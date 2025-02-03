2025'te Tasarım Taslakları Oluşturmak için En İyi 10 Maket Aracı

Hiç bir web sitesini baştan aşağı yenilemeyi düşündünüz, ancak değişiklikleri uygulamak için gereken maliyet ve çaba nedeniyle tereddüt ettiniz mi? Herhangi bir kod yazmadan önce fikirlerinizi çarpıcı, etkileşimli mockup'lara dönüştürmeyi hayal edin. İşte mockup araçlarının büyüsü budur.

Bu araçlar, web projeniz için her sayfanın içeriğinin, navigasyonunun ve kullanıcı arayüzü öğelerinin nasıl düzenleneceğini gösteren tel kafesler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, fikirlerinizi müşterilerinize, ekip arkadaşlarınıza ve paydaşlarınıza iletmenize de yardımcı olurlar.

Mockup oluşturmak neden önemlidir? Çok basit. Canlı bir web sitesinde veya üründe doğrudan değişiklik yapmak zaman alıcı, pahalı ve potansiyel olarak zarar verici olabilir. Mockup araçları, önemli kaynaklara yatırım yapmadan tasarım vizyonunuzu denemek, yinelemek ve mükemmelleştirmek için güvenli ve verimli bir ortam sunar.

Mockup araçlarıyla tasarım konseptlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Kitaplardan ve kurslardan öğrendiğiniz UX tasarımının en iyi uygulamalarını ve ilkelerini kullanarak etkileşimli mockup'lar oluşturabilirsiniz.

Bu kılavuz, 2024'ün en iyi 10 mockup aracını inceleyerek tasarım sürecinizi iyileştirmenize ve tasarım hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize olanak tanır. Zengin özelliklere sahip güçlü araçlardan kullanıcı dostu seçeneklere kadar, statik fikirlerinizi dinamik mockup'lara dönüştürmek ve tasarım iş akışınızda devrim yaratmak için mükemmel aracı keşfedeceğiz.

Bir mockup aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir mockup aracı seçmeden önce, bu araçla neyi başarmak istediğinizi bilmeniz gerekir.

Tüm mockup araçlarında aramanız gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Araç, kolay, akıllı ve uyarlanabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır. Kullanımını anlamak için zaman kaybetmek istemezsiniz

Öğeler ve bileşenler: Düğmeler, simgeler ve yazı tipleri gibi çeşitli öğelere ve bileşenlere sahip olmak, mockup'ın verimliliğini artırabilir ve harici kaynakları aramak için harcanan zamandan tasarruf sağlayabilir

İşbirliği kolaylığı: Daha fazla şeffaflık ve daha iyi işbirliği için gerçek zamanlı düzenleme, yorum bırakma ve sürüm geçmişini kaydetme özelliklerine sahip olmalıdır

Cihaz uyumluluğu: Araç, günlük olarak kullandığınız çeşitli cihazlarla uyumlu olmalı ve anında erişim için bulutta kullanılabilir olmalıdır

Özelleştirme özellikleri: Mockup aracı, marka tasarım yönergelerine uygun özelleştirme yetenekleri sunmalıdır

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, tasarım yolculuğunuzda paha biçilmez bir varlık haline gelecek bir mockup aracı bulmak için gerekli donanıma sahip olacaksınız. Unutmayın, ideal araç iş akışınızı tamamlamalı ve yaratıcılığınızı artırmalıdır.

2024'te web tasarım projeleriniz için en iyi mockup araçlarını keşfetmeye hazır mısınız? İşte çarpıcı ve gerçekçi tel kafesler ve prototipler oluşturmak için kullanabileceğiniz en iyi 10 mockup aracının seçilmiş listesi.

1. ClickUp

Tasarım takımları için hepsi bir arada verimlilik aracı olan ClickUp, taslak belgeler ve sunumlar dahil olmak üzere tasarım projelerini güzelleştirmek isteyen tasarımcılar için en iyi mockup araçlarından biridir.

İster bir web sitesi prototipi, ister bir uygulama veya bir ürün geliştiriyor olun, ClickUp bir tasarım proje yönetimi aracı, web sitesi mockup aracı, wireframing aracı ve bir UX tasarım yazılımı aracı olarak mükemmel bir şekilde iş görür.

Beyaz tahtalar ve zihin haritaları gibi görsel işbirliği araçlarını proje ve görev yönetimi özellikleriyle birleştirerek tasarım sürecini hızlandırır ve proje tamamlanma oranını artırır.

