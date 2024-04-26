Microsoft Project ve Wrike: En iyi proje yönetimi aracı hangisi?

Bir proje yöneticisinin yapacağı yüzlerce işi yardım almadan halletmek imkansızdır. Hedefleri belirlemeli, görevleri dağıtmalı, ilerlemeyi izlemeli ve proje paydaşlarını bilgilendirerek mükemmel sonuçlar elde etmelisiniz.

Mükemmel bir takıma sahipseniz, büyük ikramiyeyi kazanmış olabilirsiniz. Ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. Her başarılı proje yöneticisinin arkasında, en iyi verimlilik ve proje yönetimi araçlarının bir kombinasyonu vardır.

Ancak, piyasada çok sayıda harika araç bulunması nedeniyle doğru olanı seçmek zor olabilir.

Microsoft Project ve Wrike iki mükemmel seçenektir.

Bu platformlar, proje yöneticileri için en çok aranan araçlardan ikisidir. Görev organizasyonu, gerçek zamanlı takım işbirliği ve proje izleme için birçok özellik sunarlar.

Bu blog yazısında, bu iki yazılım aracını ayrıntılı olarak inceleyecek ve özelliklerini, fiyatlarını ve kullanıcı yorumlarını değerlendireceğiz. Bu, takımınız için en iyi proje yönetimi yazılımını seçmenize yardımcı olacaktır.

Sonunda bonus bir seçenek de sunacağız, kaçırmayın!

Microsoft Project nedir?

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project (MS Project olarak da bilinir), Microsoft 365 uygulama paketinin bir parçası olan kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Çevrimiçi olarak erişebilir veya bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

MS Project, tek bir platformda proje stratejileri geliştirmenize, zaman çizelgeleri planlamanıza, görevler atamanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Projeniz geleneksel veya Agile bir yaklaşım izliyor olsun, platform ihtiyaçlarınızı destekleyecek kadar esnektir.

MS Project'i öğrenmek, alternatiflerine kıyasla zaman ve çaba gerektirebilir, ancak diğer Microsoft uygulamalarıyla entegrasyon, öğrenmeyi harika bir deneyime dönüştürür. Her boyuttaki işletme için uygun olan bu yazılım, işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için görev ve kaynak yönetimi gibi özellikler sunar.

Microsoft Project özellikleri

proje planlamadan zamanlamaya ve portföy yönetimine kadar MS Project birçok şey yapabilir. Bazı anahtar özelliklerine daha yakından bakalım.

Gantt grafikleri ve çoklu proje görünümleri

microsoft Project aracılığıyla

MS Project'in öne çıkan özelliklerinden biri, çoklu proje görünümleridir. Görev listeleri oluşturmak için Izgara Görünümü'nü, Kanban panosu aracılığıyla iş akışlarını görmek için Pano Görünümü'nü ve zaman içinde görevleri planlamak için Gantt grafiği gibi Zaman Çizelgesi Görünümleri'ni kullanabilirsiniz.

Gantt grafiği ile görevlerinizin başlangıç ve bitiş noktalarını ve birbirlerine bağımlılıklarını görebilirsiniz. Bu, proje yöneticilerinin proje ilerlemesini izlemesine ve işlerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamasına yardımcı olur. Gantt grafiğini, görselleştirmeniz gereken metriklere göre daha da özelleştirebilirsiniz.

Hangi görünümü kullanırsanız kullanın, MS Project düzenli kalmanıza ve gerektiğinde kolayca değişiklik yapmanıza yardımcı olur.

