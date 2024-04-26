Daha Mutlu Çalışanlar için Kişiselleştirilmiş Çalışan Avantajları ve Yan Hakları Sağlama

Maaşlar ve geleneksel yan haklar (diş sigortası, sağlık sigortası vb.) arasında, işverenler çalışanlara sağladıkları avantajlar veya ek yan haklar sayesinde kendilerini farklılaştırma ve en yetenekli çalışanları elde tutma konusunda henüz keşfedilmemiş bir fırsat yakalayabilirler.

Doğru şekilde uygulandığında, yöneticiler stratejik teşviklerle çalışanların performansını artırabilir.

Bu kılavuzu, mükemmel bir çalışan avantajları programı oluşturmak ve kuruluşunuzda çalışanların kalıcılığını artırmak için hazır bir hesap makinesi olarak kullanın.

Çalışanlara Avantajlar ve Yan Haklar Neden Sunulmalı?

Çekici maaşlar ve yan haklar, dünya çapında sürekli olarak en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Randstad*

Yetersiz toplam ücret, çalışanlar arasında gönüllü işten ayrılmanın bir numaralı nedenidir. Son veriler, bir işveren hakkında en çekici faktörlerin şunlar olduğunu göstermektedir:

Maaş ve yan haklar (62%)

İyi iş-yaşam dengesi (58%)

Genel iş memnuniyeti ve güvenlik (56%)

Çalışanların elde ettiği avantajlar ve yan haklar, çalışanların işyerinde kalma oranlarını artırmak ve yeni yetenekleri çekmek istiyorsanız doğru yönde atılmış bir adımdır. Bunun nedeni, avantajlar ve yan hakların:

Çalışanlarınızı daha verimli ve mutlu hale getirin — ister çalışan anneler, yeni babalar veya yeni mezunlar için kişiselleştirilmiş avantajlar olsun

Şirketinizin çalışanlarını ve onların faizlerini ön planda tuttuğunu göstererek, çalışanların zihninde olumlu bir marka imajı yaratın ve iş memnuniyetini artırın

Çalışanların daha dengeli ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olarak çalışan bağlılığını artırın

Çalışanların öncelikleri ve faizleri karşılanarak, cazip sigorta seçenekleri gibi yüksek kaliteli yetenekleri çekin ve elde tutun

Toastmasters üyelikleri, kitap kulüpleri ve şirket sponsorluğundaki spor etkinlikleri gibi avantajlarla çalışan bağlılığını artırarak fark yaratın

Stres ve tükenmişliği azaltarak verimlilik ve iş performansını artırın

Çalışanlarınız için olmazsa olmaz avantajların bir listesini oluştururken, bir anket hazırlayın ve takımdan kendileri için neyin önemli olduğu konusunda görüşlerini alın. Takımınızın seçeneklerini dinlemek, yüksek performanslı çalışanları çekecek ve elde tutacak bir çalışan avantajları programı oluşturmanın en iyi yoludur.

Çalışan avantajları ile yan haklar arasındaki fark nedir?

İlk bakışta, çalışanlara sunulan avantajlar ve yan haklar aynı şey gibi görünür, ancak aslında değildir.

ABD Çalışma Bakanlığı, yan hakları işveren tarafından çalışanlara sağlanan ücret dışı tazminat olarak tanımlamaktadır. Bu yan haklar beş kategoriye ayrılmıştır:

Kategori Avantajlar Kategori 1 Ücretli izin (tatiller, bayram tatilleri, hastalık izni) Kategori 2 Ek ücret (fazla mesai ve tatil ve hafta sonu çalışması için prim, vardiya farkı, üretim dışı ikramiyeler) Kategori 3 Emeklilik (tanımlanmış fayda ve tanımlanmış katkı planları) Kategori 4 Sigorta (hayat sigortası, sağlık sigortası, kısa süreli iş göremezlik sigortası ve uzun süreli iş göremezlik sigortası) Kategori 5 Yasal olarak gerekli olan sosyal haklar (Sosyal Güvenlik ve Medicare, federal ve eyalet işsizlik sigortası vergileri ve işçi tazminatı)

Buna karşılık, çalışanlara sunulan avantajlar, işverenler tarafından sunulan maaş ve sosyal hakların ötesine geçer.

