik borcu ödemek için zaman ayırır

Kod inceleme süreçleri, teknik borcun ödenmesi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır

En iyi çabalara rağmen, teknik borç kaçınılmazdır. Nedenini görelim.

Scrum'da Teknik Borcu Neden Oluşur?

Scrum yazılım geliştirme projelerinde teknik borca neden olan bir dizi iç ve dış faktör vardır. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

Pazar/teknoloji evrimi

Zaman geçtikçe, teknoloji eskimeye başlayabilir ve pazar ihtiyaçları değişebilir. Bu, daha önce yaptığınız seçimlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceği anlamına gelir. Bu doğaldır ve Scrum takımları bunu çevik yazılım geliştirme yolculuğunun bir parçası olarak görür.

Ancak tüm nedenler doğal değildir.

Son teslim tarihlerine yetişmek için acele etmek

Scrum takımları, genellikle 1-2 hafta süren sabit uzunlukta sprintlerde çalışır. Bu sıkı teslim tarihleri içinde atanan görevleri tamamlama baskısı, takım üyelerini daha hızlı, daha az optimal çözümleri tercih etmeye iterek teknik borç yaratabilir.

Tamamlandı tanımının yetersizliği

Tamamlandı (DoD) tanımı, Scrum'da çok önemli bir kavramdır. Herhangi bir görevin tamamlanmış sayılması için kabul kriterlerini ana hatlarıyla belirtir. Scrum takımları, bir görevi sprint'e eklemeden önce bunu açıkça tanımlar.

Ancak, yetersiz tanımlar genellikle kod borcuna neden olur. Örneğin, DoD performans testi gerektirmiyorsa, takım daha sonra düzeltilmesi için önemli çaba gerektiren performans sorunlarını göz ardı edebilir.

Bütünsel planlama olmadan kademeli değişiklikler

Artımlı güncellemeler yeni özelliklerin hızlı bir şekilde sunulmasını sağlarken, bazen kapsamlı tasarım veya planlama eksikliğine yol açabilir. Hızın faizi için, takımlar büyük resmi görmeyen yazılım geliştirme şablonları kullanabilir.

Bu nedenle, yazılımın her bir parçası aşamalı olarak geliştirilir ve eklenir, bu da her zaman sistemin tüm mimarisini dikkate almayabilir. Zamanla bu, verimsiz, bakımı zor ve uyumluluk sorunlarıyla dolu parçalı bir mimariye sonuçlanabilir.

Ertelenmiş yeniden yapılandırma

Yinelemeli yaklaşımda, mevcut uygulamayı düzeltmek veya iyileştirmek için her zaman bir sonraki yineleme vardır. Bu zihniyet, daha sonra halledebileceğiniz gibi yanlış bir umutla gerekli yeniden yapılandırmayı ertelemesine yol açabilir.

Yetersiz şekilde yeniden düzenlenmiş kodların üzerine daha fazla özellik ekledikçe, değişiklik yapmanın karmaşıklığı ve maliyeti artar, bu da teknik borcu artırır.

Scrum projelerinde bile, iş, mühendislik ve müşteri ilişkileri takımları arasındaki işbirliğine bağlı olarak çeşitli teknik borç formları ortaya çıkabilir. Bu teknik borç, önemli sonuçlar doğurabilir.

Scrum'da Teknik Borcun Etkileri Nelerdir?

Teknik borcun doğrudan sonucu, yeniden çalışma, zaman ve yetenekli kaynaklar formunda karşılık gelen bir finansal borç yaratmasıdır. Ancak, teknik borcun dolaylı etkileri çok daha fazla ve çok daha yıkıcıdır.

Azalan geliştirme hızı: Teknik borçla boğuşan çevik takımlar, yeni özellikler üzerinde çalışmak yerine önceki sprintlerden kalan hataları düzeltmek ve sorunları çözmek için daha fazla zaman harcar. Bu da yeni özellikler geliştirmek için daha az zaman ve genel olarak daha uzun teslimat süreleri anlamına gelir.

Artan karmaşıklık: Teknik borç biriktikçe, kod tabanı daha karmaşık hale gelir ve yönetimi zorlaşır. Her değişiklik yapıldığında, geliştirici düzeltmeleri yapmadan önce karmaşıklığı çözmek için zaman harcar.

Eğitim masrafları: Karmaşık bir kod tabanı, mevcut takım üyelerinin bilişsel yükünü artırarak hızlı ve etkili değişiklikler yapmayı zorlaştırır. Ayrıca, Scrum takımlarının yeni takım üyelerinin işe alımına daha fazla zaman ayırmasını gerektirir.

Yetersiz yazılım kalitesi: Teknik borç, bakım kolaylığını azaltarak, hata olasılığını artırarak ve genel performansı düşürerek yazılım kalitesini önemli ölçüde etkiler.