Kaynak yönetimi ve bütçe izleme

Proje görevleri için gerekli tüm kaynakları (örneğin, kişiler, ekipman ve malzemeler) takip edin. MS Project'in kaynak yönetimi özellikleri, kaynaklarınızın en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

MS Project'teki kaynak dengeleme ve tahsis araçları, kaynakları dengelemeye ve bunların aşırı kullanılması veya israf edilmesini önlemeye yardımcı olur. Kaynakları daha kolay yönetmek için kaynak grupları da oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, MS Project, bütçenizi aşmamanıza yardımcı olmak için maliyetleri izlemenizi sağlar. Projenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir, finans ve kaynakları birlikte yönetmek için güvenilir bir yol haline getirebilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş raporlar ve analizler

MS Project, takımınızla paylaşabileceğiniz önceden hazırlanmış raporlarla raporlamayı kolaylaştırır. Proje yöneticileri bunları ilerlemeyi, bütçeyi veya kaynak kullanımını izlemek için kullanabilir.

Grafikler, pivot tablolar ve gösterge panelleri gibi farklı türlerde hazır raporlar mevcuttur ve bunları tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu raporlar verileri görsel olarak gösterir, böylece sorunları kolayca tespit edip çözebilirsiniz.

Microsoft Project fiyatlandırması

Şirket içi/Masaüstü sürümü

Project Standard 2021: 679,99 $ (tek seferlik satın alma)

Project Professional 2021: 1129,99 $ (tek seferlik satın alma)

Bulut tabanlı çözümler

Proje Planı 1: Aylık 10 $/kullanıcı

Proje Planı 3: Aylık 30 $/kullanıcı

Proje Planı 5: Aylık 55 $/kullanıcı

Wrike nedir?

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların birlikte çalışmasına yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Belgelerden görevlere kadar her şeyi tek bir yerde düzenli tutar, böylece herkes neyin ne zaman yapılacağını bilir.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş otomasyon özellikleri ile projelerinizi kolayca takip edebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Kimin neyi ne zaman yapacağını gösteren Gantt grafikleri gibi araçları kullanarak projelerinizi planlayın. Ayrıca, Google Dokümanlar veya Microsoft programları gibi halihazırda kullanmakta olduğunuz diğer uygulamalarla da uyumludur.

Ürün lansman kampanyası için yeni fikirleri olan bir pazarlama takımı ya da hata raporlarını ve düzeltmeleri kolaylaştırmak isteyen bir mühendislik takımı olun, Wrike düzenli kalmanıza ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olabilir.

Wrike özellikleri

Bir proje yönetimi çözümü olarak Wrike, birçok güçlü özellik ile donatılmıştır. Bunlara bir göz atalım.

Özel proje talep formları

wrike aracılığıyla

Wrike'ın temel özelliklerinden biri, özel proje talep formları oluşturma yeteneğidir. Yerleşik şablonlarla, projeniz için taleplerde bulunmak üzere özel formlar oluşturabilirsiniz.

Metin girişi, dosyalar ve resimler gibi gerekli bilgileri almak için özel başlıklar ve sorular içeren özel formlar oluşturabilirsiniz.

Birisi formu doldurduğunda, yanıtlara göre yeni bir proje teklifi oluşturma veya görev atama gibi eylemleri otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca, formu kimlerin görüntüleyebileceğini ve kimlerin onay verebileceğini de kontrol edebilirsiniz.

Ş Akışı otomasyonu

wrike aracılığıyla

Wrike'ın iş akışı otomasyon özellikleri, önceden tanımlanmış koşullara göre tekrarlayan görevleri ve eylemleri otomatikleştirerek takımınızın iş akışını basitleştirir.

Wrike'da iş akışı otomasyonunu kurmak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. Açılır menüleri kullanarak işaret edin, tıklayın ve çeşitli seçenekler arasından seçim yapın. Bu kullanıcı dostu arayüz, herkesin takımının ihtiyaçlarına göre özel otomasyon kuralları oluşturmasını kolaylaştırır.

Her otomasyon kuralı için tetikleyicileri ve eylemleri tanımlayın: Durum güncellemelerini, hatırlatıcıları, mesajlaşmayı ve diğer araçlarla entegrasyonları otomatikleştirin. Örneğin, görevler tamamlandıkça bir projenin sonraki adımları hakkında Slack'te anlık mesajlar göndermek için Wrike'ı ayarlayabilirsiniz.