Aradaki farkı daha net hale getirmek için, çalışanlara sunulan avantajlar ve ikramiyeler arasında bir karşılaştırma yapalım:

Çalışan avantajları Çalışanlara sunulan avantajlar Devlet tarafından zorunlu kılınan Ücretsiz ofis öğle yemekleri, yoga üyelikleri vb. gibi hoş teşvikler. Bu, çalışan sözleşmesinde belirtilmelidir Genellikle bu konu, çalışan sözleşmelerinde yer almaz Sağlık ve diş sigortası gibi finansal avantajlar dahildir Çalışanın kendi cebinden karşılamadığı giderler Performansa bağlı değildir Şirket kültürünü ve değerlerini yansıtmak için kullanışlıdır Tam zamanlı çalışanlara sunulur veya belirli rollere/kıdemlere göre ayarlanabilir Tam zamanlı çalışanlara ve bazı durumlarda yüklenicilere de sunulur

Çalışan Avantajlarının Türleri

Şimdi, sunabileceğiniz farklı çalışan avantajlarını keşfedelim.

Çalışanlarınıza sunduğunuz şirket avantajları, onların bireysel ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olacaktır. Bu nedenle, herhangi bir çalışan avantajı sunmadan önce, çalışanlarınızın verilerini ve özelliklerini inceleyerek onlara tam olarak istediklerini verin:

Çalışanların acil fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını anlayın

Çalışanların yaşamını ve işini etkileyen faktörleri keşfedin

Çalışanlarınızın faizleri, alışkanlıkları, demografik özellikleri ve hedefleri hakkında bilgi edinin

Örneğin, Forbes dergisinde yayınlanan bir makalede, eski nesillerin esnek harcama hesaplarını tercih ederken, genç nesillerin sağlık tasarruf hesaplarını tercih ettiği belirtilmektedir. Bu nedenle, çalışanlarınız için en önemli olan şeyin ne olduğunu anlamak için çaba gösterin.

Verileri elde ettikten sonra, çeşitli temel avantajlar arasından seçim yapabilirsiniz. İşte altın değerinde birkaç seçenek:

Sağlık sigortası: En çok aranan çalışan avantajlarından biri olan sağlık sigortası, doktor ziyaretleri, reçeteler, hastane yatışları, diş sigortası, göz sigortası ve sağlık programları dahil olmak üzere tıbbi masrafları karşılamaya yardımcı olur. Ankete katılanların yaklaşık En çok aranan çalışan avantajlarından biri olan sağlık sigortası, doktor ziyaretleri, reçeteler, hastane yatışları, diş sigortası, göz sigortası ve sağlık programları dahil olmak üzere tıbbi masrafları karşılamaya yardımcı olur. Ankete katılanların yaklaşık %90'ı sağlık hizmetlerini önemli bir avantaj olarak değerlendirmiştir. Bunu, daha sağlıklı çalışanların daha az hastalık izni alacağı için kuruluşunuza avantaj sağlayan bir tür ücret olarak düşünün

Sağlıkla ilgili : Sağlık sigortası avantajlarının yanı sıra, aşağıdaki gibi sağlık ve zindelik programları aracılığıyla çalışanlarınızın refahını artırmaya da odaklanmalısınız: Zorunlu molalar (şekerleme odaları, çay/kahve istasyonları vb. oluşturma) Kafeteryada sağlıklı yiyecekler satan otomatlar Spor salonu üyeliklerinin geri ödenmesi Meditasyon, yoga vb. gibi sağlık aktiviteleri Ergonomik sandalyeler, klavyeler vb. ile donatılmış ayakta çalışma masaları Fitbit gibi ücretsiz sağlık takip cihazları Periyodik olarak iş yerinde grip aşısı Maraton koşuları Sertifikalı beslenme uzmanı ile beslenme atölyeleri

Zorunlu molalar (şekerleme odaları, çay/kahve istasyonları vb. oluşturma)

Kafeteryada sağlıklı atıştırmalık otomatları

Spor salonu üyeliklerinin geri ödenmesi

Meditasyon, yoga vb. gibi sağlık ve zindelik faaliyetleri düzenlemek.

Ergonomik sandalyeler, tuş takımları vb. ile donatılmış ayaklı masalar.