Mockup projenizi başlatın ve ClickUp'ın Beyaz Tahtaları'nı kullanarak paydaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp'ın tasarımcılar için en iyi özelliklerinin merkezinde ClickUp Beyaz Tahtalar ve kapsamlı şablon kitaplığı yer alır.

ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde doğrudan tel kafesler, kullanıcı akışları ve düzen konseptleri çizin. Kalemler, metin kutuları, yapışkan notlar ve şekiller gibi araçları kullanarak ilk tasarım fikirlerinizi hayata geçirin. Beyaz Tahtalar ayrıca multimedya öğeleriyle entegre olduğundan, panolarınıza zahmetsizce resim ekleyebilirsiniz.

Birden fazla takım üyesi beyaz tahtada aynı anda çalışabilir ve dinamik bir beyin fırtınası ortamı yaratabilir. Fikirlerinizi paylaşın, geri bildirim toplayın ve tel kafeslerinizi ve taslak tasarımlarınızı gerçek zamanlı olarak yineleyin.

Grafikler, diyagramlar veya sunumlar olsun, bu beyaz tahtalar konseptlerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için mükemmel bir tuval sunar. Panolarınızı ClickUp'ta görevlere, dosyalara, belgelere ve daha fazlasına bağlayarak işinize bağlam ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kolay erişim ve referans için tüm tel kafeslerinizi ve mockup'larınızı proje görevleri ve tartışmaların yanında ClickUp içinde saklayabilirsiniz.

Ama en iyi kısmı bu değil! ClickUp Brain, istemlerinize ve gereksinimlerinize göre tasarım kişilikleri, bileşenler, kullanıcı yolculukları ve yaratıcı özetler oluşturarak yaratıcılığınızı artırır.

Bu süreçteki yoğun iş yükünü ortadan kaldırarak, araç tasarımcılara ve projeye dahil olan kişilere maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

ClickUp'ın yorum ve @bahsetme, hızlı onaylar, hızlı yinelemeler, mockup açıklamaları, Figma ve Invision dosyalarıyla entegrasyonlar ve harici katkıcılarla işbirliği gibi özellikleri de desteklediğini unutmayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonu ile tüm paydaşları aynı sayfaya getirmek için bir tasarım süreci iş akışı oluşturun

Ek olarak, ClickUp'ın Web Sitesi Tasarım Projesi Plan Şablonu, tasarım projelerinizi tek bir yerde düzenlemenize ve planlamanıza olanak tanır, böylece daha verimli ve etkili bir tasarım süreci elde edersiniz. Bu şablon, web sitesi tasarım ve geliştirme planınızı verimli bir şekilde yürütmek için kaynaklarınız ve görevleriniz arasında doğru dengeyi sağlar.

Bu şablon size yardımcı olacaktır

Web sitesi tasarım sürecinin başından sonuna kadar tüm aşamalarını özetleyin

Daha iyi görev dağılımı için her görevi yönetilebilir alt görevlere bölün

İlerlemeyi izleyin ve son teslim tarihlerine uymak için öncelikler belirleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi, web sitesi tasarımı ve belge yönetimi için kapsamlı bir araç setiyle tüm proje yaşam döngüsünü yönetin

Sürükle ve bırak işlevselliği ve ClickUp Beyaz Tahta ile web sitesi tasarım projelerinizi ve belgelerinizi verimli bir şekilde oluşturun ve düzenleyin

ClickUp içinde görevler ve belgeler üzerinde doğrudan geri bildirim sağlayın ve alın. Net iletişim sağlamak ve etkili bir şekilde yineleme yapmak için yorumları, bahsetmeleri ve gerçek zamanlı tartışmaları kullanın

ClickUp Otomasyonunu kullanarak, görev tamamlandığında bildirim e-postaları göndermek veya belirli kriterlere göre belgeleri otomatik olarak güncellemek gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırın

Tasarım varlıklarını, mood board'ları ve referans materyallerini belirlenen ClickUp Belgeleri içinde merkezi olarak saklayın

Belgeler, bileşenler ve öğeler gibi tüm proje varlıklarınızı 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile düzenleyin ve bunlara erişin

ClickUp'ı özel tasarım sürecinize uyarlayın. Tasarım yinelemelerini izlemek için özel alanlar oluşturun, müşteri geri bildirimlerini toplamak için formları kullanın ve sorunsuz bir iş akışı için tasarım yazılımlarıyla entegrasyonlardan yararlanın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, basit bir mockup yazılımından daha fazlasıdır, bu nedenle tüm özelliklerini ve yeteneklerini öğrenmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı başına üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. Moqups

moqups aracılığıyla

Moqups, web sitesi veya ürün tasarımları için mockup'lar, tel kafesler ve prototipler oluşturmanıza olanak tanıyan popüler bir ücretsiz mockup aracıdır.