Mühendislik itibarı: Bir ürün takımı olarak, teknik borcu ödemek için kodunuzun sürekli olarak yeniden çalışılması gerekiyorsa, mühendislik organizasyonu olarak itibarınız büyük ölçüde zarar görebilir. Bu durum, yeni yetenekleri çekme becerinizi de etkileyebilir.

Bu zorlukları önlemek ve dünya için daha iyi yazılımlar geliştirmek için teknik borcu tamamen ortadan kaldırmasanız bile en aza indirmeniz gerekir. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz.

Teknik Borcu En Aza İndirme ve Yönetme Stratejileri

Teknik borcu en aza indirmenin en basit ve en etkili yollarından bazıları, tutarlı süreçler oluşturmayı içerir. Ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı burada çok büyük değer sağlayabilir. İşte nasıl.

1. Kapsamlı kod incelemeleri gerçekleştirin

Kod incelemesi, bir takım üyesinin yazdığı kodu kalite güvence standartları açısından bir meslektaşının incelemesi sürecidir. Genellikle, kıdemli bir iş arkadaşı veya teknik yönetici kod incelemelerini gerçekleştirir.

Kod kapsamı ve inceleme süreçleri, kodlama standartlarına uyumu sağlayarak ve sorunları ana kod tabanına birleştirmeden önce erken aşamada tespit ederek teknik borcu azaltır.

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı, bunu zahmetsizce hayata geçirmenize yardımcı olabilir. ClickUp'ın özel durumları, iş akışına "kod incelemesi" eklemenizi sağlar.

ClickUp'ta teknik borcu izlemek ve takip etmek için özel durumlar oluşturun

ClickUp Otomasyonları, kodlama tamamlandığında görevleri otomatik olarak kod incelemesine atamanızı sağlar. Ayrıca, tüm kabul kriterlerinin karşılandığından emin olmak için ClickUp Kontrol Listelerini de kullanabilirsiniz.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp'ın çevik Scrum yönetim şablonu tam olarak özelleştirilebilir bir çerçeve sunarak projelerinizi daha az hata ile teslim etmenizi ve teknik borcu daha başlangıçta önlemenizi sağlar.

2. Kod kalite kontrollerini otomatikleştirin

AI'nın ortaya çıkışı ve olgun test otomasyon uygulamaları, teknik borcu ortadan kaldırma konusunda büyük bir potansiyel sunuyor. Örneğin, kod gerektirmeyen uygulamalar kullanmak manuel kodlamayı azaltarak hata olasılığını düşürür.

AI kod araçlarını ve kod düzenleyicilerini şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Kod hatalarını belirleyin

Hatalar için önerilen alternatifleri görün

En iyi uygulamalara uyumu kontrol edin

Yorum ekleyin ve takım üyeleri arasında bilgi paylaşın

Kod incelemeleri ve otomasyon, kalite süreçlerinin sola kaydırılmasında kritik bir rol oynar. Örneğin, bir geliştirici yeni bir kimlik doğrulama özelliğinde potansiyel bir güvenlik açığı tespit ederse, bu açığı yazılımın bir parçası haline gelmeden önce giderebilir ve böylece gelecekte maliyetli düzeltmelerin ve güvenlik risklerinin önlenmesini sağlar.

ClickUp Brain, Scrum proje yönetimi görevlerinizi hızlandırarak verimliliğinizi daha da artırabilir. ClickUp'ın AI Bilgi Yöneticisi ve AI Proje Yöneticisi, sorular sormanıza, cevaplar almanıza ve görevleri anında otomatikleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Brain ile sorgularınıza gerçek zamanlı yanıtlar ve içgörüler alın

3. Teknik borcu şeffaf hale getirin

Her şeyi olduğu gibi adlandırın. Proje yönetim sisteminizde, teknik borç öğelerini açıkça işaretleyin, böylece bu sorunların sprint planlaması sırasında gerekli ilgi ve kaynakları almasını sağlayın.

ClickUp'ın esnek görev yönetimi yazılımı, bir görevi özellik, kusur, dönüm noktası veya geri bildirim olarak işaretlemenizi sağlar. İşlerinizi uygun şekilde kategorize ederek, daha iyi önceliklendirme kararları alabilirsiniz.

ClickUp ile adlandırma kurallarını ve görev türlerini özelleştirin

4. Teknik borçta görünürlük oluşturun

Ürün sahibi, herhangi bir zamanda şu soruyu yanıtlayabilmelidir: Peki, teknik borcumuz nedir?

Bunu yapmak için, görevlerinize ilişkin net ve ayrıntılı bir görünürlük elde etmeniz gerekir. ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, size bu özgürlüğü sağlamak için tasarlanmıştır. 35'ten fazla ClickApp ve 15'ten fazla görünüm ile görev yönetimi, hata izleme ve iş akışı görselleştirmeyi size en uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Teknik borç görevleri için, ilerlemeyi izlemek üzere kendi Gösterge Paneli ile birlikte özel bir görünüm de oluşturabilirsiniz.