Fitbit gibi ücretsiz sağlık takip cihazları

Periyodik olarak iş yerinde grip aşısı

Maraton koşmak

Sertifikalı beslenme uzmanı ile beslenme atölyeleri

Zorunlu molalar (şekerleme odaları, çay/kahve istasyonları vb. oluşturma)

Kafeteryada sağlıklı atıştırmalık makineleri

Spor salonu üyeliklerinin geri ödenmesi

Meditasyon, yoga vb. gibi sağlık ve zindelik faaliyetleri düzenlemek.

Ergonomik sandalyeler, tuş takımları vb. ile donatılmış ayaklı masalar.

Fitbit gibi ücretsiz sağlık takip cihazları

Periyodik olarak iş yerinde grip aşısı

Maraton koşmak

Sertifikalı beslenme uzmanı ile beslenme atölyeleri

Esnek harcama hesapları (FSA): FSA'lar, çalışanların plan yılı boyunca ortaya çıkan uygun tıbbi harcamaları ödemek için vergi öncesi gelirlerinden bir miktar para ayırmalarına olanak tanır. Bu küçük ama önemli adım, çalışanların sağlık giderlerinden tasarruf etmelerine ve vergiye tabi gelirlerini azaltmalarına yardımcı olur

Zipcar : Zipcar'a erişim sağlamak, özellikle araba sahipliğinin pratik olmadığı kentsel alanlarda çalışanlar için oyunun kurallarını değiştirebilir. Bu avantaj, çalışanlara rahatlık ve esneklik sunarak, araba sahibi olmanın getirdiği sıkıntılar olmadan işe gitmelerini sağlar

Çocuk bakımı : Bu avantajlar, işyerinde çocuk bakımı, dış bakım için sübvansiyonlar veya ebeveynlik sorumluluklarına uyum sağlamak için esnek çalışma saatleri gibi, çalışan ebeveynlerin yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Bu avantaj, şirketinizin iş-yaşam dengesine değer verdiğini ve çalışanlarının ailevi yükümlülüklerini desteklediğini gösterir

Tricare : Askeri üyeler, emekliler ve aileleri için bir sağlık programıdır; orduda görev yapmış veya halen görevde olan çalışanları destekleyerek, kendileri ve aileleri için kaliteli sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlar

Çevresel avantajlar: Çalışanlarınızın çalışma ortamı ve ofis atmosferi doğru kültürü oluşturmak için çok önemlidir, bu nedenle aşağıdaki gibi avantajlar sunun: Rahat giyim kodu Oyun odası Düzenli şirket gezileri Evcil hayvanınızı ofise getirme günü Sınırsız PTO Happy hour ve ofis öğle yemekleri Ayın çalışanı için park yeri

Rahat giyim kodu

Oyun odası

Rutin şirket gezileri

Evcil hayvanınızı ofise getirin günü

Sınırsız PTO

Happy hour ve ofis öğle yemekleri

Ayın çalışanı için park yeri

Hayat sigortası: Hayat sigortası sunmak, çalışanlara vefatları halinde ailelerinin maddi olarak bakılacağına dair iç huzur sağlar. Sorumlu bir işveren olarak şunları yapmalısınız: Çalışanlarınızın ihtiyaçlarına göre farklı teminat düzeyleri sunun Eşler ve bakmakla yükümlü olunan kişiler için ek teminat seçeneği sunun

Çalışanlarınızın ihtiyaçlarına göre farklı kapsam seviyeleri sağlayın

Eşler ve bakmakla yükümlü olunan kişiler için ek teminat seçeneği sunun

Rahat giyim kodu

Oyun odası

Rutin şirket gezileri

Evcil hayvanınızı ofise getirin günü

Sınırsız PTO

Happy hour ve ofis öğle yemekleri

Ayın çalışanı için park yeri

Çalışanlarınızın ihtiyaçlarına göre farklı kapsam seviyeleri sağlayın

Eşler ve bakmakla yükümlü olunan kişiler için ek teminat seçeneği sunun

Çalışanlar, hayat sigortasını cenaze masrafları, ödenmemiş borçlar vb. gibi anahtar giderleri karşılarken, bakmakla yükümlü oldukları kişilere gelir ikamesi sağlayan bir finansal güvenlik ağı olarak görürler.