Bu araç, bir ürün veya web sitesi sayfasını kolayca geliştirmek ve tasarlamak için geniş bir aralıkta düzenler, grafik tasarım şablonları ve simgeler, şablonlar, resimler ve yazı tipleri gibi öğeler sunar.

İhtiyacınız tel kafesler, diyagramlar veya beyaz tahtalar oluşturmak olsun, Moqups birden fazla platform arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldıran eksiksiz bir araç ekosistemidir.

Moqups'un en iyi özellikleri

Moqups'u Google Drive, Jira, Okta, Slack ve Microsoft Azure gibi diğer yazılımlarla entegre edin

Tasarım projelerinizde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Moqups'a herhangi bir cihazdan ve platformdan erişin

Moqups sınırlamaları

Moqups, sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak her öğeyi tek tek seçip düzenlemeniz gerektiğinden zaman alıcı olabilir

Ücretsiz sürüm, son mockup'ınızı indirmenize izin vermez

Moqups fiyatlandırma

Ücretsiz

Solo : 12 $/ay

Takım: Aylık 24 $

Sınırsız: 65 $/ay

Moqups puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

3. Figma

figma aracılığıyla

Figma, web siteleri ve mobil uygulamalar için etkileşimli tel kafesler ve prototipler oluşturmak için tasarımcılar arasında popüler bir web sitesi mockup aracıdır. Hem önceden oluşturulmuş hem de özelleştirilebilir öğeler ve bileşenler sunduğu için, tasarım sertifikası olmayan yeni başlayanlar ve deneyimli tasarımcılar için uygundur.

Tasarımlar aynı web uygulamasında oluşturulduğu için takım bu aracı kullanarak kolayca birlikte çalışabilir. Bu, herkesin tasarımın ilerlemesini görmesini ve düşüncelerini hemen paylaşmasını sağlar. Hatta tasarım dosyalarına doğrudan yorum olarak geri bildirim bırakabilirler.

Figma, özellikle UI ve UX tasarımını desteklemek için geliştirilmiştir ve UI bağlantılı bileşenlere sahip tasarım sistemleri, etkileşimli prototip oluşturma yazılımı ve tasarım stilleriyle dolu geniş bir kütüphane gibi özellikler sunar.

Figma'nın en iyi özellikleri

Figma'yı Trello, Jira, Slack, Zoom ve Asana gibi diğer yazılımlarla bağlayarak ş Akışınızı kolaylaştırın

Tasarım görevlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için çeşitli eklentiler ve bileşenler kullanın

Daha iyi iletişim ve işbirliği için tel kafesleriniz üzerinde doğrudan geri bildirim verin ve alın

Figma sınırlamaları

Figma birçok dili desteklemez, bu da küresel erişiminizi sınırlayabilir

Figma, büyük belleğe sahip güçlü sistemlere ihtiyaç duyar ve eski veya yavaş sistemlerde iyi çalışmayabilir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 12 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Organizasyon: Aylık 45 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 75 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (700+ yorum)

4. Mockplus

mockplus aracılığıyla

Etkili takım işbirliği sizin için öncelikliyse, Mockplus sizin için ideal araçtır. Yazılım tasarımları için kullanıcı arayüzlerinin etkileşimli prototiplerini oluşturmaya yardımcı olan bir mockup aracıdır. Araç, yüksek kaliteli, düşük kaliteli ve ücretsiz UI kitlerinden oluşan geniş bir tel kafes şablon kütüphanesine sahiptir.

Prototipleme, test etme, yineleme ve ölçeklendirme seçeneklerinden oluşan eksiksiz paketi ile tanınan Mockplus, farklı tasarım geliştirme aşamaları için üç ürün sunar. Mockplus Cloud, işbirliğini artırmaya odaklanmıştır; Mockplus RP, prototip tasarımı için ücretsiz bir plandır; MockPlus DS ise mevcut tasarımlarda değişiklik yapmak için en iyisidir.