Otomasyon kurallarınızın etkinliğini de izleyebilirsiniz. Otomasyonlar ana sayfası, her bir kuralın bir ay içinde ne sıklıkla kullanıldığına dair bilgiler sunarak, bunların takımınızın verimliliği üzerindeki etkisini değerlendirmenize olanak tanır.

Gelişmiş analitik

wrike aracılığıyla

Wrike'ın gelişmiş analitik özellikleri, projelerinizi izlemenize olanak tanır ve verilerinizi incelemenizi sağlar. Hedeflerinize göre ilerlemenizi izlemek için özel raporlar oluşturun. En iyi yanı ise, bu gösterge panellerini ve raporları takımınızla kolayca paylaşabilmenizdir.

Wrike ayrıca önemli verileri kolayca görselleştirmenizi sağlayan etkileşimli bileşenlere sahiptir. Bunları ihtiyacınız olan yere sürükleyip bırakın, hepsi bu kadar.

Wrike'ın analiz özellikleri yeni başlayanlar için zor olabilir, ancak yılların deneyimine sahip takımlar için büyük bir artıdır. Work Intelligence AI gibi özellikleriyle Wrike, iş akışlarınızı düzenlemenize ve sorunlar büyümeden önce tespit etmenize yardımcı olur.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 9,80 $/kullanıcı

İş: Aylık 24,80 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Microsoft Project ve Wrike: Özellik Karşılaştırması

Bu hızlı karşılaştırma ile Wrike'ın MS Project'e göre nasıl olduğunu öğrenin:

Özellik Microsoft Project Wrike Birden çok görünüm Evet, Gantt, Pano ve Kanban dahil Evet Yerel zaman takibi Evet Evet Otomasyon ve AI İş akışlarını otomatikleştirmek için Microsoft Power Automate ile entegrasyon gerektirir Yerel iş akışı otomasyon özellikleri ve AI araçları içerir İşbirliği Sınırlı; Microsoft Sharepoint ve Teams ile entegrasyon gerektirir Kapsamlı; görevler üzerinde yorum yapma, etiketleme ve takım üyelerinden bahsetme imkanı sunar Risk yönetimi Sorun izleme ve risk yönetimi araçlarına sahiptir AI destekli proje tabanlı sağlık değerlendirmesi sunar Raporlama MS Excel ile entegre olarak raporlar oluşturun Gerçek zamanlı güncellemeler ve raporlar için yerleşik Analytics aracı vardır Takım iletişimi Hayır Araç içinde ücretsiz mesajlaşma Dosya paylaşımı Hayır Evet Entegrasyonlar Yalnızca Microsoft 365 araçlarıyla 400'den fazla uygulama ile entegre Gizlilik Evet Evet Fiyatlandırma aylık 10 $, ücretsiz deneme 9,80 $/ay, ücretsiz plan

Hem MS Project hem de Wrike proje yönetiminde mükemmeldir. Hadi karşılaştıralım.

Proje teslimi

Microsoft Project

MS Project, projelerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. İş yükünüzü doğru bir şekilde tahmin eden ve birden fazla projeyi aynı anda yönetmenizi sağlayan araçlar sunar. Sürümünüze bağlı olarak, Kanban tarzında görevleri düzenlemek için proje panosu gibi ek özelliklere erişebilirsiniz.

Wrike

Wrike, projelerinizi başarıyla tamamlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış özel yerleşik araçlara sahiptir. Wrike'da görevler oluşturabilir ve bunları önemli dönüm noktalarına dönüştürebilirsiniz. Bu dönüm noktaları daha sonra Analytics aracını kullanarak içgörülü raporlara dönüştürülebilir. Ayrıca, Wrike içinde ekstra bir yazılım kullanmadan iş akışlarınızı özelleştirebilir ve otomatikleştirebilirsiniz.