Maaş avantajları: Ücret paketlerinizin piyasada rekabetçi olmasını sağlamak için düzenli maaş gözden geçirmeleri yapın. Ayrıca, çalışanlarınızın sıkı çalışmalarını ödüllendirmek için performansa dayalı ikramiyeler de düşünmelisiniz. Bu, günümüzün milenyum kuşağı için temel bir gerekliliktir

Çalışan destek programları (EAP'ler): EAP'ler, çalışanlara kişisel ve işle ilgili sorunlar için gizli danışmanlık ve destek hizmetlerine erişim sağlar. Buradaki amaç, çalışanların işlerini engellemeden stres, kaygı, ilişki sorunları ve madde bağımlılığı gibi zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır

Aile odaklı avantajlar : Kuruluş, aşağıdakiler gibi bir dizi aile odaklı avantaj sunmalıdır: Ücretli babalık izni Emziren anneler için özel oda Sekiz haftayı aşan ücretli doğum izni Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçeneği Evcil hayvan sigortası İş yerinde kreş seçenekleri Çalışanlar ve aileleriyle şirket pikniği Üniversite sponsorluk programı

Ücretli babalık izni

Emziren anneler için özel oda

Sekiz haftayı aşan ücretli doğum izni

Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçeneği

Evcil hayvan sigortası

Şirket içinde kreş seçenekleri

Çalışanlar ve aileleriyle şirket pikniği

Üniversite sponsorluk programı

Topluluk odaklı avantajlar : Çalışanlar, hayır işlerine aktif olarak katılan kuruluşlarla ilişki kurmak ister. Kuruluşunuzun sosyal amaçlara yönelik istekliliğini göstermek için aşağıdakileri uygulayın: Çalışanlara gönüllü çalışma için ücretli izin verin Hayır amaçlı bağış programları düzenleyin

Çalışanlara gönüllü çalışma için ücretli izin verin

Hayır kurumlarına bağış programları düzenleyin

Çalışanların gelişimiyle ilgili avantajlar : Çalışanlarınızın profesyonel kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olacak avantajlar sunmaya odaklanın, örneğin: Mentorluk programları Eğitim masraflarının geri ödenmesi Ücretli izinler Ofis kütüphanesine sınırsız erişim Şirket içi sertifikalar veya şirket dışı çalışan geliştirme kursları için ödenekler Tanınmış kuruluşlara ücretli üyelik Ağ oluşturma amacıyla sektör konferanslarına sponsorlu seyahatler

Mentorluk programları

Eğitim masraflarının geri ödenmesi

Ücretli izinler

Ofis kütüphanesine sınırsız erişim

Şirket içi sertifikalar veya şirket dışı çalışan geliştirme kursları için ödenekler

Tanınmış kuruluşlara ücretli üyelik

Ağ oluşturma amacıyla sektör konferanslarına sponsorlu seyahatler

Ücretli babalık izni

Emziren anneler için özel oda

Sekiz haftayı aşan ücretli doğum izni

Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçeneği

Evcil hayvan sigortası

Şirket içinde kreş seçenekleri

Çalışanlar ve aileleriyle şirket pikniği

Üniversite sponsorluk programı

Çalışanlara gönüllü çalışma için ücretli izin verin

Hayır kurumlarına bağış programları düzenleyin

Mentorluk programları

Eğitim masraflarının geri ödenmesi

Ücretli izinler

Ofis kütüphanesine sınırsız erişim

Şirket içi sertifikalar veya şirket dışı çalışan geliştirme kursları için ödenekler

Tanınmış kuruluşlara ücretli üyelik

Ağ oluşturma amacıyla sektör konferanslarına sponsorlu seyahatler

Çalışan Avantajları ve Yan Haklarına Daha Yakından Bakış

Kuruluşunuzun sunması gereken diğer birkaç önemli çalışan avantajı şunlardır:

1993 tarihli Aile ve Tıbbi İzin Yasası (FMLA)

FMLA, uygun çalışanların ailevi veya tıbbi nedenlerle 12 haftaya kadar ücretsiz ve iş güvenceli izin almasına olanak tanır. Bu yasa, kamu kurumları, kamu ve özel okullar ile 75 mil yarıçapındaki 50 veya daha fazla çalışanı olan şirketler için geçerlidir.