Hızlı prototip oluşturma, vektör kullanıcı arayüzü tasarımı, müşteri kodları ve uzaktan işbirliği gibi özellikleri, bu aracı yeni başlayanlar arasında popüler bir seçim haline getirir. Ayrıca, Mockplus, Adobe Photoshop gibi diğer tasarım yazılımlarını da destekler ve tasarımcıların dosyaları farklı biçimlerde dışa aktarmasına olanak tanır.

Mockplus'un en iyi özellikleri

Simge, yazı tipi ve diğer bileşenler gibi önceden oluşturulmuş öğelerle tasarımınızı özelleştirin ve zamandan ve çabadan tasarruf edin

Mockplus'u Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark ve Adobe XD gibi çeşitli yazılımlarla entegre ederek tasarım iş akışınızı geliştirin

Mockplus ile projenizin ilerlemesini takip edin ve takım üyelerinizle kolayca işbirliği yapın

Ürün yöneticileri, geliştiriciler ve tasarımcıları etkili bir şekilde birbirine bağlayarak projeleri başından itibaren daha iyi koordine edin

Mockplus sınırlamaları

Mockplus, farklı biçimlerdeki dosyaları yüklemek için eklentiler gerektirir, bu da rahatsız edici veya uyumsuz olabilir

Birçok özelliğin bulunması, yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı veya zorlayıcı olabilir

Mockplus fiyatlandırması

Bireysel

Ücretsiz

Yıllık: 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Sürekli: 499 $ (tek seferlik ödeme)

Takım

Ücretsiz

Ultimate: Aylık 29,50 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mockplus puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Marvel

via Marvel

Geri bildirim sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olacak ücretsiz bir mockup aracı arıyorsanız, Marvel tam size göre. Bu araç, tasarım prototipinin farklı aşamalarında ve çeşitli sürümlerinde zamanında onay almayı kolaylaştırır.

Marvel'in Handoff özelliği, tasarımcılar ve geliştiriciler arasında daha sorunsuz bir işbirliği ve devir süreci sağlar.

Geliştiricilerin bilgileri çıkarabilmesi için ayrıntılı tasarım özellikleri, varlıklar ve bir inceleme modu sağlar. Yorumlar, açıklamalar ve verimli varlık dışa aktarma özelliği iletişimi geliştirir.

Marvel, kolayca gezilebilen sürükle ve bırak tasarım arayüzü ve markalama gereksinimlerinde tutarlılığı korumaya yardımcı olan takım kitaplıkları ile önceden yüklenmiş görüntülerin bulunduğu bir depoya sahiptir.

Marvel'in en iyi özellikleri

Marvel'in sezgisel ve güçlü araçlarıyla web sitenizin veya ürününüzün mockup'larını tasarlayın ve prototipini oluşturun

Mockup'larınızı gerçek kullanıcılarla test edin ve doğrulayın, geri bildirim ve içgörüler alın

Mockup'larınızı PDF, PNG, HTML ve Sketch gibi çeşitli biçimlerde müşterileriniz ve paydaşlarınızla paylaşın

Marvel sınırlamaları

Bileşen ve öğe kütüphanesi sınırlıdır, bu da tasarım seçeneklerinizi kısıtlayabilir

Kullanıcı deneyiminizi etkileyebilecek, pürüzlü veya kullanımı kolay olmayan bazı özelliklere sahiptir

Marvel fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 10 $

Takım: Aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Marvel puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

6. UXPin

uXPin aracılığıyla

UXPin prototip aracı, kod bileşenleri tabanlıdır ve mevcut UI bileşenlerini kullanarak mockup'lar oluşturmanıza olanak tanır. Birleştirme teknolojisi, tasarımcıların geliştiricilerin ürünü oluşturmak için kullandıkları aynı UI kod bileşenleriyle tasarım yapmalarını sağlar.

Bu, marka yönergelerinizle uyumlu özelleştirilmiş bir UI mockup oluşturmanıza olanak tanır. Storybook, Git repo veya NPM paketiyle entegre ederek tasarım sisteminiz, uygulamanız veya web sitenizdeki aynı kod bileşenlerini kullanın.

Aracın önceden tanımlanmış tasarım aracı veya birden fazla yerleşik UI öğesi ile yaratıcı olabilirsiniz. Araç, kullanıcı yolculuğu ve süreç haritalamaya odaklanır ve ayrıca kullanıcının tıklama ve kaydırma davranışını izleyen bir ısı haritası seçeneği de sunar.