ClickUp ile ihtiyaçlarınıza en uygun özel görünümü seçin

5. Ürün sahibini dahil edin

Ürün sahibinin rolü, iş gereksinimleri ile teknik uygulama arasındaki boşluğu doldurmak için çok önemlidir. Her sprintte ne kadar teknik borcun ele alınacağına dair kararlarda en fazla söz sahibi olanlar ürün sahipleridir.

Yazılım geliştirme takımı olarak, ürün sahibi ile yakın işbirliği içinde çalışın. Onların şunları yapabilmesini sağlayın:

Teknik borcun kapsamını ve etkilerini anlayın

İş paydaşlarıyla iletişim kurun

Gerekli satın alımları ve bütçeleri güvence altına alın

Gelecekteki teknik borcu ortadan kaldırmak için sistemler oluşturun

ClickUp'ın teknik borç kaydı şablonu, uçtan uca operasyonları yönetmek için güçlü bir kaynaktır. Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, tüm teknik borçları belgelemek, yönetmek, ölçmek ve çözümler sunmak için bir defter görevi görür.

ClickUp'ın teknik borç kaydı şablonuyla tüm teknik borçlarınızı yönetin

6. Teknik borcu ödemek için süreçler belirleyin

Veri yakalama: Her görevde, teknik borcun kaynağı, etkisi ve olası çözümleri dahil olmak üzere ayrıntılı açıklamaları yakalayın ve bu sorunları ele almak için sistematik bir yaklaşım sağlayın.

Planlama: Sprint toplantıları sırasında, yeni özellikler veya hata düzeltmeleriyle aynı titizlikle teknik borcun ele alınması ve çözülmesi için plan yapın.

Kodu düzenli olarak yeniden düzenleyin: Kod tabanını konsolide etmek ve kolaylaştırmak için düzenli yeniden düzenleme planlayın.

Örneğin, bir geliştirme ekibi, uygulamalarındaki birkaç fonksiyonun veritabanından kullanıcı verilerini almak için benzer kodlar kullandığını fark eder. Bu fonksiyonları, diğer tüm fonksiyonların kullanabileceği veritabanı çağrılarını işleyen tek bir yardımcı fonksiyon oluşturarak yeniden düzenlerler. Bu, kod tabanını basitleştirir, bakımını kolaylaştırır ve hataya daha az açık hale getirir.

ClickUp ile Teknik Borçtan Kurtulun

Projeyle ilgili her kararın artıları ve eksileri vardır. Kısa vadeli artıları optimize etmek, uzun vadeli teknik borç yaratacaktır. Bunu çok iyi bilen takımlar bile bazen optimal olmayan kararlar almak zorunda kalabilir.

Bu nedenle, Scrum projelerinde teknik borcu yönetmek sürekli ve tekrarlanan bir süreçtir. Her sprint planlama sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı bunu anlar. Her Scrum takımının ihtiyaç duyduğu esnek ve özelleştirilebilir özellikler ve AI araçlarıyla doludur.

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Teknik Borç Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Scrum'da teknik borca neden olan nedir?

Scrum'da teknik borç, gelişen pazarlar, sprint son tarihlerine yetişmek için acele etmek ve sürdürülebilir çözümler yerine hızlı çözümler üretmekten kaynaklanabilir. Sıkı kalite kontrollerini içermeyen yetersiz tamamlandı tanımları da borcun birikmesine katkıda bulunabilir.

Müşteri tarafında, gereksinimlerde ve önceliklerde sık sık değişiklik yapılması, kod tabanında yeniden çalışma ve tutarsızlıklara yol açabilir.

2. Scrum'da teknik borç arttığında ne olur?

Scrum'da teknik borç arttığında, yeni özellikler üzerinde çalışmak yerine hataları düzeltmek ve eski sorunları çözmek için daha fazla zaman harcadığınız için geliştirme hızı düşer.

Bu durum genellikle ürün kalitesinin düşmesine, proje başarısızlığı riskine ve ekip üyelerinin artan bakım görevleri nedeniyle kendilerini bunalmış hissetmelerine ve takımın moralinin bozulmasına neden olur.

3. Çeviklikte teknik borcu nasıl önleyebiliriz?

Çeviklikte teknik borcu önlemek için, kod incelemeleri ve testler gibi kalite standartlarını içeren kapsamlı bir tamamlandı tanımına sıkı sıkıya bağlı kalın.

Düzenli yeniden yapılandırmaya öncelik verin ve sprint planlamasında teknik borcu ele almak için zaman ayırın. Ayrıca, beklentileri ve öncelikleri etkili bir şekilde yönetmek için takım içinde ve paydaşlarla açık ve sürekli iletişim kurun.