Hak kazanmak için, çalışanların işverenleri için en az 12 ay ve izin öncesindeki 12 ay içinde en az 1.250 saat çalışmış olmaları gerekir.

FMLA, çalışanların çeşitli nedenlerle izin almasına olanak tanır, örneğin:

Çocuğun doğumu veya evlat edinilmesi sırasında

Ciddi sağlık koşulları olan eş, çocuk veya ebeveyn bakımı

Sağlık koşulları ciddi olduğunda

FMLA izni süresince, işverenler çalışanların sağlık yardımlarını sürdürmeli ve dönüşlerinde aynı pozisyonlarına geri getirmelidir.

Emeklilik tasarruf planları

Emeklilik tasarruf planları, çalışanların maaşlarının bir kısmını emeklilik tasarruflarına katkıda bulunabilecekleri işveren tarafından desteklenen planları içerir. Yaygın seçenekler şunlardır:

401(k) planları: Çalışanların maaşlarından vergi kesilmeden önce bir kısmını biriktirmelerine ve yatırmalarına olanak tanır. İşverenler ayrıca, belirli bir sınıra kadar çalışanların katkılarının belirli bir yüzdesini eşleştirmeyi seçebilirler

403(b): Devlet okulları, hastaneler ve kiliseler gibi belirli vergiden muaf kuruluşların çalışanlarına sunulur. Bu planlar, çalışanların maaşlarının bir kısmını vergiden muaf olarak emeklilik tasarruflarına aktarmalarına olanak tanır

457: Eyalet ve yerel yönetim çalışanları ile bazı kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışanları için geçerlidir. 401(k) ve 403(b) planları gibi, 457 planına yapılan katkılar vergi öncesi bazda yapılır ve çekimler normal gelir olarak vergilendirilir

Emeklilik planları: Emekli çalışanlara, maaş geçmişi ve hizmet süresi gibi faktörleri dikkate alan bir formüle göre ömür boyu sabit aylık gelir sağlar

İşverenler genellikle bu katkıların belirli bir yüzdesini karşılar. Diğer seçenekler arasında, emeklilik tasarrufları için vergi avantajları sunan bireysel emeklilik hesapları (IRA) yer alabilir.

Çalışanlarınızın finansal hedeflerine ve risk toleranslarına uygun farklı emeklilik seçenekleri sunmak çok önemlidir.

Hastalık izni planları

Hastalık izni planları, çalışanların hasta olduklarında veya tıbbi randevularına gitmeleri gerektiğinde ücretli izin alabilmelerini sağlayan, çalışanlara sağlanan faydaların önemli bir parçasıdır. 2023 yılında çalışanların %39'u daha iyi bir iş-yaşam dengesi için işlerinden ayrılacağından, sağlam bir hastalık izni politikası oluşturmak ve çalışanların tükenmişlik hissini önlemek çok önemlidir.

Hastalık izni planlarının ayrıntıları, kuruluşunuzun kurallarına bağlıdır. Bazı işverenler ayrı hastalık izni ve tatil süresi sunarken, diğerleri bunları tek bir ücretli izin (PTO) politikasında birleştirir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yıllık gelirler ve ebeveyn izni kuralları

Anüiteler, Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler bir emeklilik tasarruf seçeneğidir. Yatırımcıların tasarruflarını bir dizi düzenli emeklilik ödemesine dönüştürmelerine olanak tanır.

Farklı türde yıllık ödemeler vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Sabit: Belirli bir dönem için garantili faiz oranı sunarak öngörülebilir bir gelir akışı sağlar

Değişken: Gelir akışı, yatırım fonları gibi temel yatırımların performansına bağlıdır. Bu, daha yüksek getiri potansiyeli sunar, ancak daha fazla risk de içerir

İndekslenmiş: S&P 500 gibi belirli bir endeksin performansına dayalı getiri sağlar. Piyasa düşüşlerine karşı bir miktar koruma sağlayarak sabit yıllık gelirlerden daha yüksek getiri potansiyeli sunar

Nüansları anlayarak, çalışanların emeklilik tasarruf stratejileri hakkında bilinçli kararlar almalarını sağlayarak ve kuruluşun marka imajını iyileştirerek çalışan odaklı bir yaklaşım sergileyin.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Gelir Vergisi ve Sigorta Hususları

Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir vergisi, çalışanların federal hükümete ve bazı durumlarda eyalet ve yerel yönetimlere gelir vergisi beyanında bulunmalarını ve ödeme yapmalarını gerektiren karmaşık bir sistemdir.