UXPin'in en iyi özellikleri

Prototipinizi test ederken renk körlüğünü simüle edin ve kontrastı kontrol edin

Kendi kurallarınızı ve koşullarınızı tanımlamanıza olanak tanıyan mantık tabanlı prototipler oluşturun

İhtiyaçlarınıza uygun bir abonelik planı satın almadan önce UXPin'i ücretsiz deneyin

UXPin sınırlamaları

Sadece bir geri alma işlemi yapılabilir, bu da istenmeyen değişiklikleri geri almayı zorlaştırır

Pürüzsüz ancak yavaş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir, bu da işlerinizi tamamlama sürenizi uzatabilir

UXPin fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 8 $/düzenleyici

Gelişmiş: Aylık 39 $/düzenleyici

Profesyonel: Aylık 83 $/düzenleyici

Şirket: Aylık 149 $/düzenleyici

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UXPin puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (110+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (20+ yorum)

7. Sketch

sketch aracılığıyla

Sketch, macOS kullanıcıları için bir mockup aracıdır. Piksel tabanlı bir tuval sayesinde prototipler, kullanıcı arayüzleri ve hatta simge tasarımları oluşturmak için kullanışlıdır.

Sketch, basit vektör tasarımları ve karmaşık prototipler oluşturmaya olanak tanıdığından, tek tek vektör grafikleri ve önceden oluşturulmuş çalışma yüzeylerinin bir kombinasyonunu kullanarak hızlı bir şekilde bir düzen oluşturabilirsiniz.

Sayfadaki her pikseli kontrol edebilir ve kalem aracını kullanarak çizim yapabilir veya istediğiniz şekilleri oluşturabilirsiniz.

Sketch, Sketch'in tüm kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak erişilebilen tasarım kitleri oluşturmuş geniş bir tasarımcı topluluğuna sahiptir.

Sketch'in en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile tasarımlar, simgeler, düğmeler ve diğer öğelerden oluşan geniş bir kütüphaneyi indirin

Paylaşılan çalışma alanlarını kullanarak tasarımcılar ve diğer paydaşlarla farklı cihazlar üzerinden gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Takım üyelerinin ilerlemelerini, geri bildirimlerini ve yorumlarını isimlerle renk kodlu eğlenceli imlecilerle izleyin

Sketch sınırlamaları

Sketch'in öğrenme eğrisi oldukça diktir, çünkü tasarım seçenekleri ve öğeleri bulmak kolay değildir

Sketch yalnızca Mac kullanıcıları için olup, yalnızca web üzerinden erişilebilir

Sketch fiyatlandırması

Standart abonelik: Düzenleyici başına aylık 12 ABD doları

Yalnızca Mac lisansı: 120 $/koltuk

İş aboneliği: Aylık 20 $/düzenleyici (yalnızca yıllık olarak faturalandırılır)

Sketch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (800+ yorum)

8. Wondershare Mockitt

wondershare Mockitt aracılığıyla

Wondershare Mockitt, özellikle UI mockup'ları ve AI destekli prototipleme oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu tek araçla, tel kafesler, akış şemaları ve eyleme geçirilebilir zihin haritaları geliştirebilirsiniz.

Wondershare Mockitt'i kullanmanın en kolay yanı, yerleşik öğeleri kullanarak gerçekçi ş Akışları, birden çok çalışma alanı ve sorunsuz etkileşimler tasarlamaktır.

Ancak bu araçlar sadece tasarımcılar için değildir. Denetim söz konusu olduğunda, geliştiriciler tasarım derecesine sahip olmadan tasarımı inceleyebilir ve pikselleri kolayca koda dönüştürebilir.

Mockitt AI, tasarım fikirlerinizi doğru ve anında gerçeğe dönüştürmek için zahmetsiz akıllı tasarım da sunar. Bu özellik hala yenidir, ancak denemeye değer.

Wondershare Mockitt'in en iyi özellikleri

Geniş kaynak kütüphanesinden öğrenin ve verimliliğinizi artırın

Mockup'larınızı gerçek zamanlı olarak paylaşın, düzenleyin, geri bildirim alın ve takımınızla zahmetsizce işbirliği yapın

AI destekli teknolojiyi kullanarak prototiplerinizi oluşturun ve test edin

Wondershare Mockitt sınırlamaları

Diğer yazılımlarla entegre olmuyor, bu da ş Akışınızı sınırlayabilir

AI destekli teknolojilere dayalı olduğu için öğrenmesi biraz zaman alabilir

Wondershare Mockitt fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 12 $/düzenleyici

Enterprise: Aylık 15 $/düzenleyici

Wondershare Mockitt puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. InVision Studio

via InVision

InVision Studio, vektör tabanlı tasarımlar, esnek katmanlar ve sonsuz sayıda tuval sayfası ile prototipler oluşturmak için bir tasarım ve kullanıcı arayüzü mockup aracıdır.