MS Project mi, Wrike mi? Dolayısıyla, proje teslimatını iyileştirmeye odaklanan bir araç arıyorsanız, Wrike sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

İşbirliği

Microsoft Project

MS Project, proje yönetimine o kadar odaklanmıştır ki, diğer iş yönetimi araçlarına kıyasla işbirliği araçları oldukça sınırlıdır. İşbirliği için SharePoint ve Microsoft Teams gibi diğer Microsoft uygulamalarını kullanabilirsiniz, ancak MS Project bu kadar çok yerleşik işbirliği özelliği sunmaz.

Bu sınırlama, MS Project alternatiflerini aramanızı gerektirebilir.

Wrike

Wrike ise işbirliği araçlarıyla donatılmış bir masaüstü istemcisidir. Takımınıza, proje gruplarınıza veya tüm şirkete mesajlar gönderebilirsiniz. Ayrıca, mobil uygulamada e-posta bildirimleri veya gerçek zamanlı bildirimler alırsınız.

MS Project mi, Wrike mi? Yorum yapma, etiketleme ve takım üyelerinden bahsetme gibi özellikleriyle Wrike, merkezi bir iletişim ve görev yönetimi merkezi sunarak işbirliğini kolaylaştırır.

Entegrasyonlar

Microsoft Project

MS Project, Outlook gibi diğer Microsoft Office 365 araçlarıyla iyi bir şekilde entegre olur ve takımınıza görev güncellemelerini kolayca göndermenizi sağlar. Birçok kişi Microsoft ürünlerine aşina olduğundan, bu entegrasyonların ayarlanması genellikle basittir.

Wrike

Öte yandan, Wrike, Power BI, Google E-Tablolar, Salesforce ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla olanlar da dahil olmak üzere 400'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon sunar. Bu entegrasyonlar, Wrike'ın işlevselliğini genişletmenize ve iş akışınızı basitleştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, Wrike Integrate, istediğiniz kadar uygulama bağlamanıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

MS Project mi, Wrike mi? Wrike, yüzlerce önceden oluşturulmuş entegrasyon sunmasıyla Wrike, yüzlerce önceden oluşturulmuş entegrasyon sunmasıyla Wrike alternatiflerine karşı güçlü bir rakip olduğundan, burada açık ara en iyi seçimdir.

Fiyatlandırma

Microsoft Project

MS Project, kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ve kullanıcı başına aylık 55 $'a kadar çıkan birçok fiyat planı sunar.

Ancak, ücretsiz plan yoktur. Bu, büyük şirketler için sorun olmayabilir, ancak küçük işletmeleri veya serbest çalışanları caydırabilir.

Wrike

Wrike ise 5 kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan ve Professional plan için kullanıcı başına aylık 9,80 $'dan başlayan ücretli planlar sunar. Kurumsal planlar için özel fiyatlandırma da mevcuttur.

Gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, Wrike'ın İş Planı Microsoft Project Plan 3'ten daha ucuz olabilir.

MS Project mi, Wrike mi? Microsoft Project'in ücretsiz sürümü yoktur. Microsoft Project, daha güçlü ve karmaşık proje planlama, kaynak yönetimi ve raporlama özellikleri sunar. Wrike, işbirliği ve kullanım kolaylığına odaklanır, bu da onu daha basit projeler veya gerçek zamanlı iletişim gerektiren projeler için ideal hale getirir. Wrike, profesyonel hizmetler, pazarlama ve yaratıcı takımlar için özel paketleriyle tanınır. Fiyatlandırma ve entegrasyonlardaki esnekliği, onu her boyuttaki takım ve sektör için uygun hale getirir.

Reddit'te Microsoft Project ve Wrike karşılaştırması

Bu karşılaştırmayı daha iyi anlamak için Reddit'e gittik ve dünya çapında Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan yorumları inceledik.