Vergi sistemi ilerici niteliktedir, yani daha yüksek gelire sahip çalışanlar gelirlerinin daha yüksek bir yüzdesini vergi olarak öderler. Yaygın vergi türleri şunlardır:

Federal gelir vergisi: Federal düzeyde kazanılan gelir üzerinden ödenen vergi. Vergi oranları, kişinin gelir düzeyine göre değişir ve daha yüksek gelir sahipleri, gelirlerinin daha yüksek bir yüzdesini vergi olarak öderler

Eyalet gelir vergisi: Bazı eyaletler, sakinlerinden gelir vergisi de almaktadır. Eyalet gelir vergisinin oranları ve kuralları eyalete göre değişiklik gösterir

Sosyal Güvenlik ve Medicare vergileri: Sosyal Güvenlik ve Medicare programlarını finanse eder. Çalışanlar ve işverenler, çalışanın gelirinin belirli bir yüzdesini bu programlara katkıda bulunur

Sermaye kazancı vergisi: Hisse senetleri, tahviller veya gayrimenkul gibi varlıkların satışından elde edilen kâr üzerinden ödenen vergi. Vergi oranı, varlığın satışından önce ne kadar süreyle elde tutulduğuna bağlıdır

Sigorta planları sunmak söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek vardır:

Engellilik sigortası: Poliçe sahibi bir engel nedeniyle işini yapamaz hale gelirse gelir ikamesi sağlar ve gelir kaybına karşı koruma sağlar

Mülk ve kaza sigortası: Ev veya araba gibi mülklerin kaybolması veya hasar görmesi durumunda koruma sağlar

Rakipler tarafından sunulan doğru çalışan avantajlarının kapsamlı analizi

Şimdi, şirketlerin işyeri avantajlarını nasıl geliştirdiklerini anlayalım:

Vaka çalışması 1: T-Mobile US ve PerkSpot tarafından sunulan avantajlar

T-Mobile, şirketin değerlerine dayanan kapsamlı bir sosyal haklar paketi sunmaktadır. Çalışanlarına nasıl davrandıklarına dair içgörüler sunan bir rehber hazırlamıştır. Sosyal haklar programları, sağlık hizmetleri, aile kurma hakları, hayat sigortası, LiveMagenta vb. gibi anahtar unsurları kapsamaktadır ve yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir:

T-Mobile tarafından T-Mobile aracılığıyla sağlanan avantajlara bir göz atın

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Ayrıca, işverenlerle işbirliği yaparak çalışanlarına çeşitli ürün ve hizmetlerde indirim ve fırsatlar sunan PerkSpot'un çalışan avantajları planına da yatırım yapabilirsiniz:

PerkSpot'un, çalışanlara İK departmanları aracılığıyla ilginç avantajlar sunmak için iş birliği yaptığı şirketler

Bu avantajlar arasında seyahat, eğlence, elektronik ürünler, giyim ve daha fazla indirim yer almaktadır. Program, maaş ve sağlık sigortası gibi geleneksel avantajların ötesinde değerli avantajlar sunarak çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı amaçlamaktadır.

Vaka Çalışması 2: Alabama Üniversitesi (Birmingham) Avantajları

Alabama Üniversitesi (Birmingham), birçok perakendeci ve işletme ile çok sayıda indirim anlaşması sunan UAB Çalışan Avantajları Programını oluşturmuştur. Bu program, tüm UAB çalışanlarının sadece UAB çalışanı olmaları sayesinde para tasarrufu yapmalarını sağlar!