InVision Studio, ürün tasarım ş akışınızı depolamak ve paylaşmak için bir dizi araç ve tüm marka UX bileşenlerinizi depolamak için bir kitaplık sunar.

Kod yazmadan duyarlı prototipler oluşturabilen, son derece işbirliğine dayalı bir mockup prototipleme aracıdır. Oluşturulan tasarımlar, gerçek zamanlı geri bildirim için takım ve müşterilerle paylaşılabilir.

InVision Studio'nun en iyi özellikleri

Videolarınız için karmaşık animasyonlar oluşturun ve kullanın

Tek bir tıklama ile prototipinizi telefonunuzda test edin

Sketch gibi yazılımlardan dosyaları indirin ve InVision Studio'ya aktarın

InVision Studio sınırlamaları

Eklenti seçeneği yok

Sık sık yavaşlayabilir ve hatalar verebilir

InVision Studio fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 15 $/tasarımcı

Profesyonel: Aylık 25 $/tasarımcı

Takım: 99 $/ay

InVision Studio puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (670+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (740+ yorum)

10. Balsamiq

via Balsamiq

Balsamiq, beyaz tahta veya kağıt üzerinde tasarım deneyimini yeniden yaratarak prototipler oluşturan bir mockup aracıdır. Kalem ve kağıt kullanarak düzen oluşturmanın temellerine geri dönüyor, sadece ekran üzerinde.

Prototip kağıt üzerine çizilmiş gibi görünebilir, ancak tasarım sunumlar için daha profesyonel bir görünüme dönüştürülebilir. Doğal olarak, düşük ve yüksek kaliteli prototiplemeyi destekler.

Balsamiq, tasarımın içeriğine ve yapısına odaklanır ve bu, önceden oluşturulmuş şablonlarında da görülür. Sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak öğeleri yerleştirmenize ve böylece genel tamamlanma zaman çizelgesini kısaltmanıza olanak tanır. Ayrıca, Balsamiq geniş bir bileşen kitaplığı sunar ve verileri dışa ve içe aktarmanıza olanak tanır.

Balsamiq'in en iyi özellikleri

Basit ve sezgisel arayüzü sayesinde Balsamiq'i kolayca öğrenin ve kullanın

Maketleriniz için özelleştirilebilir şablonlarla zaman kazanın ve teslimat oranlarınızı artırın

Takım üyelerinizle birlikte çalışın ve prototiplerinizle ilgili notları ve geri bildirimleri paylaşın

Balsamiq sınırlamaları

Basit siyah-beyaz bir ekrana sahiptir, bu da bazı tasarımcılar için sıkıcı veya sınırlayıcı olabilir

Düşük kaliteli telden yüksek kaliteli tele dönüştürmeyi desteklemez, bu da ek araçlar veya adımlar gerektirebilir

Balsamiq fiyatlandırma

2 proje: 9 $/ay

20 proje: 49 $/ay

200 proje: 199 $/ay

Balsamiq puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (490+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (380+ yorum)

Mockup'larınızı Zahmetsizce Tasarlayın

Bir mockup veya tel kafes tasarım projesi, tasarımcılar, geliştiriciler ve ürün yöneticileri arasında işbirliği gerektirir. Bu nedenle ClickUp, her türlü tasarım projesi için doğru mockup aracıdır.

Proje yönetimi özelliklerine ve prototip tasarımları hayata geçirmeye yardımcı olan özel bir beyaz tahta aracına sahiptir. Sınırlı, zor veya izole olabilen diğer araçların aksine, ClickUp ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.

Herkesin aynı sayfada olması, tutarlı bir vizyon sürdürmek ve projelerinizi zamanında teslim etmek için çok önemlidir.

ClickUp ile tasarımlarınızı, mockup'larınızı ve tel kafeslerinizi beyaz tahta tasarım aşamasından tüm paydaşların katılımıyla geliştirme aşamasına taşıyabilirsiniz.

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