Genel olarak, kullanıcılar MS Project'i çok sevmiyor. İşte bir kullanıcının platformla ilgili işleri hakkında söyledikleri:

"Eski moda ve kullanımı zor olduğu için. İşleri düzgün bir şekilde organize etmek istiyorsanız, paylaşım vb. konularda aşmanız gereken çok fazla engel var. Açıkçası, baş ağrısına değmez."

Bu arada, bazı Reddit kullanıcıları Wrike ve Microsoft Project karşılaştırması konusunda farklı görüşlere sahip.

"Aslında, çoğunlukla MS Project'e aşina olan bir takımda Wrike'ı kullanmaya başlıyoruz. Deneyimlerime göre, MS Project bir proje yöneticisi olarak çok daha güçlü bir araç, ancak Project Online/SharePoint'i (bizde yok) sürdürmekle görevli bir kişi olmadan işbirliği çok zor. Wrike o kadar güçlü değil ve gerçekten olmasını istediğim birkaç anahtar özellik var (insan olmayan kaynakları yönetmek için yerel bir yol ve daha ayrıntılı izinler listenin başında yer alıyor), ancak işbirliği çok daha kolay. (sic)"

Bununla birlikte, Wrike'ın işbirliği özellikleri MS Project'e göre ekstra puan kazandı:

"Wrike, işbirliği özelliklerine sahip olduğu için uzaktaki takımlar için daha iyidir. Wrike'da zaten Gantt grafikleri olduğu için her ikisi için de ödeme yapmak gereksiz olur diye düşünüyorum. (sic)"

Microsoft Project ve Wrike: Kazanan kim?

Bu Microsoft Project ve Wrike karşılaştırmasında, kazananı belirlemek sizin özel gereksinimlerinize bağlıdır.

Zaten Microsoft araçlarını kullanıyorsanız, MS Project en iyi seçenek olabilir. Diğer Microsoft araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır, bu da onu çalışma alanınız için mükemmel hale getirir. Ayrıca, dikkatli risk yönetimi ve bütçeleme gerektiren projelerle uğraşıyorsanız, MS Project tam da bunun için tasarlanmıştır.

Öte yandan, şirketinizin dünyanın dört bir yanına dağılmış uzak takımları varsa, Wrike daha iyi bir seçim olabilir. İşbirliği özelliklerine sahiptir ve gelişmiş otomasyon, yerel zaman takibi ve 400'ün üzerinde entegrasyon sunar.

Ve her iki dünyanın en iyisini istiyorsanız, yani güçlü proje yönetimi ile sorunsuz işbirliği, sizin için daha iyi bir çözümümüz var.

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Ücretsiz proje yönetimi yazılımı, bireylerden küçük işletmelere ve dev şirketlere kadar herkes için geliştirilmiştir! Sezgisel bir arayüz ve devasa bir proje yönetimi şablon kitaplığı ile okul projelerinden pazarlama kampanyalarına kadar her şeyi zahmetsizce yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı ile projeleri zamanında teslim edin

ClickUp Proje Yönetimi ile bağlantılı iş akışları, belgeler ve gerçek zamanlı gösterge panelleriyle takımları birbirine yakınlaştırın

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, proje hedeflerinizi kolayca planlamanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur. Şirket hedefleriyle uyumlarını odaklanırken, en küçük proje ayrıntılarına kadar görünürlük sağlar.

İşlerinizi hızlandırmak için otomatik iş akışları ve süreçler oluşturun.

Önemli belgeleri saklayın, kaynakları yönetin ve yerleşik sohbet konuları ile e-posta entegrasyonunu kullanarak işlerinizi platformda doğru bir şekilde tamamlayın.

Devam eden projelerinizi takip edin ve farklı departmanların üzerinde çalıştığı işleri görün. Bir projeyi tamamladıktan sonra, raporlar ve analiz araçlarını kullanarak verileri inceleyin ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

ClickUp Görevleri ile iş akışlarınızı düzenleyin

Projelerinizi yönetilebilir görevlere bölün ve ilerlemeyi ve teslimatı takip ederken farklı takım üyelerine atayın

Büyük projeler üzerinde çalışırken bunalmış hissetmek doğaldır. Ancak ClickUp ile bunları daha küçük görevlere bölebilir ve kolayca yönetebilirsiniz.