UAB aracılığıyla Alabama Üniversitesi'ndeki çalışanlara sunulan avantajlar

Çalışanlara Avantajlar ve Yan Haklar Sunmak için En İyi Uygulamalar

Çalışanlara avantajlar ve yan haklar sunmak isteyen İnsan Kaynakları takımları, aşağıdakiler gibi doğru araç ve stratejilerin birleşimiyle oyunlarını geliştirmelidir:

Güçlü bir avantaj şablonunu edinin

Yöneticilerin çalışanların doğum iznini izlemesi, takım performansını değerlendirmesi, verimli çalışanları işe alması ve daha fazlasını yapması için yüzlerce ücretsiz İK şablonu mevcuttur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bonus Matris Şablonu ile çalışan teşvik programınız hakkında 360 derecelik bir genel bakış elde edin

ClickUp'ın Bonus Matris Şablonu bu tür şablonlardan biridir; size şu konularda yardımcı olur:

Güçlü analitiklerle takımınızın performansını, ödüllerini ve teşviklerini izleyin ve performansa dayalı bonus planları oluşturun

Bireysel veya takım başarılarına göre bonus yapılarını özelleştirin ve avantajların adil dağıtımını sağlayın

İlgili tüm çalışanlara net hedefler ve beklentiler belirleyin

HR yazılımını kullanarak avantaj programını kolaylaştırın

ClickUp'ın İnsan Kaynakları aracına yatırım yapmak, yöneticilere şu konularda yardımcı olur:

Her çalışanın hak ettiği avantaj ve yan hakların objektif bir şekilde sağlandığını izlemek ve sağlamak dahil olmak üzere tüm çalışan faaliyetlerini yönetin

ClickUp'ın Özel görünümlerinden yararlanın ve çalışanların performans bilgilerini avantajlar ve yan haklarla uyumlu hale getirin

Doğru çözümü belirleyin

Yöneticiler, özellikle uzaktaki takımlarının bağlılığını ve verimliliğini korumak istiyorlarsa, doğru araçları kullanmayı da düşünmelidir.

Çalışan bağlılığı ve takdir yazılımı gibi araçlar, kimin ne üzerinde çalıştığını, takımın ne kadar bağlı olduğunu ve liderliğin çalışanların sıkı çalışmasını ödüllendirip ödüllendirmediğini ortaya çıkarır. Toplanan verilere dayanarak, yöneticiler uygun adayları seçebilir ve değer odaklı bir çalışan avantajları programı oluşturabilir.

Son olarak, çalışanların programdan en iyi şekilde yararlanabilmesi ve avantajları maksimum potansiyeline kadar kullanabilmesi için programın ayrıntılarını onlara iletin.

Uyumlu Şirket Avantajlarıyla Mutlu Çalışanlardan Oluşan Bir Takım Yönetin

Tüm ekip çalışması alıntılarını okuyabilirsiniz, ancak gerçek ekip çalışması, çalışanlarınız işlerini yapmak için motive olduklarında ve kuruluşunuzun bir parçası olmaktan mutlu olduklarında gerçekleşir. Bunu hızla başarmanın en iyi yolu, çalışanları bunları kullanmaya teşvik eden anlamlı şirket avantajları sunmaktır.

"Herkese uyan tek bir avantaj programı" ile yetinmek yerine, çalışanlarınızı neyin motive ettiğini araştırın ve ilgi alanlarını inceleyerek kişiselleştirilmiş ve esnek bir şirket avantaj programı oluşturun. Günümüzün en iyi proje yönetimi araçlarından biri olan ClickUp ile bir sonraki adımı atın.

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Sık sorulan sorular

1. Çalışan avantajları ne anlama gelir?

Çalışan avantajları, şirketlerin çalışanlarına normal maaşlarının dışında sunduğu ek faydalar. Bu avantajlar, çalışan deneyimini geliştirir, morali artırır ve yetenekleri çekip elde tutmaya yardımcı olur.

2. İşyeri avantajı nedir?

İşyeri avantajı, çalışanların maaşlarına ek olarak işverenlerinden aldıkları bir faydadır. Bu avantajlar arasında sağlık sigortası, esnek harcama hesapları ve çocuk bakımı yardımı bulunur.

3. Avantajlara örnek verebilir misiniz?

Çalışanlara sunulan bazı avantajlar arasında eğitim masraflarının karşılanması, kafeterya seçenekleri, spor salonu üyelik ücretlerinin karşılanması, sağlık aktiviteleri, ücretli babalık izni, evcil hayvan sigortası, esnek çalışma saatleri vb. yer almaktadır.