ClickUp Görevleri son derece özelleştirilebilir. ClickApps'ı kullanarak, bunları herhangi bir sektöre, sürece veya iş akışına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Burada, iş akışınızın kontrolü sizde. Birden fazla kişiye görev atayabilir, öncelikler belirleyebilir, dosya ekleyebilir, alt görevler ekleyebilir, yinelenen eylemler ayarlayabilir ve hatta görevleri birbirine bağlayabilirsiniz.

Ayrıca şunlara da erişebilirsiniz:

Bu şablonu indirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile görevlerinizi takip edin ve yönetin, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Ancak, zamanınız kısıtlıysa ve sürece hızlı bir başlangıç yapmanız gerekiyorsa endişelenmeyin. Raporlardan görev listelerine kadar, ClickUp hemen hemen her şey için şablonlara sahiptir.

Bu durumda, ClickUp Görev Yönetimi şablonunu kullanarak görevlerinizi durum, öncelik ve departmana göre düzenleyin, iş akışlarını optimize edin ve planlama, atama ve tamamlama gibi görevlerde takımınızla işbirliği yapın.

Kanban Panoları ile projelerinize genel bakış

ClickUp'ın Pano Görünümü ile iş akışlarınızı görselleştirin

ClickUp'ın Kanban Panolarını kullanarak görevlerinizi durum, son teslim tarihi, öncelik ve diğer kriterlere göre düzenleyin.

En iyi yanı, görevleri sürükleyip bırakarak hızlıca taşıyabilmenizdir, bu da işleri koordine etmeyi ve programları ayarlamayı daha kolay hale getirir. Ayrıca, görevleri filtreleyip sıralayarak ihtiyacınız olanı hızlıca bulabilirsiniz.

Bir göreve tıklayarak, göreve atanan takım üyeleri ve beklenen teslim süresi gibi ayrıntıları ekleyin. Kanban panosunda sadece birkaç tıklama ile birden fazla görevi aynı anda güncelleyebilirsiniz.

ClickUp ayrıca, farklı iş akışlarını tek bir Kanban panosunda birleştiren Her Şey görünümüne sahiptir. Bu, tüm projelerinizi tek bir yerden takip etmenize yardımcı olur.

Bahsetme, yorum ve emoji gibi özelliklerle, takımınızın üyeleri nerede olurlarsa olsunlar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile Projelerinizi Zamanında Tamamlayın, Takımınızı ve Müşterilerinizi Memnun Edin

Doğru proje yönetimi yazılımını seçmek, takımınızın verimliliğini ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde etkileyebilir. Microsoft Project ve Wrike köklü oyuncular olsa da, ClickUp sağlam özellikleri olağanüstü kullanım kolaylığıyla birleştiren cazip bir alternatif sunar.

Microsoft Project'ten farklı olarak ClickUp, Gantt grafikleri ve kaynak yönetimi gibi gelişmiş özelliklerden ödün vermeden daha kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Ayrıca, ClickUp'ın fiyatlandırma yapısı daha küçük takımlar için daha erişilebilir olma eğilimindedir.

Wrike ile karşılaştırıldığında, ClickUp daha geniş bir yerleşik özellik aralığına sahiptir ve hedef izleme ve belge yönetimi gibi işlevler için ek entegrasyonlara gerek kalmaz. ClickUp ayrıca ücretsiz bir plan sunarak, yeni başlayan takımlar için uygun maliyetli bir seçenek haline gelir.

Tek bir platformda proje planlama, kaynak tahsisi, işbirliği araçları ve gerçek zamanlı raporlamadan yararlanın. ClickUp'ı bugün deneyin!